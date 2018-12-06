[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 8557 0 00637L 元大滬深300正2 -14721 0 00632R 元大台灣50反1 6254 0 00655L 國泰中國A50正2 -8409 0 2603 長榮 2000 8672 2887 台新金 -4474 -40392 0050 元大台灣50 1907 11616 2330 台積電 -4124 -9146 00664R 國泰臺灣加權反1 1884 0 00633L 富邦上証正2 -3439 0 00677U 富邦VIX 1588 0 2317 鴻海 -3386 -16487 00631L 元大台灣50正2 1317 0 1216 統一 -3229 -12068 00692 富邦公司治理 1273 9051 2408 南亞科 -2788 -545 1314 中石化 1261 -8830 2337 旺宏 -2240 -20892 2356 英業達 1254 -7533 2883 開發金 -2178 -5373 2448 晶電 1133 2223 2303 聯電 -2114 11536 00636 國泰中國A50 1095 12612 2344 華邦電 -1776 16166 00642U 元大S&P石油 982 0 1605 華新 -1754 -7898 2002 中鋼 936 1774 2888 新光金 -1621 8060 2812 台中銀 930 1026 1303 南亞 -1453 -9006 6116 彩晶 853 8283 2891 中信金 -1185 -22588 2885 元大金 849 9535 2492 華新科 -1175 -1235 2834 臺企銀 826 -2132 2371 大同 -1174 7044 2363 矽統 822 1558 1476 儒鴻 -1121 -1917 3481 群創 814 27823 2014 中鴻 -1113 -5226 3037 欣興 791 30886 2884 玉山金 -1098 -11199 2515 中工 769 -498 2383 台光電 -1048 -254 1301 台塑 732 422 00739 元大MSCI A股 -1011 -2317 5469 瀚宇博 728 -599 1402 遠東新 -1008 -13216 2880 華南金 628 -2235 2323 中環 -990 1974 6278 台表科 609 -249 2882 國泰金 -970 -17803 00753L 中信中國50正2 590 0 2618 長榮航 -886 4552 5880 合庫金 564 3346 2481 強茂 -721 -1831 2610 華航 498 11190 1312A 國喬特 -684 0 1515 力山 481 785 2633 台灣高鐵 -656 -6453 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股