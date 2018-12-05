[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/04 107/12/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65140 10.64840 0.00300 0.02817 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.82480 9.77850 0.04630 0.47349 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.82740 9.78120 0.04620 0.47233 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76190 9.71070 0.05120 0.52725 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76210 9.71080 0.05130 0.52828 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.45000 21.96000 0.49000 2.23133 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.48000 23.20000 2.28000 9.82759 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11770 9.07420 0.04350 0.47938 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44420 9.39940 0.04480 0.47663 中國信託台灣活力基金 13.30000 13.35000 -0.05000 -0.37453 中國信託台灣優勢基金 15.35000 15.43000 -0.08000 -0.51847 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.38000 8.26000 0.12000 1.45278 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.98000 8.85000 0.13000 1.46893 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82740 9.83980 -0.01240 -0.12602 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08160 9.09300 -0.01140 -0.12537 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.22420 10.20880 0.01540 0.15085 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41140 9.39720 0.01420 0.15111 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40920 10.37530 0.03390 0.32674 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99620 8.96690 0.02930 0.32676 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.72120 10.65370 0.06750 0.63358 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56460 9.50440 0.06020 0.63339 中國信託智能運動基金-台幣 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 中國信託智能運動基金-美元 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.09000 8.95000 0.14000 1.56425 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.98000 8.82000 0.16000 1.81406 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00050 11.00030 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.33120 9.32060 0.01060 0.11373 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.87290 8.86280 0.01010 0.11396 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.50700 9.48410 0.02290 0.24146 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.03520 9.01350 0.02170 0.24075 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.38000 54.76000 -0.38000 -0.69394 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.64510 38.50560 0.13950 0.36228 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.92840 36.79050 0.13790 0.37483 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.64000 17.11000 0.53000 3.09760 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51090 11.50760 0.00330 0.02868 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58560 10.50580 0.07980 0.75958 元大上證50基金 28.30000 28.05000 0.25000 0.89127 元大大中華TMT基金-人民幣 10.41000 10.16000 0.25000 2.46063 元大大中華TMT基金-新台幣 9.25000 8.97000 0.28000 3.12152 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.19000 13.05000 0.14000 1.07280 元大大中華價值指數基金-美元 12.36100 12.09600 0.26500 2.19081 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.63900 16.33400 0.30500 1.86727 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.74300 9.58200 0.16100 1.68023 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.34800 9.12700 0.22100 2.42139 元大中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.85000 0.03000 1.05263 元大中國平衡基金-新台幣 12.82000 12.59000 0.23000 1.82685 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.99980 45.83760 0.16220 0.35386 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49440 10.52530 -0.03090 -0.29358 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66390 9.69230 -0.02840 -0.29302 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63080 9.58910 0.04170 0.43487 元大巴西指數基金 6.43300 6.39600 0.03700 0.57849 元大巴菲特基金 24.46000 24.63000 -0.17000 -0.69022 元大日經225基金 27.74000 28.38000 -0.64000 -2.25511 元大台商收成基金 20.64000 20.85000 -0.21000 -1.00719 元大台灣50單日反向1倍基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247 元大台灣50單日正向2倍基金 33.82000 34.35000 -0.53000 -1.54294 元大台灣中型100基金 30.23000 30.40000 -0.17000 -0.55921 元大台灣加權股價指數基金 23.75800 23.91700 -0.15900 -0.66480 元大台灣卓越50基金 78.37000 78.83000 -0.46000 -0.58353 元大台灣金融基金 17.03000 17.06000 -0.03000 -0.17585 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.66000 28.76000 -0.10000 -0.34771 元大台灣高股息基金 24.87000 24.99000 -0.12000 -0.48019 元大台灣電子科技基金 32.42000 32.60000 -0.18000 -0.55215 元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.29000 0.06000 0.41987 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.77000 12.84000 -0.07000 -0.54517 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.58000 12.73000 -0.15000 -1.17832 元大全球不動產證券化基金-美元 11.81200 11.83400 -0.02200 -0.18591 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.58000 0.22000 2.56410 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.51000 0.17000 2.61137 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.19000 0.09000 1.09890 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.46000 6.39000 0.07000 1.09546 元大全球股票入息基金-美元配息 9.09800 9.02400 0.07400 0.82004 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 元大全球新興市場精選組合基金 12.98000 12.75000 0.23000 1.80392 元大全球農業商機基金 16.97000 16.75000 0.22000 1.31343 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.26100 9.18200 0.07900 0.86038 元大印度指數基金 9.55500 9.65000 -0.09500 -0.98446 元大印度基金 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377 元大多多基金 16.04000 16.20000 -0.16000 -0.98765 元大多福基金 48.44000 48.65000 -0.21000 -0.43165 元大亞太成長基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66690 8.66380 0.00310 0.03578 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07540 7.07290 0.00250 0.03535 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.11500 8.98400 0.13100 1.45815 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.51700 9.44000 0.07700 0.81568 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98210 9.98700 -0.00490 -0.04906 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99970 9.99900 0.00070 0.00700 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99970 9.99900 0.00070 0.00700 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.95770 9.98880 -0.03110 -0.31135 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.95770 9.98880 -0.03110 -0.31135 元大卓越基金 41.23000 41.50000 -0.27000 -0.65060 元大店頭基金 7.63000 7.71000 -0.08000 -1.03761 元大泛歐成長基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32520 10.32460 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61380 9.62790 -0.01410 -0.14645 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.67860 31.85040 -0.17180 -0.53940 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.49960 36.46690 0.03270 0.08967 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.62640 19.76200 -0.13560 -0.68617 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.66100 17.46930 0.19170 1.09735 元大美國政府7至10年期債券基金 38.87660 39.01770 -0.14110 -0.36163 元大高科技基金 17.53000 17.59000 -0.06000 -0.34110 元大得利貨幣市場基金 16.27520 16.27490 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99700 11.99690 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.65000 11.84000 -0.19000 -1.60473 元大華夏中小基金 6.47000 6.27000 0.20000 3.18979 元大新中國基金-人民幣 8.50000 8.31000 0.19000 2.28640 元大新中國基金-美元 7.97200 7.70800 0.26400 3.42501 元大新中國基金-新台幣 7.92000 7.68000 0.24000 3.12500 元大新主流基金 22.13000 22.30000 -0.17000 -0.76233 元大新東協平衡基金-美元 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497 元大新東協平衡基金-新台幣 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.41490 10.49060 -0.07570 -0.72160 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.64190 9.61100 0.03090 0.32151 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.47800 10.47770 0.00030 0.00286 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.98130 8.98100 0.00030 0.00334 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74270 9.73560 0.00710 0.07293 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.25980 9.25310 0.00670 0.07241 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86410 9.88830 -0.02420 -0.24473 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.38020 9.40320 -0.02300 -0.24460 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43700 9.43440 0.00260 0.02756 元大新興亞洲基金 10.85000 10.67000 0.18000 1.68697 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.10770 9.12110 -0.01340 -0.14691 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.76160 8.77460 -0.01300 -0.14815 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33290 9.37650 -0.04360 -0.46499 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.98210 9.02400 -0.04190 -0.46432 元大萬泰貨幣市場基金 15.12060 15.12040 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.82000 33.97000 -0.15000 -0.44157 元大實質多重資產基金-人民幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 元大實質多重資產基金-美元 8.06700 7.98600 0.08100 1.01427 元大實質多重資產基金-新台幣 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 元大滬深300單日反向1倍基金 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860 元大滬深300單日正向2倍基金 12.83000 12.95000 -0.12000 -0.92664 元大摩臺基金 36.33000 36.55000 -0.22000 -0.60192 元大標普500基金 25.83000 25.69000 0.14000 0.54496 元大標普500單日反向1倍基金 13.15000 13.33000 -0.18000 -1.35034 元大標普500單日正向2倍基金 32.76000 32.09000 0.67000 2.08788 元大標智滬深300基金 15.42000 15.37000 0.05000 0.32531 元大歐洲50基金 23.09000 22.82000 0.27000 1.18317 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.66860 9.68670 -0.01810 -0.18685 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22030 10.21990 0.00040 0.00391 元大績效基金 46.14000 46.48000 -0.34000 -0.73150 元大韓國KOSPI200基金 20.86000 20.97000 -0.11000 -0.52456 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.05000 14.09000 -0.04000 -0.28389 日盛上選基金 29.56000 29.73000 -0.17000 -0.57181 日盛小而美基金 16.35000 16.54000 -0.19000 -1.14873 日盛中國內需動力基金 8.88000 8.63000 0.25000 2.89687 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.53020 11.58590 -0.05570 -0.48076 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.52750 9.57360 -0.04610 -0.48153 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59770 11.55670 0.04100 0.35477 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.57790 9.54410 0.03380 0.35415 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46680 10.45010 0.01670 0.15981 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.62840 8.61470 0.01370 0.15903 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.28000 9.10000 0.18000 1.97802 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.82000 8.58000 0.24000 2.79720 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.09000 8.86000 0.23000 2.59594 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.71000 9.54000 0.17000 1.78197 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250 日盛日盛基金 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 日盛目標收益組合基金(美元) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 日盛全球抗暖化基金 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.95980 9.92180 0.03800 0.38300 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.21540 9.18030 0.03510 0.38234 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.74490 9.72250 0.02240 0.23039 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.01770 8.99700 0.02070 0.23008 日盛全球智能車基金(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37290 2.38360 -0.01070 -0.44890 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62150 1.62880 -0.00730 -0.44818 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36030 0.35890 0.00140 0.39008 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24690 0.24600 0.00090 0.36585 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.91290 11.88900 0.02390 0.20103 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.03400 8.01780 0.01620 0.20205 日盛亞洲機會基金 6.47000 6.32000 0.15000 2.37342 日盛首選基金 15.39000 15.50000 -0.11000 -0.70968 日盛高科技基金 16.36000 16.45000 -0.09000 -0.54711 日盛貨幣市場基金 14.78870 14.78850 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.46000 36.61000 -0.15000 -0.40972 日盛精選五虎基金 33.98000 34.34000 -0.36000 -1.04834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50270 13.50250 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.81000 28.04000 -0.23000 -0.82026 台新MSCI中國基金 19.59000 19.16000 0.43000 2.24426 台新大眾貨幣市場基金 14.17980 14.17960 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46930 10.52580 -0.05650 -0.53678 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54670 10.49340 0.05330 0.50794 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09720 10.07820 0.01900 0.18853 台新中國通基金 38.57000 38.97000 -0.40000 -1.02643 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44270 0.42660 0.01610 3.77403 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.59300 13.14100 0.45200 3.43962 台新中國精選中小基金-美元 0.28870 0.27840 0.01030 3.69971 台新中國精選中小基金-新台幣 8.88000 8.60000 0.28000 3.25581 台新主流基金 21.13000 21.23000 -0.10000 -0.47103 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.50000 20.47000 0.03000 0.14656 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67070 0.66760 0.00310 0.46435 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49170 0.48940 0.00230 0.46996 台新台灣中小基金 30.30000 30.64000 -0.34000 -1.10966 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.82310 9.86770 -0.04460 -0.45198 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.09950 9.04220 0.05730 0.63370 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.23960 10.19630 0.04330 0.42466 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.83700 9.77870 0.05830 0.59619 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.72400 10.66050 0.06350 0.59566 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 台新印度基金 14.25000 14.38000 -0.13000 -0.90403 台新亞美短期債券基金 10.93440 10.88420 0.05020 0.46122 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.33230 8.31780 0.01450 0.17432 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27640 0.27510 0.00130 0.47256 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75480 11.73430 0.02050 0.17470 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38460 0.38270 0.00190 0.49647 台新真吉利貨幣市場基金 11.10280 11.10270 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.34790 28.42820 -0.08030 -0.28247 台新智慧生活基金-美元 9.76030 9.60910 0.15120 1.57351 台新智慧生活基金-新台幣 10.01000 9.88000 0.13000 1.31579 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.11520 8.04550 0.06970 0.86632 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27200 8.22710 0.04490 0.54576 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85530 8.77920 0.07610 0.86682 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.03540 8.98630 0.04910 0.54639 台新新興市場債券基金(A類型) 10.49900 10.43190 0.06710 0.64322 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33650 0.33330 0.00320 0.96010 台新新興市場債券基金(B類型) 7.72240 7.67300 0.04940 0.64382 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26070 0.25820 0.00250 0.96824 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.34000 0.08000 1.49813 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.34000 20.27000 0.07000 0.34534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 未來資產亞洲新富基金 19.08000 18.74000 0.34000 1.81430 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58160 12.58140 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18730 11.18430 0.00300 0.02682 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92500 9.87110 0.05390 0.54604 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.07970 9.09240 -0.01270 -0.13968 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42820 10.44300 -0.01480 -0.14172 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64570 7.61200 0.03370 0.44272 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.84220 8.80320 0.03900 0.44302 永豐中小基金 49.60000 50.15000 -0.55000 -1.09671 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.69870 1.70150 -0.00280 -0.16456 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28370 2.28730 -0.00360 -0.15739 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.69880 7.67130 0.02750 0.35848 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.04200 10.00610 0.03590 0.35878 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.29000 4.19000 0.10000 2.38663 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.20000 18.66000 0.54000 2.89389 永豐主流品牌基金 16.33000 15.87000 0.46000 2.89855 永豐永豐基金 32.86000 33.35000 -0.49000 -1.46927 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.31030 9.25330 0.05700 0.61600 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.49890 9.44090 0.05800 0.61435 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19600 9.15150 0.04450 0.48626 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.38270 9.33740 0.04530 0.48515 永豐亞洲民生消費基金 10.60000 10.36000 0.24000 2.31660 永豐南非幣2021保本基金 13.35510 13.33460 0.02050 0.15374 永豐高科技基金 22.48000 22.85000 -0.37000 -1.61926 永豐貨幣市場基金 13.89900 13.89880 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08800 2.09720 -0.00920 -0.43868 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49990 2.51090 -0.01100 -0.43809 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.61400 7.60820 0.00580 0.07623 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35510 10.34720 0.00790 0.07635 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.84310 6.82530 0.01780 0.26079 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.66790 10.64020 0.02770 0.26033 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.10000 8.90000 0.20000 2.24719 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.18000 6.96000 0.22000 3.16092 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.48000 16.02000 0.46000 2.87141 永豐臺灣加權ETF基金 50.16000 50.47000 -0.31000 -0.61423 永豐領航科技基金 36.05000 36.67000 -0.62000 -1.69076 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.46000 11.23000 0.23000 2.04809 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.03000 10.81000 0.22000 2.03515 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.34000 9.21000 0.13000 1.41151 永豐趨勢平衡基金 39.52000 39.88000 -0.36000 -0.90271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.68260 11.68140 0.00120 0.01027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.43860 9.41630 0.02230 0.23682 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78160 9.75880 0.02280 0.23364 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.44640 9.43350 0.01290 0.13675 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67850 9.66540 0.01310 0.13554 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46150 9.43560 0.02590 0.27449 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.92830 9.90110 0.02720 0.27472 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.42710 9.41090 0.01620 0.17214 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74050 9.72370 0.01680 0.17277 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.36000 10.18000 0.18000 1.76817 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.08000 8.85000 0.23000 2.59887 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.73000 9.47000 0.26000 2.74551 兆豐國際中小基金 13.85000 14.07000 -0.22000 -1.56361 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.10000 12.75000 0.35000 2.74510 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.24000 16.65000 0.59000 3.54354 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.17000 16.55000 0.62000 3.74622 兆豐國際生命科學基金 15.72000 15.61000 0.11000 0.70468 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.05390 10.01660 0.03730 0.37238 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.30300 10.24230 0.06070 0.59264 兆豐國際全球基金 30.15000 29.72000 0.43000 1.44684 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33240 10.33170 0.00070 0.00678 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08090 10.09560 -0.01470 -0.14561 兆豐國際國民基金 20.73000 20.97000 -0.24000 -1.14449 兆豐國際第一基金 11.86000 12.08000 -0.22000 -1.82119 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78710 9.75850 0.02860 0.29308 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.68040 7.65800 0.02240 0.29250 兆豐國際萬全基金 19.11000 19.39000 -0.28000 -1.44404 兆豐國際電子基金 23.54000 23.79000 -0.25000 -1.05086 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.28000 20.43000 -0.15000 -0.73421 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.19000 17.07000 0.12000 0.70299 兆豐國際豐台灣基金 31.59000 31.76000 -0.17000 -0.53526 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51790 12.51770 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86120 9.80330 0.05790 0.59062 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78900 9.73320 0.05580 0.57330 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83580 9.77950 0.05630 0.57569 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.86280 9.80490 0.05790 0.59052 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79600 9.74030 0.05570 0.57185 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.83480 9.77850 0.05630 0.57575 合庫台灣基金 10.59000 10.81000 -0.22000 -2.03515 合庫全球高收益債券基金A類型 10.90240 10.87100 0.03140 0.28884 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.79770 11.73460 0.06310 0.53773 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.55130 10.49830 0.05300 0.50484 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.29560 11.24130 0.05430 0.48304 合庫全球高收益債券基金B類型 7.86370 7.84100 0.02270 0.28950 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.17590 9.12820 0.04770 0.52256 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.76170 8.71770 0.04400 0.50472 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.64070 8.59840 0.04230 0.49195 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.99450 8.94930 0.04520 0.50507 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 合庫全球新興市場基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 合庫貨幣市場基金 10.14240 10.14220 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.28490 9.25010 0.03480 0.37621 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.53000 9.49070 0.03930 0.41409 合庫新興多重收益基金A類型 9.79830 9.77570 0.02260 0.23119 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22840 11.19850 0.02990 0.26700 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.59940 13.52650 0.07290 0.53894 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.48250 8.44920 0.03330 0.39412 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.15920 9.12150 0.03770 0.41331 合庫新興多重收益基金B類型 7.60840 7.59090 0.01750 0.23054 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.46590 8.42800 0.03790 0.44969 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96190 9.90860 0.05330 0.53792 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 安本標準兩岸價值基金 10.49000 10.14000 0.35000 3.45168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06930 11.06680 0.00250 0.02259 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97040 9.88400 0.08640 0.87414 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79690 9.74300 0.05390 0.55322 安聯中國東協基金 15.08000 14.82000 0.26000 1.75439 安聯中國策略基金-美元 9.78000 9.39000 0.39000 4.15335 安聯中國策略基金-新臺幣 12.64000 12.17000 0.47000 3.86196 安聯中華新思路基金-人民幣 12.61000 12.23000 0.38000 3.10711 安聯中華新思路基金-美元 11.72000 11.28000 0.44000 3.90071 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.97000 10.59000 0.38000 3.58829 安聯台灣大壩基金 25.81000 26.13000 -0.32000 -1.22465 安聯台灣科技基金 42.54000 43.00000 -0.46000 -1.06977 安聯台灣貨幣市場基金 12.50730 12.50720 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.38000 28.75000 -0.37000 -1.28696 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99970 9.99050 0.00920 0.09209 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.81040 14.80390 0.00650 0.04391 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39010 9.38590 0.00420 0.04475 安聯四季成長組合基金-美元 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.19800 12.18920 0.00880 0.07220 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98450 9.97930 0.00520 0.05211 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00950 12.00370 0.00580 0.04832 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.18200 9.17460 0.00740 0.08066 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.05430 9.04950 0.00480 0.05304 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70680 8.70260 0.00420 0.04826 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86040 11.85650 0.00390 0.03289 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.76110 10.74900 0.01210 0.11257 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41930 10.40940 0.00990 0.09511 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56340 8.55540 0.00800 0.09351 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37110 8.36170 0.00940 0.11242 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07950 8.07180 0.00770 0.09539 安聯全球人口趨勢基金 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.66000 35.42000 0.24000 0.67758 安聯全球油礦金趨勢基金 8.00000 7.86000 0.14000 1.78117 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91660 11.92430 -0.00770 -0.06457 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25360 10.26030 -0.00670 -0.06530 安聯全球新興市場基金 16.73000 16.38000 0.35000 2.13675 安聯全球農金趨勢基金 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814 安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.34000 0.07000 0.83933 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 安聯亞洲動態策略基金 21.08000 20.63000 0.45000 2.18129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.13440 10.13070 0.00370 0.03652 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.83630 9.83280 0.00350 0.03560 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.83560 81.58930 0.24630 0.30188 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.11300 12.04610 0.06690 0.55537 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.24130 63.26520 -0.02390 -0.03778 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.28240 9.26570 0.01670 0.18023 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58880 2.58680 0.00200 0.07732 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.40080 10.36130 0.03950 0.38123 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19040 2.19650 -0.00610 -0.27771 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.59710 8.56670 0.03040 0.35486 宏利台灣動力基金 28.39000 28.86000 -0.47000 -1.62855 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.75630 9.66340 0.09290 0.96136 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53890 9.47840 0.06050 0.63829 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56610 7.52200 0.04410 0.58628 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52260 7.49660 0.02600 0.34682 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 宏利全球債券組合基金 12.76440 12.75310 0.01130 0.08861 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79730 2.79630 0.00100 0.03576 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70330 11.70880 -0.00550 -0.04697 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.59110 8.61640 -0.02530 -0.29363 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42730 2.45290 -0.02560 -1.04366 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83890 10.89960 -0.06070 -0.55690 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27380 3.19060 0.08320 2.60766 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52640 0.51430 0.01210 2.35271 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.19000 14.85000 0.34000 2.28956 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65930 11.60170 0.05760 0.49648 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.31440 10.26090 0.05350 0.52140 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95820 9.91630 0.04190 0.42254 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.62770 8.62780 -0.00010 -0.00116 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24370 8.24190 0.00180 0.02184 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13210 8.13900 -0.00690 -0.08478 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.09180 8.09770 -0.00590 -0.07286 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73240 2.70860 0.02380 0.87868 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39580 0.39220 0.00360 0.91790 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.97990 11.88480 0.09510 0.80018 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89870 0.89100 0.00770 0.86420 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.12980 7.11000 0.01980 0.27848 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98060 1.97480 0.00580 0.29370 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28500 0.28380 0.00120 0.42283 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.71300 8.69470 0.01830 0.21047 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31550 0.31480 0.00070 0.22236 宏利萬利貨幣市場基金 13.65490 13.65480 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.39000 0.08000 3.34728 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.18000 10.88000 0.30000 2.75735 宏利臺灣股息收益基金 23.70000 23.94000 -0.24000 -1.00251 宏利澳幣保本基金 12.26320 12.26160 0.00160 0.01305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.65000 10.47000 0.18000 1.71920 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.64000 9.51000 0.13000 1.36698 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.54000 11.38000 0.16000 1.40598 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.78170 9.85200 -0.07030 -0.71356 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.06430 9.03280 0.03150 0.34873 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.50290 8.50030 0.00260 0.03059 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32850 10.32540 0.00310 0.03002 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 貝萊德新台幣基金 12.94340 12.94330 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.29000 24.51000 -0.22000 -0.89759 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30940 11.29740 0.01200 0.10622 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91380 9.84300 0.07080 0.71929 保德信大中華基金-人民幣 9.06000 8.87000 0.19000 2.14205 保德信大中華基金-美元 8.94000 8.66000 0.28000 3.23326 保德信大中華基金-新台幣 26.52000 25.78000 0.74000 2.87044 保德信中小型股基金 41.28000 41.80000 -0.52000 -1.24402 保德信中國中小基金-人民幣 8.12000 7.90000 0.22000 2.78481 保德信中國中小基金-美元 7.81000 7.53000 0.28000 3.71846 保德信中國中小基金-新臺幣 7.52000 7.27000 0.25000 3.43879 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.88750 8.76580 0.12170 1.38835 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.95160 8.84530 0.10630 1.20177 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.01720 8.90210 0.11510 1.29295 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80930 9.68420 0.12510 1.29179 保德信中國品牌基金-人民幣 8.27000 7.98000 0.29000 3.63409 保德信中國品牌基金-美元 8.27000 8.00000 0.27000 3.37500 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.95000 8.66000 0.29000 3.34873 保德信台商全方位基金 31.90000 32.08000 -0.18000 -0.56110 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.24000 27.06000 0.18000 0.66519 保德信全球消費商機基金 17.97000 17.82000 0.15000 0.84175 保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 保德信全球資源基金 7.42000 7.27000 0.15000 2.06327 保德信全球醫療生化基金-美元 10.36000 10.26000 0.10000 0.97466 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.25000 34.03000 0.22000 0.64649 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.30300 10.39370 -0.09070 -0.87264 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.30300 10.39370 -0.09070 -0.87264 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.24700 10.37020 -0.12320 -1.18802 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.24700 10.37020 -0.12320 -1.18802 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.49930 9.46200 0.03730 0.39421 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39350 10.35340 0.04010 0.38731 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.99240 8.98620 0.00620 0.06899 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82440 9.81770 0.00670 0.06824 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94250 7.92390 0.01860 0.23473 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60680 10.58190 0.02490 0.23531 保德信亞太基金 20.15000 19.79000 0.36000 1.81910 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.28410 8.27220 0.01190 0.14386 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11460 11.09860 0.01600 0.14416 保德信店頭市場基金 29.91000 30.29000 -0.38000 -1.25454 保德信拉丁美洲基金 6.91000 6.83000 0.08000 1.17130 保德信金平衡基金 28.44000 28.64000 -0.20000 -0.69832 保德信金滿意基金 39.33000 39.75000 -0.42000 -1.05660 保德信科技島基金 24.16000 24.33000 -0.17000 -0.69873 保德信高成長基金 86.79000 88.05000 -1.26000 -1.43101 保德信第一基金 23.27000 23.51000 -0.24000 -1.02084 保德信貨幣市場基金 15.78870 15.78850 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.30830 10.22670 0.08160 0.79791 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.45010 10.40050 0.04960 0.47690 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.55150 10.47780 0.07370 0.70339 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.01560 9.97730 0.03830 0.38387 保德信新世紀基金 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.76760 7.75930 0.00830 0.10697 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67010 10.65870 0.01140 0.10695 保德信新興趨勢組合基金 10.69000 10.54000 0.15000 1.42315 保德信瑞騰基金 15.55430 15.55320 0.00110 0.00707 保德信歐洲組合基金 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69140 9.66790 0.02350 0.24307 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99870 9.97460 0.02410 0.24161 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62240 9.61070 0.01170 0.12174 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78200 9.76920 0.01280 0.13102 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70950 9.68710 0.02240 0.23124 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86310 9.83970 0.02340 0.23781 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57700 9.55430 0.02270 0.23759 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69820 9.67520 0.02300 0.23772 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96640 9.95850 0.00790 0.07933 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99720 9.95620 0.04100 0.41180 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99550 9.95510 0.04040 0.40582 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89650 9.86110 0.03540 0.35899 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89650 9.86110 0.03540 0.35899 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88330 9.85210 0.03120 0.31668 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06810 10.04590 0.02220 0.22099 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76860 9.74170 0.02690 0.27613 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86370 9.83650 0.02720 0.27652 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.50660 9.46740 0.03920 0.41405 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33410 9.29260 0.04150 0.44659 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94100 9.89000 0.05100 0.51567 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93710 9.88600 0.05110 0.51689 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.03960 9.99100 0.04860 0.48644 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.12620 10.07660 0.04960 0.49223 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.92120 9.87520 0.04600 0.46581 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.92170 9.87560 0.04610 0.46681 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92770 1.92560 0.00210 0.10906 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66630 2.66320 0.00310 0.11640 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28910 0.28740 0.00170 0.59151 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43330 0.43080 0.00250 0.58032 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.25110 8.21320 0.03790 0.46145 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.60900 11.56220 0.04680 0.40477 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40420 9.40500 -0.00080 -0.00851 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61840 11.62140 -0.00300 -0.02581 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47380 8.43660 0.03720 0.44094 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.51680 10.47060 0.04620 0.44124 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09110 10.06010 0.03100 0.30815 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98030 9.96080 0.01950 0.19577 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07410 10.05550 0.01860 0.18497 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.71210 10.69100 0.02110 0.19736 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96840 9.96140 0.00700 0.07027 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71020 9.69040 0.01980 0.20433 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09280 10.07240 0.02040 0.20253 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68320 9.67580 0.00740 0.07648 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92050 9.91320 0.00730 0.07364 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.22170 10.22250 -0.00080 -0.00783 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.96500 5.93630 0.02870 0.48347 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42030 10.37010 0.05020 0.48408 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65580 11.65580 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 17.20000 17.39000 -0.19000 -1.09258 施羅德樂活中小基金-I類型 3941.82000 3983.26000 -41.44000 -1.04035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96410 9.84220 0.12190 1.23854 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.98150 10.82140 0.16010 1.47948 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.22070 10.07010 0.15060 1.49552 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.76040 8.67920 0.08120 0.93557 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.15520 9.05210 0.10310 1.13896 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.99240 8.88580 0.10660 1.19967 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.04710 9.95230 0.09480 0.95254 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.57540 10.45160 0.12380 1.18451 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.52720 10.40040 0.12680 1.21918 柏瑞五國金勢力建設基金 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034 柏瑞巨人基金 11.75000 11.85000 -0.10000 -0.84388 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66690 13.66680 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.34000 15.23000 0.11000 0.72226 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.22540 13.18530 0.04010 0.30413 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.68600 11.62400 0.06200 0.53338 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.25160 12.19150 0.06010 0.49297 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.44350 8.48870 -0.04520 -0.53247 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.52230 6.53860 -0.01630 -0.24929 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.42920 8.44270 -0.01350 -0.15990 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.15700 8.20170 -0.04470 -0.54501 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.36430 10.37030 -0.00600 -0.05786 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.05950 8.06420 -0.00470 -0.05828 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.85940 11.79640 0.06300 0.53406 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.45750 11.42280 0.03470 0.30378 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.79750 11.74710 0.05040 0.42904 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15280 11.09810 0.05470 0.49288 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.64420 8.66550 -0.02130 -0.24580 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41950 9.43430 -0.01480 -0.15687 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.32270 9.37390 -0.05120 -0.54620 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.21680 9.22240 -0.00560 -0.06072 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.08700 9.09840 -0.01140 -0.12530 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.87070 9.86070 0.01000 0.10141 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.79310 9.76670 0.02640 0.27031 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.65140 9.62440 0.02700 0.28054 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.73300 9.70490 0.02810 0.28954 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.43950 9.48000 -0.04050 -0.42722 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.24720 9.28560 -0.03840 -0.41354 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.84340 10.00000 -0.15660 -1.56600 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.22190 9.24600 -0.02410 -0.26065 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.30320 9.32670 -0.02350 -0.25196 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.85220 9.84230 0.00990 0.10059 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.79320 9.76670 0.02650 0.27133 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.65150 9.62450 0.02700 0.28053 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.73310 9.70500 0.02810 0.28954 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.43940 9.47990 -0.04050 -0.42722 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.24740 9.28580 -0.03840 -0.41353 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.22190 9.24600 -0.02410 -0.26065 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.30350 9.32700 -0.02350 -0.25196 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.61440 10.58570 0.02870 0.27112 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87180 11.82750 0.04430 0.37455 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23700 11.18910 0.04790 0.42810 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.80220 8.83040 -0.02820 -0.31935 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50180 9.53270 -0.03090 -0.32415 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37430 9.38910 -0.01480 -0.15763 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.32860 10.30060 0.02800 0.27183 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05420 11.01290 0.04130 0.37501 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85610 10.80980 0.04630 0.42832 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.80240 8.83060 -0.02820 -0.31934 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50230 9.53310 -0.03080 -0.32308 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37480 9.38960 -0.01480 -0.15762 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.50000 12.23000 0.27000 2.20769 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.35000 13.04000 0.31000 2.37730 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.75000 8.54000 0.21000 2.45902 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.16000 8.00000 0.16000 2.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.02000 8.84000 0.18000 2.03620 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.77000 10.56000 0.21000 1.98864 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.80000 10.59000 0.21000 1.98300 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.05000 10.82000 0.23000 2.12569 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.51000 12.18000 0.33000 2.70936 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.64000 12.32000 0.32000 2.59740 柏瑞拉丁美洲基金 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26240 11.25380 0.00860 0.07642 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.29110 7.30770 -0.01660 -0.22716 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 柏瑞特別股息收益基金-B類型 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.23630 11.22170 0.01460 0.13011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96480 10.92800 0.03680 0.33675 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.06660 10.03560 0.03100 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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.60510 12.59320 0.01190 0.09450 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.20180 10.14470 0.05710 0.56286 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.20090 11.14670 0.05420 0.48624 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.76940 11.70840 0.06100 0.52099 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70600 10.63720 0.06880 0.64679 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.13080 9.11780 0.01300 0.14258 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70050 9.69680 0.00370 0.03816 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51200 9.53620 -0.02420 -0.25377 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.61170 9.58780 0.02390 0.24928 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.26340 9.24960 0.01380 0.14920 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50530 9.50260 0.00270 0.02841 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28500 11.22650 0.05850 0.52109 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.55550 9.53200 0.02350 0.24654 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.19000 14.12000 0.07000 0.49575 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.49000 24.72000 -0.23000 -0.93042 國泰大中華基金 17.69000 17.93000 -0.24000 -1.33854 國泰小龍基金-台幣級別 14.08000 14.32000 -0.24000 -1.67598 國泰中小成長基金-台幣級別 38.76000 39.38000 -0.62000 -1.57440 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.92090 3.78610 0.13480 3.56039 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.54000 16.81000 0.73000 4.34265 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66250 0.63310 0.02940 4.64382 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62290 0.59520 0.02770 4.65390 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18210 2.19950 -0.01740 -0.79109 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.55120 9.54900 0.00220 0.02304 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98210 7.98020 0.00190 0.02381 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31300 0.31220 0.00080 0.25625 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60770 11.60460 0.00310 0.02671 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68390 1.66590 0.01800 1.08050 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.01750 9.94700 0.07050 0.70876 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33100 0.32770 0.00330 1.00702 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.98830 3.85250 0.13580 3.52498 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.83000 17.10000 0.73000 4.26901 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57500 0.54960 0.02540 4.62154 國泰中港台基金人民幣級別 2.94660 2.82770 0.11890 4.20483 國泰中港台基金台幣級別 13.18000 12.56000 0.62000 4.93631 國泰中港台基金美元級別 0.43010 0.40840 0.02170 5.31342 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.18000 27.85000 -0.67000 -2.40575 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.59000 12.25000 0.34000 2.77551 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.56000 36.37000 -1.81000 -4.97663 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.20220 10.21220 -0.01000 -0.09792 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.96800 9.97770 -0.00970 -0.09722 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.99130 10.00100 -0.00970 -0.09699 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33150 0.33070 0.00080 0.24191 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32370 0.32290 0.00080 0.24775 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32430 0.32360 0.00070 0.21632 國泰台灣貨幣市場基金 12.42460 12.42440 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43450 2.44530 -0.01080 -0.44166 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35430 0.35220 0.00210 0.59625 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48400 0.48400 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43630 0.43380 0.00250 0.57630 國泰全球資源基金台幣級別 5.28000 5.18000 0.10000 1.93050 國泰全球資源基金美元級別 0.16900 0.16540 0.00360 2.17654 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40030 0.39780 0.00250 0.62846 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36010 0.35780 0.00230 0.64282 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42570 0.42290 0.00280 0.66210 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49190 0.49180 0.00010 0.02033 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.02000 20.95000 0.07000 0.33413 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.45000 21.47000 -0.02000 -0.09315 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43320 2.41940 0.01380 0.57039 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.90800 10.76340 0.14460 1.34344 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.68740 9.55900 0.12840 1.34324 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35500 0.34930 0.00570 1.63184 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31530 0.31030 0.00500 1.61134 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48180 0.47700 0.00480 1.00629 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.29000 11.17000 0.12000 1.07431 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37940 0.37410 0.00530 1.41673 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.88000 17.66000 0.22000 1.24575 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58160 0.57260 0.00900 1.57178 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.83000 17.61000 0.22000 1.24929 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79040 0.78300 0.00740 0.94508 國泰科技生化基金 29.63000 30.14000 -0.51000 -1.69210 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.70000 27.45000 0.25000 0.91075 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.05000 13.22000 -0.17000 -1.28593 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.11040 37.95630 0.15410 0.40599 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.06730 20.20460 -0.13730 -0.67955 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.96400 17.75540 0.20860 1.17485 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.82720 37.56790 0.25930 0.69022 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.83690 39.58280 0.25410 0.64195 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.61920 42.54930 0.06990 0.16428 國泰紐幣2021保本基金 12.29410 12.29340 0.00070 0.00569 國泰紐幣八年期保本基金 12.58600 12.58440 0.00160 0.01271 國泰紐幣保本基金 12.53910 12.53620 0.00290 0.02313 國泰國泰基金台幣I級別 20.30000 20.70000 -0.40000 -1.93237 國泰國泰基金台幣級別 20.30000 20.70000 -0.40000 -1.93237 國泰富時中國A50基金 18.01000 17.91000 0.10000 0.55835 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.98340 39.70240 0.28100 0.70777 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33340 0.33310 0.00030 0.09006 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46220 0.46450 -0.00230 -0.49516 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.36410 10.33800 0.02610 0.25247 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.32540 7.30690 0.01850 0.25319 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35270 0.35070 0.00200 0.57029 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23820 0.23690 0.00130 0.54875 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20920 2.17270 0.03650 1.67994 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.84110 9.60860 0.23250 2.41971 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31910 0.31050 0.00860 2.76973 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.16730 40.93590 0.23140 0.56527 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.11000 17.96000 0.15000 0.83519 國泰新興市場基金台幣級別 11.49000 11.32000 0.17000 1.50177 國泰新興市場基金美元級別 0.37390 0.36690 0.00700 1.90788 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24760 2.26060 -0.01300 -0.57507 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45540 1.46380 -0.00840 -0.57385 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33560 0.00150 0.44696 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33480 0.33240 0.00240 0.72202 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22050 0.21940 0.00110 0.50137 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.29470 10.25340 0.04130 0.40279 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.54100 6.51480 0.02620 0.40216 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.59000 14.48000 0.11000 0.75967 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.14000 31.64000 -0.50000 -1.58028 國泰價值卓越基金 13.24000 13.40000 -0.16000 -1.19403 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32310 0.31970 0.00340 1.06350 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.75360 38.56670 0.18690 0.48461 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.82000 19.47000 0.35000 1.79764 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.96000 18.65000 0.31000 1.66220 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.72000 17.90000 -0.18000 -1.00559 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94030 11.94740 -0.00710 -0.05943 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39340 0.39320 0.00020 0.05086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01030 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-0.00652 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31550 9.26790 0.04760 0.51360 第一金中概平衡基金 23.81000 24.14000 -0.33000 -1.36703 第一金台灣貨幣市場基金 15.27140 15.27120 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.07100 178.06800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.35320 13.15390 0.19930 1.51514 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.35400 13.15460 0.19940 1.51582 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.79000 12.64000 0.15000 1.18671 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.79000 12.64000 0.15000 1.18671 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.86310 9.73500 0.12810 1.31587 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.86310 9.73500 0.12810 1.31587 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.07910 12.82730 0.25180 1.96300 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.09540 12.84340 0.25200 1.96210 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.31000 12.11000 0.20000 1.65153 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.33000 12.13000 0.20000 1.64880 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.53620 9.51860 0.01760 0.18490 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.53850 9.52080 0.01770 0.18591 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.16830 9.17040 -0.00210 -0.02290 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.19220 9.19420 -0.00200 -0.02175 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.13770 10.08290 0.05480 0.54349 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.76340 9.72940 0.03400 0.34946 第一金全球大趨勢基金 22.63000 22.28000 0.35000 1.57092 第一金全球不動產證券化基金A 8.02710 8.00860 0.01850 0.23100 第一金全球不動產證券化基金B 5.67880 5.66560 0.01320 0.23299 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31090 9.36110 -0.05020 -0.53626 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31200 9.36230 -0.05030 -0.53726 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.82920 9.84070 -0.01150 -0.11686 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.83060 9.84210 -0.01150 -0.11684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.27400 8.28230 -0.00830 -0.10021 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91060 9.88750 0.02310 0.23363 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21750 9.26230 -0.04480 -0.48368 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21640 9.26120 -0.04480 -0.48374 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.60880 7.62040 -0.01160 -0.15222 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.60740 7.61900 -0.01160 -0.15225 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41320 8.43740 -0.02420 -0.28682 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41380 8.43800 -0.02420 -0.28680 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.94730 10.92200 0.02530 0.23164 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.94810 10.92290 0.02520 0.23071 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.74070 9.70690 0.03380 0.34821 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.35840 14.32760 0.03080 0.21497 第一金亞洲科技基金 17.60000 17.19000 0.41000 2.38511 第一金亞洲新興市場基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649 第一金店頭市場基金 7.99000 8.09000 -0.10000 -1.23609 第一金創新趨勢基金 20.13000 20.37000 -0.24000 -1.17820 第一金電子基金 29.26000 29.62000 -0.36000 -1.21540 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.44000 18.66000 -0.22000 -1.17899 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.18000 20.02000 0.16000 0.79920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.89000 19.96000 -0.07000 -0.35070 統一大中華中小基金(人民幣) 7.41000 7.14000 0.27000 3.78151 統一大中華中小基金(美元) 6.76000 6.47000 0.29000 4.48223 統一大中華中小基金(新台幣) 9.97000 9.56000 0.41000 4.28870 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 統一大東協高股息基金(美元) 9.37000 9.23000 0.14000 1.51679 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 統一大滿貫基金-A類型 30.83000 31.30000 -0.47000 -1.50160 統一大滿貫基金-I類型 30.83000 31.30000 -0.47000 -1.50160 統一大龍印基金 13.32000 13.09000 0.23000 1.75707 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.50000 8.22000 0.28000 3.40633 統一大龍騰中國基金(美元) 7.77000 7.45000 0.32000 4.29530 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.80000 8.46000 0.34000 4.01891 統一中小基金 22.82000 23.07000 -0.25000 -1.08366 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.61710 9.65940 -0.04230 -0.43792 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.95540 8.91970 0.03570 0.40024 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.66200 8.64210 0.01990 0.23027 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.59290 11.64390 -0.05100 -0.43800 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.73170 10.68900 0.04270 0.39948 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.36620 10.34240 0.02380 0.23012 統一台灣動力基金 15.81000 15.94000 -0.13000 -0.81556 統一全天候基金-A類型 103.29000 104.26000 -0.97000 -0.93037 統一全天候基金-I類型 103.48000 104.45000 -0.97000 -0.92867 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.23610 8.23570 0.00040 0.00486 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94490 7.87810 0.06680 0.84792 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.90690 7.86130 0.04560 0.58006 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.61600 8.61560 0.00040 0.00464 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.31850 8.24860 0.06990 0.84742 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.27190 8.22430 0.04760 0.57877 統一全球債券組合基金 11.75290 11.73590 0.01700 0.14485 統一全球新科技基金(人民幣) 14.87000 14.70000 0.17000 1.15646 統一全球新科技基金(美元) 13.97000 13.70000 0.27000 1.97080 統一全球新科技基金(新台幣) 13.35000 13.13000 0.22000 1.67555 統一亞太基金 23.30000 22.89000 0.41000 1.79118 統一亞洲大金磚基金 11.48000 11.32000 0.16000 1.41343 統一奔騰基金 52.53000 53.39000 -0.86000 -1.61079 統一強棒貨幣市場基金 16.68020 16.68000 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.36000 9.06000 0.30000 3.31126 統一強漢基金(美元) 8.42000 8.08000 0.34000 4.20792 統一強漢基金(新台幣) 22.07000 21.26000 0.81000 3.80997 統一統信基金 27.43000 27.86000 -0.43000 -1.54343 統一黑馬基金 53.27000 54.06000 -0.79000 -1.46134 統一新亞洲科技能源基金 15.70000 15.42000 0.28000 1.81582 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.75290 7.74000 0.01290 0.16667 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.97510 9.95840 0.01670 0.16770 統一經建基金 43.20000 43.48000 -0.28000 -0.64397 統一龍馬基金 59.07000 60.22000 -1.15000 -1.90966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.44000 16.57000 -0.13000 -0.78455 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.93000 43.49000 -0.56000 -1.28765 野村中國機會基金 12.25000 11.88000 0.37000 3.11448 野村巴西基金 6.12000 6.10000 0.02000 0.32787 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634 野村台灣高股息基金 23.88000 24.05000 -0.17000 -0.70686 野村台灣運籌基金 32.68000 32.95000 -0.27000 -0.81942 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.42260 9.42940 -0.00680 -0.07211 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.33640 9.31400 0.02240 0.24050 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.38900 9.37300 0.01600 0.17070 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73930 9.74620 -0.00690 -0.07080 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57830 9.55530 0.02300 0.24070 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.48900 9.47280 0.01620 0.17102 野村平衡基金 17.89000 18.05000 -0.16000 -0.88643 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.19000 0.07000 0.53071 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 野村全球生技醫療基金 17.10000 17.04000 0.06000 0.35211 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98240 9.99340 -0.01100 -0.11007 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.91010 9.90270 0.00740 0.07473 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87470 9.87320 0.00150 0.01519 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98250 9.99340 -0.01090 -0.10907 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90990 9.90260 0.00730 0.07372 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87470 9.87320 0.00150 0.01519 野村全球品牌基金 25.61000 24.91000 0.70000 2.81012 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.19000 19.11000 0.08000 0.41863 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.13190 9.91890 0.21300 2.14742 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33660 10.30620 0.03040 0.29497 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19910 10.17940 0.01970 0.19353 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.15610 9.12790 0.02820 0.30894 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.92200 8.87840 0.04360 0.49108 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.50300 8.47880 0.02420 0.28542 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01470 10.98070 0.03400 0.30963 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48990 10.43840 0.05150 0.49337 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06680 10.03770 0.02910 0.28991 野村成長基金 27.14000 27.39000 -0.25000 -0.91274 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.40940 8.30750 0.10190 1.22660 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.41080 8.28760 0.12320 1.48656 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55980 8.45710 0.10270 1.21436 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.09700 8.98730 0.10970 1.22061 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.98310 8.85160 0.13150 1.48561 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.14000 9.03020 0.10980 1.21592 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.24000 8.02000 0.22000 2.74314 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.92000 11.59000 0.33000 2.84728 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10550 9.07560 0.02990 0.32945 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.13160 9.08330 0.04830 0.53175 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.22560 9.19230 0.03330 0.36226 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.78990 9.74980 0.04010 0.41129 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70630 9.65490 0.05140 0.53237 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81040 9.77510 0.03530 0.36112 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28260 8.24970 0.03290 0.39880 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87130 8.84570 0.02560 0.28941 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73380 8.68670 0.04710 0.54221 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.82870 12.77770 0.05100 0.39913 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.95550 11.92050 0.03500 0.29361 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.70330 9.65090 0.05240 0.54295 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99530 9.99310 0.00220 0.02202 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97640 9.95150 0.02490 0.25021 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97710 9.96350 0.01360 0.13650 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99350 9.99130 0.00220 0.02202 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97510 9.95020 0.02490 0.25025 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99270 9.97900 0.01370 0.13729 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.74810 9.73770 0.01040 0.10680 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.72150 9.69520 0.02630 0.27127 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69400 9.69800 -0.00400 -0.04125 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.76870 9.73910 0.02960 0.30393 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90300 9.88120 0.02180 0.22062 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51810 9.47750 0.04060 0.42838 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05010 9.02320 0.02690 0.29812 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98780 10.95510 0.03270 0.29849 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82590 9.78630 0.03960 0.40465 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.90700 10.86560 0.04140 0.38102 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.38330 10.31900 0.06430 0.62312 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.15610 10.11440 0.04170 0.41228 野村泰國基金 41.23000 40.23000 1.00000 2.48571 野村高科技基金 8.60000 8.68000 -0.08000 -0.92166 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.97320 9.90720 0.06600 0.66618 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00670 9.94310 0.06360 0.63964 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.33340 10.28490 0.04850 0.47157 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.37220 9.28500 0.08720 0.93915 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.29450 9.23350 0.06100 0.66064 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.15120 9.09660 0.05460 0.60022 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.64330 11.57020 0.07310 0.63180 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.03120 12.98080 0.05040 0.38827 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.56910 10.47070 0.09840 0.93977 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48850 10.41970 0.06880 0.66029 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.59090 10.52710 0.06380 0.60605 野村貨幣市場基金 16.28790 16.28770 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.18000 14.86000 0.32000 2.15343 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97210 9.95280 0.01930 0.19392 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87450 9.77490 0.09960 1.01894 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88380 9.81540 0.06840 0.69686 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78900 9.78130 0.00770 0.07872 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74510 9.71560 0.02950 0.30364 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71890 9.69720 0.02170 0.22378 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.86790 9.86010 0.00780 0.07911 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80820 9.77850 0.02970 0.30373 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89880 9.87730 0.02150 0.21767 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.63620 9.54990 0.08630 0.90367 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.58150 9.46870 0.11280 1.19129 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.53100 9.42650 0.10450 1.10858 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.70370 9.61690 0.08680 0.90258 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.63690 9.52350 0.11340 1.19074 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.58640 9.48130 0.10510 1.10850 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.85660 9.83370 0.02290 0.23287 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.65440 7.63780 0.01660 0.21734 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.47710 11.45220 0.02490 0.21743 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.56000 7.40000 0.16000 2.16216 野村精選貨幣市場基金 12.08910 12.08900 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 野村歐洲高股息基金季配型 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738 野村歐洲高股息基金累積型 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 野村積極成長基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 30.35000 30.66000 -0.31000 -1.01109 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.10240 10.08180 0.02060 0.20433 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.36480 8.35760 0.00720 0.08615 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.70370 7.68010 0.02360 0.30729 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60130 7.58630 0.01500 0.19772 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53680 11.52570 0.01110 0.09631 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.35000 10.31830 0.03170 0.30722 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24480 10.22540 0.01940 0.18972 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 野村環球基金-人民幣計價 15.79000 15.67000 0.12000 0.76579 野村環球基金-美元計價 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.16000 17.03000 0.13000 0.76336 野村鴻利基金 20.67000 20.88000 -0.21000 -1.00575 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87110 16.87100 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.67000 17.80000 -0.13000 -0.73034 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.96000 13.10000 -0.14000 -1.06870 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.15000 13.99000 0.16000 1.14367 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95540 9.94750 0.00790 0.07942 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.05510 13.04500 0.01010 0.07742 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91620 9.91160 0.00460 0.04641 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.85650 9.74940 0.10710 1.09853 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49760 9.47290 0.02470 0.26074 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.53230 9.50210 0.03020 0.31782 凱基台商天下基金 11.87000 11.66000 0.21000 1.80103 凱基台灣精五門基金 18.56000 18.59000 -0.03000 -0.16138 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.35860 38.12450 0.23410 0.61404 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.62430 38.38660 0.23770 0.61923 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.29220 40.99700 0.29520 0.72005 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48520 10.39390 0.09130 0.87840 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.16000 12.87000 0.29000 2.25330 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.88450 11.49970 0.38480 3.34617 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.69000 11.34000 0.35000 3.08642 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55830 11.55810 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.52000 24.51000 0.01000 0.04080 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.14000 20.80000 0.34000 1.63462 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.52160 20.13190 0.38970 1.93573 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.53000 16.37000 0.16000 0.97740 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.81730 15.61580 0.20150 1.29036 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.38000 7.27000 0.11000 1.51307 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.43270 11.33740 0.09530 0.84058 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.07660 11.95140 0.12520 1.04758 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409 凱基護城河基金-台幣計價A 12.69000 12.61000 0.08000 0.63442 凱基護城河基金-美元計價B 12.45750 12.34070 0.11680 0.94646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.06000 14.29000 -0.23000 -1.60952 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.22000 30.31000 0.91000 3.00231 富邦NASDAQ-100基金 29.61000 29.24000 0.37000 1.26539 富邦上証180基金 27.34000 27.08000 0.26000 0.96012 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17510 0.16950 0.00560 3.30383 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.39000 5.23000 0.16000 3.05927 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.82000 34.14000 -0.32000 -0.93732 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.02140 10.90110 0.12030 1.10356 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.19080 10.04200 0.14880 1.48178 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.76830 9.59560 0.17270 1.79978 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54330 9.43910 0.10420 1.10392 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.75080 8.62300 0.12780 1.48208 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.39470 8.24630 0.14840 1.79959 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69230 20.51380 0.17850 0.87015 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44600 11.44280 0.00320 0.02797 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44100 10.36050 0.08050 0.77699 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79560 12.77320 0.02240 0.17537 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87740 1.87150 0.00590 0.31526 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16660 9.15050 0.01610 0.17595 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39250 1.38820 0.00430 0.30975 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78720 11.78860 -0.00140 -0.01188 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71420 1.70800 0.00620 0.36300 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09280 10.09400 -0.00120 -0.01189 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48650 1.48120 0.00530 0.35782 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.99650 9.95600 0.04050 0.40679 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96410 9.93200 0.03210 0.32320 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.01000 14.65000 0.36000 2.45734 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.11000 22.20000 -1.09000 -4.90991 富邦日本東証基金 21.19000 21.70000 -0.51000 -2.35023 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.41000 43.48000 -0.07000 -0.16099 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.54000 43.98000 -0.44000 -1.00045 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.31000 48.60000 -0.29000 -0.59671 富邦台灣心基金 19.61000 19.92000 -0.31000 -1.55622 富邦台灣釆吉50基金 43.19000 43.44000 -0.25000 -0.57551 富邦台灣科技指數基金 51.06000 51.22000 -0.16000 -0.31238 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.70110 39.50990 0.19120 0.48393 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.42300 41.42700 -0.00400 -0.00966 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29380 0.29080 0.00300 1.03164 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52140 2.54760 -0.02620 -1.02842 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33840 0.33800 0.00040 0.11834 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49490 10.47250 0.02240 0.21389 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17820 2.20090 -0.02270 -1.03140 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32290 0.32250 0.00040 0.12403 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00790 8.98860 0.01930 0.21472 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.79000 22.97000 -0.18000 -0.78363 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.87000 28.78000 0.09000 0.31272 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65930 15.65910 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.13580 39.90420 0.23160 0.58039 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.65530 38.55740 0.09790 0.25391 富邦長紅基金 55.54000 56.45000 -0.91000 -1.61205 富邦科技基金 21.58000 21.87000 -0.29000 -1.32602 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.40330 40.55580 -0.15250 -0.37603 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.64230 38.54650 0.09580 0.24853 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.65990 38.87990 -0.22000 -0.56585 富邦恒生國企ETF基金 20.54000 20.50000 0.04000 0.19512 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.83000 27.97000 -0.14000 -0.50054 富邦高成長基金 21.24000 21.56000 -0.32000 -1.48423 富邦基金A類型 12.07000 12.24000 -0.17000 -1.38889 富邦基金I類型 12.07000 12.24000 -0.17000 -1.38889 富邦深証100基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 富邦富時歐洲ETF基金 19.27000 19.10000 0.17000 0.89005 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40420 0.40330 0.00090 0.22316 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.03980 11.98930 0.05050 0.42121 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.21180 9.17320 0.03860 0.42079 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29530 0.00060 0.20318 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52980 8.49400 0.03580 0.42147 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.52440 9.59140 -0.06700 -0.69854 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.02910 10.13190 -0.10280 -1.01462 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24790 9.31300 -0.06510 -0.69902 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.73170 9.83150 -0.09980 -1.01510 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.76000 17.86000 -0.10000 -0.55991 富邦精準基金 41.12000 41.40000 -0.28000 -0.67633 富邦精銳中小基金 10.01000 10.13000 -0.12000 -1.18460 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998 富邦臺灣公司治理100基金 19.93000 20.03000 -0.10000 -0.49925 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.90000 7.84000 0.06000 0.76531 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.51000 13.72000 -0.21000 -1.53061 富邦標普美國特別股ETF基金 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95230 10.01140 -0.05910 -0.59033 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.78640 9.68820 0.09820 1.01360 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.88370 9.82480 0.05890 0.59950 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62120 9.67830 -0.05710 -0.58998 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.41840 9.32400 0.09440 1.01244 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.49610 9.43950 0.05660 0.59961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.67000 28.92000 -0.25000 -0.86445 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82300 9.74380 0.07920 0.81282 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.72880 9.65000 0.07880 0.81658 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.73050 9.65580 0.07470 0.77363 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.82380 9.74340 0.08040 0.82517 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.72880 9.65000 0.07880 0.81658 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73000 9.65530 0.07470 0.77367 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30530 8.26590 0.03940 0.47666 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.79440 8.75210 0.04230 0.48331 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.52780 8.48990 0.03790 0.44641 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.43860 9.39420 0.04440 0.47263 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.41290 9.36770 0.04520 0.48251 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.13520 9.09490 0.04030 0.44311 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.22070 9.17920 0.04150 0.45211 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.17470 8.14580 0.02890 0.35478 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.17940 9.14640 0.03300 0.36080 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.67150 8.64310 0.02840 0.32859 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.34150 10.30560 0.03590 0.34835 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.08180 10.04550 0.03630 0.36136 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60410 9.57310 0.03100 0.32382 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.81220 8.78360 0.02860 0.32561 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.45640 9.42530 0.03110 0.32996 富達卓越領航全球組合基金 14.55000 14.42000 0.13000 0.90153 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.38850 8.36070 0.02780 0.33251 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05190 9.02170 0.03020 0.33475 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74330 8.71750 0.02580 0.29596 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.68770 9.65560 0.03210 0.33245 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.62280 9.59080 0.03200 0.33365 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.33370 9.30610 0.02760 0.29658 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.83240 8.80560 0.02680 0.30435 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.42560 9.39670 0.02890 0.30755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.85000 8.63000 0.22000 2.54925 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.49000 9.15000 0.34000 3.71585 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.32000 8.05000 0.27000 3.35404 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.88000 6.72000 0.16000 2.38095 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.87000 7.61000 0.26000 3.41656 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.67000 7.44000 0.23000 3.09140 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60930 9.63180 -0.02250 -0.23360 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.08040 9.07100 0.00940 0.10363 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65900 8.66200 -0.00300 -0.03463 富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.73000 0.30000 2.79590 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.88000 18.94000 -0.06000 -0.31679 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.64000 18.67000 -0.03000 -0.16069 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.62880 7.64550 -0.01670 -0.21843 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.70520 8.71530 -0.01010 -0.11589 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.50250 9.47860 0.02390 0.25215 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02390 9.01990 0.00400 0.04435 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.94960 10.92050 0.02910 0.26647 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.48360 8.50390 -0.02030 -0.23871 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80010 8.84360 -0.04350 -0.49188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13870 13.09460 0.04410 0.33678 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.96470 10.01620 -0.05150 -0.51417 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.99050 9.95550 0.03500 0.35156 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.43180 7.44280 -0.01100 -0.14779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.81540 8.83630 -0.02090 -0.23652 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53440 10.51750 0.01690 0.16068 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.31810 7.34330 -0.02520 -0.34317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.69860 8.73560 -0.03700 -0.42355 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.26830 10.24280 0.02550 0.24896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.46790 7.48640 -0.01850 -0.24711 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.92400 7.93530 -0.01130 -0.14240 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.94620 8.94240 0.00380 0.04249 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.79060 9.76130 0.02930 0.30016 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.34530 12.32400 0.02130 0.17283 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.19000 8.33000 -0.14000 -1.68067 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.11000 9.99000 0.12000 1.20120 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.54710 12.46480 0.08230 0.66026 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.38000 9.22000 0.16000 1.73536 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.57000 9.44000 0.13000 1.37712 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.18000 9.03000 0.15000 1.66113 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 富蘭克林華美第一富基金 34.98000 35.25000 -0.27000 -0.76596 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31740 10.31730 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.37000 15.31000 0.06000 0.39190 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.92500 6.79170 0.13330 1.96269 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11680 9.99900 0.11780 1.17812 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20940 9.22030 -0.01090 -0.11822 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76520 10.72440 0.04080 0.38044 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54380 6.55830 -0.01450 -0.22109 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64710 8.65300 -0.00590 -0.06818 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.87710 9.83500 0.04210 0.42806 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.22860 10.19980 0.02880 0.28236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.82000 58.36000 0.46000 0.78821 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.20000 59.95000 0.25000 0.41701 復華1至5年期高收益債券基金 20.05000 20.07000 -0.02000 -0.09965 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 復華人民幣貨幣市場基金 11.71720 11.71620 0.00100 0.00854 復華人生目標基金 36.25400 36.54830 -0.29430 -0.80524 復華大中華中小策略基金 8.15000 8.00000 0.15000 1.87500 復華中小精選基金 63.86000 64.56000 -0.70000 -1.08426 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.25710 50.99530 0.26180 0.51338 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.36000 8.18000 0.18000 2.20049 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.43000 7.21000 0.22000 3.05132 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.51000 9.34000 0.17000 1.82013 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 復華台灣智能基金 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361 復華全方位基金 26.80000 27.29000 -0.49000 -1.79553 復華全球大趨勢基金-美元 12.33000 12.10000 0.23000 1.90083 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.29000 18.99000 0.30000 1.57978 復華全球平衡基金-美元 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630 復華全球平衡基金-新臺幣 19.31000 19.11000 0.20000 1.04657 復華全球物聯網科技基金-美元 14.75000 14.49000 0.26000 1.79434 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.13000 13.92000 0.21000 1.50862 復華全球原物料基金 8.47000 8.30000 0.17000 2.04819 復華全球消費基金-新臺幣 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42750 11.42700 0.00050 0.00438 復華全球債券基金 13.24810 13.23610 0.01200 0.09066 復華全球債券組合基金 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.94000 13.83000 0.11000 0.79537 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902 復華全球戰略配置強基金-美元 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 復華有利貨幣市場基金 13.45260 13.45240 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.23000 11.08000 0.15000 1.35379 復華亞太成長基金 12.77000 12.61000 0.16000 1.26883 復華亞太神龍科技基金-美元 8.49000 8.26000 0.23000 2.78450 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.95000 8.75000 0.20000 2.28571 復華東協世紀基金 12.02000 11.79000 0.23000 1.95081 復華南非幣長期收益基金A 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166 復華南非幣長期收益基金B 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 復華南非幣短期收益基金A 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華美國新星基金-美元 11.97000 11.71000 0.26000 2.22032 復華美國新星基金-新臺幣 12.07000 11.84000 0.23000 1.94257 復華恒生基金 20.52000 20.45000 0.07000 0.34230 復華恒生單日反向一倍基金 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 復華恒生單日正向二倍基金 29.39000 29.42000 -0.03000 -0.10197 復華神盾基金 23.47410 23.66560 -0.19150 -0.80919 復華高成長基金 61.43000 62.66000 -1.23000 -1.96297 復華高益策略組合基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 復華貨幣市場基金 14.41420 14.41400 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.54000 18.52000 0.02000 0.10799 復華富時台灣高股息低波動基金 49.56000 49.77000 -0.21000 -0.42194 復華復華基金 19.14000 19.52000 -0.38000 -1.94672 復華華人世紀基金 15.30000 14.86000 0.44000 2.96097 復華傳家二號基金 28.66530 28.85600 -0.19070 -0.66087 復華傳家基金 20.24870 20.41410 -0.16540 -0.81022 復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.63000 13.55000 0.08000 0.59041 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 復華新興市場10年期以上債券基金 18.62000 18.55000 0.07000 0.37736 復華新興市場企業債券ETF基金 59.72000 59.47000 0.25000 0.42038 復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 復華新興市場高收益債券基金B 5.29000 5.26000 0.03000 0.57034 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 復華滬深300 A股基金 20.02000 19.88000 0.14000 0.70423 復華數位經濟基金 46.38000 47.10000 -0.72000 -1.52866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64500 9.61400 0.03100 0.32245 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43440 9.40980 0.02460 0.26143 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.79850 9.76690 0.03160 0.32354 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.55060 9.52570 0.02490 0.26140 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.47270 9.43910 0.03360 0.35597 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94230 9.93870 0.00360 0.03622 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49850 9.46220 0.03630 0.38363 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97060 9.96420 0.00640 0.06423 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49810 9.46180 0.03630 0.38365 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97250 9.96590 0.00660 0.06623 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.87130 9.84570 0.02560 0.26001 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.86250 9.81510 0.04740 0.48293 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.84540 9.82930 0.01610 0.16380 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.81760 9.79900 0.01860 0.18982 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76990 10.87460 -0.10470 -0.96279 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78410 9.74520 0.03890 0.39917 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.81760 9.79890 0.01870 0.19084 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76990 10.87460 -0.10470 -0.96279 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78460 9.74570 0.03890 0.39915 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.80180 9.79390 0.00790 0.08066 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.01680 9.06670 -0.04990 -0.55037 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.11180 8.07160 0.04020 0.49804 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06140 8.04730 0.01410 0.17521 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41980 11.43480 -0.01500 -0.13118 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29990 10.20110 0.09880 0.96852 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.35430 10.28770 0.06660 0.64738 景順主流基金 15.74000 15.89000 -0.15000 -0.94399 景順台灣科技基金 27.42000 27.69000 -0.27000 -0.97508 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 景順全球科技基金 21.16000 20.84000 0.32000 1.53551 景順全球康健基金 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111 景順貨幣市場基金 15.95300 15.95280 0.00020 0.00125 景順潛力基金 28.84000 29.08000 -0.24000 -0.82531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.82000 13.51000 0.31000 2.29460 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.87000 12.63000 0.24000 1.90024 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54740 8.54730 0.00010 0.00117 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.81100 7.77030 0.04070 0.52379 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05780 11.05750 0.00030 0.00271 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08460 10.03210 0.05250 0.52332 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.39000 7.18000 0.21000 2.92479 華南永昌中國A股基金(美元) 7.06000 6.80000 0.26000 3.82353 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.34000 9.99000 0.35000 3.50350 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31520 9.29600 0.01920 0.20654 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.47680 9.48740 -0.01060 -0.11173 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67250 9.65250 0.02000 0.20720 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.84310 9.85410 -0.01100 -0.11163 華南永昌永昌基金 17.90000 18.04000 -0.14000 -0.77605 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 華南永昌全球亨利組合基金 14.07120 14.04220 0.02900 0.20652 華南永昌全球神農水資源基金 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.14000 9.01000 0.13000 1.44284 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 華南永昌全球精品基金 15.07000 14.69000 0.38000 2.58679 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.14000 0.24000 2.36686 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.34000 10.13000 0.21000 2.07305 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.63000 12.34000 0.29000 2.35008 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.49000 12.24000 0.25000 2.04248 華南永昌物聯網精選基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22720 16.22700 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.80680 22.89130 -0.08450 -0.36914 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95230 11.95210 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22500 10.20100 0.02400 0.23527 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09600 9.99930 0.09670 0.96707 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77790 9.75490 0.02300 0.23578 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.62380 9.53160 0.09220 0.96731 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97590 9.95450 0.02140 0.21498 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.79590 9.70400 0.09190 0.94703 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.63410 9.61340 0.02070 0.21532 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.45020 9.36150 0.08870 0.94750 華頓中小型基金 21.86000 22.22000 -0.36000 -1.62016 華頓中國多重機會平衡基金 11.24550 11.08820 0.15730 1.41863 華頓台灣基金 24.14000 24.57000 -0.43000 -1.75010 華頓平安貨幣市場基金 11.53380 11.53360 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.88000 15.50000 0.38000 2.45161 華頓全球高收益債券基金A 13.18560 13.16610 0.01950 0.14811 華頓全球高收益債券基金B 7.99380 8.02640 -0.03260 -0.40616 華頓全球黑鑽油源基金 5.17000 5.07000 0.10000 1.97239 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43030 2.37270 0.05760 2.42761 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.86960 10.53220 0.33740 3.20351 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35350 0.34140 0.01210 3.54423 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.13300 11.03560 0.09740 0.88260 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04260 9.99430 0.04830 0.48328 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.89900 9.73850 0.16050 1.64810 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.85110 8.72790 0.12320 1.41157 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.13120 9.93520 0.19600 1.97278 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.09490 8.93370 0.16120 1.80440 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.98000 9.70000 0.28000 2.88660 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.59000 8.29000 0.30000 3.61882 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.25000 8.89000 0.36000 4.04949 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47740 2.48260 -0.00520 -0.20946 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00750 2.03000 -0.02250 -1.10837 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.60620 11.50930 0.09690 0.84193 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.26630 9.22700 0.03930 0.42592 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35970 0.35660 0.00310 0.86932 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29320 0.29120 0.00200 0.68681 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.21000 3.13000 0.08000 2.55591 匯豐中國動力基金(台幣) 14.33000 13.90000 0.43000 3.09353 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.45000 0.02000 4.44444 匯豐台灣精典基金 22.47000 22.69000 -0.22000 -0.96959 匯豐全球趨勢組合基金 12.12000 11.99000 0.13000 1.08424 匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.79000 0.12000 1.54044 匯豐安富基金 24.45000 24.57000 -0.12000 -0.48840 匯豐成功基金 39.34000 39.69000 -0.35000 -0.88183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56060 2.57710 -0.01650 -0.64025 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29370 2.32020 -0.02650 -1.14214 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41000 11.37590 0.03410 0.29976 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67030 7.66830 0.00200 0.02608 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37310 0.37150 0.00160 0.43069 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32650 0.32620 0.00030 0.09197 匯豐金磚動力基金 13.67000 13.42000 0.25000 1.86289 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98950 14.98940 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.69000 4.62000 0.07000 1.51515 匯豐新鑽動力基金 10.47000 10.30000 0.17000 1.65049 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33570 5.32610 0.00960 0.18024 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02800 8.99130 0.03670 0.40817 匯豐龍鳳基金-A類型 48.36000 48.79000 -0.43000 -0.88133 匯豐龍鳳基金-I類型 48.36000 48.79000 -0.43000 -0.88133 匯豐龍騰電子基金 33.07000 33.43000 -0.36000 -1.07688 匯豐雙高收益債券組合基金 11.96880 11.93520 0.03360 0.28152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.76000 17.99000 -0.23000 -1.27849 新光中國成長基金(人民幣) 8.76000 8.62000 0.14000 1.62413 新光中國成長基金(美元) 8.77000 8.56000 0.21000 2.45327 新光中國成長基金(新臺幣) 8.70000 8.52000 0.18000 2.11268 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41920 10.44460 -0.02540 -0.24319 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.54090 9.47990 0.06100 0.64347 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.80070 9.76750 0.03320 0.33990 新光台灣富貴基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 新光全球生技醫療基金(美元) 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.16000 11.02000 0.14000 1.27042 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93080 9.90700 0.02380 0.24023 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.66520 9.67120 -0.00600 -0.06204 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51240 9.48950 0.02290 0.24132 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.24560 9.25130 -0.00570 -0.06161 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.30000 0.17000 1.82796 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515 新光吉星貨幣市場基金 15.46170 15.46150 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 新光多重資產基金(A累積)美元 8.46000 8.35000 0.11000 1.31737 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.80000 8.69000 0.11000 1.26582 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.56000 0.12000 1.40187 新光亞洲精選基金-美金 21.31000 20.90000 0.41000 1.96172 新光亞洲精選基金-新台幣 21.51000 21.16000 0.35000 1.65406 新光兩岸優勢基金 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266 新光店頭基金 22.57000 22.76000 -0.19000 -0.83480 新光南非幣保本基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.73000 19.89000 -0.16000 -0.80442 新光創新科技基金 13.35000 13.56000 -0.21000 -1.54867 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74400 9.74660 -0.00260 -0.02668 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94920 9.93820 0.01100 0.11068 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57360 9.53750 0.03610 0.37851 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12570 9.12860 -0.00290 -0.03177 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.32400 9.31380 0.01020 0.10951 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96720 8.93370 0.03350 0.37498 新光澳幣八年期保本基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01790 9.98970 0.02820 0.28229 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.46340 9.43640 0.02700 0.28613 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.39920 9.38380 0.01540 0.16411 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85790 9.84170 0.01620 0.16461 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84580 9.81560 0.03020 0.30767 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.38410 9.35530 0.02880 0.30785 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.34500 9.32350 0.02150 0.23060 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80040 9.77840 0.02200 0.22499 瑞銀全球創新趨勢基金 6.94000 6.85000 0.09000 1.31387 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.69440 9.65960 0.03480 0.36026 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.09630 9.06430 0.03200 0.35303 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.56870 9.52870 0.04000 0.41978 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.05530 9.01750 0.03780 0.41918 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.11990 9.08800 0.03190 0.35101 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.69180 9.65720 0.03460 0.35828 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.54470 13.51320 0.03150 0.23311 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.19180 8.17270 0.01910 0.23370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 35.98380 35.80850 0.17530 0.48955 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.66450 38.55210 0.11240 0.29155 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.82870 36.62920 0.19950 0.54465 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.57070 39.37960 0.19110 0.48528 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.79450 39.60170 0.19280 0.48685 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.41010 38.04600 0.36410 0.95700 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95650 9.95080 0.00570 0.05728 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29040 11.28650 0.00390 0.03455 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00120 9.94940 0.05180 0.52063 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.20280 10.87810 0.32470 2.98490 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.36440 8.05580 0.30860 3.83078 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.63000 8.34000 0.29000 3.47722 群益大印度基金-人民幣 12.86300 13.04670 -0.18370 -1.40802 群益大印度基金-美元 12.08440 12.15710 -0.07270 -0.59800 群益大印度基金-新臺幣 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.64850 11.53510 0.11340 0.98309 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.22130 11.02140 0.19990 1.81374 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.65980 10.55600 0.10380 0.98333 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.37050 9.20360 0.16690 1.81342 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.80000 8.67000 0.13000 1.49942 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.34780 9.25680 0.09100 0.98306 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.25010 8.10320 0.14690 1.81286 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.69000 8.57000 0.12000 1.40023 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.90250 8.81580 0.08670 0.98346 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.12020 7.97560 0.14460 1.81303 群益中小型股基金 38.52000 38.88000 -0.36000 -0.92593 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.54560 9.48970 0.05590 0.58906 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.85250 8.72910 0.12340 1.41366 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.27900 8.18950 0.08950 1.09286 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.32560 8.27690 0.04870 0.58838 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.72050 7.61280 0.10770 1.41472 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.22110 7.14300 0.07810 1.09338 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.87150 9.87230 -0.00080 -0.00810 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85870 10.85950 -0.00080 -0.00737 群益中國高收益債券基金-美元 10.48240 10.45620 0.02620 0.25057 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.66840 9.63950 0.02890 0.29981 群益中國新機會基金N-人民幣 7.64110 7.41840 0.22270 3.00200 群益中國新機會基金N-美元 7.00880 6.74900 0.25980 3.84946 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.47000 7.21000 0.26000 3.60610 群益中國新機會基金-人民幣 6.77650 6.57900 0.19750 3.00198 群益中國新機會基金-美元 7.49410 7.21630 0.27780 3.84962 群益中國新機會基金-新臺幣 7.13000 6.89000 0.24000 3.48331 群益平衡王基金 18.68770 18.77650 -0.08880 -0.47293 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.06150 11.08980 -0.02830 -0.25519 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.54690 10.48780 0.05910 0.56351 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.79640 9.82150 -0.02510 -0.25556 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.34000 9.28760 0.05240 0.56419 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.70990 9.69460 0.01530 0.15782 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.48720 9.47180 0.01540 0.16259 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.94500 8.93090 0.01410 0.15788 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.86050 8.84600 0.01450 0.16392 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.76610 9.75070 0.01540 0.15794 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.78480 9.76880 0.01600 0.16379 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.10250 9.08810 0.01440 0.15845 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.48020 9.46470 0.01550 0.16377 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00640 9.98470 0.02170 0.21733 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.14710 7.13160 0.01550 0.21734 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.08780 10.05500 0.03280 0.32621 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.94830 9.91620 0.03210 0.32371 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.05330 10.04120 0.01210 0.12050 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.79670 9.76490 0.03180 0.32566 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.70200 9.67060 0.03140 0.32470 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.80440 9.79270 0.01170 0.11948 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.08780 10.05500 0.03280 0.32621 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.94830 9.91620 0.03210 0.32371 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.05340 10.04140 0.01200 0.11951 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.79680 9.76490 0.03190 0.32668 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.70190 9.67060 0.03130 0.32366 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.80440 9.79270 0.01170 0.11948 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.82610 9.72750 0.09860 1.01362 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671 群益全球關鍵生技基金-美元 16.07810 15.91670 0.16140 1.01403 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.81000 15.70000 0.11000 0.70064 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526 群益印度中小基金N-人民幣 10.66680 10.80620 -0.13940 -1.29000 群益印度中小基金N-美元 8.94480 8.98780 -0.04300 -0.47843 群益印度中小基金N-新臺幣 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 群益印度中小基金-人民幣 14.44040 14.62920 -0.18880 -1.29057 群益印度中小基金-美元 12.79350 12.85510 -0.06160 -0.47919 群益印度中小基金-新臺幣 14.75000 14.87000 -0.12000 -0.80699 群益多利策略組合基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 群益多重收益組合基金 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 群益多重資產組合基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875 群益安家基金 23.62500 23.89260 -0.26760 -1.12001 群益安穩貨幣市場基金 16.10540 16.10510 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.46000 22.23000 0.23000 1.03464 群益亞太中小基金 10.79000 10.47000 0.32000 3.05635 群益亞太新趨勢平衡基金 15.40000 15.15000 0.25000 1.65017 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59370 9.58260 0.01110 0.11583 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28930 7.28090 0.00840 0.11537 群益店頭市場基金 85.44000 85.91000 -0.47000 -0.54708 群益東方盛世基金 8.39000 8.27000 0.12000 1.45103 群益東協成長基金-人民幣 12.92040 12.71400 0.20640 1.62341 群益東協成長基金-美元 11.32870 11.05680 0.27190 2.45912 群益東協成長基金-新臺幣 11.17000 10.94000 0.23000 2.10238 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.99000 10.91340 0.07660 0.70189 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.38580 10.31120 0.07460 0.72349 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.82790 9.77560 0.05230 0.53501 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.45210 9.38630 0.06580 0.70102 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93550 8.87130 0.06420 0.72368 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.45350 8.40850 0.04500 0.53517 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.24990 9.18550 0.06440 0.70111 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09450 9.02910 0.06540 0.72432 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.44380 9.39350 0.05030 0.53548 群益長安基金 26.12000 26.05000 0.07000 0.26871 群益美國新創亮點基金N-美元 9.85720 9.72320 0.13400 1.37815 群益美國新創亮點基金-美元 14.91130 14.70860 0.20270 1.37811 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.35000 14.20000 0.15000 1.05634 群益真善美基金 15.56440 15.60160 -0.03720 -0.23844 群益馬拉松基金 109.79000 111.20000 -1.41000 -1.26799 群益馬拉松基金I類型 110.04000 111.45000 -1.41000 -1.26514 群益深証中小板基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 群益創新科技基金 29.95000 30.27000 -0.32000 -1.05715 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.84580 8.63660 0.20920 2.42225 群益華夏盛世基金N-美元 8.13230 7.87530 0.25700 3.26337 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.45000 8.21000 0.24000 2.92326 群益華夏盛世基金-人民幣 9.63300 9.40520 0.22780 2.42206 群益華夏盛世基金-美元 8.96700 8.68360 0.28340 3.26362 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.74000 14.32000 0.42000 2.93296 群益奧斯卡基金 25.87000 25.94000 -0.07000 -0.26985 群益新興金鑽基金-美元 11.28250 10.97530 0.30720 2.79901 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.59000 8.38000 0.21000 2.50597 群益葛萊美基金 22.02000 22.26000 -0.24000 -1.07817 群益道瓊美國地產ETF基金 20.30000 20.24000 0.06000 0.29644 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.88000 12.07000 -0.19000 -1.57415 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.74990 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9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.30000 26.44000 -0.14000 -0.52950 德信中國精選成長基金 10.55000 10.27000 0.28000 2.72639 德信台灣主流中小基金 17.12000 17.42000 -0.30000 -1.72216 德信新興股票組合基金 10.46000 10.32000 0.14000 1.35659 德信萬保貨幣市場基金 11.94740 11.94720 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.75520 10.76670 -0.01150 -0.10681 德信數位時代基金 26.40000 26.41000 -0.01000 -0.03786 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.94290 9.89260 0.05030 0.50846 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88030 9.83530 0.04500 0.45754 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67630 11.67620 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.22000 14.47000 -0.25000 -1.72771 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.75000 17.38000 0.37000 2.12888 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.26860 10.37090 -0.10230 -0.98641 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98300 15.05540 -0.07240 -0.48089 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.98480 8.00550 -0.02070 -0.25857 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.80260 10.79620 0.00640 0.05928 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32990 11.26580 0.06410 0.56898 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06040 13.02910 0.03130 0.24023 摩根大歐洲基金 16.15000 16.05000 0.10000 0.62305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根中小基金 20.84000 21.35000 -0.51000 -2.38876 摩根中國A股基金 12.24000 11.78000 0.46000 3.90492 摩根中國A股基金(美元) 9.64000 9.25000 0.39000 4.21622 摩根中國亮點基金 12.15000 11.81000 0.34000 2.87892 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.51370 10.32100 0.19270 1.86707 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.68310 11.51400 0.16910 1.46865 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.94300 8.76020 0.18280 2.08671 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.92220 11.70370 0.21850 1.86693 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.76560 13.56640 0.19920 1.46833 摩根台灣金磚基金-累積型 18.09000 18.42000 -0.33000 -1.79153 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.09000 18.42000 -0.33000 -1.79153 摩根台灣增長基金 46.52000 47.04000 -0.52000 -1.10544 摩根平衡基金 26.72000 26.89000 -0.17000 -0.63221 摩根全球α基金 18.20000 18.07000 0.13000 0.71942 摩根全球平衡基金 14.79070 14.68760 0.10310 0.70195 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41320 9.37230 0.04090 0.43639 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43340 10.40360 0.02980 0.28644 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84010 9.79180 0.04830 0.49327 摩根多元入息成長基金-累積型 11.18420 11.13570 0.04850 0.43554 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.87290 9.82430 0.04860 0.49469 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.35140 10.22200 0.12940 1.26590 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.37430 13.20700 0.16730 1.26675 摩根亞洲基金 55.29000 54.17000 1.12000 2.06757 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.23860 8.22410 0.01450 0.17631 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.64300 9.62280 0.02020 0.20992 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52950 8.50480 0.02470 0.29042 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.10650 12.08530 0.02120 0.17542 摩根東方內需機會基金 17.53000 17.17000 0.36000 2.09668 摩根東方科技基金 31.03000 30.24000 0.79000 2.61243 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.43000 0.18000 1.90880 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.95000 9.75000 0.20000 2.05128 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.39000 9.19000 0.20000 2.17628 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.39000 11.18000 0.21000 1.87835 摩根金龍收成基金 19.93000 19.27000 0.66000 3.42501 摩根第一貨幣市場基金 15.09410 15.09390 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.55000 13.36000 0.19000 1.42216 摩根新金磚五國基金 11.39000 11.19000 0.20000 1.78731 摩根新絲路基金 9.27000 9.08000 0.19000 2.09251 摩根新興35基金 12.73000 12.47000 0.26000 2.08500 摩根新興日本基金 23.26000 22.96000 0.30000 1.30662 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.02120 6.98020 0.04100 0.58738 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.23380 9.19710 0.03670 0.39904 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00250 8.94780 0.05470 0.61132 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.30590 10.24470 0.06120 0.59738 摩根新興科技基金 49.03000 49.92000 -0.89000 -1.78285 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13260 8.12500 0.00760 0.09354 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39890 10.38930 0.00960 0.09240 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.37370 8.28670 0.08700 1.04988 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.11370 9.00750 0.10620 1.17902 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.57730 8.46530 0.11200 1.32305 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70420 9.60350 0.10070 1.04858 摩根龍揚基金 29.76000 28.77000 0.99000 3.44108 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 摩根環球股票收益基金-累積型 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 摩根總收益組合基金-月配息型 9.16000 9.15480 0.00520 0.05680 摩根總收益組合基金-累積型 11.12840 11.12200 0.00640 0.05754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.78000 23.03000 -0.25000 -1.08554 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65870 11.60960 0.04910 0.42293 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.87380 10.82200 0.05180 0.47865 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85380 9.82680 0.02700 0.27476 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97910 9.93710 0.04200 0.42266 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.36110 9.31650 0.04460 0.47872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47730 8.45410 0.02320 0.27442 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.94760 9.89800 0.04960 0.50111 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.97820 9.96010 0.01810 0.18173 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.52440 9.49610 0.02830 0.29802 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.64390 9.64590 -0.00200 -0.02073 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.22010 9.19270 0.02740 0.29806 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.33490 9.33680 -0.00190 -0.02035 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.06260 11.01130 0.05130 0.46589 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.81570 10.76950 0.04620 0.42899 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98740 9.97360 0.01380 0.13837 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.41490 10.36660 0.04830 0.46592 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16660 10.12320 0.04340 0.42872 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.39080 9.37790 0.01290 0.13756 聯邦金鑽平衡基金 21.32180 21.45620 -0.13440 -0.62639 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.10090 8.98990 0.11100 1.23472 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.37140 9.28660 0.08480 0.91314 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.07960 8.96880 0.11080 1.23539 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.35560 9.27090 0.08470 0.91361 聯邦貨幣市場基金 13.17910 13.17890 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.60000 11.72000 -0.12000 -1.02389 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87370 15.88730 -0.01360 -0.08560 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.90760 11.78220 0.12540 1.06432 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.42270 11.31390 0.10880 0.96165 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.93480 10.83050 0.10430 0.96302 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72200 11.70990 0.01210 0.10333 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.92330 10.93560 -0.01230 -0.11248 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.31940 0.01060 0.10272 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.43060 8.44000 -0.00940 -0.11137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.84000 33.18000 -0.34000 -1.02471 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.94000 14.60000 0.34000 2.32877 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.01000 14.56000 0.45000 3.09066 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.90000 9.63000 0.27000 2.80374 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.31000 15.24000 0.07000 0.45932 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.56000 7.54000 0.02000 0.26525 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.55000 14.33000 0.22000 1.53524 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.62000 8.51000 0.11000 1.29260 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 10.94000 0.11000 1.00548 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.15000 13.96000 0.19000 1.36103 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.09000 13.90000 0.19000 1.36691 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.93000 14.74000 0.19000 1.28901 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.02000 19.86000 0.16000 0.80564 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.12000 17.98000 0.14000 0.77864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.80000 14.68000 0.12000 0.81744 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.54000 15.42000 0.12000 0.77821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.61000 14.50000 0.11000 0.75862 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.75000 14.64000 0.11000 0.75137 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.07000 12.97000 0.10000 0.77101 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.68000 13.58000 0.10000 0.73638 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.04000 17.02000 0.02000 0.11751 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 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11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.52100 10.48480 0.03620 0.34526 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.17280 10.12360 0.04920 0.48599 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00580 11.96350 0.04230 0.35358 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.91590 9.90410 0.01180 0.11914 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.18810 7.22460 -0.03650 -0.50522 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.73610 7.73720 -0.00110 -0.01422 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.84240 7.84460 -0.00220 -0.02804 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.81200 6.84660 -0.03460 -0.50536 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.51650 8.53250 -0.01600 -0.18752 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84260 8.88740 -0.04480 -0.50408 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.04600 9.04730 -0.00130 -0.01437 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.87700 8.89380 -0.01680 -0.18890 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.01800 10.07550 -0.05750 -0.57069 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.93370 10.04310 -0.10940 -1.08931 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.81680 9.84510 -0.02830 -0.28745 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.84420 9.90070 -0.05650 -0.57067 瀚亞印度基金-人民幣 13.87000 14.03000 -0.16000 -1.14041 瀚亞印度基金-美元 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 瀚亞印度基金-新台幣 28.88000 29.06000 -0.18000 -0.61941 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.13000 12.01000 0.12000 0.99917 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.52000 11.36000 0.16000 1.40845 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.31000 10.08000 0.23000 2.28175 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