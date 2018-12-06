[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 富邦印度反1 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 元大台灣50正2 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 日馳 大統新創 大統益 啟碁 嘉裕 正道 富邦金融 華新科 本盟 天仁 東華 元大MSCI台灣 嘉晶 銘旺科 宏亞 立益 永豐臺灣加權 星通 健和興 南染 佳和 富邦日本 貿聯-KY 旭隼 新紡 昶和 國泰日經225 康控-KY 元晶 立益 三洋紡 元大歐洲50 立積 遠雄來 聚隆 本盟 元大日經225 杜康-DR 統領 昶和 瑞利 元大韓國 陽光能源-DR 威宏-KY 大統新創 樂士 元大美債20正2 康友-KY 泰昇-KY 中宇 正峰新 元大美債20反1 正峰新 億泰 兆豐藍籌30反1 錩泰 毛寶 元大S&P日圓反1 程泰 懷特 富邦歐洲 吉茂 燁興 FH彭博高收益債 氣立 威致 FH彭博新興債 華電 華豐 群益道瓊美國地產 榮星 首利 華頓S&P布蘭特反1 台硝 麗正 富邦臺灣優質高息 元禎 東訊 FH富時高息低波 永記 華泰 國泰新興市場 日勝化 錸德 宏洲 展宇 倫飛 嘉裕 亞諾法 虹光 東華 華廣 威盛 立益 三福化 國碩 佳和 士紙 銘旺科 昶和 高興昌 統懋 三洋紡 東明-KY 翔耀 本盟 鑫永銓 太空梭 瑞利 六暉-KY 麗臺 樂士 申豐 華映 正峰新 智寶 吉祥全 億泰 銘旺科 憶聲 毛寶 互盛電 科風 懷特 翔耀 力特 燁興 資通 喬鼎 威致 連宇 正達 華豐 吉祥全 晟鈦 首利 華新科 聯德 麗正 建碁 同泰 東訊 立萬利 新世紀 華泰 聯德 誠研 錸德 玉晶光 綠能 倫飛 新至陞 誠創 虹光 時碩工業 嘉威 威盛 傳奇 聯合再生 國碩 迎廣 力銘 銘旺科 金橋 亞太電 統懋 互億 達能 翔耀 關貿 太極 太空梭 亞弘電 傳奇 麗臺 全國電 清惠 華映 悅城 慧友 吉祥全 裕豐 百一 憶聲 寶徠 捷泰 科風 櫻花建 天瀚 力特 愛山林 迅杰 喬鼎 皇昌 華上 正達 遠雄來 光麗-KY 晟鈦 夏都 元晶 聯德 雲品 華冠 同泰 新天地 裕豐 新世紀 欣欣 寶徠 誠研 統領 陽明 綠能 客思達-KY 六福 誠創 阿瘦 康師傅-DR 嘉威 康師傅-DR 聖馬丁-DR 聯合再生 同方友友-DR 神州-DR 力銘 晨訊科-DR 耀傑-DR 亞太電 友佳-DR 同方友友-DR 達能 精熙-DR 晨訊科-DR 太極 匯僑 友佳-DR 傳奇 一零四 陽光能源-DR 清惠 大豐電 精熙-DR 慧友 欣天然 中福 百一 新海 雷虎 捷泰 秋雨 中視 天瀚 欣高 秋雨 迅杰 全國 新利虹 華上 jpp-KY 國光生 光麗-KY 南六 元晶 基勝-KY 華冠 美吉吉-KY 裕豐 波力-KY 寶徠 泰昇-KY 陽明 政伸 六福 吉源-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生