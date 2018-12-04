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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月04日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24077      5027   478.95  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15212      4973   305.89  
00733  富邦臺灣中小         19783      8466   233.68  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7414      4196   176.69  
00735  國泰臺韓科技          9321      6789   137.30  
0051   元大中型100          10725      9500   112.89  
00667  元大韓國              2099      1929   108.81  
00728  第一金工業30         11982     11423   104.89  
00681R 元大美債20反1         5959      6094    97.78  
00702  國泰標普低波高息     10246     11188    91.58  
0054   元大台商50            9912     11124    89.10  
00707R 元大S&P日圓反1        3394      4855    69.91  
0055   元大MSCI金融         28931     41654    69.46  
00729R 第一金工業30反1       2760      4098    67.35  
00714  群益道瓊美國地產      3533      5567    63.46  
0053   元大電子              4116      6488    63.44  
00634R 富邦上証反1          24853     45756    54.32  
0052   富邦科技              3519      6500    54.14  
00691R 兆豐藍籌30反1         3047      6106    49.90  
00752  中信中國50            6276     12716    49.36  
0061   元大寶滬深          184153    410116    44.90  
00632R 元大台灣50反1      1964577   4621649    42.51  
00648R 元大S&P500反1        51010    125188    40.75  
006207 FH滬深               51444    134392    38.28  
008201 BP上證50              1017      2749    37.00  
00713  元大台灣高息低波     34487    101012    34.14
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