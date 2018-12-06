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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
8358   金居                     755      -180 3264   欣銓                    -870      -811  
8069   元太                     504      1296 3105   穩懋                    -808      1144  
3317   尼克森                   397       278 6127   九豪                    -753      -198  
6147   頎邦                     279      1725 5483   中美晶                  -711     -5104  
3260   威剛                     257        93 5347   世界                    -609       334  
3234   光環                     217       353 6488   環球晶                  -351       352  
3563   牧德                     190       370 6173   信昌電                  -328        15  
1795   美時                     178      1414 739711 VHQ元大83購01           -281         0  
8415   大國鋼                   178      1445 5299   杰力                    -250       -29  
4728   雙美                     112       859 6462   神盾                    -240       171  
4712   南璋                     109       110 6244   茂迪                    -222       297  
6180   橘子                     106      2395 4947   昂寶-KY                 -209      -763  
4123   晟德                     102      -319 5425   台半                    -203      -537  
739694 VHQ中信84購01             85         0 2641   正德                    -201       581  
4721   美琪瑪                    81       -80 6182   合晶                    -197      4876  
3324   雙鴻                      79      1105 6274   台燿                    -180      -652  
8436   大江                      77       151 3527   聚積                    -155       -89  
6170   統振                      77        12 5371   中光電                  -152     -2401  
3360   尚立                      76       -66 8086   宏捷科                  -152     -1452  
4113   聯上                      76        28 4714   永捷                    -148      -478  
1586   和勤                      75       412 3567   逸昌                    -142       -96  
3289   宜特                      62        26 006201 1元大富櫃50             -134         0  
8299   群聯                      60      1053 3141   晶宏                    -133       466  
8038   長園科                    58        95 5317   凱美                    -119      -240  
6426   統新                      56        40 4736   泰博                    -115       214  
3227   原相                      53        31 6223   旺矽                    -112      -100  
3455   由田                      53       211 4147   中裕                    -110      -524  
3499   環天科                    46        43 6266   泰詠                    -105      -535  
8933   愛地雅                    46      -333 6435   大中                    -102        25  
3438   類比科                    45        39 3114   好德                    -100      -314  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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