新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/04  107/12/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                               10.65140   10.64840   0.00300    0.02817
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.82480    9.77850   0.04630    0.47349
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.82740    9.78120   0.04620    0.47233
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76190    9.71070   0.05120    0.52725
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76210    9.71080   0.05130    0.52828
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.45000   21.96000   0.49000    2.23133
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.48000   23.20000   2.28000    9.82759
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11770    9.07420   0.04350    0.47938
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44420    9.39940   0.04480    0.47663
中國信託台灣活力基金                                               13.30000   13.35000  -0.05000   -0.37453
中國信託台灣優勢基金                                               15.35000   15.43000  -0.08000   -0.51847
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.38000    8.26000   0.12000    1.45278
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.98000    8.85000   0.13000    1.46893
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.82740    9.83980  -0.01240   -0.12602
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08160    9.09300  -0.01140   -0.12537
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.22420   10.20880   0.01540    0.15085
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.41140    9.39720   0.01420    0.15111
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.40920   10.37530   0.03390    0.32674
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.99620    8.96690   0.02930    0.32676
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.72120   10.65370   0.06750    0.63358
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.56460    9.50440   0.06020    0.63339
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
中國信託智能運動基金-美元                                           9.92000    9.78000   0.14000    1.43149
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.09000    8.95000   0.14000    1.56425
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.98000    8.82000   0.16000    1.81406
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00050   11.00030   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.33120    9.32060   0.01060    0.11373
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.87290    8.86280   0.01010    0.11396
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.50700    9.48410   0.02290    0.24146
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.03520    9.01350   0.02170    0.24075
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       54.38000   54.76000  -0.38000   -0.69394
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.64510   38.50560   0.13950    0.36228
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.92840   36.79050   0.13790    0.37483
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.64000   17.11000   0.53000    3.09760
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51090   11.50760   0.00330    0.02868
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.58560   10.50580   0.07980    0.75958
元大上證50基金                                                     28.30000   28.05000   0.25000    0.89127
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.41000   10.16000   0.25000    2.46063
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.25000    8.97000   0.28000    3.12152
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.19000   13.05000   0.14000    1.07280
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.36100   12.09600   0.26500    2.19081
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.63900   16.33400   0.30500    1.86727
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.74300    9.58200   0.16100    1.68023
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.34800    9.12700   0.22100    2.42139
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.88000    2.85000   0.03000    1.05263
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.82000   12.59000   0.23000    1.82685
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.99980   45.83760   0.16220    0.35386
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49440   10.52530  -0.03090   -0.29358
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66390    9.69230  -0.02840   -0.29302
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.63080    9.58910   0.04170    0.43487
元大巴西指數基金                                                    6.43300    6.39600   0.03700    0.57849
元大巴菲特基金                                                     24.46000   24.63000  -0.17000   -0.69022
元大日經225基金                                                    27.74000   28.38000  -0.64000   -2.25511
元大台商收成基金                                                   20.64000   20.85000  -0.21000   -1.00719
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.88000   12.78000   0.10000    0.78247
元大台灣50單日正向2倍基金                                          33.82000   34.35000  -0.53000   -1.54294
元大台灣中型100基金                                                30.23000   30.40000  -0.17000   -0.55921
元大台灣加權股價指數基金                                           23.75800   23.91700  -0.15900   -0.66480
元大台灣卓越50基金                                                 78.37000   78.83000  -0.46000   -0.58353
元大台灣金融基金                                                   17.03000   17.06000  -0.03000   -0.17585
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.66000   28.76000  -0.10000   -0.34771
元大台灣高股息基金                                                 24.87000   24.99000  -0.12000   -0.48019
元大台灣電子科技基金                                               32.42000   32.60000  -0.18000   -0.55215
元大全球ETF成長組合基金                                            10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.35000   14.29000   0.06000    0.41987
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.77000   12.84000  -0.07000   -0.54517
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.58000   12.73000  -0.15000   -1.17832
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.81200   11.83400  -0.02200   -0.18591
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.80000    8.58000   0.22000    2.56410
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.68000    6.51000   0.17000    2.61137
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.28000    8.19000   0.09000    1.09890
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.46000    6.39000   0.07000    1.09546
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.09800    9.02400   0.07400    0.82004
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.98000   12.75000   0.23000    1.80392
元大全球農業商機基金                                               16.97000   16.75000   0.22000    1.31343
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.26100    9.18200   0.07900    0.86038
元大印度指數基金                                                    9.55500    9.65000  -0.09500   -0.98446
元大印度基金                                                       12.13000   12.20000  -0.07000   -0.57377
元大多多基金                                                       16.04000   16.20000  -0.16000   -0.98765
元大多福基金                                                       48.44000   48.65000  -0.21000   -0.43165
元大亞太成長基金                                                    8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66690    8.66380   0.00310    0.03578
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07540    7.07290   0.00250    0.03535
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.11500    8.98400   0.13100    1.45815
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.64000    9.53000   0.11000    1.15425
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.29000    9.18000   0.11000    1.19826
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.64000    9.53000   0.11000    1.15425
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.51700    9.44000   0.07700    0.81568
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98210    9.98700  -0.00490   -0.04906
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99970    9.99900   0.00070    0.00700
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99970    9.99900   0.00070    0.00700
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.95770    9.98880  -0.03110   -0.31135
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.95770    9.98880  -0.03110   -0.31135
元大卓越基金                                                       41.23000   41.50000  -0.27000   -0.65060
元大店頭基金                                                        7.63000    7.71000  -0.08000   -1.03761
元大泛歐成長基金                                                    8.48000    8.46000   0.02000    0.23641
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32520   10.32460   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.61380    9.62790  -0.01410   -0.14645
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.67860   31.85040  -0.17180   -0.53940
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.49960   36.46690   0.03270    0.08967
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.62640   19.76200  -0.13560   -0.68617
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.66100   17.46930   0.19170    1.09735
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.87660   39.01770  -0.14110   -0.36163
元大高科技基金                                                     17.53000   17.59000  -0.06000   -0.34110
元大得利貨幣市場基金                                               16.27520   16.27490   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99700   11.99690   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.65000   11.84000  -0.19000   -1.60473
元大華夏中小基金                                                    6.47000    6.27000   0.20000    3.18979
元大新中國基金-人民幣                                               8.50000    8.31000   0.19000    2.28640
元大新中國基金-美元                                                 7.97200    7.70800   0.26400    3.42501
元大新中國基金-新台幣                                               7.92000    7.68000   0.24000    3.12500
元大新主流基金                                                     22.13000   22.30000  -0.17000   -0.76233
元大新東協平衡基金-美元                                             9.15000    9.05000   0.10000    1.10497
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.41490   10.49060  -0.07570   -0.72160
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.64190    9.61100   0.03090    0.32151
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.47800   10.47770   0.00030    0.00286
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.98130    8.98100   0.00030    0.00334
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.74270    9.73560   0.00710    0.07293
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.25980    9.25310   0.00670    0.07241
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.86410    9.88830  -0.02420   -0.24473
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.38020    9.40320  -0.02300   -0.24460
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43700    9.43440   0.00260    0.02756
元大新興亞洲基金                                                   10.85000   10.67000   0.18000    1.68697
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.10770    9.12110  -0.01340   -0.14691
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.76160    8.77460  -0.01300   -0.14815
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.33290    9.37650  -0.04360   -0.46499
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.98210    9.02400  -0.04190   -0.46432
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12060   15.12040   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.82000   33.97000  -0.15000   -0.44157
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
元大實質多重資產基金-美元                                           8.06700    7.98600   0.08100    1.01427
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.48000    8.43000   0.05000    0.59312
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.50000   15.44000   0.06000    0.38860
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.83000   12.95000  -0.12000   -0.92664
元大摩臺基金                                                       36.33000   36.55000  -0.22000   -0.60192
元大標普500基金                                                    25.83000   25.69000   0.14000    0.54496
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.15000   13.33000  -0.18000   -1.35034
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.76000   32.09000   0.67000    2.08788
元大標智滬深300基金                                                15.42000   15.37000   0.05000    0.32531
元大歐洲50基金                                                     23.09000   22.82000   0.27000    1.18317
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.66860    9.68670  -0.01810   -0.18685
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22030   10.21990   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       46.14000   46.48000  -0.34000   -0.73150
元大韓國KOSPI200基金                                               20.86000   20.97000  -0.11000   -0.52456
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.05000   14.09000  -0.04000   -0.28389
日盛上選基金                                                       29.56000   29.73000  -0.17000   -0.57181
日盛小而美基金                                                     16.35000   16.54000  -0.19000   -1.14873
日盛中國內需動力基金                                                8.88000    8.63000   0.25000    2.89687
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.53020   11.58590  -0.05570   -0.48076
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.52750    9.57360  -0.04610   -0.48153
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.59770   11.55670   0.04100    0.35477
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.57790    9.54410   0.03380    0.35415
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.46680   10.45010   0.01670    0.15981
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.62840    8.61470   0.01370    0.15903
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.28000    9.10000   0.18000    1.97802
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.82000    8.58000   0.24000    2.79720
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.09000    8.86000   0.23000    2.59594
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.85000    9.75000   0.10000    1.02564
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.71000    9.54000   0.17000    1.78197
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.75000    9.60000   0.15000    1.56250
日盛日盛基金                                                       12.33000   12.37000  -0.04000   -0.32336
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
日盛全球抗暖化基金                                                 10.27000   10.19000   0.08000    0.78508
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.95980    9.92180   0.03800    0.38300
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.21540    9.18030   0.03510    0.38234
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.74490    9.72250   0.02240    0.23039
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.01770    8.99700   0.02070    0.23008
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37290    2.38360  -0.01070   -0.44890
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62150    1.62880  -0.00730   -0.44818
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36030    0.35890   0.00140    0.39008
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24690    0.24600   0.00090    0.36585
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.91290   11.88900   0.02390    0.20103
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.03400    8.01780   0.01620    0.20205
日盛亞洲機會基金                                                    6.47000    6.32000   0.15000    2.37342
日盛首選基金                                                       15.39000   15.50000  -0.11000   -0.70968
日盛高科技基金                                                     16.36000   16.45000  -0.09000   -0.54711
日盛貨幣市場基金                                                   14.78870   14.78850   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     36.46000   36.61000  -0.15000   -0.40972
日盛精選五虎基金                                                   33.98000   34.34000  -0.36000   -1.04834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50270   13.50250   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.81000   28.04000  -0.23000   -0.82026
台新MSCI中國基金                                                   19.59000   19.16000   0.43000    2.24426
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17980   14.17960   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46930   10.52580  -0.05650   -0.53678
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54670   10.49340   0.05330    0.50794
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09720   10.07820   0.01900    0.18853
台新中國通基金                                                     38.57000   38.97000  -0.40000   -1.02643
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44270    0.42660   0.01610    3.77403
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.59300   13.14100   0.45200    3.43962
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28870    0.27840   0.01030    3.69971
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.88000    8.60000   0.28000    3.25581
台新主流基金                                                       21.13000   21.23000  -0.10000   -0.47103
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.50000   20.47000   0.03000    0.14656
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67070    0.66760   0.00310    0.46435
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.06000   15.04000   0.02000    0.13298
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49170    0.48940   0.00230    0.46996
台新台灣中小基金                                                   30.30000   30.64000  -0.34000   -1.10966
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.82310    9.86770  -0.04460   -0.45198
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.09950    9.04220   0.05730    0.63370
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.23960   10.19630   0.04330    0.42466
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.83700    9.77870   0.05830    0.59619
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.72400   10.66050   0.06350    0.59566
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
台新印度基金                                                       14.25000   14.38000  -0.13000   -0.90403
台新亞美短期債券基金                                               10.93440   10.88420   0.05020    0.46122
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.33230    8.31780   0.01450    0.17432
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27640    0.27510   0.00130    0.47256
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.75480   11.73430   0.02050    0.17470
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38460    0.38270   0.00190    0.49647
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10280   11.10270   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.34790   28.42820  -0.08030   -0.28247
台新智慧生活基金-美元                                               9.76030    9.60910   0.15120    1.57351
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.01000    9.88000   0.13000    1.31579
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.11520    8.04550   0.06970    0.86632
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.27200    8.22710   0.04490    0.54576
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85530    8.77920   0.07610    0.86682
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.03540    8.98630   0.04910    0.54639
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.49900   10.43190   0.06710    0.64322
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33650    0.33330   0.00320    0.96010
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.72240    7.67300   0.04940    0.64382
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26070    0.25820   0.00250    0.96824
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.42000    5.34000   0.08000    1.49813
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.34000   20.27000   0.07000    0.34534
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
未來資產亞洲新富基金                                               19.08000   18.74000   0.34000    1.81430
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58160   12.58140   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18730   11.18430   0.00300    0.02682
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.92500    9.87110   0.05390    0.54604
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.07970    9.09240  -0.01270   -0.13968
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42820   10.44300  -0.01480   -0.14172
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64570    7.61200   0.03370    0.44272
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.84220    8.80320   0.03900    0.44302
永豐中小基金                                                       49.60000   50.15000  -0.55000   -1.09671
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.69870    1.70150  -0.00280   -0.16456
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.28370    2.28730  -0.00360   -0.15739
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.69880    7.67130   0.02750    0.35848
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.04200   10.00610   0.03590    0.35878
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.29000    4.19000   0.10000    2.38663
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.20000   18.66000   0.54000    2.89389
永豐主流品牌基金                                                   16.33000   15.87000   0.46000    2.89855
永豐永豐基金                                                       32.86000   33.35000  -0.49000   -1.46927
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.31030    9.25330   0.05700    0.61600
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.49890    9.44090   0.05800    0.61435
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.19600    9.15150   0.04450    0.48626
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.38270    9.33740   0.04530    0.48515
永豐亞洲民生消費基金                                               10.60000   10.36000   0.24000    2.31660
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35510   13.33460   0.02050    0.15374
永豐高科技基金                                                     22.48000   22.85000  -0.37000   -1.61926
永豐貨幣市場基金                                                   13.89900   13.89880   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08800    2.09720  -0.00920   -0.43868
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49990    2.51090  -0.01100   -0.43809
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.61400    7.60820   0.00580    0.07623
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.35510   10.34720   0.00790    0.07635
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.84310    6.82530   0.01780    0.26079
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.66790   10.64020   0.02770    0.26033
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.10000    8.90000   0.20000    2.24719
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.18000    6.96000   0.22000    3.16092
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.48000   16.02000   0.46000    2.87141
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.16000   50.47000  -0.31000   -0.61423
永豐領航科技基金                                                   36.05000   36.67000  -0.62000   -1.69076
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.46000   11.23000   0.23000    2.04809
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.03000   10.81000   0.22000    2.03515
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.34000    9.21000   0.13000    1.41151
永豐趨勢平衡基金                                                   39.52000   39.88000  -0.36000   -0.90271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.68260   11.68140   0.00120    0.01027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.43860    9.41630   0.02230    0.23682
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.78160    9.75880   0.02280    0.23364
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.44640    9.43350   0.01290    0.13675
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67850    9.66540   0.01310    0.13554
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.46150    9.43560   0.02590    0.27449
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.92830    9.90110   0.02720    0.27472
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.42710    9.41090   0.01620    0.17214
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.74050    9.72370   0.01680    0.17277
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.36000   10.18000   0.18000    1.76817
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.08000    8.85000   0.23000    2.59887
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.73000    9.47000   0.26000    2.74551
兆豐國際中小基金                                                   13.85000   14.07000  -0.22000   -1.56361
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.10000   12.75000   0.35000    2.74510
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.24000   16.65000   0.59000    3.54354
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.17000   16.55000   0.62000    3.74622
兆豐國際生命科學基金                                               15.72000   15.61000   0.11000    0.70468
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.05390   10.01660   0.03730    0.37238
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.30300   10.24230   0.06070    0.59264
兆豐國際全球基金                                                   30.15000   29.72000   0.43000    1.44684
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33240   10.33170   0.00070    0.00678
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.08090   10.09560  -0.01470   -0.14561
兆豐國際國民基金                                                   20.73000   20.97000  -0.24000   -1.14449
兆豐國際第一基金                                                   11.86000   12.08000  -0.22000   -1.82119
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.78710    9.75850   0.02860    0.29308
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.68040    7.65800   0.02240    0.29250
兆豐國際萬全基金                                                   19.11000   19.39000  -0.28000   -1.44404
兆豐國際電子基金                                                   23.54000   23.79000  -0.25000   -1.05086
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.28000   20.43000  -0.15000   -0.73421
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.19000   17.07000   0.12000    0.70299
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.59000   31.76000  -0.17000   -0.53526
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51790   12.51770   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.86120    9.80330   0.05790    0.59062
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.78900    9.73320   0.05580    0.57330
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.83580    9.77950   0.05630    0.57569
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.86280    9.80490   0.05790    0.59052
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.79600    9.74030   0.05570    0.57185
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.83480    9.77850   0.05630    0.57575
合庫台灣基金                                                       10.59000   10.81000  -0.22000   -2.03515
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.90240   10.87100   0.03140    0.28884
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.79770   11.73460   0.06310    0.53773
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.55130   10.49830   0.05300    0.50484
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.29560   11.24130   0.05430    0.48304
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.86370    7.84100   0.02270    0.28950
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.17590    9.12820   0.04770    0.52256
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.76170    8.71770   0.04400    0.50472
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.64070    8.59840   0.04230    0.49195
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.99450    8.94930   0.04520    0.50507
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.00000   10.92000   0.08000    0.73260
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
合庫全球新興市場基金                                                9.05000    8.91000   0.14000    1.57127
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
合庫貨幣市場基金                                                   10.14240   10.14220   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.28490    9.25010   0.03480    0.37621
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.53000    9.49070   0.03930    0.41409
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.79830    9.77570   0.02260    0.23119
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.22840   11.19850   0.02990    0.26700
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.59940   13.52650   0.07290    0.53894
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.48250    8.44920   0.03330    0.39412
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.15920    9.12150   0.03770    0.41331
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.60840    7.59090   0.01750    0.23054
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.46590    8.42800   0.03790    0.44969
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96190    9.90860   0.05330    0.53792
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
安本標準兩岸價值基金                                               10.49000   10.14000   0.35000    3.45168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.06930   11.06680   0.00250    0.02259
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97040    9.88400   0.08640    0.87414
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79690    9.74300   0.05390    0.55322
安聯中國東協基金                                                   15.08000   14.82000   0.26000    1.75439
安聯中國策略基金-美元                                               9.78000    9.39000   0.39000    4.15335
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.64000   12.17000   0.47000    3.86196
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.61000   12.23000   0.38000    3.10711
安聯中華新思路基金-美元                                            11.72000   11.28000   0.44000    3.90071
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.97000   10.59000   0.38000    3.58829
安聯台灣大壩基金                                                   25.81000   26.13000  -0.32000   -1.22465
安聯台灣科技基金                                                   42.54000   43.00000  -0.46000   -1.06977
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50730   12.50720   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   28.38000   28.75000  -0.37000   -1.28696
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99970    9.99050   0.00920    0.09209
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.81040   14.80390   0.00650    0.04391
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39010    9.38590   0.00420    0.04475
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.15000   11.04000   0.11000    0.99638
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.40000   11.32000   0.08000    0.70671
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.19800   12.18920   0.00880    0.07220
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98450    9.97930   0.00520    0.05211
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.00950   12.00370   0.00580    0.04832
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.18200    9.17460   0.00740    0.08066
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.05430    9.04950   0.00480    0.05304
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70680    8.70260   0.00420    0.04826
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.03000   10.94000   0.09000    0.82267
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.89000   10.81000   0.08000    0.74006
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.86040   11.85650   0.00390    0.03289
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.76110   10.74900   0.01210    0.11257
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.41930   10.40940   0.00990    0.09511
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56340    8.55540   0.00800    0.09351
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.37110    8.36170   0.00940    0.11242
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.07950    8.07180   0.00770    0.09539
安聯全球人口趨勢基金                                               11.35000   11.25000   0.10000    0.88889
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.66000   35.42000   0.24000    0.67758
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.00000    7.86000   0.14000    1.78117
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91660   11.92430  -0.00770   -0.06457
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.25360   10.26030  -0.00670   -0.06530
安聯全球新興市場基金                                               16.73000   16.38000   0.35000    2.13675
安聯全球農金趨勢基金                                                9.29000    9.19000   0.10000    1.08814
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.41000    8.34000   0.07000    0.83933
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.18000   10.08000   0.10000    0.99206
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.92000    9.83000   0.09000    0.91556
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
安聯亞洲動態策略基金                                               21.08000   20.63000   0.45000    2.18129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.13440   10.13070   0.00370    0.03652
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.83630    9.83280   0.00350    0.03560
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.83560   81.58930   0.24630    0.30188
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.11300   12.04610   0.06690    0.55537
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.24130   63.26520  -0.02390   -0.03778
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.28240    9.26570   0.01670    0.18023
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58880    2.58680   0.00200    0.07732
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.40080   10.36130   0.03950    0.38123
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19040    2.19650  -0.00610   -0.27771
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.59710    8.56670   0.03040    0.35486
宏利台灣動力基金                                                   28.39000   28.86000  -0.47000   -1.62855
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.75630    9.66340   0.09290    0.96136
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.53890    9.47840   0.06050    0.63829
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56610    7.52200   0.04410    0.58628
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.52260    7.49660   0.02600    0.34682
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
宏利全球債券組合基金                                               12.76440   12.75310   0.01130    0.08861
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79730    2.79630   0.00100    0.03576
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.70330   11.70880  -0.00550   -0.04697
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.59110    8.61640  -0.02530   -0.29363
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42730    2.45290  -0.02560   -1.04366
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.83890   10.89960  -0.06070   -0.55690
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27380    3.19060   0.08320    2.60766
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52640    0.51430   0.01210    2.35271
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.19000   14.85000   0.34000    2.28956
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.65930   11.60170   0.05760    0.49648
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.31440   10.26090   0.05350    0.52140
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.95820    9.91630   0.04190    0.42254
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.62770    8.62780  -0.00010   -0.00116
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.24370    8.24190   0.00180    0.02184
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.13210    8.13900  -0.00690   -0.08478
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.09180    8.09770  -0.00590   -0.07286
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73240    2.70860   0.02380    0.87868
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39580    0.39220   0.00360    0.91790
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.97990   11.88480   0.09510    0.80018
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89870    0.89100   0.00770    0.86420
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.12980    7.11000   0.01980    0.27848
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98060    1.97480   0.00580    0.29370
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28500    0.28380   0.00120    0.42283
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.71300    8.69470   0.01830    0.21047
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31550    0.31480   0.00070    0.22236
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65490   13.65480   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.47000    2.39000   0.08000    3.34728
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.18000   10.88000   0.30000    2.75735
宏利臺灣股息收益基金                                               23.70000   23.94000  -0.24000   -1.00251
宏利澳幣保本基金                                                   12.26320   12.26160   0.00160    0.01305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.10000   11.00000   0.10000    0.90909
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.65000   10.47000   0.18000    1.71920
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.64000    9.51000   0.13000    1.36698
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.54000   11.38000   0.16000    1.40598
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.78170    9.85200  -0.07030   -0.71356
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.06430    9.03280   0.03150    0.34873
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.50290    8.50030   0.00260    0.03059
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.32850   10.32540   0.00310    0.03002
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
貝萊德新台幣基金                                                   12.94340   12.94330   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     24.29000   24.51000  -0.22000   -0.89759
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30940   11.29740   0.01200    0.10622
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.91380    9.84300   0.07080    0.71929
保德信大中華基金-人民幣                                             9.06000    8.87000   0.19000    2.14205
保德信大中華基金-美元                                               8.94000    8.66000   0.28000    3.23326
保德信大中華基金-新台幣                                            26.52000   25.78000   0.74000    2.87044
保德信中小型股基金                                                 41.28000   41.80000  -0.52000   -1.24402
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.12000    7.90000   0.22000    2.78481
保德信中國中小基金-美元                                             7.81000    7.53000   0.28000    3.71846
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.52000    7.27000   0.25000    3.43879
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.88750    8.76580   0.12170    1.38835
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.95160    8.84530   0.10630    1.20177
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.01720    8.90210   0.11510    1.29295
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.80930    9.68420   0.12510    1.29179
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.27000    7.98000   0.29000    3.63409
保德信中國品牌基金-美元                                             8.27000    8.00000   0.27000    3.37500
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.95000    8.66000   0.29000    3.34873
保德信台商全方位基金                                               31.90000   32.08000  -0.18000   -0.56110
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.24000   27.06000   0.18000    0.66519
保德信全球消費商機基金                                             17.97000   17.82000   0.15000    0.84175
保德信全球基礎建設基金                                             12.11000   12.05000   0.06000    0.49793
保德信全球資源基金                                                  7.42000    7.27000   0.15000    2.06327
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.36000   10.26000   0.10000    0.97466
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.25000   34.03000   0.22000    0.64649
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.30300   10.39370  -0.09070   -0.87264
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.30300   10.39370  -0.09070   -0.87264
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.24700   10.37020  -0.12320   -1.18802
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.24700   10.37020  -0.12320   -1.18802
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.49930    9.46200   0.03730    0.39421
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.39350   10.35340   0.04010    0.38731
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.99240    8.98620   0.00620    0.06899
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.82440    9.81770   0.00670    0.06824
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94250    7.92390   0.01860    0.23473
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.60680   10.58190   0.02490    0.23531
保德信亞太基金                                                     20.15000   19.79000   0.36000    1.81910
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.28410    8.27220   0.01190    0.14386
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11460   11.09860   0.01600    0.14416
保德信店頭市場基金                                                 29.91000   30.29000  -0.38000   -1.25454
保德信拉丁美洲基金                                                  6.91000    6.83000   0.08000    1.17130
保德信金平衡基金                                                   28.44000   28.64000  -0.20000   -0.69832
保德信金滿意基金                                                   39.33000   39.75000  -0.42000   -1.05660
保德信科技島基金                                                   24.16000   24.33000  -0.17000   -0.69873
保德信高成長基金                                                   86.79000   88.05000  -1.26000   -1.43101
保德信第一基金                                                     23.27000   23.51000  -0.24000   -1.02084
保德信貨幣市場基金                                                 15.78870   15.78850   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.30830   10.22670   0.08160    0.79791
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.45010   10.40050   0.04960    0.47690
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.55150   10.47780   0.07370    0.70339
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.01560    9.97730   0.03830    0.38387
保德信新世紀基金                                                    9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.76760    7.75930   0.00830    0.10697
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.67010   10.65870   0.01140    0.10695
保德信新興趨勢組合基金                                             10.69000   10.54000   0.15000    1.42315
保德信瑞騰基金                                                     15.55430   15.55320   0.00110    0.00707
保德信歐洲組合基金                                                  9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69140    9.66790   0.02350    0.24307
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99870    9.97460   0.02410    0.24161
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62240    9.61070   0.01170    0.12174
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78200    9.76920   0.01280    0.13102
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.70950    9.68710   0.02240    0.23124
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86310    9.83970   0.02340    0.23781
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57700    9.55430   0.02270    0.23759
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69820    9.67520   0.02300    0.23772
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96640    9.95850   0.00790    0.07933
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99720    9.95620   0.04100    0.41180
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99550    9.95510   0.04040    0.40582
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89650    9.86110   0.03540    0.35899
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89650    9.86110   0.03540    0.35899
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88330    9.85210   0.03120    0.31668
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06810   10.04590   0.02220    0.22099
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.76860    9.74170   0.02690    0.27613
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86370    9.83650   0.02720    0.27652
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.50660    9.46740   0.03920    0.41405
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33410    9.29260   0.04150    0.44659
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94100    9.89000   0.05100    0.51567
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.93710    9.88600   0.05110    0.51689
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.03960    9.99100   0.04860    0.48644
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.12620   10.07660   0.04960    0.49223
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.92120    9.87520   0.04600    0.46581
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.92170    9.87560   0.04610    0.46681
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92770    1.92560   0.00210    0.10906
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66630    2.66320   0.00310    0.11640
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28910    0.28740   0.00170    0.59151
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43330    0.43080   0.00250    0.58032
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.25110    8.21320   0.03790    0.46145
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.60900   11.56220   0.04680    0.40477
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40420    9.40500  -0.00080   -0.00851
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61840   11.62140  -0.00300   -0.02581
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47380    8.43660   0.03720    0.44094
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.51680   10.47060   0.04620    0.44124
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09110   10.06010   0.03100    0.30815
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.98030    9.96080   0.01950    0.19577
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.07410   10.05550   0.01860    0.18497
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.71210   10.69100   0.02110    0.19736
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96840    9.96140   0.00700    0.07027
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71020    9.69040   0.01980    0.20433
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09280   10.07240   0.02040    0.20253
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68320    9.67580   0.00740    0.07648
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92050    9.91320   0.00730    0.07364
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.22170   10.22250  -0.00080   -0.00783
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.96500    5.93630   0.02870    0.48347
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.42030   10.37010   0.05020    0.48408
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65580   11.65580   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           17.20000   17.39000  -0.19000   -1.09258
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3941.82000 3983.26000 -41.44000   -1.04035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.96410    9.84220   0.12190    1.23854
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.98150   10.82140   0.16010    1.47948
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.22070   10.07010   0.15060    1.49552
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.76040    8.67920   0.08120    0.93557
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.15520    9.05210   0.10310    1.13896
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.99240    8.88580   0.10660    1.19967
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.04710    9.95230   0.09480    0.95254
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.57540   10.45160   0.12380    1.18451
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.52720   10.40040   0.12680    1.21918
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.49000    6.42000   0.07000    1.09034
柏瑞巨人基金                                                       11.75000   11.85000  -0.10000   -0.84388
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66690   13.66680   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.34000   15.23000   0.11000    0.72226
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.22540   13.18530   0.04010    0.30413
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.68600   11.62400   0.06200    0.53338
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.25160   12.19150   0.06010    0.49297
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.44350    8.48870  -0.04520   -0.53247
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.52230    6.53860  -0.01630   -0.24929
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.42920    8.44270  -0.01350   -0.15990
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.15700    8.20170  -0.04470   -0.54501
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.36430   10.37030  -0.00600   -0.05786
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.05950    8.06420  -0.00470   -0.05828
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.85940   11.79640   0.06300    0.53406
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.45750   11.42280   0.03470    0.30378
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.79750   11.74710   0.05040    0.42904
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.15280   11.09810   0.05470    0.49288
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.64420    8.66550  -0.02130   -0.24580
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.41950    9.43430  -0.01480   -0.15687
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.32270    9.37390  -0.05120   -0.54620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.21680    9.22240  -0.00560   -0.06072
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.08700    9.09840  -0.01140   -0.12530
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.87070    9.86070   0.01000    0.10141
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.79310    9.76670   0.02640    0.27031
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.65140    9.62440   0.02700    0.28054
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.73300    9.70490   0.02810    0.28954
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.43950    9.48000  -0.04050   -0.42722
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.24720    9.28560  -0.03840   -0.41354
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.84340   10.00000  -0.15660   -1.56600
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.22190    9.24600  -0.02410   -0.26065
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.30320    9.32670  -0.02350   -0.25196
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.85220    9.84230   0.00990    0.10059
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.79320    9.76670   0.02650    0.27133
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.65150    9.62450   0.02700    0.28053
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.73310    9.70500   0.02810    0.28954
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.43940    9.47990  -0.04050   -0.42722
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.24740    9.28580  -0.03840   -0.41353
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.22190    9.24600  -0.02410   -0.26065
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.30350    9.32700  -0.02350   -0.25196
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.61440   10.58570   0.02870    0.27112
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87180   11.82750   0.04430    0.37455
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.23700   11.18910   0.04790    0.42810
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.80220    8.83040  -0.02820   -0.31935
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.50180    9.53270  -0.03090   -0.32415
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.37430    9.38910  -0.01480   -0.15763
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.32860   10.30060   0.02800    0.27183
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.05420   11.01290   0.04130    0.37501
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.85610   10.80980   0.04630    0.42832
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.80240    8.83060  -0.02820   -0.31934
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.50230    9.53310  -0.03080   -0.32308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.37480    9.38960  -0.01480   -0.15762
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.50000   12.23000   0.27000    2.20769
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.35000   13.04000   0.31000    2.37730
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.75000    8.54000   0.21000    2.45902
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.16000    8.00000   0.16000    2.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.02000    8.84000   0.18000    2.03620
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.77000   10.56000   0.21000    1.98864
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.80000   10.59000   0.21000    1.98300
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.05000   10.82000   0.23000    2.12569
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.51000   12.18000   0.33000    2.70936
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.64000   12.32000   0.32000    2.59740
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26240   11.25380   0.00860    0.07642
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.29110    7.30770  -0.01660   -0.22716
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.23630   11.22170   0.01460    0.13011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.96480   10.92800   0.03680    0.33675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.06660   10.03560   0.03100    0.30890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.08850    8.11500  -0.02650   -0.32656
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11060    9.12640  -0.01580   -0.17312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.14640    9.16010  -0.01370   -0.14956
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.54760   10.51220   0.03540    0.33675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.86740    9.85450   0.01290    0.13090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.04970   10.01880   0.03090    0.30842
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.43820    9.45480  -0.01660   -0.17557
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.73960    8.76820  -0.02860   -0.32618
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.66170    8.71290  -0.05120   -0.58763
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.17040    9.18400  -0.01360   -0.14808
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.69620   11.65990   0.03630    0.31132
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22170   11.16280   0.05890    0.52765
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.62730   10.57320   0.05410    0.51167
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.82110    6.83800  -0.01690   -0.24715
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.54400    8.55550  -0.01150   -0.13442
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.14060    9.14400  -0.00340   -0.03718
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.05430   10.02320   0.03110    0.31028
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.64420   10.59000   0.05420    0.51180
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24920    9.26110  -0.01190   -0.12849
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.70020    8.72130  -0.02110   -0.24194
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.33560    9.33900  -0.00340   -0.03641
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.09040   11.09610  -0.00570   -0.05137
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75040   11.74010   0.01030    0.08773
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.72650   10.71520   0.01130    0.10546
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.90920    8.95380  -0.04460   -0.49811
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.47680    9.51280  -0.03600   -0.37844
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.45890    9.48880  -0.02990   -0.31511
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07540   11.06570   0.00970    0.08766
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.89500    9.90010  -0.00510   -0.05151
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.22090   10.21020   0.01070    0.10480
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.33770    9.36600  -0.02830   -0.30216
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.06170    9.10630  -0.04460   -0.48977
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.69680    9.73270  -0.03590   -0.36886
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.22160    9.25180  -0.03020   -0.32642
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.41000   17.33000   0.08000    0.46163
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.19000   16.04000   0.15000    0.93516
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.60510   12.59320   0.01190    0.09450
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.20180   10.14470   0.05710    0.56286
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.20090   11.14670   0.05420    0.48624
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.76940   11.70840   0.06100    0.52099
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70600   10.63720   0.06880    0.64679
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.13080    9.11780   0.01300    0.14258
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70050    9.69680   0.00370    0.03816
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51200    9.53620  -0.02420   -0.25377
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.61170    9.58780   0.02390    0.24928
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.26340    9.24960   0.01380    0.14920
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50530    9.50260   0.00270    0.02841
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28500   11.22650   0.05850    0.52109
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.55550    9.53200   0.02350    0.24654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.19000   14.12000   0.07000    0.49575
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.49000   24.72000  -0.23000   -0.93042
國泰大中華基金                                                     17.69000   17.93000  -0.24000   -1.33854
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.08000   14.32000  -0.24000   -1.67598
國泰中小成長基金-台幣級別                                          38.76000   39.38000  -0.62000   -1.57440
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.92090    3.78610   0.13480    3.56039
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.54000   16.81000   0.73000    4.34265
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66250    0.63310   0.02940    4.64382
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.62290    0.59520   0.02770    4.65390
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18210    2.19950  -0.01740   -0.79109
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.55120    9.54900   0.00220    0.02304
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.98210    7.98020   0.00190    0.02381
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31300    0.31220   0.00080    0.25625
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60770   11.60460   0.00310    0.02671
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68390    1.66590   0.01800    1.08050
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.01750    9.94700   0.07050    0.70876
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33100    0.32770   0.00330    1.00702
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.98830    3.85250   0.13580    3.52498
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.83000   17.10000   0.73000    4.26901
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.57500    0.54960   0.02540    4.62154
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.94660    2.82770   0.11890    4.20483
國泰中港台基金台幣級別                                             13.18000   12.56000   0.62000    4.93631
國泰中港台基金美元級別                                              0.43010    0.40840   0.02170    5.31342
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.18000   27.85000  -0.67000   -2.40575
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.59000   12.25000   0.34000    2.77551
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.56000   36.37000  -1.81000   -4.97663
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.20220   10.21220  -0.01000   -0.09792
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.96800    9.97770  -0.00970   -0.09722
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.99130   10.00100  -0.00970   -0.09699
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33150    0.33070   0.00080    0.24191
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32370    0.32290   0.00080    0.24775
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32430    0.32360   0.00070    0.21632
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42460   12.42440   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.43450    2.44530  -0.01080   -0.44166
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35430    0.35220   0.00210    0.59625
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48400    0.48400   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.62000   12.59000   0.03000    0.23828
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43630    0.43380   0.00250    0.57630
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.28000    5.18000   0.10000    1.93050
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16900    0.16540   0.00360    2.17654
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40030    0.39780   0.00250    0.62846
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36010    0.35780   0.00230    0.64282
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42570    0.42290   0.00280    0.66210
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49190    0.49180   0.00010    0.02033
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.02000   20.95000   0.07000    0.33413
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.45000   21.47000  -0.02000   -0.09315
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.43320    2.41940   0.01380    0.57039
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.90800   10.76340   0.14460    1.34344
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.68740    9.55900   0.12840    1.34324
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35500    0.34930   0.00570    1.63184
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31530    0.31030   0.00500    1.61134
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48180    0.47700   0.00480    1.00629
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.29000   11.17000   0.12000    1.07431
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37940    0.37410   0.00530    1.41673
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.88000   17.66000   0.22000    1.24575
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.58160    0.57260   0.00900    1.57178
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.83000   17.61000   0.22000    1.24929
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.79040    0.78300   0.00740    0.94508
國泰科技生化基金                                                   29.63000   30.14000  -0.51000   -1.69210
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.70000   27.45000   0.25000    0.91075
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.05000   13.22000  -0.17000   -1.28593
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.11040   37.95630   0.15410    0.40599
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.06730   20.20460  -0.13730   -0.67955
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.96400   17.75540   0.20860    1.17485
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.82720   37.56790   0.25930    0.69022
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.83690   39.58280   0.25410    0.64195
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.61920   42.54930   0.06990    0.16428
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29410   12.29340   0.00070    0.00569
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58600   12.58440   0.00160    0.01271
國泰紐幣保本基金                                                   12.53910   12.53620   0.00290    0.02313
國泰國泰基金台幣I級別                                              20.30000   20.70000  -0.40000   -1.93237
國泰國泰基金台幣級別                                               20.30000   20.70000  -0.40000   -1.93237
國泰富時中國A50基金                                                18.01000   17.91000   0.10000    0.55835
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.98340   39.70240   0.28100    0.70777
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33340    0.33310   0.00030    0.09006
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46220    0.46450  -0.00230   -0.49516
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.36410   10.33800   0.02610    0.25247
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.32540    7.30690   0.01850    0.25319
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35270    0.35070   0.00200    0.57029
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23820    0.23690   0.00130    0.54875
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20920    2.17270   0.03650    1.67994
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.84110    9.60860   0.23250    2.41971
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31910    0.31050   0.00860    2.76973
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.16730   40.93590   0.23140    0.56527
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.11000   17.96000   0.15000    0.83519
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.49000   11.32000   0.17000    1.50177
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37390    0.36690   0.00700    1.90788
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24760    2.26060  -0.01300   -0.57507
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45540    1.46380  -0.00840   -0.57385
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33710    0.33560   0.00150    0.44696
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33480    0.33240   0.00240    0.72202
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22050    0.21940   0.00110    0.50137
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.29470   10.25340   0.04130    0.40279
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.54100    6.51480   0.02620    0.40216
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.59000   14.48000   0.11000    0.75967
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   31.14000   31.64000  -0.50000   -1.58028
國泰價值卓越基金                                                   13.24000   13.40000  -0.16000   -1.19403
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32310    0.31970   0.00340    1.06350
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.75360   38.56670   0.18690    0.48461
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.82000   19.47000   0.35000    1.79764
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.96000   18.65000   0.31000    1.66220
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.72000   17.90000  -0.18000   -1.00559
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94030   11.94740  -0.00710   -0.05943
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39340    0.39320   0.00020    0.05086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01030    9.98800   0.02230    0.22327
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.96170    9.94980   0.01190    0.11960
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89860    9.91830  -0.01970   -0.19862
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00990    9.98770   0.02220    0.22227
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.96140    9.94950   0.01190    0.11960
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89860    9.91830  -0.01970   -0.19862
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27470   11.27170   0.00300    0.02662
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84790    9.79680   0.05110    0.52160
第一金大中華基金                                                   23.85000   23.98000  -0.13000   -0.54212
第一金小型精選基金                                                 30.58000   30.88000  -0.30000   -0.97150
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.01000   11.72000   0.29000    2.47440
第一金中國世紀基金-美元                                             7.50140    7.24260   0.25880    3.57330
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.50180    7.24310   0.25870    3.57168
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.80000    8.52000   0.28000    3.28638
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.79000    8.52000   0.27000    3.16901
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.52070    9.55660  -0.03590   -0.37566
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14500    8.13840   0.00660    0.08110
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.74210   10.74280  -0.00070   -0.00652
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.31550    9.26790   0.04760    0.51360
第一金中概平衡基金                                                 23.81000   24.14000  -0.33000   -1.36703
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27140   15.27120   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.07100  178.06800   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              13.35320   13.15390   0.19930    1.51514
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            13.35400   13.15460   0.19940    1.51582
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.79000   12.64000   0.15000    1.18671
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.79000   12.64000   0.15000    1.18671
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.86310    9.73500   0.12810    1.31587
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.86310    9.73500   0.12810    1.31587
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.01000    9.92000   0.09000    0.90726
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.07910   12.82730   0.25180    1.96300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.09540   12.84340   0.25200    1.96210
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.31000   12.11000   0.20000    1.65153
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.33000   12.13000   0.20000    1.64880
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.53620    9.51860   0.01760    0.18490
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.53850    9.52080   0.01770    0.18591
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.16830    9.17040  -0.00210   -0.02290
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.19220    9.19420  -0.00200   -0.02175
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.13770   10.08290   0.05480    0.54349
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.76340    9.72940   0.03400    0.34946
第一金全球大趨勢基金                                               22.63000   22.28000   0.35000    1.57092
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.02710    8.00860   0.01850    0.23100
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.67880    5.66560   0.01320    0.23299
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.31090    9.36110  -0.05020   -0.53626
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.31200    9.36230  -0.05030   -0.53726
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.82920    9.84070  -0.01150   -0.11686
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.83060    9.84210  -0.01150   -0.11684
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.27400    8.28230  -0.00830   -0.10021
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.91060    9.88750   0.02310    0.23363
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21750    9.26230  -0.04480   -0.48368
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21640    9.26120  -0.04480   -0.48374
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.60880    7.62040  -0.01160   -0.15222
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.60740    7.61900  -0.01160   -0.15225
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.41320    8.43740  -0.02420   -0.28682
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.41380    8.43800  -0.02420   -0.28680
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.94730   10.92200   0.02530    0.23164
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.94810   10.92290   0.02520    0.23071
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.74070    9.70690   0.03380    0.34821
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.35840   14.32760   0.03080    0.21497
第一金亞洲科技基金                                                 17.60000   17.19000   0.41000    2.38511
第一金亞洲新興市場基金                                             12.66000   12.55000   0.11000    0.87649
第一金店頭市場基金                                                  7.99000    8.09000  -0.10000   -1.23609
第一金創新趨勢基金                                                 20.13000   20.37000  -0.24000   -1.17820
第一金電子基金                                                     29.26000   29.62000  -0.36000   -1.21540
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.44000   18.66000  -0.22000   -1.17899
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.18000   20.02000   0.16000    0.79920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.89000   19.96000  -0.07000   -0.35070
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.41000    7.14000   0.27000    3.78151
統一大中華中小基金(美元)                                            6.76000    6.47000   0.29000    4.48223
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.97000    9.56000   0.41000    4.28870
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.37000    9.23000   0.14000    1.51679
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
統一大滿貫基金-A類型                                               30.83000   31.30000  -0.47000   -1.50160
統一大滿貫基金-I類型                                               30.83000   31.30000  -0.47000   -1.50160
統一大龍印基金                                                     13.32000   13.09000   0.23000    1.75707
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.50000    8.22000   0.28000    3.40633
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.77000    7.45000   0.32000    4.29530
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.80000    8.46000   0.34000    4.01891
統一中小基金                                                       22.82000   23.07000  -0.25000   -1.08366
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.61710    9.65940  -0.04230   -0.43792
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.95540    8.91970   0.03570    0.40024
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.66200    8.64210   0.01990    0.23027
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.59290   11.64390  -0.05100   -0.43800
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.73170   10.68900   0.04270    0.39948
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.36620   10.34240   0.02380    0.23012
統一台灣動力基金                                                   15.81000   15.94000  -0.13000   -0.81556
統一全天候基金-A類型                                              103.29000  104.26000  -0.97000   -0.93037
統一全天候基金-I類型                                              103.48000  104.45000  -0.97000   -0.92867
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.23610    8.23570   0.00040    0.00486
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.94490    7.87810   0.06680    0.84792
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.90690    7.86130   0.04560    0.58006
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.61600    8.61560   0.00040    0.00464
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.31850    8.24860   0.06990    0.84742
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.27190    8.22430   0.04760    0.57877
統一全球債券組合基金                                               11.75290   11.73590   0.01700    0.14485
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.87000   14.70000   0.17000    1.15646
統一全球新科技基金(美元)                                           13.97000   13.70000   0.27000    1.97080
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.35000   13.13000   0.22000    1.67555
統一亞太基金                                                       23.30000   22.89000   0.41000    1.79118
統一亞洲大金磚基金                                                 11.48000   11.32000   0.16000    1.41343
統一奔騰基金                                                       52.53000   53.39000  -0.86000   -1.61079
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68020   16.68000   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.36000    9.06000   0.30000    3.31126
統一強漢基金(美元)                                                  8.42000    8.08000   0.34000    4.20792
統一強漢基金(新台幣)                                               22.07000   21.26000   0.81000    3.80997
統一統信基金                                                       27.43000   27.86000  -0.43000   -1.54343
統一黑馬基金                                                       53.27000   54.06000  -0.79000   -1.46134
統一新亞洲科技能源基金                                             15.70000   15.42000   0.28000    1.81582
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.75290    7.74000   0.01290    0.16667
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.97510    9.95840   0.01670    0.16770
統一經建基金                                                       43.20000   43.48000  -0.28000   -0.64397
統一龍馬基金                                                       59.07000   60.22000  -1.15000   -1.90966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.44000   16.57000  -0.13000   -0.78455
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.93000   43.49000  -0.56000   -1.28765
野村中國機會基金                                                   12.25000   11.88000   0.37000    3.11448
野村巴西基金                                                        6.12000    6.10000   0.02000    0.32787
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
野村台灣高股息基金                                                 23.88000   24.05000  -0.17000   -0.70686
野村台灣運籌基金                                                   32.68000   32.95000  -0.27000   -0.81942
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.42260    9.42940  -0.00680   -0.07211
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.33640    9.31400   0.02240    0.24050
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.38900    9.37300   0.01600    0.17070
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.73930    9.74620  -0.00690   -0.07080
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57830    9.55530   0.02300    0.24070
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.48900    9.47280   0.01620    0.17102
野村平衡基金                                                       17.89000   18.05000  -0.16000   -0.88643
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.26000   13.19000   0.07000    0.53071
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
野村全球生技醫療基金                                               17.10000   17.04000   0.06000    0.35211
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98240    9.99340  -0.01100   -0.11007
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.91010    9.90270   0.00740    0.07473
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.87470    9.87320   0.00150    0.01519
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98250    9.99340  -0.01090   -0.10907
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90990    9.90260   0.00730    0.07372
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87470    9.87320   0.00150    0.01519
野村全球品牌基金                                                   25.61000   24.91000   0.70000    2.81012
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.70000   12.65000   0.05000    0.39526
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.19000   19.11000   0.08000    0.41863
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.10000   12.04000   0.06000    0.49834
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.13190    9.91890   0.21300    2.14742
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.33660   10.30620   0.03040    0.29497
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19910   10.17940   0.01970    0.19353
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.15610    9.12790   0.02820    0.30894
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.92200    8.87840   0.04360    0.49108
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.50300    8.47880   0.02420    0.28542
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.01470   10.98070   0.03400    0.30963
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.48990   10.43840   0.05150    0.49337
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06680   10.03770   0.02910    0.28991
野村成長基金                                                       27.14000   27.39000  -0.25000   -0.91274
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.40940    8.30750   0.10190    1.22660
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.41080    8.28760   0.12320    1.48656
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55980    8.45710   0.10270    1.21436
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.09700    8.98730   0.10970    1.22061
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.98310    8.85160   0.13150    1.48561
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.14000    9.03020   0.10980    1.21592
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.24000    8.02000   0.22000    2.74314
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.92000   11.59000   0.33000    2.84728
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.10550    9.07560   0.02990    0.32945
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.13160    9.08330   0.04830    0.53175
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.22560    9.19230   0.03330    0.36226
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.78990    9.74980   0.04010    0.41129
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70630    9.65490   0.05140    0.53237
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.81040    9.77510   0.03530    0.36112
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28260    8.24970   0.03290    0.39880
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87130    8.84570   0.02560    0.28941
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73380    8.68670   0.04710    0.54221
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.82870   12.77770   0.05100    0.39913
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.95550   11.92050   0.03500    0.29361
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.70330    9.65090   0.05240    0.54295
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99530    9.99310   0.00220    0.02202
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97640    9.95150   0.02490    0.25021
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97710    9.96350   0.01360    0.13650
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99350    9.99130   0.00220    0.02202
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97510    9.95020   0.02490    0.25025
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99270    9.97900   0.01370    0.13729
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.74810    9.73770   0.01040    0.10680
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.72150    9.69520   0.02630    0.27127
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69400    9.69800  -0.00400   -0.04125
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.76870    9.73910   0.02960    0.30393
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90300    9.88120   0.02180    0.22062
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51810    9.47750   0.04060    0.42838
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05010    9.02320   0.02690    0.29812
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.98780   10.95510   0.03270    0.29849
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.82590    9.78630   0.03960    0.40465
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.90700   10.86560   0.04140    0.38102
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.38330   10.31900   0.06430    0.62312
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.15610   10.11440   0.04170    0.41228
野村泰國基金                                                       41.23000   40.23000   1.00000    2.48571
野村高科技基金                                                      8.60000    8.68000  -0.08000   -0.92166
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.97320    9.90720   0.06600    0.66618
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.00670    9.94310   0.06360    0.63964
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.33340   10.28490   0.04850    0.47157
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.37220    9.28500   0.08720    0.93915
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.29450    9.23350   0.06100    0.66064
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.15120    9.09660   0.05460    0.60022
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.64330   11.57020   0.07310    0.63180
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.03120   12.98080   0.05040    0.38827
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.56910   10.47070   0.09840    0.93977
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.48850   10.41970   0.06880    0.66029
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.59090   10.52710   0.06380    0.60605
野村貨幣市場基金                                                   16.28790   16.28770   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.18000   14.86000   0.32000    2.15343
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97210    9.95280   0.01930    0.19392
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87450    9.77490   0.09960    1.01894
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.88380    9.81540   0.06840    0.69686
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.78900    9.78130   0.00770    0.07872
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74510    9.71560   0.02950    0.30364
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71890    9.69720   0.02170    0.22378
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.86790    9.86010   0.00780    0.07911
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80820    9.77850   0.02970    0.30373
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89880    9.87730   0.02150    0.21767
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.63620    9.54990   0.08630    0.90367
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.58150    9.46870   0.11280    1.19129
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.53100    9.42650   0.10450    1.10858
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.70370    9.61690   0.08680    0.90258
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.63690    9.52350   0.11340    1.19074
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.58640    9.48130   0.10510    1.10850
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.85660    9.83370   0.02290    0.23287
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.65440    7.63780   0.01660    0.21734
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.47710   11.45220   0.02490    0.21743
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.56000    7.40000   0.16000    2.16216
野村精選貨幣市場基金                                               12.08910   12.08900   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.05000   10.97000   0.08000    0.72926
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.78000    9.69000   0.09000    0.92879
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.50000    7.48000   0.02000    0.26738
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
野村積極成長基金                                                   11.45000   11.56000  -0.11000   -0.95156
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    30.35000   30.66000  -0.31000   -1.01109
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.10240   10.08180   0.02060    0.20433
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.36480    8.35760   0.00720    0.08615
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.70370    7.68010   0.02360    0.30729
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60130    7.58630   0.01500    0.19772
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.53680   11.52570   0.01110    0.09631
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.35000   10.31830   0.03170    0.30722
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.24480   10.22540   0.01940    0.18972
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
野村環球基金-人民幣計價                                            15.79000   15.67000   0.12000    0.76579
野村環球基金-美元計價                                              12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.16000   17.03000   0.13000    0.76336
野村鴻利基金                                                       20.67000   20.88000  -0.21000   -1.00575
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87110   16.87100   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.67000   17.80000  -0.13000   -0.73034
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.03000    9.90000   0.13000    1.31313
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.96000   13.10000  -0.14000   -1.06870
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.52000    9.42000   0.10000    1.06157
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.15000   13.99000   0.16000    1.14367
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.95540    9.94750   0.00790    0.07942
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.05510   13.04500   0.01010    0.07742
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91620    9.91160   0.00460    0.04641
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.85650    9.74940   0.10710    1.09853
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49760    9.47290   0.02470    0.26074
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.53230    9.50210   0.03020    0.31782
凱基台商天下基金                                                   11.87000   11.66000   0.21000    1.80103
凱基台灣精五門基金                                                 18.56000   18.59000  -0.03000   -0.16138
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.35860   38.12450   0.23410    0.61404
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.62430   38.38660   0.23770    0.61923
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.29220   40.99700   0.29520    0.72005
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.48520   10.39390   0.09130    0.87840
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.16000   12.87000   0.29000    2.25330
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.88450   11.49970   0.38480    3.34617
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.69000   11.34000   0.35000    3.08642
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55830   11.55810   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.52000   24.51000   0.01000    0.04080
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.14000   20.80000   0.34000    1.63462
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.52160   20.13190   0.38970    1.93573
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.53000   16.37000   0.16000    0.97740
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.81730   15.61580   0.20150    1.29036
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.38000    7.27000   0.11000    1.51307
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.43270   11.33740   0.09530    0.84058
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.07660   11.95140   0.12520    1.04758
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.35000   12.26000   0.09000    0.73409
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.69000   12.61000   0.08000    0.63442
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.45750   12.34070   0.11680    0.94646
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.06000   14.29000  -0.23000   -1.60952
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.22000   30.31000   0.91000    3.00231
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.61000   29.24000   0.37000    1.26539
富邦上証180基金                                                    27.34000   27.08000   0.26000    0.96012
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17510    0.16950   0.00560    3.30383
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.39000    5.23000   0.16000    3.05927
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.66000    7.66000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.82000   34.14000  -0.32000   -0.93732
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.02140   10.90110   0.12030    1.10356
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.19080   10.04200   0.14880    1.48178
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.76830    9.59560   0.17270    1.79978
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.54330    9.43910   0.10420    1.10392
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.75080    8.62300   0.12780    1.48208
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.39470    8.24630   0.14840    1.79959
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69230   20.51380   0.17850    0.87015
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44600   11.44280   0.00320    0.02797
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.44100   10.36050   0.08050    0.77699
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.79560   12.77320   0.02240    0.17537
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87740    1.87150   0.00590    0.31526
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.16660    9.15050   0.01610    0.17595
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39250    1.38820   0.00430    0.30975
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78720   11.78860  -0.00140   -0.01188
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71420    1.70800   0.00620    0.36300
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09280   10.09400  -0.00120   -0.01189
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48650    1.48120   0.00530    0.35782
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.99650    9.95600   0.04050    0.40679
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96410    9.93200   0.03210    0.32320
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.01000   14.65000   0.36000    2.45734
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.11000   22.20000  -1.09000   -4.90991
富邦日本東証基金                                                   21.19000   21.70000  -0.51000   -2.35023
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.41000   43.48000  -0.07000   -0.16099
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.54000   43.98000  -0.44000   -1.00045
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.31000   48.60000  -0.29000   -0.59671
富邦台灣心基金                                                     19.61000   19.92000  -0.31000   -1.55622
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.19000   43.44000  -0.25000   -0.57551
富邦台灣科技指數基金                                               51.06000   51.22000  -0.16000   -0.31238
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.70110   39.50990   0.19120    0.48393
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.42300   41.42700  -0.00400   -0.00966
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29380    0.29080   0.00300    1.03164
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52140    2.54760  -0.02620   -1.02842
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33840    0.33800   0.00040    0.11834
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49490   10.47250   0.02240    0.21389
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17820    2.20090  -0.02270   -1.03140
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32290    0.32250   0.00040    0.12403
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00790    8.98860   0.01930    0.21472
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.79000   22.97000  -0.18000   -0.78363
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.55000   14.62000  -0.07000   -0.47880
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.87000   28.78000   0.09000    0.31272
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65930   15.65910   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.13580   39.90420   0.23160    0.58039
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.65530   38.55740   0.09790    0.25391
富邦長紅基金                                                       55.54000   56.45000  -0.91000   -1.61205
富邦科技基金                                                       21.58000   21.87000  -0.29000   -1.32602
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.40330   40.55580  -0.15250   -0.37603
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.64230   38.54650   0.09580    0.24853
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.65990   38.87990  -0.22000   -0.56585
富邦恒生國企ETF基金                                                20.54000   20.50000   0.04000    0.19512
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.83000   27.97000  -0.14000   -0.50054
富邦高成長基金                                                     21.24000   21.56000  -0.32000   -1.48423
富邦基金A類型                                                      12.07000   12.24000  -0.17000   -1.38889
富邦基金I類型                                                      12.07000   12.24000  -0.17000   -1.38889
富邦深証100基金                                                     8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.27000   19.10000   0.17000    0.89005
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40420    0.40330   0.00090    0.22316
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.03980   11.98930   0.05050    0.42121
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.21180    9.17320   0.03860    0.42079
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29590    0.29530   0.00060    0.20318
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52980    8.49400   0.03580    0.42147
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.52440    9.59140  -0.06700   -0.69854
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.02910   10.13190  -0.10280   -1.01462
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24790    9.31300  -0.06510   -0.69902
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.73170    9.83150  -0.09980   -1.01510
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.76000   17.86000  -0.10000   -0.55991
富邦精準基金                                                       41.12000   41.40000  -0.28000   -0.67633
富邦精銳中小基金                                                   10.01000   10.13000  -0.12000   -1.18460
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.08000   16.13000  -0.05000   -0.30998
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.93000   20.03000  -0.10000   -0.49925
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.90000    7.84000   0.06000    0.76531
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.51000   13.72000  -0.21000   -1.53061
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.87000   18.89000  -0.02000   -0.10588
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.95230   10.01140  -0.05910   -0.59033
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.78640    9.68820   0.09820    1.01360
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.88370    9.82480   0.05890    0.59950
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.62120    9.67830  -0.05710   -0.58998
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.41840    9.32400   0.09440    1.01244
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.49610    9.43950   0.05660    0.59961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.67000   28.92000  -0.25000   -0.86445
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.82300    9.74380   0.07920    0.81282
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.72880    9.65000   0.07880    0.81658
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.73050    9.65580   0.07470    0.77363
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.82380    9.74340   0.08040    0.82517
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.72880    9.65000   0.07880    0.81658
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.73000    9.65530   0.07470    0.77367
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.30530    8.26590   0.03940    0.47666
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.79440    8.75210   0.04230    0.48331
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.52780    8.48990   0.03790    0.44641
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.43860    9.39420   0.04440    0.47263
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.41290    9.36770   0.04520    0.48251
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.13520    9.09490   0.04030    0.44311
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.22070    9.17920   0.04150    0.45211
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.17470    8.14580   0.02890    0.35478
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.17940    9.14640   0.03300    0.36080
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.67150    8.64310   0.02840    0.32859
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.34150   10.30560   0.03590    0.34835
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.08180   10.04550   0.03630    0.36136
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.60410    9.57310   0.03100    0.32382
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.81220    8.78360   0.02860    0.32561
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.45640    9.42530   0.03110    0.32996
富達卓越領航全球組合基金                                           14.55000   14.42000   0.13000    0.90153
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.38850    8.36070   0.02780    0.33251
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.05190    9.02170   0.03020    0.33475
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.74330    8.71750   0.02580    0.29596
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.68770    9.65560   0.03210    0.33245
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.62280    9.59080   0.03200    0.33365
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.33370    9.30610   0.02760    0.29658
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.83240    8.80560   0.02680    0.30435
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.42560    9.39670   0.02890    0.30755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.85000    8.63000   0.22000    2.54925
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.49000    9.15000   0.34000    3.71585
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.32000    8.05000   0.27000    3.35404
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.88000    6.72000   0.16000    2.38095
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.87000    7.61000   0.26000    3.41656
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.67000    7.44000   0.23000    3.09140
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60930    9.63180  -0.02250   -0.23360
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.08040    9.07100   0.00940    0.10363
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.65900    8.66200  -0.00300   -0.03463
富蘭克林華美中華基金                                               11.03000   10.73000   0.30000    2.79590
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.88000   18.94000  -0.06000   -0.31679
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.64000   18.67000  -0.03000   -0.16069
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.44000   10.34000   0.10000    0.96712
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.62880    7.64550  -0.01670   -0.21843
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.70520    8.71530  -0.01010   -0.11589
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.50250    9.47860   0.02390    0.25215
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02390    9.01990   0.00400    0.04435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.94960   10.92050   0.02910    0.26647
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.48360    8.50390  -0.02030   -0.23871
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.80010    8.84360  -0.04350   -0.49188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.13870   13.09460   0.04410    0.33678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.96470   10.01620  -0.05150   -0.51417
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.99050    9.95550   0.03500    0.35156
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.43180    7.44280  -0.01100   -0.14779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.81540    8.83630  -0.02090   -0.23652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.53440   10.51750   0.01690    0.16068
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.31810    7.34330  -0.02520   -0.34317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.69860    8.73560  -0.03700   -0.42355
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.26830   10.24280   0.02550    0.24896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.46790    7.48640  -0.01850   -0.24711
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.92400    7.93530  -0.01130   -0.14240
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.94620    8.94240   0.00380    0.04249
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.79060    9.76130   0.02930    0.30016
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.34530   12.32400   0.02130    0.17283
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.19000    8.33000  -0.14000   -1.68067
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.32000    9.25000   0.07000    0.75676
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.27000    9.19000   0.08000    0.87051
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.11000    9.99000   0.12000    1.20120
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.79000    9.69000   0.10000    1.03199
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.54710   12.46480   0.08230    0.66026
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.38000    9.22000   0.16000    1.73536
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.57000    9.44000   0.13000    1.37712
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.18000    9.03000   0.15000    1.66113
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.37000    9.24000   0.13000    1.40693
富蘭克林華美第一富基金                                             34.98000   35.25000  -0.27000   -0.76596
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31740   10.31730   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.28000   14.33000  -0.05000   -0.34892
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.37000   15.31000   0.06000    0.39190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.92500    6.79170   0.13330    1.96269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.11680    9.99900   0.11780    1.17812
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20940    9.22030  -0.01090   -0.11822
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.76520   10.72440   0.04080    0.38044
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54380    6.55830  -0.01450   -0.22109
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64710    8.65300  -0.00590   -0.06818
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.87710    9.83500   0.04210    0.42806
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.22860   10.19980   0.02880    0.28236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.82000   58.36000   0.46000    0.78821
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.20000   59.95000   0.25000    0.41701
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.05000   20.07000  -0.02000   -0.09965
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71720   11.71620   0.00100    0.00854
復華人生目標基金                                                   36.25400   36.54830  -0.29430   -0.80524
復華大中華中小策略基金                                              8.15000    8.00000   0.15000    1.87500
復華中小精選基金                                                   63.86000   64.56000  -0.70000   -1.08426
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.25710   50.99530   0.26180    0.51338
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.36000    8.18000   0.18000    2.20049
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.43000    7.21000   0.22000    3.05132
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.51000    9.34000   0.17000    1.82013
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
復華台灣智能基金                                                   11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
復華全方位基金                                                     26.80000   27.29000  -0.49000   -1.79553
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.33000   12.10000   0.23000    1.90083
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.29000   18.99000   0.30000    1.57978
復華全球平衡基金-美元                                               9.10000    8.98000   0.12000    1.33630
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.31000   19.11000   0.20000    1.04657
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.75000   14.49000   0.26000    1.79434
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.13000   13.92000   0.21000    1.50862
復華全球原物料基金                                                  8.47000    8.30000   0.17000    2.04819
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.42750   11.42700   0.00050    0.00438
復華全球債券基金                                                   13.24810   13.23610   0.01200    0.09066
復華全球債券組合基金                                               14.46000   14.46000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.94000   13.83000   0.11000    0.79537
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.73000    9.65000   0.08000    0.82902
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
復華有利貨幣市場基金                                               13.45260   13.45240   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.23000   11.08000   0.15000    1.35379
復華亞太成長基金                                                   12.77000   12.61000   0.16000    1.26883
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.49000    8.26000   0.23000    2.78450
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.95000    8.75000   0.20000    2.28571
復華東協世紀基金                                                   12.02000   11.79000   0.23000    1.95081
復華南非幣長期收益基金A                                            13.30000   13.26000   0.04000    0.30166
復華南非幣長期收益基金B                                             8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
復華南非幣短期收益基金A                                            13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華美國新星基金-美元                                              11.97000   11.71000   0.26000    2.22032
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.07000   11.84000   0.23000    1.94257
復華恒生基金                                                       20.52000   20.45000   0.07000    0.34230
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.39000   29.42000  -0.03000   -0.10197
復華神盾基金                                                       23.47410   23.66560  -0.19150   -0.80919
復華高成長基金                                                     61.43000   62.66000  -1.23000   -1.96297
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
復華貨幣市場基金                                                   14.41420   14.41400   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.54000   18.52000   0.02000    0.10799
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.56000   49.77000  -0.21000   -0.42194
復華復華基金                                                       19.14000   19.52000  -0.38000   -1.94672
復華華人世紀基金                                                   15.30000   14.86000   0.44000    2.96097
復華傳家二號基金                                                   28.66530   28.85600  -0.19070   -0.66087
復華傳家基金                                                       20.24870   20.41410  -0.16540   -0.81022
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.59000   14.55000   0.04000    0.27491
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.63000   13.55000   0.08000    0.59041
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.62000   18.55000   0.07000    0.37736
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.72000   59.47000   0.25000    0.42038
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.29000    5.26000   0.03000    0.57034
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.89000   11.83000   0.06000    0.50719
復華新興市場短期收益基金                                           10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
復華滬深300 A股基金                                                20.02000   19.88000   0.14000    0.70423
復華數位經濟基金                                                   46.38000   47.10000  -0.72000   -1.52866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64500    9.61400   0.03100    0.32245
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43440    9.40980   0.02460    0.26143
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.79850    9.76690   0.03160    0.32354
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.55060    9.52570   0.02490    0.26140
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.47270    9.43910   0.03360    0.35597
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.94230    9.93870   0.00360    0.03622
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49850    9.46220   0.03630    0.38363
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.97060    9.96420   0.00640    0.06423
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49810    9.46180   0.03630    0.38365
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.97250    9.96590   0.00660    0.06623
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.87130    9.84570   0.02560    0.26001
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.86250    9.81510   0.04740    0.48293
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.84540    9.82930   0.01610    0.16380
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.81760    9.79900   0.01860    0.18982
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76990   10.87460  -0.10470   -0.96279
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78410    9.74520   0.03890    0.39917
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.81760    9.79890   0.01870    0.19084
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76990   10.87460  -0.10470   -0.96279
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78460    9.74570   0.03890    0.39915
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.80180    9.79390   0.00790    0.08066
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.01680    9.06670  -0.04990   -0.55037
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11180    8.07160   0.04020    0.49804
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06140    8.04730   0.01410    0.17521
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.41980   11.43480  -0.01500   -0.13118
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.29990   10.20110   0.09880    0.96852
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.35430   10.28770   0.06660    0.64738
景順主流基金                                                       15.74000   15.89000  -0.15000   -0.94399
景順台灣科技基金                                                   27.42000   27.69000  -0.27000   -0.97508
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.75000   10.67000   0.08000    0.74977
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
景順全球科技基金                                                   21.16000   20.84000   0.32000    1.53551
景順全球康健基金                                                   19.80000   19.78000   0.02000    0.10111
景順貨幣市場基金                                                   15.95300   15.95280   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       28.84000   29.08000  -0.24000   -0.82531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.82000   13.51000   0.31000    2.29460
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.87000   12.63000   0.24000    1.90024
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54740    8.54730   0.00010    0.00117
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.81100    7.77030   0.04070    0.52379
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.05780   11.05750   0.00030    0.00271
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.08460   10.03210   0.05250    0.52332
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.39000    7.18000   0.21000    2.92479
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.06000    6.80000   0.26000    3.82353
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.34000    9.99000   0.35000    3.50350
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.31520    9.29600   0.01920    0.20654
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.47680    9.48740  -0.01060   -0.11173
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67250    9.65250   0.02000    0.20720
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.84310    9.85410  -0.01100   -0.11163
華南永昌永昌基金                                                   17.90000   18.04000  -0.14000   -0.77605
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.07120   14.04220   0.02900    0.20652
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.14000    9.01000   0.13000    1.44284
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
華南永昌全球精品基金                                               15.07000   14.69000   0.38000    2.58679
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.38000   10.14000   0.24000    2.36686
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.34000   10.13000   0.21000    2.07305
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.63000   12.34000   0.29000    2.35008
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.49000   12.24000   0.25000    2.04248
華南永昌物聯網精選基金                                             10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22720   16.22700   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.80680   22.89130  -0.08450   -0.36914
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95230   11.95210   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22500   10.20100   0.02400    0.23527
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09600    9.99930   0.09670    0.96707
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77790    9.75490   0.02300    0.23578
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.62380    9.53160   0.09220    0.96731
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.97590    9.95450   0.02140    0.21498
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.79590    9.70400   0.09190    0.94703
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.63410    9.61340   0.02070    0.21532
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.45020    9.36150   0.08870    0.94750
華頓中小型基金                                                     21.86000   22.22000  -0.36000   -1.62016
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.24550   11.08820   0.15730    1.41863
華頓台灣基金                                                       24.14000   24.57000  -0.43000   -1.75010
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53380   11.53360   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.88000   15.50000   0.38000    2.45161
華頓全球高收益債券基金A                                            13.18560   13.16610   0.01950    0.14811
華頓全球高收益債券基金B                                             7.99380    8.02640  -0.03260   -0.40616
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.17000    5.07000   0.10000    1.97239
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.43030    2.37270   0.05760    2.42761
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.86960   10.53220   0.33740    3.20351
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35350    0.34140   0.01210    3.54423
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.13300   11.03560   0.09740    0.88260
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.04260    9.99430   0.04830    0.48328
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.89900    9.73850   0.16050    1.64810
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.85110    8.72790   0.12320    1.41157
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.13120    9.93520   0.19600    1.97278
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.09490    8.93370   0.16120    1.80440
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.98000    9.70000   0.28000    2.88660
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.59000    8.29000   0.30000    3.61882
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.25000    8.89000   0.36000    4.04949
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47740    2.48260  -0.00520   -0.20946
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00750    2.03000  -0.02250   -1.10837
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.60620   11.50930   0.09690    0.84193
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.26630    9.22700   0.03930    0.42592
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35970    0.35660   0.00310    0.86932
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29320    0.29120   0.00200    0.68681
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.21000    3.13000   0.08000    2.55591
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.33000   13.90000   0.43000    3.09353
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.45000   0.02000    4.44444
匯豐台灣精典基金                                                   22.47000   22.69000  -0.22000   -0.96959
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.12000   11.99000   0.13000    1.08424
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.91000    7.79000   0.12000    1.54044
匯豐安富基金                                                       24.45000   24.57000  -0.12000   -0.48840
匯豐成功基金                                                       39.34000   39.69000  -0.35000   -0.88183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56060    2.57710  -0.01650   -0.64025
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29370    2.32020  -0.02650   -1.14214
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.41000   11.37590   0.03410    0.29976
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67030    7.66830   0.00200    0.02608
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37310    0.37150   0.00160    0.43069
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32650    0.32620   0.00030    0.09197
匯豐金磚動力基金                                                   13.67000   13.42000   0.25000    1.86289
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98950   14.98940   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.69000    4.62000   0.07000    1.51515
匯豐新鑽動力基金                                                   10.47000   10.30000   0.17000    1.65049
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33570    5.32610   0.00960    0.18024
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.02800    8.99130   0.03670    0.40817
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.36000   48.79000  -0.43000   -0.88133
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.36000   48.79000  -0.43000   -0.88133
匯豐龍騰電子基金                                                   33.07000   33.43000  -0.36000   -1.07688
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.96880   11.93520   0.03360    0.28152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.76000   17.99000  -0.23000   -1.27849
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.76000    8.62000   0.14000    1.62413
新光中國成長基金(美元)                                              8.77000    8.56000   0.21000    2.45327
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.70000    8.52000   0.18000    2.11268
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41920   10.44460  -0.02540   -0.24319
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.54090    9.47990   0.06100    0.64347
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.80070    9.76750   0.03320    0.33990
新光台灣富貴基金                                                   21.65000   21.72000  -0.07000   -0.32228
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.50000   11.32000   0.18000    1.59011
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.16000   11.02000   0.14000    1.27042
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.93080    9.90700   0.02380    0.24023
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.66520    9.67120  -0.00600   -0.06204
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.51240    9.48950   0.02290    0.24132
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.24560    9.25130  -0.00570   -0.06161
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.47000    9.30000   0.17000    1.82796
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.38000    9.24000   0.14000    1.51515
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46170   15.46150   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.46000    8.35000   0.11000    1.31737
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.80000    8.69000   0.11000    1.26582
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.56000   0.12000    1.40187
新光亞洲精選基金-美金                                              21.31000   20.90000   0.41000    1.96172
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.51000   21.16000   0.35000    1.65406
新光兩岸優勢基金                                                   10.09000    9.86000   0.23000    2.33266
新光店頭基金                                                       22.57000   22.76000  -0.19000   -0.83480
新光南非幣保本基金                                                 12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.73000   19.89000  -0.16000   -0.80442
新光創新科技基金                                                   13.35000   13.56000  -0.21000   -1.54867
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74400    9.74660  -0.00260   -0.02668
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.94920    9.93820   0.01100    0.11068
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.57360    9.53750   0.03610    0.37851
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12570    9.12860  -0.00290   -0.03177
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.32400    9.31380   0.01020    0.10951
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.96720    8.93370   0.03350    0.37498
新光澳幣八年期保本基金                                             10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
新光澳幣十年期保本基金                                             10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.01790    9.98970   0.02820    0.28229
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.46340    9.43640   0.02700    0.28613
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.39920    9.38380   0.01540    0.16411
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.85790    9.84170   0.01620    0.16461
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84580    9.81560   0.03020    0.30767
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.38410    9.35530   0.02880    0.30785
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.34500    9.32350   0.02150    0.23060
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.80040    9.77840   0.02200    0.22499
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.94000    6.85000   0.09000    1.31387
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.02000    8.93000   0.09000    1.00784
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.69440    9.65960   0.03480    0.36026
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.09630    9.06430   0.03200    0.35303
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.56870    9.52870   0.04000    0.41978
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.05530    9.01750   0.03780    0.41918
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.11990    9.08800   0.03190    0.35101
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.69180    9.65720   0.03460    0.35828
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.54470   13.51320   0.03150    0.23311
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.19180    8.17270   0.01910    0.23370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        35.98380   35.80850   0.17530    0.48955
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.66450   38.55210   0.11240    0.29155
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.82870   36.62920   0.19950    0.54465
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.57070   39.37960   0.19110    0.48528
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.79450   39.60170   0.19280    0.48685
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.41010   38.04600   0.36410    0.95700
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95650    9.95080   0.00570    0.05728
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29040   11.28650   0.00390    0.03455
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00120    9.94940   0.05180    0.52063
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.20280   10.87810   0.32470    2.98490
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.36440    8.05580   0.30860    3.83078
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.63000    8.34000   0.29000    3.47722
群益大印度基金-人民幣                                              12.86300   13.04670  -0.18370   -1.40802
群益大印度基金-美元                                                12.08440   12.15710  -0.07270   -0.59800
群益大印度基金-新臺幣                                              11.43000   11.53000  -0.10000   -0.86730
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.64850   11.53510   0.11340    0.98309
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.22130   11.02140   0.19990    1.81374
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.51000   10.35000   0.16000    1.54589
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.65980   10.55600   0.10380    0.98333
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.37050    9.20360   0.16690    1.81342
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.80000    8.67000   0.13000    1.49942
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.34780    9.25680   0.09100    0.98306
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.25010    8.10320   0.14690    1.81286
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.69000    8.57000   0.12000    1.40023
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.90250    8.81580   0.08670    0.98346
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.12020    7.97560   0.14460    1.81303
群益中小型股基金                                                   38.52000   38.88000  -0.36000   -0.92593
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.54560    9.48970   0.05590    0.58906
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.85250    8.72910   0.12340    1.41366
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.27900    8.18950   0.08950    1.09286
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.32560    8.27690   0.04870    0.58838
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.72050    7.61280   0.10770    1.41472
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.22110    7.14300   0.07810    1.09338
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.87150    9.87230  -0.00080   -0.00810
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.85870   10.85950  -0.00080   -0.00737
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.48240   10.45620   0.02620    0.25057
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.66840    9.63950   0.02890    0.29981
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.64110    7.41840   0.22270    3.00200
群益中國新機會基金N-美元                                            7.00880    6.74900   0.25980    3.84946
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.47000    7.21000   0.26000    3.60610
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.77650    6.57900   0.19750    3.00198
群益中國新機會基金-美元                                             7.49410    7.21630   0.27780    3.84962
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.13000    6.89000   0.24000    3.48331
群益平衡王基金                                                     18.68770   18.77650  -0.08880   -0.47293
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.20000    8.19000   0.01000    0.12210
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.90000    5.89000   0.01000    0.16978
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.06150   11.08980  -0.02830   -0.25519
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.54690   10.48780   0.05910    0.56351
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.79640    9.82150  -0.02510   -0.25556
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.34000    9.28760   0.05240    0.56419
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.70990    9.69460   0.01530    0.15782
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.48720    9.47180   0.01540    0.16259
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.94500    8.93090   0.01410    0.15788
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.86050    8.84600   0.01450    0.16392
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.76610    9.75070   0.01540    0.15794
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.78480    9.76880   0.01600    0.16379
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.10250    9.08810   0.01440    0.15845
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.48020    9.46470   0.01550    0.16377
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.00640    9.98470   0.02170    0.21733
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.14710    7.13160   0.01550    0.21734
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.08780   10.05500   0.03280    0.32621
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.94830    9.91620   0.03210    0.32371
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.05330   10.04120   0.01210    0.12050
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.79670    9.76490   0.03180    0.32566
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.70200    9.67060   0.03140    0.32470
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.80440    9.79270   0.01170    0.11948
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.08780   10.05500   0.03280    0.32621
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.94830    9.91620   0.03210    0.32371
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.05340   10.04140   0.01200    0.11951
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.79680    9.76490   0.03190    0.32668
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.70190    9.67060   0.03130    0.32366
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.80440    9.79270   0.01170    0.11948
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.82610    9.72750   0.09860    1.01362
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.40000   11.32000   0.08000    0.70671
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.07810   15.91670   0.16140    1.01403
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.81000   15.70000   0.11000    0.70064
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.07000   11.17000  -0.10000   -0.89526
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.66680   10.80620  -0.13940   -1.29000
群益印度中小基金N-美元                                              8.94480    8.98780  -0.04300   -0.47843
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.43000    8.49000  -0.06000   -0.70671
群益印度中小基金-人民幣                                            14.44040   14.62920  -0.18880   -1.29057
群益印度中小基金-美元                                              12.79350   12.85510  -0.06160   -0.47919
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.75000   14.87000  -0.12000   -0.80699
群益多利策略組合基金                                               11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
群益多重收益組合基金                                               13.38000   13.36000   0.02000    0.14970
群益多重資產組合基金                                               14.81000   14.76000   0.05000    0.33875
群益安家基金                                                       23.62500   23.89260  -0.26760   -1.12001
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10540   16.10510   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.46000   22.23000   0.23000    1.03464
群益亞太中小基金                                                   10.79000   10.47000   0.32000    3.05635
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.40000   15.15000   0.25000    1.65017
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.59370    9.58260   0.01110    0.11583
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28930    7.28090   0.00840    0.11537
群益店頭市場基金                                                   85.44000   85.91000  -0.47000   -0.54708
群益東方盛世基金                                                    8.39000    8.27000   0.12000    1.45103
群益東協成長基金-人民幣                                            12.92040   12.71400   0.20640    1.62341
群益東協成長基金-美元                                              11.32870   11.05680   0.27190    2.45912
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.17000   10.94000   0.23000    2.10238
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.99000   10.91340   0.07660    0.70189
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.38580   10.31120   0.07460    0.72349
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.82790    9.77560   0.05230    0.53501
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.45210    9.38630   0.06580    0.70102
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.93550    8.87130   0.06420    0.72368
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.45350    8.40850   0.04500    0.53517
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.24990    9.18550   0.06440    0.70111
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.09450    9.02910   0.06540    0.72432
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.44380    9.39350   0.05030    0.53548
群益長安基金                                                       26.12000   26.05000   0.07000    0.26871
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.85720    9.72320   0.13400    1.37815
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.91130   14.70860   0.20270    1.37811
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.35000   14.20000   0.15000    1.05634
群益真善美基金                                                     15.56440   15.60160  -0.03720   -0.23844
群益馬拉松基金                                                    109.79000  111.20000  -1.41000   -1.26799
群益馬拉松基金I類型                                               110.04000  111.45000  -1.41000   -1.26514
群益深証中小板基金                                                 10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
群益創新科技基金                                                   29.95000   30.27000  -0.32000   -1.05715
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.84580    8.63660   0.20920    2.42225
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.13230    7.87530   0.25700    3.26337
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.45000    8.21000   0.24000    2.92326
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.63300    9.40520   0.22780    2.42206
群益華夏盛世基金-美元                                               8.96700    8.68360   0.28340    3.26362
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.74000   14.32000   0.42000    2.93296
群益奧斯卡基金                                                     25.87000   25.94000  -0.07000   -0.26985
群益新興金鑽基金-美元                                              11.28250   10.97530   0.30720    2.79901
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.59000    8.38000   0.21000    2.50597
群益葛萊美基金                                                     22.02000   22.26000  -0.24000   -1.07817
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.30000   20.24000   0.06000    0.29644
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.62000    8.55000   0.07000    0.81871
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.88000   12.07000  -0.19000   -1.57415
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.74990   11.65530   0.09460    0.81165
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.05290   10.95950   0.09340    0.85223
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.99810   10.91220   0.08590    0.78719
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.37400    8.30660   0.06740    0.81140
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.78890    8.71460   0.07430    0.85259
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.01000   0.05000    0.62422
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.40230    8.33670   0.06560    0.78688
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.91350    9.82970   0.08380    0.85252
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.72210    9.63990   0.08220    0.85271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       26.30000   26.44000  -0.14000   -0.52950
德信中國精選成長基金                                               10.55000   10.27000   0.28000    2.72639
德信台灣主流中小基金                                               17.12000   17.42000  -0.30000   -1.72216
德信新興股票組合基金                                               10.46000   10.32000   0.14000    1.35659
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94740   11.94720   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.75520   10.76670  -0.01150   -0.10681
德信數位時代基金                                                   26.40000   26.41000  -0.01000   -0.03786
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.94290    9.89260   0.05030    0.50846
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88030    9.83530   0.04500    0.45754
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67630   11.67620   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.22000   14.47000  -0.25000   -1.72771
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.75000   17.38000   0.37000    2.12888
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.26860   10.37090  -0.10230   -0.98641
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.98300   15.05540  -0.07240   -0.48089
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.98480    8.00550  -0.02070   -0.25857
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.80260   10.79620   0.00640    0.05928
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.32990   11.26580   0.06410    0.56898
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.06040   13.02910   0.03130    0.24023
摩根大歐洲基金                                                     16.15000   16.05000   0.10000    0.62305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金                                                       20.84000   21.35000  -0.51000   -2.38876
摩根中國A股基金                                                    12.24000   11.78000   0.46000    3.90492
摩根中國A股基金(美元)                                               9.64000    9.25000   0.39000    4.21622
摩根中國亮點基金                                                   12.15000   11.81000   0.34000    2.87892
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.51370   10.32100   0.19270    1.86707
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.68310   11.51400   0.16910    1.46865
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94300    8.76020   0.18280    2.08671
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.92220   11.70370   0.21850    1.86693
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.76560   13.56640   0.19920    1.46833
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.09000   18.42000  -0.33000   -1.79153
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.09000   18.42000  -0.33000   -1.79153
摩根台灣增長基金                                                   46.52000   47.04000  -0.52000   -1.10544
摩根平衡基金                                                       26.72000   26.89000  -0.17000   -0.63221
摩根全球α基金                                                     18.20000   18.07000   0.13000    0.71942
摩根全球平衡基金                                                   14.79070   14.68760   0.10310    0.70195
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41320    9.37230   0.04090    0.43639
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.43340   10.40360   0.02980    0.28644
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.84010    9.79180   0.04830    0.49327
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.18420   11.13570   0.04850    0.43554
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.87290    9.82430   0.04860    0.49469
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.35140   10.22200   0.12940    1.26590
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.37430   13.20700   0.16730    1.26675
摩根亞洲基金                                                       55.29000   54.17000   1.12000    2.06757
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.23860    8.22410   0.01450    0.17631
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.64300    9.62280   0.02020    0.20992
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.52950    8.50480   0.02470    0.29042
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.10650   12.08530   0.02120    0.17542
摩根東方內需機會基金                                               17.53000   17.17000   0.36000    2.09668
摩根東方科技基金                                                   31.03000   30.24000   0.79000    2.61243
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.61000    9.43000   0.18000    1.90880
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.95000    9.75000   0.20000    2.05128
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.39000    9.19000   0.20000    2.17628
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.39000   11.18000   0.21000    1.87835
摩根金龍收成基金                                                   19.93000   19.27000   0.66000    3.42501
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09410   15.09390   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   13.55000   13.36000   0.19000    1.42216
摩根新金磚五國基金                                                 11.39000   11.19000   0.20000    1.78731
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.08000   0.19000    2.09251
摩根新興35基金                                                     12.73000   12.47000   0.26000    2.08500
摩根新興日本基金                                                   23.26000   22.96000   0.30000    1.30662
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.02120    6.98020   0.04100    0.58738
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.23380    9.19710   0.03670    0.39904
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.00250    8.94780   0.05470    0.61132
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.30590   10.24470   0.06120    0.59738
摩根新興科技基金                                                   49.03000   49.92000  -0.89000   -1.78285
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.13260    8.12500   0.00760    0.09354
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.39890   10.38930   0.00960    0.09240
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.37370    8.28670   0.08700    1.04988
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.11370    9.00750   0.10620    1.17902
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.57730    8.46530   0.11200    1.32305
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.70420    9.60350   0.10070    1.04858
摩根龍揚基金                                                       29.76000   28.77000   0.99000    3.44108
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.16000    9.15480   0.00520    0.05680
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12840   11.12200   0.00640    0.05754
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     22.78000   23.03000  -0.25000   -1.08554
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.65870   11.60960   0.04910    0.42293
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.87380   10.82200   0.05180    0.47865
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.85380    9.82680   0.02700    0.27476
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.97910    9.93710   0.04200    0.42266
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.36110    9.31650   0.04460    0.47872
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.47730    8.45410   0.02320    0.27442
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.94760    9.89800   0.04960    0.50111
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.97820    9.96010   0.01810    0.18173
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.52440    9.49610   0.02830    0.29802
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.64390    9.64590  -0.00200   -0.02073
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.22010    9.19270   0.02740    0.29806
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.33490    9.33680  -0.00190   -0.02035
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.06260   11.01130   0.05130    0.46589
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.81570   10.76950   0.04620    0.42899
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.98740    9.97360   0.01380    0.13837
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.41490   10.36660   0.04830    0.46592
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.16660   10.12320   0.04340    0.42872
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.39080    9.37790   0.01290    0.13756
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.32180   21.45620  -0.13440   -0.62639
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.10090    8.98990   0.11100    1.23472
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.37140    9.28660   0.08480    0.91314
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.07960    8.96880   0.11080    1.23539
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.35560    9.27090   0.08470    0.91361
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17910   13.17890   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.60000   11.72000  -0.12000   -1.02389
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87370   15.88730  -0.01360   -0.08560
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.90760   11.78220   0.12540    1.06432
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.42270   11.31390   0.10880    0.96165
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.93480   10.83050   0.10430    0.96302
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72200   11.70990   0.01210    0.10333
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.92330   10.93560  -0.01230   -0.11248
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.33000   10.31940   0.01060    0.10272
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.43060    8.44000  -0.00940   -0.11137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.84000   33.18000  -0.34000   -1.02471
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.94000   14.60000   0.34000    2.32877
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.01000   14.56000   0.45000    3.09066
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.90000    9.63000   0.27000    2.80374
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.31000   15.24000   0.07000    0.45932
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.62000   12.55000   0.07000    0.55777
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.84000   11.79000   0.05000    0.42409
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.56000    7.54000   0.02000    0.26525
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.55000   14.33000   0.22000    1.53524
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.47000   10.33000   0.14000    1.35528
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.62000    8.51000   0.11000    1.29260
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   10.94000   0.11000    1.00548
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.76000   13.58000   0.18000    1.32548
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.15000   13.96000   0.19000    1.36103
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.09000   13.90000   0.19000    1.36691
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.15000    9.06000   0.09000    0.99338
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.93000   14.74000   0.19000    1.28901
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.02000   19.86000   0.16000    0.80564
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.12000   17.98000   0.14000    0.77864
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.47000   12.40000   0.07000    0.56452
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.80000   14.68000   0.12000    0.81744
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.54000   15.42000   0.12000    0.77821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.61000   14.50000   0.11000    0.75862
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.75000   14.64000   0.11000    0.75137
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.05000   12.95000   0.10000    0.77220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.07000   12.97000   0.10000    0.77101
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.68000   13.58000   0.10000    0.73638
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.24000   18.20000   0.04000    0.21978
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.04000   17.02000   0.02000    0.11751
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.92000   12.90000   0.02000    0.15504
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.94000   13.87000   0.07000    0.50469
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.92000   13.85000   0.07000    0.50542
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
聯博貨幣市場基金                                                   15.00810   15.00800   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24210   10.22360   0.01850    0.18095
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.26330   13.21900   0.04430    0.33512
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.23980    7.22670   0.01310    0.18127
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.58000   0.05000    0.36819
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.63000   0.04000    0.29347
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.87000   20.26000  -0.39000   -1.92498
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.58000   10.36000   0.22000    2.12355
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.03000   10.75000   0.28000    2.60465
瀚亞巴西基金                                                        5.40000    5.36000   0.04000    0.74627
瀚亞外銷基金                                                       38.45000   39.09000  -0.64000   -1.63725
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.52100   10.48480   0.03620    0.34526
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.17280   10.12360   0.04920    0.48599
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.00580   11.96350   0.04230    0.35358
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.91590    9.90410   0.01180    0.11914
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.18810    7.22460  -0.03650   -0.50522
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.73610    7.73720  -0.00110   -0.01422
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.84240    7.84460  -0.00220   -0.02804
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.81200    6.84660  -0.03460   -0.50536
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.51650    8.53250  -0.01600   -0.18752
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.84260    8.88740  -0.04480   -0.50408
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.04600    9.04730  -0.00130   -0.01437
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.87700    8.89380  -0.01680   -0.18890
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.01800   10.07550  -0.05750   -0.57069
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.93370   10.04310  -0.10940   -1.08931
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.81680    9.84510  -0.02830   -0.28745
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.84420    9.90070  -0.05650   -0.57067
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.87000   14.03000  -0.16000   -1.14041
瀚亞印度基金-美元                                                  13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.88000   29.06000  -0.18000   -0.61941
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.16000   10.25000  -0.09000   -0.87805
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.16000   10.25000  -0.09000   -0.87805
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.13000   12.01000   0.12000    0.99917
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.52000   11.36000   0.16000    1.40845
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.31000   10.08000   0.23000    2.28175
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.49000   14.21000   0.28000    1.97044
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.05000    8.92000   0.13000    1.45740
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.77000    8.58000   0.19000    2.21445
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.77000    8.60000   0.17000    1.97674
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.52000   11.46000   0.06000    0.52356
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.72610   11.64710   0.07900    0.67828
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.11250   12.99850   0.11400    0.87702
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.69150   10.55980   0.13170    1.24718
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.45830   10.35340   0.10490    1.01319
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.47800   11.43060   0.04740    0.41468
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.91550    8.85420   0.06130    0.69233
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.49310    9.40780   0.08530    0.90669
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.80000    8.69160   0.10840    1.24718
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.59610    8.50990   0.08620    1.01294
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.82820    8.79330   0.03490    0.39689
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.19410   14.12490   0.06920    0.48991
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.60670   10.60640   0.00030    0.00283
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.40300   10.31920   0.08380    0.81208
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.26930   12.20950   0.05980    0.48978
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.38000   10.19000   0.19000    1.86457
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.28000   18.88000   0.40000    2.11864
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57990   13.57980   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 25.81000   25.38000   0.43000    1.69425
瀚亞高科技基金                                                     54.00000   54.69000  -0.69000   -1.26166
瀚亞理財通基金                                                     25.54000   25.82000  -0.28000   -1.08443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.89000    8.98000  -0.09000   -1.00223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.84000    8.93000  -0.09000   -1.00784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.90000    9.00000  -0.10000   -1.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
瀚亞菁華基金                                                       20.83000   21.15000  -0.32000   -1.51300
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.22000   13.18430   0.03570    0.27078
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15750    9.13280   0.02470    0.27045
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.24790   10.22850   0.01940    0.18967
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.29270   10.24710   0.04560    0.44500
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.06720    9.96770   0.09950    0.99822
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.48590    9.42210   0.06380    0.67713
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.56950    9.57420  -0.00470   -0.04909
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.02500    8.00980   0.01520    0.18977
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.61610    7.58230   0.03380    0.44578
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52760    8.44330   0.08430    0.99842
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.92640    7.87310   0.05330    0.67699
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.44110    7.44470  -0.00360   -0.04836
瀚亞電通網基金                                                     13.89000   14.11000  -0.22000   -1.55918
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32640   13.32060   0.00580    0.04354
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.20070   10.26350  -0.06280   -0.61188
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.50870    9.49060   0.01810    0.19072
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.11370   11.10880   0.00490    0.04411
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞