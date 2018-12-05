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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 富邦印度反1 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     元大台灣50正2   
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          日馳              大統新創 大統益   啟碁       
嘉裕     正道     富邦金融          華新科            本盟     天仁                
東華              元大MSCI台灣          嘉晶              銘旺科   宏亞                
立益              永豐臺灣加權          星通              健和興   南染                
佳和              富邦日本          貿聯-KY           旭隼     新紡                
昶和              國泰日經225          康控-KY           元晶     立益                
三洋紡            元大歐洲50          立積              遠雄來   聚隆                
本盟              元大日經225          杜康-DR           統領     昶和                
瑞利              元大韓國          陽光能源-DR          威宏-KY  大統新創            
樂士              元大美債20正2          康友-KY           泰昇-KY  中宇                
正峰新            元大美債20反1                                     正峰新              
億泰              兆豐藍籌30反1                                     錩泰                
毛寶              元大S&P日圓反1                                     程泰                
懷特              富邦歐洲                                     吉茂                
燁興              FH彭博高收益債                                     氣立                
威致              FH彭博新興債                                     華電                
華豐              群益道瓊美國地產                                     榮星                
首利              華頓S&P布蘭特反1                                     台硝                
麗正              富邦臺灣優質高息                                     元禎                
東訊              FH富時高息低波                                     永記                
華泰              國泰新興市場                                     日勝化              
錸德              宏洲                                         展宇                
倫飛              嘉裕                                         亞諾法              
虹光              東華                                         華廣                
威盛              立益                                         三福化              
國碩              佳和                                         士紙                
銘旺科            昶和                                         高興昌              
統懋              三洋紡                                       東明-KY             
翔耀              本盟                                         鑫永銓              
太空梭            瑞利                                         六暉-KY             
麗臺              樂士                                         申豐                
華映              正峰新                                       智寶                
吉祥全            億泰                                         銘旺科              
憶聲              毛寶                                         互盛電              
科風              懷特                                         翔耀                
力特              燁興                                         資通                
喬鼎              威致                                         連宇                
正達              華豐                                         吉祥全              
晟鈦              首利                                         華新科              
聯德              麗正                                         建碁                
同泰              東訊                                         立萬利              
新世紀            華泰                                         聯德                
誠研              錸德                                         玉晶光              
綠能              倫飛                                         新至陞              
誠創              虹光                                         時碩工業            
嘉威              威盛                                         傳奇                
聯合再生          國碩                                         迎廣                
力銘              銘旺科                                       金橋                
亞太電            統懋                                         互億                
達能              翔耀                                         關貿                
太極              太空梭                                       亞弘電              
傳奇              麗臺                                         全國電              
清惠              華映                                         悅城                
慧友              吉祥全                                       裕豐                
百一              憶聲                                         寶徠                
捷泰              科風                                         櫻花建              
天瀚              力特                                         愛山林              
迅杰              喬鼎                                         皇昌                
華上              正達                                         遠雄來              
光麗-KY           晟鈦                                         夏都                
元晶              聯德                                         雲品                
華冠              同泰                                         新天地              
裕豐              新世紀                                       欣欣                
寶徠              誠研                                         統領                
陽明              綠能                                         客思達-KY            
六福              誠創                                         阿瘦                
康師傅-DR          嘉威                                         康師傅-DR            
聖馬丁-DR          聯合再生                                     同方友友-DR            
神州-DR           力銘                                         晨訊科-DR            
耀傑-DR           亞太電                                       友佳-DR             
同方友友-DR          達能                                         精熙-DR             
晨訊科-DR          太極                                         匯僑                
友佳-DR           傳奇                                         一零四              
陽光能源-DR          清惠                                         大豐電              
精熙-DR           慧友                                         欣天然              
中福              百一                                         新海                
雷虎              捷泰                                         秋雨                
中視              天瀚                                         欣高                
秋雨              迅杰                                         全國                
新利虹            華上                                         jpp-KY              
國光生            光麗-KY                                      南六                
                  元晶                                         基勝-KY             
                  華冠                                         美吉吉-KY            
                  裕豐                                         波力-KY             
                  寶徠                                         泰昇-KY             
                  陽明                                         政伸                
                  六福                                         吉源-KY             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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