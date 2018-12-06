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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/05  107/12/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65240   10.65140   0.00100    0.00939
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83010    9.82480   0.00530    0.05395
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83280    9.82740   0.00540    0.05495
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76400    9.76190   0.00210    0.02151
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76420    9.76210   0.00210    0.02151
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.31000   22.45000  -0.14000   -0.62361
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.83000   25.48000  -0.65000   -2.55102
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11980    9.11770   0.00210    0.02303
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44670    9.44420   0.00250    0.02647
中國信託台灣活力基金                                               13.16000   13.30000  -0.14000   -1.05263
中國信託台灣優勢基金                                               15.11000   15.35000  -0.24000   -1.56352
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.99000   10.13000  -0.14000   -1.38203
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.59000    9.70000  -0.11000   -1.13402
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.89000    9.00000  -0.11000   -1.22222
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.35000    9.44000  -0.09000   -0.95339
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.09000    8.38000  -0.29000   -3.46062
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.67000    8.98000  -0.31000   -3.45212
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.79860    9.82740  -0.02880   -0.29306
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.05490    9.08160  -0.02670   -0.29400
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.20780   10.22420  -0.01640   -0.16040
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.39640    9.41140  -0.01500   -0.15938
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.20780   10.40920  -0.20140   -1.93483
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.82210    8.99620  -0.17410   -1.93526
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.73310   10.72120   0.01190    0.11100
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.57520    9.56460   0.01060    0.11083
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.96000   10.18000  -0.22000   -2.16110
中國信託智能運動基金-美元                                           9.72000    9.92000  -0.20000   -2.01613
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.85000    9.09000  -0.24000   -2.64026
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.76000    8.98000  -0.22000   -2.44989
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00060   11.00050   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.33470    9.33120   0.00350    0.03751
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.87620    8.87290   0.00330    0.03719
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.51660    9.50700   0.00960    0.10098
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04430    9.03520   0.00910    0.10072
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.84000   11.03000  -0.19000   -1.72257
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.43000   10.61000  -0.18000   -1.69651
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.03000   11.21000  -0.18000   -1.60571
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.68000   10.85000  -0.17000   -1.56682
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元大2001基金                                                       53.61000   54.38000  -0.77000   -1.41596
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.99100   38.64510   0.34590    0.89507
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.11960   36.92840   0.19120    0.51776
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.76000   17.64000   0.12000    0.68027
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51200   11.51090   0.00110    0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61230   10.58560   0.02670    0.25223
元大上證50基金                                                     28.15000   28.30000  -0.15000   -0.53004
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.17000   13.19000  -0.02000   -0.15163
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.38600   12.36100   0.02500    0.20225
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.64700   16.63900   0.00800    0.04808
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.75200    9.74300   0.00900    0.09237
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.38000    9.34800   0.03200    0.34232
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.89000    2.88000   0.01000    0.34722
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.90000   12.82000   0.08000    0.62402
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.34250   45.99980   0.34270    0.74500
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48460   10.49440  -0.00980   -0.09338
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65480    9.66390  -0.00910   -0.09416
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64510    9.63080   0.01430    0.14848
元大巴西指數基金                                                    6.33200    6.43300  -0.10100   -1.57003
元大巴菲特基金                                                     24.10000   24.46000  -0.36000   -1.47179
元大日經225基金                                                    27.59000   27.74000  -0.15000   -0.54074
元大台商收成基金                                                   20.25000   20.64000  -0.39000   -1.88953
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.09000   12.88000   0.21000    1.63043
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.65000   33.82000  -1.17000   -3.45949
元大台灣中型100基金                                                29.66000   30.23000  -0.57000   -1.88554
元大台灣加權股價指數基金                                           23.35700   23.75800  -0.40100   -1.68785
元大台灣卓越50基金                                                 76.75000   78.37000  -1.62000   -2.06712
元大台灣金融基金                                                   16.86000   17.03000  -0.17000   -0.99824
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.28000   28.66000  -0.38000   -1.32589
元大台灣高股息基金                                                 24.57000   24.87000  -0.30000   -1.20627
元大台灣電子科技基金                                               31.65000   32.42000  -0.77000   -2.37508
元大全球ETF成長組合基金                                            10.17000   10.34000  -0.17000   -1.64410
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.18000   14.35000  -0.17000   -1.18467
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.71000   12.77000  -0.06000   -0.46985
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.49000   12.58000  -0.09000   -0.71542
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.77300   11.81200  -0.03900   -0.33017
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.69000    6.68000   0.01000    0.14970
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.15000    8.28000  -0.13000   -1.57005
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.36000    6.46000  -0.10000   -1.54799
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.89800    9.09800  -0.20000   -2.19829
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.96000   10.20000  -0.24000   -2.35294
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.78000    8.99000  -0.21000   -2.33593
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.92000   12.98000  -0.06000   -0.46225
元大全球農業商機基金                                               16.46000   16.97000  -0.51000   -3.00530
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
元大印尼指數基金                                                    9.30000    9.26100   0.03900    0.42112
元大印度指數基金                                                    9.51800    9.55500  -0.03700   -0.38723
元大印度基金                                                       12.08000   12.13000  -0.05000   -0.41220
元大多多基金                                                       15.77000   16.04000  -0.27000   -1.68329
元大多福基金                                                       47.59000   48.44000  -0.85000   -1.75475
元大亞太成長基金                                                    8.67000    8.74000  -0.07000   -0.80092
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.65430    8.66690  -0.01260   -0.14538
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06520    7.07540  -0.01020   -0.14416
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.02600    9.11500  -0.08900   -0.97641
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.53000    9.64000  -0.11000   -1.14108
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.53000    9.64000  -0.11000   -1.14108
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.45400    9.51700  -0.06300   -0.66197
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.97940    9.98210  -0.00270   -0.02705
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00000    9.99970   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00000    9.99970   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.94280    9.95770  -0.01490   -0.14963
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.94280    9.95770  -0.01490   -0.14963
元大卓越基金                                                       40.64000   41.23000  -0.59000   -1.43100
元大店頭基金                                                        7.43000    7.63000  -0.20000   -2.62123
元大泛歐成長基金                                                    8.40000    8.48000  -0.08000   -0.94340
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32590   10.32520   0.00070    0.00678
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.64640    9.61380   0.03260    0.33910
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.67780   31.67860  -0.00080   -0.00253
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.13810   36.49960   0.63850    1.74933
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.27410   19.62640  -0.35230   -1.79503
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.29080   17.66100   0.62980    3.56605
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.05190   38.87660   0.17530    0.45091
元大高科技基金                                                     17.17000   17.53000  -0.36000   -2.05362
元大得利貨幣市場基金                                               16.27540   16.27520   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99720   11.99700   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.35000   11.65000  -0.30000   -2.57511
元大華夏中小基金                                                    6.51000    6.47000   0.04000    0.61824
元大新中國基金-人民幣                                               8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
元大新中國基金-美元                                                 8.03200    7.97200   0.06000    0.75263
元大新中國基金-新台幣                                               7.96000    7.92000   0.04000    0.50505
元大新主流基金                                                     21.72000   22.13000  -0.41000   -1.85269
元大新東協平衡基金-美元                                             9.14900    9.15000  -0.00100   -0.01093
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.30830   10.41490  -0.10660   -1.02353
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.58110    9.64190  -0.06080   -0.63058
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.39590   10.47800  -0.08210   -0.78355
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.91100    8.98130  -0.07030   -0.78274
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.75650    9.74270   0.01380    0.14164
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.27300    9.25980   0.01320    0.14255
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.86300    9.86410  -0.00110   -0.01115
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.37910    9.38020  -0.00110   -0.01173
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.44870    9.43700   0.01170    0.12398
元大新興亞洲基金                                                   10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.07990    9.10770  -0.02780   -0.30524
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.73490    8.76160  -0.02670   -0.30474
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.29020    9.33290  -0.04270   -0.45752
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.94100    8.98210  -0.04110   -0.45758
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12070   15.12060   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       33.24000   33.82000  -0.58000   -1.71496
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
元大實質多重資產基金-美元                                           8.07300    8.06700   0.00600    0.07438
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.70000   15.50000   0.20000    1.29032
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.56000   12.83000  -0.27000   -2.10444
元大摩臺基金                                                       35.57000   36.33000  -0.76000   -2.09194
元大標普500基金                                                    24.99000   25.83000  -0.84000   -3.25203
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.57000   13.15000   0.42000    3.19392
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.68000   32.76000  -2.08000   -6.34921
元大標智滬深300基金                                                15.36000   15.42000  -0.06000   -0.38911
元大歐洲50基金                                                     22.92000   23.09000  -0.17000   -0.73625
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.59520    9.66860  -0.07340   -0.75916
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22060   10.22030   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       45.31000   46.14000  -0.83000   -1.79887
元大韓國KOSPI200基金                                               20.69000   20.86000  -0.17000   -0.81496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.90000   14.05000  -0.15000   -1.06762
日盛上選基金                                                       29.00000   29.56000  -0.56000   -1.89445
日盛小而美基金                                                     15.98000   16.35000  -0.37000   -2.26300
日盛中國內需動力基金                                                8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.47930   11.53020  -0.05090   -0.44145
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.48550    9.52750  -0.04200   -0.44083
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.61550   11.59770   0.01780    0.15348
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.59260    9.57790   0.01470    0.15348
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.47290   10.46680   0.00610    0.05828
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.63340    8.62840   0.00500    0.05795
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.88000    8.82000   0.06000    0.68027
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
日盛日盛基金                                                       12.10000   12.33000  -0.23000   -1.86537
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
日盛全球抗暖化基金                                                 10.00000   10.27000  -0.27000   -2.62902
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.94000    9.95980  -0.01980   -0.19880
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.19720    9.21540  -0.01820   -0.19750
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.71820    9.74490  -0.02670   -0.27399
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99300    9.01770  -0.02470   -0.27391
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.36150    2.37290  -0.01140   -0.48042
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.61370    1.62150  -0.00780   -0.48104
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36070    0.36030   0.00040    0.11102
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24720    0.24690   0.00030    0.12151
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.91550   11.91290   0.00260    0.02183
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.03570    8.03400   0.00170    0.02116
日盛亞洲機會基金                                                    6.46000    6.47000  -0.01000   -0.15456
日盛首選基金                                                       15.15000   15.39000  -0.24000   -1.55945
日盛高科技基金                                                     16.08000   16.36000  -0.28000   -1.71149
日盛貨幣市場基金                                                   14.78890   14.78870   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.75000   36.46000  -0.71000   -1.94734
日盛精選五虎基金                                                   33.32000   33.98000  -0.66000   -1.94232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50290   13.50270   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.36000   27.81000  -0.45000   -1.61812
台新MSCI中國基金                                                   19.50000   19.59000  -0.09000   -0.45942
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18000   14.17980   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44870   10.46930  -0.02060   -0.19677
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56760   10.54670   0.02090    0.19817
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10180   10.09720   0.00460    0.04556
台新中國通基金                                                     37.99000   38.57000  -0.58000   -1.50376
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44720    0.44270   0.00450    1.01649
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.70900   13.59300   0.11600    0.85338
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29280    0.28870   0.00410    1.42016
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.00000    8.88000   0.12000    1.35135
台新主流基金                                                       20.88000   21.13000  -0.25000   -1.18315
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.25000   20.50000  -0.25000   -1.21951
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66350    0.67070  -0.00720   -1.07351
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.88000   15.06000  -0.18000   -1.19522
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48640    0.49170  -0.00530   -1.07789
台新台灣中小基金                                                   29.93000   30.30000  -0.37000   -1.22112
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.73990    9.82310  -0.08320   -0.84698
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.08370    9.09950  -0.01580   -0.17364
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.22180   10.23960  -0.01780   -0.17383
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.80240    9.83700  -0.03460   -0.35173
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.68630   10.72400  -0.03770   -0.35155
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
台新印度基金                                                       14.18000   14.25000  -0.07000   -0.49123
台新亞美短期債券基金                                               10.96010   10.93440   0.02570    0.23504
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.33230    8.33230   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27690    0.27640   0.00050    0.18090
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.75470   11.75480  -0.00010   -0.00085
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38520    0.38460   0.00060    0.15601
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10300   11.10280   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 28.13400   28.34790  -0.21390   -0.75455
台新智慧生活基金-美元                                               9.44440    9.76030  -0.31590   -3.23658
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.67000   10.01000  -0.34000   -3.39660
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.12390    8.11520   0.00870    0.10721
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.26820    8.27200  -0.00380   -0.04594
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.86480    8.85530   0.00950    0.10728
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.03130    9.03540  -0.00410   -0.04538
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.49010   10.49900  -0.00890   -0.08477
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33670    0.33650   0.00020    0.05944
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71580    7.72240  -0.00660   -0.08547
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26090    0.26070   0.00020    0.07672
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.42000  -0.04000   -0.73801
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.34000   20.34000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.99000   19.08000  -0.09000   -0.47170
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58180   12.58160   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.01000   10.25000  -0.24000   -2.34146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18830   11.18730   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.97200    9.92500   0.04700    0.47355
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.06820    9.07970  -0.01150   -0.12666
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41510   10.42820  -0.01310   -0.12562
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67380    7.64570   0.02810    0.36753
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87480    8.84220   0.03260    0.36869
永豐中小基金                                                       48.55000   49.60000  -1.05000   -2.11694
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.69290    1.69870  -0.00580   -0.34144
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27590    2.28370  -0.00780   -0.34155
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.70820    7.69880   0.00940    0.12210
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.05430   10.04200   0.01230    0.12249
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.27000    4.29000  -0.02000   -0.46620
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.18000   19.20000  -0.02000   -0.10417
永豐主流品牌基金                                                   16.10000   16.33000  -0.23000   -1.40845
永豐永豐基金                                                       32.26000   32.86000  -0.60000   -1.82593
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.26310    9.31030  -0.04720   -0.50697
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.45070    9.49890  -0.04820   -0.50743
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14370    9.19600  -0.05230   -0.56873
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.32930    9.38270  -0.05340   -0.56913
永豐亞洲民生消費基金                                               10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35660   13.35510   0.00150    0.01123
永豐高科技基金                                                     21.94000   22.48000  -0.54000   -2.40214
永豐貨幣市場基金                                                   13.89910   13.89900   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.07670    2.08800  -0.01130   -0.54119
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.48640    2.49990  -0.01350   -0.54002
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60810    7.61400  -0.00590   -0.07749
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34710   10.35510  -0.00800   -0.07726
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.84210    6.84310  -0.00100   -0.01461
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.66630   10.66790  -0.00160   -0.01500
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.21000    7.18000   0.03000    0.41783
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.53000   16.48000   0.05000    0.30340
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.29000   50.16000  -0.87000   -1.73445
永豐領航科技基金                                                   35.27000   36.05000  -0.78000   -2.16366
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.09000   11.03000   0.06000    0.54397
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.26000    9.34000  -0.08000   -0.85653
永豐趨勢平衡基金                                                   39.05000   39.52000  -0.47000   -1.18927
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.68380   11.68260   0.00120    0.01027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.44980    9.43860   0.01120    0.11866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.79310    9.78160   0.01150    0.11757
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.45430    9.44640   0.00790    0.08363
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.68660    9.67850   0.00810    0.08369
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.47300    9.46150   0.01150    0.12155
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.94030    9.92830   0.01200    0.12087
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.43510    9.42710   0.00800    0.08486
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.74880    9.74050   0.00830    0.08521
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
兆豐國際中小基金                                                   13.70000   13.85000  -0.15000   -1.08303
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.15000   13.10000   0.05000    0.38168
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.38000   17.24000   0.14000    0.81206
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.33000   17.17000   0.16000    0.93186
兆豐國際生命科學基金                                               15.29000   15.72000  -0.43000   -2.73537
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.95020   10.05390  -0.10370   -1.03144
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.20760   10.30300  -0.09540   -0.92594
兆豐國際全球基金                                                   29.42000   30.15000  -0.73000   -2.42123
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33300   10.33240   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11460   10.08090   0.03370    0.33430
兆豐國際國民基金                                                   20.48000   20.73000  -0.25000   -1.20598
兆豐國際第一基金                                                   11.79000   11.86000  -0.07000   -0.59022
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.78480    9.78710  -0.00230   -0.02350
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.67860    7.68040  -0.00180   -0.02344
兆豐國際萬全基金                                                   19.03000   19.11000  -0.08000   -0.41863
兆豐國際電子基金                                                   23.19000   23.54000  -0.35000   -1.48683
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.90000   20.28000  -0.38000   -1.87377
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.44000   17.19000   0.25000    1.45433
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.19000   31.59000  -0.40000   -1.26622
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51810   12.51790   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85940    9.86120  -0.00180   -0.01825
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.78570    9.78900  -0.00330   -0.03371
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.83310    9.83580  -0.00270   -0.02745
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.86100    9.86280  -0.00180   -0.01825
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.79270    9.79600  -0.00330   -0.03369
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.83210    9.83480  -0.00270   -0.02745
合庫台灣基金                                                       10.36000   10.59000  -0.23000   -2.17186
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.86990   10.90240  -0.03250   -0.29810
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.77890   11.79770  -0.01880   -0.15935
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.53090   10.55130  -0.02040   -0.19334
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.27270   11.29560  -0.02290   -0.20273
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.84030    7.86370  -0.02340   -0.29757
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.16010    9.17590  -0.01580   -0.17219
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.74480    8.76170  -0.01690   -0.19288
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.62320    8.64070  -0.01750   -0.20253
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.97710    8.99450  -0.01740   -0.19345
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.08000   10.23000  -0.15000   -1.46628
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.86000   11.00000  -0.14000   -1.27273
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.20000    9.33000  -0.13000   -1.39335
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.08000   10.20000  -0.12000   -1.17647
合庫全球新興市場基金                                                9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
合庫貨幣市場基金                                                   10.14250   10.14240   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.29030    9.28490   0.00540    0.05816
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.53690    9.53000   0.00690    0.07240
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.79720    9.79830  -0.00110   -0.01123
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.24220   11.22840   0.01380    0.12290
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.60470   13.59940   0.00530    0.03897
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.48760    8.48250   0.00510    0.06012
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.16580    9.15920   0.00660    0.07206
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.60750    7.60840  -0.00090   -0.01183
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.47650    8.46590   0.01060    0.12521
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96560    9.96190   0.00370    0.03714
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安本標準兩岸價值基金                                               10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.87000    9.99000  -0.12000   -1.20120
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07000   11.06930   0.00070    0.00632
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.03180    9.97040   0.06140    0.61582
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.84220    9.79690   0.04530    0.46239
安聯中國東協基金                                                   15.09000   15.08000   0.01000    0.06631
安聯中國策略基金-美元                                               9.87000    9.78000   0.09000    0.92025
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.73000   12.64000   0.09000    0.71203
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
安聯中華新思路基金-美元                                            11.77000   11.72000   0.05000    0.42662
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
安聯台灣大壩基金                                                   25.48000   25.81000  -0.33000   -1.27857
安聯台灣科技基金                                                   41.76000   42.54000  -0.78000   -1.83357
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50750   12.50730   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.94000   28.38000  -0.44000   -1.55039
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00550    9.99970   0.00580    0.05800
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.81540   14.81040   0.00500    0.03376
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39320    9.39010   0.00310    0.03301
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.93000   11.15000  -0.22000   -1.97309
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.15000   11.40000  -0.25000   -2.19298
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.20840   12.19800   0.01040    0.08526
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99370    9.98450   0.00920    0.09214
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.02020   12.00950   0.01070    0.08910
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.18990    9.18200   0.00790    0.08604
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.06260    9.05430   0.00830    0.09167
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.71460    8.70680   0.00780    0.08959
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89000   11.03000  -0.14000   -1.26927
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.77000   10.92000  -0.15000   -1.37363
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.43000   10.62000  -0.19000   -1.78908
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.70000    9.83000  -0.13000   -1.32248
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.10000    9.23000  -0.13000   -1.40845
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.76000   10.89000  -0.13000   -1.19376
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.24000   10.38000  -0.14000   -1.34875
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.50000    9.61000  -0.11000   -1.14464
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.05000    9.18000  -0.13000   -1.41612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.85700   11.86040  -0.00340   -0.02867
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.76440   10.76110   0.00330    0.03067
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.42140   10.41930   0.00210    0.02015
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56520    8.56340   0.00180    0.02102
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.37370    8.37110   0.00260    0.03106
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.08110    8.07950   0.00160    0.01980
安聯全球人口趨勢基金                                               11.14000   11.35000  -0.21000   -1.85022
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.18000    9.50000  -0.32000   -3.36842
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.40000   35.66000  -1.26000   -3.53337
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.82000    8.00000  -0.18000   -2.25000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91910   11.91660   0.00250    0.02098
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.25580   10.25360   0.00220    0.02146
安聯全球新興市場基金                                               16.65000   16.73000  -0.08000   -0.47818
安聯全球農金趨勢基金                                                9.04000    9.29000  -0.25000   -2.69107
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.13000    8.41000  -0.28000   -3.32937
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.99000   10.18000  -0.19000   -1.86640
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.74000    9.92000  -0.18000   -1.81452
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.69000  -0.18000   -1.85759
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.61000  -0.17000   -1.76899
安聯亞洲動態策略基金                                               21.00000   21.08000  -0.08000   -0.37951
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.13920   10.13440   0.00480    0.04736
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.84060    9.83630   0.00430    0.04372
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.85550   81.83560   0.01990    0.02432
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.14550   12.11300   0.03250    0.26831
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.27880   63.24130   0.03750    0.05930
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30730    9.28240   0.02490    0.26825
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58960    2.58880   0.00080    0.03090
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.44160   10.40080   0.04080    0.39228
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18370    2.19040  -0.00670   -0.30588
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62950    8.59710   0.03240    0.37687
宏利台灣動力基金                                                   27.77000   28.39000  -0.62000   -2.18387
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.72940    9.75630  -0.02690   -0.27572
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.49760    9.53890  -0.04130   -0.43296
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54520    7.56610  -0.02090   -0.27623
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.49300    7.52260  -0.02960   -0.39348
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.41000   10.57000  -0.16000   -1.51372
宏利全球債券組合基金                                               12.78820   12.76440   0.02380    0.18646
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79900    2.79730   0.00170    0.06077
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.70620   11.70330   0.00290    0.02478
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.59340    8.59110   0.00230    0.02677
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41020    2.42730  -0.01710   -0.70449
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.82970   10.83890  -0.00920   -0.08488
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27660    3.27380   0.00280    0.08553
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52550    0.52640  -0.00090   -0.17097
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.16000   15.19000  -0.03000   -0.19750
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.62700   11.65930  -0.03230   -0.27703
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.28860   10.31440  -0.02580   -0.25014
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.92870    9.95820  -0.02950   -0.29624
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.61130    8.62770  -0.01640   -0.19009
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.22310    8.24370  -0.02060   -0.24989
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.10720    8.13210  -0.02490   -0.30619
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.07120    8.09180  -0.02060   -0.25458
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72680    2.73240  -0.00560   -0.20495
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39510    0.39580  -0.00070   -0.17686
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.95250   11.97990  -0.02740   -0.22872
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89710    0.89870  -0.00160   -0.17803
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11340    7.12980  -0.01640   -0.23002
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97650    1.98060  -0.00410   -0.20701
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28450    0.28500  -0.00050   -0.17544
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69300    8.71300  -0.02000   -0.22954
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31490    0.31550  -0.00060   -0.19017
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65510   13.65490   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.46000    2.47000  -0.01000   -0.40486
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
宏利臺灣股息收益基金                                               23.26000   23.70000  -0.44000   -1.85654
宏利澳幣保本基金                                                   12.26560   12.26320   0.00240    0.01957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.75620    9.78170  -0.02550   -0.26069
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.07460    9.06430   0.01030    0.11363
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.49940    8.50290  -0.00350   -0.04116
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.32440   10.32850  -0.00410   -0.03970
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.56000    9.66000  -0.10000   -1.03520
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.39000    9.53000  -0.14000   -1.46905
貝萊德新台幣基金                                                   12.94350   12.94340   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.97000   24.29000  -0.32000   -1.31741
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31510   11.30940   0.00570    0.05040
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95050    9.91380   0.03670    0.37019
保德信大中華基金-人民幣                                             9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
保德信大中華基金-美元                                               8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
保德信大中華基金-新台幣                                            26.55000   26.52000   0.03000    0.11312
保德信中小型股基金                                                 40.25000   41.28000  -1.03000   -2.49516
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
保德信中國中小基金-美元                                             7.87000    7.81000   0.06000    0.76825
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.56000    7.52000   0.04000    0.53191
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.91960    8.88750   0.03210    0.36118
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.97560    8.95160   0.02400    0.26811
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.04530    9.01720   0.02810    0.31163
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.83990    9.80930   0.03060    0.31195
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.34000    8.27000   0.07000    0.84643
保德信中國品牌基金-美元                                             8.32000    8.27000   0.05000    0.60459
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
保德信台商全方位基金                                               31.14000   31.90000  -0.76000   -2.38245
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.42000   27.24000  -0.82000   -3.01028
保德信全球消費商機基金                                             17.57000   17.97000  -0.40000   -2.22593
保德信全球基礎建設基金                                             12.03000   12.11000  -0.08000   -0.66061
保德信全球資源基金                                                  7.28000    7.42000  -0.14000   -1.88679
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.12000   10.36000  -0.24000   -2.31660
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.40000   34.25000  -0.85000   -2.48175
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.29300   10.30300  -0.01000   -0.09706
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.29300   10.30300  -0.01000   -0.09706
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.22140   10.24700  -0.02560   -0.24983
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.22140   10.24700  -0.02560   -0.24983
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.43900    9.49930  -0.06030   -0.63478
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.32730   10.39350  -0.06620   -0.63694
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.92140    8.99240  -0.07100   -0.78956
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.74690    9.82440  -0.07750   -0.78885
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94170    7.94250  -0.00080   -0.01007
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.60570   10.60680  -0.00110   -0.01037
保德信亞太基金                                                     20.04000   20.15000  -0.11000   -0.54591
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.29050    8.28410   0.00640    0.07726
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.12310   11.11460   0.00850    0.07648
保德信店頭市場基金                                                 29.11000   29.91000  -0.80000   -2.67469
保德信拉丁美洲基金                                                  6.82000    6.91000  -0.09000   -1.30246
保德信金平衡基金                                                   28.13000   28.44000  -0.31000   -1.09001
保德信金滿意基金                                                   38.78000   39.33000  -0.55000   -1.39842
保德信科技島基金                                                   23.79000   24.16000  -0.37000   -1.53146
保德信高成長基金                                                   85.28000   86.79000  -1.51000   -1.73983
保德信第一基金                                                     22.95000   23.27000  -0.32000   -1.37516
保德信貨幣市場基金                                                 15.78890   15.78870   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.16310   10.30830  -0.14520   -1.40857
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.28720   10.45010  -0.16290   -1.55884
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.43820   10.55150  -0.11330   -1.07378
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.89290   10.01560  -0.12270   -1.22509
保德信新世紀基金                                                    9.62000    9.74000  -0.12000   -1.23203
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.76550    7.76760  -0.00210   -0.02704
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.66720   10.67010  -0.00290   -0.02718
保德信新興趨勢組合基金                                             10.47000   10.69000  -0.22000   -2.05800
保德信瑞騰基金                                                     15.55690   15.55430   0.00260    0.01672
保德信歐洲組合基金                                                  9.51000    9.71000  -0.20000   -2.05973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68760    9.69140  -0.00380   -0.03921
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99480    9.99870  -0.00390   -0.03901
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61680    9.62240  -0.00560   -0.05820
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77720    9.78200  -0.00480   -0.04907
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.70350    9.70950  -0.00600   -0.06180
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.85760    9.86310  -0.00550   -0.05576
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57560    9.57700  -0.00140   -0.01462
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69690    9.69820  -0.00130   -0.01340
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95960    9.96640  -0.00680   -0.06823
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99960    9.99720   0.00240    0.02401
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99730    9.99550   0.00180    0.01801
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89530    9.89650  -0.00120   -0.01213
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89530    9.89650  -0.00120   -0.01213
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88310    9.88330  -0.00020   -0.00202
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05870   10.06810  -0.00940   -0.09336
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.76650    9.76860  -0.00210   -0.02150
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86160    9.86370  -0.00210   -0.02129
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.50290    9.50660  -0.00370   -0.03892
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33540    9.33410   0.00130    0.01393
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94150    9.94100   0.00050    0.00503
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.93780    9.93710   0.00070    0.00704
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.03860   10.03960  -0.00100   -0.00996
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.12640   10.12620   0.00020    0.00198
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.91940    9.92120  -0.00180   -0.01814
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.91980    9.92170  -0.00190   -0.01915
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91900    1.92770  -0.00870   -0.45132
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66620    2.66630  -0.00010   -0.00375
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28900    0.28910  -0.00010   -0.03459
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43530    0.43330   0.00200    0.46157
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.24940    8.25110  -0.00170   -0.02060
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65590   11.60900   0.04690    0.40400
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.36610    9.40420  -0.03810   -0.40514
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61300   11.61840  -0.00540   -0.04648
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47600    8.47380   0.00220    0.02596
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.56010   10.51680   0.04330    0.41172
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08900   10.09110  -0.00210   -0.02081
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97580    9.98030  -0.00450   -0.04509
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.07160   10.07410  -0.00250   -0.02482
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.70980   10.71210  -0.00230   -0.02147
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96480    9.96840  -0.00360   -0.03611
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70390    9.71020  -0.00630   -0.06488
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08670   10.09280  -0.00610   -0.06044
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67480    9.68320  -0.00840   -0.08675
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91100    9.92050  -0.00950   -0.09576
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.07540   10.22170  -0.14630   -1.43127
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.91320    5.96500  -0.05180   -0.86840
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.39170   10.42030  -0.02860   -0.27446
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65590   11.65580   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.95000   17.20000  -0.25000   -1.45349
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3884.01000 3941.82000 -57.81000   -1.46658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.01490    9.96410   0.05080    0.50983
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.04750   10.98150   0.06600    0.60101
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.28550   10.22070   0.06480    0.63401
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.80500    8.76040   0.04460    0.50911
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.21020    9.15520   0.05500    0.60075
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.04940    8.99240   0.05700    0.63387
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.09830   10.04710   0.05120    0.50960
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.63900   10.57540   0.06360    0.60140
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.59390   10.52720   0.06670    0.63360
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.47000    6.49000  -0.02000   -0.30817
柏瑞巨人基金                                                       11.58000   11.75000  -0.17000   -1.44681
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66700   13.66690   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.28000   15.34000  -0.06000   -0.39113
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.19560   13.22540  -0.02980   -0.22532
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.67270   11.68600  -0.01330   -0.11381
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.23520   12.25160  -0.01640   -0.13386
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.42450    8.44350  -0.01900   -0.22503
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.50760    6.52230  -0.01470   -0.22538
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.41960    8.42920  -0.00960   -0.11389
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.15030    8.15700  -0.00670   -0.08214
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.35040   10.36430  -0.01390   -0.13411
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.04890    8.05950  -0.01060   -0.13152
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.84590   11.85940  -0.01350   -0.11383
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.43170   11.45750  -0.02580   -0.22518
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.78790   11.79750  -0.00960   -0.08137
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.13790   11.15280  -0.01490   -0.13360
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.62470    8.64420  -0.01950   -0.22558
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40870    9.41950  -0.01080   -0.11466
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.31510    9.32270  -0.00760   -0.08152
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.20440    9.21680  -0.01240   -0.13454
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.07510    9.08700  -0.01190   -0.13096
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.82790    9.87070  -0.04280   -0.43361
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.75760    9.79310  -0.03550   -0.36250
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.61800    9.65140  -0.03340   -0.34606
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.69990    9.73300  -0.03310   -0.34008
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.39860    9.43950  -0.04090   -0.43329
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.21370    9.24720  -0.03350   -0.36227
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.84920    9.84340   0.00580    0.05892
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.19000    9.22190  -0.03190   -0.34592
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.27160    9.30320  -0.03160   -0.33967
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.80950    9.85220  -0.04270   -0.43341
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.75770    9.79320  -0.03550   -0.36250
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.61810    9.65150  -0.03340   -0.34606
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.70000    9.73310  -0.03310   -0.34008
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.39850    9.43940  -0.04090   -0.43329
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.21390    9.24740  -0.03350   -0.36226
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.00590   10.00000   0.00590    0.05900
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.19000    9.22190  -0.03190   -0.34592
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.27190    9.30350  -0.03160   -0.33966
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.61980   10.61440   0.00540    0.05087
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.88110   11.87180   0.00930    0.07834
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.25130   11.23700   0.01430    0.12726
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.80660    8.80220   0.00440    0.04999
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.50930    9.50180   0.00750    0.07893
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.38620    9.37430   0.01190    0.12694
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.33370   10.32860   0.00510    0.04938
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.06280   11.05420   0.00860    0.07780
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.86990   10.85610   0.01380    0.12712
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.80680    8.80240   0.00440    0.04999
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.50970    9.50230   0.00740    0.07788
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.38670    9.37480   0.01190    0.12694
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.12000    8.16000  -0.04000   -0.49020
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.45000   12.51000  -0.06000   -0.47962
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.58000   12.64000  -0.06000   -0.47468
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.28190   11.26240   0.01950    0.17314
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.30370    7.29110   0.01260    0.17281
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.23440   11.23630  -0.00190   -0.01691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97190   10.96480   0.00710    0.06475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.07380   10.06660   0.00720    0.07152
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.08710    8.08850  -0.00140   -0.01731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11660    9.11060   0.00600    0.06586
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.15280    9.14640   0.00640    0.06997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.55450   10.54760   0.00690    0.06542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.86560    9.86740  -0.00180   -0.01824
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.05680   10.04970   0.00710    0.07065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.44430    9.43820   0.00610    0.06463
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.73810    8.73960  -0.00150   -0.01716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.67230    8.66170   0.01060    0.12238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.17690    9.17040   0.00650    0.07088
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.68360   11.69620  -0.01260   -0.10773
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21890   11.22170  -0.00280   -0.02495
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.62590   10.62730  -0.00140   -0.01317
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81380    6.82110  -0.00730   -0.10702
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.54190    8.54400  -0.00210   -0.02458
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.13950    9.14060  -0.00110   -0.01203
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04360   10.05430  -0.01070   -0.10642
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.64290   10.64420  -0.00130   -0.01221
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24700    9.24920  -0.00220   -0.02379
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69090    8.70020  -0.00930   -0.10689
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.33450    9.33560  -0.00110   -0.01178
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10740   11.09040   0.01700    0.15329
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.77500   11.75040   0.02460    0.20935
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75110   10.72650   0.02460    0.22934
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.92290    8.90920   0.01370    0.15377
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.49660    9.47680   0.01980    0.20893
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48060    9.45890   0.02170    0.22941
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.09850   11.07540   0.02310    0.20857
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.91020    9.89500   0.01520    0.15361
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24440   10.22090   0.02350    0.22992
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.35200    9.33770   0.01430    0.15314
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.07550    9.06170   0.01380    0.15229
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.71710    9.69680   0.02030    0.20935
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24280    9.22160   0.02120    0.22990
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.28000   17.41000  -0.13000   -0.74670
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.00000   16.19000  -0.19000   -1.17356
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.61280   12.60510   0.00770    0.06109
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.03390   10.20180  -0.16790   -1.64579
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.00830   11.20090  -0.19260   -1.71950
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.59250   11.76940  -0.17690   -1.50305
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.53380   10.70600  -0.17220   -1.60844
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.98060    9.13080  -0.15020   -1.64498
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.53370    9.70050  -0.16680   -1.71950
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.36900    9.51200  -0.14300   -1.50336
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.45700    9.61170  -0.15470   -1.60950
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.11100    9.26340  -0.15240   -1.64518
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34190    9.50530  -0.16340   -1.71904
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.11540   11.28500  -0.16960   -1.50288
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40170    9.55550  -0.15380   -1.60954
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.36000   14.19000   0.17000    1.19803
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.91000   24.49000  -0.58000   -2.36831
國泰大中華基金                                                     17.45000   17.69000  -0.24000   -1.35670
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.84000   14.08000  -0.24000   -1.70455
國泰中小成長基金-台幣級別                                          38.13000   38.76000  -0.63000   -1.62539
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.93160    3.92090   0.01070    0.27290
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.63000   17.54000   0.09000    0.51311
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66700    0.66250   0.00450    0.67925
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.62710    0.62290   0.00420    0.67427
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.17560    2.18210  -0.00650   -0.29788
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.55000    9.55120  -0.00120   -0.01256
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.94070    7.98210  -0.04140   -0.51866
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31330    0.31300   0.00030    0.09585
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60870   11.60770   0.00100    0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.69070    1.68390   0.00680    0.40382
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.05880   10.01750   0.04130    0.41228
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33280    0.33100   0.00180    0.54381
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.98520    3.98830  -0.00310   -0.07773
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.86000   17.83000   0.03000    0.16826
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.57680    0.57500   0.00180    0.31304
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.94640    2.94660  -0.00020   -0.00679
國泰中港台基金台幣級別                                             13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
國泰中港台基金美元級別                                              0.43170    0.43010   0.00160    0.37201
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.03000   27.18000  -0.15000   -0.55188
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.66000   12.59000   0.07000    0.55600
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.10000   34.56000  -0.46000   -1.33102
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.16910   10.20220  -0.03310   -0.32444
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.88960    9.96800  -0.07840   -0.78652
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.91390    9.99130  -0.07740   -0.77467
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33090    0.33150  -0.00060   -0.18100
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32160    0.32370  -0.00210   -0.64875
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32230    0.32430  -0.00200   -0.61671
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42470   12.42460   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37460    2.43450  -0.05990   -2.46046
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.66000   10.91000  -0.25000   -2.29148
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34700    0.35430  -0.00730   -2.06040
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47510    0.48400  -0.00890   -1.83884
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.52000   12.62000  -0.10000   -0.79239
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43350    0.43630  -0.00280   -0.64176
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.19000    5.28000  -0.09000   -1.70455
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16640    0.16900  -0.00260   -1.53846
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39640    0.40030  -0.00390   -0.97427
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35590    0.36010  -0.00420   -1.16634
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42140    0.42570  -0.00430   -1.01010
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.55000   10.67000  -0.12000   -1.12465
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.33000    9.45000  -0.12000   -1.26984
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48830    0.49190  -0.00360   -0.73186
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.60000   21.02000  -0.42000   -1.99810
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.27000   21.45000  -0.18000   -0.83916
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.41220    2.43320  -0.02100   -0.86306
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.84170   10.90800  -0.06630   -0.60781
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.58890    9.68740  -0.09850   -1.01678
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35340    0.35500  -0.00160   -0.45070
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31250    0.31530  -0.00280   -0.88804
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48070    0.48180  -0.00110   -0.22831
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37810    0.37940  -0.00130   -0.34265
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.60000   17.88000  -0.28000   -1.56600
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57320    0.58160  -0.00840   -1.44429
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.50000   17.83000  -0.33000   -1.85081
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78110    0.79040  -0.00930   -1.17662
國泰科技生化基金                                                   29.15000   29.63000  -0.48000   -1.61998
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.81000   27.70000  -0.89000   -3.21300
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.44000   13.05000   0.39000    2.98851
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.73720   38.11040   0.62680    1.64470
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.69180   20.06730  -0.37550   -1.87120
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.60970   17.96400   0.64570    3.59441
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.04990   37.82720   0.22270    0.58873
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.82590   39.83690  -0.01100   -0.02761
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.51300   42.61920  -0.10620   -0.24918
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29960   12.29410   0.00550    0.04474
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.59660   12.58600   0.01060    0.08422
國泰紐幣保本基金                                                   12.54010   12.53910   0.00100    0.00798
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.95000   20.30000  -0.35000   -1.72414
國泰國泰基金台幣級別                                               19.95000   20.30000  -0.35000   -1.72414
國泰富時中國A50基金                                                17.90000   18.01000  -0.11000   -0.61077
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.29810   39.98340   0.31470    0.78708
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33240    0.33340  -0.00100   -0.29994
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46190    0.46220  -0.00030   -0.06491
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.32080   10.36410  -0.04330   -0.41779
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.26310    7.32540  -0.06230   -0.85047
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35180    0.35270  -0.00090   -0.25517
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23650    0.23820  -0.00170   -0.71369
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.21280    2.20920   0.00360    0.16295
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.88130    9.84110   0.04020    0.40849
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32090    0.31910   0.00180    0.56409
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.51210   41.16730   0.34480    0.83756
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.09000   18.11000  -0.02000   -0.11044
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37440    0.37390   0.00050    0.13373
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23630    2.24760  -0.01130   -0.50276
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.43870    1.45540  -0.01670   -1.14745
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33680    0.33710  -0.00030   -0.08899
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33480    0.33480   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21880    0.22050  -0.00170   -0.77098
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.27990   10.29470  -0.01480   -0.14376
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48930    6.54100  -0.05170   -0.79040
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.83000   14.59000   0.24000    1.64496
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.12000   31.14000  -1.02000   -3.27553
國泰價值卓越基金                                                   13.00000   13.24000  -0.24000   -1.81269
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32170    0.32310  -0.00140   -0.43330
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.00700   38.75360   0.25340    0.65387
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.08000   19.82000  -0.74000   -3.73360
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.87000   18.96000  -0.09000   -0.47468
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.40000   17.72000  -0.32000   -1.80587
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.93580   11.94030  -0.00450   -0.03769
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39350    0.39340   0.00010    0.02542
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.02360   10.01030   0.01330    0.13286
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.96900    9.96170   0.00730    0.07328
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89070    9.89860  -0.00790   -0.07981
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.02320   10.00990   0.01330    0.13287
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.96870    9.96140   0.00730    0.07328
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89070    9.89860  -0.00790   -0.07981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27580   11.27470   0.00110    0.00976
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89590    9.84790   0.04800    0.48741
第一金大中華基金                                                   23.43000   23.85000  -0.42000   -1.76101
第一金小型精選基金                                                 29.75000   30.58000  -0.83000   -2.71419
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
第一金中國世紀基金-美元                                             7.58010    7.50140   0.07870    1.04914
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.58060    7.50180   0.07880    1.05041
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.87000    8.79000   0.08000    0.91013
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53030    9.52070   0.00960    0.10083
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.16780    8.14500   0.02280    0.27993
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.75340   10.74210   0.01130    0.10519
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.34150    9.31550   0.02600    0.27910
第一金中概平衡基金                                                 23.44000   23.81000  -0.37000   -1.55397
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27160   15.27140   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.07300  178.07100   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.98140   13.35320  -0.37180   -2.78435
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.98200   13.35400  -0.37200   -2.78568
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.41000   12.79000  -0.38000   -2.97107
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.42000   12.79000  -0.37000   -2.89289
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.49870    9.86310  -0.36440   -3.69458
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.49870    9.86310  -0.36440   -3.69458
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.63000   10.01000  -0.38000   -3.79620
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.63000   10.01000  -0.38000   -3.79620
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.69380   13.07910  -0.38530   -2.94592
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.70990   13.09540  -0.38550   -2.94378
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.92000   12.31000  -0.39000   -3.16816
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.95000   12.33000  -0.38000   -3.08191
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.47850    9.53620  -0.05770   -0.60506
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.48000    9.53850  -0.05850   -0.61330
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.10420    9.16830  -0.06410   -0.69915
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.12790    9.19220  -0.06430   -0.69951
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.07560   10.13770  -0.06210   -0.61256
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.69510    9.76340  -0.06830   -0.69955
第一金全球大趨勢基金                                               22.02000   22.63000  -0.61000   -2.69554
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.96790    8.02710  -0.05920   -0.73750
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.63680    5.67880  -0.04200   -0.73959
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.31730    9.31090   0.00640    0.06874
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.31850    9.31200   0.00650    0.06980
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.83620    9.82920   0.00700    0.07122
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.83750    9.83060   0.00690    0.07019
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.21260    8.27400  -0.06140   -0.74208
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.83710    9.91060  -0.07350   -0.74163
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.20160    9.21750  -0.01590   -0.17250
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.20050    9.21640  -0.01590   -0.17252
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.59840    7.60880  -0.01040   -0.13668
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.59690    7.60740  -0.01050   -0.13802
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.39630    8.41320  -0.01690   -0.20087
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.39690    8.41380  -0.01690   -0.20086
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.92790   10.94730  -0.01940   -0.17721
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.92870   10.94810  -0.01940   -0.17720
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.72750    9.74070  -0.01320   -0.13551
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.32960   14.35840  -0.02880   -0.20058
第一金亞洲科技基金                                                 17.36000   17.60000  -0.24000   -1.36364
第一金亞洲新興市場基金                                             12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
第一金店頭市場基金                                                  7.77000    7.99000  -0.22000   -2.75344
第一金創新趨勢基金                                                 19.74000   20.13000  -0.39000   -1.93741
第一金電子基金                                                     28.75000   29.26000  -0.51000   -1.74299
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.04000   18.44000  -0.40000   -2.16920
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.51000   20.18000   0.33000    1.63528
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.14000   19.89000  -0.75000   -3.77074
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.40000    7.41000  -0.01000   -0.13495
統一大中華中小基金(美元)                                            6.80000    6.76000   0.04000    0.59172
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.95000   10.10000  -0.15000   -1.48515
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
統一大滿貫基金-A類型                                               30.28000   30.83000  -0.55000   -1.78398
統一大滿貫基金-I類型                                               30.28000   30.83000  -0.55000   -1.78398
統一大龍印基金                                                     13.27000   13.32000  -0.05000   -0.37538
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.85000    7.77000   0.08000    1.02960
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
統一中小基金                                                       22.38000   22.82000  -0.44000   -1.92813
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.57390    9.61710  -0.04320   -0.44920
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.97030    8.95540   0.01490    0.16638
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.66950    8.66200   0.00750    0.08659
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.54080   11.59290  -0.05210   -0.44941
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.74960   10.73170   0.01790    0.16680
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.37520   10.36620   0.00900    0.08682
統一台灣動力基金                                                   15.49000   15.81000  -0.32000   -2.02404
統一全天候基金-A類型                                              101.51000  103.29000  -1.78000   -1.72330
統一全天候基金-I類型                                              101.69000  103.48000  -1.79000   -1.72980
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.07910    8.23610  -0.15700   -1.90624
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.84160    7.94490  -0.10330   -1.30021
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.79400    7.90690  -0.11290   -1.42787
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.45170    8.61600  -0.16430   -1.90692
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.21040    8.31850  -0.10810   -1.29951
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.15380    8.27190  -0.11810   -1.42773
統一全球債券組合基金                                               11.75710   11.75290   0.00420    0.03574
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.39000   14.87000  -0.48000   -3.22798
統一全球新科技基金(美元)                                           13.60000   13.97000  -0.37000   -2.64853
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.98000   13.35000  -0.37000   -2.77154
統一亞太基金                                                       23.19000   23.30000  -0.11000   -0.47210
統一亞洲大金磚基金                                                 11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
統一奔騰基金                                                       51.64000   52.53000  -0.89000   -1.69427
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68040   16.68020   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
統一強漢基金(美元)                                                  8.41000    8.42000  -0.01000   -0.11876
統一強漢基金(新台幣)                                               22.02000   22.07000  -0.05000   -0.22655
統一統信基金                                                       26.74000   27.43000  -0.69000   -2.51549
統一黑馬基金                                                       52.38000   53.27000  -0.89000   -1.67073
統一新亞洲科技能源基金                                             15.42000   15.70000  -0.28000   -1.78344
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.75710    7.75290   0.00420    0.05417
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98050    9.97510   0.00540    0.05413
統一經建基金                                                       42.48000   43.20000  -0.72000   -1.66667
統一龍馬基金                                                       58.04000   59.07000  -1.03000   -1.74369
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.11000   16.44000  -0.33000   -2.00730
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.85000   42.93000  -1.08000   -2.51572
野村中國機會基金                                                   12.32000   12.25000   0.07000    0.57143
野村巴西基金                                                        6.02000    6.12000  -0.10000   -1.63399
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.32000   11.48000  -0.16000   -1.39373
野村台灣高股息基金                                                 23.48000   23.88000  -0.40000   -1.67504
野村台灣運籌基金                                                   32.08000   32.68000  -0.60000   -1.83599
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.42330    9.42260   0.00070    0.00743
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34820    9.33640   0.01180    0.12639
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.39830    9.38900   0.00930    0.09905
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.74010    9.73930   0.00080    0.00821
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59040    9.57830   0.01210    0.12633
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.49840    9.48900   0.00940    0.09906
野村平衡基金                                                       17.63000   17.89000  -0.26000   -1.45333
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.41000    9.58000  -0.17000   -1.77453
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.10000   13.26000  -0.16000   -1.20664
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.84000   11.03000  -0.19000   -1.72257
野村全球生技醫療基金                                               16.73000   17.10000  -0.37000   -2.16374
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99040    9.98240   0.00800    0.08014
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92130    9.91010   0.01120    0.11302
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.88330    9.87470   0.00860    0.08709
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99040    9.98250   0.00790    0.07914
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92100    9.90990   0.01110    0.11201
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88320    9.87470   0.00850    0.08608
野村全球品牌基金                                                   25.15000   25.61000  -0.46000   -1.79617
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.17000   10.34000  -0.17000   -1.64410
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.48000   12.70000  -0.22000   -1.73228
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.65000   10.83000  -0.18000   -1.66205
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.86000   19.19000  -0.33000   -1.71965
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.89000   12.10000  -0.21000   -1.73554
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.32110   10.13190   0.18920    1.86737
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.33450   10.33660  -0.00210   -0.02032
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19260   10.19910  -0.00650   -0.06373
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.07340    9.15610  -0.08270   -0.90322
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.84150    8.92200  -0.08050   -0.90226
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.41830    8.50300  -0.08470   -0.99612
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.91540   11.01470  -0.09930   -0.90152
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.39530   10.48990  -0.09460   -0.90182
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.96670   10.06680  -0.10010   -0.99436
野村成長基金                                                       26.67000   27.14000  -0.47000   -1.73176
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.41190    8.40940   0.00250    0.02973
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.41980    8.41080   0.00900    0.10701
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55810    8.55980  -0.00170   -0.01986
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.09920    9.09700   0.00220    0.02418
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.99270    8.98310   0.00960    0.10687
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.13820    9.14000  -0.00180   -0.01969
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.88000   11.92000  -0.04000   -0.33557
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.11420    9.10550   0.00870    0.09555
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.14290    9.13160   0.01130    0.12375
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.22990    9.22560   0.00430    0.04661
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.80620    9.78990   0.01630    0.16650
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.71830    9.70630   0.01200    0.12363
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.81500    9.81040   0.00460    0.04689
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28350    8.28260   0.00090    0.01087
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87190    8.87130   0.00060    0.00676
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74040    8.73380   0.00660    0.07557
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.83010   12.82870   0.00140    0.01091
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.95680   11.95550   0.00130    0.01087
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.71060    9.70330   0.00730    0.07523
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99530    9.99530   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98120    9.97640   0.00480    0.04811
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97690    9.97710  -0.00020   -0.00200
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99350    9.99350   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97990    9.97510   0.00480    0.04812
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99240    9.99270  -0.00030   -0.00300
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.75790    9.74810   0.00980    0.10053
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.72920    9.72150   0.00770    0.07921
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.68700    9.69400  -0.00700   -0.07221
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.75190    9.76870  -0.01680   -0.17198
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88900    9.90300  -0.01400   -0.14137
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50720    9.51810  -0.01090   -0.11452
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03440    9.05010  -0.01570   -0.17348
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.96870   10.98780  -0.01910   -0.17383
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.75080    9.82590  -0.07510   -0.76431
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.82750   10.90700  -0.07950   -0.72889
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.31360   10.38330  -0.06970   -0.67127
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.07790   10.15610  -0.07820   -0.76998
野村泰國基金                                                       41.30000   41.23000   0.07000    0.16978
野村高科技基金                                                      8.43000    8.60000  -0.17000   -1.97674
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.84700    9.97320  -0.12620   -1.26539
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.88110   10.00670  -0.12560   -1.25516
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.20340   10.33340  -0.13000   -1.25806
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.26580    9.37220  -0.10640   -1.13527
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.17670    9.29450  -0.11780   -1.26742
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.04510    9.15120  -0.10610   -1.15941
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.49620   11.64330  -0.14710   -1.26339
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.86100   13.03120  -0.17020   -1.30610
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.44910   10.56910  -0.12000   -1.13539
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.35560   10.48850  -0.13290   -1.26710
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.46810   10.59090  -0.12280   -1.15949
野村貨幣市場基金                                                   16.28810   16.28790   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.11000   15.18000  -0.07000   -0.46113
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.98810    9.97210   0.01600    0.16045
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.96000    9.87450   0.08550    0.86587
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95430    9.88380   0.07050    0.71329
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.79470    9.78900   0.00570    0.05823
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.75480    9.74510   0.00970    0.09954
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72540    9.71890   0.00650    0.06688
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.87370    9.86790   0.00580    0.05878
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81800    9.80820   0.00980    0.09992
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.90500    9.89880   0.00620    0.06263
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.61420    9.63620  -0.02200   -0.22831
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.56960    9.58150  -0.01190   -0.12420
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.51600    9.53100  -0.01500   -0.15738
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.68140    9.70370  -0.02230   -0.22981
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.62500    9.63690  -0.01190   -0.12348
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.57130    9.58640  -0.01510   -0.15751
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.86660    9.85660   0.01000    0.10145
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.66270    7.65440   0.00830    0.10843
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.48950   11.47710   0.01240    0.10804
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.47000    7.56000  -0.09000   -1.19048
野村精選貨幣市場基金                                               12.08920   12.08910   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.92000   11.05000  -0.13000   -1.17647
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.11000   10.23000  -0.12000   -1.17302
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.47000    7.50000  -0.03000   -0.40000
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
野村積極成長基金                                                   11.25000   11.45000  -0.20000   -1.74672
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.18000    8.34000  -0.16000   -1.91847
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.77000   30.35000  -0.58000   -1.91104
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.08420   10.10240  -0.01820   -0.18016
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.35120    8.36480  -0.01360   -0.16259
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.69510    7.70370  -0.00860   -0.11163
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58770    7.60130  -0.01360   -0.17892
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.51950   11.53680  -0.01730   -0.14995
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.33840   10.35000  -0.01160   -0.11208
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22650   10.24480  -0.01830   -0.17863
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.09000   10.32000  -0.23000   -2.22868
野村環球基金-人民幣計價                                            15.43000   15.79000  -0.36000   -2.27992
野村環球基金-美元計價                                              12.02000   12.29000  -0.27000   -2.19691
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.76000   17.16000  -0.40000   -2.33100
野村鴻利基金                                                       20.35000   20.67000  -0.32000   -1.54814
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87120   16.87110   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.36000   17.67000  -0.31000   -1.75439
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.92000   12.96000  -0.04000   -0.30864
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.96780    9.95540   0.01240    0.12456
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.07110   13.05510   0.01600    0.12256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91090    9.91620  -0.00530   -0.05345
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.89010    9.85650   0.03360    0.34089
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49250    9.49760  -0.00510   -0.05370
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.53040    9.53230  -0.00190   -0.01993
凱基台商天下基金                                                   11.81000   11.87000  -0.06000   -0.50548
凱基台灣精五門基金                                                 18.33000   18.56000  -0.23000   -1.23922
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.64830   38.35860   0.28970    0.75524
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.57600   38.62430  -0.04830   -0.12505
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.31800   41.29220   0.02580    0.06248
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.04000   10.19000  -0.15000   -1.47203
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.41000    9.56000  -0.15000   -1.56904
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.34480   10.48520  -0.14040   -1.33903
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.08000   13.16000  -0.08000   -0.60790
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.85680   11.88450  -0.02770   -0.23308
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.64000   11.69000  -0.05000   -0.42772
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55850   11.55830   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.26000   24.52000  -0.26000   -1.06036
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.30000   21.14000  -0.84000   -3.97351
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.74020   20.52160  -0.78140   -3.80770
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.49000   16.53000  -0.04000   -0.24198
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.80530   15.81730  -0.01200   -0.07587
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.28000    7.38000  -0.10000   -1.35501
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.44000   11.75000  -0.31000   -2.63830
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.18520   11.43270  -0.24750   -2.16484
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.67000   10.92000  -0.25000   -2.28938
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.78110   12.07660  -0.29550   -2.44688
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.03000   12.35000  -0.32000   -2.59109
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.39000   12.69000  -0.30000   -2.36407
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.17660   12.45750  -0.28090   -2.25487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.57000   14.06000   0.51000    3.62731
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.99000   31.22000  -2.23000   -7.14286
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.48000   29.61000  -1.13000   -3.81628
富邦上証180基金                                                    27.20000   27.34000  -0.14000   -0.51207
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17540    0.17510   0.00030    0.17133
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.39000    5.39000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.76000    7.66000   0.10000    1.30548
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.10000   33.82000  -0.72000   -2.12892
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.01630   11.02140  -0.00510   -0.04627
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.19890   10.19080   0.00810    0.07948
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.78310    9.76830   0.01480    0.15151
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.53880    9.54330  -0.00450   -0.04715
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.75780    8.75080   0.00700    0.07999
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.40740    8.39470   0.01270    0.15129
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.72500   20.69230   0.03270    0.15803
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44700   11.44600   0.00100    0.00874
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46500   10.44100   0.02400    0.22986
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.80600   12.79560   0.01040    0.08128
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87930    1.87740   0.00190    0.10120
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.17410    9.16660   0.00750    0.08182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39390    1.39250   0.00140    0.10054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.79050   11.78720   0.00330    0.02800
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71680    1.71420   0.00260    0.15167
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09560   10.09280   0.00280    0.02774
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48880    1.48650   0.00230    0.15473
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.00810    9.99650   0.01160    0.11604
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.97080    9.96410   0.00670    0.06724
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.13000   15.01000   0.12000    0.79947
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.79000   21.11000  -0.32000   -1.51587
富邦日本東証基金                                                   21.08000   21.19000  -0.11000   -0.51911
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.99000   43.41000  -0.42000   -0.96752
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.91000   43.54000  -0.63000   -1.44695
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.28000   48.31000  -1.03000   -2.13206
富邦台灣心基金                                                     19.24000   19.61000  -0.37000   -1.88679
富邦台灣釆吉50基金                                                 42.30000   43.19000  -0.89000   -2.06066
富邦台灣科技指數基金                                               49.53000   51.06000  -1.53000   -2.99647
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.88340   39.70110   0.18230    0.45918
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.32480   41.42300  -0.09820   -0.23707
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29280    0.29380  -0.00100   -0.34037
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51230    2.52140  -0.00910   -0.36091
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33840   0.00020    0.05910
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50350   10.49490   0.00860    0.08194
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17030    2.17820  -0.00790   -0.36268
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32310    0.32290   0.00020    0.06194
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01530    9.00790   0.00740    0.08215
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.69000   22.79000  -0.10000   -0.43879
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.58000   14.55000   0.03000    0.20619
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.72000   28.87000  -0.15000   -0.51957
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65950   15.65930   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.16780   40.13580   0.03200    0.07973
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.94600   38.65530   0.29070    0.75203
富邦長紅基金                                                       54.45000   55.54000  -1.09000   -1.96255
富邦科技基金                                                       21.12000   21.58000  -0.46000   -2.13160
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.39730   40.40330  -0.00600   -0.01485
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.31260   38.64230   0.67030    1.73463
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.84990   38.65990   0.19000    0.49147
富邦恒生國企ETF基金                                                20.35000   20.54000  -0.19000   -0.92502
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.02000   13.77000   0.25000    1.81554
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.05000   27.83000  -0.78000   -2.80273
富邦高成長基金                                                     20.86000   21.24000  -0.38000   -1.78908
富邦基金A類型                                                      11.83000   12.07000  -0.24000   -1.98840
富邦基金I類型                                                      11.83000   12.07000  -0.24000   -1.98840
富邦深証100基金                                                     8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.11000   19.27000  -0.16000   -0.83031
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40260    0.40420  -0.00160   -0.39584
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.00780   12.03980  -0.03200   -0.26579
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.18730    9.21180  -0.02450   -0.26596
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29480    0.29590  -0.00110   -0.37175
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50710    8.52980  -0.02270   -0.26613
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.51610    9.52440  -0.00830   -0.08714
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.00510   10.02910  -0.02400   -0.23930
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.23980    9.24790  -0.00810   -0.08759
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.70840    9.73170  -0.02330   -0.23942
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.60000   17.76000  -0.16000   -0.90090
富邦精準基金                                                       40.42000   41.12000  -0.70000   -1.70233
富邦精銳中小基金                                                    9.84000   10.01000  -0.17000   -1.69830
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.85000   16.08000  -0.23000   -1.43035
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.58000   19.93000  -0.35000   -1.75615
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.03000    7.90000   0.13000    1.64557
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.07000   13.51000  -0.44000   -3.25685
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.77000   18.87000  -0.10000   -0.52994
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.88920    9.95230  -0.06310   -0.63402
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.77860    9.78640  -0.00780   -0.07970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.85640    9.88370  -0.02730   -0.27621
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.56020    9.62120  -0.06100   -0.63402
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.41090    9.41840  -0.00750   -0.07963
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.46990    9.49610  -0.02620   -0.27590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.24000   28.67000  -0.43000   -1.49983
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.75660    9.82300  -0.06640   -0.67596
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.66340    9.72880  -0.06540   -0.67223
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66320    9.73050  -0.06730   -0.69164
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.79820    9.82380  -0.02560   -0.26059
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.70350    9.72880  -0.02530   -0.26005
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.70290    9.73000  -0.02710   -0.27852
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24890    8.30530  -0.05640   -0.67908
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.74320    8.79440  -0.05120   -0.58219
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.47490    8.52780  -0.05290   -0.62032
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44560    9.43860   0.00700    0.07416
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.42050    9.41290   0.00760    0.08074
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.14100    9.13520   0.00580    0.06349
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.22670    9.22070   0.00600    0.06507
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15720    8.17470  -0.01750   -0.21408
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.17020    9.17940  -0.00920   -0.10022
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.65910    8.67150  -0.01240   -0.14300
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.37740   10.34150   0.03590    0.34714
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.11780   10.08180   0.03600    0.35708
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.63670    9.60410   0.03260    0.33944
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.80020    8.81220  -0.01200   -0.13617
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.48860    9.45640   0.03220    0.34051
富達卓越領航全球組合基金                                           14.42000   14.55000  -0.13000   -0.89347
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.36890    8.38850  -0.01960   -0.23365
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.03920    9.05190  -0.01270   -0.14030
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.72810    8.74330  -0.01520   -0.17385
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.71860    9.68770   0.03090    0.31896
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.65400    9.62280   0.03120    0.32423
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.36230    9.33370   0.02860    0.30642
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81760    8.83240  -0.01480   -0.16756
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.45490    9.42560   0.02930    0.31086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.90000    6.88000   0.02000    0.29070
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.93000    7.87000   0.06000    0.76239
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.72000    7.67000   0.05000    0.65189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60860    9.60930  -0.00070   -0.00728
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.08940    9.08040   0.00900    0.09911
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.66220    8.65900   0.00320    0.03696
富蘭克林華美中華基金                                               11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.58000   18.88000  -0.30000   -1.58898
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.49000   18.64000  -0.15000   -0.80472
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.24000   10.44000  -0.20000   -1.91571
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.90000   10.10000  -0.20000   -1.98020
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.62670    7.62880  -0.00210   -0.02753
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71130    8.70520   0.00610    0.07007
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.50910    9.50250   0.00660    0.06946
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02130    9.02390  -0.00260   -0.02881
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.93990   10.94960  -0.00970   -0.08859
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.47600    8.48360  -0.00760   -0.08958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79230    8.80010  -0.00780   -0.08864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.13260   13.13870  -0.00610   -0.04643
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.96010    9.96470  -0.00460   -0.04616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.98200    9.99050  -0.00850   -0.08508
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.42550    7.43180  -0.00630   -0.08477
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.80790    8.81540  -0.00750   -0.08508
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.51590   10.53440  -0.01850   -0.17562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.30520    7.31810  -0.01290   -0.17628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.68330    8.69860  -0.01530   -0.17589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.25980   10.26830  -0.00850   -0.08278
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.46170    7.46790  -0.00620   -0.08302
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.91490    7.92400  -0.00910   -0.11484
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.94110    8.94620  -0.00510   -0.05701
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.78490    9.79060  -0.00570   -0.05822
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.33110   12.34530  -0.01420   -0.11502
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.53000    8.62000  -0.09000   -1.04408
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.82000    8.94000  -0.12000   -1.34228
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.38000   10.52000  -0.14000   -1.33080
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.21000    8.19000   0.02000    0.24420
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.90000  -0.09000   -1.01124
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.15000   10.25000  -0.10000   -0.97561
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.25000    8.34000  -0.09000   -1.07914
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.37920   12.54710  -0.16790   -1.33816
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.28000    9.38000  -0.10000   -1.06610
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.46000    9.57000  -0.11000   -1.14943
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.07000    9.18000  -0.11000   -1.19826
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.24000    9.37000  -0.13000   -1.38741
富蘭克林華美第一富基金                                             34.59000   34.98000  -0.39000   -1.11492
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31760   10.31740   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.81000  -0.08000   -0.90806
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.21000    9.30000  -0.09000   -0.96774
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.89000    9.00000  -0.11000   -1.22222
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.38000    9.49000  -0.11000   -1.15911
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.93000   14.28000  -0.35000   -2.45098
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.01000   13.28000  -0.27000   -2.03313
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.02000   15.37000  -0.35000   -2.27716
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.87510    6.92500  -0.04990   -0.72058
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.08580   10.11680  -0.03100   -0.30642
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.21270    9.20940   0.00330    0.03583
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.76910   10.76520   0.00390    0.03623
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54150    6.54380  -0.00230   -0.03515
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64970    8.64710   0.00260    0.03007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.88010    9.87710   0.00300    0.03037
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.22490   10.22860  -0.00370   -0.03617
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.32000   58.82000   0.50000    0.85005
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.69000   60.20000   0.49000    0.81395
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.02000   20.05000  -0.03000   -0.14963
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71810   11.71720   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.79690   36.25400  -0.45710   -1.26083
復華大中華中小策略基金                                              8.15000    8.15000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   62.23000   63.86000  -1.63000   -2.55246
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.75550   51.25710   0.49840    0.97235
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.45000    7.43000   0.02000    0.26918
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華台灣智能基金                                                   11.15000   11.29000  -0.14000   -1.24004
復華全方位基金                                                     26.15000   26.80000  -0.65000   -2.42537
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.01000   12.33000  -0.32000   -2.59530
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.77000   19.29000  -0.52000   -2.69570
復華全球平衡基金-美元                                               8.99000    9.10000  -0.11000   -1.20879
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.05000   19.31000  -0.26000   -1.34645
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.30000   14.75000  -0.45000   -3.05085
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.67000   14.13000  -0.46000   -3.25548
復華全球原物料基金                                                  8.34000    8.47000  -0.13000   -1.53483
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.89000   12.09000  -0.20000   -1.65426
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43810   11.42750   0.01060    0.09276
復華全球債券基金                                                   13.32440   13.24810   0.07630    0.57593
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.46000   0.02000    0.13831
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.75000   13.94000  -0.19000   -1.36298
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.60000    9.73000  -0.13000   -1.33607
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
復華有利貨幣市場基金                                               13.45280   13.45260   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
復華亞太成長基金                                                   12.45000   12.77000  -0.32000   -2.50587
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.19000    8.49000  -0.30000   -3.53357
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.63000    8.95000  -0.32000   -3.57542
復華東協世紀基金                                                   12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
復華南非幣長期收益基金A                                            13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
復華南非幣長期收益基金B                                             8.04000    8.06000  -0.02000   -0.24814
復華南非幣短期收益基金A                                            13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.51000   11.97000  -0.46000   -3.84294
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.58000   12.07000  -0.49000   -4.05965
復華恒生基金                                                       20.28000   20.52000  -0.24000   -1.16959
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.94000    8.78000   0.16000    1.82232
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.33000   29.39000  -1.06000   -3.60667
復華神盾基金                                                       23.13680   23.47410  -0.33730   -1.43690
復華高成長基金                                                     60.01000   61.43000  -1.42000   -2.31157
復華高益策略組合基金                                               12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
復華貨幣市場基金                                                   14.41440   14.41420   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   18.54000  -0.23000   -1.24056
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.25000   49.56000  -0.31000   -0.62550
復華復華基金                                                       18.70000   19.14000  -0.44000   -2.29885
復華華人世紀基金                                                   15.26000   15.30000  -0.04000   -0.26144
復華傳家二號基金                                                   28.30900   28.66530  -0.35630   -1.24297
復華傳家基金                                                       20.03140   20.24870  -0.21730   -1.07316
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.57000   14.59000  -0.02000   -0.13708
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.07000   11.17000  -0.10000   -0.89526
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.50000   13.63000  -0.13000   -0.95378
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.18000    9.27000  -0.09000   -0.97087
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.66000   18.62000   0.04000    0.21482
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.76000   59.72000   0.04000    0.06698
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.28000    5.29000  -0.01000   -0.18904
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
復華滬深300 A股基金                                                19.92000   20.02000  -0.10000   -0.49950
復華數位經濟基金                                                   45.42000   46.38000  -0.96000   -2.06986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64370    9.64500  -0.00130   -0.01348
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43050    9.43440  -0.00390   -0.04134
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.79710    9.79850  -0.00140   -0.01429
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.54690    9.55060  -0.00370   -0.03874
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.47480    9.47270   0.00210    0.02217
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.92930    9.94230  -0.01300   -0.13075
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49970    9.49850   0.00120    0.01263
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.95660    9.97060  -0.01400   -0.14041
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49930    9.49810   0.00120    0.01263
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.95860    9.97250  -0.01390   -0.13938
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.90420    9.87130   0.03290    0.33329
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.85850    9.86250  -0.00400   -0.04056
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.82640    9.84540  -0.01900   -0.19298
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.84960    9.81760   0.03200    0.32595
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.94620   10.76990   0.17630    1.63697
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78140    9.78410  -0.00270   -0.02760
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.84960    9.81760   0.03200    0.32595
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.94630   10.76990   0.17640    1.63790
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78190    9.78460  -0.00270   -0.02759
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.78410    9.80180  -0.01770   -0.18058
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.00980    9.01680  -0.00700   -0.07763
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.14230    8.11180   0.03050    0.37600
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07930    8.06140   0.01790    0.22205
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.41090   11.41980  -0.00890   -0.07793
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.33860   10.29990   0.03870    0.37573
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.37730   10.35430   0.02300    0.22213
景順主流基金                                                       15.43000   15.74000  -0.31000   -1.96950
景順台灣科技基金                                                   26.92000   27.42000  -0.50000   -1.82349
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
景順全球科技基金                                                   20.42000   21.16000  -0.74000   -3.49716
景順全球康健基金                                                   19.43000   19.80000  -0.37000   -1.86869
景順貨幣市場基金                                                   15.95310   15.95300   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       28.21000   28.84000  -0.63000   -2.18447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.41000   13.82000  -0.41000   -2.96671
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.47000   12.87000  -0.40000   -3.10800
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.43000   10.63000  -0.20000   -1.88147
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.54000   10.76000  -0.22000   -2.04461
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.70000   10.91000  -0.21000   -1.92484
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.83000   11.05000  -0.22000   -1.99095
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.64000    9.80000  -0.16000   -1.63265
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.75000    9.93000  -0.18000   -1.81269
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.92000   10.08000  -0.16000   -1.58730
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.08000   10.26000  -0.18000   -1.75439
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.53330    8.54740  -0.01410   -0.16496
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.85030    7.81100   0.03930    0.50314
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03950   11.05780  -0.01830   -0.16549
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.13540   10.08460   0.05080    0.50374
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.36000    7.39000  -0.03000   -0.40595
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.11000    7.06000   0.05000    0.70822
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.31590    9.31520   0.00070    0.00751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.46310    9.47680  -0.01370   -0.14456
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67320    9.67250   0.00070    0.00724
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.82890    9.84310  -0.01420   -0.14426
華南永昌永昌基金                                                   17.53000   17.90000  -0.37000   -2.06704
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.06730   14.07120  -0.00390   -0.02772
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.93000  -0.22000   -2.21551
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.94000    9.14000  -0.20000   -2.18818
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.17000    9.39000  -0.22000   -2.34292
華南永昌全球精品基金                                               14.76000   15.07000  -0.31000   -2.05707
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.17000   10.38000  -0.21000   -2.02312
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.10000   10.34000  -0.24000   -2.32108
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.37000   12.63000  -0.26000   -2.05859
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.21000   12.49000  -0.28000   -2.24179
華南永昌物聯網精選基金                                             10.64000   10.93000  -0.29000   -2.65325
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22740   16.22720   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.51020   22.80680  -0.29660   -1.30049
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95240   11.95230   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22500   10.22500   0.00000    0.00000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.12040   10.09600   0.02440    0.24168
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77790    9.77790   0.00000    0.00000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.64770    9.62380   0.02390    0.24834
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.98510    9.97590   0.00920    0.09222
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.82890    9.79590   0.03300    0.33688
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.64300    9.63410   0.00890    0.09238
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.48180    9.45020   0.03160    0.33438
華頓中小型基金                                                     21.11000   21.86000  -0.75000   -3.43092
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.12930   11.24550  -0.11620   -1.03330
華頓台灣基金                                                       23.48000   24.14000  -0.66000   -2.73405
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53390   11.53380   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.66000   15.88000  -0.22000   -1.38539
華頓全球高收益債券基金A                                            13.15930   13.18560  -0.02630   -0.19946
華頓全球高收益債券基金B                                             7.97780    7.99380  -0.01600   -0.20016
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.07000    5.17000  -0.10000   -1.93424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.44000    2.43030   0.00970    0.39913
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.94550   10.86960   0.07590    0.69828
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35650    0.35350   0.00300    0.84866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.15460   11.13300   0.02160    0.19402
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.05560   10.04260   0.01300    0.12945
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.94790    9.89900   0.04890    0.49399
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.89480    8.85110   0.04370    0.49372
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.19680   10.13120   0.06560    0.64750
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.15670    9.09490   0.06180    0.67950
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47430    2.47740  -0.00310   -0.12513
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00120    2.00750  -0.00630   -0.31382
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.64190   11.60620   0.03570    0.30759
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.29480    9.26630   0.02850    0.30757
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36090    0.35970   0.00120    0.33361
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29450    0.29320   0.00130    0.44338
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.20000    3.21000  -0.01000   -0.31153
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.08000   22.47000  -0.39000   -1.73565
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.76000   12.12000  -0.36000   -2.97030
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.80000    7.91000  -0.11000   -1.39064
匯豐安富基金                                                       24.19000   24.45000  -0.26000   -1.06339
匯豐成功基金                                                       38.80000   39.34000  -0.54000   -1.37265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55220    2.56060  -0.00840   -0.32805
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28510    2.29370  -0.00860   -0.37494
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.41590   11.41000   0.00590    0.05171
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67640    7.67030   0.00610    0.07953
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37360    0.37310   0.00050    0.13401
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32700    0.32650   0.00050    0.15314
匯豐金磚動力基金                                                   13.59000   13.67000  -0.08000   -0.58522
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98950   14.98950   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.71000    4.69000   0.02000    0.42644
匯豐新鑽動力基金                                                   10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.30230    5.33570  -0.03340   -0.62597
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.99440    9.02800  -0.03360   -0.37218
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.51000   48.36000  -0.85000   -1.75765
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.51000   48.36000  -0.85000   -1.75765
匯豐龍騰電子基金                                                   32.41000   33.07000  -0.66000   -1.99577
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.97410   11.96880   0.00530    0.04428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.32000   17.76000  -0.44000   -2.47748
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
新光中國成長基金(美元)                                              8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.37830   10.41920  -0.04090   -0.39254
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56270    9.54090   0.02180    0.22849
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.81790    9.80070   0.01720    0.17550
新光台灣富貴基金                                                   21.31000   21.65000  -0.34000   -1.57044
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.33000   11.50000  -0.17000   -1.47826
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.99000   11.16000  -0.17000   -1.52330
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94030    9.93080   0.00950    0.09566
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.66940    9.66520   0.00420    0.04345
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.52150    9.51240   0.00910    0.09566
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.24960    9.24560   0.00400    0.04326
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.41000    8.66000  -0.25000   -2.88684
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.74000    9.97000  -0.23000   -2.30692
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.27000    9.47000  -0.20000   -2.11193
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.17000    9.38000  -0.21000   -2.23881
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46190   15.46170   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.03000    9.29000  -0.26000   -2.79871
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.28000    8.46000  -0.18000   -2.12766
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.61000    8.80000  -0.19000   -2.15909
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.50000    8.68000  -0.18000   -2.07373
新光亞洲精選基金-美金                                              21.20000   21.31000  -0.11000   -0.51619
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.38000   21.51000  -0.13000   -0.60437
新光兩岸優勢基金                                                   10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
新光店頭基金                                                       22.01000   22.57000  -0.56000   -2.48117
新光南非幣保本基金                                                 12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
新光特選內需收益ETF基金                                            19.64000   19.73000  -0.09000   -0.45616
新光創新科技基金                                                   13.00000   13.35000  -0.35000   -2.62172
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74510    9.74400   0.00110    0.01129
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.95130    9.94920   0.00210    0.02111
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.57730    9.57360   0.00370    0.03865
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12640    9.12570   0.00070    0.00767
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.32600    9.32400   0.00200    0.02145
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.97050    8.96720   0.00330    0.03680
新光澳幣八年期保本基金                                             10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
新光澳幣十年期保本基金                                             10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.00000   10.01790  -0.01790   -0.17868
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44700    9.46340  -0.01640   -0.17330
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37840    9.39920  -0.02080   -0.22130
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83610    9.85790  -0.02180   -0.22114
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.83040    9.84580  -0.01540   -0.15641
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.36940    9.38410  -0.01470   -0.15665
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.32870    9.34500  -0.01630   -0.17442
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.78340    9.80040  -0.01700   -0.17346
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.74000    6.94000  -0.20000   -2.88184
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.70770    9.69440   0.01330    0.13719
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.10810    9.09630   0.01180    0.12972
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.58640    9.56870   0.01770    0.18498
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.07210    9.05530   0.01680    0.18553
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.13510    9.11990   0.01520    0.16667
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.70800    9.69180   0.01620    0.16715
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.55770   13.54470   0.01300    0.09598
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.19960    8.19180   0.00780    0.09522
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.14250   35.98380   0.15870    0.44103
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.02620   38.66450   0.36170    0.93548
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.17450   36.82870   0.34580    0.93894
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.95890   39.57070   0.38820    0.98103
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.86180   39.79450   0.06730    0.16912
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.67690   38.41010   0.26680    0.69461
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95070    9.95650  -0.00580   -0.05825
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29240   11.29040   0.00200    0.01771
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04980   10.00120   0.04860    0.48594
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.17330   11.20280  -0.02950   -0.26333
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.39570    8.36440   0.03130    0.37420
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
群益大印度基金-人民幣                                              12.70730   12.86300  -0.15570   -1.21045
群益大印度基金-美元                                                12.01440   12.08440  -0.07000   -0.57926
群益大印度基金-新臺幣                                              11.34000   11.43000  -0.09000   -0.78740
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.24800   11.64850  -0.40050   -3.43821
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.90470   11.22130  -0.31660   -2.82142
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.20000   10.51000  -0.31000   -2.94957
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.29330   10.65980  -0.36650   -3.43815
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.10610    9.37050  -0.26440   -2.82162
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.54000    8.80000  -0.26000   -2.95455
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.02650    9.34780  -0.32130   -3.43717
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.01740    8.25010  -0.23270   -2.82057
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.44000    8.69000  -0.25000   -2.87687
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.59650    8.90250  -0.30600   -3.43724
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.89110    8.12020  -0.22910   -2.82136
群益中小型股基金                                                   38.16000   38.52000  -0.36000   -0.93458
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.53450    9.54560  -0.01110   -0.11628
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.89870    8.85250   0.04620    0.52189
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.30940    8.27900   0.03040    0.36719
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.31590    8.32560  -0.00970   -0.11651
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.76080    7.72050   0.04030    0.52199
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.24770    7.22110   0.02660    0.36836
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.85610    9.87150  -0.01540   -0.15600
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.84180   10.85870  -0.01690   -0.15564
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.48820   10.48240   0.00580    0.05533
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.68350    9.66840   0.01510    0.15618
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.66730    7.64110   0.02620    0.34288
群益中國新機會基金N-美元                                            7.07770    7.00880   0.06890    0.98305
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.53000    7.47000   0.06000    0.80321
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.79980    6.77650   0.02330    0.34384
群益中國新機會基金-美元                                             7.56780    7.49410   0.07370    0.98344
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.19000    7.13000   0.06000    0.84151
群益平衡王基金                                                     18.53350   18.68770  -0.15420   -0.82514
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.15000    8.20000  -0.05000   -0.60976
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.86000    5.90000  -0.04000   -0.67797
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.89390   11.06150  -0.16760   -1.51517
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.45350   10.54690  -0.09340   -0.88557
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.64790    9.79640  -0.14850   -1.51586
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.25720    9.34000  -0.08280   -0.88651
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.74000    8.83000  -0.09000   -1.01925
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.67640    9.70990  -0.03350   -0.34501
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.45600    9.48720  -0.03120   -0.32886
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.91410    8.94500  -0.03090   -0.34544
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.83130    8.86050  -0.02920   -0.32955
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.73250    9.76610  -0.03360   -0.34405
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.75260    9.78480  -0.03220   -0.32908
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.07110    9.10250  -0.03140   -0.34496
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.44900    9.48020  -0.03120   -0.32911
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.00520   10.00640  -0.00120   -0.01199
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.14630    7.14710  -0.00080   -0.01119
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.06160   10.08780  -0.02620   -0.25972
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.92320    9.94830  -0.02510   -0.25230
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.01780   10.05330  -0.03550   -0.35312
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.77130    9.79670  -0.02540   -0.25927
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.67740    9.70200  -0.02460   -0.25356
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.76980    9.80440  -0.03460   -0.35290
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.06170   10.08780  -0.02610   -0.25873
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.92310    9.94830  -0.02520   -0.25331
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.01800   10.05340  -0.03540   -0.35212
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.77140    9.79680  -0.02540   -0.25927
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.67740    9.70190  -0.02450   -0.25253
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.76980    9.80440  -0.03460   -0.35290
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.59490    9.82610  -0.23120   -2.35292
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.11000   11.40000  -0.29000   -2.54386
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.69970   16.07810  -0.37840   -2.35351
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.42000   15.81000  -0.39000   -2.46679
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.99000   11.07000  -0.08000   -0.72267
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.54900   10.66680  -0.11780   -1.10436
群益印度中小基金N-美元                                              8.90250    8.94480  -0.04230   -0.47290
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
群益印度中小基金-人民幣                                            14.28090   14.44040  -0.15950   -1.10454
群益印度中小基金-美元                                              12.73300   12.79350  -0.06050   -0.47290
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.66000   14.75000  -0.09000   -0.61017
群益多利策略組合基金                                               11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
群益多重收益組合基金                                               13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.73000   14.81000  -0.08000   -0.54018
群益安家基金                                                       23.30310   23.62500  -0.32190   -1.36254
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10560   16.10540   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.65000   22.46000  -0.81000   -3.60641
群益亞太中小基金                                                   10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.36000   15.40000  -0.04000   -0.25974
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.61650    9.59370   0.02280    0.23766
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.30660    7.28930   0.01730    0.23733
群益店頭市場基金                                                   83.20000   85.44000  -2.24000   -2.62172
群益東方盛世基金                                                    8.29000    8.39000  -0.10000   -1.19190
群益東協成長基金-人民幣                                            12.85170   12.92040  -0.06870   -0.53172
群益東協成長基金-美元                                              11.34040   11.32870   0.01170    0.10328
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.86270   10.99000  -0.12730   -1.15833
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.26970   10.38580  -0.11610   -1.11787
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.70910    9.82790  -0.11880   -1.20880
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.34270    9.45210  -0.10940   -1.15741
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.83550    8.93550  -0.10000   -1.11913
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.35130    8.45350  -0.10220   -1.20897
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.14280    9.24990  -0.10710   -1.15785
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.99280    9.09450  -0.10170   -1.11826
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.32960    9.44380  -0.11420   -1.20926
群益長安基金                                                       25.62000   26.12000  -0.50000   -1.91424
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.54370    9.85720  -0.31350   -3.18042
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.43720   14.91130  -0.47410   -3.17947
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.88000   14.35000  -0.47000   -3.27526
群益真善美基金                                                     15.53290   15.56440  -0.03150   -0.20238
群益馬拉松基金                                                    107.54000  109.79000  -2.25000   -2.04937
群益馬拉松基金I類型                                               107.78000  110.04000  -2.26000   -2.05380
群益深証中小板基金                                                 10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
群益創新科技基金                                                   29.27000   29.95000  -0.68000   -2.27045
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.83700    8.84580  -0.00880   -0.09948
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.17610    8.13230   0.04380    0.53859
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.62340    9.63300  -0.00960   -0.09966
群益華夏盛世基金-美元                                               9.01530    8.96700   0.04830    0.53864
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.80000   14.74000   0.06000    0.40706
群益奧斯卡基金                                                     25.20000   25.87000  -0.67000   -2.58987
群益新興金鑽基金-美元                                              11.22240   11.28250  -0.06010   -0.53268
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.53000    8.59000  -0.06000   -0.69849
群益葛萊美基金                                                     21.51000   22.02000  -0.51000   -2.31608
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.97000   20.30000  -0.33000   -1.62562
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.76000    8.62000   0.14000    1.62413
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.50000   11.88000  -0.38000   -3.19865
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.69730   11.74990  -0.05260   -0.44766
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.00180   11.05290  -0.05110   -0.46232
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.94680   10.99810  -0.05130   -0.46644
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.33650    8.37400  -0.03750   -0.44781
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.74830    8.78890  -0.04060   -0.46195
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.01000    8.06000  -0.05000   -0.62035
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36320    8.40230  -0.03910   -0.46535
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.86760    9.91350  -0.04590   -0.46300
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.67710    9.72210  -0.04500   -0.46286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
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德信大發基金                                                       25.89000   26.30000  -0.41000   -1.55894
德信中國精選成長基金                                               10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
德信台灣主流中小基金                                               16.95000   17.12000  -0.17000   -0.99299
德信新興股票組合基金                                               10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94750   11.94740   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75890   10.75520   0.00370    0.03440
德信數位時代基金                                                   26.16000   26.40000  -0.24000   -0.90909
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.94650    9.94290   0.00360    0.03621
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88160    9.88030   0.00130    0.01316
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67650   11.67630   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.90000   14.22000  -0.32000   -2.25035
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.35000   17.75000  -0.40000   -2.25352
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.23610   10.26860  -0.03250   -0.31650
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.93610   14.98300  -0.04690   -0.31302
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.97890    7.98480  -0.00590   -0.07389
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.81130   10.80260   0.00870    0.08054
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33930   11.32990   0.00940    0.08297
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05080   13.06040  -0.00960   -0.07350
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摩根大歐洲基金                                                     16.03000   16.15000  -0.12000   -0.74303
摩根中小基金                                                       20.23000   20.84000  -0.61000   -2.92706
摩根中國A股基金                                                    12.29000   12.24000   0.05000    0.40850
摩根中國A股基金(美元)                                               9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
摩根中國亮點基金                                                   12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.54560   10.51370   0.03190    0.30341
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.69330   11.68310   0.01020    0.08731
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.97860    8.94300   0.03560    0.39808
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.95830   11.92220   0.03610    0.30280
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.77760   13.76560   0.01200    0.08717
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.62000   18.09000  -0.47000   -2.59812
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.62000   18.09000  -0.47000   -2.59812
摩根台灣增長基金                                                   45.67000   46.52000  -0.85000   -1.82717
摩根平衡基金                                                       26.41000   26.72000  -0.31000   -1.16018
摩根全球α基金                                                     17.73000   18.20000  -0.47000   -2.58242
摩根全球平衡基金                                                   14.74200   14.79070  -0.04870   -0.32926
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.39960    9.41320  -0.01360   -0.14448
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.40970   10.43340  -0.02370   -0.22716
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.82790    9.84010  -0.01220   -0.12398
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.16810   11.18420  -0.01610   -0.14395
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.86060    9.87290  -0.01230   -0.12458
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.35730   10.35140   0.00590    0.05700
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.38190   13.37430   0.00760    0.05683
摩根亞洲基金                                                       54.93000   55.29000  -0.36000   -0.65111
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.25430    8.23860   0.01570    0.19057
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.66150    9.64300   0.01850    0.19185
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.55030    8.52950   0.02080    0.24386
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.13240   12.10650   0.02590    0.21393
摩根東方內需機會基金                                               17.41000   17.53000  -0.12000   -0.68454
摩根東方科技基金                                                   30.35000   31.03000  -0.68000   -2.19143
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   19.85000   19.93000  -0.08000   -0.40140
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09420   15.09410   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.31000   13.55000  -0.24000   -1.77122
摩根新金磚五國基金                                                 11.29000   11.39000  -0.10000   -0.87796
摩根新絲路基金                                                      9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
摩根新興35基金                                                     12.64000   12.73000  -0.09000   -0.70699
摩根新興日本基金                                                   22.81000   23.26000  -0.45000   -1.93465
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.05940    7.02120   0.03820    0.54407
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.27350    9.23380   0.03970    0.42994
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.05180    9.00250   0.04930    0.54763
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.36210   10.30590   0.05620    0.54532
摩根新興科技基金                                                   47.48000   49.03000  -1.55000   -3.16133
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.13550    8.13260   0.00290    0.03566
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.40260   10.39890   0.00370    0.03558
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.35800    8.37370  -0.01570   -0.18749
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.10040    9.11370  -0.01330   -0.14593
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.57170    8.57730  -0.00560   -0.06529
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.68610    9.70420  -0.01810   -0.18652
摩根龍揚基金                                                       29.64000   29.76000  -0.12000   -0.40323
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.97000   10.11000  -0.14000   -1.38477
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.68000   10.82000  -0.14000   -1.29390
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.45000   10.58000  -0.13000   -1.22873
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.13000   11.28000  -0.15000   -1.32979
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.15880    9.16000  -0.00120   -0.01310
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12690   11.12840  -0.00150   -0.01348
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聯邦中國龍基金                                                     22.50000   22.78000  -0.28000   -1.22915
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.66080   11.65870   0.00210    0.01801
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.88240   10.87380   0.00860    0.07909
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.85190    9.85380  -0.00190   -0.01928
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.98100    9.97910   0.00190    0.01904
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.36850    9.36110   0.00740    0.07905
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.47570    8.47730  -0.00160   -0.01887
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.83030    9.94760  -0.11730   -1.17918
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.84550    9.97820  -0.13270   -1.32990
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.47820    9.52440  -0.04620   -0.48507
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.58250    9.64390  -0.06140   -0.63667
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.17530    9.22010  -0.04480   -0.48589
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.27540    9.33490  -0.05950   -0.63739
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.98480   11.06260  -0.07780   -0.70327
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.73600   10.81570  -0.07970   -0.73689
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.90000    9.98740  -0.08740   -0.87510
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.34170   10.41490  -0.07320   -0.70284
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.09170   10.16660  -0.07490   -0.73673
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.30860    9.39080  -0.08220   -0.87532
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.19180   21.32180  -0.13000   -0.60970
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.98200    9.10090  -0.11890   -1.30646
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.23490    9.37140  -0.13650   -1.45656
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.96100    9.07960  -0.11860   -1.30622
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.21920    9.35560  -0.13640   -1.45795
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17930   13.17910   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.44000   11.60000  -0.16000   -1.37931
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.85320   15.87370  -0.02050   -0.12914
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.79840   11.90760  -0.10920   -0.91706
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.31960   11.42270  -0.10310   -0.90259
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.83600   10.93480  -0.09880   -0.90354
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74430   11.72200   0.02230    0.19024
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.93310   10.92330   0.00980    0.08972
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.34970   10.33000   0.01970    0.19071
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.43820    8.43060   0.00760    0.09015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.31000   32.84000  -0.53000   -1.61389
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.97000   14.94000   0.03000    0.20080
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.16000   15.01000   0.15000    0.99933
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.29000   15.31000  -0.02000   -0.13063
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.54000    7.56000  -0.02000   -0.26455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.49000   14.55000  -0.06000   -0.41237
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.92000   11.05000  -0.13000   -1.17647
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.57000   13.76000  -0.19000   -1.38081
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.96000   14.15000  -0.19000   -1.34276
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.90000   14.09000  -0.19000   -1.34847
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.04000    9.15000  -0.11000   -1.20219
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.73000   14.93000  -0.20000   -1.33958
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.72000    9.83000  -0.11000   -1.11902
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.68000   20.02000  -0.34000   -1.69830
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.82000   18.12000  -0.30000   -1.65563
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.25000   12.47000  -0.22000   -1.76423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.55000   14.80000  -0.25000   -1.68919
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.28000   15.54000  -0.26000   -1.67310
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.36000   14.61000  -0.25000   -1.71116
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.50000    9.67000  -0.17000   -1.75801
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.50000   14.75000  -0.25000   -1.69492
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.83000   13.05000  -0.22000   -1.68582
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.85000   13.07000  -0.22000   -1.68324
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.71000    8.87000  -0.16000   -1.80383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.45000   13.68000  -0.23000   -1.68129
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.05000   17.04000   0.01000    0.05869
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.73000   13.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.82000    7.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.92000   13.94000  -0.02000   -0.14347
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.90000   13.92000  -0.02000   -0.14368
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
聯博貨幣市場基金                                                   15.00820   15.00810   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24650   10.24210   0.00440    0.04296
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.27880   13.26330   0.01550    0.11686
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24290    7.23980   0.00310    0.04282
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.50000   19.87000  -0.37000   -1.86210
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
瀚亞巴西基金                                                        5.33000    5.40000  -0.07000   -1.29630
瀚亞外銷基金                                                       37.86000   38.45000  -0.59000   -1.53446
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.39000   11.54000  -0.15000   -1.29983
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.72000    9.86000  -0.14000   -1.41988
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.05000    9.12000  -0.07000   -0.76754
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.51000    9.64000  -0.13000   -1.34855
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.45000    9.53000  -0.08000   -0.83945
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.48300   10.52100  -0.03800   -0.36118
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.14680   10.17280  -0.02600   -0.25558
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.96760   12.00580  -0.03820   -0.31818
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.91180    9.91590  -0.00410   -0.04135
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.16090    7.18810  -0.02720   -0.37840
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.71640    7.73610  -0.01970   -0.25465
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.81740    7.84240  -0.02500   -0.31878
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.80920    6.81200  -0.00280   -0.04110
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.48930    8.51650  -0.02720   -0.31938
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.80930    8.84260  -0.03330   -0.37659
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.02290    9.04600  -0.02310   -0.25536
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.84880    8.87700  -0.02820   -0.31767
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.40000   11.57000  -0.17000   -1.46932
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.11000   11.21000  -0.10000   -0.89206
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.73000   10.85000  -0.12000   -1.10599
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.98260   10.01800  -0.03540   -0.35336
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.84360    9.93370  -0.09010   -0.90701
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79510    9.81680  -0.02170   -0.22105
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.80940    9.84420  -0.03480   -0.35351
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.74000   13.87000  -0.13000   -0.93727
瀚亞印度基金-美元                                                  13.01000   13.05000  -0.04000   -0.30651
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.74000   28.88000  -0.14000   -0.48476
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.06000   12.13000  -0.07000   -0.57708
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.43000   11.52000  -0.09000   -0.78125
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.45000   14.49000  -0.04000   -0.27605
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.66100   11.72610  -0.06510   -0.55517
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.17050   13.11250   0.05800    0.44233
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.67820   10.69150  -0.01330   -0.12440
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.43360   10.45830  -0.02470   -0.23618
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.47910   11.47800   0.00110    0.00958
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.86730    8.91550  -0.04820   -0.54063
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.53190    9.49310   0.03880    0.40872
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.78910    8.80000  -0.01090   -0.12386
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.57580    8.59610  -0.02030   -0.23615
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.82960    8.82820   0.00140    0.01586
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.04510   14.19410  -0.14900   -1.04973
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.44130   10.60670  -0.16540   -1.55939
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30960   10.40300  -0.09340   -0.89782
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.14050   12.26930  -0.12880   -1.04977
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.21000   19.28000  -0.07000   -0.36307
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58010   13.57990   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.85000   25.81000  -0.96000   -3.71949
瀚亞高科技基金                                                     52.82000   54.00000  -1.18000   -2.18519
瀚亞理財通基金                                                     25.28000   25.54000  -0.26000   -1.01801
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.82000    8.89000  -0.07000   -0.78740
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.77000    8.84000  -0.07000   -0.79186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.84000    8.90000  -0.06000   -0.67416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
瀚亞菁華基金                                                       20.38000   20.83000  -0.45000   -2.16035
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.21180   13.22000  -0.00820   -0.06203
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15180    9.15750  -0.00570   -0.06224
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.15380   10.24790  -0.09410   -0.91824
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.27840   10.29270  -0.01430   -0.13893
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.04170   10.06720  -0.02550   -0.25330
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.44740    9.48590  -0.03850   -0.40587
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.55510    9.56950  -0.01440   -0.15048
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.95120    8.02500  -0.07380   -0.91963
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.60540    7.61610  -0.01070   -0.14049
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.50600    8.52760  -0.02160   -0.25330
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.89420    7.92640  -0.03220   -0.40624
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.42980    7.44110  -0.01130   -0.15186
瀚亞電通網基金                                                     13.49000   13.89000  -0.40000   -2.87977
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.33620   13.32640   0.00980    0.07354
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.14700   10.20070  -0.05370   -0.52643
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.52220    9.50870   0.01350    0.14198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.12180   11.11370   0.00810    0.07288
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.67000   10.83000  -0.16000   -1.47738
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