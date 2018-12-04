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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/03  107/11/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.64840   10.64730   0.00110    0.01033
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.77850    9.75050   0.02800    0.28716
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.78120    9.75320   0.02800    0.28709
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.71070    9.70140   0.00930    0.09586
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.71080    9.70160   0.00920    0.09483
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.96000   21.72000   0.24000    1.10497
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.20000   23.23000  -0.03000   -0.12914
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.07420    9.07100   0.00320    0.03528
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.39940    9.39430   0.00510    0.05429
中國信託台灣活力基金                                               13.35000   13.04000   0.31000    2.37730
中國信託台灣優勢基金                                               15.43000   14.99000   0.44000    2.93529
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.26000    8.19000   0.07000    0.85470
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.85000    8.78000   0.07000    0.79727
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.83980    9.83710   0.00270    0.02745
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09300    9.09050   0.00250    0.02750
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.20880   10.20860   0.00020    0.00196
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.39720    9.39710   0.00010    0.00106
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.37530   10.32840   0.04690    0.45409
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.96690    8.92630   0.04060    0.45484
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.65370   10.63500   0.01870    0.17583
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.50440    9.48770   0.01670    0.17602
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
中國信託智能運動基金-美元                                           9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.95000    8.90000   0.05000    0.56180
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00030   10.99990   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.32060    9.31380   0.00680    0.07301
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.86280    8.85630   0.00650    0.07339
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.48410    9.47750   0.00660    0.06964
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.01350    9.00720   0.00630    0.06994
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.01000   10.95000   0.06000    0.54795
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
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元大2001基金                                                       54.76000   53.49000   1.27000    2.37428
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.50560   38.41140   0.09420    0.24524
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.79050   36.63080   0.15970    0.43597
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.11000   16.91000   0.20000    1.18273
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50760   11.50650   0.00110    0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.50580   10.52200  -0.01620   -0.15396
元大上證50基金                                                     28.05000   27.29000   0.76000    2.78490
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.05000   12.98000   0.07000    0.53929
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.09600   12.05800   0.03800    0.31514
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.33400   16.27800   0.05600    0.34402
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.58200    9.52400   0.05800    0.60899
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.12700    9.08700   0.04000    0.44019
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.85000    2.83000   0.02000    0.70671
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.83760   45.79460   0.04300    0.09390
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.52530   10.51440   0.01090    0.10367
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.69230    9.68230   0.01000    0.10328
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58910    9.59490  -0.00580   -0.06045
元大巴西指數基金                                                    6.39600    6.43000  -0.03400   -0.52877
元大巴菲特基金                                                     24.63000   24.20000   0.43000    1.77686
元大日經225基金                                                    28.38000   28.15000   0.23000    0.81705
元大台商收成基金                                                   20.85000   20.18000   0.67000    3.32012
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.78000   13.13000  -0.35000   -2.66565
元大台灣50單日正向2倍基金                                          34.35000   32.58000   1.77000    5.43278
元大台灣中型100基金                                                30.40000   29.54000   0.86000    2.91131
元大台灣加權股價指數基金                                           23.91700   23.30200   0.61500    2.63926
元大台灣卓越50基金                                                 78.83000   76.69000   2.14000    2.79046
元大台灣金融基金                                                   17.06000   16.89000   0.17000    1.00651
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.76000   28.21000   0.55000    1.94966
元大台灣高股息基金                                                 24.99000   24.47000   0.52000    2.12505
元大台灣電子科技基金                                               32.60000   31.48000   1.12000    3.55781
元大全球ETF成長組合基金                                            10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.84000   12.69000   0.15000    1.18203
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.73000   12.57000   0.16000    1.27287
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.83400   11.70300   0.13100    1.11937
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.58000    8.47000   0.11000    1.29870
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.51000    6.43000   0.08000    1.24417
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.19000    8.14000   0.05000    0.61425
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.39000    6.35000   0.04000    0.62992
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.02400    8.99900   0.02500    0.27781
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.75000   12.79000  -0.04000   -0.31274
元大全球農業商機基金                                               16.75000   16.71000   0.04000    0.23938
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.18200    9.31200  -0.13000   -1.39605
元大印度指數基金                                                    9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
元大印度基金                                                       12.20000   12.17000   0.03000    0.24651
元大多多基金                                                       16.20000   15.77000   0.43000    2.72670
元大多福基金                                                       48.65000   47.88000   0.77000    1.60819
元大亞太成長基金                                                    8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66380    8.66280   0.00100    0.01154
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07290    7.07210   0.00080    0.01131
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.98400    9.01800  -0.03400   -0.37702
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.44000    9.46900  -0.02900   -0.30626
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98700    9.98680   0.00020    0.00200
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99900    9.99890   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99900    9.99890   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98880    9.98550   0.00330    0.03305
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.98880    9.98550   0.00330    0.03305
元大卓越基金                                                       41.50000   40.77000   0.73000    1.79053
元大店頭基金                                                        7.71000    7.48000   0.23000    3.07487
元大泛歐成長基金                                                    8.46000    8.53000  -0.07000   -0.82063
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32460   10.32280   0.00180    0.01744
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.62790    9.65680  -0.02890   -0.29927
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.85040   31.79950   0.05090    0.16007
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.46690   36.30780   0.15910    0.43820
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.76200   19.80740  -0.04540   -0.22921
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.46930   17.37870   0.09060    0.52133
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.01770   38.88370   0.13400    0.34462
元大高科技基金                                                     17.59000   17.17000   0.42000    2.44613
元大得利貨幣市場基金                                               16.27490   16.27420   0.00070    0.00430
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99690   11.99640   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                     11.84000   11.38000   0.46000    4.04218
元大華夏中小基金                                                    6.27000    6.23000   0.04000    0.64205
元大新中國基金-人民幣                                               8.31000    8.23000   0.08000    0.97205
元大新中國基金-美元                                                 7.70800    7.65700   0.05100    0.66606
元大新中國基金-新台幣                                               7.68000    7.63000   0.05000    0.65531
元大新主流基金                                                     22.30000   21.69000   0.61000    2.81236
元大新東協平衡基金-美元                                             9.05000    9.06500  -0.01500   -0.16547
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.49060   10.47540   0.01520    0.14510
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.61100    9.61590  -0.00490   -0.05096
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.47770   10.47960  -0.00190   -0.01813
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.98100    8.98270  -0.00170   -0.01893
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.73560    9.73110   0.00450    0.04624
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.25310    9.24880   0.00430    0.04649
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88830    9.88060   0.00770    0.07793
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40320    9.39580   0.00740    0.07876
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43440    9.43110   0.00330    0.03499
元大新興亞洲基金                                                   10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.12110    9.12530  -0.00420   -0.04603
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.77460    8.77860  -0.00400   -0.04557
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.37650    9.37770  -0.00120   -0.01280
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.02400    9.02520  -0.00120   -0.01330
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12040   15.11980   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       33.97000   33.41000   0.56000    1.67614
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.77000    8.70000   0.07000    0.80460
元大實質多重資產基金-美元                                           7.98600    7.94400   0.04200    0.52870
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.43000    8.38000   0.05000    0.59666
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.44000   16.01000  -0.57000   -3.56027
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.95000   12.13000   0.82000    6.76010
元大摩臺基金                                                       36.55000   35.57000   0.98000    2.75513
元大標普500基金                                                    25.69000   25.44000   0.25000    0.98270
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.33000   13.39000  -0.06000   -0.44810
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.09000   31.75000   0.34000    1.07087
元大標智滬深300基金                                                15.37000   14.80000   0.57000    3.85135
元大歐洲50基金                                                     22.82000   22.83000  -0.01000   -0.04380
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.68670    9.62400   0.06270    0.65150
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21990   10.21880   0.00110    0.01076
元大績效基金                                                       46.48000   45.25000   1.23000    2.71823
元大韓國KOSPI200基金                                               20.97000   20.48000   0.49000    2.39258
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.09000   13.91000   0.18000    1.29403
日盛上選基金                                                       29.73000   29.06000   0.67000    2.30557
日盛小而美基金                                                     16.54000   16.14000   0.40000    2.47831
日盛中國內需動力基金                                                8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.58590   11.56710   0.01880    0.16253
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.57360    9.55800   0.01560    0.16321
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.55670   11.54660   0.01010    0.08747
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.54410    9.53580   0.00830    0.08704
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.45010   10.44000   0.01010    0.09674
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.61470    8.60630   0.00840    0.09760
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.58000    8.52000   0.06000    0.70423
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
日盛日盛基金                                                       12.37000   12.07000   0.30000    2.48550
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.92180    9.91640   0.00540    0.05446
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.18030    9.17530   0.00500    0.05449
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.72250    9.71690   0.00560    0.05763
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99700    8.99180   0.00520    0.05783
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38360    2.37960   0.00400    0.16810
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62880    1.62610   0.00270    0.16604
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35890    0.35860   0.00030    0.08366
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24600    0.24580   0.00020    0.08137
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.88900   11.87680   0.01220    0.10272
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.01780    8.00960   0.00820    0.10238
日盛亞洲機會基金                                                    6.32000    6.30000   0.02000    0.31746
日盛首選基金                                                       15.50000   15.16000   0.34000    2.24274
日盛高科技基金                                                     16.45000   16.02000   0.43000    2.68414
日盛貨幣市場基金                                                   14.78850   14.78790   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     36.61000   35.52000   1.09000    3.06869
日盛精選五虎基金                                                   34.34000   33.57000   0.77000    2.29371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50250   13.50200   0.00050    0.00370
台新2000高科技基金                                                 28.04000   27.03000   1.01000    3.73659
台新MSCI中國基金                                                   19.16000   18.99000   0.17000    0.89521
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17960   14.17900   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52580   10.51830   0.00750    0.07130
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49340   10.50650  -0.01310   -0.12468
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.07820   10.08750  -0.00930   -0.09219
台新中國通基金                                                     38.97000   37.72000   1.25000    3.31389
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42660    0.42280   0.00380    0.89877
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.14100   13.01700   0.12400    0.95260
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27840    0.27750   0.00090    0.32432
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
台新主流基金                                                       21.23000   20.76000   0.47000    2.26397
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.47000   20.30000   0.17000    0.83744
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66760    0.66240   0.00520    0.78502
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.04000   14.92000   0.12000    0.80429
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48940    0.48560   0.00380    0.78254
台新台灣中小基金                                                   30.64000   29.79000   0.85000    2.85331
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.86770    9.81120   0.05650    0.57587
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.04220    9.01140   0.03080    0.34179
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.51000    8.48000   0.03000    0.35377
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.19630   10.16140   0.03490    0.34346
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.77870    9.77190   0.00680    0.06959
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.66050   10.65310   0.00740    0.06946
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
台新印度基金                                                       14.38000   14.35000   0.03000    0.20906
台新亞美短期債券基金                                               10.88420   10.89040  -0.00620   -0.05693
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.31780    8.31220   0.00560    0.06737
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27510    0.27500   0.00010    0.03636
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.73430   11.72640   0.00790    0.06737
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38270    0.38260   0.00010    0.02614
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10270   11.10230   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 28.42820   28.36370   0.06450    0.22740
台新智慧生活基金-美元                                               9.60910    9.53970   0.06940    0.72749
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.04550    8.04380   0.00170    0.02113
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22710    8.22270   0.00440    0.05351
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.77920    8.77740   0.00180    0.02051
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.98630    8.98150   0.00480    0.05344
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.43190   10.44970  -0.01780   -0.17034
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33330    0.33400  -0.00070   -0.20958
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67300    7.68600  -0.01300   -0.16914
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25820    0.25870  -0.00050   -0.19327
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.34000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.27000   20.27000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
未來資產亞洲新富基金                                               18.74000   18.59000   0.15000    0.80689
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58140   12.58100   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                 10.31000   10.01000   0.30000    2.99700
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18430   11.18330   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87110    9.87220  -0.00110   -0.01114
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09240    9.08800   0.00440    0.04842
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.44300   10.43790   0.00510    0.04886
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61200    7.61050   0.00150    0.01971
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80320    8.80140   0.00180    0.02045
永豐中小基金                                                       50.15000   48.36000   1.79000    3.70141
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70150    1.69870   0.00280    0.16483
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.28730    2.28370   0.00360    0.15764
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.67130    7.66050   0.01080    0.14098
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.00610    9.99200   0.01410    0.14111
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.19000    4.17000   0.02000    0.47962
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.66000   18.54000   0.12000    0.64725
永豐主流品牌基金                                                   15.87000   16.00000  -0.13000   -0.81250
永豐永豐基金                                                       33.35000   32.18000   1.17000    3.63580
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25330    9.23180   0.02150    0.23289
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.44090    9.41880   0.02210    0.23464
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15150    9.12960   0.02190    0.23988
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.33740    9.31500   0.02240    0.24047
永豐亞洲民生消費基金                                               10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
永豐南非幣2021保本基金                                             13.33460   13.34330  -0.00870   -0.06520
永豐高科技基金                                                     22.85000   21.79000   1.06000    4.86462
永豐貨幣市場基金                                                   13.89880   13.89830   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09720    2.09560   0.00160    0.07635
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51090    2.50910   0.00180    0.07174
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60820    7.60400   0.00420    0.05523
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34720   10.34150   0.00570    0.05512
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.82530    6.81580   0.00950    0.13938
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.64020   10.62530   0.01490    0.14023
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.90000    8.82000   0.08000    0.90703
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.96000    6.90000   0.06000    0.86957
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.02000   15.88000   0.14000    0.88161
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.47000   49.17000   1.30000    2.64389
永豐領航科技基金                                                   36.67000   35.28000   1.39000    3.93991
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
永豐趨勢平衡基金                                                   39.88000   38.66000   1.22000    3.15572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.68140   11.67820   0.00320    0.02740
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.41630    9.41250   0.00380    0.04037
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.75880    9.75480   0.00400    0.04101
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.43350    9.42730   0.00620    0.06577
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.66540    9.65900   0.00640    0.06626
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.43560    9.43250   0.00310    0.03287
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.90110    9.89790   0.00320    0.03233
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.41090    9.40540   0.00550    0.05848
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.72370    9.71800   0.00570    0.05865
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
兆豐國際中小基金                                                   14.07000   13.60000   0.47000    3.45588
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.75000   12.65000   0.10000    0.79051
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.65000   16.56000   0.09000    0.54348
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.55000   16.46000   0.09000    0.54678
兆豐國際生命科學基金                                               15.61000   15.46000   0.15000    0.97025
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.01660    9.97390   0.04270    0.42812
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.24230   10.20030   0.04200    0.41175
兆豐國際全球基金                                                   29.72000   29.58000   0.14000    0.47329
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33170   10.32990   0.00180    0.01743
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09560   10.12600  -0.03040   -0.30022
兆豐國際國民基金                                                   20.97000   20.28000   0.69000    3.40237
兆豐國際第一基金                                                   12.08000   11.67000   0.41000    3.51328
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.75850    9.74890   0.00960    0.09847
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.65800    7.65040   0.00760    0.09934
兆豐國際萬全基金                                                   19.39000   18.88000   0.51000    2.70127
兆豐國際電子基金                                                   23.79000   22.93000   0.86000    3.75055
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.43000   19.88000   0.55000    2.76660
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.07000   17.49000  -0.42000   -2.40137
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.76000   30.97000   0.79000    2.55086
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51770   12.51730   0.00040    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.80330    9.78540   0.01790    0.18293
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.73320    9.71570   0.01750    0.18012
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.77950    9.76110   0.01840    0.18850
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.80490    9.78690   0.01800    0.18392
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.74030    9.72270   0.01760    0.18102
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.77850    9.76010   0.01840    0.18852
合庫台灣基金                                                       10.81000   10.29000   0.52000    5.05345
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.87100   10.86620   0.00480    0.04417
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.73460   11.73260   0.00200    0.01705
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.49830   10.49580   0.00250    0.02382
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.24130   11.23820   0.00310    0.02758
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.84100    7.83760   0.00340    0.04338
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.12820    9.12670   0.00150    0.01644
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.71770    8.71560   0.00210    0.02409
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.59840    8.59620   0.00220    0.02559
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.94930    8.94720   0.00210    0.02347
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
合庫貨幣市場基金                                                   10.14220   10.14180   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.25010    9.24000   0.01010    0.10931
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.49070    9.48090   0.00980    0.10337
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.77570    9.76410   0.01160    0.11880
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.19850   11.18740   0.01110    0.09922
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.52650   13.51040   0.01610    0.11917
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.44920    8.44020   0.00900    0.10663
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.12150    9.11200   0.00950    0.10426
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.59090    7.58180   0.00910    0.12002
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.42800    8.41960   0.00840    0.09977
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.90860    9.89680   0.01180    0.11923
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金                                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.06680   11.06580   0.00100    0.00904
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88400    9.89220  -0.00820   -0.08289
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74300    9.74790  -0.00490   -0.05027
安聯中國東協基金                                                   14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
安聯中國策略基金-美元                                               9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.17000   12.05000   0.12000    0.99585
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.23000   12.14000   0.09000    0.74135
安聯中華新思路基金-美元                                            11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.59000   10.51000   0.08000    0.76118
安聯台灣大壩基金                                                   26.13000   25.33000   0.80000    3.15831
安聯台灣科技基金                                                   43.00000   41.56000   1.44000    3.46487
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50720   12.50660   0.00060    0.00480
安聯台灣智慧基金                                                   28.75000   27.76000   0.99000    3.56628
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99050    9.98220   0.00830    0.08315
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.80390   14.79210   0.01180    0.07977
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.38590    9.37840   0.00750    0.07997
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.18920   12.17920   0.01000    0.08211
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97930    9.97030   0.00900    0.09027
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.00370   11.99360   0.01010    0.08421
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.17460    9.16730   0.00730    0.07963
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.04950    9.04140   0.00810    0.08959
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70260    8.69530   0.00730    0.08395
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.85650   11.85890  -0.00240   -0.02024
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.74900   10.75250  -0.00350   -0.03255
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.40940   10.41290  -0.00350   -0.03361
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.55540    8.55760  -0.00220   -0.02571
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.36170    8.36440  -0.00270   -0.03228
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.07180    8.07450  -0.00270   -0.03344
安聯全球人口趨勢基金                                               11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.41000    9.28000   0.13000    1.40086
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.42000   34.92000   0.50000    1.43184
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92430   11.92240   0.00190    0.01594
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26030   10.25860   0.00170    0.01657
安聯全球新興市場基金                                               16.38000   16.38000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.34000    8.29000   0.05000    0.60314
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
安聯亞洲動態策略基金                                               20.63000   20.74000  -0.11000   -0.53038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.13070   10.12730   0.00340    0.03357
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.83280    9.82940   0.00340    0.03459
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.58930   81.53040   0.05890    0.07224
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04610   12.03740   0.00870    0.07227
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.26520   63.21920   0.04600    0.07276
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.26570    9.25900   0.00670    0.07236
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58680    2.58520   0.00160    0.06189
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.36130   10.35380   0.00750    0.07244
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19650    2.19500   0.00150    0.06834
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56670    8.56020   0.00650    0.07593
宏利台灣動力基金                                                   28.86000   27.95000   0.91000    3.25581
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.66340    9.65900   0.00440    0.04555
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.47840    9.47070   0.00770    0.08130
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.52200    7.51860   0.00340    0.04522
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.49660    7.49150   0.00510    0.06808
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
宏利全球債券組合基金                                               12.75310   12.73260   0.02050    0.16100
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79630    2.79280   0.00350    0.12532
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.70880   11.69300   0.01580    0.13512
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.61640    8.60480   0.01160    0.13481
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.45290    2.44940   0.00350    0.14289
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.89960   10.88120   0.01840    0.16910
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.19060    3.17940   0.01120    0.35227
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51430    0.51240   0.00190    0.37080
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.85000   14.80000   0.05000    0.33784
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.60170   11.60770  -0.00600   -0.05169
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26090   10.26660  -0.00570   -0.05552
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.91630    9.92090  -0.00460   -0.04637
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.62780    8.63260  -0.00480   -0.05560
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.24190    8.24580  -0.00390   -0.04730
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.13900    8.14250  -0.00350   -0.04298
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.09770    8.10110  -0.00340   -0.04197
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.70860    2.70490   0.00370    0.13679
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39220    0.39160   0.00060    0.15322
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.88480   11.86730   0.01750    0.14746
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89100    0.88970   0.00130    0.14612
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11000    7.09960   0.01040    0.14649
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97480    1.97210   0.00270    0.13691
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28380    0.28340   0.00040    0.14114
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69470    8.68190   0.01280    0.14743
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31480    0.31430   0.00050    0.15908
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65480   13.65430   0.00050    0.00366
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.39000    2.38000   0.01000    0.42017
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.88000   10.81000   0.07000    0.64755
宏利臺灣股息收益基金                                               23.94000   23.49000   0.45000    1.91571
宏利澳幣保本基金                                                   12.26160   12.25820   0.00340    0.02774
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.00000   11.09000  -0.09000   -0.81154
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.47000   10.56000  -0.09000   -0.85227
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.85200    9.87910  -0.02710   -0.27432
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.03280    9.07720  -0.04440   -0.48914
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.50030    8.53830  -0.03800   -0.44505
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.32540   10.31460   0.01080    0.10471
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
貝萊德新台幣基金                                                   12.94330   12.94300   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     24.51000   23.65000   0.86000    3.63636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29740   11.29900  -0.00160   -0.01416
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84300    9.86200  -0.01900   -0.19266
保德信大中華基金-人民幣                                             8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
保德信大中華基金-美元                                               8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
保德信大中華基金-新台幣                                            25.78000   25.66000   0.12000    0.46765
保德信中小型股基金                                                 41.80000   40.32000   1.48000    3.67063
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.90000    7.83000   0.07000    0.89400
保德信中國中小基金-美元                                             7.53000    7.48000   0.05000    0.66845
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.27000    7.22000   0.05000    0.69252
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.76580    8.74400   0.02180    0.24931
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.84530    8.81970   0.02560    0.29026
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.90210    8.87720   0.02490    0.28049
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.68420    9.65710   0.02710    0.28062
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.98000    7.92000   0.06000    0.75758
保德信中國品牌基金-美元                                             8.00000    7.94000   0.06000    0.75567
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.66000    8.59000   0.07000    0.81490
保德信台商全方位基金                                               32.08000   31.43000   0.65000    2.06809
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.06000   26.99000   0.07000    0.25936
保德信全球消費商機基金                                             17.82000   17.77000   0.05000    0.28137
保德信全球基礎建設基金                                             12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
保德信全球資源基金                                                  7.27000    7.29000  -0.02000   -0.27435
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.03000   33.76000   0.27000    0.79976
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.39370   10.36270   0.03100    0.29915
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.39370   10.36270   0.03100    0.29915
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.37020   10.33590   0.03430    0.33185
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.37020   10.33590   0.03430    0.33185
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.46200    9.45860   0.00340    0.03595
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.35340   10.34960   0.00380    0.03672
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.98620    8.98000   0.00620    0.06904
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.81770    9.81090   0.00680    0.06931
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.92390    7.92340   0.00050    0.00631
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.58190   10.58120   0.00070    0.00662
保德信亞太基金                                                     19.79000   19.80000  -0.01000   -0.05051
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.27220    8.27340  -0.00120   -0.01450
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.09860   11.10010  -0.00150   -0.01351
保德信店頭市場基金                                                 30.29000   29.15000   1.14000    3.91081
保德信拉丁美洲基金                                                  6.83000    6.90000  -0.07000   -1.01449
保德信金平衡基金                                                   28.64000   28.17000   0.47000    1.66844
保德信金滿意基金                                                   39.75000   38.63000   1.12000    2.89930
保德信科技島基金                                                   24.33000   23.61000   0.72000    3.04956
保德信高成長基金                                                   88.05000   86.38000   1.67000    1.93332
保德信第一基金                                                     23.51000   22.96000   0.55000    2.39547
保德信貨幣市場基金                                                 15.78850   15.78780   0.00070    0.00443
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.22670   10.21170   0.01500    0.14689
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.40050   10.38180   0.01870    0.18012
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.47780   10.46730   0.01050    0.10031
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.97730    9.96420   0.01310    0.13147
保德信新世紀基金                                                    9.81000    9.69000   0.12000    1.23839
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75930    7.75760   0.00170    0.02191
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.65870   10.65630   0.00240    0.02252
保德信新興趨勢組合基金                                             10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.55320   15.55290   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                  9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.66790    9.66370   0.00420    0.04346
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.97460    9.97020   0.00440    0.04413
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61070    9.60910   0.00160    0.01665
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76920    9.76760   0.00160    0.01638
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68710    9.68950  -0.00240   -0.02477
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83970    9.84220  -0.00250   -0.02540
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55430    9.55370   0.00060    0.00628
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.67520    9.67460   0.00060    0.00620
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95850    9.95920  -0.00070   -0.00703
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95620    9.95890  -0.00270   -0.02711
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95510    9.95760  -0.00250   -0.02511
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.86110    9.85840   0.00270    0.02739
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.86110    9.85840   0.00270    0.02739
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85210    9.85540  -0.00330   -0.03348
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04590   10.04920  -0.00330   -0.03284
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74170    9.74130   0.00040    0.00411
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83650    9.83610   0.00040    0.00407
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.46740    9.46320   0.00420    0.04438
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.29260    9.28660   0.00600    0.06461
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89000    9.89040  -0.00040   -0.00404
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88600    9.88640  -0.00040   -0.00405
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.99100    9.98410   0.00690    0.06911
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.07660   10.06960   0.00700    0.06952
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.87520    9.87060   0.00460    0.04660
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.87560    9.87100   0.00460    0.04660
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92560    1.92440   0.00120    0.06236
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66320    2.66160   0.00160    0.06011
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28740    0.28720   0.00020    0.06964
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43080    0.43050   0.00030    0.06969
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21320    8.21170   0.00150    0.01827
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.56220   11.55640   0.00580    0.05019
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40500    9.39860   0.00640    0.06810
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.62140   11.61390   0.00750    0.06458
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.43660    8.43080   0.00580    0.06880
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47060   10.46340   0.00720    0.06881
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06010   10.05870   0.00140    0.01392
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96080    9.96150  -0.00070   -0.00703
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05550   10.05390   0.00160    0.01591
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69100   10.68910   0.00190    0.01778
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96140    9.96290  -0.00150   -0.01506
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69040    9.68800   0.00240    0.02477
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07240   10.07030   0.00210    0.02085
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67580    9.67620  -0.00040   -0.00413
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91320    9.91320   0.00000    0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.22250   10.23020  -0.00770   -0.07527
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.93630    5.93940  -0.00310   -0.05219
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.37010   10.37560  -0.00550   -0.05301
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65580   11.65550   0.00030    0.00257
施羅德樂活中小基金-A類型                                           17.39000   16.89000   0.50000    2.96033
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3983.26000 3870.15000 113.11000    2.92263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.84220    9.79620   0.04600    0.46957
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.82140   10.77380   0.04760    0.44181
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.07010   10.02540   0.04470    0.44587
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.67920    8.63860   0.04060    0.46998
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.05210    9.01230   0.03980    0.44162
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.88580    8.84640   0.03940    0.44538
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.95230    9.90580   0.04650    0.46942
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.45160   10.40570   0.04590    0.44110
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.40040   10.35430   0.04610    0.44523
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.42000    6.40000   0.02000    0.31250
柏瑞巨人基金                                                       11.85000   11.60000   0.25000    2.15517
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66680   13.66640   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.23000   15.22000   0.01000    0.06570
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.18530   13.18310   0.00220    0.01669
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.62400   11.62460  -0.00060   -0.00516
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.19150   12.19150   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.48870    8.48720   0.00150    0.01767
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.53860    6.53740   0.00120    0.01836
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.44270    8.44320  -0.00050   -0.00592
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.20170    8.19780   0.00390    0.04757
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.37030   10.37020   0.00010    0.00096
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.06420    8.06330   0.00090    0.01116
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.79640   11.79710  -0.00070   -0.00593
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.42280   11.42080   0.00200    0.01751
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.74710   11.74160   0.00550    0.04684
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.09810   11.09800   0.00010    0.00090
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.66550    8.66400   0.00150    0.01731
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43430    9.43480  -0.00050   -0.00530
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.37390    9.36950   0.00440    0.04696
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.22240    9.22230   0.00010    0.00108
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.09840    9.09730   0.00110    0.01209
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.86070    9.90400  -0.04330   -0.43720
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.76670    9.81130  -0.04460   -0.45458
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.62440    9.66810  -0.04370   -0.45200
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.70490    9.74910  -0.04420   -0.45338
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.48000    9.52150  -0.04150   -0.43586
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.28560    9.32800  -0.04240   -0.45455
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.24600    9.28800  -0.04200   -0.45220
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.32670    9.36920  -0.04250   -0.45361
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.84230    9.88540  -0.04310   -0.43600
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.76670    9.81140  -0.04470   -0.45559
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.62450    9.66820  -0.04370   -0.45200
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.70500    9.74930  -0.04430   -0.45439
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.47990    9.52150  -0.04160   -0.43691
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.28580    9.32820  -0.04240   -0.45454
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.24600    9.28790  -0.04190   -0.45112
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.32700    9.36950  -0.04250   -0.45360
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.58570   10.57810   0.00760    0.07185
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.82750   11.82040   0.00710    0.06007
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.18910   11.18240   0.00670    0.05992
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.83040    8.82400   0.00640    0.07253
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.53270    9.52700   0.00570    0.05983
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.38910    9.38350   0.00560    0.05968
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.30060   10.29320   0.00740    0.07189
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.01290   11.00630   0.00660    0.05997
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.80980   10.80330   0.00650    0.06017
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.83060    8.82420   0.00640    0.07253
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.53310    9.52740   0.00570    0.05983
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.38960    9.38400   0.00560    0.05968
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.04000   13.06000  -0.02000   -0.15314
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.00000    8.02000  -0.02000   -0.24938
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.54000    9.62000  -0.08000   -0.83160
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.25380   11.25100   0.00280    0.02489
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.30770    7.30580   0.00190    0.02601
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.22170   11.22430  -0.00260   -0.02316
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.92800   10.93350  -0.00550   -0.05030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.03560   10.03950  -0.00390   -0.03885
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11500    8.11690  -0.00190   -0.02341
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.12640    9.13090  -0.00450   -0.04928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16010    9.16360  -0.00350   -0.03819
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.51220   10.51750  -0.00530   -0.05039
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.85450    9.85680  -0.00230   -0.02333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.01880   10.02260  -0.00380   -0.03791
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.45480    9.45950  -0.00470   -0.04969
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76820    8.77020  -0.00200   -0.02280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.71290    8.71420  -0.00130   -0.01492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18400    9.18750  -0.00350   -0.03810
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.65990   11.65200   0.00790    0.06780
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.16280   11.15850   0.00430    0.03854
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.57320   10.56780   0.00540    0.05110
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.83800    6.83330   0.00470    0.06878
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.55550    8.55220   0.00330    0.03859
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.14400    9.13930   0.00470    0.05143
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.02320   10.01640   0.00680    0.06789
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.59000   10.58460   0.00540    0.05102
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.26110    9.25740   0.00370    0.03997
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.72130    8.71530   0.00600    0.06884
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.33900    9.33420   0.00480    0.05142
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.09610   11.09400   0.00210    0.01893
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.74010   11.73940   0.00070    0.00596
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.71520   10.71450   0.00070    0.00653
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95380    8.95210   0.00170    0.01899
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.51280    9.51230   0.00050    0.00526
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48880    9.48820   0.00060    0.00632
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.06570   11.06500   0.00070    0.00633
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90010    9.89820   0.00190    0.01920
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.21020   10.20950   0.00070    0.00686
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.36600    9.36420   0.00180    0.01922
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10630    9.10460   0.00170    0.01867
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.73270    9.73210   0.00060    0.00617
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.25180    9.25120   0.00060    0.00649
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.33000   17.30000   0.03000    0.17341
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.04000   16.01000   0.03000    0.18738
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59320   12.59110   0.00210    0.01668
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.14470   10.12040   0.02430    0.24011
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.14670   11.12040   0.02630    0.23650
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.70840   11.67310   0.03530    0.30240
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.63720   10.61200   0.02520    0.23747
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.11780    9.09590   0.02190    0.24077
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.69680    9.67390   0.02290    0.23672
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.53620    9.50740   0.02880    0.30292
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.58780    9.56500   0.02280    0.23837
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.24960    9.22740   0.02220    0.24059
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50260    9.48020   0.02240    0.23628
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.22650   11.19270   0.03380    0.30198
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.53200    9.50930   0.02270    0.23871
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.12000   14.64000  -0.52000   -3.55191
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.72000   23.08000   1.64000    7.10572
國泰大中華基金                                                     17.93000   17.36000   0.57000    3.28341
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.32000   13.85000   0.47000    3.39350
國泰中小成長基金-台幣級別                                          39.38000   38.00000   1.38000    3.63158
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.78610    3.75750   0.02860    0.76114
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.81000   16.71000   0.10000    0.59844
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63310    0.62950   0.00360    0.57188
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59520    0.59190   0.00330    0.55753
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19950    2.19420   0.00530    0.24155
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54900    9.54280   0.00620    0.06497
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.98020    7.97500   0.00520    0.06520
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31210   0.00010    0.03204
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60460   11.60350   0.00110    0.00948
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66590    1.66910  -0.00320   -0.19172
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94700    9.95950  -0.01250   -0.12551
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32770    0.32820  -0.00050   -0.15235
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.85250    3.82890   0.02360    0.61637
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.10000   17.02000   0.08000    0.47004
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54960    0.54730   0.00230    0.42024
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.82770    2.81170   0.01600    0.56905
國泰中港台基金台幣級別                                             12.56000   12.50000   0.06000    0.48000
國泰中港台基金美元級別                                              0.40840    0.40690   0.00150    0.36864
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.85000   27.58000   0.27000    0.97897
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.25000   12.40000  -0.15000   -1.20968
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.37000   35.58000   0.79000    2.22035
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.21220   10.20790   0.00430    0.04212
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.97770    9.97360   0.00410    0.04111
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.00100    9.99680   0.00420    0.04201
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33070    0.33070   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32290    0.32290   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32360    0.32360   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42440   12.42400   0.00040    0.00322
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.44530    2.42800   0.01730    0.71252
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35220    0.35040   0.00180    0.51370
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48400    0.48110   0.00290    0.60279
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.59000   12.53000   0.06000    0.47885
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43380    0.43200   0.00180    0.41667
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.18000    5.20000  -0.02000   -0.38462
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16540    0.16600  -0.00060   -0.36145
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39780    0.39730   0.00050    0.12585
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35780    0.35730   0.00050    0.13994
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42290    0.42230   0.00060    0.14208
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49180    0.49070   0.00110    0.22417
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.95000   20.79000   0.16000    0.76960
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.47000   21.31000   0.16000    0.75082
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.41940    2.41500   0.00440    0.18219
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.76340   10.76230   0.00110    0.01022
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.55900    9.55800   0.00100    0.01046
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34930    0.34940  -0.00010   -0.02862
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31030    0.31030   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47700    0.47670   0.00030    0.06293
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37410    0.37350   0.00060    0.16064
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.66000   17.62000   0.04000    0.22701
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57260    0.57140   0.00120    0.21001
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.61000   17.57000   0.04000    0.22766
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78300    0.78070   0.00230    0.29461
國泰科技生化基金                                                   30.14000   29.07000   1.07000    3.68077
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.45000   27.26000   0.19000    0.69699
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.22000   13.30000  -0.08000   -0.60150
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.95630   37.88890   0.06740    0.17789
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.20460   20.26240  -0.05780   -0.28526
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.75540   17.66880   0.08660    0.49013
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.56790   37.60780  -0.03990   -0.10610
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.58280   39.56170   0.02110    0.05333
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.54930   42.58090  -0.03160   -0.07421
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29340   12.28530   0.00810    0.06593
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58440   12.57690   0.00750    0.05963
國泰紐幣保本基金                                                   12.53620   12.53720  -0.00100   -0.00798
國泰國泰基金台幣I級別                                              20.70000   19.91000   0.79000    3.96786
國泰國泰基金台幣級別                                               20.70000   19.91000   0.79000    3.96786
國泰富時中國A50基金                                                17.91000   17.37000   0.54000    3.10881
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.70240   39.75110  -0.04870   -0.12251
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33310    0.33280   0.00030    0.09014
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46450    0.46380   0.00070    0.15093
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.33800   10.34160  -0.00360   -0.03481
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.30690    7.30940  -0.00250   -0.03420
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35070    0.35090  -0.00020   -0.05700
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23690    0.23700  -0.00010   -0.04219
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.17270    2.16100   0.01170    0.54142
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.60860    9.57210   0.03650    0.38132
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31050    0.30950   0.00100    0.32310
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.93590   40.97800  -0.04210   -0.10274
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.96000   17.37000   0.59000    3.39666
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36690    0.36570   0.00120    0.32814
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26060    2.25580   0.00480    0.21278
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46380    1.46070   0.00310    0.21223
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33560    0.33550   0.00010    0.02981
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33240    0.33240   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21940    0.21940   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.25340   10.25210   0.00130    0.01268
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.51480    6.51390   0.00090    0.01382
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.48000   14.88000  -0.40000   -2.68817
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   31.64000   30.02000   1.62000    5.39640
國泰價值卓越基金                                                   13.40000   12.97000   0.43000    3.31534
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.38000    9.47000  -0.09000   -0.95037
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31970    0.32270  -0.00300   -0.92966
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.56670   38.62970  -0.06300   -0.16309
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.47000   19.38000   0.09000    0.46440
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.65000   18.66000  -0.01000   -0.05359
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.90000   17.38000   0.52000    2.99194
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94740   11.94660   0.00080    0.00670
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39320    0.39320   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98800    9.99040  -0.00240   -0.02402
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94980    9.94640   0.00340    0.03418
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.91830    9.91170   0.00660    0.06659
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98770    9.99010  -0.00240   -0.02402
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94950    9.94610   0.00340    0.03418
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.91830    9.91170   0.00660    0.06659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27170   11.27080   0.00090    0.00799
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79680    9.80090  -0.00410   -0.04183
第一金大中華基金                                                   23.98000   23.61000   0.37000    1.56713
第一金小型精選基金                                                 30.88000   30.24000   0.64000    2.11640
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.72000   11.63000   0.09000    0.77386
第一金中國世紀基金-美元                                             7.24260    7.19770   0.04490    0.62381
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.24310    7.19820   0.04490    0.62377
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.52000    8.46000   0.06000    0.70922
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.52000    8.46000   0.06000    0.70922
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.55660    9.55410   0.00250    0.02617
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13840    8.14600  -0.00760   -0.09330
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.74280   10.74000   0.00280    0.02607
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.26790    9.27650  -0.00860   -0.09271
第一金中概平衡基金                                                 24.14000   23.47000   0.67000    2.85471
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27120   15.27050   0.00070    0.00458
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.06800  178.06200   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.73500    9.71130   0.02370    0.24405
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.73500    9.71130   0.02370    0.24405
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.15390   13.07620   0.07770    0.59421
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.15460   13.07700   0.07760    0.59341
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.64000   12.56000   0.08000    0.63694
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.64000   12.56000   0.08000    0.63694
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.51860    9.49930   0.01930    0.20317
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.52080    9.50140   0.01940    0.20418
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.17040    9.15040   0.02000    0.21857
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.19420    9.17410   0.02010    0.21910
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.08290   10.06230   0.02060    0.20472
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.72940    9.70820   0.02120    0.21837
第一金全球大趨勢基金                                               22.28000   22.21000   0.07000    0.31517
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.00860    8.08970  -0.08110   -1.00251
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.66560    5.72310  -0.05750   -1.00470
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.36110    9.39430  -0.03320   -0.35341
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.36230    9.39550  -0.03320   -0.35336
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.84070    9.87560  -0.03490   -0.35340
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.84210    9.87700  -0.03490   -0.35335
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.28230    8.27300   0.00930    0.11241
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.88750    9.87640   0.01110    0.11239
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.26230    9.26380  -0.00150   -0.01619
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.26120    9.26270  -0.00150   -0.01619
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62040    7.62310  -0.00270   -0.03542
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.61900    7.62180  -0.00280   -0.03674
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43740    8.43980  -0.00240   -0.02844
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43800    8.44030  -0.00230   -0.02725
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.92200   10.92380  -0.00180   -0.01648
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.92290   10.92460  -0.00170   -0.01556
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.70690    9.71040  -0.00350   -0.03604
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.32760   14.33170  -0.00410   -0.02861
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.82730   12.78340   0.04390    0.34341
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.84340   12.79950   0.04390    0.34298
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.13000   12.09000   0.04000    0.33085
第一金亞洲科技基金                                                 17.19000   17.21000  -0.02000   -0.11621
第一金亞洲新興市場基金                                             12.55000   12.59000  -0.04000   -0.31771
第一金店頭市場基金                                                  8.09000    7.89000   0.20000    2.53485
第一金創新趨勢基金                                                 20.37000   19.80000   0.57000    2.87879
第一金電子基金                                                     29.62000   29.00000   0.62000    2.13793
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.66000   18.03000   0.63000    3.49418
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.02000   20.58000  -0.56000   -2.72109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.96000   19.96000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.14000    7.06000   0.08000    1.13314
統一大中華中小基金(美元)                                            6.47000    6.39000   0.08000    1.25196
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.56000    9.44000   0.12000    1.27119
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               31.30000   29.95000   1.35000    4.50751
統一大滿貫基金-I類型                                               31.30000   29.95000   1.35000    4.50751
統一大龍印基金                                                     13.09000   12.99000   0.10000    0.76982
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.22000    8.10000   0.12000    1.48148
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.45000    7.34000   0.11000    1.49864
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.46000    8.34000   0.12000    1.43885
統一中小基金                                                       23.07000   22.32000   0.75000    3.36022
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.65940    9.65010   0.00930    0.09637
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.91970    8.91370   0.00600    0.06731
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.64210    8.63570   0.00640    0.07411
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.64390   11.63270   0.01120    0.09628
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.68900   10.68180   0.00720    0.06740
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.34240   10.33470   0.00770    0.07451
統一台灣動力基金                                                   15.94000   15.28000   0.66000    4.31937
統一全天候基金-A類型                                              104.26000  100.06000   4.20000    4.19748
統一全天候基金-I類型                                              104.45000  100.24000   4.21000    4.19992
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.23570    8.20840   0.02730    0.33259
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87810    7.85430   0.02380    0.30302
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.86130    7.83570   0.02560    0.32671
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.61560    8.58700   0.02860    0.33306
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.24860    8.22370   0.02490    0.30278
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.22430    8.19740   0.02690    0.32815
統一全球債券組合基金                                               11.73590   11.72530   0.01060    0.09040
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.70000   14.58000   0.12000    0.82305
統一全球新科技基金(美元)                                           13.70000   13.58000   0.12000    0.88365
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.13000   13.02000   0.11000    0.84485
統一亞太基金                                                       22.89000   22.83000   0.06000    0.26281
統一亞洲大金磚基金                                                 11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
統一奔騰基金                                                       53.39000   51.61000   1.78000    3.44894
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68000   16.67940   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                9.06000    8.98000   0.08000    0.89087
統一強漢基金(美元)                                                  8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
統一強漢基金(新台幣)                                               21.26000   21.05000   0.21000    0.99762
統一統信基金                                                       27.86000   26.63000   1.23000    4.61885
統一黑馬基金                                                       54.06000   52.30000   1.76000    3.36520
統一新亞洲科技能源基金                                             15.42000   15.35000   0.07000    0.45603
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74000    7.74180  -0.00180   -0.02325
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.95840    9.96080  -0.00240   -0.02409
統一經建基金                                                       43.48000   41.83000   1.65000    3.94454
統一龍馬基金                                                       60.22000   57.42000   2.80000    4.87635
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野村ｅ科技基金                                                     16.57000   16.14000   0.43000    2.66419
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.49000   42.22000   1.27000    3.00805
野村中國機會基金                                                   11.88000   11.78000   0.10000    0.84890
野村巴西基金                                                        6.10000    6.13000  -0.03000   -0.48940
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
野村台灣高股息基金                                                 24.05000   23.48000   0.57000    2.42760
野村台灣運籌基金                                                   32.95000   31.96000   0.99000    3.09762
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.42940    9.40260   0.02680    0.28503
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.31400    9.30710   0.00690    0.07414
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.37300    9.36730   0.00570    0.06085
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.74620    9.71860   0.02760    0.28399
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.55530    9.54820   0.00710    0.07436
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.47280    9.46700   0.00580    0.06127
野村平衡基金                                                       18.05000   17.62000   0.43000    2.44041
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
野村全球生技醫療基金                                               17.04000   16.89000   0.15000    0.88810
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99340    9.97730   0.01610    0.16137
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90270    9.90740  -0.00470   -0.04744
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.87320    9.87900  -0.00580   -0.05871
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99340    9.97730   0.01610    0.16137
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90260    9.90720  -0.00460   -0.04643
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87320    9.87900  -0.00580   -0.05871
野村全球品牌基金                                                   24.91000   24.94000  -0.03000   -0.12029
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.11000   19.00000   0.11000    0.57895
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.04000   11.95000   0.09000    0.75314
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.91890    9.89970   0.01920    0.19395
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30620   10.30730  -0.00110   -0.01067
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17940   10.18100  -0.00160   -0.01572
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.12790    9.08750   0.04040    0.44457
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.87840    8.85630   0.02210    0.24954
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.47880    8.45670   0.02210    0.26133
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.98070   10.93210   0.04860    0.44456
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.43840   10.41250   0.02590    0.24874
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03770   10.01160   0.02610    0.26070
野村成長基金                                                       27.39000   26.71000   0.68000    2.54586
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.30750    8.29410   0.01340    0.16156
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28760    8.29050  -0.00290   -0.03498
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.45710    8.45810  -0.00100   -0.01182
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.98730    8.97280   0.01450    0.16160
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.85160    8.85480  -0.00320   -0.03614
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.03020    9.03130  -0.00110   -0.01218
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.02000    7.99000   0.03000    0.37547
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.07560    9.05430   0.02130    0.23525
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.08330    9.07950   0.00380    0.04185
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.19230    9.18770   0.00460    0.05007
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.74980    9.72770   0.02210    0.22719
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.65490    9.65080   0.00410    0.04248
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.77510    9.77020   0.00490    0.05015
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.24970    8.23970   0.01000    0.12136
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.84570    8.81800   0.02770    0.31413
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.68670    8.67640   0.01030    0.11871
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.77770   12.76230   0.01540    0.12067
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.92050   11.88340   0.03710    0.31220
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.65090    9.63940   0.01150    0.11930
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99310    9.97510   0.01800    0.18045
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95150    9.95190  -0.00040   -0.00402
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96350    9.96420  -0.00070   -0.00703
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99130    9.97330   0.01800    0.18048
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95020    9.95060  -0.00040   -0.00402
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97900    9.97970  -0.00070   -0.00701
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.73770    9.71820   0.01950    0.20065
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69520    9.69480   0.00040    0.00413
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69800    9.69500   0.00300    0.03094
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.73910    9.73420   0.00490    0.05034
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88120    9.85750   0.02370    0.24043
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.47750    9.47340   0.00410    0.04328
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02320    9.01880   0.00440    0.04879
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.95510   10.94980   0.00530    0.04840
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.78630    9.77850   0.00780    0.07977
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.86560   10.83690   0.02870    0.26484
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.31900   10.31200   0.00700    0.06788
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.11440   10.10610   0.00830    0.08213
野村泰國基金                                                       40.23000   40.09000   0.14000    0.34921
野村高科技基金                                                      8.68000    8.45000   0.23000    2.72189
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.90720    9.88500   0.02220    0.22458
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.94310    9.90380   0.03930    0.39682
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.28490   10.21770   0.06720    0.65768
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.28500    9.26670   0.01830    0.19748
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.23350    9.21290   0.02060    0.22360
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.09660    9.05980   0.03680    0.40619
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.57020   11.52440   0.04580    0.39742
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.98080   12.88550   0.09530    0.73959
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.47070   10.45010   0.02060    0.19713
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.41970   10.39650   0.02320    0.22315
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.52710   10.48450   0.04260    0.40631
野村貨幣市場基金                                                   16.28770   16.28700   0.00070    0.00430
野村新馬基金                                                       14.86000   14.89000  -0.03000   -0.20148
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.95280    9.93750   0.01530    0.15396
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.77490    9.76960   0.00530    0.05425
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.81540    9.80690   0.00850    0.08667
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.78130    9.76310   0.01820    0.18642
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.71560    9.71520   0.00040    0.00412
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.69720    9.69780  -0.00060   -0.00619
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.86010    9.84180   0.01830    0.18594
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77850    9.77710   0.00140    0.01432
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.87730    9.87780  -0.00050   -0.00506
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.54990    9.50070   0.04920    0.51786
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.46870    9.43760   0.03110    0.32953
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.42650    9.39650   0.03000    0.31927
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.61690    9.56730   0.04960    0.51843
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.52350    9.49220   0.03130    0.32974
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.48130    9.45110   0.03020    0.31954
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.83370    9.82840   0.00530    0.05393
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63780    7.63420   0.00360    0.04716
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.45220   11.44680   0.00540    0.04717
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.40000    7.48000  -0.08000   -1.06952
野村精選貨幣市場基金                                               12.08900   12.08870   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.48000    7.49000  -0.01000   -0.13351
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
野村積極成長基金                                                   11.56000   11.26000   0.30000    2.66430
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.42000    8.16000   0.26000    3.18627
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    30.66000   29.72000   0.94000    3.16285
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.08180   10.08260  -0.00080   -0.00793
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.35760    8.34030   0.01730    0.20743
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.68010    7.67920   0.00090    0.01172
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58630    7.58700  -0.00070   -0.00923
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.52570   11.50190   0.02380    0.20692
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.31830   10.31700   0.00130    0.01260
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22540   10.22640  -0.00100   -0.00978
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
野村環球基金-人民幣計價                                            15.67000   15.54000   0.13000    0.83655
野村環球基金-美元計價                                              12.16000   12.07000   0.09000    0.74565
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.03000   16.90000   0.13000    0.76923
野村鴻利基金                                                       20.88000   20.29000   0.59000    2.90784
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87100   16.87060   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       17.80000   17.28000   0.52000    3.00926
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.10000   13.02000   0.08000    0.61444
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94750    9.94270   0.00480    0.04828
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.04500   13.03880   0.00620    0.04755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91160    9.90390   0.00770    0.07775
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74940    9.76090  -0.01150   -0.11782
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.47290    9.46660   0.00630    0.06655
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.50210    9.49590   0.00620    0.06529
凱基台商天下基金                                                   11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
凱基台灣精五門基金                                                 18.59000   18.05000   0.54000    2.99169
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.12450   38.08720   0.03730    0.09793
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.38660   38.30760   0.07900    0.20623
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.99700   40.75740   0.23960    0.58787
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.39390   10.38170   0.01220    0.11751
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.87000   12.82000   0.05000    0.39002
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.49970   11.47830   0.02140    0.18644
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55810   11.55770   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       24.51000   23.88000   0.63000    2.63819
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.80000   20.60000   0.20000    0.97087
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.13190   19.94620   0.18570    0.93100
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.37000   16.31000   0.06000    0.36787
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.61580   15.56500   0.05080    0.32637
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.27000    7.27000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.33740   11.34430  -0.00690   -0.06082
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.95140   11.86280   0.08860    0.74687
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.34070   12.31690   0.02380    0.19323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.29000   14.37000  -0.08000   -0.55672
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.31000   30.00000   0.31000    1.03333
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.24000   29.00000   0.24000    0.82759
富邦上証180基金                                                    27.08000   26.31000   0.77000    2.92664
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16950    0.16880   0.00070    0.41469
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.23000    5.21000   0.02000    0.38388
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.66000    7.95000  -0.29000   -3.64780
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.14000   31.93000   2.21000    6.92139
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.90110   10.84560   0.05550    0.51173
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.04200   10.00000   0.04200    0.42000
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.59560    9.56290   0.03270    0.34195
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.43910    9.39110   0.04800    0.51112
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.62300    8.58700   0.03600    0.41924
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.24630    8.21820   0.02810    0.34192
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.51380   20.40740   0.10640    0.52138
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44280   11.44170   0.00110    0.00961
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36050   10.37740  -0.01690   -0.16285
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.77320   12.74210   0.03110    0.24407
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87150    1.87020   0.00130    0.06951
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.15050    9.12820   0.02230    0.24430
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38820    1.38710   0.00110    0.07930
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78860   11.77750   0.01110    0.09425
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70800    1.70840  -0.00040   -0.02341
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09400   10.08450   0.00950    0.09420
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48120    1.48150  -0.00030   -0.02025
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.95600    9.94790   0.00810    0.08142
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.93200    9.92150   0.01050    0.10583
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.65000   14.86000  -0.21000   -1.41319
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.20000   21.62000   0.58000    2.68270
富邦日本東証基金                                                   21.70000   21.42000   0.28000    1.30719
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.48000   43.09000   0.39000    0.90508
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.98000   42.88000   1.10000    2.56530
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.60000   47.29000   1.31000    2.77014
富邦台灣心基金                                                     19.92000   19.36000   0.56000    2.89256
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.44000   42.26000   1.18000    2.79224
富邦台灣科技指數基金                                               51.22000   49.35000   1.87000    3.78926
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.50990   39.45040   0.05950    0.15082
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.42700   41.33480   0.09220    0.22306
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29080    0.29230  -0.00150   -0.51317
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54760    2.54220   0.00540    0.21241
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33800    0.33800   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.47250   10.47590  -0.00340   -0.03246
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20090    2.19620   0.00470    0.21401
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32250    0.32250   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98860    8.99160  -0.00300   -0.03336
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.97000   22.90000   0.07000    0.30568
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.78000   28.81000  -0.03000   -0.10413
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65910   15.65850   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.90420   39.71640   0.18780    0.47285
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.55740   38.54070   0.01670    0.04333
富邦長紅基金                                                       56.45000   54.82000   1.63000    2.97337
富邦科技基金                                                       21.87000   21.13000   0.74000    3.50213
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.55580   40.55050   0.00530    0.01307
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.54650   38.43660   0.10990    0.28593
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.87990   38.79730   0.08260    0.21290
富邦恒生國企ETF基金                                                20.50000   20.06000   0.44000    2.19342
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.73000   14.16000  -0.43000   -3.03672
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.97000   26.49000   1.48000    5.58701
富邦高成長基金                                                     21.56000   21.01000   0.55000    2.61780
富邦基金A類型                                                      12.24000   11.88000   0.36000    3.03030
富邦基金I類型                                                      12.24000   11.88000   0.36000    3.03030
富邦深証100基金                                                     8.42000    8.11000   0.31000    3.82244
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.10000   19.20000  -0.10000   -0.52083
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40330    0.40340  -0.00010   -0.02479
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.98930   11.99380  -0.00450   -0.03752
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.17320    9.17660  -0.00340   -0.03705
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29530    0.29530   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49400    8.49720  -0.00320   -0.03766
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.59140    9.54800   0.04340    0.45455
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.13190   10.08280   0.04910    0.48697
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31300    9.27090   0.04210    0.45411
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.83150    9.78380   0.04770    0.48754
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.86000   17.46000   0.40000    2.29095
富邦精準基金                                                       41.40000   40.43000   0.97000    2.39921
富邦精銳中小基金                                                   10.13000    9.80000   0.33000    3.36735
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.13000   15.81000   0.32000    2.02404
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.03000   19.56000   0.47000    2.40286
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.84000    8.06000  -0.22000   -2.72953
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.72000   13.02000   0.70000    5.37634
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.89000   18.95000  -0.06000   -0.31662
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.01140    9.98690   0.02450    0.24532
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.68820    9.70060  -0.01240   -0.12783
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.82480    9.83420  -0.00940   -0.09558
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.67830    9.65470   0.02360    0.24444
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.32400    9.33590  -0.01190   -0.12746
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.43950    9.44850  -0.00900   -0.09525
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.92000   28.30000   0.62000    2.19081
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.74380    9.75170  -0.00790   -0.08101
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.65000    9.65760  -0.00760   -0.07869
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.65580    9.66450  -0.00870   -0.09002
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.74340    9.75140  -0.00800   -0.08204
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.65000    9.65750  -0.00750   -0.07766
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.65530    9.66400  -0.00870   -0.09002
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26590    8.26660  -0.00070   -0.00847
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75210    8.75270  -0.00060   -0.00686
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48990    8.49160  -0.00170   -0.02002
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.39420    9.39500  -0.00080   -0.00852
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.36770    9.36830  -0.00060   -0.00640
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.09490    9.09660  -0.00170   -0.01869
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.17920    9.18080  -0.00160   -0.01743
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.14580    8.13640   0.00940    0.11553
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.14640    9.13570   0.01070    0.11712
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64310    8.63410   0.00900    0.10424
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.30560   10.29370   0.01190    0.11560
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.04550   10.03370   0.01180    0.11760
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.57310    9.56310   0.01000    0.10457
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.78360    8.77420   0.00940    0.10713
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42530    9.41530   0.01000    0.10621
富達卓越領航全球組合基金                                           14.42000   14.45000  -0.03000   -0.20761
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.36070    8.35300   0.00770    0.09218
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.02170    9.01320   0.00850    0.09431
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.71750    8.71030   0.00720    0.08266
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.65560    9.64680   0.00880    0.09122
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.59080    9.58170   0.00910    0.09497
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.30610    9.29850   0.00760    0.08173
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.80560    8.79820   0.00740    0.08411
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.39670    9.38890   0.00780    0.08308
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.63000    8.53000   0.10000    1.17233
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.15000    9.06000   0.09000    0.99338
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.05000    7.97000   0.08000    1.00376
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.72000    6.65000   0.07000    1.05263
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.61000    7.55000   0.06000    0.79470
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.44000    7.38000   0.06000    0.81301
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.63180    9.61640   0.01540    0.16014
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.07100    9.06230   0.00870    0.09600
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.66200    8.65300   0.00900    0.10401
富蘭克林華美中華基金                                               10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.94000   18.38000   0.56000    3.04679
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.67000   18.37000   0.30000    1.63310
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64550    7.65590  -0.01040   -0.13584
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71530    8.72850  -0.01320   -0.15123
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.47860    9.49310  -0.01450   -0.15274
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.01990    9.03220  -0.01230   -0.13618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.92050   10.92130  -0.00080   -0.00733
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.50390    8.50450  -0.00060   -0.00706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84360    8.84420  -0.00060   -0.00678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.09460   13.08920   0.00540    0.04126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.01620   10.01210   0.00410    0.04095
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.95550    9.95760  -0.00210   -0.02109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.44280    7.44440  -0.00160   -0.02149
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.83630    8.83820  -0.00190   -0.02150
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.51750   10.51850  -0.00100   -0.00951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.34330    7.34400  -0.00070   -0.00953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73560    8.73640  -0.00080   -0.00916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.24280   10.23640   0.00640    0.06252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.48640    7.48170   0.00470    0.06282
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.93530    7.93520   0.00010    0.00126
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.94240    8.94260  -0.00020   -0.00224
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.76130    9.76150  -0.00020   -0.00205
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.32400   12.32390   0.00010    0.00081
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.36000    8.30000   0.06000    0.72289
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.33000    8.20000   0.13000    1.58537
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.10000   10.93000   0.17000    1.55535
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.46480   12.43910   0.02570    0.20661
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             35.25000   34.26000   0.99000    2.88967
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31730   10.31680   0.00050    0.00485
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.33000   14.20000   0.13000    0.91549
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.19000   13.09000   0.10000    0.76394
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.31000   15.19000   0.12000    0.78999
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.79170    6.84150  -0.04980   -0.72791
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.99900    9.99810   0.00090    0.00900
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.22030    9.20860   0.01170    0.12706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.72440   10.71080   0.01360    0.12697
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.55830    6.55000   0.00830    0.12672
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.65300    8.64260   0.01040    0.12033
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.83500    9.82310   0.01190    0.12114
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.19980   10.18690   0.01290    0.12663
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.36000   58.21000   0.15000    0.25769
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    59.95000   59.98000  -0.03000   -0.05002
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.07000   20.06000   0.01000    0.04985
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71620   11.71340   0.00280    0.02390
復華人生目標基金                                                   36.54830   35.74290   0.80540    2.25331
復華大中華中小策略基金                                              8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   64.56000   62.21000   2.35000    3.77753
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.99530   50.98870   0.00660    0.01294
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.18000    8.09000   0.09000    1.11248
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.21000    7.15000   0.06000    0.83916
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華台灣智能基金                                                   11.37000   11.27000   0.10000    0.88731
復華全方位基金                                                     27.29000   26.32000   0.97000    3.68541
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.99000   18.95000   0.04000    0.21108
復華全球平衡基金-美元                                               8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.11000   19.06000   0.05000    0.26233
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.49000   14.36000   0.13000    0.90529
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.92000   13.79000   0.13000    0.94271
復華全球原物料基金                                                  8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.42700   11.42710  -0.00010   -0.00088
復華全球債券基金                                                   13.23610   13.22090   0.01520    0.11497
復華全球債券組合基金                                               14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
復華有利貨幣市場基金                                               13.45240   13.45190   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
復華亞太成長基金                                                   12.61000   12.48000   0.13000    1.04167
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
復華東協世紀基金                                                   11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
復華南非幣長期收益基金A                                            13.26000   13.31000  -0.05000   -0.37566
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.06000  -0.03000   -0.37221
復華南非幣短期收益基金A                                            13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
復華美國新星基金-美元                                              11.71000   11.61000   0.10000    0.86133
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.84000   11.74000   0.10000    0.85179
復華恒生基金                                                       20.45000   20.01000   0.44000    2.19890
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.77000    9.03000  -0.26000   -2.87929
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.42000   27.85000   1.57000    5.63734
復華神盾基金                                                       23.66560   23.10170   0.56390    2.44095
復華高成長基金                                                     62.66000   60.49000   2.17000    3.58737
復華高益策略組合基金                                               12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
復華貨幣市場基金                                                   14.41400   14.41350   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.52000   18.58000  -0.06000   -0.32293
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.77000   49.17000   0.60000    1.22026
復華復華基金                                                       19.52000   18.86000   0.66000    3.49947
復華華人世紀基金                                                   14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
復華傳家二號基金                                                   28.85600   28.25110   0.60490    2.14116
復華傳家基金                                                       20.41410   19.93000   0.48410    2.42900
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.55000   14.52000   0.03000    0.20661
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.55000   13.52000   0.03000    0.22189
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
復華新興人民幣債券基金B                                             8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.55000   18.51000   0.04000    0.21610
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.47000   59.39000   0.08000    0.13470
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
復華新興市場短期收益基金                                           10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.53000    8.52000   0.01000    0.11737
復華滬深300 A股基金                                                19.88000   19.27000   0.61000    3.16554
復華數位經濟基金                                                   47.10000   45.65000   1.45000    3.17634
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.61400    9.60930   0.00470    0.04891
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.40980    9.40540   0.00440    0.04678
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.76690    9.76220   0.00470    0.04814
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.52570    9.52120   0.00450    0.04726
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.43910    9.43190   0.00720    0.07634
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.93870    9.92790   0.01080    0.10878
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.46220    9.45530   0.00690    0.07297
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.96420    9.95370   0.01050    0.10549
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.46180    9.45480   0.00700    0.07404
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.96590    9.95520   0.01070    0.10748
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.84570    9.82200   0.02370    0.24130
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.81510    9.80680   0.00830    0.08464
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.82930    9.81780   0.01150    0.11713
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.79900    9.78020   0.01880    0.19223
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.87460   10.69360   0.18100    1.69260
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.74520    9.73970   0.00550    0.05647
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.79890    9.78020   0.01870    0.19120
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.87460   10.69360   0.18100    1.69260
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.74570    9.74020   0.00550    0.05647
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.79390    9.78520   0.00870    0.08891
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06670    9.06040   0.00630    0.06953
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07160    8.08180  -0.01020   -0.12621
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.04730    8.05480  -0.00750   -0.09311
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.43480   11.42680   0.00800    0.07001
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.20110   10.21400  -0.01290   -0.12630
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.28770   10.29730  -0.00960   -0.09323
景順主流基金                                                       15.89000   15.29000   0.60000    3.92413
景順台灣科技基金                                                   27.69000   26.56000   1.13000    4.25452
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
景順全球科技基金                                                   20.84000   20.63000   0.21000    1.01794
景順全球康健基金                                                   19.78000   19.59000   0.19000    0.96988
景順貨幣市場基金                                                   15.95280   15.95230   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       29.08000   27.99000   1.09000    3.89425
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.51000   13.36000   0.15000    1.12275
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.63000   12.48000   0.15000    1.20192
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.73000    9.62000   0.11000    1.14345
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.89000    9.78000   0.11000    1.12474
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.02000    9.90000   0.12000    1.21212
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.23000   10.11000   0.12000    1.18694
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54730    8.54720   0.00010    0.00117
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77030    7.75980   0.01050    0.13531
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.05750   11.05720   0.00030    0.00271
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.03210   10.01850   0.01360    0.13575
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.18000    7.13000   0.05000    0.70126
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.80000    6.75000   0.05000    0.74074
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.29600    9.29330   0.00270    0.02905
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48740    9.48160   0.00580    0.06117
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.65250    9.64970   0.00280    0.02902
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.85410    9.84810   0.00600    0.06093
華南永昌永昌基金                                                   18.04000   17.60000   0.44000    2.50000
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04220   14.04040   0.00180    0.01282
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
華南永昌全球精品基金                                               14.69000   14.76000  -0.07000   -0.47425
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.24000   12.22000   0.02000    0.16367
華南永昌物聯網精選基金                                             10.99000   10.63000   0.36000    3.38664
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22700   16.22630   0.00070    0.00431
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.89130   22.50670   0.38460    1.70882
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95210   11.95160   0.00050    0.00418
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.20100   10.19150   0.00950    0.09321
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.99930   10.00630  -0.00700   -0.06996
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.75490    9.74590   0.00900    0.09235
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.53160    9.53840  -0.00680   -0.07129
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.95450    9.94870   0.00580    0.05830
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.70400    9.71420  -0.01020   -0.10500
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.61340    9.60780   0.00560    0.05829
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.36150    9.37140  -0.00990   -0.10564
華頓中小型基金                                                     22.22000   21.62000   0.60000    2.77521
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.08820   11.03860   0.04960    0.44933
華頓台灣基金                                                       24.57000   23.59000   0.98000    4.15430
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53360   11.53320   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.50000   15.45000   0.05000    0.32362
華頓全球高收益債券基金A                                            13.16610   13.15370   0.01240    0.09427
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02640    8.01880   0.00760    0.09478
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.07000    5.06000   0.01000    0.19763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.37270    2.34990   0.02280    0.97025
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.53220   10.44610   0.08610    0.82423
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34140    0.33870   0.00270    0.79717
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.03560   10.99780   0.03780    0.34371
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.99430    9.95700   0.03730    0.37461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.73850    9.71920   0.01930    0.19858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.72790    8.71060   0.01730    0.19861
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.93520    9.91870   0.01650    0.16635
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.93370    8.91950   0.01420    0.15920
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.70000    9.58000   0.12000    1.25261
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.29000    8.20000   0.09000    1.09756
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.89000    8.80000   0.09000    1.02273
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48260    2.47870   0.00390    0.15734
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03000    2.02490   0.00510    0.25186
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.50930   11.51210  -0.00280   -0.02432
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22700    9.22930  -0.00230   -0.02492
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35660    0.35660   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29120    0.29130  -0.00010   -0.03433
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.13000    3.12000   0.01000    0.32051
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.90000   13.84000   0.06000    0.43353
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.69000   22.17000   0.52000    2.34551
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.99000   11.95000   0.04000    0.33473
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.79000    7.79000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       24.57000   24.24000   0.33000    1.36139
匯豐成功基金                                                       39.69000   39.11000   0.58000    1.48300
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57710    2.57210   0.00500    0.19439
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32020    2.31520   0.00500    0.21596
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.37590   11.37270   0.00320    0.02814
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.66830    7.66490   0.00340    0.04436
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37150    0.37140   0.00010    0.02693
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32620    0.32620   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.42000   13.30000   0.12000    0.90226
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98940   14.98910   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.62000    4.65000  -0.03000   -0.64516
匯豐新鑽動力基金                                                   10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32610    5.34140  -0.01530   -0.28644
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.99130    9.00680  -0.01550   -0.17209
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.79000   47.71000   1.08000    2.26368
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.79000   47.71000   1.08000    2.26368
匯豐龍騰電子基金                                                   33.43000   32.37000   1.06000    3.27464
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.93520   11.92520   0.01000    0.08386
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.99000   17.26000   0.73000    4.22943
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.62000    8.54000   0.08000    0.93677
新光中國成長基金(美元)                                              8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.52000    8.44000   0.08000    0.94787
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.44460   10.41920   0.02540    0.24378
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.47990    9.46850   0.01140    0.12040
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.76750    9.75330   0.01420    0.14559
新光台灣富貴基金                                                   21.72000   21.13000   0.59000    2.79224
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.90700    9.90750  -0.00050   -0.00505
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.67120    9.66910   0.00210    0.02172
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.48950    9.48990  -0.00040   -0.00422
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.25130    9.24930   0.00200    0.02162
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46150   15.46100   0.00050    0.00323
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
新光亞洲精選基金-美金                                              20.90000   20.92000  -0.02000   -0.09560
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.16000   21.16000   0.00000    0.00000
新光兩岸優勢基金                                                    9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
新光店頭基金                                                       22.76000   21.98000   0.78000    3.54868
新光南非幣保本基金                                                 12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
新光特選內需收益ETF基金                                            19.89000   19.78000   0.11000    0.55612
新光創新科技基金                                                   13.56000   13.28000   0.28000    2.10843
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74660    9.72000   0.02660    0.27366
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.93820    9.92110   0.01710    0.17236
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.53750    9.53360   0.00390    0.04091
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12860    9.09950   0.02910    0.31980
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.31380    9.29770   0.01610    0.17316
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.93370    8.93000   0.00370    0.04143
新光澳幣八年期保本基金                                             10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98970    9.98890   0.00080    0.00801
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43640    9.43550   0.00090    0.00954
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.38380    9.37980   0.00400    0.04264
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.84170    9.83750   0.00420    0.04269
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.81560    9.81260   0.00300    0.03057
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.35530    9.35240   0.00290    0.03101
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.32350    9.31980   0.00370    0.03970
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77840    9.77450   0.00390    0.03990
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.85000    6.82000   0.03000    0.43988
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.93000    8.99000  -0.06000   -0.66741
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.65960    9.64910   0.01050    0.10882
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.06430    9.05440   0.00990    0.10934
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.52870    9.51800   0.01070    0.11242
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.01750    9.00730   0.01020    0.11324
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.08800    9.07720   0.01080    0.11898
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.65720    9.64590   0.01130    0.11715
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.51320   13.49580   0.01740    0.12893
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.17270    8.16210   0.01060    0.12987
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        35.80850   35.88920  -0.08070   -0.22486
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.55210   38.54290   0.00920    0.02387
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.62920   36.66700  -0.03780   -0.10309
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.37960   39.39680  -0.01720   -0.04366
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.60170   39.59780   0.00390    0.00985
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.04600   38.05990  -0.01390   -0.03652
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95080    9.94230   0.00850    0.08549
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28650   11.28560   0.00090    0.00797
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94940    9.95360  -0.00420   -0.04220
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.87810   10.79140   0.08670    0.80342
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.05580    7.99830   0.05750    0.71890
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.34000    8.28000   0.06000    0.72464
群益大印度基金-人民幣                                              13.04670   12.96290   0.08380    0.64646
群益大印度基金-美元                                                12.15710   12.08900   0.06810    0.56332
群益大印度基金-新臺幣                                              11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.53510   11.55050  -0.01540   -0.13333
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.02140   11.04530  -0.02390   -0.21638
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.55600   10.57010  -0.01410   -0.13340
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.20360    9.22360  -0.02000   -0.21684
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.25680    9.26920  -0.01240   -0.13378
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.10320    8.12080  -0.01760   -0.21673
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.81580    8.82760  -0.01180   -0.13367
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.97560    7.99290  -0.01730   -0.21644
群益中小型股基金                                                   38.88000   37.68000   1.20000    3.18471
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.48970    9.44910   0.04060    0.42967
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.72910    8.69890   0.03020    0.34717
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.18950    8.15850   0.03100    0.37997
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.27690    8.24140   0.03550    0.43075
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.61280    7.58650   0.02630    0.34667
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14300    7.11610   0.02690    0.37802
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.87230    9.85860   0.01370    0.13896
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.85950   10.84450   0.01500    0.13832
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.45620   10.44390   0.01230    0.11777
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.63950    9.62920   0.01030    0.10697
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.41840    7.34020   0.07820    1.06537
群益中國新機會基金N-美元                                            6.74900    6.68350   0.06550    0.98003
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.21000    7.14000   0.07000    0.98039
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.57900    6.50970   0.06930    1.06457
群益中國新機會基金-美元                                             7.21630    7.14620   0.07010    0.98094
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.89000    6.82000   0.07000    1.02639
群益平衡王基金                                                     18.77650   18.42900   0.34750    1.88562
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.89000    5.89000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.08980   11.07820   0.01160    0.10471
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.48780   10.48550   0.00230    0.02194
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.82150    9.81120   0.01030    0.10498
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.28760    9.28560   0.00200    0.02154
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.69460    9.73130  -0.03670   -0.37713
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.47180    9.50720  -0.03540   -0.37235
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.93090    8.96470  -0.03380   -0.37703
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.84600    8.87910  -0.03310   -0.37279
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.75070    9.78770  -0.03700   -0.37803
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.76880    9.80540  -0.03660   -0.37326
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.08810    9.12250  -0.03440   -0.37709
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.46470    9.50010  -0.03540   -0.37263
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.98470    9.97460   0.01010    0.10126
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.13160    7.12440   0.00720    0.10106
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.05500   10.05750  -0.00250   -0.02486
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.91620    9.91810  -0.00190   -0.01916
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.04120   10.04150  -0.00030   -0.00299
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.76490    9.76730  -0.00240   -0.02457
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.67060    9.67250  -0.00190   -0.01964
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.79270    9.79290  -0.00020   -0.00204
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.05500   10.05750  -0.00250   -0.02486
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.91620    9.91810  -0.00190   -0.01916
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.04140   10.04170  -0.00030   -0.00299
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.76490    9.76730  -0.00240   -0.02457
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.67060    9.67240  -0.00180   -0.01861
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.79270    9.79300  -0.00030   -0.00306
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.72750    9.67130   0.05620    0.58110
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.91670   15.82480   0.09190    0.58073
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.70000   15.61000   0.09000    0.57655
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.80620   10.71450   0.09170    0.85585
群益印度中小基金N-美元                                              8.98780    8.91900   0.06880    0.77139
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
群益印度中小基金-人民幣                                            14.62920   14.50500   0.12420    0.85626
群益印度中小基金-美元                                              12.85510   12.75660   0.09850    0.77215
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.87000   14.75000   0.12000    0.81356
群益多利策略組合基金                                               11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
群益多重資產組合基金                                               14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
群益安家基金                                                       23.89260   23.32950   0.56310    2.41368
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10510   16.10450   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               22.23000   21.94000   0.29000    1.32179
群益亞太中小基金                                                   10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.15000   15.12000   0.03000    0.19841
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.58260    9.57550   0.00710    0.07415
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28090    7.27540   0.00550    0.07560
群益店頭市場基金                                                   85.91000   83.45000   2.46000    2.94787
群益東方盛世基金                                                    8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
群益東協成長基金-人民幣                                            12.71400   12.73360  -0.01960   -0.15392
群益東協成長基金-美元                                              11.05680   11.08310  -0.02630   -0.23730
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.91340   10.87940   0.03400    0.31252
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.31120   10.27800   0.03320    0.32302
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.77560    9.74280   0.03280    0.33666
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.38630    9.35700   0.02930    0.31313
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.87130    8.84270   0.02860    0.32343
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.40850    8.38030   0.02820    0.33650
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.18550    9.15690   0.02860    0.31233
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.02910    9.00010   0.02900    0.32222
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.39350    9.36200   0.03150    0.33647
群益長安基金                                                       26.05000   25.11000   0.94000    3.74353
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.72320    9.63730   0.08590    0.89133
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.70860   14.57870   0.12990    0.89103
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.20000   14.07000   0.13000    0.92395
群益真善美基金                                                     15.60160   15.49060   0.11100    0.71656
群益馬拉松基金                                                    111.20000  109.30000   1.90000    1.73833
群益馬拉松基金I類型                                               111.45000  109.54000   1.91000    1.74366
群益深証中小板基金                                                 10.78000   10.35000   0.43000    4.15459
群益創新科技基金                                                   30.27000   29.28000   0.99000    3.38115
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.63660    8.56140   0.07520    0.87836
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.87530    7.81320   0.06210    0.79481
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.21000    8.14000   0.07000    0.85995
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.40520    9.32330   0.08190    0.87844
群益華夏盛世基金-美元                                               8.68360    8.61510   0.06850    0.79512
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.32000   14.20000   0.12000    0.84507
群益奧斯卡基金                                                     25.94000   25.12000   0.82000    3.26433
群益新興金鑽基金-美元                                              10.97530   11.00800  -0.03270   -0.29706
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
群益葛萊美基金                                                     22.26000   21.54000   0.72000    3.34262
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.24000   20.08000   0.16000    0.79681
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.55000    8.79000  -0.24000   -2.73038
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.07000   11.46000   0.61000    5.32286
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.65530   11.62450   0.03080    0.26496
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.95950   10.93290   0.02660    0.24330
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.91220   10.88450   0.02770    0.25449
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.30660    8.28460   0.02200    0.26555
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.71460    8.69340   0.02120    0.24386
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.33670    8.31550   0.02120    0.25495
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.82970    9.80580   0.02390    0.24373
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.63990    9.61650   0.02340    0.24333
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.38000    9.27000   0.11000    1.18662
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       26.44000   25.82000   0.62000    2.40124
德信中國精選成長基金                                               10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
德信台灣主流中小基金                                               17.42000   17.00000   0.42000    2.47059
德信新興股票組合基金                                               10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94720   11.94680   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.76670   10.76000   0.00670    0.06227
德信數位時代基金                                                   26.41000   25.89000   0.52000    2.00850
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.89260    9.88210   0.01050    0.10625
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.83530    9.82280   0.01250    0.12725
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67620   11.67570   0.00050    0.00428
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.47000   13.84000   0.63000    4.55202
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.38000   17.40000  -0.02000   -0.11494
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.37090   10.34440   0.02650    0.25618
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.05540   15.01500   0.04040    0.26906
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.00550    7.99800   0.00750    0.09377
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.79620   10.78960   0.00660    0.06117
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.26580   11.25910   0.00670    0.05951
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.02910   13.01690   0.01220    0.09372
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摩根大歐洲基金                                                     16.05000   16.14000  -0.09000   -0.55762
摩根中小基金                                                       21.35000   20.05000   1.30000    6.48379
摩根中國A股基金                                                    11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
摩根中國A股基金(美元)                                               9.25000    9.15000   0.10000    1.09290
摩根中國亮點基金                                                   11.81000   11.68000   0.13000    1.11301
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.32100   10.28120   0.03980    0.38711
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.51400   11.45480   0.05920    0.51681
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.76020    8.72800   0.03220    0.36893
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.70370   11.65860   0.04510    0.38684
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.56640   13.49670   0.06970    0.51642
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.42000   17.52000   0.90000    5.13699
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.42000   17.52000   0.90000    5.13699
摩根台灣增長基金                                                   47.04000   45.54000   1.50000    3.29381
摩根平衡基金                                                       26.89000   26.39000   0.50000    1.89466
摩根全球α基金                                                     18.07000   18.02000   0.05000    0.27747
摩根全球平衡基金                                                   14.68760   14.72090  -0.03330   -0.22621
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.37230    9.36480   0.00750    0.08009
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.40360   10.38960   0.01400    0.13475
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.79180    9.78360   0.00820    0.08381
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.13570   11.12670   0.00900    0.08089
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.82430    9.81620   0.00810    0.08252
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.22200   10.25520  -0.03320   -0.32374
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.20700   13.25000  -0.04300   -0.32453
摩根亞洲基金                                                       54.17000   54.15000   0.02000    0.03693
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.22410    8.20900   0.01510    0.18394
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.62280    9.60380   0.01900    0.19784
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.50480    8.48950   0.01530    0.18022
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.08530   12.06300   0.02230    0.18486
摩根東方內需機會基金                                               17.17000   17.16000   0.01000    0.05828
摩根東方科技基金                                                   30.24000   30.22000   0.02000    0.06618
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.18000   11.23000  -0.05000   -0.44524
摩根金龍收成基金                                                   19.27000   19.15000   0.12000    0.62663
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09390   15.09340   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
摩根新金磚五國基金                                                 11.19000   11.29000  -0.10000   -0.88574
摩根新絲路基金                                                      9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
摩根新興35基金                                                     12.47000   12.52000  -0.05000   -0.39936
摩根新興日本基金                                                   22.96000   22.91000   0.05000    0.21825
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.98020    6.93580   0.04440    0.64016
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.19710    9.13220   0.06490    0.71067
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.94780    8.88930   0.05850    0.65809
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.24470   10.17690   0.06780    0.66621
摩根新興科技基金                                                   49.92000   47.16000   2.76000    5.85242
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12500    8.12090   0.00410    0.05049
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.38930   10.38400   0.00530    0.05104
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.28670    8.30640  -0.01970   -0.23717
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.00750    9.02840  -0.02090   -0.23149
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.46530    8.48760  -0.02230   -0.26274
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.60350    9.62620  -0.02270   -0.23581
摩根龍揚基金                                                       28.77000   28.58000   0.19000    0.66480
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.15480    9.15460   0.00020    0.00218
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12200   11.12190   0.00010    0.00090
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聯邦中國龍基金                                                     23.03000   22.15000   0.88000    3.97291
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.60960   11.59810   0.01150    0.09915
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.82200   10.81140   0.01060    0.09804
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.82680    9.81550   0.01130    0.11512
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.93710    9.92730   0.00980    0.09872
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.31650    9.30740   0.00910    0.09777
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.45410    8.44440   0.00970    0.11487
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.89800    9.89260   0.00540    0.05459
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.96010    9.95150   0.00860    0.08642
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.49610    9.45580   0.04030    0.42619
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.64590    9.60180   0.04410    0.45929
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.19270    9.15360   0.03910    0.42715
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.33680    9.29410   0.04270    0.45943
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.01130   10.98330   0.02800    0.25493
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.76950   10.74180   0.02770    0.25787
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.97360    9.94510   0.02850    0.28657
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.36660   10.34020   0.02640    0.25531
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.12320   10.09710   0.02610    0.25849
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.37790    9.35110   0.02680    0.28660
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.45620   20.85070   0.60550    2.90398
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.98990    8.95480   0.03510    0.39197
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.28660    9.24740   0.03920    0.42390
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.96880    8.93380   0.03500    0.39177
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.27090    9.23170   0.03920    0.42462
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17890   13.17840   0.00050    0.00379
聯邦精選科技基金                                                   11.72000   11.30000   0.42000    3.71681
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88730   15.87960   0.00770    0.04849
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.78220   11.74350   0.03870    0.32954
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.31390   11.27550   0.03840    0.34056
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.83050   10.79380   0.03670    0.34001
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.70990   11.70450   0.00540    0.04614
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.93560   10.92850   0.00710    0.06497
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.31940   10.31460   0.00480    0.04654
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.44000    8.43460   0.00540    0.06402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.18000   32.09000   1.09000    3.39670
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.60000   14.42000   0.18000    1.24827
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.56000   14.38000   0.18000    1.25174
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.63000    9.51000   0.12000    1.26183
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.24000   15.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.90000   12.00000  -0.10000   -0.83333
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.55000   12.69000  -0.14000   -1.10323
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.79000   11.87000  -0.08000   -0.67397
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.54000    7.59000  -0.05000   -0.65876
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.43000   11.52000  -0.09000   -0.78125
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.58000   13.63000  -0.05000   -0.36684
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.96000   14.10000  -0.14000   -0.99291
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.90000   14.04000  -0.14000   -0.99715
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.74000   14.79000  -0.05000   -0.33807
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.86000   19.83000   0.03000    0.15129
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.98000   17.95000   0.03000    0.16713
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.40000   12.38000   0.02000    0.16155
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.68000   14.74000  -0.06000   -0.40706
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.42000   15.51000  -0.09000   -0.58027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.50000   14.54000  -0.04000   -0.27510
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.64000   14.69000  -0.05000   -0.34037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.95000   13.06000  -0.11000   -0.84227
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.97000   13.06000  -0.09000   -0.68913
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.58000   13.67000  -0.09000   -0.65838
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.20000   18.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.02000   17.01000   0.01000    0.05879
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.90000   12.98000  -0.08000   -0.61633
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.70000   13.82000  -0.12000   -0.86831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.76000   12.83000  -0.07000   -0.54560
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.86000  -0.05000   -0.63613
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.87000   13.98000  -0.11000   -0.78684
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.85000   13.94000  -0.09000   -0.64562
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
聯博貨幣市場基金                                                   15.00800   15.00760   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.22360   10.23040  -0.00680   -0.06647
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.21900   13.29400  -0.07500   -0.56416
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.22670    7.27450  -0.04780   -0.65709
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.58000   13.65000  -0.07000   -0.51282
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.63000   13.69000  -0.06000   -0.43828
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   20.26000   19.60000   0.66000    3.36735
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.75000   10.67000   0.08000    0.74977
瀚亞巴西基金                                                        5.36000    5.38000  -0.02000   -0.37175
瀚亞外銷基金                                                       39.09000   38.01000   1.08000    2.84136
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.48480   10.47620   0.00860    0.08209
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.12360   10.11800   0.00560    0.05535
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.96350   11.95580   0.00770    0.06440
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.90410    9.90230   0.00180    0.01818
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.22460    7.21860   0.00600    0.08312
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.73720    7.73300   0.00420    0.05431
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.84460    7.83960   0.00500    0.06378
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84660    6.84540   0.00120    0.01753
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.53250    8.52700   0.00550    0.06450
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.88740    8.88010   0.00730    0.08221
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.04730    9.04230   0.00500    0.05530
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.89380    8.88800   0.00580    0.06526
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.62000   11.57000   0.05000    0.43215
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.07550   10.06920   0.00630    0.06257
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.04310   10.03620   0.00690    0.06875
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.84510    9.84180   0.00330    0.03353
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.90070    9.89460   0.00610    0.06165
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.03000   13.99000   0.04000    0.28592
瀚亞印度基金-美元                                                  13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.06000   28.99000   0.07000    0.24146
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.64710   11.64960  -0.00250   -0.02146
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       12.99850   12.96210   0.03640    0.28082
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.55980   10.56520  -0.00540   -0.05111
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.35340   10.35650  -0.00310   -0.02993
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.43060   11.43260  -0.00200   -0.01749
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.85420    8.85620  -0.00200   -0.02258
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.40780    9.38490   0.02290    0.24401
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.69160    8.69610  -0.00450   -0.05175
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.50990    8.51250  -0.00260   -0.03054
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.79330    8.79480  -0.00150   -0.01706
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.12490   14.11810   0.00680    0.04817
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.60640   10.60110   0.00530    0.04999
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31920   10.31760   0.00160    0.01551
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.20950   12.20360   0.00590    0.04835
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.19000   10.33000  -0.14000   -1.35528
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.88000   19.20000  -0.32000   -1.66667
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57980   13.57920   0.00060    0.00442
瀚亞美國高科技基金                                                 25.38000   25.08000   0.30000    1.19617
瀚亞高科技基金                                                     54.69000   53.09000   1.60000    3.01375
瀚亞理財通基金                                                     25.82000   25.40000   0.42000    1.65354
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.15000   20.62000   0.53000    2.57032
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.18430   13.21860  -0.03430   -0.25948
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.13280    9.15650  -0.02370   -0.25883
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.22850   10.21260   0.01590    0.15569
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.24710   10.20230   0.04480    0.43912
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.96770    9.95560   0.01210    0.12154
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.42210    9.40760   0.01450    0.15413
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.57420    9.55630   0.01790    0.18731
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.00980    7.99730   0.01250    0.15630
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.58230    7.54910   0.03320    0.43979
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.44330    8.43300   0.01030    0.12214
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.87310    7.86090   0.01220    0.15520
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.44470    7.43080   0.01390    0.18706
瀚亞電通網基金                                                     14.11000   13.68000   0.43000    3.14327
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32060   13.31800   0.00260    0.01952
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.26350   10.25920   0.00430    0.04191
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.49060    9.48990   0.00070    0.00738
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.10880   11.10670   0.00210    0.01891
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
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