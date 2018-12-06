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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2          8557         0    00637L 元大滬深300正2        -14721         0  
00632R 元大台灣50反1           6254         0    00655L 國泰中國A50正2         -8409         0  
2603   長榮                    2000      8672    2887   台新金                 -4474    -40392  
0050   元大台灣50              1907     11616    2330   台積電                 -4124     -9146  
00664R 國泰臺灣加權反1         1884         0    00633L 富邦上証正2            -3439         0  
00677U 富邦VIX                 1588         0    2317   鴻海                   -3386    -16487  
00631L 元大台灣50正2           1317         0    1216   統一                   -3229    -12068  
00692  富邦公司治理            1273      9051    2408   南亞科                 -2788      -545  
1314   中石化                  1261     -8830    2337   旺宏                   -2240    -20892  
2356   英業達                  1254     -7533    2883   開發金                 -2178     -5373  
2448   晶電                    1133      2223    2303   聯電                   -2114     11536  
00636  國泰中國A50             1095     12612    2344   華邦電                 -1776     16166  
00642U 元大S&P石油              982         0    1605   華新                   -1754     -7898  
2002   中鋼                     936      1774    2888   新光金                 -1621      8060  
2812   台中銀                   930      1026    1303   南亞                   -1453     -9006  
6116   彩晶                     853      8283    2891   中信金                 -1185    -22588  
2885   元大金                   849      9535    2492   華新科                 -1175     -1235  
2834   臺企銀                   826     -2132    2371   大同                   -1174      7044  
2363   矽統                     822      1558    1476   儒鴻                   -1121     -1917  
3481   群創                     814     27823    2014   中鴻                   -1113     -5226  
3037   欣興                     791     30886    2884   玉山金                 -1098    -11199  
2515   中工                     769      -498    2383   台光電                 -1048      -254  
1301   台塑                     732       422    00739  元大MSCI A股           -1011     -2317  
5469   瀚宇博                   728      -599    1402   遠東新                 -1008    -13216  
2880   華南金                   628     -2235    2323   中環                    -990      1974  
6278   台表科                   609      -249    2882   國泰金                  -970    -17803  
00753L 中信中國50正2            590         0    2618   長榮航                  -886      4552  
5880   合庫金                   564      3346    2481   強茂                    -721     -1831  
2610   華航                     498     11190    1312A  國喬特                  -684         0  
1515   力山                     481       785    2633   台灣高鐵                -656     -6453  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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