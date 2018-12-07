[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/06 107/12/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65340 10.65240 0.00100 0.00939 大華銀多元特別收益平衡基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83710 9.83010 0.00700 0.07121 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83970 9.83280 0.00690 0.07017 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76450 9.76400 0.00050 0.00512 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76470 9.76420 0.00050 0.00512 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11860 9.11980 -0.00120 -0.01316 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44790 9.44670 0.00120 0.01270 中國信託台灣活力基金 12.84000 13.16000 -0.32000 -2.43161 中國信託台灣優勢基金 14.67000 15.11000 -0.44000 -2.91198 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81820 9.79860 0.01960 0.20003 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07310 9.05490 0.01820 0.20100 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19920 10.20780 -0.00860 -0.08425 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38860 9.39640 -0.00780 -0.08301 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.71250 10.73310 -0.02060 -0.19193 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.55690 9.57520 -0.01830 -0.19112 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00080 11.00060 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.34610 9.33470 0.01140 0.12212 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.88700 8.87620 0.01080 0.12167 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51620 9.51660 -0.00040 -0.00420 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04380 9.04430 -0.00050 -0.00553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.27000 53.61000 -1.34000 -2.49953 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.71000 17.76000 -0.05000 -0.28153 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51310 11.51200 0.00110 0.00956 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.63140 10.61230 0.01910 0.17998 元大上證50基金 27.56000 28.15000 -0.59000 -2.09591 元大大中華TMT基金-人民幣 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 元大大中華TMT基金-新台幣 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 13.17000 -0.17000 -1.29081 元大大中華價值指數基金-美元 12.20700 12.38600 -0.17900 -1.44518 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.46000 16.64700 -0.18700 -1.12333 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.69700 9.75200 -0.05500 -0.56399 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.34200 9.38000 -0.03800 -0.40512 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.89000 -0.02000 -0.69204 元大中國平衡基金-新台幣 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.44790 46.34250 0.10540 0.22744 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49270 10.48460 0.00810 0.07726 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66230 9.65480 0.00750 0.07768 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66910 9.64510 0.02400 0.24883 元大巴西指數基金 6.35000 6.33200 0.01800 0.28427 元大巴菲特基金 23.74000 24.10000 -0.36000 -1.49378 元大日經225基金 27.02000 27.59000 -0.57000 -2.06597 元大台商收成基金 19.57000 20.25000 -0.68000 -3.35802 元大台灣50單日反向1倍基金 13.36000 13.09000 0.27000 2.06264 元大台灣50單日正向2倍基金 31.30000 32.65000 -1.35000 -4.13476 元大台灣中型100基金 28.91000 29.66000 -0.75000 -2.52866 元大台灣加權股價指數基金 22.81900 23.35700 -0.53800 -2.30338 元大台灣卓越50基金 74.91000 76.75000 -1.84000 -2.39739 元大台灣金融基金 16.75000 16.86000 -0.11000 -0.65243 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.86000 28.28000 -0.42000 -1.48515 元大台灣高股息基金 24.09000 24.57000 -0.48000 -1.95360 元大台灣電子科技基金 30.63000 31.65000 -1.02000 -3.22275 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.69000 -0.05000 -0.74738 元大全球新興市場精選組合基金 12.79000 12.92000 -0.13000 -1.00619 元大印尼指數基金 9.26700 9.30000 -0.03300 -0.35484 元大印度指數基金 9.46600 9.51800 -0.05200 -0.54633 元大印度基金 11.98000 12.08000 -0.10000 -0.82781 元大多多基金 15.28000 15.77000 -0.49000 -3.10717 元大多福基金 46.44000 47.59000 -1.15000 -2.41647 元大亞太成長基金 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67790 8.65430 0.02360 0.27270 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08440 7.06520 0.01920 0.27175 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.94000 9.02600 -0.08600 -0.95280 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.45200 9.45400 -0.00200 -0.02116 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98430 9.97940 0.00490 0.04910 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99990 10.00000 -0.00010 -0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99990 10.00000 -0.00010 -0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.97540 9.94280 0.03260 0.32788 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.97540 9.94280 0.03260 0.32788 元大卓越基金 40.04000 40.64000 -0.60000 -1.47638 元大店頭基金 7.18000 7.43000 -0.25000 -3.36474 元大泛歐成長基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32650 10.32590 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66300 9.64640 0.01660 0.17208 元大高科技基金 16.68000 17.17000 -0.49000 -2.85381 元大得利貨幣市場基金 16.27560 16.27540 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99730 11.99720 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.84000 11.35000 -0.51000 -4.49339 元大華夏中小基金 6.47000 6.51000 -0.04000 -0.61444 元大新中國基金-人民幣 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893 元大新中國基金-美元 7.97800 8.03200 -0.05400 -0.67231 元大新中國基金-新台幣 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 元大新主流基金 21.04000 21.72000 -0.68000 -3.13076 元大新東協平衡基金-美元 9.12600 9.14900 -0.02300 -0.25139 元大新東協平衡基金-新台幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.28020 10.30830 -0.02810 -0.27260 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.53990 9.58110 -0.04120 -0.43001 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.38530 10.39590 -0.01060 -0.10196 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.90190 8.91100 -0.00910 -0.10212 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75680 9.75650 0.00030 0.00307 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.27330 9.27300 0.00030 0.00324 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89580 9.86300 0.03280 0.33256 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41030 9.37910 0.03120 0.33265 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45040 9.44870 0.00170 0.01799 元大新興亞洲基金 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.07180 9.07990 -0.00810 -0.08921 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.72710 8.73490 -0.00780 -0.08930 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.31240 9.29020 0.02220 0.23896 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.96240 8.94100 0.02140 0.23935 元大萬泰貨幣市場基金 15.12090 15.12070 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.43000 33.24000 -0.81000 -2.43682 元大滬深300單日反向1倍基金 15.96000 15.70000 0.26000 1.65605 元大滬深300單日正向2倍基金 12.13000 12.56000 -0.43000 -3.42357 元大摩臺基金 34.72000 35.57000 -0.85000 -2.38965 元大標智滬深300基金 15.07000 15.36000 -0.29000 -1.88802 元大歐洲50基金 22.63000 22.92000 -0.29000 -1.26527 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52450 9.59520 -0.07070 -0.73683 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22100 10.22060 0.00040 0.00391 元大績效基金 43.92000 45.31000 -1.39000 -3.06776 元大韓國KOSPI200基金 20.31000 20.69000 -0.38000 -1.83664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.68000 13.90000 -0.22000 -1.58273 日盛上選基金 28.24000 29.00000 -0.76000 -2.62069 日盛小而美基金 15.65000 15.98000 -0.33000 -2.06508 日盛中國內需動力基金 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.51410 11.47930 0.03480 0.30315 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.51420 9.48550 0.02870 0.30257 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.61390 11.61550 -0.00160 -0.01377 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.59130 9.59260 -0.00130 -0.01355 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49010 10.47290 0.01720 0.16423 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.64760 8.63340 0.01420 0.16448 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 日盛日盛基金 11.75000 12.10000 -0.35000 -2.89256 日盛目標收益組合基金(美元) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(美元) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36910 2.36150 0.00760 0.32183 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.61890 1.61370 0.00520 0.32224 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36070 0.36070 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24720 0.24720 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.93620 11.91550 0.02070 0.17372 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.04970 8.03570 0.01400 0.17422 日盛亞洲機會基金 6.39000 6.46000 -0.07000 -1.08359 日盛首選基金 14.82000 15.15000 -0.33000 -2.17822 日盛高科技基金 15.59000 16.08000 -0.49000 -3.04726 日盛貨幣市場基金 14.78910 14.78890 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.58000 35.75000 -1.17000 -3.27273 日盛精選五虎基金 32.76000 33.32000 -0.56000 -1.68067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50310 13.50290 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.54000 27.36000 -0.82000 -2.99708 台新大眾貨幣市場基金 14.18020 14.18000 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44900 10.44870 0.00030 0.00287 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55130 10.56760 -0.01630 -0.15425 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11940 10.10180 0.01760 0.17423 台新中國通基金 37.22000 37.99000 -0.77000 -2.02685 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44650 0.44720 -0.00070 -0.15653 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.73100 13.70900 0.02200 0.16048 台新中國精選中小基金-美元 0.29140 0.29280 -0.00140 -0.47814 台新中國精選中小基金-新台幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 台新主流基金 20.68000 20.88000 -0.20000 -0.95785 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.31000 20.25000 0.06000 0.29630 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66310 0.66350 -0.00040 -0.06029 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.92000 14.88000 0.04000 0.26882 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48620 0.48640 -0.00020 -0.04112 台新台灣中小基金 29.27000 29.93000 -0.66000 -2.20515 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.74690 9.73990 0.00700 0.07187 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.06390 9.08370 -0.01980 -0.21797 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19960 10.22180 -0.02220 -0.21718 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.76290 9.80240 -0.03950 -0.40296 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.64340 10.68630 -0.04290 -0.40145 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 台新印度基金 14.09000 14.18000 -0.09000 -0.63470 台新亞美短期債券基金 10.96000 10.96010 -0.00010 -0.00091 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.33830 8.33230 0.00600 0.07201 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27620 0.27690 -0.00070 -0.25280 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76320 11.75470 0.00850 0.07231 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38420 0.38520 -0.00100 -0.25961 台新真吉利貨幣市場基金 11.10310 11.10300 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.76640 28.13400 -0.36760 -1.30660 台新智慧生活基金-美元 9.42650 9.44440 -0.01790 -0.18953 台新智慧生活基金-新台幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10730 8.12390 -0.01660 -0.20434 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27850 8.26820 0.01030 0.12457 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84640 8.86480 -0.01840 -0.20756 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04250 9.03130 0.01120 0.12401 台新新興市場債券基金(A類型) 10.51220 10.49010 0.02210 0.21067 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33630 0.33670 -0.00040 -0.11880 台新新興市場債券基金(B類型) 7.73200 7.71580 0.01620 0.20996 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26060 0.26090 -0.00030 -0.11499 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.38000 -0.04000 -0.74349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.98000 18.99000 -0.01000 -0.05266 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58200 12.58180 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.59000 10.01000 -0.42000 -4.19580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18930 11.18830 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.97090 9.97200 -0.00110 -0.01103 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.07820 9.06820 0.01000 0.11028 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42660 10.41510 0.01150 0.11042 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67540 7.67380 0.00160 0.02085 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87640 8.87480 0.00160 0.01803 永豐中小基金 47.18000 48.55000 -1.37000 -2.82183 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.22000 4.27000 -0.05000 -1.17096 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.97000 19.18000 -0.21000 -1.09489 永豐主流品牌基金 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845 永豐永豐基金 31.09000 32.26000 -1.17000 -3.62678 永豐亞洲民生消費基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 永豐南非幣2021保本基金 13.36380 13.35660 0.00720 0.05391 永豐高科技基金 21.10000 21.94000 -0.84000 -3.82862 永豐貨幣市場基金 13.89930 13.89910 0.00020 0.00144 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.84730 6.84210 0.00520 0.07600 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.67460 10.66630 0.00830 0.07782 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.16000 7.21000 -0.05000 -0.69348 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.44000 16.53000 -0.09000 -0.54446 永豐臺灣加權ETF基金 48.17000 49.29000 -1.12000 -2.27227 永豐領航科技基金 33.98000 35.27000 -1.29000 -3.65750 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.18000 9.31000 -0.13000 -1.39635 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790 永豐趨勢平衡基金 37.72000 39.05000 -1.33000 -3.40589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.68490 11.68380 0.00110 0.00941 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.43480 9.44980 -0.01500 -0.15873 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77760 9.79310 -0.01550 -0.15827 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.43710 9.45430 -0.01720 -0.18193 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66900 9.68660 -0.01760 -0.18169 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46070 9.47300 -0.01230 -0.12984 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.92750 9.94030 -0.01280 -0.12877 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.42040 9.43510 -0.01470 -0.15580 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73360 9.74880 -0.01520 -0.15592 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 兆豐國際中小基金 13.32000 13.70000 -0.38000 -2.77372 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.08000 13.15000 -0.07000 -0.53232 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.20000 17.33000 -0.13000 -0.75014 兆豐國際生命科學基金 15.31000 15.29000 0.02000 0.13080 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.95820 9.95020 0.00800 0.08040 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.19360 10.20760 -0.01400 -0.13715 兆豐國際全球基金 29.36000 29.42000 -0.06000 -0.20394 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33360 10.33300 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13200 10.11460 0.01740 0.17203 兆豐國際國民基金 19.99000 20.48000 -0.49000 -2.39258 兆豐國際第一基金 11.48000 11.79000 -0.31000 -2.62935 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78680 9.78480 0.00200 0.02044 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.68020 7.67860 0.00160 0.02084 兆豐國際萬全基金 18.66000 19.03000 -0.37000 -1.94430 兆豐國際電子基金 22.48000 23.19000 -0.71000 -3.06166 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.40000 19.90000 -0.50000 -2.51256 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.76000 17.44000 0.32000 1.83486 兆豐國際豐台灣基金 30.60000 31.19000 -0.59000 -1.89163 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51820 12.51810 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85480 9.85940 -0.00460 -0.04666 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.77950 9.78570 -0.00620 -0.06336 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82810 9.83310 -0.00500 -0.05085 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85630 9.86100 -0.00470 -0.04766 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.78650 9.79270 -0.00620 -0.06331 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.82710 9.83210 -0.00500 -0.05085 合庫台灣基金 9.87000 10.36000 -0.49000 -4.72973 合庫全球新興市場基金 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 合庫貨幣市場基金 10.14260 10.14250 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.28530 9.29030 -0.00500 -0.05382 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.52630 9.53690 -0.01060 -0.11115 合庫新興多重收益基金A類型 9.80360 9.79720 0.00640 0.06532 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22950 11.24220 -0.01270 -0.11297 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60590 13.60470 0.00120 0.00882 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.48100 8.48760 -0.00660 -0.07776 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.15560 9.16580 -0.01020 -0.11128 合庫新興多重收益基金B類型 7.61250 7.60750 0.00500 0.06572 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.46700 8.47650 -0.00950 -0.11207 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96530 9.96560 -0.00030 -0.00301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 安本標準兩岸價值基金 10.33000 10.49000 -0.16000 -1.52526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07100 11.07000 0.00100 0.00903 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99890 10.03180 -0.03290 -0.32796 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84220 9.84220 0.00000 0.00000 安聯中國東協基金 15.00000 15.09000 -0.09000 -0.59642 安聯中國策略基金-美元 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 安聯中國策略基金-新臺幣 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 安聯中華新思路基金-人民幣 12.44000 12.58000 -0.14000 -1.11288 安聯中華新思路基金-美元 11.60000 11.77000 -0.17000 -1.44435 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.87000 11.00000 -0.13000 -1.18182 安聯台灣大壩基金 24.90000 25.48000 -0.58000 -2.27630 安聯台灣科技基金 40.58000 41.76000 -1.18000 -2.82567 安聯台灣貨幣市場基金 12.50770 12.50750 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.16000 27.94000 -0.78000 -2.79170 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92200 11.91910 0.00290 0.02433 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25830 10.25580 0.00250 0.02438 安聯全球新興市場基金 16.57000 16.65000 -0.08000 -0.48048 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 安聯亞洲動態策略基金 20.75000 21.00000 -0.25000 -1.19048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.13850 10.13920 -0.00070 -0.00690 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.83970 9.84060 -0.00090 -0.00915 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.91900 81.85550 0.06350 0.07758 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.13860 12.14550 -0.00690 -0.05681 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.31620 63.27880 0.03740 0.05910 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30200 9.30730 -0.00530 -0.05694 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59050 2.58960 0.00090 0.03475 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.43790 10.44160 -0.00370 -0.03544 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18780 2.18370 0.00410 0.18775 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.62890 8.62950 -0.00060 -0.00695 宏利台灣動力基金 26.98000 27.77000 -0.79000 -2.84480 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.66540 9.72940 -0.06400 -0.65780 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46680 9.49760 -0.03080 -0.32429 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.49550 7.54520 -0.04970 -0.65870 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.46200 7.49300 -0.03100 -0.41372 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 宏利全球債券組合基金 12.79750 12.78820 0.00930 0.07272 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79650 2.79900 -0.00250 -0.08932 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70130 11.70620 -0.00490 -0.04186 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58960 8.59340 -0.00380 -0.04422 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41640 2.41020 0.00620 0.25724 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85300 10.82970 0.02330 0.21515 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.22650 3.27660 -0.05010 -1.52902 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51800 0.52550 -0.00750 -1.42721 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.95000 15.16000 -0.21000 -1.38522 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63180 11.62700 0.00480 0.04128 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.28940 10.28860 0.00080 0.00778 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93920 9.92870 0.01050 0.10575 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.61520 8.61130 0.00390 0.04529 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.22360 8.22310 0.00050 0.00608 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11590 8.10720 0.00870 0.10731 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.07730 8.07120 0.00610 0.07558 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72610 2.72680 -0.00070 -0.02567 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39480 0.39510 -0.00030 -0.07593 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95830 11.95250 0.00580 0.04853 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89740 0.89710 0.00030 0.03344 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11690 7.11340 0.00350 0.04920 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97580 1.97650 -0.00070 -0.03542 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28430 0.28450 -0.00020 -0.07030 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69730 8.69300 0.00430 0.04947 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31520 0.31490 0.00030 0.09527 宏利萬利貨幣市場基金 13.65520 13.65510 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.42000 2.46000 -0.04000 -1.62602 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.97000 11.15000 -0.18000 -1.61435 宏利臺灣股息收益基金 22.79000 23.26000 -0.47000 -2.02064 宏利澳幣保本基金 12.27330 12.26560 0.00770 0.06278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.52000 10.64000 -0.12000 -1.12782 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.42000 11.51000 -0.09000 -0.78193 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.77250 9.75620 0.01630 0.16707 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.07820 9.07460 0.00360 0.03967 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.53080 8.49940 0.03140 0.36944 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.36250 10.32440 0.03810 0.36903 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.94360 12.94350 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.28000 23.97000 -0.69000 -2.87860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31720 11.31510 0.00210 0.01856 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95950 9.95050 0.00900 0.09045 保德信大中華基金-人民幣 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 保德信大中華基金-美元 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768 保德信大中華基金-新台幣 26.31000 26.55000 -0.24000 -0.90395 保德信中小型股基金 39.14000 40.25000 -1.11000 -2.75776 保德信中國中小基金-人民幣 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200 保德信中國中小基金-美元 7.81000 7.87000 -0.06000 -0.76239 保德信中國中小基金-新臺幣 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.92200 8.91960 0.00240 0.02691 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.98540 8.97560 0.00980 0.10918 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.04670 9.04530 0.00140 0.01548 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.84150 9.83990 0.00160 0.01626 保德信中國品牌基金-人民幣 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 保德信中國品牌基金-美元 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 保德信台商全方位基金 30.56000 31.14000 -0.58000 -1.86256 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.31030 10.29300 0.01730 0.16808 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.31030 10.29300 0.01730 0.16808 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.27230 10.22140 0.05090 0.49797 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.27230 10.22140 0.05090 0.49797 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.43020 9.43900 -0.00880 -0.09323 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.31830 10.32730 -0.00900 -0.08715 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.94300 8.92140 0.02160 0.24211 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77050 9.74690 0.02360 0.24213 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94640 7.94170 0.00470 0.05918 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61200 10.60570 0.00630 0.05940 保德信亞太基金 19.84000 20.04000 -0.20000 -0.99800 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.30750 8.29050 0.01700 0.20505 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14590 11.12310 0.02280 0.20498 保德信店頭市場基金 28.24000 29.11000 -0.87000 -2.98866 保德信拉丁美洲基金 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326 保德信金平衡基金 27.75000 28.13000 -0.38000 -1.35087 保德信金滿意基金 37.83000 38.78000 -0.95000 -2.44972 保德信科技島基金 23.19000 23.79000 -0.60000 -2.52207 保德信高成長基金 83.80000 85.28000 -1.48000 -1.73546 保德信第一基金 22.43000 22.95000 -0.52000 -2.26580 保德信貨幣市場基金 15.78910 15.78890 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.77430 7.76550 0.00880 0.11332 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67930 10.66720 0.01210 0.11343 保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 保德信瑞騰基金 15.55750 15.55690 0.00060 0.00386 保德信歐洲組合基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.66720 9.68760 -0.02040 -0.21058 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97370 9.99480 -0.02110 -0.21111 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60230 9.61680 -0.01450 -0.15078 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76110 9.77720 -0.01610 -0.16467 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68510 9.70350 -0.01840 -0.18962 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83880 9.85760 -0.01880 -0.19072 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55130 9.57560 -0.02430 -0.25377 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67220 9.69690 -0.02470 -0.25472 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94660 9.95960 -0.01300 -0.13053 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98150 9.99960 -0.01810 -0.18101 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97930 9.99730 -0.01800 -0.18005 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.87200 9.89530 -0.02330 -0.23547 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.87280 9.89530 -0.02250 -0.22738 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86650 9.88310 -0.01660 -0.16796 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04630 10.05870 -0.01240 -0.12328 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74480 9.76650 -0.02170 -0.22219 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83970 9.86160 -0.02190 -0.22207 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.48510 9.50290 -0.01780 -0.18731 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.31100 9.33540 -0.02440 -0.26137 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92250 9.94150 -0.01900 -0.19112 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91870 9.93780 -0.01910 -0.19220 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.01350 10.03860 -0.02510 -0.25003 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.09760 10.12640 -0.02880 -0.28441 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.89420 9.91940 -0.02520 -0.25405 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.89470 9.91980 -0.02510 -0.25303 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91700 1.91900 -0.00200 -0.10422 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66320 2.66620 -0.00300 -0.11252 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28800 0.28900 -0.00100 -0.34602 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43380 0.43530 -0.00150 -0.34459 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.22670 8.24940 -0.02270 -0.27517 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.63130 11.65590 -0.02460 -0.21105 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.35950 9.36610 -0.00660 -0.07047 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60640 11.61300 -0.00660 -0.05683 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.45060 8.47600 -0.02540 -0.29967 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52840 10.56010 -0.03170 -0.30019 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06270 10.08900 -0.02630 -0.26068 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95700 9.97580 -0.01880 -0.18846 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05230 10.07160 -0.01930 -0.19163 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68920 10.70980 -0.02060 -0.19235 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95050 9.96480 -0.01430 -0.14351 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68700 9.70390 -0.01690 -0.17416 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06920 10.08670 -0.01750 -0.17350 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.66450 9.67480 -0.01030 -0.10646 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90170 9.91100 -0.00930 -0.09384 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.05970 10.07540 -0.01570 -0.15583 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.90110 5.91320 -0.01210 -0.20463 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37050 10.39170 -0.02120 -0.20401 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65590 11.65590 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.58000 16.95000 -0.37000 -2.18289 施羅德樂活中小基金-I類型 3798.67000 3884.01000 -85.34000 -2.19721 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.99710 10.01490 -0.01780 -0.17774 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.00380 11.04750 -0.04370 -0.39556 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.24070 10.28550 -0.04480 -0.43556 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.78940 8.80500 -0.01560 -0.17717 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.17370 9.21020 -0.03650 -0.39630 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.01000 9.04940 -0.03940 -0.43539 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.08030 10.09830 -0.01800 -0.17825 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.59690 10.63900 -0.04210 -0.39571 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.54770 10.59390 -0.04620 -0.43610 柏瑞五國金勢力建設基金 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280 柏瑞巨人基金 11.39000 11.58000 -0.19000 -1.64076 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66710 13.66700 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.16000 15.28000 -0.12000 -0.78534 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.20290 13.19560 0.00730 0.05532 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65850 11.67270 -0.01420 -0.12165 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.21890 12.23520 -0.01630 -0.13322 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.42920 8.42450 0.00470 0.05579 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.51120 6.50760 0.00360 0.05532 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.40930 8.41960 -0.01030 -0.12233 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.14630 8.15030 -0.00400 -0.04908 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.33670 10.35040 -0.01370 -0.13236 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.04380 8.04890 -0.00510 -0.06336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.83140 11.84590 -0.01450 -0.12241 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.43800 11.43170 0.00630 0.05511 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.78200 11.78790 -0.00590 -0.05005 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12310 11.13790 -0.01480 -0.13288 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.62950 8.62470 0.00480 0.05565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39730 9.40870 -0.01140 -0.12116 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.31050 9.31510 -0.00460 -0.04938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.19220 9.20440 -0.01220 -0.13255 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.06930 9.07510 -0.00580 -0.06391 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.83360 9.82790 0.00570 0.05800 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.74920 9.75760 -0.00840 -0.08609 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.60650 9.61800 -0.01150 -0.11957 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.69130 9.69990 -0.00860 -0.08866 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.40410 9.39860 0.00550 0.05852 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.20580 9.21370 -0.00790 -0.08574 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.84310 9.84920 -0.00610 -0.06193 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.17900 9.19000 -0.01100 -0.11970 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.26330 9.27160 -0.00830 -0.08952 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.81520 9.80950 0.00570 0.05811 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.74930 9.75770 -0.00840 -0.08609 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.60660 9.61810 -0.01150 -0.11957 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.69140 9.70000 -0.00860 -0.08866 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.40400 9.39850 0.00550 0.05852 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.20600 9.21390 -0.00790 -0.08574 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 9.99970 10.00590 -0.00620 -0.06196 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.17900 9.19000 -0.01100 -0.11970 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.26360 9.27190 -0.00830 -0.08952 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.62830 10.61980 0.00850 0.08004 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87770 11.88110 -0.00340 -0.02862 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.24300 11.25130 -0.00830 -0.07377 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.81360 8.80660 0.00700 0.07949 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50650 9.50930 -0.00280 -0.02944 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37930 9.38620 -0.00690 -0.07351 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.34200 10.33370 0.00830 0.08032 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05960 11.06280 -0.00320 -0.02893 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86190 10.86990 -0.00800 -0.07360 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.81380 8.80680 0.00700 0.07948 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50690 9.50970 -0.00280 -0.02944 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37980 9.38670 -0.00690 -0.07351 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.28000 12.44000 -0.16000 -1.28617 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.10000 13.31000 -0.21000 -1.57776 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.59000 8.73000 -0.14000 -1.60367 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.02000 8.12000 -0.10000 -1.23153 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.85000 8.99000 -0.14000 -1.55729 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.58000 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柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24340 11.23440 0.00900 0.08011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96520 10.97190 -0.00670 -0.06107 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.06400 10.07380 -0.00980 -0.09728 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.09360 8.08710 0.00650 0.08037 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.11100 9.11660 -0.00560 -0.06143 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.14400 9.15280 -0.00880 -0.09615 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54800 10.55450 -0.00650 -0.06159 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87350 9.86560 0.00790 0.08008 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.04710 10.05680 -0.00970 -0.09645 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.43850 9.44430 -0.00580 -0.06141 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.74510 8.73810 0.00700 0.08011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.67040 8.67230 -0.00190 -0.02191 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.16800 9.17690 -0.00890 -0.09698 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68050 11.68360 -0.00310 -0.02653 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.19840 11.21890 -0.02050 -0.18273 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.60220 10.62590 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0.01030 0.11014 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.08560 9.07550 0.01010 0.11129 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.71580 9.71710 -0.00130 -0.01338 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23880 9.24280 -0.00400 -0.04328 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.22000 17.28000 -0.06000 -0.34722 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.92000 16.00000 -0.08000 -0.50000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.61390 12.61280 0.00110 0.00872 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.01230 10.03390 -0.02160 -0.21527 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.98600 11.00830 -0.02230 -0.20257 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.57260 11.59250 -0.01990 -0.17166 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.50170 10.53380 -0.03210 -0.30473 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.96130 8.98060 -0.01930 -0.21491 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.51440 9.53370 -0.01930 -0.20244 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.35300 9.36900 -0.01600 -0.17078 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42830 9.45700 -0.02870 -0.30348 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.09140 9.11100 -0.01960 -0.21512 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.32300 9.34190 -0.01890 -0.20231 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.09630 11.11540 -0.01910 -0.17183 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37320 9.40170 -0.02850 -0.30314 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0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.16600 0.16640 -0.00040 -0.24038 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.11000 21.27000 -0.16000 -0.75223 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39500 2.41220 -0.01720 -0.71304 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.77920 10.84170 -0.06250 -0.57648 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.53370 9.58890 -0.05520 -0.57567 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35030 0.35340 -0.00310 -0.87719 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30980 0.31250 -0.00270 -0.86400 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48110 0.48070 0.00040 0.08321 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37600 0.37810 -0.00210 -0.55541 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.54000 17.60000 -0.06000 -0.34091 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56920 0.57320 -0.00400 -0.69784 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.44000 17.50000 -0.06000 -0.34286 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78300 0.78110 0.00190 0.24325 國泰科技生化基金 28.41000 29.15000 -0.74000 -2.53859 國泰紐幣2021保本基金 12.29960 12.29960 0.00000 0.00000 國泰紐幣八年期保本基金 12.59430 12.59660 -0.00230 -0.01826 國泰紐幣保本基金 12.54150 12.54010 0.00140 0.01116 國泰國泰基金台幣I級別 19.42000 19.95000 -0.53000 -2.65664 國泰國泰基金台幣級別 19.42000 19.95000 -0.53000 -2.65664 國泰富時中國A50基金 17.53000 17.90000 -0.37000 -2.06704 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.33760 10.32080 0.01680 0.16278 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.27490 7.26310 0.01180 0.16247 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35120 0.35180 -0.00060 -0.17055 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23620 0.23650 -0.00030 -0.12685 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19750 2.21280 -0.01530 -0.69143 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.82980 9.88130 -0.05150 -0.52119 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31810 0.32090 -0.00280 -0.87255 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.64370 41.51210 0.13160 0.31702 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.66000 18.09000 -0.43000 -2.37700 國泰新興市場基金台幣級別 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219 國泰新興市場基金美元級別 0.37120 0.37440 -0.00320 -0.85470 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24000 2.23630 0.00370 0.16545 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44110 1.43870 0.00240 0.16682 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33680 0.33680 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33390 0.33480 -0.00090 -0.26882 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21880 0.21880 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28670 10.27990 0.00680 0.06615 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.49360 6.48930 0.00430 0.06626 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.14000 14.83000 0.31000 2.09036 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.87000 30.12000 -1.25000 -4.15007 國泰價值卓越基金 12.65000 13.00000 -0.35000 -2.69231 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31860 0.32170 -0.00310 -0.96363 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.02240 39.00700 0.01540 0.03948 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.72000 18.87000 -0.15000 -0.79491 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.89000 17.40000 -0.51000 -2.93103 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94600 11.93580 0.01020 0.08546 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39340 0.39350 -0.00010 -0.02541 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.02910 10.02360 0.00550 0.05487 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.96990 9.96900 0.00090 0.00903 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92410 9.89070 0.03340 0.33769 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.02880 10.02320 0.00560 0.05587 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.96950 9.96870 0.00080 0.00803 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92410 9.89070 0.03340 0.33769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27680 11.27580 0.00100 0.00887 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89720 9.89590 0.00130 0.01314 第一金大中華基金 22.96000 23.43000 -0.47000 -2.00598 第一金小型精選基金 28.96000 29.75000 -0.79000 -2.65546 第一金中國世紀基金-人民幣 11.98000 12.09000 -0.11000 -0.90984 第一金中國世紀基金-美元 7.49750 7.58010 -0.08260 -1.08970 第一金中國世紀基金-美元-N 7.49800 7.58060 -0.08260 -1.08962 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.80000 8.87000 -0.07000 -0.78918 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53300 9.53030 0.00270 0.02833 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.18030 8.16780 0.01250 0.15304 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75670 10.75340 0.00330 0.03069 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35580 9.34150 0.01430 0.15308 第一金中概平衡基金 22.91000 23.44000 -0.53000 -2.26109 第一金台灣貨幣市場基金 15.27180 15.27160 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.07500 178.07300 0.00200 0.00112 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.46580 9.47850 -0.01270 -0.13399 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.46740 9.48000 -0.01260 -0.13291 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.10900 9.10420 0.00480 0.05272 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.13270 9.12790 0.00480 0.05259 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.06220 10.07560 -0.01340 -0.13299 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.70020 9.69510 0.00510 0.05260 第一金全球不動產證券化基金A 7.98160 7.96790 0.01370 0.17194 第一金全球不動產證券化基金B 5.64660 5.63680 0.00980 0.17386 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.34810 9.31730 0.03080 0.33057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.34940 9.31850 0.03090 0.33160 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86880 9.83620 0.03260 0.33143 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.87020 9.83750 0.03270 0.33240 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 第一金亞洲科技基金 17.15000 17.36000 -0.21000 -1.20968 第一金亞洲新興市場基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 第一金店頭市場基金 7.50000 7.77000 -0.27000 -3.47490 第一金創新趨勢基金 19.30000 19.74000 -0.44000 -2.22898 第一金電子基金 28.04000 28.75000 -0.71000 -2.46957 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.42000 18.04000 -0.62000 -3.43681 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.93000 20.51000 0.42000 2.04778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.32000 7.40000 -0.08000 -1.08108 統一大中華中小基金(美元) 6.71000 6.80000 -0.09000 -1.32353 統一大中華中小基金(新台幣) 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 統一大東協高股息基金(美元) 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 統一大滿貫基金-A類型 29.17000 30.28000 -1.11000 -3.66579 統一大滿貫基金-I類型 29.17000 30.28000 -1.11000 -3.66579 統一大龍印基金 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 統一大龍騰中國基金(美元) 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 統一中小基金 21.66000 22.38000 -0.72000 -3.21716 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.59900 9.57390 0.02510 0.26217 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.96580 8.97030 -0.00450 -0.05017 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.67890 8.66950 0.00940 0.10843 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57110 11.54080 0.03030 0.26255 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.74410 10.74960 -0.00550 -0.05116 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.38640 10.37520 0.01120 0.10795 統一台灣動力基金 14.87000 15.49000 -0.62000 -4.00258 統一全天候基金-A類型 98.42000 101.51000 -3.09000 -3.04404 統一全天候基金-I類型 98.60000 101.69000 -3.09000 -3.03865 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.09240 8.07910 0.01330 0.16462 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.82990 7.84160 -0.01170 -0.14920 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.80350 7.79400 0.00950 0.12189 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.46560 8.45170 0.01390 0.16446 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.19820 8.21040 -0.01220 -0.14859 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.16370 8.15380 0.00990 0.12142 統一全球債券組合基金 11.76080 11.75710 0.00370 0.03147 統一全球新科技基金(人民幣) 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899 統一全球新科技基金(美元) 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765 統一全球新科技基金(新台幣) 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 統一亞太基金 22.99000 23.19000 -0.20000 -0.86244 統一亞洲大金磚基金 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874 統一奔騰基金 49.93000 51.64000 -1.71000 -3.31139 統一強棒貨幣市場基金 16.68070 16.68040 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 統一強漢基金(美元) 8.30000 8.41000 -0.11000 -1.30797 統一強漢基金(新台幣) 21.80000 22.02000 -0.22000 -0.99909 統一統信基金 25.79000 26.74000 -0.95000 -3.55273 統一黑馬基金 50.66000 52.38000 -1.72000 -3.28370 統一新亞洲科技能源基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.75860 7.75710 0.00150 0.01934 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98240 9.98050 0.00190 0.01904 統一經建基金 41.22000 42.48000 -1.26000 -2.96610 統一龍馬基金 55.83000 58.04000 -2.21000 -3.80772 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.60000 16.11000 -0.51000 -3.16574 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.74000 41.85000 -1.11000 -2.65233 野村中國機會基金 12.23000 12.32000 -0.09000 -0.73052 野村巴西基金 6.03000 6.02000 0.01000 0.16611 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 野村台灣高股息基金 22.77000 23.48000 -0.71000 -3.02385 野村台灣運籌基金 31.24000 32.08000 -0.84000 -2.61845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.42430 9.42330 0.00100 0.01061 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34240 9.34820 -0.00580 -0.06204 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.39580 9.39830 -0.00250 -0.02660 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74110 9.74010 0.00100 0.01027 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58450 9.59040 -0.00590 -0.06152 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.49590 9.49840 -0.00250 -0.02632 野村平衡基金 17.30000 17.63000 -0.33000 -1.87181 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98140 9.99040 -0.00900 -0.09009 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90800 9.92130 -0.01330 -0.13406 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87360 9.88330 -0.00970 -0.09815 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98140 9.99040 -0.00900 -0.09009 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90790 9.92100 -0.01310 -0.13204 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87360 9.88320 -0.00960 -0.09713 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.33240 10.32110 0.01130 0.10948 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32450 10.33450 -0.01000 -0.09676 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19050 10.19260 -0.00210 -0.02060 野村成長基金 26.11000 26.67000 -0.56000 -2.09974 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.36140 8.41190 -0.05050 -0.60034 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.36430 8.41980 -0.05550 -0.65916 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52470 8.55810 -0.03340 -0.39027 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.04490 9.09920 -0.05430 -0.59676 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.93350 8.99270 -0.05920 -0.65831 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.10240 9.13820 -0.03580 -0.39176 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.75000 11.88000 -0.13000 -1.09428 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10660 9.11420 -0.00760 -0.08339 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.13280 9.14290 -0.01010 -0.11047 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.23430 9.22990 0.00440 0.04767 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.79470 9.80620 -0.01150 -0.11727 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70750 9.71830 -0.01080 -0.11113 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81980 9.81500 0.00480 0.04890 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29350 8.28350 0.01000 0.12072 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87670 8.87190 0.00480 0.05410 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73980 8.74040 -0.00060 -0.00686 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.84560 12.83010 0.01550 0.12081 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96320 11.95680 0.00640 0.05353 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.70990 9.71060 -0.00070 -0.00721 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00310 9.99530 0.00780 0.07804 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98200 9.98120 0.00080 0.00802 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98630 9.97690 0.00940 0.09422 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00130 9.99350 0.00780 0.07805 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98070 9.97990 0.00080 0.00802 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00190 9.99240 0.00950 0.09507 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.76180 9.75790 0.00390 0.03997 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.72960 9.72920 0.00040 0.00411 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.72000 9.68700 0.03300 0.34066 野村高科技基金 8.15000 8.43000 -0.28000 -3.32147 野村貨幣市場基金 16.28830 16.28810 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.99470 9.98810 0.00660 0.06608 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93210 9.96000 -0.02790 -0.28012 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95900 9.95430 0.00470 0.04722 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80020 9.79470 0.00550 0.05615 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.75250 9.75480 -0.00230 -0.02358 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72790 9.72540 0.00250 0.02571 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.87900 9.87370 0.00530 0.05368 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81570 9.81800 -0.00230 -0.02343 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.90830 9.90500 0.00330 0.03332 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.59400 9.61420 -0.02020 -0.21011 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.54130 9.56960 -0.02830 -0.29573 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.49270 9.51600 -0.02330 -0.24485 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.66110 9.68140 -0.02030 -0.20968 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.59640 9.62500 -0.02860 -0.29714 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.54780 9.57130 -0.02350 -0.24553 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.86510 9.86660 -0.00150 -0.01520 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.66130 7.66270 -0.00140 -0.01827 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48750 11.48950 -0.00200 -0.01741 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.47000 0.04000 0.53548 野村精選貨幣市場基金 12.08930 12.08920 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.83000 10.92000 -0.09000 -0.82418 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 野村歐洲高股息基金季配型 7.38000 7.47000 -0.09000 -1.20482 野村歐洲高股息基金累積型 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411 野村積極成長基金 11.01000 11.25000 -0.24000 -2.13333 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.99000 8.18000 -0.19000 -2.32274 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.07000 29.77000 -0.70000 -2.35136 野村鴻利基金 19.99000 20.35000 -0.36000 -1.76904 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87140 16.87120 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.90000 17.36000 -0.46000 -2.64977 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.05000 14.17000 -0.12000 -0.84686 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.96570 9.96780 -0.00210 -0.02107 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.06830 13.07110 -0.00280 -0.02142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91630 9.91090 0.00540 0.05449 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.89010 -0.01010 -0.10212 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49810 9.49250 0.00560 0.05899 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.53100 9.53040 0.00060 0.00630 凱基台商天下基金 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 凱基台灣精五門基金 17.86000 18.33000 -0.47000 -2.56410 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.77870 38.64830 0.13040 0.33740 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.70750 38.57600 0.13150 0.34089 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.31700 41.31800 -0.00100 -0.00242 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.33170 10.34480 -0.01310 -0.12663 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.91000 13.08000 -0.17000 -1.29969 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.68040 11.85680 -0.17640 -1.48775 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55860 11.55850 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.72000 24.26000 -0.54000 -2.22589 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.43000 16.49000 -0.06000 -0.36386 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.69670 15.80530 -0.10860 -0.68711 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 26.64000 27.20000 -0.56000 -2.05882 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17370 0.17540 -0.00170 -0.96921 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.35000 5.39000 -0.04000 -0.74212 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.89000 7.76000 0.13000 1.67526 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.01000 33.10000 -1.09000 -3.29305 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.97220 11.01630 -0.04410 -0.40032 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.15390 10.19890 -0.04500 -0.44122 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.76430 9.78310 -0.01880 -0.19217 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.50060 9.53880 -0.03820 -0.40047 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.71920 8.75780 -0.03860 -0.44075 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.39130 8.40740 -0.01610 -0.19150 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69710 20.72500 -0.02790 -0.13462 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44810 11.44700 0.00110 0.00961 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48700 10.46500 0.02200 0.21022 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81770 12.80600 0.01170 0.09136 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87990 1.87930 0.00060 0.03193 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18240 9.17410 0.00830 0.09047 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39440 1.39390 0.00050 0.03587 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.79210 11.79050 0.00160 0.01357 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71600 1.71680 -0.00080 -0.04660 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09700 10.09560 0.00140 0.01387 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48810 1.48880 -0.00070 -0.04702 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.01060 10.00810 0.00250 0.02498 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.97110 9.97080 0.00030 0.00301 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.41000 15.13000 0.28000 1.85063 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.03000 20.79000 -0.76000 -3.65560 富邦日本東証基金 20.69000 21.08000 -0.39000 -1.85009 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.74000 42.99000 -0.25000 -0.58153 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.79000 42.91000 -1.12000 -2.61011 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.13000 47.28000 -1.15000 -2.43232 富邦台灣心基金 18.86000 19.24000 -0.38000 -1.97505 富邦台灣釆吉50基金 41.28000 42.30000 -1.02000 -2.41135 富邦台灣科技指數基金 48.09000 49.53000 -1.44000 -2.90733 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29160 0.29280 -0.00120 -0.40984 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51580 2.51230 0.00350 0.13931 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49750 10.50350 -0.00600 -0.05712 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17340 2.17030 0.00310 0.14284 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32310 0.32310 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01010 9.01530 -0.00520 -0.05768 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.56000 22.69000 -0.13000 -0.57294 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.72000 14.58000 0.14000 0.96022 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.37000 28.72000 -0.35000 -1.21866 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65970 15.65950 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.10360 40.16780 -0.06420 -0.15983 富邦長紅基金 53.36000 54.45000 -1.09000 -2.00184 富邦科技基金 20.50000 21.12000 -0.62000 -2.93561 富邦恒生國企ETF基金 19.83000 20.35000 -0.52000 -2.55528 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.36000 14.02000 0.34000 2.42511 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.72000 27.05000 -1.33000 -4.91682 富邦高成長基金 20.48000 20.86000 -0.38000 -1.82167 富邦基金A類型 11.60000 11.83000 -0.23000 -1.94421 富邦基金I類型 11.60000 11.83000 -0.23000 -1.94421 富邦深証100基金 8.19000 8.42000 -0.23000 -2.73159 富邦富時歐洲ETF基金 18.86000 19.11000 -0.25000 -1.30822 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40300 0.40260 0.00040 0.09935 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.99040 12.00780 -0.01740 -0.14491 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.17400 9.18730 -0.01330 -0.14477 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29480 0.00020 0.06784 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49480 8.50710 -0.01230 -0.14459 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.52640 9.51610 0.01030 0.10824 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.04890 10.00510 0.04380 0.43778 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24990 9.23980 0.01010 0.10931 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75090 9.70840 0.04250 0.43777 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.16000 17.60000 -0.44000 -2.50000 富邦精準基金 39.53000 40.42000 -0.89000 -2.20188 富邦精銳中小基金 9.60000 9.84000 -0.24000 -2.43902 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.58000 15.85000 -0.27000 -1.70347 富邦臺灣公司治理100基金 19.18000 19.58000 -0.40000 -2.04290 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.20000 8.03000 0.17000 2.11706 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.52000 13.07000 -0.55000 -4.20811 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.87550 9.88920 -0.01370 -0.13853 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.74120 9.77860 -0.03740 -0.38247 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.85980 9.85640 0.00340 0.03450 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54700 9.56020 -0.01320 -0.13807 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.37490 9.41090 -0.03600 -0.38254 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.47310 9.46990 0.00320 0.03379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.58000 28.24000 -0.66000 -2.33711 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.71620 9.75660 -0.04040 -0.41408 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.62160 9.66340 -0.04180 -0.43256 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.62200 9.66320 -0.04120 -0.42636 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.75750 9.79820 -0.04070 -0.41538 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.66160 9.70350 -0.04190 -0.43180 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.66160 9.70290 -0.04130 -0.42565 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24820 8.24890 -0.00070 -0.00849 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.74090 8.74320 -0.00230 -0.02631 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.47290 8.47490 -0.00200 -0.02360 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44510 9.44560 -0.00050 -0.00529 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.41810 9.42050 -0.00240 -0.02548 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.13910 9.14100 -0.00190 -0.02079 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.22490 9.22670 -0.00180 -0.01951 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.14710 8.15720 -0.01010 -0.12382 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.15720 9.17020 -0.01300 -0.14176 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64660 8.65910 -0.01250 -0.14436 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36490 10.37740 -0.01250 -0.12045 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.10340 10.11780 -0.01440 -0.14232 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62340 9.63670 -0.01330 -0.13801 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.78840 8.80020 -0.01180 -0.13409 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.47570 9.48860 -0.01290 -0.13595 富達卓越領航全球組合基金 14.28000 14.42000 -0.14000 -0.97087 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.36060 8.36890 -0.00830 -0.09918 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02860 9.03920 -0.01060 -0.11727 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71810 8.72810 -0.01000 -0.11457 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.70910 9.71860 -0.00950 -0.09775 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.64260 9.65400 -0.01140 -0.11809 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35180 9.36230 -0.01050 -0.11215 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.80760 8.81760 -0.01000 -0.11341 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.44390 9.45490 -0.01100 -0.11634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.84000 6.90000 -0.06000 -0.86957 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.85000 7.93000 -0.08000 -1.00883 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.67000 7.72000 -0.05000 -0.64767 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61410 9.60860 0.00550 0.05724 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.09030 9.08940 0.00090 0.00990 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.67440 8.66220 0.01220 0.14084 富蘭克林華美中華基金 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.09000 18.58000 -0.49000 -2.63724 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.20000 18.49000 -0.29000 -1.56842 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64170 7.62670 0.01500 0.19668 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71090 8.71130 -0.00040 -0.00459 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.50870 9.50910 -0.00040 -0.00421 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.03910 9.02130 0.01780 0.19731 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.91730 7.91490 0.00240 0.03032 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.93400 8.94110 -0.00710 -0.07941 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.77720 9.78490 -0.00770 -0.07869 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.33480 12.33110 0.00370 0.03001 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.37620 12.37920 -0.00300 -0.02423 富蘭克林華美第一富基金 33.48000 34.59000 -1.11000 -3.20902 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31770 10.31760 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.85410 6.87510 -0.02100 -0.30545 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03090 10.08580 -0.05490 -0.54433 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20730 9.21270 -0.00540 -0.05861 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76280 10.76910 -0.00630 -0.05850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54520 6.54150 0.00370 0.05656 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64340 8.64970 -0.00630 -0.07283 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.87280 9.88010 -0.00730 -0.07389 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.23070 10.22490 0.00580 0.05672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.71910 11.71810 0.00100 0.00853 復華人生目標基金 35.22770 35.79690 -0.56920 -1.59008 復華大中華中小策略基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 復華中小精選基金 60.39000 62.23000 -1.84000 -2.95677 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 復華台灣智能基金 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623 復華全方位基金 25.38000 26.15000 -0.77000 -2.94455 復華全球平衡基金-美元 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 復華全球平衡基金-新臺幣 18.96000 19.05000 -0.09000 -0.47244 復華全球債券基金 13.34340 13.32440 0.01900 0.14260 復華全球債券組合基金 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 復華有利貨幣市場基金 13.45290 13.45280 0.00010 0.00074 復華亞太成長基金 12.38000 12.45000 -0.07000 -0.56225 復華東協世紀基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 復華南非幣長期收益基金A 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751 復華南非幣短期收益基金A 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 19.79000 20.28000 -0.49000 -2.41617 復華恒生單日反向一倍基金 9.14000 8.94000 0.20000 2.23714 復華恒生單日正向二倍基金 27.05000 28.33000 -1.28000 -4.51818 復華神盾基金 22.69900 23.13680 -0.43780 -1.89222 復華高成長基金 58.88000 60.01000 -1.13000 -1.88302 復華高益策略組合基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.41460 14.41440 0.00020 0.00139 復華富時台灣高股息低波動基金 48.75000 49.25000 -0.50000 -1.01523 復華復華基金 18.35000 18.70000 -0.35000 -1.87166 復華華人世紀基金 15.13000 15.26000 -0.13000 -0.85190 復華傳家二號基金 27.84340 28.30900 -0.46560 -1.64471 復華傳家基金 19.64900 20.03140 -0.38240 -1.90900 復華奧林匹克全球組合基金 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 復華滬深300 A股基金 19.48000 19.92000 -0.44000 -2.20884 復華數位經濟基金 43.96000 45.42000 -1.46000 -3.21444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.01260 9.00980 0.00280 0.03108 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.12790 8.14230 -0.01440 -0.17685 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09160 8.07930 0.01230 0.15224 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41460 11.41090 0.00370 0.03243 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32040 10.33860 -0.01820 -0.17604 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39310 10.37730 0.01580 0.15226 景順主流基金 14.81000 15.43000 -0.62000 -4.01815 景順台灣科技基金 25.70000 26.92000 -1.22000 -4.53195 景順全球科技基金 20.44000 20.42000 0.02000 0.09794 景順全球康健基金 19.42000 19.43000 -0.01000 -0.05147 景順貨幣市場基金 15.95330 15.95310 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.10000 28.21000 -1.11000 -3.93477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52780 8.53330 -0.00550 -0.06445 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83900 7.85030 -0.01130 -0.14394 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03240 11.03950 -0.00710 -0.06431 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12070 10.13540 -0.01470 -0.14504 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.30000 7.36000 -0.06000 -0.81522 華南永昌中國A股基金(美元) 7.01000 7.11000 -0.10000 -1.40647 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28510 9.31590 -0.03080 -0.33062 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.46280 9.46310 -0.00030 -0.00317 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.64120 9.67320 -0.03200 -0.33081 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.82850 9.82890 -0.00040 -0.00407 華南永昌永昌基金 16.93000 17.53000 -0.60000 -3.42270 華南永昌全球亨利組合基金 14.07350 14.06730 0.00620 0.04407 華南永昌全球精品基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 10.23000 10.64000 -0.41000 -3.85338 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22760 16.22740 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.00730 22.51020 -0.50290 -2.23410 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95260 11.95240 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22710 10.22500 0.00210 0.02054 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.13990 10.12040 0.01950 0.19268 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77990 9.77790 0.00200 0.02045 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66620 9.64770 0.01850 0.19176 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98820 9.98510 0.00310 0.03105 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84880 9.82890 0.01990 0.20246 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.64600 9.64300 0.00300 0.03111 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.50100 9.48180 0.01920 0.20249 華頓中小型基金 19.76000 21.11000 -1.35000 -6.39507 華頓台灣基金 22.33000 23.48000 -1.15000 -4.89779 華頓平安貨幣市場基金 11.53410 11.53390 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43400 2.44000 -0.00600 -0.24590 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.93210 10.94550 -0.01340 -0.12242 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35490 0.35650 -0.00160 -0.44881 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.14020 11.15460 -0.01440 -0.12909 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04000 10.05560 -0.01560 -0.15514 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.94710 9.94790 -0.00080 -0.00804 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.89410 8.89480 -0.00070 -0.00787 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.16260 10.19680 -0.03420 -0.33540 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.11960 9.15670 -0.03710 -0.40517 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46900 2.47430 -0.00530 -0.21420 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99530 2.00120 -0.00590 -0.29482 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.59240 11.64190 -0.04950 -0.42519 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.25520 9.29480 -0.03960 -0.42604 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35930 0.36090 -0.00160 -0.44334 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29450 -0.00190 -0.64516 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.17000 3.20000 -0.03000 -0.93750 匯豐中國動力基金(台幣) 14.21000 14.35000 -0.14000 -0.97561 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.47000 -0.01000 -2.12766 匯豐台灣精典基金 21.58000 22.08000 -0.50000 -2.26449 匯豐全球趨勢組合基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014 匯豐全球關鍵資源基金 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282 匯豐安富基金 23.87000 24.19000 -0.32000 -1.32286 匯豐成功基金 38.30000 38.80000 -0.50000 -1.28866 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54790 2.55220 -0.00430 -0.16848 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28080 2.28510 -0.00430 -0.18818 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.38690 11.41590 -0.02900 -0.25403 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.64760 7.67640 -0.02880 -0.37518 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37220 0.37360 -0.00140 -0.37473 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32560 0.32700 -0.00140 -0.42813 匯豐金磚動力基金 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98960 14.98950 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.70000 4.71000 -0.01000 -0.21231 匯豐新鑽動力基金 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.29350 5.30230 -0.00880 -0.16597 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98560 8.99440 -0.00880 -0.09784 匯豐龍鳳基金-A類型 46.43000 47.51000 -1.08000 -2.27321 匯豐龍鳳基金-I類型 46.43000 47.51000 -1.08000 -2.27321 匯豐龍騰電子基金 31.31000 32.41000 -1.10000 -3.39401 匯豐雙高收益債券組合基金 11.97520 11.97410 0.00110 0.00919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.65000 17.32000 -0.67000 -3.86836 新光中國成長基金(人民幣) 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 新光中國成長基金(美元) 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 新光中國成長基金(新臺幣) 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.40380 10.37830 0.02550 0.24570 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55270 9.56270 -0.01000 -0.10457 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84470 9.81790 0.02680 0.27297 新光台灣富貴基金 20.74000 21.31000 -0.57000 -2.67480 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光吉星貨幣市場基金 15.46210 15.46190 0.00020 0.00129 新光亞洲精選基金-美金 20.96000 21.20000 -0.24000 -1.13208 新光亞洲精選基金-新台幣 21.22000 21.38000 -0.16000 -0.74836 新光兩岸優勢基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 新光店頭基金 21.19000 22.01000 -0.82000 -3.72558 新光南非幣保本基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.31000 19.64000 -0.33000 -1.68024 新光創新科技基金 12.47000 13.00000 -0.53000 -4.07692 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75490 9.74510 0.00980 0.10056 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96310 9.95130 0.01180 0.11858 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58170 9.57730 0.00440 0.04594 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10310 9.12640 -0.02330 -0.25530 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30290 9.32600 -0.02310 -0.24769 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94210 8.97050 -0.02840 -0.31659 新光澳幣八年期保本基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 新光澳幣保本基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.72490 9.70770 0.01720 0.17718 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.12430 9.10810 0.01620 0.17786 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.59820 9.58640 0.01180 0.12309 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.08330 9.07210 0.01120 0.12346 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.15520 9.13510 0.02010 0.22003 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.72830 9.70800 0.02030 0.20911 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.59960 13.55770 0.04190 0.30905 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.22490 8.19960 0.02530 0.30855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.99730 0.00000 39.99730 0.00000 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95140 9.95070 0.00070 0.00703 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.99740 0.00000 39.99740 0.00000 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29340 11.29240 0.00100 0.00886 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05110 10.04980 0.00130 0.01294 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.07170 11.17330 -0.10160 -0.90931 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.29240 8.39570 -0.10330 -1.23039 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.57000 8.65000 -0.08000 -0.92486 群益大印度基金-人民幣 12.62730 12.70730 -0.08000 -0.62956 群益大印度基金-美元 11.90010 12.01440 -0.11430 -0.95136 群益大印度基金-新臺幣 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.19830 11.24800 -0.04970 -0.44186 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.82140 10.90470 -0.08330 -0.76389 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.21350 10.29330 -0.07980 -0.77526 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.00610 9.10610 -0.10000 -1.09816 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.98660 9.02650 -0.03990 -0.44203 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.95610 8.01740 -0.06130 -0.76459 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.52980 8.59650 -0.06670 -0.77590 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.80450 7.89110 -0.08660 -1.09744 群益中小型股基金 36.77000 38.16000 -1.39000 -3.64256 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.52690 9.53450 -0.00760 -0.07971 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.86290 8.89870 -0.03580 -0.40231 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.30320 8.30940 -0.00620 -0.07461 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.28160 8.31590 -0.03430 -0.41246 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.70360 7.76080 -0.05720 -0.73704 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.21800 7.24770 -0.02970 -0.40979 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.87220 9.85610 0.01610 0.16335 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85940 10.84180 0.01760 0.16233 群益中國高收益債券基金-美元 10.49230 10.48820 0.00410 0.03909 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.70020 9.68350 0.01670 0.17246 群益中國新機會基金N-人民幣 7.63050 7.66730 -0.03680 -0.47996 群益中國新機會基金N-美元 7.02100 7.07770 -0.05670 -0.80111 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.49000 7.53000 -0.04000 -0.53121 群益中國新機會基金-人民幣 6.76710 6.79980 -0.03270 -0.48090 群益中國新機會基金-美元 7.50710 7.56780 -0.06070 -0.80208 群益中國新機會基金-新臺幣 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633 群益平衡王基金 18.23850 18.53350 -0.29500 -1.59171 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.91820 10.89390 0.02430 0.22306 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.44290 10.45350 -0.01060 -0.10140 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.62920 9.64790 -0.01870 -0.19382 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.20930 9.25720 -0.04790 -0.51744 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.67840 9.67640 0.00200 0.02067 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.45540 9.45600 -0.00060 -0.00635 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.87140 8.91410 -0.04270 -0.47902 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.79390 8.83130 -0.03740 -0.42349 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.73450 9.73250 0.00200 0.02055 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.75190 9.75260 -0.00070 -0.00718 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.02770 9.07110 -0.04340 -0.47844 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.40900 9.44900 -0.04000 -0.42333 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02650 10.00520 0.02130 0.21289 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.12950 7.14630 -0.01680 -0.23509 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05580 10.06160 -0.00580 -0.05764 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91550 9.92320 -0.00770 -0.07760 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.03060 10.01780 0.01280 0.12777 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.70870 9.77130 -0.06260 -0.64065 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.62150 9.67740 -0.05590 -0.57763 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.73350 9.76980 -0.03630 -0.37155 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05580 10.06170 -0.00590 -0.05864 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.91550 9.92310 -0.00760 -0.07659 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.03080 10.01800 0.01280 0.12777 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.70870 9.77140 -0.06270 -0.64167 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.62150 9.67740 -0.05590 -0.57763 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.73350 9.76980 -0.03630 -0.37155 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.56720 9.59490 -0.02770 -0.28870 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 群益全球關鍵生技基金-美元 15.65430 15.69970 -0.04540 -0.28918 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 10.46760 10.54900 -0.08140 -0.77164 群益印度中小基金N-美元 8.80520 8.90250 -0.09730 -1.09295 群益印度中小基金N-新臺幣 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 群益印度中小基金-人民幣 14.17070 14.28090 -0.11020 -0.77166 群益印度中小基金-美元 12.59390 12.73300 -0.13910 -1.09244 群益印度中小基金-新臺幣 14.54000 14.66000 -0.12000 -0.81855 群益多利策略組合基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 群益多重收益組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.69000 14.73000 -0.04000 -0.27155 群益安家基金 22.84410 23.30310 -0.45900 -1.96970 群益安穩貨幣市場基金 16.10580 16.10560 0.00020 0.00124 群益亞太中小基金 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371 群益亞太新趨勢平衡基金 15.29000 15.36000 -0.07000 -0.45573 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62370 9.61650 0.00720 0.07487 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28700 7.30660 -0.01960 -0.26825 群益店頭市場基金 80.11000 83.20000 -3.09000 -3.71394 群益東方盛世基金 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314 群益東協成長基金-人民幣 12.80740 12.85170 -0.04430 -0.34470 群益東協成長基金-美元 11.26480 11.34040 -0.07560 -0.66664 群益東協成長基金-新臺幣 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.85900 10.86270 -0.00370 -0.03406 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.25970 10.26970 -0.01000 -0.09737 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.71790 9.70910 0.00880 0.09064 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.28500 9.34270 -0.05770 -0.61759 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.77550 8.83550 -0.06000 -0.67908 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.31020 8.35130 -0.04110 -0.49214 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.08640 9.14280 -0.05640 -0.61688 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.93160 8.99280 -0.06120 -0.68054 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.28370 9.32960 -0.04590 -0.49198 群益長安基金 24.35000 25.62000 -1.27000 -4.95706 群益美國新創亮點基金N-美元 9.54210 9.54370 -0.00160 -0.01676 群益美國新創亮點基金-美元 14.43470 14.43720 -0.00250 -0.01732 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 群益真善美基金 15.44390 15.53290 -0.08900 -0.57298 群益馬拉松基金 105.20000 107.54000 -2.34000 -2.17593 群益馬拉松基金I類型 105.45000 107.78000 -2.33000 -2.16181 群益深証中小板基金 10.54000 10.85000 -0.31000 -2.85714 群益創新科技基金 28.27000 29.27000 -1.00000 -3.41647 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.80270 8.83700 -0.03430 -0.38814 群益華夏盛世基金N-美元 8.11800 8.17610 -0.05810 -0.71061 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 群益華夏盛世基金-人民幣 9.58610 9.62340 -0.03730 -0.38760 群益華夏盛世基金-美元 8.95120 9.01530 -0.06410 -0.71101 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.74000 14.80000 -0.06000 -0.40541 群益奧斯卡基金 24.18000 25.20000 -1.02000 -4.04762 群益新興金鑽基金-美元 11.09880 11.22240 -0.12360 -1.10137 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 群益葛萊美基金 20.83000 21.51000 -0.68000 -3.16132 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.94000 8.76000 0.18000 2.05479 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.02000 11.50000 -0.48000 -4.17391 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.67140 11.69730 -0.02590 -0.22142 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.95920 11.00180 -0.04260 -0.38721 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.90890 10.94680 -0.03790 -0.34622 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.25510 8.33650 -0.08140 -0.97643 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.67030 8.74830 -0.07800 -0.89160 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.28420 8.36320 -0.07900 -0.94461 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.82940 9.86760 -0.03820 -0.38713 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.59160 9.67710 -0.08550 -0.88353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.59000 8.72000 -0.13000 -1.49083 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.17000 9.31000 -0.14000 -1.50376 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.38000 25.89000 -0.51000 -1.96987 德信中國精選成長基金 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 德信台灣主流中小基金 16.35000 16.95000 -0.60000 -3.53982 德信新興股票組合基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 德信萬保貨幣市場基金 11.94770 11.94750 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 25.66000 26.16000 -0.50000 -1.91131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.92320 9.94650 -0.02330 -0.23425 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.85640 9.88160 -0.02520 -0.25502 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67660 11.67650 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.39000 13.90000 -0.51000 -3.66906 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.24950 10.23610 0.01340 0.13091 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.95580 14.93610 0.01970 0.13190 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.00300 7.97890 0.02410 0.30205 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.80830 10.81130 -0.00300 -0.02775 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33540 11.33930 -0.00390 -0.03439 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09030 13.05080 0.03950 0.30266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.86000 16.03000 -0.17000 -1.06051 摩根中小基金 19.34000 20.23000 -0.89000 -4.39941 摩根中國A股基金 12.25000 12.29000 -0.04000 -0.32547 摩根中國A股基金(美元) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 摩根中國亮點基金 12.00000 12.09000 -0.09000 -0.74442 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.51190 10.54560 -0.03370 -0.31956 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.64880 11.69330 -0.04450 -0.38056 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.93100 8.97860 -0.04760 -0.53015 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.92020 11.95830 -0.03810 -0.31861 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.72580 13.77760 -0.05180 -0.37597 摩根台灣金磚基金-累積型 16.99000 17.62000 -0.63000 -3.57548 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.99000 17.62000 -0.63000 -3.57548 摩根台灣增長基金 44.42000 45.67000 -1.25000 -2.73703 摩根平衡基金 25.92000 26.41000 -0.49000 -1.85536 摩根全球平衡基金 14.72840 14.74200 -0.01360 -0.09225 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.39340 9.39960 -0.00620 -0.06596 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.40450 10.40970 -0.00520 -0.04995 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.81680 9.82790 -0.01110 -0.11294 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16070 11.16810 -0.00740 -0.06626 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.84940 9.86060 -0.01120 -0.11358 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.29440 10.35730 -0.06290 -0.60730 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.30060 13.38190 -0.08130 -0.60754 摩根亞洲基金 54.27000 54.93000 -0.66000 -1.20153 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.26010 8.25430 0.00580 0.07027 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66210 9.66150 0.00060 0.00621 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.54700 8.55030 -0.00330 -0.03860 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14080 12.13240 0.00840 0.06924 摩根東方內需機會基金 17.20000 17.41000 -0.21000 -1.20620 摩根東方科技基金 30.06000 30.35000 -0.29000 -0.95552 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.95000 -0.13000 -1.30653 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.27000 9.41000 -0.14000 -1.48778 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.26000 11.39000 -0.13000 -1.14135 摩根金龍收成基金 19.61000 19.85000 -0.24000 -1.20907 摩根第一貨幣市場基金 15.09430 15.09420 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566 摩根新金磚五國基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 摩根新絲路基金 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 摩根新興35基金 12.53000 12.64000 -0.11000 -0.87025 摩根新興日本基金 22.72000 22.81000 -0.09000 -0.39456 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.04690 7.05940 -0.01250 -0.17707 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.26320 9.27350 -0.01030 -0.11107 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.03490 9.05180 -0.01690 -0.18670 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.34450 10.36210 -0.01760 -0.16985 摩根新興科技基金 45.41000 47.48000 -2.07000 -4.35973 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14400 8.13550 0.00850 0.10448 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41350 10.40260 0.01090 0.10478 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.32830 8.35800 -0.02970 -0.35535 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.05060 9.10040 -0.04980 -0.54723 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.51830 8.57170 -0.05340 -0.62298 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.65170 9.68610 -0.03440 -0.35515 摩根龍揚基金 29.28000 29.64000 -0.36000 -1.21457 摩根總收益組合基金-月配息型 9.16300 9.15880 0.00420 0.04586 摩根總收益組合基金-累積型 11.13210 11.12690 0.00520 0.04673 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.85000 22.50000 -0.65000 -2.88889 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66720 11.66080 0.00640 0.05488 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88290 10.88240 0.00050 0.00459 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87250 9.85190 0.02060 0.20910 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98640 9.98100 0.00540 0.05410 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.36890 9.36850 0.00040 0.00427 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49340 8.47570 0.01770 0.20883 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.82540 9.83030 -0.00490 -0.04985 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.87290 9.84550 0.02740 0.27830 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.42780 9.47820 -0.05040 -0.53175 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.56280 9.58250 -0.01970 -0.20558 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.12650 9.17530 -0.04880 -0.53186 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.25640 9.27540 -0.01900 -0.20484 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.95850 10.98480 -0.02630 -0.23942 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.71130 10.73600 -0.02470 -0.23007 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90660 9.90000 0.00660 0.06667 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.31690 10.34170 -0.02480 -0.23981 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.06850 10.09170 -0.02320 -0.22989 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.31490 9.30860 0.00630 0.06768 聯邦金鑽平衡基金 20.71930 21.19180 -0.47250 -2.22964 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.93080 8.98200 -0.05120 -0.57003 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.21240 9.23490 -0.02250 -0.24364 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.90980 8.96100 -0.05120 -0.57136 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.19680 9.21920 -0.02240 -0.24297 聯邦貨幣市場基金 13.17950 13.17930 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.12000 11.44000 -0.32000 -2.79720 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88960 15.85320 0.03640 0.22961 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.76850 11.79840 -0.02990 -0.25342 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.31110 11.31960 -0.00850 -0.07509 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.82790 10.83600 -0.00810 -0.07475 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74330 11.74430 -0.00100 -0.00851 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95290 10.93310 0.01980 0.18110 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34880 10.34970 -0.00090 -0.00870 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.45340 8.43820 0.01520 0.18013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.25000 32.31000 -1.06000 -3.28072 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.90000 14.97000 -0.07000 -0.46760 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.03000 15.16000 -0.13000 -0.85752 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 聯博貨幣市場基金 15.00830 15.00820 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.25700 10.24650 0.01050 0.10247 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.27170 13.27880 -0.00710 -0.05347 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.25030 7.24290 0.00740 0.10217 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.02000 19.50000 -0.48000 -2.46154 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 瀚亞巴西基金 5.32000 5.33000 -0.01000 -0.18762 瀚亞外銷基金 37.09000 37.86000 -0.77000 -2.03381 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.28000 11.43000 -0.15000 -1.31234 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.13000 10.30000 -0.17000 -1.65049 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.26000 14.45000 -0.19000 -1.31488 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.86000 8.98000 -0.12000 -1.33630 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.62000 8.76000 -0.14000 -1.59817 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.64000 8.75000 -0.11000 -1.25714 瀚亞亞太基礎建設基金 11.43000 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