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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/06  107/12/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65340   10.65240   0.00100    0.00939
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83710    9.83010   0.00700    0.07121
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83970    9.83280   0.00690    0.07017
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76450    9.76400   0.00050    0.00512
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76470    9.76420   0.00050    0.00512
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11860    9.11980  -0.00120   -0.01316
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44790    9.44670   0.00120    0.01270
中國信託台灣活力基金                                               12.84000   13.16000  -0.32000   -2.43161
中國信託台灣優勢基金                                               14.67000   15.11000  -0.44000   -2.91198
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.81820    9.79860   0.01960    0.20003
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07310    9.05490   0.01820    0.20100
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.19920   10.20780  -0.00860   -0.08425
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.38860    9.39640  -0.00780   -0.08301
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.71250   10.73310  -0.02060   -0.19193
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.55690    9.57520  -0.01830   -0.19112
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00080   11.00060   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.34610    9.33470   0.01140    0.12212
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.88700    8.87620   0.01080    0.12167
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.51620    9.51660  -0.00040   -0.00420
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04380    9.04430  -0.00050   -0.00553
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元大2001基金                                                       52.27000   53.61000  -1.34000   -2.49953
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.71000   17.76000  -0.05000   -0.28153
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51310   11.51200   0.00110    0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.63140   10.61230   0.01910    0.17998
元大上證50基金                                                     27.56000   28.15000  -0.59000   -2.09591
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.00000   13.17000  -0.17000   -1.29081
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.20700   12.38600  -0.17900   -1.44518
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.46000   16.64700  -0.18700   -1.12333
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.69700    9.75200  -0.05500   -0.56399
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.34200    9.38000  -0.03800   -0.40512
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.89000  -0.02000   -0.69204
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.85000   12.90000  -0.05000   -0.38760
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.44790   46.34250   0.10540    0.22744
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49270   10.48460   0.00810    0.07726
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66230    9.65480   0.00750    0.07768
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.66910    9.64510   0.02400    0.24883
元大巴西指數基金                                                    6.35000    6.33200   0.01800    0.28427
元大巴菲特基金                                                     23.74000   24.10000  -0.36000   -1.49378
元大日經225基金                                                    27.02000   27.59000  -0.57000   -2.06597
元大台商收成基金                                                   19.57000   20.25000  -0.68000   -3.35802
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.36000   13.09000   0.27000    2.06264
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.30000   32.65000  -1.35000   -4.13476
元大台灣中型100基金                                                28.91000   29.66000  -0.75000   -2.52866
元大台灣加權股價指數基金                                           22.81900   23.35700  -0.53800   -2.30338
元大台灣卓越50基金                                                 74.91000   76.75000  -1.84000   -2.39739
元大台灣金融基金                                                   16.75000   16.86000  -0.11000   -0.65243
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.86000   28.28000  -0.42000   -1.48515
元大台灣高股息基金                                                 24.09000   24.57000  -0.48000   -1.95360
元大台灣電子科技基金                                               30.63000   31.65000  -1.02000   -3.22275
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.74000    8.81000  -0.07000   -0.79455
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.64000    6.69000  -0.05000   -0.74738
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.79000   12.92000  -0.13000   -1.00619
元大印尼指數基金                                                    9.26700    9.30000  -0.03300   -0.35484
元大印度指數基金                                                    9.46600    9.51800  -0.05200   -0.54633
元大印度基金                                                       11.98000   12.08000  -0.10000   -0.82781
元大多多基金                                                       15.28000   15.77000  -0.49000   -3.10717
元大多福基金                                                       46.44000   47.59000  -1.15000   -2.41647
元大亞太成長基金                                                    8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.67790    8.65430   0.02360    0.27270
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.08440    7.06520   0.01920    0.27175
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.94000    9.02600  -0.08600   -0.95280
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.45200    9.45400  -0.00200   -0.02116
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98430    9.97940   0.00490    0.04910
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99990   10.00000  -0.00010   -0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99990   10.00000  -0.00010   -0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.97540    9.94280   0.03260    0.32788
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.97540    9.94280   0.03260    0.32788
元大卓越基金                                                       40.04000   40.64000  -0.60000   -1.47638
元大店頭基金                                                        7.18000    7.43000  -0.25000   -3.36474
元大泛歐成長基金                                                    8.34000    8.40000  -0.06000   -0.71429
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32650   10.32590   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66300    9.64640   0.01660    0.17208
元大高科技基金                                                     16.68000   17.17000  -0.49000   -2.85381
元大得利貨幣市場基金                                               16.27560   16.27540   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99730   11.99720   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.84000   11.35000  -0.51000   -4.49339
元大華夏中小基金                                                    6.47000    6.51000  -0.04000   -0.61444
元大新中國基金-人民幣                                               8.49000    8.53000  -0.04000   -0.46893
元大新中國基金-美元                                                 7.97800    8.03200  -0.05400   -0.67231
元大新中國基金-新台幣                                               7.94000    7.96000  -0.02000   -0.25126
元大新主流基金                                                     21.04000   21.72000  -0.68000   -3.13076
元大新東協平衡基金-美元                                             9.12600    9.14900  -0.02300   -0.25139
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.28020   10.30830  -0.02810   -0.27260
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.53990    9.58110  -0.04120   -0.43001
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.38530   10.39590  -0.01060   -0.10196
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.90190    8.91100  -0.00910   -0.10212
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.75680    9.75650   0.00030    0.00307
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.27330    9.27300   0.00030    0.00324
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89580    9.86300   0.03280    0.33256
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41030    9.37910   0.03120    0.33265
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45040    9.44870   0.00170    0.01799
元大新興亞洲基金                                                   10.74000   10.83000  -0.09000   -0.83102
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.07180    9.07990  -0.00810   -0.08921
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.72710    8.73490  -0.00780   -0.08930
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.31240    9.29020   0.02220    0.23896
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.96240    8.94100   0.02140    0.23935
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12090   15.12070   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.43000   33.24000  -0.81000   -2.43682
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.96000   15.70000   0.26000    1.65605
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.13000   12.56000  -0.43000   -3.42357
元大摩臺基金                                                       34.72000   35.57000  -0.85000   -2.38965
元大標智滬深300基金                                                15.07000   15.36000  -0.29000   -1.88802
元大歐洲50基金                                                     22.63000   22.92000  -0.29000   -1.26527
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.52450    9.59520  -0.07070   -0.73683
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22100   10.22060   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       43.92000   45.31000  -1.39000   -3.06776
元大韓國KOSPI200基金                                               20.31000   20.69000  -0.38000   -1.83664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.68000   13.90000  -0.22000   -1.58273
日盛上選基金                                                       28.24000   29.00000  -0.76000   -2.62069
日盛小而美基金                                                     15.65000   15.98000  -0.33000   -2.06508
日盛中國內需動力基金                                                8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.51410   11.47930   0.03480    0.30315
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.51420    9.48550   0.02870    0.30257
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.61390   11.61550  -0.00160   -0.01377
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.59130    9.59260  -0.00130   -0.01355
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.49010   10.47290   0.01720    0.16423
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.64760    8.63340   0.01420    0.16448
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
日盛日盛基金                                                       11.75000   12.10000  -0.35000   -2.89256
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.36910    2.36150   0.00760    0.32183
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.61890    1.61370   0.00520    0.32224
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36070    0.36070   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24720    0.24720   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.93620   11.91550   0.02070    0.17372
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.04970    8.03570   0.01400    0.17422
日盛亞洲機會基金                                                    6.39000    6.46000  -0.07000   -1.08359
日盛首選基金                                                       14.82000   15.15000  -0.33000   -2.17822
日盛高科技基金                                                     15.59000   16.08000  -0.49000   -3.04726
日盛貨幣市場基金                                                   14.78910   14.78890   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.58000   35.75000  -1.17000   -3.27273
日盛精選五虎基金                                                   32.76000   33.32000  -0.56000   -1.68067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50310   13.50290   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.54000   27.36000  -0.82000   -2.99708
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18020   14.18000   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44900   10.44870   0.00030    0.00287
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55130   10.56760  -0.01630   -0.15425
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11940   10.10180   0.01760    0.17423
台新中國通基金                                                     37.22000   37.99000  -0.77000   -2.02685
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44650    0.44720  -0.00070   -0.15653
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.73100   13.70900   0.02200    0.16048
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29140    0.29280  -0.00140   -0.47814
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
台新主流基金                                                       20.68000   20.88000  -0.20000   -0.95785
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.31000   20.25000   0.06000    0.29630
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66310    0.66350  -0.00040   -0.06029
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.92000   14.88000   0.04000    0.26882
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48620    0.48640  -0.00020   -0.04112
台新台灣中小基金                                                   29.27000   29.93000  -0.66000   -2.20515
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.74690    9.73990   0.00700    0.07187
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.06390    9.08370  -0.01980   -0.21797
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.19960   10.22180  -0.02220   -0.21718
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.76290    9.80240  -0.03950   -0.40296
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.64340   10.68630  -0.04290   -0.40145
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
台新印度基金                                                       14.09000   14.18000  -0.09000   -0.63470
台新亞美短期債券基金                                               10.96000   10.96010  -0.00010   -0.00091
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.33830    8.33230   0.00600    0.07201
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27620    0.27690  -0.00070   -0.25280
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.76320   11.75470   0.00850    0.07231
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38420    0.38520  -0.00100   -0.25961
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10310   11.10300   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.76640   28.13400  -0.36760   -1.30660
台新智慧生活基金-美元                                               9.42650    9.44440  -0.01790   -0.18953
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10730    8.12390  -0.01660   -0.20434
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.27850    8.26820   0.01030    0.12457
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84640    8.86480  -0.01840   -0.20756
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04250    9.03130   0.01120    0.12401
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.51220   10.49010   0.02210    0.21067
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33630    0.33670  -0.00040   -0.11880
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.73200    7.71580   0.01620    0.20996
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26060    0.26090  -0.00030   -0.11499
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.38000  -0.04000   -0.74349
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.98000   18.99000  -0.01000   -0.05266
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58200   12.58180   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.59000   10.01000  -0.42000   -4.19580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18930   11.18830   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.97090    9.97200  -0.00110   -0.01103
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.07820    9.06820   0.01000    0.11028
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42660   10.41510   0.01150    0.11042
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67540    7.67380   0.00160    0.02085
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87640    8.87480   0.00160    0.01803
永豐中小基金                                                       47.18000   48.55000  -1.37000   -2.82183
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.22000    4.27000  -0.05000   -1.17096
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.97000   19.18000  -0.21000   -1.09489
永豐主流品牌基金                                                   16.06000   16.10000  -0.04000   -0.24845
永豐永豐基金                                                       31.09000   32.26000  -1.17000   -3.62678
永豐亞洲民生消費基金                                               10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
永豐南非幣2021保本基金                                             13.36380   13.35660   0.00720    0.05391
永豐高科技基金                                                     21.10000   21.94000  -0.84000   -3.82862
永豐貨幣市場基金                                                   13.89930   13.89910   0.00020    0.00144
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.84730    6.84210   0.00520    0.07600
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.67460   10.66630   0.00830    0.07782
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.16000    7.21000  -0.05000   -0.69348
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.44000   16.53000  -0.09000   -0.54446
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.17000   49.29000  -1.12000   -2.27227
永豐領航科技基金                                                   33.98000   35.27000  -1.29000   -3.65750
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.18000    9.31000  -0.13000   -1.39635
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.15000    9.26000  -0.11000   -1.18790
永豐趨勢平衡基金                                                   37.72000   39.05000  -1.33000   -3.40589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.68490   11.68380   0.00110    0.00941
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.43480    9.44980  -0.01500   -0.15873
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.77760    9.79310  -0.01550   -0.15827
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.43710    9.45430  -0.01720   -0.18193
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.66900    9.68660  -0.01760   -0.18169
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.46070    9.47300  -0.01230   -0.12984
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.92750    9.94030  -0.01280   -0.12877
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.42040    9.43510  -0.01470   -0.15580
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.73360    9.74880  -0.01520   -0.15592
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
兆豐國際中小基金                                                   13.32000   13.70000  -0.38000   -2.77372
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.08000   13.15000  -0.07000   -0.53232
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.29000   17.38000  -0.09000   -0.51784
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.20000   17.33000  -0.13000   -0.75014
兆豐國際生命科學基金                                               15.31000   15.29000   0.02000    0.13080
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.95820    9.95020   0.00800    0.08040
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.19360   10.20760  -0.01400   -0.13715
兆豐國際全球基金                                                   29.36000   29.42000  -0.06000   -0.20394
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33360   10.33300   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13200   10.11460   0.01740    0.17203
兆豐國際國民基金                                                   19.99000   20.48000  -0.49000   -2.39258
兆豐國際第一基金                                                   11.48000   11.79000  -0.31000   -2.62935
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.78680    9.78480   0.00200    0.02044
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.68020    7.67860   0.00160    0.02084
兆豐國際萬全基金                                                   18.66000   19.03000  -0.37000   -1.94430
兆豐國際電子基金                                                   22.48000   23.19000  -0.71000   -3.06166
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.40000   19.90000  -0.50000   -2.51256
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.76000   17.44000   0.32000    1.83486
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.60000   31.19000  -0.59000   -1.89163
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51820   12.51810   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85480    9.85940  -0.00460   -0.04666
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.77950    9.78570  -0.00620   -0.06336
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.82810    9.83310  -0.00500   -0.05085
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.85630    9.86100  -0.00470   -0.04766
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.78650    9.79270  -0.00620   -0.06331
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.82710    9.83210  -0.00500   -0.05085
合庫台灣基金                                                        9.87000   10.36000  -0.49000   -4.72973
合庫全球新興市場基金                                                8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
合庫貨幣市場基金                                                   10.14260   10.14250   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.28530    9.29030  -0.00500   -0.05382
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.52630    9.53690  -0.01060   -0.11115
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.80360    9.79720   0.00640    0.06532
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.22950   11.24220  -0.01270   -0.11297
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.60590   13.60470   0.00120    0.00882
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.48100    8.48760  -0.00660   -0.07776
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.15560    9.16580  -0.01020   -0.11128
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.61250    7.60750   0.00500    0.06572
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.46700    8.47650  -0.00950   -0.11207
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96530    9.96560  -0.00030   -0.00301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
安本標準兩岸價值基金                                               10.33000   10.49000  -0.16000   -1.52526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07100   11.07000   0.00100    0.00903
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99890   10.03180  -0.03290   -0.32796
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.84220    9.84220   0.00000    0.00000
安聯中國東協基金                                                   15.00000   15.09000  -0.09000   -0.59642
安聯中國策略基金-美元                                               9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.67000   12.73000  -0.06000   -0.47133
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.44000   12.58000  -0.14000   -1.11288
安聯中華新思路基金-美元                                            11.60000   11.77000  -0.17000   -1.44435
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.87000   11.00000  -0.13000   -1.18182
安聯台灣大壩基金                                                   24.90000   25.48000  -0.58000   -2.27630
安聯台灣科技基金                                                   40.58000   41.76000  -1.18000   -2.82567
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50770   12.50750   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.16000   27.94000  -0.78000   -2.79170
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92200   11.91910   0.00290    0.02433
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.25830   10.25580   0.00250    0.02438
安聯全球新興市場基金                                               16.57000   16.65000  -0.08000   -0.48048
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
安聯亞洲動態策略基金                                               20.75000   21.00000  -0.25000   -1.19048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.13850   10.13920  -0.00070   -0.00690
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.83970    9.84060  -0.00090   -0.00915
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.91900   81.85550   0.06350    0.07758
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.13860   12.14550  -0.00690   -0.05681
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.31620   63.27880   0.03740    0.05910
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30200    9.30730  -0.00530   -0.05694
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59050    2.58960   0.00090    0.03475
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.43790   10.44160  -0.00370   -0.03544
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18780    2.18370   0.00410    0.18775
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62890    8.62950  -0.00060   -0.00695
宏利台灣動力基金                                                   26.98000   27.77000  -0.79000   -2.84480
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.66540    9.72940  -0.06400   -0.65780
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.46680    9.49760  -0.03080   -0.32429
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.49550    7.54520  -0.04970   -0.65870
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.46200    7.49300  -0.03100   -0.41372
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
宏利全球債券組合基金                                               12.79750   12.78820   0.00930    0.07272
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79650    2.79900  -0.00250   -0.08932
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.70130   11.70620  -0.00490   -0.04186
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58960    8.59340  -0.00380   -0.04422
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41640    2.41020   0.00620    0.25724
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85300   10.82970   0.02330    0.21515
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.22650    3.27660  -0.05010   -1.52902
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51800    0.52550  -0.00750   -1.42721
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.95000   15.16000  -0.21000   -1.38522
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.63180   11.62700   0.00480    0.04128
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.28940   10.28860   0.00080    0.00778
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.93920    9.92870   0.01050    0.10575
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.61520    8.61130   0.00390    0.04529
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.22360    8.22310   0.00050    0.00608
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.11590    8.10720   0.00870    0.10731
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.07730    8.07120   0.00610    0.07558
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72610    2.72680  -0.00070   -0.02567
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39480    0.39510  -0.00030   -0.07593
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.95830   11.95250   0.00580    0.04853
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89740    0.89710   0.00030    0.03344
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11690    7.11340   0.00350    0.04920
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97580    1.97650  -0.00070   -0.03542
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28430    0.28450  -0.00020   -0.07030
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69730    8.69300   0.00430    0.04947
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31520    0.31490   0.00030    0.09527
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65520   13.65510   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.42000    2.46000  -0.04000   -1.62602
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.97000   11.15000  -0.18000   -1.61435
宏利臺灣股息收益基金                                               22.79000   23.26000  -0.47000   -2.02064
宏利澳幣保本基金                                                   12.27330   12.26560   0.00770    0.06278
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.52000   10.64000  -0.12000   -1.12782
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.54000    9.62000  -0.08000   -0.83160
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.42000   11.51000  -0.09000   -0.78193
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.77250    9.75620   0.01630    0.16707
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.07820    9.07460   0.00360    0.03967
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.53080    8.49940   0.03140    0.36944
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.36250   10.32440   0.03810    0.36903
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.94360   12.94350   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.28000   23.97000  -0.69000   -2.87860
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31720   11.31510   0.00210    0.01856
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95950    9.95050   0.00900    0.09045
保德信大中華基金-人民幣                                             8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
保德信大中華基金-美元                                               8.85000    8.96000  -0.11000   -1.22768
保德信大中華基金-新台幣                                            26.31000   26.55000  -0.24000   -0.90395
保德信中小型股基金                                                 39.14000   40.25000  -1.11000   -2.75776
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.09000    8.13000  -0.04000   -0.49200
保德信中國中小基金-美元                                             7.81000    7.87000  -0.06000   -0.76239
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.53000    7.56000  -0.03000   -0.39683
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.92200    8.91960   0.00240    0.02691
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.98540    8.97560   0.00980    0.10918
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.04670    9.04530   0.00140    0.01548
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.84150    9.83990   0.00160    0.01626
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.31000    8.34000  -0.03000   -0.35971
保德信中國品牌基金-美元                                             8.30000    8.32000  -0.02000   -0.24038
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
保德信台商全方位基金                                               30.56000   31.14000  -0.58000   -1.86256
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.31030   10.29300   0.01730    0.16808
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.31030   10.29300   0.01730    0.16808
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.27230   10.22140   0.05090    0.49797
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.27230   10.22140   0.05090    0.49797
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.43020    9.43900  -0.00880   -0.09323
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.31830   10.32730  -0.00900   -0.08715
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.94300    8.92140   0.02160    0.24211
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.77050    9.74690   0.02360    0.24213
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94640    7.94170   0.00470    0.05918
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61200   10.60570   0.00630    0.05940
保德信亞太基金                                                     19.84000   20.04000  -0.20000   -0.99800
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.30750    8.29050   0.01700    0.20505
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.14590   11.12310   0.02280    0.20498
保德信店頭市場基金                                                 28.24000   29.11000  -0.87000   -2.98866
保德信拉丁美洲基金                                                  6.80000    6.82000  -0.02000   -0.29326
保德信金平衡基金                                                   27.75000   28.13000  -0.38000   -1.35087
保德信金滿意基金                                                   37.83000   38.78000  -0.95000   -2.44972
保德信科技島基金                                                   23.19000   23.79000  -0.60000   -2.52207
保德信高成長基金                                                   83.80000   85.28000  -1.48000   -1.73546
保德信第一基金                                                     22.43000   22.95000  -0.52000   -2.26580
保德信貨幣市場基金                                                 15.78910   15.78890   0.00020    0.00127
保德信新世紀基金                                                    9.54000    9.62000  -0.08000   -0.83160
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.77430    7.76550   0.00880    0.11332
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.67930   10.66720   0.01210    0.11343
保德信新興趨勢組合基金                                             10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
保德信瑞騰基金                                                     15.55750   15.55690   0.00060    0.00386
保德信歐洲組合基金                                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.66720    9.68760  -0.02040   -0.21058
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.97370    9.99480  -0.02110   -0.21111
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60230    9.61680  -0.01450   -0.15078
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76110    9.77720  -0.01610   -0.16467
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68510    9.70350  -0.01840   -0.18962
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83880    9.85760  -0.01880   -0.19072
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55130    9.57560  -0.02430   -0.25377
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.67220    9.69690  -0.02470   -0.25472
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.94660    9.95960  -0.01300   -0.13053
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98150    9.99960  -0.01810   -0.18101
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97930    9.99730  -0.01800   -0.18005
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.87200    9.89530  -0.02330   -0.23547
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.87280    9.89530  -0.02250   -0.22738
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86650    9.88310  -0.01660   -0.16796
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04630   10.05870  -0.01240   -0.12328
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74480    9.76650  -0.02170   -0.22219
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83970    9.86160  -0.02190   -0.22207
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.48510    9.50290  -0.01780   -0.18731
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.31100    9.33540  -0.02440   -0.26137
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92250    9.94150  -0.01900   -0.19112
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.91870    9.93780  -0.01910   -0.19220
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.01350   10.03860  -0.02510   -0.25003
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.09760   10.12640  -0.02880   -0.28441
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.89420    9.91940  -0.02520   -0.25405
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.89470    9.91980  -0.02510   -0.25303
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91700    1.91900  -0.00200   -0.10422
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66320    2.66620  -0.00300   -0.11252
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28800    0.28900  -0.00100   -0.34602
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43380    0.43530  -0.00150   -0.34459
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.22670    8.24940  -0.02270   -0.27517
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.63130   11.65590  -0.02460   -0.21105
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.35950    9.36610  -0.00660   -0.07047
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.60640   11.61300  -0.00660   -0.05683
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.45060    8.47600  -0.02540   -0.29967
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.52840   10.56010  -0.03170   -0.30019
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06270   10.08900  -0.02630   -0.26068
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95700    9.97580  -0.01880   -0.18846
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05230   10.07160  -0.01930   -0.19163
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68920   10.70980  -0.02060   -0.19235
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95050    9.96480  -0.01430   -0.14351
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68700    9.70390  -0.01690   -0.17416
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06920   10.08670  -0.01750   -0.17350
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.66450    9.67480  -0.01030   -0.10646
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.90170    9.91100  -0.00930   -0.09384
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.05970   10.07540  -0.01570   -0.15583
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.90110    5.91320  -0.01210   -0.20463
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.37050   10.39170  -0.02120   -0.20401
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65590   11.65590   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.58000   16.95000  -0.37000   -2.18289
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3798.67000 3884.01000 -85.34000   -2.19721
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.99710   10.01490  -0.01780   -0.17774
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.00380   11.04750  -0.04370   -0.39556
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.24070   10.28550  -0.04480   -0.43556
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.78940    8.80500  -0.01560   -0.17717
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.17370    9.21020  -0.03650   -0.39630
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.01000    9.04940  -0.03940   -0.43539
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.08030   10.09830  -0.01800   -0.17825
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.59690   10.63900  -0.04210   -0.39571
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.54770   10.59390  -0.04620   -0.43610
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.42000    6.47000  -0.05000   -0.77280
柏瑞巨人基金                                                       11.39000   11.58000  -0.19000   -1.64076
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66710   13.66700   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.16000   15.28000  -0.12000   -0.78534
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.20290   13.19560   0.00730    0.05532
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.65850   11.67270  -0.01420   -0.12165
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.21890   12.23520  -0.01630   -0.13322
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.42920    8.42450   0.00470    0.05579
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.51120    6.50760   0.00360    0.05532
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.40930    8.41960  -0.01030   -0.12233
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.14630    8.15030  -0.00400   -0.04908
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.33670   10.35040  -0.01370   -0.13236
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.04380    8.04890  -0.00510   -0.06336
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.83140   11.84590  -0.01450   -0.12241
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.43800   11.43170   0.00630    0.05511
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.78200   11.78790  -0.00590   -0.05005
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.12310   11.13790  -0.01480   -0.13288
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.62950    8.62470   0.00480    0.05565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39730    9.40870  -0.01140   -0.12116
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.31050    9.31510  -0.00460   -0.04938
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.19220    9.20440  -0.01220   -0.13255
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.06930    9.07510  -0.00580   -0.06391
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.83360    9.82790   0.00570    0.05800
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.74920    9.75760  -0.00840   -0.08609
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.60650    9.61800  -0.01150   -0.11957
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.69130    9.69990  -0.00860   -0.08866
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.40410    9.39860   0.00550    0.05852
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.20580    9.21370  -0.00790   -0.08574
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.84310    9.84920  -0.00610   -0.06193
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.17900    9.19000  -0.01100   -0.11970
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.26330    9.27160  -0.00830   -0.08952
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.81520    9.80950   0.00570    0.05811
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.74930    9.75770  -0.00840   -0.08609
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.60660    9.61810  -0.01150   -0.11957
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.69140    9.70000  -0.00860   -0.08866
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.40400    9.39850   0.00550    0.05852
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.20600    9.21390  -0.00790   -0.08574
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                              9.99970   10.00590  -0.00620   -0.06196
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.17900    9.19000  -0.01100   -0.11970
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.26360    9.27190  -0.00830   -0.08952
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.62830   10.61980   0.00850    0.08004
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87770   11.88110  -0.00340   -0.02862
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.24300   11.25130  -0.00830   -0.07377
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.81360    8.80660   0.00700    0.07949
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.50650    9.50930  -0.00280   -0.02944
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.37930    9.38620  -0.00690   -0.07351
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.34200   10.33370   0.00830    0.08032
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.05960   11.06280  -0.00320   -0.02893
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.86190   10.86990  -0.00800   -0.07360
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.81380    8.80680   0.00700    0.07948
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.50690    9.50970  -0.00280   -0.02944
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.37980    9.38670  -0.00690   -0.07351
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.28000   12.44000  -0.16000   -1.28617
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.10000   13.31000  -0.21000   -1.57776
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.59000    8.73000  -0.14000   -1.60367
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.02000    8.12000  -0.10000   -1.23153
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.85000    8.99000  -0.14000   -1.55729
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.58000   10.72000  -0.14000   -1.30597
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.60000   10.76000  -0.16000   -1.48699
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.84000   11.02000  -0.18000   -1.63339
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.28000   12.45000  -0.17000   -1.36546
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.43000   12.58000  -0.15000   -1.19237
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.29880   11.28190   0.01690    0.14980
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31470    7.30370   0.01100    0.15061
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.24340   11.23440   0.00900    0.08011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.96520   10.97190  -0.00670   -0.06107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.06400   10.07380  -0.00980   -0.09728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.09360    8.08710   0.00650    0.08037
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11100    9.11660  -0.00560   -0.06143
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.14400    9.15280  -0.00880   -0.09615
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.54800   10.55450  -0.00650   -0.06159
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.87350    9.86560   0.00790    0.08008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.04710   10.05680  -0.00970   -0.09645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.43850    9.44430  -0.00580   -0.06141
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.74510    8.73810   0.00700    0.08011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.67040    8.67230  -0.00190   -0.02191
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.16800    9.17690  -0.00890   -0.09698
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.68050   11.68360  -0.00310   -0.02653
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.19840   11.21890  -0.02050   -0.18273
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.60220   10.62590  -0.02370   -0.22304
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81200    6.81380  -0.00180   -0.02642
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.52630    8.54190  -0.01560   -0.18263
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.11900    9.13950  -0.02050   -0.22430
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04090   10.04360  -0.00270   -0.02688
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.61900   10.64290  -0.02390   -0.22456
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.23010    9.24700  -0.01690   -0.18276
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.68860    8.69090  -0.00230   -0.02646
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31360    9.33450  -0.02090   -0.22390
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.11960   11.10740   0.01220    0.10984
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.77340   11.77500  -0.00160   -0.01359
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.74650   10.75110  -0.00460   -0.04279
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.93270    8.92290   0.00980    0.10983
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.49530    9.49660  -0.00130   -0.01369
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.47650    9.48060  -0.00410   -0.04325
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.09700   11.09850  -0.00150   -0.01352
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.92110    9.91020   0.01090    0.10999
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24000   10.24440  -0.00440   -0.04295
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.36230    9.35200   0.01030    0.11014
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.08560    9.07550   0.01010    0.11129
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.71580    9.71710  -0.00130   -0.01338
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.23880    9.24280  -0.00400   -0.04328
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.22000   17.28000  -0.06000   -0.34722
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.92000   16.00000  -0.08000   -0.50000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.61390   12.61280   0.00110    0.00872
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.01230   10.03390  -0.02160   -0.21527
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.98600   11.00830  -0.02230   -0.20257
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.57260   11.59250  -0.01990   -0.17166
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.50170   10.53380  -0.03210   -0.30473
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.96130    8.98060  -0.01930   -0.21491
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.51440    9.53370  -0.01930   -0.20244
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.35300    9.36900  -0.01600   -0.17078
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42830    9.45700  -0.02870   -0.30348
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.09140    9.11100  -0.01960   -0.21512
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.32300    9.34190  -0.01890   -0.20231
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.09630   11.11540  -0.01910   -0.17183
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37320    9.40170  -0.02850   -0.30314
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.60000   14.36000   0.24000    1.67131
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.11000   23.91000  -0.80000   -3.34588
國泰大中華基金                                                     17.02000   17.45000  -0.43000   -2.46418
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.51000   13.84000  -0.33000   -2.38439
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.17000   38.13000  -0.96000   -2.51770
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.87060    3.93160  -0.06100   -1.55153
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.38000   17.63000  -0.25000   -1.41804
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.65560    0.66700  -0.01140   -1.70915
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.61640    0.62710  -0.01070   -1.70627
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.17940    2.17560   0.00380    0.17466
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.57420    9.55000   0.02420    0.25340
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.96080    7.94070   0.02010    0.25313
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31330    0.31330   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60980   11.60870   0.00110    0.00948
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68820    1.69070  -0.00250   -0.14787
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.07770   10.05880   0.01890    0.18790
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33240    0.33280  -0.00040   -0.12019
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.92260    3.98520  -0.06260   -1.57081
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.61000   17.86000  -0.25000   -1.39978
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.56680    0.57680  -0.01000   -1.73370
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.89370    2.94640  -0.05270   -1.78862
國泰中港台基金台幣級別                                             13.00000   13.21000  -0.21000   -1.58970
國泰中港台基金美元級別                                              0.42330    0.43170  -0.00840   -1.94580
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.49000   27.03000  -0.54000   -1.99778
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.92000   12.66000   0.26000    2.05371
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.65000   34.10000  -1.45000   -4.25220
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.18680   10.16910   0.01770    0.17406
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.90690    9.88960   0.01730    0.17493
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.93120    9.91390   0.01730    0.17450
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33040    0.33090  -0.00050   -0.15110
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32110    0.32160  -0.00050   -0.15547
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32180    0.32230  -0.00050   -0.15513
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42490   12.42470   0.00020    0.00161
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43260    0.43350  -0.00090   -0.20761
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.19000    5.19000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16600    0.16640  -0.00040   -0.24038
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.11000   21.27000  -0.16000   -0.75223
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.39500    2.41220  -0.01720   -0.71304
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.77920   10.84170  -0.06250   -0.57648
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.53370    9.58890  -0.05520   -0.57567
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35030    0.35340  -0.00310   -0.87719
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30980    0.31250  -0.00270   -0.86400
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48110    0.48070   0.00040    0.08321
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37600    0.37810  -0.00210   -0.55541
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.54000   17.60000  -0.06000   -0.34091
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56920    0.57320  -0.00400   -0.69784
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.44000   17.50000  -0.06000   -0.34286
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78300    0.78110   0.00190    0.24325
國泰科技生化基金                                                   28.41000   29.15000  -0.74000   -2.53859
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29960   12.29960   0.00000    0.00000
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.59430   12.59660  -0.00230   -0.01826
國泰紐幣保本基金                                                   12.54150   12.54010   0.00140    0.01116
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.42000   19.95000  -0.53000   -2.65664
國泰國泰基金台幣級別                                               19.42000   19.95000  -0.53000   -2.65664
國泰富時中國A50基金                                                17.53000   17.90000  -0.37000   -2.06704
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.33760   10.32080   0.01680    0.16278
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.27490    7.26310   0.01180    0.16247
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35120    0.35180  -0.00060   -0.17055
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23620    0.23650  -0.00030   -0.12685
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.19750    2.21280  -0.01530   -0.69143
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.82980    9.88130  -0.05150   -0.52119
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31810    0.32090  -0.00280   -0.87255
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.64370   41.51210   0.13160    0.31702
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.66000   18.09000  -0.43000   -2.37700
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.43000   11.49000  -0.06000   -0.52219
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37120    0.37440  -0.00320   -0.85470
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24000    2.23630   0.00370    0.16545
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44110    1.43870   0.00240    0.16682
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33680    0.33680   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33390    0.33480  -0.00090   -0.26882
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21880    0.21880   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.28670   10.27990   0.00680    0.06615
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.49360    6.48930   0.00430    0.06626
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.14000   14.83000   0.31000    2.09036
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.87000   30.12000  -1.25000   -4.15007
國泰價值卓越基金                                                   12.65000   13.00000  -0.35000   -2.69231
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31860    0.32170  -0.00310   -0.96363
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.02240   39.00700   0.01540    0.03948
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.72000   18.87000  -0.15000   -0.79491
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.89000   17.40000  -0.51000   -2.93103
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94600   11.93580   0.01020    0.08546
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39340    0.39350  -0.00010   -0.02541
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.02910   10.02360   0.00550    0.05487
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.96990    9.96900   0.00090    0.00903
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92410    9.89070   0.03340    0.33769
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.02880   10.02320   0.00560    0.05587
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.96950    9.96870   0.00080    0.00803
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92410    9.89070   0.03340    0.33769
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27680   11.27580   0.00100    0.00887
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89720    9.89590   0.00130    0.01314
第一金大中華基金                                                   22.96000   23.43000  -0.47000   -2.00598
第一金小型精選基金                                                 28.96000   29.75000  -0.79000   -2.65546
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.98000   12.09000  -0.11000   -0.90984
第一金中國世紀基金-美元                                             7.49750    7.58010  -0.08260   -1.08970
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.49800    7.58060  -0.08260   -1.08962
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.81000    8.87000  -0.06000   -0.67644
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.80000    8.87000  -0.07000   -0.78918
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53300    9.53030   0.00270    0.02833
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.18030    8.16780   0.01250    0.15304
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.75670   10.75340   0.00330    0.03069
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.35580    9.34150   0.01430    0.15308
第一金中概平衡基金                                                 22.91000   23.44000  -0.53000   -2.26109
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27180   15.27160   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.07500  178.07300   0.00200    0.00112
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.46580    9.47850  -0.01270   -0.13399
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.46740    9.48000  -0.01260   -0.13291
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.10900    9.10420   0.00480    0.05272
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.13270    9.12790   0.00480    0.05259
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.06220   10.07560  -0.01340   -0.13299
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.70020    9.69510   0.00510    0.05260
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.98160    7.96790   0.01370    0.17194
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.64660    5.63680   0.00980    0.17386
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.34810    9.31730   0.03080    0.33057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.34940    9.31850   0.03090    0.33160
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.86880    9.83620   0.03260    0.33143
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.87020    9.83750   0.03270    0.33240
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
第一金亞洲科技基金                                                 17.15000   17.36000  -0.21000   -1.20968
第一金亞洲新興市場基金                                             12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
第一金店頭市場基金                                                  7.50000    7.77000  -0.27000   -3.47490
第一金創新趨勢基金                                                 19.30000   19.74000  -0.44000   -2.22898
第一金電子基金                                                     28.04000   28.75000  -0.71000   -2.46957
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.42000   18.04000  -0.62000   -3.43681
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.93000   20.51000   0.42000    2.04778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.32000    7.40000  -0.08000   -1.08108
統一大中華中小基金(美元)                                            6.71000    6.80000  -0.09000   -1.32353
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.90000   10.01000  -0.11000   -1.09890
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
統一大滿貫基金-A類型                                               29.17000   30.28000  -1.11000   -3.66579
統一大滿貫基金-I類型                                               29.17000   30.28000  -1.11000   -3.66579
統一大龍印基金                                                     13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.79000    7.85000  -0.06000   -0.76433
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
統一中小基金                                                       21.66000   22.38000  -0.72000   -3.21716
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.59900    9.57390   0.02510    0.26217
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.96580    8.97030  -0.00450   -0.05017
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.67890    8.66950   0.00940    0.10843
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.57110   11.54080   0.03030    0.26255
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.74410   10.74960  -0.00550   -0.05116
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.38640   10.37520   0.01120    0.10795
統一台灣動力基金                                                   14.87000   15.49000  -0.62000   -4.00258
統一全天候基金-A類型                                               98.42000  101.51000  -3.09000   -3.04404
統一全天候基金-I類型                                               98.60000  101.69000  -3.09000   -3.03865
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.09240    8.07910   0.01330    0.16462
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.82990    7.84160  -0.01170   -0.14920
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.80350    7.79400   0.00950    0.12189
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.46560    8.45170   0.01390    0.16446
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.19820    8.21040  -0.01220   -0.14859
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.16370    8.15380   0.00990    0.12142
統一全球債券組合基金                                               11.76080   11.75710   0.00370    0.03147
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.37000   14.39000  -0.02000   -0.13899
統一全球新科技基金(美元)                                           13.55000   13.60000  -0.05000   -0.36765
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
統一亞太基金                                                       22.99000   23.19000  -0.20000   -0.86244
統一亞洲大金磚基金                                                 11.43000   11.47000  -0.04000   -0.34874
統一奔騰基金                                                       49.93000   51.64000  -1.71000   -3.31139
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68070   16.68040   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                                9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
統一強漢基金(美元)                                                  8.30000    8.41000  -0.11000   -1.30797
統一強漢基金(新台幣)                                               21.80000   22.02000  -0.22000   -0.99909
統一統信基金                                                       25.79000   26.74000  -0.95000   -3.55273
統一黑馬基金                                                       50.66000   52.38000  -1.72000   -3.28370
統一新亞洲科技能源基金                                             15.41000   15.42000  -0.01000   -0.06485
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.75860    7.75710   0.00150    0.01934
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98240    9.98050   0.00190    0.01904
統一經建基金                                                       41.22000   42.48000  -1.26000   -2.96610
統一龍馬基金                                                       55.83000   58.04000  -2.21000   -3.80772
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.60000   16.11000  -0.51000   -3.16574
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.74000   41.85000  -1.11000   -2.65233
野村中國機會基金                                                   12.23000   12.32000  -0.09000   -0.73052
野村巴西基金                                                        6.03000    6.02000   0.01000    0.16611
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
野村台灣高股息基金                                                 22.77000   23.48000  -0.71000   -3.02385
野村台灣運籌基金                                                   31.24000   32.08000  -0.84000   -2.61845
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.42430    9.42330   0.00100    0.01061
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34240    9.34820  -0.00580   -0.06204
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.39580    9.39830  -0.00250   -0.02660
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.74110    9.74010   0.00100    0.01027
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58450    9.59040  -0.00590   -0.06152
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.49590    9.49840  -0.00250   -0.02632
野村平衡基金                                                       17.30000   17.63000  -0.33000   -1.87181
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98140    9.99040  -0.00900   -0.09009
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90800    9.92130  -0.01330   -0.13406
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.87360    9.88330  -0.00970   -0.09815
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98140    9.99040  -0.00900   -0.09009
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90790    9.92100  -0.01310   -0.13204
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87360    9.88320  -0.00960   -0.09713
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.43000   12.48000  -0.05000   -0.40064
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.79000   18.86000  -0.07000   -0.37116
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.82000   11.89000  -0.07000   -0.58873
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.33240   10.32110   0.01130    0.10948
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.32450   10.33450  -0.01000   -0.09676
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19050   10.19260  -0.00210   -0.02060
野村成長基金                                                       26.11000   26.67000  -0.56000   -2.09974
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.36140    8.41190  -0.05050   -0.60034
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.36430    8.41980  -0.05550   -0.65916
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52470    8.55810  -0.03340   -0.39027
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.04490    9.09920  -0.05430   -0.59676
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.93350    8.99270  -0.05920   -0.65831
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.10240    9.13820  -0.03580   -0.39176
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.13000    8.22000  -0.09000   -1.09489
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.75000   11.88000  -0.13000   -1.09428
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.10660    9.11420  -0.00760   -0.08339
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.13280    9.14290  -0.01010   -0.11047
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.23430    9.22990   0.00440    0.04767
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.79470    9.80620  -0.01150   -0.11727
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70750    9.71830  -0.01080   -0.11113
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.81980    9.81500   0.00480    0.04890
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29350    8.28350   0.01000    0.12072
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87670    8.87190   0.00480    0.05410
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73980    8.74040  -0.00060   -0.00686
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.84560   12.83010   0.01550    0.12081
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.96320   11.95680   0.00640    0.05353
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.70990    9.71060  -0.00070   -0.00721
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00310    9.99530   0.00780    0.07804
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98200    9.98120   0.00080    0.00802
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98630    9.97690   0.00940    0.09422
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00130    9.99350   0.00780    0.07805
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98070    9.97990   0.00080    0.00802
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00190    9.99240   0.00950    0.09507
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.76180    9.75790   0.00390    0.03997
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.72960    9.72920   0.00040    0.00411
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.72000    9.68700   0.03300    0.34066
野村高科技基金                                                      8.15000    8.43000  -0.28000   -3.32147
野村貨幣市場基金                                                   16.28830   16.28810   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.06000   15.11000  -0.05000   -0.33091
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.99470    9.98810   0.00660    0.06608
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93210    9.96000  -0.02790   -0.28012
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95900    9.95430   0.00470    0.04722
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.80020    9.79470   0.00550    0.05615
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.75250    9.75480  -0.00230   -0.02358
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72790    9.72540   0.00250    0.02571
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.87900    9.87370   0.00530    0.05368
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81570    9.81800  -0.00230   -0.02343
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.90830    9.90500   0.00330    0.03332
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.59400    9.61420  -0.02020   -0.21011
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.54130    9.56960  -0.02830   -0.29573
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.49270    9.51600  -0.02330   -0.24485
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.66110    9.68140  -0.02030   -0.20968
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.59640    9.62500  -0.02860   -0.29714
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.54780    9.57130  -0.02350   -0.24553
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.86510    9.86660  -0.00150   -0.01520
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.66130    7.66270  -0.00140   -0.01827
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.48750   11.48950  -0.00200   -0.01741
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.51000    7.47000   0.04000    0.53548
野村精選貨幣市場基金                                               12.08930   12.08920   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.83000   10.92000  -0.09000   -0.82418
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.38000    7.47000  -0.09000   -1.20482
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.49000   10.62000  -0.13000   -1.22411
野村積極成長基金                                                   11.01000   11.25000  -0.24000   -2.13333
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.99000    8.18000  -0.19000   -2.32274
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.07000   29.77000  -0.70000   -2.35136
野村鴻利基金                                                       19.99000   20.35000  -0.36000   -1.76904
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87140   16.87120   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.90000   17.36000  -0.46000   -2.64977
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.45000    9.53000  -0.08000   -0.83945
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.05000   14.17000  -0.12000   -0.84686
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.96570    9.96780  -0.00210   -0.02107
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.06830   13.07110  -0.00280   -0.02142
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91630    9.91090   0.00540    0.05449
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88000    9.89010  -0.01010   -0.10212
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49810    9.49250   0.00560    0.05899
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.53100    9.53040   0.00060    0.00630
凱基台商天下基金                                                   11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
凱基台灣精五門基金                                                 17.86000   18.33000  -0.47000   -2.56410
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.77870   38.64830   0.13040    0.33740
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.70750   38.57600   0.13150    0.34089
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.31700   41.31800  -0.00100   -0.00242
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.33170   10.34480  -0.01310   -0.12663
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.91000   13.08000  -0.17000   -1.29969
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.68040   11.85680  -0.17640   -1.48775
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.51000   11.64000  -0.13000   -1.11684
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55860   11.55850   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.72000   24.26000  -0.54000   -2.22589
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.43000   16.49000  -0.06000   -0.36386
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.69670   15.80530  -0.10860   -0.68711
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.27000    7.28000  -0.01000   -0.13736
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富邦上証180基金                                                    26.64000   27.20000  -0.56000   -2.05882
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17370    0.17540  -0.00170   -0.96921
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.35000    5.39000  -0.04000   -0.74212
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.89000    7.76000   0.13000    1.67526
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.01000   33.10000  -1.09000   -3.29305
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.97220   11.01630  -0.04410   -0.40032
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.15390   10.19890  -0.04500   -0.44122
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.76430    9.78310  -0.01880   -0.19217
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.50060    9.53880  -0.03820   -0.40047
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.71920    8.75780  -0.03860   -0.44075
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.39130    8.40740  -0.01610   -0.19150
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69710   20.72500  -0.02790   -0.13462
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44810   11.44700   0.00110    0.00961
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.48700   10.46500   0.02200    0.21022
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.81770   12.80600   0.01170    0.09136
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87990    1.87930   0.00060    0.03193
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.18240    9.17410   0.00830    0.09047
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39440    1.39390   0.00050    0.03587
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.79210   11.79050   0.00160    0.01357
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71600    1.71680  -0.00080   -0.04660
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09700   10.09560   0.00140    0.01387
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48810    1.48880  -0.00070   -0.04702
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.01060   10.00810   0.00250    0.02498
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.97110    9.97080   0.00030    0.00301
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.41000   15.13000   0.28000    1.85063
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.03000   20.79000  -0.76000   -3.65560
富邦日本東証基金                                                   20.69000   21.08000  -0.39000   -1.85009
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.74000   42.99000  -0.25000   -0.58153
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.79000   42.91000  -1.12000   -2.61011
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.13000   47.28000  -1.15000   -2.43232
富邦台灣心基金                                                     18.86000   19.24000  -0.38000   -1.97505
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.28000   42.30000  -1.02000   -2.41135
富邦台灣科技指數基金                                               48.09000   49.53000  -1.44000   -2.90733
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29160    0.29280  -0.00120   -0.40984
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51580    2.51230   0.00350    0.13931
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33860   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49750   10.50350  -0.00600   -0.05712
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17340    2.17030   0.00310    0.14284
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32310    0.32310   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01010    9.01530  -0.00520   -0.05768
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.56000   22.69000  -0.13000   -0.57294
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.72000   14.58000   0.14000    0.96022
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.37000   28.72000  -0.35000   -1.21866
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65970   15.65950   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.10360   40.16780  -0.06420   -0.15983
富邦長紅基金                                                       53.36000   54.45000  -1.09000   -2.00184
富邦科技基金                                                       20.50000   21.12000  -0.62000   -2.93561
富邦恒生國企ETF基金                                                19.83000   20.35000  -0.52000   -2.55528
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.36000   14.02000   0.34000    2.42511
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.72000   27.05000  -1.33000   -4.91682
富邦高成長基金                                                     20.48000   20.86000  -0.38000   -1.82167
富邦基金A類型                                                      11.60000   11.83000  -0.23000   -1.94421
富邦基金I類型                                                      11.60000   11.83000  -0.23000   -1.94421
富邦深証100基金                                                     8.19000    8.42000  -0.23000   -2.73159
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.86000   19.11000  -0.25000   -1.30822
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40300    0.40260   0.00040    0.09935
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.99040   12.00780  -0.01740   -0.14491
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.17400    9.18730  -0.01330   -0.14477
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29500    0.29480   0.00020    0.06784
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49480    8.50710  -0.01230   -0.14459
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.52640    9.51610   0.01030    0.10824
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.04890   10.00510   0.04380    0.43778
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24990    9.23980   0.01010    0.10931
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.75090    9.70840   0.04250    0.43777
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.16000   17.60000  -0.44000   -2.50000
富邦精準基金                                                       39.53000   40.42000  -0.89000   -2.20188
富邦精銳中小基金                                                    9.60000    9.84000  -0.24000   -2.43902
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.58000   15.85000  -0.27000   -1.70347
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.18000   19.58000  -0.40000   -2.04290
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.20000    8.03000   0.17000    2.11706
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.52000   13.07000  -0.55000   -4.20811
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.87550    9.88920  -0.01370   -0.13853
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.74120    9.77860  -0.03740   -0.38247
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.85980    9.85640   0.00340    0.03450
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.54700    9.56020  -0.01320   -0.13807
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.37490    9.41090  -0.03600   -0.38254
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.47310    9.46990   0.00320    0.03379
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.58000   28.24000  -0.66000   -2.33711
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.71620    9.75660  -0.04040   -0.41408
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.62160    9.66340  -0.04180   -0.43256
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.62200    9.66320  -0.04120   -0.42636
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.75750    9.79820  -0.04070   -0.41538
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.66160    9.70350  -0.04190   -0.43180
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.66160    9.70290  -0.04130   -0.42565
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24820    8.24890  -0.00070   -0.00849
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.74090    8.74320  -0.00230   -0.02631
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.47290    8.47490  -0.00200   -0.02360
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44510    9.44560  -0.00050   -0.00529
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.41810    9.42050  -0.00240   -0.02548
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.13910    9.14100  -0.00190   -0.02079
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.22490    9.22670  -0.00180   -0.01951
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.14710    8.15720  -0.01010   -0.12382
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.15720    9.17020  -0.01300   -0.14176
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64660    8.65910  -0.01250   -0.14436
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.36490   10.37740  -0.01250   -0.12045
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.10340   10.11780  -0.01440   -0.14232
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.62340    9.63670  -0.01330   -0.13801
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.78840    8.80020  -0.01180   -0.13409
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.47570    9.48860  -0.01290   -0.13595
富達卓越領航全球組合基金                                           14.28000   14.42000  -0.14000   -0.97087
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.36060    8.36890  -0.00830   -0.09918
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.02860    9.03920  -0.01060   -0.11727
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.71810    8.72810  -0.01000   -0.11457
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.70910    9.71860  -0.00950   -0.09775
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.64260    9.65400  -0.01140   -0.11809
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.35180    9.36230  -0.01050   -0.11215
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.80760    8.81760  -0.01000   -0.11341
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.44390    9.45490  -0.01100   -0.11634
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.25000    8.29000  -0.04000   -0.48251
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.84000    6.90000  -0.06000   -0.86957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.85000    7.93000  -0.08000   -1.00883
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.67000    7.72000  -0.05000   -0.64767
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61410    9.60860   0.00550    0.05724
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.09030    9.08940   0.00090    0.00990
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.67440    8.66220   0.01220    0.14084
富蘭克林華美中華基金                                               10.92000   11.01000  -0.09000   -0.81744
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.09000   18.58000  -0.49000   -2.63724
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.20000   18.49000  -0.29000   -1.56842
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64170    7.62670   0.01500    0.19668
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71090    8.71130  -0.00040   -0.00459
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.50870    9.50910  -0.00040   -0.00421
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.03910    9.02130   0.01780    0.19731
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.91730    7.91490   0.00240    0.03032
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.93400    8.94110  -0.00710   -0.07941
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.77720    9.78490  -0.00770   -0.07869
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.33480   12.33110   0.00370    0.03001
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.37620   12.37920  -0.00300   -0.02423
富蘭克林華美第一富基金                                             33.48000   34.59000  -1.11000   -3.20902
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31770   10.31760   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.85410    6.87510  -0.02100   -0.30545
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.03090   10.08580  -0.05490   -0.54433
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20730    9.21270  -0.00540   -0.05861
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.76280   10.76910  -0.00630   -0.05850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54520    6.54150   0.00370    0.05656
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64340    8.64970  -0.00630   -0.07283
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.87280    9.88010  -0.00730   -0.07389
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.23070   10.22490   0.00580    0.05672
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復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71910   11.71810   0.00100    0.00853
復華人生目標基金                                                   35.22770   35.79690  -0.56920   -1.59008
復華大中華中小策略基金                                              8.11000    8.15000  -0.04000   -0.49080
復華中小精選基金                                                   60.39000   62.23000  -1.84000   -2.95677
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.32000    8.37000  -0.05000   -0.59737
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.42000    7.45000  -0.03000   -0.40268
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
復華台灣智能基金                                                   11.03000   11.15000  -0.12000   -1.07623
復華全方位基金                                                     25.38000   26.15000  -0.77000   -2.94455
復華全球平衡基金-美元                                               8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.96000   19.05000  -0.09000   -0.47244
復華全球債券基金                                                   13.34340   13.32440   0.01900    0.14260
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.48000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
復華有利貨幣市場基金                                               13.45290   13.45280   0.00010    0.00074
復華亞太成長基金                                                   12.38000   12.45000  -0.07000   -0.56225
復華東協世紀基金                                                   11.97000   12.03000  -0.06000   -0.49875
復華南非幣長期收益基金A                                            13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.04000  -0.04000   -0.49751
復華南非幣短期收益基金A                                            13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       19.79000   20.28000  -0.49000   -2.41617
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.14000    8.94000   0.20000    2.23714
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.05000   28.33000  -1.28000   -4.51818
復華神盾基金                                                       22.69900   23.13680  -0.43780   -1.89222
復華高成長基金                                                     58.88000   60.01000  -1.13000   -1.88302
復華高益策略組合基金                                               12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41460   14.41440   0.00020    0.00139
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.75000   49.25000  -0.50000   -1.01523
復華復華基金                                                       18.35000   18.70000  -0.35000   -1.87166
復華華人世紀基金                                                   15.13000   15.26000  -0.13000   -0.85190
復華傳家二號基金                                                   27.84340   28.30900  -0.46560   -1.64471
復華傳家基金                                                       19.64900   20.03140  -0.38240   -1.90900
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
復華滬深300 A股基金                                                19.48000   19.92000  -0.44000   -2.20884
復華數位經濟基金                                                   43.96000   45.42000  -1.46000   -3.21444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.01260    9.00980   0.00280    0.03108
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.12790    8.14230  -0.01440   -0.17685
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09160    8.07930   0.01230    0.15224
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.41460   11.41090   0.00370    0.03243
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.32040   10.33860  -0.01820   -0.17604
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.39310   10.37730   0.01580    0.15226
景順主流基金                                                       14.81000   15.43000  -0.62000   -4.01815
景順台灣科技基金                                                   25.70000   26.92000  -1.22000   -4.53195
景順全球科技基金                                                   20.44000   20.42000   0.02000    0.09794
景順全球康健基金                                                   19.42000   19.43000  -0.01000   -0.05147
景順貨幣市場基金                                                   15.95330   15.95310   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.10000   28.21000  -1.11000   -3.93477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52780    8.53330  -0.00550   -0.06445
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83900    7.85030  -0.01130   -0.14394
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03240   11.03950  -0.00710   -0.06431
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12070   10.13540  -0.01470   -0.14504
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.30000    7.36000  -0.06000   -0.81522
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.01000    7.11000  -0.10000   -1.40647
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.29000   10.39000  -0.10000   -0.96246
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28510    9.31590  -0.03080   -0.33062
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.46280    9.46310  -0.00030   -0.00317
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.64120    9.67320  -0.03200   -0.33081
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.82850    9.82890  -0.00040   -0.00407
華南永昌永昌基金                                                   16.93000   17.53000  -0.60000   -3.42270
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.07350   14.06730   0.00620    0.04407
華南永昌全球精品基金                                               14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             10.23000   10.64000  -0.41000   -3.85338
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22760   16.22740   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.00730   22.51020  -0.50290   -2.23410
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95260   11.95240   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22710   10.22500   0.00210    0.02054
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.13990   10.12040   0.01950    0.19268
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77990    9.77790   0.00200    0.02045
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66620    9.64770   0.01850    0.19176
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.98820    9.98510   0.00310    0.03105
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.84880    9.82890   0.01990    0.20246
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.64600    9.64300   0.00300    0.03111
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.50100    9.48180   0.01920    0.20249
華頓中小型基金                                                     19.76000   21.11000  -1.35000   -6.39507
華頓台灣基金                                                       22.33000   23.48000  -1.15000   -4.89779
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53410   11.53390   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.43400    2.44000  -0.00600   -0.24590
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.93210   10.94550  -0.01340   -0.12242
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35490    0.35650  -0.00160   -0.44881
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.14020   11.15460  -0.01440   -0.12909
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.04000   10.05560  -0.01560   -0.15514
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.94710    9.94790  -0.00080   -0.00804
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.89410    8.89480  -0.00070   -0.00787
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.16260   10.19680  -0.03420   -0.33540
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.11960    9.15670  -0.03710   -0.40517
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.83000    9.93000  -0.10000   -1.00705
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.13000    9.24000  -0.11000   -1.19048
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.46900    2.47430  -0.00530   -0.21420
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  1.99530    2.00120  -0.00590   -0.29482
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.59240   11.64190  -0.04950   -0.42519
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.25520    9.29480  -0.03960   -0.42604
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35930    0.36090  -0.00160   -0.44334
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29260    0.29450  -0.00190   -0.64516
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.17000    3.20000  -0.03000   -0.93750
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.21000   14.35000  -0.14000   -0.97561
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.46000    0.47000  -0.01000   -2.12766
匯豐台灣精典基金                                                   21.58000   22.08000  -0.50000   -2.26449
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.80000   11.76000   0.04000    0.34014
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.76000    7.80000  -0.04000   -0.51282
匯豐安富基金                                                       23.87000   24.19000  -0.32000   -1.32286
匯豐成功基金                                                       38.30000   38.80000  -0.50000   -1.28866
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.54790    2.55220  -0.00430   -0.16848
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28080    2.28510  -0.00430   -0.18818
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.38690   11.41590  -0.02900   -0.25403
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.64760    7.67640  -0.02880   -0.37518
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37220    0.37360  -0.00140   -0.37473
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32560    0.32700  -0.00140   -0.42813
匯豐金磚動力基金                                                   13.54000   13.59000  -0.05000   -0.36792
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98960   14.98950   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.70000    4.71000  -0.01000   -0.21231
匯豐新鑽動力基金                                                   10.27000   10.38000  -0.11000   -1.05973
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.29350    5.30230  -0.00880   -0.16597
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.98560    8.99440  -0.00880   -0.09784
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.43000   47.51000  -1.08000   -2.27321
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.43000   47.51000  -1.08000   -2.27321
匯豐龍騰電子基金                                                   31.31000   32.41000  -1.10000   -3.39401
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.97520   11.97410   0.00110    0.00919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.65000   17.32000  -0.67000   -3.86836
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
新光中國成長基金(美元)                                              8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.40380   10.37830   0.02550    0.24570
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55270    9.56270  -0.01000   -0.10457
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84470    9.81790   0.02680    0.27297
新光台灣富貴基金                                                   20.74000   21.31000  -0.57000   -2.67480
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46210   15.46190   0.00020    0.00129
新光亞洲精選基金-美金                                              20.96000   21.20000  -0.24000   -1.13208
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.22000   21.38000  -0.16000   -0.74836
新光兩岸優勢基金                                                   10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
新光店頭基金                                                       21.19000   22.01000  -0.82000   -3.72558
新光南非幣保本基金                                                 12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.31000   19.64000  -0.33000   -1.68024
新光創新科技基金                                                   12.47000   13.00000  -0.53000   -4.07692
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75490    9.74510   0.00980    0.10056
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96310    9.95130   0.01180    0.11858
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58170    9.57730   0.00440    0.04594
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10310    9.12640  -0.02330   -0.25530
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30290    9.32600  -0.02310   -0.24769
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94210    8.97050  -0.02840   -0.31659
新光澳幣八年期保本基金                                             10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
新光澳幣十年期保本基金                                             10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
新光澳幣保本基金                                                   12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.72490    9.70770   0.01720    0.17718
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.12430    9.10810   0.01620    0.17786
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.59820    9.58640   0.01180    0.12309
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.08330    9.07210   0.01120    0.12346
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.15520    9.13510   0.02010    0.22003
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.72830    9.70800   0.02030    0.20911
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.59960   13.55770   0.04190    0.30905
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.22490    8.19960   0.02530    0.30855
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.99730    0.00000  39.99730    0.00000
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95140    9.95070   0.00070    0.00703
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.99740    0.00000  39.99740    0.00000
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29340   11.29240   0.00100    0.00886
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05110   10.04980   0.00130    0.01294
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.07170   11.17330  -0.10160   -0.90931
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.29240    8.39570  -0.10330   -1.23039
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.57000    8.65000  -0.08000   -0.92486
群益大印度基金-人民幣                                              12.62730   12.70730  -0.08000   -0.62956
群益大印度基金-美元                                                11.90010   12.01440  -0.11430   -0.95136
群益大印度基金-新臺幣                                              11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.19830   11.24800  -0.04970   -0.44186
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.82140   10.90470  -0.08330   -0.76389
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.21350   10.29330  -0.07980   -0.77526
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.00610    9.10610  -0.10000   -1.09816
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.54000  -0.07000   -0.81967
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.98660    9.02650  -0.03990   -0.44203
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.95610    8.01740  -0.06130   -0.76459
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.52980    8.59650  -0.06670   -0.77590
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.80450    7.89110  -0.08660   -1.09744
群益中小型股基金                                                   36.77000   38.16000  -1.39000   -3.64256
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.52690    9.53450  -0.00760   -0.07971
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.86290    8.89870  -0.03580   -0.40231
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.30320    8.30940  -0.00620   -0.07461
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.28160    8.31590  -0.03430   -0.41246
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.70360    7.76080  -0.05720   -0.73704
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.21800    7.24770  -0.02970   -0.40979
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.87220    9.85610   0.01610    0.16335
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.85940   10.84180   0.01760    0.16233
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.49230   10.48820   0.00410    0.03909
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.70020    9.68350   0.01670    0.17246
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.63050    7.66730  -0.03680   -0.47996
群益中國新機會基金N-美元                                            7.02100    7.07770  -0.05670   -0.80111
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.49000    7.53000  -0.04000   -0.53121
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.76710    6.79980  -0.03270   -0.48090
群益中國新機會基金-美元                                             7.50710    7.56780  -0.06070   -0.80208
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.15000    7.19000  -0.04000   -0.55633
群益平衡王基金                                                     18.23850   18.53350  -0.29500   -1.59171
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.16000    8.15000   0.01000    0.12270
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.91820   10.89390   0.02430    0.22306
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.44290   10.45350  -0.01060   -0.10140
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.62920    9.64790  -0.01870   -0.19382
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.20930    9.25720  -0.04790   -0.51744
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.67840    9.67640   0.00200    0.02067
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.45540    9.45600  -0.00060   -0.00635
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.87140    8.91410  -0.04270   -0.47902
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.79390    8.83130  -0.03740   -0.42349
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.73450    9.73250   0.00200    0.02055
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.75190    9.75260  -0.00070   -0.00718
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.02770    9.07110  -0.04340   -0.47844
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.40900    9.44900  -0.04000   -0.42333
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.02650   10.00520   0.02130    0.21289
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.12950    7.14630  -0.01680   -0.23509
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.05580   10.06160  -0.00580   -0.05764
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.91550    9.92320  -0.00770   -0.07760
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.03060   10.01780   0.01280    0.12777
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.70870    9.77130  -0.06260   -0.64065
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.62150    9.67740  -0.05590   -0.57763
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.73350    9.76980  -0.03630   -0.37155
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.05580   10.06170  -0.00590   -0.05864
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.91550    9.92310  -0.00760   -0.07659
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.03080   10.01800   0.01280    0.12777
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.70870    9.77140  -0.06270   -0.64167
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.62150    9.67740  -0.05590   -0.57763
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.73350    9.76980  -0.03630   -0.37155
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.56720    9.59490  -0.02770   -0.28870
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.65430   15.69970  -0.04540   -0.28918
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.42000   15.42000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.46760   10.54900  -0.08140   -0.77164
群益印度中小基金N-美元                                              8.80520    8.90250  -0.09730   -1.09295
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
群益印度中小基金-人民幣                                            14.17070   14.28090  -0.11020   -0.77166
群益印度中小基金-美元                                              12.59390   12.73300  -0.13910   -1.09244
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.54000   14.66000  -0.12000   -0.81855
群益多利策略組合基金                                               11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
群益多重收益組合基金                                               13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.69000   14.73000  -0.04000   -0.27155
群益安家基金                                                       22.84410   23.30310  -0.45900   -1.96970
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10580   16.10560   0.00020    0.00124
群益亞太中小基金                                                   10.61000   10.71000  -0.10000   -0.93371
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.29000   15.36000  -0.07000   -0.45573
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.62370    9.61650   0.00720    0.07487
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28700    7.30660  -0.01960   -0.26825
群益店頭市場基金                                                   80.11000   83.20000  -3.09000   -3.71394
群益東方盛世基金                                                    8.24000    8.29000  -0.05000   -0.60314
群益東協成長基金-人民幣                                            12.80740   12.85170  -0.04430   -0.34470
群益東協成長基金-美元                                              11.26480   11.34040  -0.07560   -0.66664
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.85900   10.86270  -0.00370   -0.03406
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.25970   10.26970  -0.01000   -0.09737
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.71790    9.70910   0.00880    0.09064
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.28500    9.34270  -0.05770   -0.61759
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.77550    8.83550  -0.06000   -0.67908
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.31020    8.35130  -0.04110   -0.49214
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.08640    9.14280  -0.05640   -0.61688
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.93160    8.99280  -0.06120   -0.68054
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.28370    9.32960  -0.04590   -0.49198
群益長安基金                                                       24.35000   25.62000  -1.27000   -4.95706
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.54210    9.54370  -0.00160   -0.01676
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.43470   14.43720  -0.00250   -0.01732
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.92000   13.88000   0.04000    0.28818
群益真善美基金                                                     15.44390   15.53290  -0.08900   -0.57298
群益馬拉松基金                                                    105.20000  107.54000  -2.34000   -2.17593
群益馬拉松基金I類型                                               105.45000  107.78000  -2.33000   -2.16181
群益深証中小板基金                                                 10.54000   10.85000  -0.31000   -2.85714
群益創新科技基金                                                   28.27000   29.27000  -1.00000   -3.41647
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.80270    8.83700  -0.03430   -0.38814
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.11800    8.17610  -0.05810   -0.71061
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.58610    9.62340  -0.03730   -0.38760
群益華夏盛世基金-美元                                               8.95120    9.01530  -0.06410   -0.71101
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.74000   14.80000  -0.06000   -0.40541
群益奧斯卡基金                                                     24.18000   25.20000  -1.02000   -4.04762
群益新興金鑽基金-美元                                              11.09880   11.22240  -0.12360   -1.10137
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.47000    8.53000  -0.06000   -0.70340
群益葛萊美基金                                                     20.83000   21.51000  -0.68000   -3.16132
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.94000    8.76000   0.18000    2.05479
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.02000   11.50000  -0.48000   -4.17391
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.67140   11.69730  -0.02590   -0.22142
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.95920   11.00180  -0.04260   -0.38721
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.90890   10.94680  -0.03790   -0.34622
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.25510    8.33650  -0.08140   -0.97643
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.67030    8.74830  -0.07800   -0.89160
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.28420    8.36320  -0.07900   -0.94461
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.82940    9.86760  -0.03820   -0.38713
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.59160    9.67710  -0.08550   -0.88353
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.59000    8.72000  -0.13000   -1.49083
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.17000    9.31000  -0.14000   -1.50376
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德信大發基金                                                       25.38000   25.89000  -0.51000   -1.96987
德信中國精選成長基金                                               10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
德信台灣主流中小基金                                               16.35000   16.95000  -0.60000   -3.53982
德信新興股票組合基金                                               10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94770   11.94750   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   25.66000   26.16000  -0.50000   -1.91131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.92320    9.94650  -0.02330   -0.23425
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.85640    9.88160  -0.02520   -0.25502
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67660   11.67650   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.39000   13.90000  -0.51000   -3.66906
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.24950   10.23610   0.01340    0.13091
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.95580   14.93610   0.01970    0.13190
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.00300    7.97890   0.02410    0.30205
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.80830   10.81130  -0.00300   -0.02775
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33540   11.33930  -0.00390   -0.03439
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.09030   13.05080   0.03950    0.30266
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摩根大歐洲基金                                                     15.86000   16.03000  -0.17000   -1.06051
摩根中小基金                                                       19.34000   20.23000  -0.89000   -4.39941
摩根中國A股基金                                                    12.25000   12.29000  -0.04000   -0.32547
摩根中國A股基金(美元)                                               9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
摩根中國亮點基金                                                   12.00000   12.09000  -0.09000   -0.74442
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.51190   10.54560  -0.03370   -0.31956
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.64880   11.69330  -0.04450   -0.38056
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93100    8.97860  -0.04760   -0.53015
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.92020   11.95830  -0.03810   -0.31861
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.72580   13.77760  -0.05180   -0.37597
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.99000   17.62000  -0.63000   -3.57548
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.99000   17.62000  -0.63000   -3.57548
摩根台灣增長基金                                                   44.42000   45.67000  -1.25000   -2.73703
摩根平衡基金                                                       25.92000   26.41000  -0.49000   -1.85536
摩根全球平衡基金                                                   14.72840   14.74200  -0.01360   -0.09225
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.39340    9.39960  -0.00620   -0.06596
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.40450   10.40970  -0.00520   -0.04995
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.81680    9.82790  -0.01110   -0.11294
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.16070   11.16810  -0.00740   -0.06626
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.84940    9.86060  -0.01120   -0.11358
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.29440   10.35730  -0.06290   -0.60730
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.30060   13.38190  -0.08130   -0.60754
摩根亞洲基金                                                       54.27000   54.93000  -0.66000   -1.20153
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.26010    8.25430   0.00580    0.07027
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.66210    9.66150   0.00060    0.00621
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.54700    8.55030  -0.00330   -0.03860
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.14080   12.13240   0.00840    0.06924
摩根東方內需機會基金                                               17.20000   17.41000  -0.21000   -1.20620
摩根東方科技基金                                                   30.06000   30.35000  -0.29000   -0.95552
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.82000    9.95000  -0.13000   -1.30653
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.27000    9.41000  -0.14000   -1.48778
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.26000   11.39000  -0.13000   -1.14135
摩根金龍收成基金                                                   19.61000   19.85000  -0.24000   -1.20907
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09430   15.09420   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.26000   13.31000  -0.05000   -0.37566
摩根新金磚五國基金                                                 11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
摩根新絲路基金                                                      9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
摩根新興35基金                                                     12.53000   12.64000  -0.11000   -0.87025
摩根新興日本基金                                                   22.72000   22.81000  -0.09000   -0.39456
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.04690    7.05940  -0.01250   -0.17707
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.26320    9.27350  -0.01030   -0.11107
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.03490    9.05180  -0.01690   -0.18670
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.34450   10.36210  -0.01760   -0.16985
摩根新興科技基金                                                   45.41000   47.48000  -2.07000   -4.35973
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14400    8.13550   0.00850    0.10448
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41350   10.40260   0.01090    0.10478
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.32830    8.35800  -0.02970   -0.35535
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.05060    9.10040  -0.04980   -0.54723
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.51830    8.57170  -0.05340   -0.62298
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.65170    9.68610  -0.03440   -0.35515
摩根龍揚基金                                                       29.28000   29.64000  -0.36000   -1.21457
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.16300    9.15880   0.00420    0.04586
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.13210   11.12690   0.00520    0.04673
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.85000   22.50000  -0.65000   -2.88889
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.66720   11.66080   0.00640    0.05488
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.88290   10.88240   0.00050    0.00459
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.87250    9.85190   0.02060    0.20910
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.98640    9.98100   0.00540    0.05410
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.36890    9.36850   0.00040    0.00427
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.49340    8.47570   0.01770    0.20883
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.82540    9.83030  -0.00490   -0.04985
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.87290    9.84550   0.02740    0.27830
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.42780    9.47820  -0.05040   -0.53175
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.56280    9.58250  -0.01970   -0.20558
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.12650    9.17530  -0.04880   -0.53186
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.25640    9.27540  -0.01900   -0.20484
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.95850   10.98480  -0.02630   -0.23942
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.71130   10.73600  -0.02470   -0.23007
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.90660    9.90000   0.00660    0.06667
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.31690   10.34170  -0.02480   -0.23981
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.06850   10.09170  -0.02320   -0.22989
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.31490    9.30860   0.00630    0.06768
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.71930   21.19180  -0.47250   -2.22964
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.93080    8.98200  -0.05120   -0.57003
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.21240    9.23490  -0.02250   -0.24364
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.90980    8.96100  -0.05120   -0.57136
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.19680    9.21920  -0.02240   -0.24297
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17950   13.17930   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.12000   11.44000  -0.32000   -2.79720
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88960   15.85320   0.03640    0.22961
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.76850   11.79840  -0.02990   -0.25342
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.31110   11.31960  -0.00850   -0.07509
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.82790   10.83600  -0.00810   -0.07475
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74330   11.74430  -0.00100   -0.00851
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.95290   10.93310   0.01980    0.18110
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.34880   10.34970  -0.00090   -0.00870
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.45340    8.43820   0.01520    0.18013
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聯博大利基金                                                       31.25000   32.31000  -1.06000   -3.28072
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.90000   14.97000  -0.07000   -0.46760
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.03000   15.16000  -0.13000   -0.85752
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.45000   14.49000  -0.04000   -0.27605
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
聯博貨幣市場基金                                                   15.00830   15.00820   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25700   10.24650   0.01050    0.10247
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.27170   13.27880  -0.00710   -0.05347
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.25030    7.24290   0.00740    0.10217
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.64000   13.65000  -0.01000   -0.07326
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
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瀚亞中小型股基金                                                   19.02000   19.50000  -0.48000   -2.46154
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
瀚亞巴西基金                                                        5.32000    5.33000  -0.01000   -0.18762
瀚亞外銷基金                                                       37.09000   37.86000  -0.77000   -2.03381
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.80000   10.88000  -0.08000   -0.73529
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.02350    9.98260   0.04090    0.40971
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.88070    9.84360   0.03710    0.37689
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.80670    9.79510   0.01160    0.11843
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.84970    9.80940   0.04030    0.41083
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.61000   13.74000  -0.13000   -0.94614
瀚亞印度基金-美元                                                  12.86000   13.01000  -0.15000   -1.15296
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.49000   28.74000  -0.25000   -0.86987
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.42000    9.51000  -0.09000   -0.94637
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.79000    9.70000   0.09000    0.92784
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.79000    9.69000   0.10000    1.03199
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.28000   11.43000  -0.15000   -1.31234
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.13000   10.30000  -0.17000   -1.65049
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.26000   14.45000  -0.19000   -1.31488
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.86000    8.98000  -0.12000   -1.33630
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.62000    8.76000  -0.14000   -1.59817
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.64000    8.75000  -0.11000   -1.25714
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.43000   11.55000  -0.12000   -1.03896
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.61310   11.66100  -0.04790   -0.41077
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.05730   13.17050  -0.11320   -0.85950
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.61880   10.67820  -0.05940   -0.55627
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.40080   10.43360  -0.03280   -0.31437
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.52200   11.47910   0.04290    0.37372
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.83100    8.86730  -0.03630   -0.40937
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.44810    9.53190  -0.08380   -0.87915
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.74100    8.78910  -0.04810   -0.54727
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.54890    8.57580  -0.02690   -0.31367
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.86450    8.82960   0.03490    0.39526
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.01700   14.04510  -0.02810   -0.20007
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.41250   10.44130  -0.02880   -0.27583
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.25520   10.30960  -0.05440   -0.52766
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.11630   12.14050  -0.02420   -0.19933
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.05000   19.21000  -0.16000   -0.83290
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58030   13.58010   0.00020    0.00147
瀚亞高科技基金                                                     51.31000   52.82000  -1.51000   -2.85877
瀚亞理財通基金                                                     24.91000   25.28000  -0.37000   -1.46361
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       19.72000   20.38000  -0.66000   -3.23847
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.16220   13.21180  -0.04960   -0.37542
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.11750    9.15180  -0.03430   -0.37479
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.14150   10.15380  -0.01230   -0.12114
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.29720   10.27840   0.01880    0.18291
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.00430   10.04170  -0.03740   -0.37245
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.44320    9.44740  -0.00420   -0.04446
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.63430    9.55510   0.07920    0.82888
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.94170    7.95120  -0.00950   -0.11948
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.61950    7.60540   0.01410    0.18539
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.47430    8.50600  -0.03170   -0.37268
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.89070    7.89420  -0.00350   -0.04434
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.49140    7.42980   0.06160    0.82909
瀚亞電通網基金                                                     13.04000   13.49000  -0.45000   -3.33580
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.33650   13.33620   0.00030    0.00225
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.15780   10.14700   0.01080    0.10644
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.50820    9.52220  -0.01400   -0.14702
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.12210   11.12180   0.00030    0.00270
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
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