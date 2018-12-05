[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 振維 新昕纖 生泰 大江 易威 富邦美債20年 友威科 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 元大美債7-10 緯軟 東林 美時 南璋 元大美債1-3 信驊 欣厚-KY 進階 勝昱 元大投資級公司債 世紀 友銓 強生 飛寶企業 元大中國債3-5 凱鈺 達威 寶島科 精確 群益15年IG電信債 中美晶 三圓 德麥 宏易 群益15年IG科技債 信昌電 雙喜 中華食 唐鋒 群益10年IG金融債 合晶 力泰 世坤 聯光通 國泰投資級公司債 松崗 理銘 惠光 榮群 國泰5Y+新興債 茂迪 亞都 冠好 天宇 國泰1-5Y高收債 神盾 東凌-KY 萬國通 新零售 富邦全球投等債 環球晶 明揚 新昕纖 力新 富邦全球高收債 匯鑽科 綠河-KY 聚紡 恩得利 富邦中政債0-1 大宇資 欣泰 力肯 李洲 富邦A級公司債 三貝德 泰茂 凱柏實業 FH中國政策債 VHQ-KY 精確 元炬 凱基中國債3-10 崇友 及成 凱基新興債10+ 方土霖 和進 凱基科技債10+ 宏易 耀勝 元大AAA至A公司債 至興 倚強 群益AAA-AA公司債 長佳 錦明 群益15年IG公用債 瑞穎 鑫創 群益15年EM主權債 大恭 廣寰科 FH能源債 永純 點晶 FH製藥債 雙邦 斐成 FH新興企業債 致振 泰谷 國泰A級公司債 威潤 典範 合世 創威 長天 易威 唐榮 振維 穆拉德 晉椿 鴻翊 南璋 世豐 迎輝 勝昱 強新 欣厚-KY 飛寶企業 松和 兆遠 精確 寶碩 太欣 宏易 凌網 系統電 唐鋒 恩得利 世紀 聯光通 川寶 華容 榮群 謚源 建榮 天宇 李洲 立衛 新零售 元炬 天揚 力新 港建 鈺創 恩得利 及成 佳總 李洲 笙泉 合正 凱柏實業 新洲 寶聯通 元炬 和進 凱鈺 及成 耀勝 德宏 和進 倚強 合邦 耀勝 至寶電 萬旭 倚強 錦明 久正 錦明 鑫創 上揚 鑫創 宇環 全譜 廣寰科 廣寰科 易通展 點晶 點晶 安鈦克 斐成 幸康 元隆 泰谷 泰谷 沛亨 典範 長天 九暘 長天 由田 凱碩 振維 森寶 全達 鴻翊 矽瑪 奧斯特 迎輝 亞帝歐 保銳 欣厚-KY 迎輝 越峰 兆遠 先益 英格爾 太欣 泓格 士開 系統電 東林 昇益 世紀 精聯 志嘉 華容 營邦 富裔 建榮 晶達 燦星旅 立衛 立衛 富驛-KY 天揚 合正 劍湖山 鈺創 金利 德記 佳總 三聯 泰偉 合正 合邦 華義 寶聯通 亞元 昇華 凱鈺 業強 得利影 德宏 萬旭 鼎創達 華韡 訊達 花王 合邦 撼訊 邦泰 萬旭 順發 久正 亞銳士 上揚 信昌電 全譜 合晶 易通展 育富 安鈦克 晉泰 元隆 全譜 沛亨 沛波 九暘 元隆 凱碩 沛亨 全達 迅德 奧斯特 大中 保銳 神盾 越峰 倉和 英格爾 勁豐 士開 佑華 昇益 光菱 志嘉 星雲 富裔 德勝 燦星旅 奧斯特 富驛-KY 大世科 劍湖山 博大 德記 鑫龍騰 泰偉 三圓 華義 三豐 昇華 雙喜 得利影 力泰 時報 豐謙 鼎創達 富裔 花王 惠普 邦泰 中連貨 安心 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 欣雄 欣泰 大汽電