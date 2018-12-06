[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/05 107/12/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65240 10.65140 0.00100 0.00939 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83010 9.82480 0.00530 0.05395 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83280 9.82740 0.00540 0.05495 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76400 9.76190 0.00210 0.02151 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76420 9.76210 0.00210 0.02151 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.31000 22.45000 -0.14000 -0.62361 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.83000 25.48000 -0.65000 -2.55102 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11980 9.11770 0.00210 0.02303 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44670 9.44420 0.00250 0.02647 中國信託台灣活力基金 13.16000 13.30000 -0.14000 -1.05263 中國信託台灣優勢基金 15.11000 15.35000 -0.24000 -1.56352 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.99000 10.13000 -0.14000 -1.38203 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.59000 9.70000 -0.11000 -1.13402 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 9.00000 -0.11000 -1.22222 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.09000 8.38000 -0.29000 -3.46062 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.67000 8.98000 -0.31000 -3.45212 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.79860 9.82740 -0.02880 -0.29306 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05490 9.08160 -0.02670 -0.29400 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20780 10.22420 -0.01640 -0.16040 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39640 9.41140 -0.01500 -0.15938 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20780 10.40920 -0.20140 -1.93483 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.82210 8.99620 -0.17410 -1.93526 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.73310 10.72120 0.01190 0.11100 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.57520 9.56460 0.01060 0.11083 中國信託智能運動基金-台幣 9.96000 10.18000 -0.22000 -2.16110 中國信託智能運動基金-美元 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.85000 9.09000 -0.24000 -2.64026 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.76000 8.98000 -0.22000 -2.44989 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00060 11.00050 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.33470 9.33120 0.00350 0.03751 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.87620 8.87290 0.00330 0.03719 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51660 9.50700 0.00960 0.10098 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04430 9.03520 0.00910 0.10072 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 11.03000 -0.19000 -1.72257 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.43000 10.61000 -0.18000 -1.69651 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.03000 11.21000 -0.18000 -1.60571 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.61000 54.38000 -0.77000 -1.41596 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.99100 38.64510 0.34590 0.89507 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.11960 36.92840 0.19120 0.51776 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.76000 17.64000 0.12000 0.68027 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51200 11.51090 0.00110 0.00956 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61230 10.58560 0.02670 0.25223 元大上證50基金 28.15000 28.30000 -0.15000 -0.53004 元大大中華TMT基金-人民幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163 元大大中華價值指數基金-美元 12.38600 12.36100 0.02500 0.20225 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.64700 16.63900 0.00800 0.04808 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.75200 9.74300 0.00900 0.09237 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.38000 9.34800 0.03200 0.34232 元大中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.88000 0.01000 0.34722 元大中國平衡基金-新台幣 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.34250 45.99980 0.34270 0.74500 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48460 10.49440 -0.00980 -0.09338 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65480 9.66390 -0.00910 -0.09416 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64510 9.63080 0.01430 0.14848 元大巴西指數基金 6.33200 6.43300 -0.10100 -1.57003 元大巴菲特基金 24.10000 24.46000 -0.36000 -1.47179 元大日經225基金 27.59000 27.74000 -0.15000 -0.54074 元大台商收成基金 20.25000 20.64000 -0.39000 -1.88953 元大台灣50單日反向1倍基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043 元大台灣50單日正向2倍基金 32.65000 33.82000 -1.17000 -3.45949 元大台灣中型100基金 29.66000 30.23000 -0.57000 -1.88554 元大台灣加權股價指數基金 23.35700 23.75800 -0.40100 -1.68785 元大台灣卓越50基金 76.75000 78.37000 -1.62000 -2.06712 元大台灣金融基金 16.86000 17.03000 -0.17000 -0.99824 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.28000 28.66000 -0.38000 -1.32589 元大台灣高股息基金 24.57000 24.87000 -0.30000 -1.20627 元大台灣電子科技基金 31.65000 32.42000 -0.77000 -2.37508 元大全球ETF成長組合基金 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410 元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.35000 -0.17000 -1.18467 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.49000 12.58000 -0.09000 -0.71542 元大全球不動產證券化基金-美元 11.77300 11.81200 -0.03900 -0.33017 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.15000 8.28000 -0.13000 -1.57005 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.36000 6.46000 -0.10000 -1.54799 元大全球股票入息基金-美元配息 8.89800 9.09800 -0.20000 -2.19829 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96000 10.20000 -0.24000 -2.35294 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.78000 8.99000 -0.21000 -2.33593 元大全球新興市場精選組合基金 12.92000 12.98000 -0.06000 -0.46225 元大全球農業商機基金 16.46000 16.97000 -0.51000 -3.00530 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 元大印尼指數基金 9.30000 9.26100 0.03900 0.42112 元大印度指數基金 9.51800 9.55500 -0.03700 -0.38723 元大印度基金 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220 元大多多基金 15.77000 16.04000 -0.27000 -1.68329 元大多福基金 47.59000 48.44000 -0.85000 -1.75475 元大亞太成長基金 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65430 8.66690 -0.01260 -0.14538 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06520 7.07540 -0.01020 -0.14416 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.02600 9.11500 -0.08900 -0.97641 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.45400 9.51700 -0.06300 -0.66197 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.97940 9.98210 -0.00270 -0.02705 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00000 9.99970 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00000 9.99970 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.94280 9.95770 -0.01490 -0.14963 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.94280 9.95770 -0.01490 -0.14963 元大卓越基金 40.64000 41.23000 -0.59000 -1.43100 元大店頭基金 7.43000 7.63000 -0.20000 -2.62123 元大泛歐成長基金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32590 10.32520 0.00070 0.00678 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64640 9.61380 0.03260 0.33910 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.67780 31.67860 -0.00080 -0.00253 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.13810 36.49960 0.63850 1.74933 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.27410 19.62640 -0.35230 -1.79503 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.29080 17.66100 0.62980 3.56605 元大美國政府7至10年期債券基金 39.05190 38.87660 0.17530 0.45091 元大高科技基金 17.17000 17.53000 -0.36000 -2.05362 元大得利貨幣市場基金 16.27540 16.27520 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99720 11.99700 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.35000 11.65000 -0.30000 -2.57511 元大華夏中小基金 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824 元大新中國基金-人民幣 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 元大新中國基金-美元 8.03200 7.97200 0.06000 0.75263 元大新中國基金-新台幣 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505 元大新主流基金 21.72000 22.13000 -0.41000 -1.85269 元大新東協平衡基金-美元 9.14900 9.15000 -0.00100 -0.01093 元大新東協平衡基金-新台幣 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.30830 10.41490 -0.10660 -1.02353 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.58110 9.64190 -0.06080 -0.63058 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.39590 10.47800 -0.08210 -0.78355 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.91100 8.98130 -0.07030 -0.78274 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75650 9.74270 0.01380 0.14164 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.27300 9.25980 0.01320 0.14255 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86300 9.86410 -0.00110 -0.01115 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.37910 9.38020 -0.00110 -0.01173 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.44870 9.43700 0.01170 0.12398 元大新興亞洲基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.07990 9.10770 -0.02780 -0.30524 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.73490 8.76160 -0.02670 -0.30474 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.29020 9.33290 -0.04270 -0.45752 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.94100 8.98210 -0.04110 -0.45758 元大萬泰貨幣市場基金 15.12070 15.12060 0.00010 0.00066 元大經貿基金 33.24000 33.82000 -0.58000 -1.71496 元大實質多重資產基金-人民幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 元大實質多重資產基金-美元 8.07300 8.06700 0.00600 0.07438 元大實質多重資產基金-新台幣 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 15.70000 15.50000 0.20000 1.29032 元大滬深300單日正向2倍基金 12.56000 12.83000 -0.27000 -2.10444 元大摩臺基金 35.57000 36.33000 -0.76000 -2.09194 元大標普500基金 24.99000 25.83000 -0.84000 -3.25203 元大標普500單日反向1倍基金 13.57000 13.15000 0.42000 3.19392 元大標普500單日正向2倍基金 30.68000 32.76000 -2.08000 -6.34921 元大標智滬深300基金 15.36000 15.42000 -0.06000 -0.38911 元大歐洲50基金 22.92000 23.09000 -0.17000 -0.73625 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59520 9.66860 -0.07340 -0.75916 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22060 10.22030 0.00030 0.00294 元大績效基金 45.31000 46.14000 -0.83000 -1.79887 元大韓國KOSPI200基金 20.69000 20.86000 -0.17000 -0.81496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.90000 14.05000 -0.15000 -1.06762 日盛上選基金 29.00000 29.56000 -0.56000 -1.89445 日盛小而美基金 15.98000 16.35000 -0.37000 -2.26300 日盛中國內需動力基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.47930 11.53020 -0.05090 -0.44145 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.48550 9.52750 -0.04200 -0.44083 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.61550 11.59770 0.01780 0.15348 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.59260 9.57790 0.01470 0.15348 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.47290 10.46680 0.00610 0.05828 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.63340 8.62840 0.00500 0.05795 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 日盛日盛基金 12.10000 12.33000 -0.23000 -1.86537 日盛目標收益組合基金(美元) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 日盛全球抗暖化基金 10.00000 10.27000 -0.27000 -2.62902 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.94000 9.95980 -0.01980 -0.19880 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.19720 9.21540 -0.01820 -0.19750 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.71820 9.74490 -0.02670 -0.27399 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99300 9.01770 -0.02470 -0.27391 日盛全球智能車基金(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36150 2.37290 -0.01140 -0.48042 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.61370 1.62150 -0.00780 -0.48104 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36070 0.36030 0.00040 0.11102 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24720 0.24690 0.00030 0.12151 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.91550 11.91290 0.00260 0.02183 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.03570 8.03400 0.00170 0.02116 日盛亞洲機會基金 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456 日盛首選基金 15.15000 15.39000 -0.24000 -1.55945 日盛高科技基金 16.08000 16.36000 -0.28000 -1.71149 日盛貨幣市場基金 14.78890 14.78870 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.75000 36.46000 -0.71000 -1.94734 日盛精選五虎基金 33.32000 33.98000 -0.66000 -1.94232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50290 13.50270 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.36000 27.81000 -0.45000 -1.61812 台新MSCI中國基金 19.50000 19.59000 -0.09000 -0.45942 台新大眾貨幣市場基金 14.18000 14.17980 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44870 10.46930 -0.02060 -0.19677 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56760 10.54670 0.02090 0.19817 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10180 10.09720 0.00460 0.04556 台新中國通基金 37.99000 38.57000 -0.58000 -1.50376 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44720 0.44270 0.00450 1.01649 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.70900 13.59300 0.11600 0.85338 台新中國精選中小基金-美元 0.29280 0.28870 0.00410 1.42016 台新中國精選中小基金-新台幣 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135 台新主流基金 20.88000 21.13000 -0.25000 -1.18315 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.25000 20.50000 -0.25000 -1.21951 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66350 0.67070 -0.00720 -1.07351 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.88000 15.06000 -0.18000 -1.19522 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48640 0.49170 -0.00530 -1.07789 台新台灣中小基金 29.93000 30.30000 -0.37000 -1.22112 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73990 9.82310 -0.08320 -0.84698 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.08370 9.09950 -0.01580 -0.17364 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.22180 10.23960 -0.01780 -0.17383 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.80240 9.83700 -0.03460 -0.35173 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.68630 10.72400 -0.03770 -0.35155 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 台新印度基金 14.18000 14.25000 -0.07000 -0.49123 台新亞美短期債券基金 10.96010 10.93440 0.02570 0.23504 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.33230 8.33230 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27690 0.27640 0.00050 0.18090 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75470 11.75480 -0.00010 -0.00085 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38520 0.38460 0.00060 0.15601 台新真吉利貨幣市場基金 11.10300 11.10280 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 28.13400 28.34790 -0.21390 -0.75455 台新智慧生活基金-美元 9.44440 9.76030 -0.31590 -3.23658 台新智慧生活基金-新台幣 9.67000 10.01000 -0.34000 -3.39660 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.12390 8.11520 0.00870 0.10721 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.26820 8.27200 -0.00380 -0.04594 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.86480 8.85530 0.00950 0.10728 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.03130 9.03540 -0.00410 -0.04538 台新新興市場債券基金(A類型) 10.49010 10.49900 -0.00890 -0.08477 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33670 0.33650 0.00020 0.05944 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71580 7.72240 -0.00660 -0.08547 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26090 0.26070 0.00020 0.07672 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.42000 -0.04000 -0.73801 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.34000 20.34000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58180 12.58160 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.01000 10.25000 -0.24000 -2.34146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18830 11.18730 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.97200 9.92500 0.04700 0.47355 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.06820 9.07970 -0.01150 -0.12666 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41510 10.42820 -0.01310 -0.12562 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67380 7.64570 0.02810 0.36753 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87480 8.84220 0.03260 0.36869 永豐中小基金 48.55000 49.60000 -1.05000 -2.11694 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.69290 1.69870 -0.00580 -0.34144 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27590 2.28370 -0.00780 -0.34155 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.70820 7.69880 0.00940 0.12210 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.05430 10.04200 0.01230 0.12249 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.27000 4.29000 -0.02000 -0.46620 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.18000 19.20000 -0.02000 -0.10417 永豐主流品牌基金 16.10000 16.33000 -0.23000 -1.40845 永豐永豐基金 32.26000 32.86000 -0.60000 -1.82593 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26310 9.31030 -0.04720 -0.50697 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.45070 9.49890 -0.04820 -0.50743 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14370 9.19600 -0.05230 -0.56873 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.32930 9.38270 -0.05340 -0.56913 永豐亞洲民生消費基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 永豐南非幣2021保本基金 13.35660 13.35510 0.00150 0.01123 永豐高科技基金 21.94000 22.48000 -0.54000 -2.40214 永豐貨幣市場基金 13.89910 13.89900 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07670 2.08800 -0.01130 -0.54119 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48640 2.49990 -0.01350 -0.54002 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60810 7.61400 -0.00590 -0.07749 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34710 10.35510 -0.00800 -0.07726 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.84210 6.84310 -0.00100 -0.01461 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.66630 10.66790 -0.00160 -0.01500 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.21000 7.18000 0.03000 0.41783 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.53000 16.48000 0.05000 0.30340 永豐臺灣加權ETF基金 49.29000 50.16000 -0.87000 -1.73445 永豐領航科技基金 35.27000 36.05000 -0.78000 -2.16366 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653 永豐趨勢平衡基金 39.05000 39.52000 -0.47000 -1.18927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.68380 11.68260 0.00120 0.01027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44980 9.43860 0.01120 0.11866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.79310 9.78160 0.01150 0.11757 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45430 9.44640 0.00790 0.08363 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68660 9.67850 0.00810 0.08369 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47300 9.46150 0.01150 0.12155 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.94030 9.92830 0.01200 0.12087 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43510 9.42710 0.00800 0.08486 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74880 9.74050 0.00830 0.08521 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 兆豐國際中小基金 13.70000 13.85000 -0.15000 -1.08303 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.38000 17.24000 0.14000 0.81206 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.33000 17.17000 0.16000 0.93186 兆豐國際生命科學基金 15.29000 15.72000 -0.43000 -2.73537 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.95020 10.05390 -0.10370 -1.03144 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.20760 10.30300 -0.09540 -0.92594 兆豐國際全球基金 29.42000 30.15000 -0.73000 -2.42123 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33300 10.33240 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11460 10.08090 0.03370 0.33430 兆豐國際國民基金 20.48000 20.73000 -0.25000 -1.20598 兆豐國際第一基金 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78480 9.78710 -0.00230 -0.02350 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.67860 7.68040 -0.00180 -0.02344 兆豐國際萬全基金 19.03000 19.11000 -0.08000 -0.41863 兆豐國際電子基金 23.19000 23.54000 -0.35000 -1.48683 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.90000 20.28000 -0.38000 -1.87377 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.44000 17.19000 0.25000 1.45433 兆豐國際豐台灣基金 31.19000 31.59000 -0.40000 -1.26622 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51810 12.51790 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85940 9.86120 -0.00180 -0.01825 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78570 9.78900 -0.00330 -0.03371 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83310 9.83580 -0.00270 -0.02745 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.86100 9.86280 -0.00180 -0.01825 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79270 9.79600 -0.00330 -0.03369 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.83210 9.83480 -0.00270 -0.02745 合庫台灣基金 10.36000 10.59000 -0.23000 -2.17186 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86990 10.90240 -0.03250 -0.29810 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.77890 11.79770 -0.01880 -0.15935 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.53090 10.55130 -0.02040 -0.19334 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.27270 11.29560 -0.02290 -0.20273 合庫全球高收益債券基金B類型 7.84030 7.86370 -0.02340 -0.29757 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.16010 9.17590 -0.01580 -0.17219 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.74480 8.76170 -0.01690 -0.19288 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.62320 8.64070 -0.01750 -0.20253 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.97710 8.99450 -0.01740 -0.19345 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.08000 10.23000 -0.15000 -1.46628 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.86000 11.00000 -0.14000 -1.27273 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.20000 9.33000 -0.13000 -1.39335 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647 合庫全球新興市場基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 合庫貨幣市場基金 10.14250 10.14240 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.29030 9.28490 0.00540 0.05816 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.53690 9.53000 0.00690 0.07240 合庫新興多重收益基金A類型 9.79720 9.79830 -0.00110 -0.01123 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.24220 11.22840 0.01380 0.12290 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60470 13.59940 0.00530 0.03897 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.48760 8.48250 0.00510 0.06012 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.16580 9.15920 0.00660 0.07206 合庫新興多重收益基金B類型 7.60750 7.60840 -0.00090 -0.01183 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.47650 8.46590 0.01060 0.12521 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96560 9.96190 0.00370 0.03714 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安本標準兩岸價值基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07000 11.06930 0.00070 0.00632 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.03180 9.97040 0.06140 0.61582 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84220 9.79690 0.04530 0.46239 安聯中國東協基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631 安聯中國策略基金-美元 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025 安聯中國策略基金-新臺幣 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203 安聯中華新思路基金-人民幣 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 安聯中華新思路基金-美元 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 安聯台灣大壩基金 25.48000 25.81000 -0.33000 -1.27857 安聯台灣科技基金 41.76000 42.54000 -0.78000 -1.83357 安聯台灣貨幣市場基金 12.50750 12.50730 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.94000 28.38000 -0.44000 -1.55039 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00550 9.99970 0.00580 0.05800 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.81540 14.81040 0.00500 0.03376 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39320 9.39010 0.00310 0.03301 安聯四季成長組合基金-美元 10.93000 11.15000 -0.22000 -1.97309 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.15000 11.40000 -0.25000 -2.19298 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20840 12.19800 0.01040 0.08526 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99370 9.98450 0.00920 0.09214 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02020 12.00950 0.01070 0.08910 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.18990 9.18200 0.00790 0.08604 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06260 9.05430 0.00830 0.09167 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.71460 8.70680 0.00780 0.08959 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.89000 11.03000 -0.14000 -1.26927 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.92000 -0.15000 -1.37363 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.62000 -0.19000 -1.78908 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.83000 -0.13000 -1.32248 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.23000 -0.13000 -1.40845 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.76000 10.89000 -0.13000 -1.19376 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.38000 -0.14000 -1.34875 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.50000 9.61000 -0.11000 -1.14464 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85700 11.86040 -0.00340 -0.02867 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.76440 10.76110 0.00330 0.03067 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42140 10.41930 0.00210 0.02015 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56520 8.56340 0.00180 0.02102 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37370 8.37110 0.00260 0.03106 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.08110 8.07950 0.00160 0.01980 安聯全球人口趨勢基金 11.14000 11.35000 -0.21000 -1.85022 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.18000 9.50000 -0.32000 -3.36842 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.40000 35.66000 -1.26000 -3.53337 安聯全球油礦金趨勢基金 7.82000 8.00000 -0.18000 -2.25000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91910 11.91660 0.00250 0.02098 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25580 10.25360 0.00220 0.02146 安聯全球新興市場基金 16.65000 16.73000 -0.08000 -0.47818 安聯全球農金趨勢基金 9.04000 9.29000 -0.25000 -2.69107 安聯全球綠能趨勢基金 8.13000 8.41000 -0.28000 -3.32937 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.99000 10.18000 -0.19000 -1.86640 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.69000 -0.18000 -1.85759 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.61000 -0.17000 -1.76899 安聯亞洲動態策略基金 21.00000 21.08000 -0.08000 -0.37951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.13920 10.13440 0.00480 0.04736 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.84060 9.83630 0.00430 0.04372 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.85550 81.83560 0.01990 0.02432 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.14550 12.11300 0.03250 0.26831 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.27880 63.24130 0.03750 0.05930 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30730 9.28240 0.02490 0.26825 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58960 2.58880 0.00080 0.03090 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44160 10.40080 0.04080 0.39228 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18370 2.19040 -0.00670 -0.30588 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.62950 8.59710 0.03240 0.37687 宏利台灣動力基金 27.77000 28.39000 -0.62000 -2.18387 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72940 9.75630 -0.02690 -0.27572 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49760 9.53890 -0.04130 -0.43296 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54520 7.56610 -0.02090 -0.27623 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49300 7.52260 -0.02960 -0.39348 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.41000 10.57000 -0.16000 -1.51372 宏利全球債券組合基金 12.78820 12.76440 0.02380 0.18646 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79900 2.79730 0.00170 0.06077 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70620 11.70330 0.00290 0.02478 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.59340 8.59110 0.00230 0.02677 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41020 2.42730 -0.01710 -0.70449 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.82970 10.83890 -0.00920 -0.08488 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27660 3.27380 0.00280 0.08553 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52550 0.52640 -0.00090 -0.17097 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.16000 15.19000 -0.03000 -0.19750 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62700 11.65930 -0.03230 -0.27703 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.28860 10.31440 -0.02580 -0.25014 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92870 9.95820 -0.02950 -0.29624 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.61130 8.62770 -0.01640 -0.19009 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.22310 8.24370 -0.02060 -0.24989 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10720 8.13210 -0.02490 -0.30619 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.07120 8.09180 -0.02060 -0.25458 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72680 2.73240 -0.00560 -0.20495 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39510 0.39580 -0.00070 -0.17686 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95250 11.97990 -0.02740 -0.22872 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89710 0.89870 -0.00160 -0.17803 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11340 7.12980 -0.01640 -0.23002 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97650 1.98060 -0.00410 -0.20701 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28450 0.28500 -0.00050 -0.17544 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69300 8.71300 -0.02000 -0.22954 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31490 0.31550 -0.00060 -0.19017 宏利萬利貨幣市場基金 13.65510 13.65490 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.46000 2.47000 -0.01000 -0.40486 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 宏利臺灣股息收益基金 23.26000 23.70000 -0.44000 -1.85654 宏利澳幣保本基金 12.26560 12.26320 0.00240 0.01957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.75620 9.78170 -0.02550 -0.26069 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.07460 9.06430 0.01030 0.11363 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.49940 8.50290 -0.00350 -0.04116 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32440 10.32850 -0.00410 -0.03970 貝萊德亞美利加收益基金 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905 貝萊德新台幣基金 12.94350 12.94340 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.97000 24.29000 -0.32000 -1.31741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31510 11.30940 0.00570 0.05040 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95050 9.91380 0.03670 0.37019 保德信大中華基金-人民幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 保德信大中華基金-美元 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 保德信大中華基金-新台幣 26.55000 26.52000 0.03000 0.11312 保德信中小型股基金 40.25000 41.28000 -1.03000 -2.49516 保德信中國中小基金-人民幣 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 保德信中國中小基金-美元 7.87000 7.81000 0.06000 0.76825 保德信中國中小基金-新臺幣 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.91960 8.88750 0.03210 0.36118 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.97560 8.95160 0.02400 0.26811 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.04530 9.01720 0.02810 0.31163 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.83990 9.80930 0.03060 0.31195 保德信中國品牌基金-人民幣 8.34000 8.27000 0.07000 0.84643 保德信中國品牌基金-美元 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 保德信台商全方位基金 31.14000 31.90000 -0.76000 -2.38245 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.42000 27.24000 -0.82000 -3.01028 保德信全球消費商機基金 17.57000 17.97000 -0.40000 -2.22593 保德信全球基礎建設基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 保德信全球資源基金 7.28000 7.42000 -0.14000 -1.88679 保德信全球醫療生化基金-美元 10.12000 10.36000 -0.24000 -2.31660 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.40000 34.25000 -0.85000 -2.48175 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.29300 10.30300 -0.01000 -0.09706 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.29300 10.30300 -0.01000 -0.09706 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.22140 10.24700 -0.02560 -0.24983 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.22140 10.24700 -0.02560 -0.24983 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.43900 9.49930 -0.06030 -0.63478 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.32730 10.39350 -0.06620 -0.63694 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92140 8.99240 -0.07100 -0.78956 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74690 9.82440 -0.07750 -0.78885 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94170 7.94250 -0.00080 -0.01007 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60570 10.60680 -0.00110 -0.01037 保德信亞太基金 20.04000 20.15000 -0.11000 -0.54591 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.29050 8.28410 0.00640 0.07726 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12310 11.11460 0.00850 0.07648 保德信店頭市場基金 29.11000 29.91000 -0.80000 -2.67469 保德信拉丁美洲基金 6.82000 6.91000 -0.09000 -1.30246 保德信金平衡基金 28.13000 28.44000 -0.31000 -1.09001 保德信金滿意基金 38.78000 39.33000 -0.55000 -1.39842 保德信科技島基金 23.79000 24.16000 -0.37000 -1.53146 保德信高成長基金 85.28000 86.79000 -1.51000 -1.73983 保德信第一基金 22.95000 23.27000 -0.32000 -1.37516 保德信貨幣市場基金 15.78890 15.78870 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.16310 10.30830 -0.14520 -1.40857 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.28720 10.45010 -0.16290 -1.55884 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.43820 10.55150 -0.11330 -1.07378 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.89290 10.01560 -0.12270 -1.22509 保德信新世紀基金 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.76550 7.76760 -0.00210 -0.02704 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.66720 10.67010 -0.00290 -0.02718 保德信新興趨勢組合基金 10.47000 10.69000 -0.22000 -2.05800 保德信瑞騰基金 15.55690 15.55430 0.00260 0.01672 保德信歐洲組合基金 9.51000 9.71000 -0.20000 -2.05973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68760 9.69140 -0.00380 -0.03921 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99480 9.99870 -0.00390 -0.03901 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61680 9.62240 -0.00560 -0.05820 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77720 9.78200 -0.00480 -0.04907 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70350 9.70950 -0.00600 -0.06180 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85760 9.86310 -0.00550 -0.05576 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57560 9.57700 -0.00140 -0.01462 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69690 9.69820 -0.00130 -0.01340 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95960 9.96640 -0.00680 -0.06823 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99960 9.99720 0.00240 0.02401 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99730 9.99550 0.00180 0.01801 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89530 9.89650 -0.00120 -0.01213 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89530 9.89650 -0.00120 -0.01213 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88310 9.88330 -0.00020 -0.00202 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05870 10.06810 -0.00940 -0.09336 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76650 9.76860 -0.00210 -0.02150 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86160 9.86370 -0.00210 -0.02129 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.50290 9.50660 -0.00370 -0.03892 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33540 9.33410 0.00130 0.01393 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94150 9.94100 0.00050 0.00503 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93780 9.93710 0.00070 0.00704 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.03860 10.03960 -0.00100 -0.00996 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.12640 10.12620 0.00020 0.00198 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.91940 9.92120 -0.00180 -0.01814 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.91980 9.92170 -0.00190 -0.01915 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91900 1.92770 -0.00870 -0.45132 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66620 2.66630 -0.00010 -0.00375 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28900 0.28910 -0.00010 -0.03459 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43530 0.43330 0.00200 0.46157 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24940 8.25110 -0.00170 -0.02060 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65590 11.60900 0.04690 0.40400 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.36610 9.40420 -0.03810 -0.40514 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61300 11.61840 -0.00540 -0.04648 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47600 8.47380 0.00220 0.02596 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.56010 10.51680 0.04330 0.41172 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08900 10.09110 -0.00210 -0.02081 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97580 9.98030 -0.00450 -0.04509 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07160 10.07410 -0.00250 -0.02482 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.70980 10.71210 -0.00230 -0.02147 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96480 9.96840 -0.00360 -0.03611 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70390 9.71020 -0.00630 -0.06488 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08670 10.09280 -0.00610 -0.06044 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67480 9.68320 -0.00840 -0.08675 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91100 9.92050 -0.00950 -0.09576 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.07540 10.22170 -0.14630 -1.43127 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.91320 5.96500 -0.05180 -0.86840 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39170 10.42030 -0.02860 -0.27446 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65590 11.65580 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.95000 17.20000 -0.25000 -1.45349 施羅德樂活中小基金-I類型 3884.01000 3941.82000 -57.81000 -1.46658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.01490 9.96410 0.05080 0.50983 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.04750 10.98150 0.06600 0.60101 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.28550 10.22070 0.06480 0.63401 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.80500 8.76040 0.04460 0.50911 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.21020 9.15520 0.05500 0.60075 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.04940 8.99240 0.05700 0.63387 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.09830 10.04710 0.05120 0.50960 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.63900 10.57540 0.06360 0.60140 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.59390 10.52720 0.06670 0.63360 柏瑞五國金勢力建設基金 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817 柏瑞巨人基金 11.58000 11.75000 -0.17000 -1.44681 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66700 13.66690 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.28000 15.34000 -0.06000 -0.39113 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.19560 13.22540 -0.02980 -0.22532 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.67270 11.68600 -0.01330 -0.11381 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.23520 12.25160 -0.01640 -0.13386 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.42450 8.44350 -0.01900 -0.22503 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.50760 6.52230 -0.01470 -0.22538 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.41960 8.42920 -0.00960 -0.11389 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.15030 8.15700 -0.00670 -0.08214 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.35040 10.36430 -0.01390 -0.13411 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.04890 8.05950 -0.01060 -0.13152 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.84590 11.85940 -0.01350 -0.11383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.43170 11.45750 -0.02580 -0.22518 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.78790 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-0.03340 -0.34606 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.70000 9.73310 -0.03310 -0.34008 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.39850 9.43940 -0.04090 -0.43329 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.21390 9.24740 -0.03350 -0.36226 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.00590 10.00000 0.00590 0.05900 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.19000 9.22190 -0.03190 -0.34592 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.27190 9.30350 -0.03160 -0.33966 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.61980 10.61440 0.00540 0.05087 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88110 11.87180 0.00930 0.07834 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25130 11.23700 0.01430 0.12726 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.80660 8.80220 0.00440 0.04999 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50930 9.50180 0.00750 0.07893 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.38620 9.37430 0.01190 0.12694 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.33370 10.32860 0.00510 0.04938 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06280 11.05420 0.00860 0.07780 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86990 10.85610 0.01380 0.12712 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.80680 8.80240 0.00440 0.04999 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50970 9.50230 0.00740 0.07788 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.38670 9.37480 0.01190 0.12694 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.44000 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0.00030 0.09585 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60870 11.60770 0.00100 0.00861 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.69070 1.68390 0.00680 0.40382 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05880 10.01750 0.04130 0.41228 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33280 0.33100 0.00180 0.54381 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.98520 3.98830 -0.00310 -0.07773 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.86000 17.83000 0.03000 0.16826 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57680 0.57500 0.00180 0.31304 國泰中港台基金人民幣級別 2.94640 2.94660 -0.00020 -0.00679 國泰中港台基金台幣級別 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762 國泰中港台基金美元級別 0.43170 0.43010 0.00160 0.37201 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.03000 27.18000 -0.15000 -0.55188 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.10000 34.56000 -0.46000 -1.33102 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.16910 10.20220 -0.03310 -0.32444 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.88960 9.96800 -0.07840 -0.78652 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.91390 9.99130 -0.07740 -0.77467 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33090 0.33150 -0.00060 -0.18100 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32160 0.32370 -0.00210 -0.64875 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32230 0.32430 -0.00200 -0.61671 國泰台灣貨幣市場基金 12.42470 12.42460 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37460 2.43450 -0.05990 -2.46046 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.66000 10.91000 -0.25000 -2.29148 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34700 0.35430 -0.00730 -2.06040 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47510 0.48400 -0.00890 -1.83884 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.52000 12.62000 -0.10000 -0.79239 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43630 -0.00280 -0.64176 國泰全球資源基金台幣級別 5.19000 5.28000 -0.09000 -1.70455 國泰全球資源基金美元級別 0.16640 0.16900 -0.00260 -1.53846 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39640 0.40030 -0.00390 -0.97427 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35590 0.36010 -0.00420 -1.16634 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42140 0.42570 -0.00430 -1.01010 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.55000 10.67000 -0.12000 -1.12465 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48830 0.49190 -0.00360 -0.73186 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.60000 21.02000 -0.42000 -1.99810 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.27000 21.45000 -0.18000 -0.83916 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41220 2.43320 -0.02100 -0.86306 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.84170 10.90800 -0.06630 -0.60781 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.58890 9.68740 -0.09850 -1.01678 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35340 0.35500 -0.00160 -0.45070 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31250 0.31530 -0.00280 -0.88804 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48070 0.48180 -0.00110 -0.22831 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37810 0.37940 -0.00130 -0.34265 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.60000 17.88000 -0.28000 -1.56600 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57320 0.58160 -0.00840 -1.44429 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.50000 17.83000 -0.33000 -1.85081 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78110 0.79040 -0.00930 -1.17662 國泰科技生化基金 29.15000 29.63000 -0.48000 -1.61998 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.81000 27.70000 -0.89000 -3.21300 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.44000 13.05000 0.39000 2.98851 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.73720 38.11040 0.62680 1.64470 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.69180 20.06730 -0.37550 -1.87120 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.60970 17.96400 0.64570 3.59441 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.04990 37.82720 0.22270 0.58873 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.82590 39.83690 -0.01100 -0.02761 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.51300 42.61920 -0.10620 -0.24918 國泰紐幣2021保本基金 12.29960 12.29410 0.00550 0.04474 國泰紐幣八年期保本基金 12.59660 12.58600 0.01060 0.08422 國泰紐幣保本基金 12.54010 12.53910 0.00100 0.00798 國泰國泰基金台幣I級別 19.95000 20.30000 -0.35000 -1.72414 國泰國泰基金台幣級別 19.95000 20.30000 -0.35000 -1.72414 國泰富時中國A50基金 17.90000 18.01000 -0.11000 -0.61077 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.29810 39.98340 0.31470 0.78708 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33340 -0.00100 -0.29994 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46190 0.46220 -0.00030 -0.06491 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.32080 10.36410 -0.04330 -0.41779 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.26310 7.32540 -0.06230 -0.85047 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35180 0.35270 -0.00090 -0.25517 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23650 0.23820 -0.00170 -0.71369 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21280 2.20920 0.00360 0.16295 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.88130 9.84110 0.04020 0.40849 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32090 0.31910 0.00180 0.56409 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.51210 41.16730 0.34480 0.83756 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044 國泰新興市場基金台幣級別 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.37440 0.37390 0.00050 0.13373 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23630 2.24760 -0.01130 -0.50276 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43870 1.45540 -0.01670 -1.14745 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33680 0.33710 -0.00030 -0.08899 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21880 0.22050 -0.00170 -0.77098 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27990 10.29470 -0.01480 -0.14376 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48930 6.54100 -0.05170 -0.79040 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.83000 14.59000 0.24000 1.64496 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.12000 31.14000 -1.02000 -3.27553 國泰價值卓越基金 13.00000 13.24000 -0.24000 -1.81269 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32170 0.32310 -0.00140 -0.43330 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.00700 38.75360 0.25340 0.65387 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.08000 19.82000 -0.74000 -3.73360 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.87000 18.96000 -0.09000 -0.47468 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.40000 17.72000 -0.32000 -1.80587 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.93580 11.94030 -0.00450 -0.03769 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39350 0.39340 0.00010 0.02542 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.02360 10.01030 0.01330 0.13286 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.96900 9.96170 0.00730 0.07328 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89070 9.89860 -0.00790 -0.07981 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.02320 10.00990 0.01330 0.13287 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.96870 9.96140 0.00730 0.07328 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89070 9.89860 -0.00790 -0.07981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27580 11.27470 0.00110 0.00976 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89590 9.84790 0.04800 0.48741 第一金大中華基金 23.43000 23.85000 -0.42000 -1.76101 第一金小型精選基金 29.75000 30.58000 -0.83000 -2.71419 第一金中國世紀基金-人民幣 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 第一金中國世紀基金-美元 7.58010 7.50140 0.07870 1.04914 第一金中國世紀基金-美元-N 7.58060 7.50180 0.07880 1.05041 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53030 9.52070 0.00960 0.10083 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.16780 8.14500 0.02280 0.27993 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75340 10.74210 0.01130 0.10519 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34150 9.31550 0.02600 0.27910 第一金中概平衡基金 23.44000 23.81000 -0.37000 -1.55397 第一金台灣貨幣市場基金 15.27160 15.27140 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.07300 178.07100 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.98140 13.35320 -0.37180 -2.78435 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.98200 13.35400 -0.37200 -2.78568 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.41000 12.79000 -0.38000 -2.97107 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.42000 12.79000 -0.37000 -2.89289 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.49870 9.86310 -0.36440 -3.69458 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.49870 9.86310 -0.36440 -3.69458 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.63000 10.01000 -0.38000 -3.79620 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.63000 10.01000 -0.38000 -3.79620 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.69380 13.07910 -0.38530 -2.94592 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.70990 13.09540 -0.38550 -2.94378 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.92000 12.31000 -0.39000 -3.16816 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.95000 12.33000 -0.38000 -3.08191 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.47850 9.53620 -0.05770 -0.60506 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.48000 9.53850 -0.05850 -0.61330 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.10420 9.16830 -0.06410 -0.69915 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.12790 9.19220 -0.06430 -0.69951 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.07560 10.13770 -0.06210 -0.61256 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.69510 9.76340 -0.06830 -0.69955 第一金全球大趨勢基金 22.02000 22.63000 -0.61000 -2.69554 第一金全球不動產證券化基金A 7.96790 8.02710 -0.05920 -0.73750 第一金全球不動產證券化基金B 5.63680 5.67880 -0.04200 -0.73959 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31730 9.31090 0.00640 0.06874 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31850 9.31200 0.00650 0.06980 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.83620 9.82920 0.00700 0.07122 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.83750 9.83060 0.00690 0.07019 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.21260 8.27400 -0.06140 -0.74208 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.83710 9.91060 -0.07350 -0.74163 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.20160 9.21750 -0.01590 -0.17250 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.20050 9.21640 -0.01590 -0.17252 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59840 7.60880 -0.01040 -0.13668 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59690 7.60740 -0.01050 -0.13802 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.39630 8.41320 -0.01690 -0.20087 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.39690 8.41380 -0.01690 -0.20086 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.92790 10.94730 -0.01940 -0.17721 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.92870 10.94810 -0.01940 -0.17720 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.72750 9.74070 -0.01320 -0.13551 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.32960 14.35840 -0.02880 -0.20058 第一金亞洲科技基金 17.36000 17.60000 -0.24000 -1.36364 第一金亞洲新興市場基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 第一金店頭市場基金 7.77000 7.99000 -0.22000 -2.75344 第一金創新趨勢基金 19.74000 20.13000 -0.39000 -1.93741 第一金電子基金 28.75000 29.26000 -0.51000 -1.74299 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.04000 18.44000 -0.40000 -2.16920 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.51000 20.18000 0.33000 1.63528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.14000 19.89000 -0.75000 -3.77074 統一大中華中小基金(人民幣) 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495 統一大中華中小基金(美元) 6.80000 6.76000 0.04000 0.59172 統一大中華中小基金(新台幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 10.10000 -0.15000 -1.48515 統一大東協高股息基金(美元) 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 統一大滿貫基金-A類型 30.28000 30.83000 -0.55000 -1.78398 統一大滿貫基金-I類型 30.28000 30.83000 -0.55000 -1.78398 統一大龍印基金 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 統一大龍騰中國基金(美元) 7.85000 7.77000 0.08000 1.02960 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 統一中小基金 22.38000 22.82000 -0.44000 -1.92813 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.57390 9.61710 -0.04320 -0.44920 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.97030 8.95540 0.01490 0.16638 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.66950 8.66200 0.00750 0.08659 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54080 11.59290 -0.05210 -0.44941 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.74960 10.73170 0.01790 0.16680 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.37520 10.36620 0.00900 0.08682 統一台灣動力基金 15.49000 15.81000 -0.32000 -2.02404 統一全天候基金-A類型 101.51000 103.29000 -1.78000 -1.72330 統一全天候基金-I類型 101.69000 103.48000 -1.79000 -1.72980 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.07910 8.23610 -0.15700 -1.90624 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.84160 7.94490 -0.10330 -1.30021 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.79400 7.90690 -0.11290 -1.42787 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.45170 8.61600 -0.16430 -1.90692 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.21040 8.31850 -0.10810 -1.29951 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.15380 8.27190 -0.11810 -1.42773 統一全球債券組合基金 11.75710 11.75290 0.00420 0.03574 統一全球新科技基金(人民幣) 14.39000 14.87000 -0.48000 -3.22798 統一全球新科技基金(美元) 13.60000 13.97000 -0.37000 -2.64853 統一全球新科技基金(新台幣) 12.98000 13.35000 -0.37000 -2.77154 統一亞太基金 23.19000 23.30000 -0.11000 -0.47210 統一亞洲大金磚基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 統一奔騰基金 51.64000 52.53000 -0.89000 -1.69427 統一強棒貨幣市場基金 16.68040 16.68020 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 統一強漢基金(美元) 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 統一強漢基金(新台幣) 22.02000 22.07000 -0.05000 -0.22655 統一統信基金 26.74000 27.43000 -0.69000 -2.51549 統一黑馬基金 52.38000 53.27000 -0.89000 -1.67073 統一新亞洲科技能源基金 15.42000 15.70000 -0.28000 -1.78344 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.75710 7.75290 0.00420 0.05417 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98050 9.97510 0.00540 0.05413 統一經建基金 42.48000 43.20000 -0.72000 -1.66667 統一龍馬基金 58.04000 59.07000 -1.03000 -1.74369 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.11000 16.44000 -0.33000 -2.00730 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.85000 42.93000 -1.08000 -2.51572 野村中國機會基金 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143 野村巴西基金 6.02000 6.12000 -0.10000 -1.63399 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.32000 11.48000 -0.16000 -1.39373 野村台灣高股息基金 23.48000 23.88000 -0.40000 -1.67504 野村台灣運籌基金 32.08000 32.68000 -0.60000 -1.83599 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.42330 9.42260 0.00070 0.00743 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34820 9.33640 0.01180 0.12639 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.39830 9.38900 0.00930 0.09905 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74010 9.73930 0.00080 0.00821 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59040 9.57830 0.01210 0.12633 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.49840 9.48900 0.00940 0.09906 野村平衡基金 17.63000 17.89000 -0.26000 -1.45333 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.41000 9.58000 -0.17000 -1.77453 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.26000 -0.16000 -1.20664 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.84000 11.03000 -0.19000 -1.72257 野村全球生技醫療基金 16.73000 17.10000 -0.37000 -2.16374 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99040 9.98240 0.00800 0.08014 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92130 9.91010 0.01120 0.11302 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.88330 9.87470 0.00860 0.08709 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99040 9.98250 0.00790 0.07914 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92100 9.90990 0.01110 0.11201 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88320 9.87470 0.00850 0.08608 野村全球品牌基金 25.15000 25.61000 -0.46000 -1.79617 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.48000 12.70000 -0.22000 -1.73228 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.65000 10.83000 -0.18000 -1.66205 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.86000 19.19000 -0.33000 -1.71965 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.89000 12.10000 -0.21000 -1.73554 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.32110 10.13190 0.18920 1.86737 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33450 10.33660 -0.00210 -0.02032 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19260 10.19910 -0.00650 -0.06373 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.07340 9.15610 -0.08270 -0.90322 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.84150 8.92200 -0.08050 -0.90226 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.41830 8.50300 -0.08470 -0.99612 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.91540 11.01470 -0.09930 -0.90152 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39530 10.48990 -0.09460 -0.90182 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96670 10.06680 -0.10010 -0.99436 野村成長基金 26.67000 27.14000 -0.47000 -1.73176 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.41190 8.40940 0.00250 0.02973 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.41980 8.41080 0.00900 0.10701 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55810 8.55980 -0.00170 -0.01986 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.09920 9.09700 0.00220 0.02418 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.99270 8.98310 0.00960 0.10687 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.13820 9.14000 -0.00180 -0.01969 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.88000 11.92000 -0.04000 -0.33557 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.11420 9.10550 0.00870 0.09555 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.14290 9.13160 0.01130 0.12375 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.22990 9.22560 0.00430 0.04661 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.80620 9.78990 0.01630 0.16650 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.71830 9.70630 0.01200 0.12363 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81500 9.81040 0.00460 0.04689 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28350 8.28260 0.00090 0.01087 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87190 8.87130 0.00060 0.00676 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74040 8.73380 0.00660 0.07557 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.83010 12.82870 0.00140 0.01091 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.95680 11.95550 0.00130 0.01087 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.71060 9.70330 0.00730 0.07523 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99530 9.99530 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98120 9.97640 0.00480 0.04811 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97690 9.97710 -0.00020 -0.00200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99350 9.99350 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97990 9.97510 0.00480 0.04812 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99240 9.99270 -0.00030 -0.00300 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.75790 9.74810 0.00980 0.10053 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.72920 9.72150 0.00770 0.07921 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.68700 9.69400 -0.00700 -0.07221 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.75190 9.76870 -0.01680 -0.17198 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88900 9.90300 -0.01400 -0.14137 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50720 9.51810 -0.01090 -0.11452 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03440 9.05010 -0.01570 -0.17348 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96870 10.98780 -0.01910 -0.17383 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.75080 9.82590 -0.07510 -0.76431 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.82750 10.90700 -0.07950 -0.72889 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.31360 10.38330 -0.06970 -0.67127 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.07790 10.15610 -0.07820 -0.76998 野村泰國基金 41.30000 41.23000 0.07000 0.16978 野村高科技基金 8.43000 8.60000 -0.17000 -1.97674 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.84700 9.97320 -0.12620 -1.26539 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.88110 10.00670 -0.12560 -1.25516 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.20340 10.33340 -0.13000 -1.25806 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.26580 9.37220 -0.10640 -1.13527 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.17670 9.29450 -0.11780 -1.26742 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.04510 9.15120 -0.10610 -1.15941 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.49620 11.64330 -0.14710 -1.26339 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.86100 13.03120 -0.17020 -1.30610 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.44910 10.56910 -0.12000 -1.13539 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.35560 10.48850 -0.13290 -1.26710 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.46810 10.59090 -0.12280 -1.15949 野村貨幣市場基金 16.28810 16.28790 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.98810 9.97210 0.01600 0.16045 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96000 9.87450 0.08550 0.86587 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95430 9.88380 0.07050 0.71329 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.79470 9.78900 0.00570 0.05823 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.75480 9.74510 0.00970 0.09954 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72540 9.71890 0.00650 0.06688 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.87370 9.86790 0.00580 0.05878 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81800 9.80820 0.00980 0.09992 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.90500 9.89880 0.00620 0.06263 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.61420 9.63620 -0.02200 -0.22831 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.56960 9.58150 -0.01190 -0.12420 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.51600 9.53100 -0.01500 -0.15738 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.68140 9.70370 -0.02230 -0.22981 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.62500 9.63690 -0.01190 -0.12348 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.57130 9.58640 -0.01510 -0.15751 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.86660 9.85660 0.01000 0.10145 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.66270 7.65440 0.00830 0.10843 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48950 11.47710 0.01240 0.10804 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.56000 -0.09000 -1.19048 野村精選貨幣市場基金 12.08920 12.08910 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.92000 11.05000 -0.13000 -1.17647 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.11000 10.23000 -0.12000 -1.17302 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 野村歐洲高股息基金季配型 7.47000 7.50000 -0.03000 -0.40000 野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 野村積極成長基金 11.25000 11.45000 -0.20000 -1.74672 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.18000 8.34000 -0.16000 -1.91847 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.77000 30.35000 -0.58000 -1.91104 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08420 10.10240 -0.01820 -0.18016 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.35120 8.36480 -0.01360 -0.16259 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.69510 7.70370 -0.00860 -0.11163 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58770 7.60130 -0.01360 -0.17892 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51950 11.53680 -0.01730 -0.14995 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.33840 10.35000 -0.01160 -0.11208 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22650 10.24480 -0.01830 -0.17863 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.09000 10.32000 -0.23000 -2.22868 野村環球基金-人民幣計價 15.43000 15.79000 -0.36000 -2.27992 野村環球基金-美元計價 12.02000 12.29000 -0.27000 -2.19691 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.76000 17.16000 -0.40000 -2.33100 野村鴻利基金 20.35000 20.67000 -0.32000 -1.54814 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87120 16.87110 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.36000 17.67000 -0.31000 -1.75439 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.96780 9.95540 0.01240 0.12456 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.07110 13.05510 0.01600 0.12256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91090 9.91620 -0.00530 -0.05345 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.89010 9.85650 0.03360 0.34089 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49250 9.49760 -0.00510 -0.05370 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.53040 9.53230 -0.00190 -0.01993 凱基台商天下基金 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548 凱基台灣精五門基金 18.33000 18.56000 -0.23000 -1.23922 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.64830 38.35860 0.28970 0.75524 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.57600 38.62430 -0.04830 -0.12505 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.31800 41.29220 0.02580 0.06248 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.04000 10.19000 -0.15000 -1.47203 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.34480 10.48520 -0.14040 -1.33903 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.85680 11.88450 -0.02770 -0.23308 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55850 11.55830 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.26000 24.52000 -0.26000 -1.06036 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.30000 21.14000 -0.84000 -3.97351 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.74020 20.52160 -0.78140 -3.80770 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.80530 15.81730 -0.01200 -0.07587 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.28000 7.38000 -0.10000 -1.35501 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.44000 11.75000 -0.31000 -2.63830 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.18520 11.43270 -0.24750 -2.16484 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.67000 10.92000 -0.25000 -2.28938 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.78110 12.07660 -0.29550 -2.44688 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.03000 12.35000 -0.32000 -2.59109 凱基護城河基金-台幣計價A 12.39000 12.69000 -0.30000 -2.36407 凱基護城河基金-美元計價B 12.17660 12.45750 -0.28090 -2.25487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.57000 14.06000 0.51000 3.62731 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.99000 31.22000 -2.23000 -7.14286 富邦NASDAQ-100基金 28.48000 29.61000 -1.13000 -3.81628 富邦上証180基金 27.20000 27.34000 -0.14000 -0.51207 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17540 0.17510 0.00030 0.17133 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.39000 5.39000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.76000 7.66000 0.10000 1.30548 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.10000 33.82000 -0.72000 -2.12892 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.01630 11.02140 -0.00510 -0.04627 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.19890 10.19080 0.00810 0.07948 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78310 9.76830 0.01480 0.15151 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.53880 9.54330 -0.00450 -0.04715 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.75780 8.75080 0.00700 0.07999 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.40740 8.39470 0.01270 0.15129 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.72500 20.69230 0.03270 0.15803 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44700 11.44600 0.00100 0.00874 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46500 10.44100 0.02400 0.22986 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80600 12.79560 0.01040 0.08128 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87930 1.87740 0.00190 0.10120 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.17410 9.16660 0.00750 0.08182 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39390 1.39250 0.00140 0.10054 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.79050 11.78720 0.00330 0.02800 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71680 1.71420 0.00260 0.15167 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09560 10.09280 0.00280 0.02774 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48880 1.48650 0.00230 0.15473 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.00810 9.99650 0.01160 0.11604 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.97080 9.96410 0.00670 0.06724 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.13000 15.01000 0.12000 0.79947 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.79000 21.11000 -0.32000 -1.51587 富邦日本東証基金 21.08000 21.19000 -0.11000 -0.51911 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.99000 43.41000 -0.42000 -0.96752 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.91000 43.54000 -0.63000 -1.44695 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.28000 48.31000 -1.03000 -2.13206 富邦台灣心基金 19.24000 19.61000 -0.37000 -1.88679 富邦台灣釆吉50基金 42.30000 43.19000 -0.89000 -2.06066 富邦台灣科技指數基金 49.53000 51.06000 -1.53000 -2.99647 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88340 39.70110 0.18230 0.45918 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.32480 41.42300 -0.09820 -0.23707 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29280 0.29380 -0.00100 -0.34037 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51230 2.52140 -0.00910 -0.36091 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33840 0.00020 0.05910 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50350 10.49490 0.00860 0.08194 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17030 2.17820 -0.00790 -0.36268 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32310 0.32290 0.00020 0.06194 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01530 9.00790 0.00740 0.08215 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.69000 22.79000 -0.10000 -0.43879 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.72000 28.87000 -0.15000 -0.51957 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65950 15.65930 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.16780 40.13580 0.03200 0.07973 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.94600 38.65530 0.29070 0.75203 富邦長紅基金 54.45000 55.54000 -1.09000 -1.96255 富邦科技基金 21.12000 21.58000 -0.46000 -2.13160 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.39730 40.40330 -0.00600 -0.01485 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.31260 38.64230 0.67030 1.73463 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.84990 38.65990 0.19000 0.49147 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.54000 -0.19000 -0.92502 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.02000 13.77000 0.25000 1.81554 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.05000 27.83000 -0.78000 -2.80273 富邦高成長基金 20.86000 21.24000 -0.38000 -1.78908 富邦基金A類型 11.83000 12.07000 -0.24000 -1.98840 富邦基金I類型 11.83000 12.07000 -0.24000 -1.98840 富邦深証100基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 富邦富時歐洲ETF基金 19.11000 19.27000 -0.16000 -0.83031 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40260 0.40420 -0.00160 -0.39584 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.00780 12.03980 -0.03200 -0.26579 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18730 9.21180 -0.02450 -0.26596 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29480 0.29590 -0.00110 -0.37175 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50710 8.52980 -0.02270 -0.26613 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.51610 9.52440 -0.00830 -0.08714 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.00510 10.02910 -0.02400 -0.23930 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.23980 9.24790 -0.00810 -0.08759 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.70840 9.73170 -0.02330 -0.23942 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.60000 17.76000 -0.16000 -0.90090 富邦精準基金 40.42000 41.12000 -0.70000 -1.70233 富邦精銳中小基金 9.84000 10.01000 -0.17000 -1.69830 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.85000 16.08000 -0.23000 -1.43035 富邦臺灣公司治理100基金 19.58000 19.93000 -0.35000 -1.75615 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.03000 7.90000 0.13000 1.64557 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.07000 13.51000 -0.44000 -3.25685 富邦標普美國特別股ETF基金 18.77000 18.87000 -0.10000 -0.52994 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.88920 9.95230 -0.06310 -0.63402 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.77860 9.78640 -0.00780 -0.07970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.85640 9.88370 -0.02730 -0.27621 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.56020 9.62120 -0.06100 -0.63402 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.41090 9.41840 -0.00750 -0.07963 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.46990 9.49610 -0.02620 -0.27590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.24000 28.67000 -0.43000 -1.49983 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.75660 9.82300 -0.06640 -0.67596 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.66340 9.72880 -0.06540 -0.67223 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66320 9.73050 -0.06730 -0.69164 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.79820 9.82380 -0.02560 -0.26059 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.70350 9.72880 -0.02530 -0.26005 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70290 9.73000 -0.02710 -0.27852 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24890 8.30530 -0.05640 -0.67908 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.74320 8.79440 -0.05120 -0.58219 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.47490 8.52780 -0.05290 -0.62032 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44560 9.43860 0.00700 0.07416 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.42050 9.41290 0.00760 0.08074 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.14100 9.13520 0.00580 0.06349 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.22670 9.22070 0.00600 0.06507 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15720 8.17470 -0.01750 -0.21408 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.17020 9.17940 -0.00920 -0.10022 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.65910 8.67150 -0.01240 -0.14300 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37740 10.34150 0.03590 0.34714 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11780 10.08180 0.03600 0.35708 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63670 9.60410 0.03260 0.33944 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.80020 8.81220 -0.01200 -0.13617 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.48860 9.45640 0.03220 0.34051 富達卓越領航全球組合基金 14.42000 14.55000 -0.13000 -0.89347 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.36890 8.38850 -0.01960 -0.23365 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03920 9.05190 -0.01270 -0.14030 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72810 8.74330 -0.01520 -0.17385 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.71860 9.68770 0.03090 0.31896 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.65400 9.62280 0.03120 0.32423 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.36230 9.33370 0.02860 0.30642 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81760 8.83240 -0.01480 -0.16756 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45490 9.42560 0.02930 0.31086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.90000 6.88000 0.02000 0.29070 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60860 9.60930 -0.00070 -0.00728 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.08940 9.08040 0.00900 0.09911 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66220 8.65900 0.00320 0.03696 富蘭克林華美中華基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.58000 18.88000 -0.30000 -1.58898 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.49000 18.64000 -0.15000 -0.80472 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.24000 10.44000 -0.20000 -1.91571 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 10.10000 -0.20000 -1.98020 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.62670 7.62880 -0.00210 -0.02753 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71130 8.70520 0.00610 0.07007 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.50910 9.50250 0.00660 0.06946 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02130 9.02390 -0.00260 -0.02881 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.93990 10.94960 -0.00970 -0.08859 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.47600 8.48360 -0.00760 -0.08958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79230 8.80010 -0.00780 -0.08864 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13260 13.13870 -0.00610 -0.04643 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.96010 9.96470 -0.00460 -0.04616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.98200 9.99050 -0.00850 -0.08508 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.42550 7.43180 -0.00630 -0.08477 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.80790 8.81540 -0.00750 -0.08508 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51590 10.53440 -0.01850 -0.17562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.30520 7.31810 -0.01290 -0.17628 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.68330 8.69860 -0.01530 -0.17589 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.25980 10.26830 -0.00850 -0.08278 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.46170 7.46790 -0.00620 -0.08302 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.91490 7.92400 -0.00910 -0.11484 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.94110 8.94620 -0.00510 -0.05701 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.78490 9.79060 -0.00570 -0.05822 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.33110 12.34530 -0.01420 -0.11502 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.53000 8.62000 -0.09000 -1.04408 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.82000 8.94000 -0.12000 -1.34228 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.38000 10.52000 -0.14000 -1.33080 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.90000 -0.09000 -1.01124 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.37920 12.54710 -0.16790 -1.33816 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.07000 9.18000 -0.11000 -1.19826 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.24000 9.37000 -0.13000 -1.38741 富蘭克林華美第一富基金 34.59000 34.98000 -0.39000 -1.11492 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31760 10.31740 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.21000 9.30000 -0.09000 -0.96774 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.89000 9.00000 -0.11000 -1.22222 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.93000 14.28000 -0.35000 -2.45098 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.01000 13.28000 -0.27000 -2.03313 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.02000 15.37000 -0.35000 -2.27716 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87510 6.92500 -0.04990 -0.72058 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08580 10.11680 -0.03100 -0.30642 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.21270 9.20940 0.00330 0.03583 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76910 10.76520 0.00390 0.03623 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54150 6.54380 -0.00230 -0.03515 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64970 8.64710 0.00260 0.03007 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.88010 9.87710 0.00300 0.03037 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.22490 10.22860 -0.00370 -0.03617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.32000 58.82000 0.50000 0.85005 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.69000 60.20000 0.49000 0.81395 復華1至5年期高收益債券基金 20.02000 20.05000 -0.03000 -0.14963 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華人民幣貨幣市場基金 11.71810 11.71720 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.79690 36.25400 -0.45710 -1.26083 復華大中華中小策略基金 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 62.23000 63.86000 -1.63000 -2.55246 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.75550 51.25710 0.49840 0.97235 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華台灣智能基金 11.15000 11.29000 -0.14000 -1.24004 復華全方位基金 26.15000 26.80000 -0.65000 -2.42537 復華全球大趨勢基金-美元 12.01000 12.33000 -0.32000 -2.59530 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.77000 19.29000 -0.52000 -2.69570 復華全球平衡基金-美元 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879 復華全球平衡基金-新臺幣 19.05000 19.31000 -0.26000 -1.34645 復華全球物聯網科技基金-美元 14.30000 14.75000 -0.45000 -3.05085 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.67000 14.13000 -0.46000 -3.25548 復華全球原物料基金 8.34000 8.47000 -0.13000 -1.53483 復華全球消費基金-新臺幣 11.89000 12.09000 -0.20000 -1.65426 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43810 11.42750 0.01060 0.09276 復華全球債券基金 13.32440 13.24810 0.07630 0.57593 復華全球債券組合基金 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.75000 13.94000 -0.19000 -1.36298 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 復華有利貨幣市場基金 13.45280 13.45260 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 復華亞太成長基金 12.45000 12.77000 -0.32000 -2.50587 復華亞太神龍科技基金-美元 8.19000 8.49000 -0.30000 -3.53357 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.63000 8.95000 -0.32000 -3.57542 復華東協世紀基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 復華南非幣長期收益基金A 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814 復華南非幣短期收益基金A 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.51000 11.97000 -0.46000 -3.84294 復華美國新星基金-新臺幣 11.58000 12.07000 -0.49000 -4.05965 復華恒生基金 20.28000 20.52000 -0.24000 -1.16959 復華恒生單日反向一倍基金 8.94000 8.78000 0.16000 1.82232 復華恒生單日正向二倍基金 28.33000 29.39000 -1.06000 -3.60667 復華神盾基金 23.13680 23.47410 -0.33730 -1.43690 復華高成長基金 60.01000 61.43000 -1.42000 -2.31157 復華高益策略組合基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 復華貨幣市場基金 14.41440 14.41420 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.54000 -0.23000 -1.24056 復華富時台灣高股息低波動基金 49.25000 49.56000 -0.31000 -0.62550 復華復華基金 18.70000 19.14000 -0.44000 -2.29885 復華華人世紀基金 15.26000 15.30000 -0.04000 -0.26144 復華傳家二號基金 28.30900 28.66530 -0.35630 -1.24297 復華傳家基金 20.03140 20.24870 -0.21730 -1.07316 復華奧林匹克全球組合基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708 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9.43050 9.43440 -0.00390 -0.04134 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.79710 9.79850 -0.00140 -0.01429 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.54690 9.55060 -0.00370 -0.03874 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.47480 9.47270 0.00210 0.02217 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92930 9.94230 -0.01300 -0.13075 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49970 9.49850 0.00120 0.01263 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95660 9.97060 -0.01400 -0.14041 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49930 9.49810 0.00120 0.01263 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95860 9.97250 -0.01390 -0.13938 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.90420 9.87130 0.03290 0.33329 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.85850 9.86250 -0.00400 -0.04056 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.82640 9.84540 -0.01900 -0.19298 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.84960 9.81760 0.03200 0.32595 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.94620 10.76990 0.17630 1.63697 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78140 9.78410 -0.00270 -0.02760 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.84960 9.81760 0.03200 0.32595 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.94630 10.76990 0.17640 1.63790 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78190 9.78460 -0.00270 -0.02759 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.78410 9.80180 -0.01770 -0.18058 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.00980 9.01680 -0.00700 -0.07763 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.14230 8.11180 0.03050 0.37600 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07930 8.06140 0.01790 0.22205 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41090 11.41980 -0.00890 -0.07793 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33860 10.29990 0.03870 0.37573 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.37730 10.35430 0.02300 0.22213 景順主流基金 15.43000 15.74000 -0.31000 -1.96950 景順台灣科技基金 26.92000 27.42000 -0.50000 -1.82349 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 景順全球科技基金 20.42000 21.16000 -0.74000 -3.49716 景順全球康健基金 19.43000 19.80000 -0.37000 -1.86869 景順貨幣市場基金 15.95310 15.95300 0.00010 0.00063 景順潛力基金 28.21000 28.84000 -0.63000 -2.18447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.41000 13.82000 -0.41000 -2.96671 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.47000 12.87000 -0.40000 -3.10800 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.43000 10.63000 -0.20000 -1.88147 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.54000 10.76000 -0.22000 -2.04461 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.70000 10.91000 -0.21000 -1.92484 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.83000 11.05000 -0.22000 -1.99095 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.64000 9.80000 -0.16000 -1.63265 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.75000 9.93000 -0.18000 -1.81269 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.92000 10.08000 -0.16000 -1.58730 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.08000 10.26000 -0.18000 -1.75439 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.53330 8.54740 -0.01410 -0.16496 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.85030 7.81100 0.03930 0.50314 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03950 11.05780 -0.01830 -0.16549 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13540 10.08460 0.05080 0.50374 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595 華南永昌中國A股基金(美元) 7.11000 7.06000 0.05000 0.70822 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31590 9.31520 0.00070 0.00751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.46310 9.47680 -0.01370 -0.14456 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67320 9.67250 0.00070 0.00724 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.82890 9.84310 -0.01420 -0.14426 華南永昌永昌基金 17.53000 17.90000 -0.37000 -2.06704 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 華南永昌全球亨利組合基金 14.06730 14.07120 -0.00390 -0.02772 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.93000 -0.22000 -2.21551 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.94000 9.14000 -0.20000 -2.18818 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.17000 9.39000 -0.22000 -2.34292 華南永昌全球精品基金 14.76000 15.07000 -0.31000 -2.05707 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.17000 10.38000 -0.21000 -2.02312 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.34000 -0.24000 -2.32108 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.37000 12.63000 -0.26000 -2.05859 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.21000 12.49000 -0.28000 -2.24179 華南永昌物聯網精選基金 10.64000 10.93000 -0.29000 -2.65325 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22740 16.22720 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.51020 22.80680 -0.29660 -1.30049 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95240 11.95230 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22500 10.22500 0.00000 0.00000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.12040 10.09600 0.02440 0.24168 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77790 9.77790 0.00000 0.00000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64770 9.62380 0.02390 0.24834 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98510 9.97590 0.00920 0.09222 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.82890 9.79590 0.03300 0.33688 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.64300 9.63410 0.00890 0.09238 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.48180 9.45020 0.03160 0.33438 華頓中小型基金 21.11000 21.86000 -0.75000 -3.43092 華頓中國多重機會平衡基金 11.12930 11.24550 -0.11620 -1.03330 華頓台灣基金 23.48000 24.14000 -0.66000 -2.73405 華頓平安貨幣市場基金 11.53390 11.53380 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.66000 15.88000 -0.22000 -1.38539 華頓全球高收益債券基金A 13.15930 13.18560 -0.02630 -0.19946 華頓全球高收益債券基金B 7.97780 7.99380 -0.01600 -0.20016 華頓全球黑鑽油源基金 5.07000 5.17000 -0.10000 -1.93424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44000 2.43030 0.00970 0.39913 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.94550 10.86960 0.07590 0.69828 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35650 0.35350 0.00300 0.84866 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.15460 11.13300 0.02160 0.19402 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05560 10.04260 0.01300 0.12945 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.94790 9.89900 0.04890 0.49399 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.89480 8.85110 0.04370 0.49372 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.19680 10.13120 0.06560 0.64750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.15670 9.09490 0.06180 0.67950 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47430 2.47740 -0.00310 -0.12513 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00120 2.00750 -0.00630 -0.31382 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.64190 11.60620 0.03570 0.30759 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.29480 9.26630 0.02850 0.30757 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36090 0.35970 0.00120 0.33361 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29450 0.29320 0.00130 0.44338 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.20000 3.21000 -0.01000 -0.31153 匯豐中國動力基金(台幣) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.08000 22.47000 -0.39000 -1.73565 匯豐全球趨勢組合基金 11.76000 12.12000 -0.36000 -2.97030 匯豐全球關鍵資源基金 7.80000 7.91000 -0.11000 -1.39064 匯豐安富基金 24.19000 24.45000 -0.26000 -1.06339 匯豐成功基金 38.80000 39.34000 -0.54000 -1.37265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55220 2.56060 -0.00840 -0.32805 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28510 2.29370 -0.00860 -0.37494 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41590 11.41000 0.00590 0.05171 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67640 7.67030 0.00610 0.07953 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37360 0.37310 0.00050 0.13401 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32700 0.32650 0.00050 0.15314 匯豐金磚動力基金 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98950 14.98950 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.71000 4.69000 0.02000 0.42644 匯豐新鑽動力基金 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30230 5.33570 -0.03340 -0.62597 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99440 9.02800 -0.03360 -0.37218 匯豐龍鳳基金-A類型 47.51000 48.36000 -0.85000 -1.75765 匯豐龍鳳基金-I類型 47.51000 48.36000 -0.85000 -1.75765 匯豐龍騰電子基金 32.41000 33.07000 -0.66000 -1.99577 匯豐雙高收益債券組合基金 11.97410 11.96880 0.00530 0.04428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.32000 17.76000 -0.44000 -2.47748 新光中國成長基金(人民幣) 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 新光中國成長基金(美元) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 新光中國成長基金(新臺幣) 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.37830 10.41920 -0.04090 -0.39254 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56270 9.54090 0.02180 0.22849 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.81790 9.80070 0.01720 0.17550 新光台灣富貴基金 21.31000 21.65000 -0.34000 -1.57044 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831 新光全球生技醫療基金(美元) 11.33000 11.50000 -0.17000 -1.47826 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.99000 11.16000 -0.17000 -1.52330 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94030 9.93080 0.00950 0.09566 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.66940 9.66520 0.00420 0.04345 新光全球債券基金(B配息)美元 9.52150 9.51240 0.00910 0.09566 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.24960 9.24560 0.00400 0.04326 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.41000 8.66000 -0.25000 -2.88684 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.74000 9.97000 -0.23000 -2.30692 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.27000 9.47000 -0.20000 -2.11193 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.17000 9.38000 -0.21000 -2.23881 新光吉星貨幣市場基金 15.46190 15.46170 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.03000 9.29000 -0.26000 -2.79871 新光多重資產基金(A累積)美元 8.28000 8.46000 -0.18000 -2.12766 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.61000 8.80000 -0.19000 -2.15909 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.50000 8.68000 -0.18000 -2.07373 新光亞洲精選基金-美金 21.20000 21.31000 -0.11000 -0.51619 新光亞洲精選基金-新台幣 21.38000 21.51000 -0.13000 -0.60437 新光兩岸優勢基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 22.01000 22.57000 -0.56000 -2.48117 新光南非幣保本基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 新光特選內需收益ETF基金 19.64000 19.73000 -0.09000 -0.45616 新光創新科技基金 13.00000 13.35000 -0.35000 -2.62172 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74510 9.74400 0.00110 0.01129 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.95130 9.94920 0.00210 0.02111 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57730 9.57360 0.00370 0.03865 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12640 9.12570 0.00070 0.00767 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.32600 9.32400 0.00200 0.02145 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.97050 8.96720 0.00330 0.03680 新光澳幣八年期保本基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 新光澳幣十年期保本基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 新光澳幣保本基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00000 10.01790 -0.01790 -0.17868 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44700 9.46340 -0.01640 -0.17330 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37840 9.39920 -0.02080 -0.22130 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83610 9.85790 -0.02180 -0.22114 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83040 9.84580 -0.01540 -0.15641 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.36940 9.38410 -0.01470 -0.15665 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32870 9.34500 -0.01630 -0.17442 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78340 9.80040 -0.01700 -0.17346 瑞銀全球創新趨勢基金 6.74000 6.94000 -0.20000 -2.88184 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.70770 9.69440 0.01330 0.13719 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.10810 9.09630 0.01180 0.12972 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.58640 9.56870 0.01770 0.18498 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.07210 9.05530 0.01680 0.18553 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.13510 9.11990 0.01520 0.16667 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.70800 9.69180 0.01620 0.16715 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.55770 13.54470 0.01300 0.09598 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.19960 8.19180 0.00780 0.09522 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.14250 35.98380 0.15870 0.44103 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.02620 38.66450 0.36170 0.93548 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.17450 36.82870 0.34580 0.93894 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.95890 39.57070 0.38820 0.98103 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.86180 39.79450 0.06730 0.16912 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.67690 38.41010 0.26680 0.69461 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95070 9.95650 -0.00580 -0.05825 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29240 11.29040 0.00200 0.01771 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04980 10.00120 0.04860 0.48594 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.17330 11.20280 -0.02950 -0.26333 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.39570 8.36440 0.03130 0.37420 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 群益大印度基金-人民幣 12.70730 12.86300 -0.15570 -1.21045 群益大印度基金-美元 12.01440 12.08440 -0.07000 -0.57926 群益大印度基金-新臺幣 11.34000 11.43000 -0.09000 -0.78740 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.24800 11.64850 -0.40050 -3.43821 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.90470 11.22130 -0.31660 -2.82142 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.51000 -0.31000 -2.94957 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.29330 10.65980 -0.36650 -3.43815 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.10610 9.37050 -0.26440 -2.82162 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.54000 8.80000 -0.26000 -2.95455 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.02650 9.34780 -0.32130 -3.43717 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.01740 8.25010 -0.23270 -2.82057 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.44000 8.69000 -0.25000 -2.87687 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.59650 8.90250 -0.30600 -3.43724 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.89110 8.12020 -0.22910 -2.82136 群益中小型股基金 38.16000 38.52000 -0.36000 -0.93458 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.53450 9.54560 -0.01110 -0.11628 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.89870 8.85250 0.04620 0.52189 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.30940 8.27900 0.03040 0.36719 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.31590 8.32560 -0.00970 -0.11651 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.76080 7.72050 0.04030 0.52199 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.24770 7.22110 0.02660 0.36836 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.85610 9.87150 -0.01540 -0.15600 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84180 10.85870 -0.01690 -0.15564 群益中國高收益債券基金-美元 10.48820 10.48240 0.00580 0.05533 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.68350 9.66840 0.01510 0.15618 群益中國新機會基金N-人民幣 7.66730 7.64110 0.02620 0.34288 群益中國新機會基金N-美元 7.07770 7.00880 0.06890 0.98305 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321 群益中國新機會基金-人民幣 6.79980 6.77650 0.02330 0.34384 群益中國新機會基金-美元 7.56780 7.49410 0.07370 0.98344 群益中國新機會基金-新臺幣 7.19000 7.13000 0.06000 0.84151 群益平衡王基金 18.53350 18.68770 -0.15420 -0.82514 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.20000 -0.05000 -0.60976 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.89390 11.06150 -0.16760 -1.51517 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.45350 10.54690 -0.09340 -0.88557 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.64790 9.79640 -0.14850 -1.51586 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.25720 9.34000 -0.08280 -0.88651 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.83000 -0.09000 -1.01925 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.67640 9.70990 -0.03350 -0.34501 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.45600 9.48720 -0.03120 -0.32886 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.91410 8.94500 -0.03090 -0.34544 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.83130 8.86050 -0.02920 -0.32955 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.73250 9.76610 -0.03360 -0.34405 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.75260 9.78480 -0.03220 -0.32908 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.07110 9.10250 -0.03140 -0.34496 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.44900 9.48020 -0.03120 -0.32911 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00520 10.00640 -0.00120 -0.01199 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.14630 7.14710 -0.00080 -0.01119 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06160 10.08780 -0.02620 -0.25972 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.92320 9.94830 -0.02510 -0.25230 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01780 10.05330 -0.03550 -0.35312 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.77130 9.79670 -0.02540 -0.25927 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67740 9.70200 -0.02460 -0.25356 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.76980 9.80440 -0.03460 -0.35290 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06170 10.08780 -0.02610 -0.25873 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.92310 9.94830 -0.02520 -0.25331 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01800 10.05340 -0.03540 -0.35212 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.77140 9.79680 -0.02540 -0.25927 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67740 9.70190 -0.02450 -0.25253 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.76980 9.80440 -0.03460 -0.35290 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.59490 9.82610 -0.23120 -2.35292 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.11000 11.40000 -0.29000 -2.54386 群益全球關鍵生技基金-美元 15.69970 16.07810 -0.37840 -2.35351 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.42000 15.81000 -0.39000 -2.46679 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267 群益印度中小基金N-人民幣 10.54900 10.66680 -0.11780 -1.10436 群益印度中小基金N-美元 8.90250 8.94480 -0.04230 -0.47290 群益印度中小基金N-新臺幣 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 群益印度中小基金-人民幣 14.28090 14.44040 -0.15950 -1.10454 群益印度中小基金-美元 12.73300 12.79350 -0.06050 -0.47290 群益印度中小基金-新臺幣 14.66000 14.75000 -0.09000 -0.61017 群益多利策略組合基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 群益多重收益組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.73000 14.81000 -0.08000 -0.54018 群益安家基金 23.30310 23.62500 -0.32190 -1.36254 群益安穩貨幣市場基金 16.10560 16.10540 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.65000 22.46000 -0.81000 -3.60641 群益亞太中小基金 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 群益亞太新趨勢平衡基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.61650 9.59370 0.02280 0.23766 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.30660 7.28930 0.01730 0.23733 群益店頭市場基金 83.20000 85.44000 -2.24000 -2.62172 群益東方盛世基金 8.29000 8.39000 -0.10000 -1.19190 群益東協成長基金-人民幣 12.85170 12.92040 -0.06870 -0.53172 群益東協成長基金-美元 11.34040 11.32870 0.01170 0.10328 群益東協成長基金-新臺幣 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.86270 10.99000 -0.12730 -1.15833 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.26970 10.38580 -0.11610 -1.11787 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.70910 9.82790 -0.11880 -1.20880 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.34270 9.45210 -0.10940 -1.15741 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.83550 8.93550 -0.10000 -1.11913 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.35130 8.45350 -0.10220 -1.20897 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.14280 9.24990 -0.10710 -1.15785 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.99280 9.09450 -0.10170 -1.11826 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.32960 9.44380 -0.11420 -1.20926 群益長安基金 25.62000 26.12000 -0.50000 -1.91424 群益美國新創亮點基金N-美元 9.54370 9.85720 -0.31350 -3.18042 群益美國新創亮點基金-美元 14.43720 14.91130 -0.47410 -3.17947 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.88000 14.35000 -0.47000 -3.27526 群益真善美基金 15.53290 15.56440 -0.03150 -0.20238 群益馬拉松基金 107.54000 109.79000 -2.25000 -2.04937 群益馬拉松基金I類型 107.78000 110.04000 -2.26000 -2.05380 群益深証中小板基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 群益創新科技基金 29.27000 29.95000 -0.68000 -2.27045 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.83700 8.84580 -0.00880 -0.09948 群益華夏盛世基金N-美元 8.17610 8.13230 0.04380 0.53859 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 群益華夏盛世基金-人民幣 9.62340 9.63300 -0.00960 -0.09966 群益華夏盛世基金-美元 9.01530 8.96700 0.04830 0.53864 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 群益奧斯卡基金 25.20000 25.87000 -0.67000 -2.58987 群益新興金鑽基金-美元 11.22240 11.28250 -0.06010 -0.53268 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849 群益葛萊美基金 21.51000 22.02000 -0.51000 -2.31608 群益道瓊美國地產ETF基金 19.97000 20.30000 -0.33000 -1.62562 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.76000 8.62000 0.14000 1.62413 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.50000 11.88000 -0.38000 -3.19865 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69730 11.74990 -0.05260 -0.44766 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.00180 11.05290 -0.05110 -0.46232 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.94680 10.99810 -0.05130 -0.46644 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33650 8.37400 -0.03750 -0.44781 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.74830 8.78890 -0.04060 -0.46195 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36320 8.40230 -0.03910 -0.46535 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.86760 9.91350 -0.04590 -0.46300 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.67710 9.72210 -0.04500 -0.46286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.89000 26.30000 -0.41000 -1.55894 德信中國精選成長基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 德信台灣主流中小基金 16.95000 17.12000 -0.17000 -0.99299 德信新興股票組合基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 德信萬保貨幣市場基金 11.94750 11.94740 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75890 10.75520 0.00370 0.03440 德信數位時代基金 26.16000 26.40000 -0.24000 -0.90909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.94650 9.94290 0.00360 0.03621 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88160 9.88030 0.00130 0.01316 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67650 11.67630 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.90000 14.22000 -0.32000 -2.25035 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.35000 17.75000 -0.40000 -2.25352 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.23610 10.26860 -0.03250 -0.31650 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.93610 14.98300 -0.04690 -0.31302 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.97890 7.98480 -0.00590 -0.07389 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.81130 10.80260 0.00870 0.08054 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33930 11.32990 0.00940 0.08297 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05080 13.06040 -0.00960 -0.07350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.03000 16.15000 -0.12000 -0.74303 摩根中小基金 20.23000 20.84000 -0.61000 -2.92706 摩根中國A股基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 摩根中國A股基金(美元) 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 摩根中國亮點基金 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.54560 10.51370 0.03190 0.30341 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.69330 11.68310 0.01020 0.08731 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.97860 8.94300 0.03560 0.39808 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.95830 11.92220 0.03610 0.30280 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.77760 13.76560 0.01200 0.08717 摩根台灣金磚基金-累積型 17.62000 18.09000 -0.47000 -2.59812 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.62000 18.09000 -0.47000 -2.59812 摩根台灣增長基金 45.67000 46.52000 -0.85000 -1.82717 摩根平衡基金 26.41000 26.72000 -0.31000 -1.16018 摩根全球α基金 17.73000 18.20000 -0.47000 -2.58242 摩根全球平衡基金 14.74200 14.79070 -0.04870 -0.32926 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.39960 9.41320 -0.01360 -0.14448 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.40970 10.43340 -0.02370 -0.22716 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.82790 9.84010 -0.01220 -0.12398 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16810 11.18420 -0.01610 -0.14395 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.86060 9.87290 -0.01230 -0.12458 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.35730 10.35140 0.00590 0.05700 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.38190 13.37430 0.00760 0.05683 摩根亞洲基金 54.93000 55.29000 -0.36000 -0.65111 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.25430 8.23860 0.01570 0.19057 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66150 9.64300 0.01850 0.19185 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.55030 8.52950 0.02080 0.24386 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13240 12.10650 0.02590 0.21393 摩根東方內需機會基金 17.41000 17.53000 -0.12000 -0.68454 摩根東方科技基金 30.35000 31.03000 -0.68000 -2.19143 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140 摩根第一貨幣市場基金 15.09420 15.09410 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.31000 13.55000 -0.24000 -1.77122 摩根新金磚五國基金 11.29000 11.39000 -0.10000 -0.87796 摩根新絲路基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 摩根新興35基金 12.64000 12.73000 -0.09000 -0.70699 摩根新興日本基金 22.81000 23.26000 -0.45000 -1.93465 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.05940 7.02120 0.03820 0.54407 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.27350 9.23380 0.03970 0.42994 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.05180 9.00250 0.04930 0.54763 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.36210 10.30590 0.05620 0.54532 摩根新興科技基金 47.48000 49.03000 -1.55000 -3.16133 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13550 8.13260 0.00290 0.03566 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40260 10.39890 0.00370 0.03558 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.35800 8.37370 -0.01570 -0.18749 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.10040 9.11370 -0.01330 -0.14593 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.57170 8.57730 -0.00560 -0.06529 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.68610 9.70420 -0.01810 -0.18652 摩根龍揚基金 29.64000 29.76000 -0.12000 -0.40323 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.68000 10.82000 -0.14000 -1.29390 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.45000 10.58000 -0.13000 -1.22873 摩根環球股票收益基金-累積型 11.13000 11.28000 -0.15000 -1.32979 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15880 9.16000 -0.00120 -0.01310 摩根總收益組合基金-累積型 11.12690 11.12840 -0.00150 -0.01348 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.50000 22.78000 -0.28000 -1.22915 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66080 11.65870 0.00210 0.01801 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88240 10.87380 0.00860 0.07909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85190 9.85380 -0.00190 -0.01928 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98100 9.97910 0.00190 0.01904 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.36850 9.36110 0.00740 0.07905 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47570 8.47730 -0.00160 -0.01887 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.83030 9.94760 -0.11730 -1.17918 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.84550 9.97820 -0.13270 -1.32990 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.47820 9.52440 -0.04620 -0.48507 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.58250 9.64390 -0.06140 -0.63667 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.17530 9.22010 -0.04480 -0.48589 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.27540 9.33490 -0.05950 -0.63739 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.98480 11.06260 -0.07780 -0.70327 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.73600 10.81570 -0.07970 -0.73689 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90000 9.98740 -0.08740 -0.87510 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34170 10.41490 -0.07320 -0.70284 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.09170 10.16660 -0.07490 -0.73673 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.30860 9.39080 -0.08220 -0.87532 聯邦金鑽平衡基金 21.19180 21.32180 -0.13000 -0.60970 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.98200 9.10090 -0.11890 -1.30646 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.23490 9.37140 -0.13650 -1.45656 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.96100 9.07960 -0.11860 -1.30622 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.21920 9.35560 -0.13640 -1.45795 聯邦貨幣市場基金 13.17930 13.17910 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.44000 11.60000 -0.16000 -1.37931 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.85320 15.87370 -0.02050 -0.12914 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.79840 11.90760 -0.10920 -0.91706 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.31960 11.42270 -0.10310 -0.90259 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.83600 10.93480 -0.09880 -0.90354 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74430 11.72200 0.02230 0.19024 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93310 10.92330 0.00980 0.08972 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34970 10.33000 0.01970 0.19071 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.43820 8.43060 0.00760 0.09015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.31000 32.84000 -0.53000 -1.61389 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.16000 15.01000 0.15000 0.99933 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.54000 7.56000 -0.02000 -0.26455 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.92000 11.05000 -0.13000 -1.17647 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.57000 13.76000 -0.19000 -1.38081 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.96000 14.15000 -0.19000 -1.34276 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.90000 14.09000 -0.19000 -1.34847 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.73000 14.93000 -0.20000 -1.33958 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.72000 9.83000 -0.11000 -1.11902 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.68000 20.02000 -0.34000 -1.69830 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.82000 18.12000 -0.30000 -1.65563 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.25000 12.47000 -0.22000 -1.76423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.55000 14.80000 -0.25000 -1.68919 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.28000 15.54000 -0.26000 -1.67310 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.36000 14.61000 -0.25000 -1.71116 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.50000 9.67000 -0.17000 -1.75801 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.50000 14.75000 -0.25000 -1.69492 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.83000 13.05000 -0.22000 -1.68582 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.85000 13.07000 -0.22000 -1.68324 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.71000 8.87000 -0.16000 -1.80383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.45000 13.68000 -0.23000 -1.68129 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.05000 17.04000 0.01000 0.05869 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.90000 13.92000 -0.02000 -0.14368 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 聯博貨幣市場基金 15.00820 15.00810 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.24650 10.24210 0.00440 0.04296 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.27880 13.26330 0.01550 0.11686 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24290 7.23980 0.00310 0.04282 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.50000 19.87000 -0.37000 -1.86210 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 瀚亞巴西基金 5.33000 5.40000 -0.07000 -1.29630 瀚亞外銷基金 37.86000 38.45000 -0.59000 -1.53446 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.39000 11.54000 -0.15000 -1.29983 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.72000 9.86000 -0.14000 -1.41988 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.51000 9.64000 -0.13000 -1.34855 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.48300 10.52100 -0.03800 -0.36118 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.14680 10.17280 -0.02600 -0.25558 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96760 12.00580 -0.03820 -0.31818 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.91180 9.91590 -0.00410 -0.04135 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.16090 7.18810 -0.02720 -0.37840 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.71640 7.73610 -0.01970 -0.25465 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.81740 7.84240 -0.02500 -0.31878 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.80920 6.81200 -0.00280 -0.04110 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.48930 8.51650 -0.02720 -0.31938 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.80930 8.84260 -0.03330 -0.37659 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.02290 9.04600 -0.02310 -0.25536 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.84880 8.87700 -0.02820 -0.31767 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.40000 11.57000 -0.17000 -1.46932 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 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瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.06000 12.13000 -0.07000 -0.57708 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 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