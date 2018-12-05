[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大台灣50正2 宏洲 正道 富邦摩台 日馳 大統新創 大統益 祥碩 嘉裕 富邦發達 國巨 本盟 天仁 瑞儀 東華 富邦金融 智寶 銘旺科 宏亞 啟碁 立益 元大MSCI台灣 美律 健和興 南染 佳和 永豐臺灣加權 華新科 旭隼 新紡 昶和 富邦日本 嘉晶 元晶 立益 三洋紡 國泰日經225 星通 遠雄來 聚隆 本盟 元大歐洲50 貿聯-KY 統領 昶和 瑞利 元大日經225 康控-KY 威宏-KY 大統新創 樂士 元大韓國 立積 泰昇-KY 中宇 正峰新 元大美債20正2 嘉聯益 正峰新 億泰 元大美債20反1 杜康-DR 錩泰 毛寶 國泰20年美債反1 陽光能源-DR 程泰 懷特 兆豐藍籌30反1 康友-KY 吉茂 燁興 元大S&P日圓反1 氣立 威致 富邦歐洲 華電 華豐 FH彭博高收益債 榮星 首利 FH彭博新興債 台硝 麗正 群益道瓊美國地產 元禎 東訊 華頓S&P布蘭特反1 永記 華泰 富邦臺灣優質高息 日勝化 錸德 FH富時高息低波 展宇 倫飛 國泰新興市場 亞諾法 虹光 宏洲 華廣 威盛 嘉裕 三福化 國碩 東華 士紙 銘旺科 立益 高興昌 統懋 佳和 東明-KY 翔耀 昶和 鑫永銓 太空梭 三洋紡 六暉-KY 麗臺 本盟 申豐 華映 瑞利 銘旺科 吉祥全 樂士 翔耀 憶聲 正峰新 資通 科風 億泰 連宇 力特 毛寶 吉祥全 喬鼎 懷特 華新科 正達 燁興 建碁 晟鈦 威致 立萬利 聯德 華豐 聯德 同泰 首利 玉晶光 新世紀 麗正 新至陞 誠研 東訊 時碩工業 綠能 華泰 傳奇 誠創 錸德 迎廣 嘉威 倫飛 金橋 聯合再生 虹光 互億 力銘 威盛 亞弘電 亞太電 國碩 全國電 達能 銘旺科 悅城 太極 統懋 裕豐 傳奇 翔耀 寶徠 清惠 太空梭 愛山林 慧友 麗臺 皇昌 百一 華映 遠雄來 捷泰 吉祥全 夏都 天瀚 憶聲 雲品 迅杰 科風 新天地 華上 力特 欣欣 光麗-KY 喬鼎 統領 元晶 正達 客思達-KY 華冠 晟鈦 阿瘦 裕豐 聯德 康師傅-DR 寶徠 同泰 同方友友-DR 陽明 新世紀 晨訊科-DR 六福 誠研 友佳-DR 康師傅-DR 綠能 精熙-DR 聖馬丁-DR 誠創 匯僑 神州-DR 嘉威 一零四 耀傑-DR 聯合再生 大豐電 同方友友-DR 力銘 欣天然 晨訊科-DR 亞太電 新海 友佳-DR 達能 秋雨 陽光能源-DR 太極 欣高 精熙-DR 傳奇 全國 中福 清惠 jpp-KY 雷虎 慧友 南六 中視 百一 基勝-KY 秋雨 捷泰 美吉吉-KY 新利虹 天瀚 波力-KY 國光生 迅杰 泰昇-KY 華上 政伸 光麗-KY 吉源-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生