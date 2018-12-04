[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 B富邦美債1-3 振維 新昕纖 生泰 大江 易威 B元大美債7-10 友威科 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 B元大美債1-3 信驊 東林 美時 台燿 南璋 元大投資級公司債 大峽谷-KY 欣厚-KY 進階 勝昱 元大中國債3-5 世紀 友銓 強生 飛寶企業 群益15年IG電信債 凱鈺 達威 寶島科 精確 群益15年IG科技債 中美晶 三圓 德麥 宏易 群益10年IG金融債 合晶 雙喜 中華食 唐鋒 國泰投資級公司債 松崗 力泰 世坤 聯光通 國泰5Y+新興債 神盾 理銘 惠光 榮群 國泰1-5Y高收債 環球晶 亞都 冠好 天宇 富邦全球投等債 匯鑽科 東凌-KY 萬國通 新零售 富邦全球高收債 大宇資 明揚 新昕纖 力新 富邦中政債0-1 三貝德 綠河-KY 聚紡 恩得利 富邦A級公司債 VHQ-KY 欣泰 力肯 李洲 FH中國政策債 泰茂 凱柏實業 凱基中國債3-10 精確 元炬 凱基新興債10+ 崇友 及成 凱基科技債10+ 方土霖 和進 元大AAA至A公司債 宏易 耀勝 群益AAA-AA公司債 至興 倚強 群益15年IG公用債 長佳 錦明 群益15年EM主權債 瑞穎 鑫創 FH能源債 大恭 廣寰科 FH製藥債 永純 點晶 FH新興企業債 雙邦 斐成 合世 致振 泰谷 易威 威潤 典範 穆拉德 創威 長天 南璋 唐榮 振維 勝昱 晉椿 鴻翊 飛寶企業 世豐 迎輝 精確 強新 欣厚-KY 宏易 松和 兆遠 唐鋒 寶碩 太欣 聯光通 凌網 系統電 榮群 恩得利 世紀 天宇 川寶 華容 新零售 謚源 建榮 力新 李洲 立衛 恩得利 元炬 天揚 李洲 港建 鈺創 凱柏實業 及成 佳總 元炬 笙泉 合正 及成 新洲 寶聯通 和進 和進 凱鈺 耀勝 耀勝 德宏 倚強 倚強 合邦 錦明 至寶電 萬旭 鑫創 錦明 久正 廣寰科 鑫創 上揚 點晶 宇環 全譜 斐成 廣寰科 易通展 泰谷 點晶 安鈦克 典範 幸康 元隆 長天 泰谷 沛亨 振維 長天 九暘 鴻翊 由田 凱碩 迎輝 森寶 全達 欣厚-KY 矽瑪 奧斯特 兆遠 亞帝歐 保銳 太欣 迎輝 越峰 系統電 先益 英格爾 世紀 泓格 士開 華容 東林 昇益 建榮 精聯 志嘉 立衛 營邦 富裔 天揚 晶達 燦星旅 鈺創 立衛 富驛-KY 佳總 合正 劍湖山 合正 金利 德記 寶聯通 三聯 泰偉 凱鈺 合邦 華義 德宏 亞元 昇華 華韡 業強 得利影 合邦 萬旭 鼎創達 萬旭 訊達 花王 久正 撼訊 邦泰 上揚 順發 全譜 亞銳士 易通展 信昌電 安鈦克 合晶 元隆 育富 沛亨 晉泰 九暘 全譜 凱碩 沛波 全達 元隆 奧斯特 沛亨 保銳 迅德 越峰 大中 英格爾 神盾 士開 倉和 昇益 勁豐 志嘉 佑華 富裔 光菱 燦星旅 星雲 富驛-KY 德勝 劍湖山 奧斯特 德記 博大 泰偉 鑫龍騰 華義 三圓 昇華 三豐 得利影 雙喜 時報 力泰 鼎創達 豐謙 花王 富裔 邦泰 惠普 中連貨 安心 漢來美食 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 欣雄 欣泰 大汽電