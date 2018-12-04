[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/03 107/11/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.64840 10.64730 0.00110 0.01033 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.77850 9.75050 0.02800 0.28716 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.78120 9.75320 0.02800 0.28709 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.71070 9.70140 0.00930 0.09586 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.71080 9.70160 0.00920 0.09483 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.96000 21.72000 0.24000 1.10497 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.20000 23.23000 -0.03000 -0.12914 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.07420 9.07100 0.00320 0.03528 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.39940 9.39430 0.00510 0.05429 中國信託台灣活力基金 13.35000 13.04000 0.31000 2.37730 中國信託台灣優勢基金 15.43000 14.99000 0.44000 2.93529 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.26000 8.19000 0.07000 0.85470 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83980 9.83710 0.00270 0.02745 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09300 9.09050 0.00250 0.02750 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20880 10.20860 0.00020 0.00196 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39720 9.39710 0.00010 0.00106 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37530 10.32840 0.04690 0.45409 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.96690 8.92630 0.04060 0.45484 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.65370 10.63500 0.01870 0.17583 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.50440 9.48770 0.01670 0.17602 中國信託智能運動基金-台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 中國信託智能運動基金-美元 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00030 10.99990 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32060 9.31380 0.00680 0.07301 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.86280 8.85630 0.00650 0.07339 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.48410 9.47750 0.00660 0.06964 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.01350 9.00720 0.00630 0.06994 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.76000 53.49000 1.27000 2.37428 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.50560 38.41140 0.09420 0.24524 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.79050 36.63080 0.15970 0.43597 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.11000 16.91000 0.20000 1.18273 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50760 11.50650 0.00110 0.00956 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50580 10.52200 -0.01620 -0.15396 元大上證50基金 28.05000 27.29000 0.76000 2.78490 元大大中華TMT基金-人民幣 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 元大大中華TMT基金-新台幣 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929 元大大中華價值指數基金-美元 12.09600 12.05800 0.03800 0.31514 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.33400 16.27800 0.05600 0.34402 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.58200 9.52400 0.05800 0.60899 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.12700 9.08700 0.04000 0.44019 元大中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.83000 0.02000 0.70671 元大中國平衡基金-新台幣 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.83760 45.79460 0.04300 0.09390 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52530 10.51440 0.01090 0.10367 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69230 9.68230 0.01000 0.10328 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58910 9.59490 -0.00580 -0.06045 元大巴西指數基金 6.39600 6.43000 -0.03400 -0.52877 元大巴菲特基金 24.63000 24.20000 0.43000 1.77686 元大日經225基金 28.38000 28.15000 0.23000 0.81705 元大台商收成基金 20.85000 20.18000 0.67000 3.32012 元大台灣50單日反向1倍基金 12.78000 13.13000 -0.35000 -2.66565 元大台灣50單日正向2倍基金 34.35000 32.58000 1.77000 5.43278 元大台灣中型100基金 30.40000 29.54000 0.86000 2.91131 元大台灣加權股價指數基金 23.91700 23.30200 0.61500 2.63926 元大台灣卓越50基金 78.83000 76.69000 2.14000 2.79046 元大台灣金融基金 17.06000 16.89000 0.17000 1.00651 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.76000 28.21000 0.55000 1.94966 元大台灣高股息基金 24.99000 24.47000 0.52000 2.12505 元大台灣電子科技基金 32.60000 31.48000 1.12000 3.55781 元大全球ETF成長組合基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.84000 12.69000 0.15000 1.18203 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.73000 12.57000 0.16000 1.27287 元大全球不動產證券化基金-美元 11.83400 11.70300 0.13100 1.11937 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.47000 0.11000 1.29870 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.43000 0.08000 1.24417 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.19000 8.14000 0.05000 0.61425 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992 元大全球股票入息基金-美元配息 9.02400 8.99900 0.02500 0.27781 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 元大全球新興市場精選組合基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274 元大全球農業商機基金 16.75000 16.71000 0.04000 0.23938 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.18200 9.31200 -0.13000 -1.39605 元大印度指數基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 元大印度基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 元大多多基金 16.20000 15.77000 0.43000 2.72670 元大多福基金 48.65000 47.88000 0.77000 1.60819 元大亞太成長基金 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66380 8.66280 0.00100 0.01154 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07290 7.07210 0.00080 0.01131 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.98400 9.01800 -0.03400 -0.37702 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.44000 9.46900 -0.02900 -0.30626 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98700 9.98680 0.00020 0.00200 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99900 9.99890 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99900 9.99890 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.98880 9.98550 0.00330 0.03305 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.98880 9.98550 0.00330 0.03305 元大卓越基金 41.50000 40.77000 0.73000 1.79053 元大店頭基金 7.71000 7.48000 0.23000 3.07487 元大泛歐成長基金 8.46000 8.53000 -0.07000 -0.82063 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32460 10.32280 0.00180 0.01744 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62790 9.65680 -0.02890 -0.29927 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.85040 31.79950 0.05090 0.16007 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.46690 36.30780 0.15910 0.43820 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.76200 19.80740 -0.04540 -0.22921 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.46930 17.37870 0.09060 0.52133 元大美國政府7至10年期債券基金 39.01770 38.88370 0.13400 0.34462 元大高科技基金 17.59000 17.17000 0.42000 2.44613 元大得利貨幣市場基金 16.27490 16.27420 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 11.99690 11.99640 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 11.84000 11.38000 0.46000 4.04218 元大華夏中小基金 6.27000 6.23000 0.04000 0.64205 元大新中國基金-人民幣 8.31000 8.23000 0.08000 0.97205 元大新中國基金-美元 7.70800 7.65700 0.05100 0.66606 元大新中國基金-新台幣 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531 元大新主流基金 22.30000 21.69000 0.61000 2.81236 元大新東協平衡基金-美元 9.05000 9.06500 -0.01500 -0.16547 元大新東協平衡基金-新台幣 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.49060 10.47540 0.01520 0.14510 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.61100 9.61590 -0.00490 -0.05096 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.47770 10.47960 -0.00190 -0.01813 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.98100 8.98270 -0.00170 -0.01893 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73560 9.73110 0.00450 0.04624 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.25310 9.24880 0.00430 0.04649 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88830 9.88060 0.00770 0.07793 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40320 9.39580 0.00740 0.07876 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43440 9.43110 0.00330 0.03499 元大新興亞洲基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.12110 9.12530 -0.00420 -0.04603 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.77460 8.77860 -0.00400 -0.04557 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.37650 9.37770 -0.00120 -0.01280 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.02400 9.02520 -0.00120 -0.01330 元大萬泰貨幣市場基金 15.12040 15.11980 0.00060 0.00397 元大經貿基金 33.97000 33.41000 0.56000 1.67614 元大實質多重資產基金-人民幣 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 元大實質多重資產基金-美元 7.98600 7.94400 0.04200 0.52870 元大實質多重資產基金-新台幣 8.43000 8.38000 0.05000 0.59666 元大滬深300單日反向1倍基金 15.44000 16.01000 -0.57000 -3.56027 元大滬深300單日正向2倍基金 12.95000 12.13000 0.82000 6.76010 元大摩臺基金 36.55000 35.57000 0.98000 2.75513 元大標普500基金 25.69000 25.44000 0.25000 0.98270 元大標普500單日反向1倍基金 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810 元大標普500單日正向2倍基金 32.09000 31.75000 0.34000 1.07087 元大標智滬深300基金 15.37000 14.80000 0.57000 3.85135 元大歐洲50基金 22.82000 22.83000 -0.01000 -0.04380 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.68670 9.62400 0.06270 0.65150 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21990 10.21880 0.00110 0.01076 元大績效基金 46.48000 45.25000 1.23000 2.71823 元大韓國KOSPI200基金 20.97000 20.48000 0.49000 2.39258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.09000 13.91000 0.18000 1.29403 日盛上選基金 29.73000 29.06000 0.67000 2.30557 日盛小而美基金 16.54000 16.14000 0.40000 2.47831 日盛中國內需動力基金 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58590 11.56710 0.01880 0.16253 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.57360 9.55800 0.01560 0.16321 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55670 11.54660 0.01010 0.08747 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.54410 9.53580 0.00830 0.08704 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45010 10.44000 0.01010 0.09674 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.61470 8.60630 0.00840 0.09760 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.58000 8.52000 0.06000 0.70423 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 日盛日盛基金 12.37000 12.07000 0.30000 2.48550 日盛目標收益組合基金(美元) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.92180 9.91640 0.00540 0.05446 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.18030 9.17530 0.00500 0.05449 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.72250 9.71690 0.00560 0.05763 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99700 8.99180 0.00520 0.05783 日盛全球智能車基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38360 2.37960 0.00400 0.16810 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62880 1.62610 0.00270 0.16604 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35890 0.35860 0.00030 0.08366 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24600 0.24580 0.00020 0.08137 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.88900 11.87680 0.01220 0.10272 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.01780 8.00960 0.00820 0.10238 日盛亞洲機會基金 6.32000 6.30000 0.02000 0.31746 日盛首選基金 15.50000 15.16000 0.34000 2.24274 日盛高科技基金 16.45000 16.02000 0.43000 2.68414 日盛貨幣市場基金 14.78850 14.78790 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 36.61000 35.52000 1.09000 3.06869 日盛精選五虎基金 34.34000 33.57000 0.77000 2.29371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50250 13.50200 0.00050 0.00370 台新2000高科技基金 28.04000 27.03000 1.01000 3.73659 台新MSCI中國基金 19.16000 18.99000 0.17000 0.89521 台新大眾貨幣市場基金 14.17960 14.17900 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52580 10.51830 0.00750 0.07130 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49340 10.50650 -0.01310 -0.12468 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07820 10.08750 -0.00930 -0.09219 台新中國通基金 38.97000 37.72000 1.25000 3.31389 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42660 0.42280 0.00380 0.89877 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.14100 13.01700 0.12400 0.95260 台新中國精選中小基金-美元 0.27840 0.27750 0.00090 0.32432 台新中國精選中小基金-新台幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 台新主流基金 21.23000 20.76000 0.47000 2.26397 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.47000 20.30000 0.17000 0.83744 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66760 0.66240 0.00520 0.78502 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.04000 14.92000 0.12000 0.80429 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48940 0.48560 0.00380 0.78254 台新台灣中小基金 30.64000 29.79000 0.85000 2.85331 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.86770 9.81120 0.05650 0.57587 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.04220 9.01140 0.03080 0.34179 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19630 10.16140 0.03490 0.34346 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77870 9.77190 0.00680 0.06959 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.66050 10.65310 0.00740 0.06946 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 台新印度基金 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906 台新亞美短期債券基金 10.88420 10.89040 -0.00620 -0.05693 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.31780 8.31220 0.00560 0.06737 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27510 0.27500 0.00010 0.03636 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.73430 11.72640 0.00790 0.06737 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38270 0.38260 0.00010 0.02614 台新真吉利貨幣市場基金 11.10270 11.10230 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 28.42820 28.36370 0.06450 0.22740 台新智慧生活基金-美元 9.60910 9.53970 0.06940 0.72749 台新智慧生活基金-新台幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.04550 8.04380 0.00170 0.02113 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22710 8.22270 0.00440 0.05351 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.77920 8.77740 0.00180 0.02051 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.98630 8.98150 0.00480 0.05344 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43190 10.44970 -0.01780 -0.17034 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33330 0.33400 -0.00070 -0.20958 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67300 7.68600 -0.01300 -0.16914 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25820 0.25870 -0.00050 -0.19327 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.34000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.27000 20.27000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 未來資產亞洲新富基金 18.74000 18.59000 0.15000 0.80689 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58140 12.58100 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 10.31000 10.01000 0.30000 2.99700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18430 11.18330 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87110 9.87220 -0.00110 -0.01114 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09240 9.08800 0.00440 0.04842 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.44300 10.43790 0.00510 0.04886 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61200 7.61050 0.00150 0.01971 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80320 8.80140 0.00180 0.02045 永豐中小基金 50.15000 48.36000 1.79000 3.70141 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70150 1.69870 0.00280 0.16483 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28730 2.28370 0.00360 0.15764 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.67130 7.66050 0.01080 0.14098 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.00610 9.99200 0.01410 0.14111 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.19000 4.17000 0.02000 0.47962 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.66000 18.54000 0.12000 0.64725 永豐主流品牌基金 15.87000 16.00000 -0.13000 -0.81250 永豐永豐基金 33.35000 32.18000 1.17000 3.63580 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25330 9.23180 0.02150 0.23289 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.44090 9.41880 0.02210 0.23464 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15150 9.12960 0.02190 0.23988 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33740 9.31500 0.02240 0.24047 永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 永豐南非幣2021保本基金 13.33460 13.34330 -0.00870 -0.06520 永豐高科技基金 22.85000 21.79000 1.06000 4.86462 永豐貨幣市場基金 13.89880 13.89830 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09720 2.09560 0.00160 0.07635 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51090 2.50910 0.00180 0.07174 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60820 7.60400 0.00420 0.05523 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34720 10.34150 0.00570 0.05512 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.82530 6.81580 0.00950 0.13938 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.64020 10.62530 0.01490 0.14023 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.02000 15.88000 0.14000 0.88161 永豐臺灣加權ETF基金 50.47000 49.17000 1.30000 2.64389 永豐領航科技基金 36.67000 35.28000 1.39000 3.93991 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 永豐趨勢平衡基金 39.88000 38.66000 1.22000 3.15572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.68140 11.67820 0.00320 0.02740 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.41630 9.41250 0.00380 0.04037 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75880 9.75480 0.00400 0.04101 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.43350 9.42730 0.00620 0.06577 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66540 9.65900 0.00640 0.06626 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.43560 9.43250 0.00310 0.03287 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90110 9.89790 0.00320 0.03233 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.41090 9.40540 0.00550 0.05848 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72370 9.71800 0.00570 0.05865 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 兆豐國際中小基金 14.07000 13.60000 0.47000 3.45588 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.65000 16.56000 0.09000 0.54348 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.55000 16.46000 0.09000 0.54678 兆豐國際生命科學基金 15.61000 15.46000 0.15000 0.97025 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01660 9.97390 0.04270 0.42812 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.24230 10.20030 0.04200 0.41175 兆豐國際全球基金 29.72000 29.58000 0.14000 0.47329 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33170 10.32990 0.00180 0.01743 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09560 10.12600 -0.03040 -0.30022 兆豐國際國民基金 20.97000 20.28000 0.69000 3.40237 兆豐國際第一基金 12.08000 11.67000 0.41000 3.51328 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75850 9.74890 0.00960 0.09847 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.65800 7.65040 0.00760 0.09934 兆豐國際萬全基金 19.39000 18.88000 0.51000 2.70127 兆豐國際電子基金 23.79000 22.93000 0.86000 3.75055 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.43000 19.88000 0.55000 2.76660 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.07000 17.49000 -0.42000 -2.40137 兆豐國際豐台灣基金 31.76000 30.97000 0.79000 2.55086 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51770 12.51730 0.00040 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.80330 9.78540 0.01790 0.18293 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.73320 9.71570 0.01750 0.18012 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.77950 9.76110 0.01840 0.18850 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.80490 9.78690 0.01800 0.18392 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.74030 9.72270 0.01760 0.18102 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.77850 9.76010 0.01840 0.18852 合庫台灣基金 10.81000 10.29000 0.52000 5.05345 合庫全球高收益債券基金A類型 10.87100 10.86620 0.00480 0.04417 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.73460 11.73260 0.00200 0.01705 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.49830 10.49580 0.00250 0.02382 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.24130 11.23820 0.00310 0.02758 合庫全球高收益債券基金B類型 7.84100 7.83760 0.00340 0.04338 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.12820 9.12670 0.00150 0.01644 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.71770 8.71560 0.00210 0.02409 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.59840 8.59620 0.00220 0.02559 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.94930 8.94720 0.00210 0.02347 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 合庫貨幣市場基金 10.14220 10.14180 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.25010 9.24000 0.01010 0.10931 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.49070 9.48090 0.00980 0.10337 合庫新興多重收益基金A類型 9.77570 9.76410 0.01160 0.11880 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.19850 11.18740 0.01110 0.09922 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.52650 13.51040 0.01610 0.11917 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.44920 8.44020 0.00900 0.10663 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.12150 9.11200 0.00950 0.10426 合庫新興多重收益基金B類型 7.59090 7.58180 0.00910 0.12002 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.42800 8.41960 0.00840 0.09977 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90860 9.89680 0.01180 0.11923 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06680 11.06580 0.00100 0.00904 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88400 9.89220 -0.00820 -0.08289 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74300 9.74790 -0.00490 -0.05027 安聯中國東協基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 安聯中國策略基金-美元 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 安聯中國策略基金-新臺幣 12.17000 12.05000 0.12000 0.99585 安聯中華新思路基金-人民幣 12.23000 12.14000 0.09000 0.74135 安聯中華新思路基金-美元 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118 安聯台灣大壩基金 26.13000 25.33000 0.80000 3.15831 安聯台灣科技基金 43.00000 41.56000 1.44000 3.46487 安聯台灣貨幣市場基金 12.50720 12.50660 0.00060 0.00480 安聯台灣智慧基金 28.75000 27.76000 0.99000 3.56628 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99050 9.98220 0.00830 0.08315 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.80390 14.79210 0.01180 0.07977 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38590 9.37840 0.00750 0.07997 安聯四季成長組合基金-美元 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.18920 12.17920 0.01000 0.08211 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97930 9.97030 0.00900 0.09027 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00370 11.99360 0.01010 0.08421 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17460 9.16730 0.00730 0.07963 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.04950 9.04140 0.00810 0.08959 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70260 8.69530 0.00730 0.08395 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85650 11.85890 -0.00240 -0.02024 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.74900 10.75250 -0.00350 -0.03255 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40940 10.41290 -0.00350 -0.03361 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55540 8.55760 -0.00220 -0.02571 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.36170 8.36440 -0.00270 -0.03228 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07180 8.07450 -0.00270 -0.03344 安聯全球人口趨勢基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.42000 34.92000 0.50000 1.43184 安聯全球油礦金趨勢基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92430 11.92240 0.00190 0.01594 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26030 10.25860 0.00170 0.01657 安聯全球新興市場基金 16.38000 16.38000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.29000 0.05000 0.60314 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 安聯亞洲動態策略基金 20.63000 20.74000 -0.11000 -0.53038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.13070 10.12730 0.00340 0.03357 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.83280 9.82940 0.00340 0.03459 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.58930 81.53040 0.05890 0.07224 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.04610 12.03740 0.00870 0.07227 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.26520 63.21920 0.04600 0.07276 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.26570 9.25900 0.00670 0.07236 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58680 2.58520 0.00160 0.06189 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.36130 10.35380 0.00750 0.07244 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19650 2.19500 0.00150 0.06834 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56670 8.56020 0.00650 0.07593 宏利台灣動力基金 28.86000 27.95000 0.91000 3.25581 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.66340 9.65900 0.00440 0.04555 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47840 9.47070 0.00770 0.08130 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.52200 7.51860 0.00340 0.04522 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49660 7.49150 0.00510 0.06808 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 宏利全球債券組合基金 12.75310 12.73260 0.02050 0.16100 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79630 2.79280 0.00350 0.12532 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70880 11.69300 0.01580 0.13512 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.61640 8.60480 0.01160 0.13481 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45290 2.44940 0.00350 0.14289 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.89960 10.88120 0.01840 0.16910 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.19060 3.17940 0.01120 0.35227 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51430 0.51240 0.00190 0.37080 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60170 11.60770 -0.00600 -0.05169 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26090 10.26660 -0.00570 -0.05552 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91630 9.92090 -0.00460 -0.04637 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.62780 8.63260 -0.00480 -0.05560 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24190 8.24580 -0.00390 -0.04730 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13900 8.14250 -0.00350 -0.04298 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.09770 8.10110 -0.00340 -0.04197 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70860 2.70490 0.00370 0.13679 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39220 0.39160 0.00060 0.15322 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.88480 11.86730 0.01750 0.14746 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89100 0.88970 0.00130 0.14612 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11000 7.09960 0.01040 0.14649 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97480 1.97210 0.00270 0.13691 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28380 0.28340 0.00040 0.14114 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69470 8.68190 0.01280 0.14743 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31480 0.31430 0.00050 0.15908 宏利萬利貨幣市場基金 13.65480 13.65430 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.39000 2.38000 0.01000 0.42017 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 宏利臺灣股息收益基金 23.94000 23.49000 0.45000 1.91571 宏利澳幣保本基金 12.26160 12.25820 0.00340 0.02774 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85200 9.87910 -0.02710 -0.27432 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.03280 9.07720 -0.04440 -0.48914 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.50030 8.53830 -0.03800 -0.44505 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32540 10.31460 0.01080 0.10471 貝萊德亞美利加收益基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 貝萊德新台幣基金 12.94330 12.94300 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 24.51000 23.65000 0.86000 3.63636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29740 11.29900 -0.00160 -0.01416 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84300 9.86200 -0.01900 -0.19266 保德信大中華基金-人民幣 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 保德信大中華基金-美元 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 保德信大中華基金-新台幣 25.78000 25.66000 0.12000 0.46765 保德信中小型股基金 41.80000 40.32000 1.48000 3.67063 保德信中國中小基金-人民幣 7.90000 7.83000 0.07000 0.89400 保德信中國中小基金-美元 7.53000 7.48000 0.05000 0.66845 保德信中國中小基金-新臺幣 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.76580 8.74400 0.02180 0.24931 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.84530 8.81970 0.02560 0.29026 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.90210 8.87720 0.02490 0.28049 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68420 9.65710 0.02710 0.28062 保德信中國品牌基金-人民幣 7.98000 7.92000 0.06000 0.75758 保德信中國品牌基金-美元 8.00000 7.94000 0.06000 0.75567 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490 保德信台商全方位基金 32.08000 31.43000 0.65000 2.06809 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.06000 26.99000 0.07000 0.25936 保德信全球消費商機基金 17.82000 17.77000 0.05000 0.28137 保德信全球基礎建設基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 保德信全球資源基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435 保德信全球醫療生化基金-美元 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.03000 33.76000 0.27000 0.79976 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.39370 10.36270 0.03100 0.29915 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.39370 10.36270 0.03100 0.29915 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.37020 10.33590 0.03430 0.33185 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.37020 10.33590 0.03430 0.33185 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.46200 9.45860 0.00340 0.03595 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.35340 10.34960 0.00380 0.03672 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.98620 8.98000 0.00620 0.06904 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81770 9.81090 0.00680 0.06931 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.92390 7.92340 0.00050 0.00631 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58190 10.58120 0.00070 0.00662 保德信亞太基金 19.79000 19.80000 -0.01000 -0.05051 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.27220 8.27340 -0.00120 -0.01450 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09860 11.10010 -0.00150 -0.01351 保德信店頭市場基金 30.29000 29.15000 1.14000 3.91081 保德信拉丁美洲基金 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449 保德信金平衡基金 28.64000 28.17000 0.47000 1.66844 保德信金滿意基金 39.75000 38.63000 1.12000 2.89930 保德信科技島基金 24.33000 23.61000 0.72000 3.04956 保德信高成長基金 88.05000 86.38000 1.67000 1.93332 保德信第一基金 23.51000 22.96000 0.55000 2.39547 保德信貨幣市場基金 15.78850 15.78780 0.00070 0.00443 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.22670 10.21170 0.01500 0.14689 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40050 10.38180 0.01870 0.18012 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.47780 10.46730 0.01050 0.10031 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.97730 9.96420 0.01310 0.13147 保德信新世紀基金 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75930 7.75760 0.00170 0.02191 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65870 10.65630 0.00240 0.02252 保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.55320 15.55290 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.66790 9.66370 0.00420 0.04346 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97460 9.97020 0.00440 0.04413 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61070 9.60910 0.00160 0.01665 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76920 9.76760 0.00160 0.01638 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68710 9.68950 -0.00240 -0.02477 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83970 9.84220 -0.00250 -0.02540 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55430 9.55370 0.00060 0.00628 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67520 9.67460 0.00060 0.00620 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95850 9.95920 -0.00070 -0.00703 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95620 9.95890 -0.00270 -0.02711 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95510 9.95760 -0.00250 -0.02511 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.86110 9.85840 0.00270 0.02739 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.86110 9.85840 0.00270 0.02739 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85210 9.85540 -0.00330 -0.03348 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04590 10.04920 -0.00330 -0.03284 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74170 9.74130 0.00040 0.00411 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83650 9.83610 0.00040 0.00407 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.46740 9.46320 0.00420 0.04438 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.29260 9.28660 0.00600 0.06461 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89000 9.89040 -0.00040 -0.00404 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88600 9.88640 -0.00040 -0.00405 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.99100 9.98410 0.00690 0.06911 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.07660 10.06960 0.00700 0.06952 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.87520 9.87060 0.00460 0.04660 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.87560 9.87100 0.00460 0.04660 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92560 1.92440 0.00120 0.06236 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66320 2.66160 0.00160 0.06011 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28740 0.28720 0.00020 0.06964 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43080 0.43050 0.00030 0.06969 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21320 8.21170 0.00150 0.01827 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56220 11.55640 0.00580 0.05019 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40500 9.39860 0.00640 0.06810 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62140 11.61390 0.00750 0.06458 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.43660 8.43080 0.00580 0.06880 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47060 10.46340 0.00720 0.06881 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06010 10.05870 0.00140 0.01392 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96080 9.96150 -0.00070 -0.00703 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05550 10.05390 0.00160 0.01591 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69100 10.68910 0.00190 0.01778 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96140 9.96290 -0.00150 -0.01506 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69040 9.68800 0.00240 0.02477 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07240 10.07030 0.00210 0.02085 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67580 9.67620 -0.00040 -0.00413 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91320 9.91320 0.00000 0.00000 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.22250 10.23020 -0.00770 -0.07527 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.93630 5.93940 -0.00310 -0.05219 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37010 10.37560 -0.00550 -0.05301 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65580 11.65550 0.00030 0.00257 施羅德樂活中小基金-A類型 17.39000 16.89000 0.50000 2.96033 施羅德樂活中小基金-I類型 3983.26000 3870.15000 113.11000 2.92263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84220 9.79620 0.04600 0.46957 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.82140 10.77380 0.04760 0.44181 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.07010 10.02540 0.04470 0.44587 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67920 8.63860 0.04060 0.46998 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.05210 9.01230 0.03980 0.44162 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88580 8.84640 0.03940 0.44538 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.95230 9.90580 0.04650 0.46942 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.45160 10.40570 0.04590 0.44110 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.40040 10.35430 0.04610 0.44523 柏瑞五國金勢力建設基金 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250 柏瑞巨人基金 11.85000 11.60000 0.25000 2.15517 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66680 13.66640 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.18530 13.18310 0.00220 0.01669 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62400 11.62460 -0.00060 -0.00516 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.19150 12.19150 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.48870 8.48720 0.00150 0.01767 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.53860 6.53740 0.00120 0.01836 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.44270 8.44320 -0.00050 -0.00592 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.20170 8.19780 0.00390 0.04757 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.37030 10.37020 0.00010 0.00096 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.06420 8.06330 0.00090 0.01116 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.79640 11.79710 -0.00070 -0.00593 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42280 11.42080 0.00200 0.01751 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.74710 11.74160 0.00550 0.04684 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09810 11.09800 0.00010 0.00090 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.66550 8.66400 0.00150 0.01731 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43430 9.43480 -0.00050 -0.00530 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.37390 9.36950 0.00440 0.04696 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.22240 9.22230 0.00010 0.00108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.09840 9.09730 0.00110 0.01209 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.86070 9.90400 -0.04330 -0.43720 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.76670 9.81130 -0.04460 -0.45458 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.62440 9.66810 -0.04370 -0.45200 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.70490 9.74910 -0.04420 -0.45338 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.48000 9.52150 -0.04150 -0.43586 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.28560 9.32800 -0.04240 -0.45455 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.24600 9.28800 -0.04200 -0.45220 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.32670 9.36920 -0.04250 -0.45361 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.84230 9.88540 -0.04310 -0.43600 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.76670 9.81140 -0.04470 -0.45559 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.62450 9.66820 -0.04370 -0.45200 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.70500 9.74930 -0.04430 -0.45439 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.47990 9.52150 -0.04160 -0.43691 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.28580 9.32820 -0.04240 -0.45454 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.24600 9.28790 -0.04190 -0.45112 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.32700 9.36950 -0.04250 -0.45360 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58570 10.57810 0.00760 0.07185 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82750 11.82040 0.00710 0.06007 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.18910 11.18240 0.00670 0.05992 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.83040 8.82400 0.00640 0.07253 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53270 9.52700 0.00570 0.05983 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.38910 9.38350 0.00560 0.05968 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.30060 10.29320 0.00740 0.07189 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.01290 11.00630 0.00660 0.05997 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80980 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.85450 9.85680 -0.00230 -0.02333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.01880 10.02260 -0.00380 -0.03791 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.45480 9.45950 -0.00470 -0.04969 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.76820 8.77020 -0.00200 -0.02280 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.71290 8.71420 -0.00130 -0.01492 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.18400 9.18750 -0.00350 -0.03810 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.65990 11.65200 0.00790 0.06780 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.16280 11.15850 0.00430 0.03854 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.57320 10.56780 0.00540 0.05110 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.83800 6.83330 0.00470 0.06878 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.55550 8.55220 0.00330 0.03859 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.14400 9.13930 0.00470 0.05143 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.02320 10.01640 0.00680 0.06789 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59000 10.58460 0.00540 0.05102 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.26110 9.25740 0.00370 0.03997 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.72130 8.71530 0.00600 0.06884 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.33900 9.33420 0.00480 0.05142 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09610 11.09400 0.00210 0.01893 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74010 11.73940 0.00070 0.00596 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.71520 10.71450 0.00070 0.00653 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95380 8.95210 0.00170 0.01899 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51280 9.51230 0.00050 0.00526 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48880 9.48820 0.00060 0.00632 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06570 11.06500 0.00070 0.00633 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90010 9.89820 0.00190 0.01920 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.21020 10.20950 0.00070 0.00686 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.36600 9.36420 0.00180 0.01922 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10630 9.10460 0.00170 0.01867 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.73270 9.73210 0.00060 0.00617 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.25180 9.25120 0.00060 0.00649 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59320 12.59110 0.00210 0.01668 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.14470 10.12040 0.02430 0.24011 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.14670 11.12040 0.02630 0.23650 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.70840 11.67310 0.03530 0.30240 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.63720 10.61200 0.02520 0.23747 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.11780 9.09590 0.02190 0.24077 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69680 9.67390 0.02290 0.23672 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.53620 9.50740 0.02880 0.30292 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.58780 9.56500 0.02280 0.23837 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.24960 9.22740 0.02220 0.24059 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50260 9.48020 0.02240 0.23628 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.22650 11.19270 0.03380 0.30198 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.53200 9.50930 0.02270 0.23871 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.12000 14.64000 -0.52000 -3.55191 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.72000 23.08000 1.64000 7.10572 國泰大中華基金 17.93000 17.36000 0.57000 3.28341 國泰小龍基金-台幣級別 14.32000 13.85000 0.47000 3.39350 國泰中小成長基金-台幣級別 39.38000 38.00000 1.38000 3.63158 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.78610 3.75750 0.02860 0.76114 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.81000 16.71000 0.10000 0.59844 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63310 0.62950 0.00360 0.57188 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59520 0.59190 0.00330 0.55753 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19950 2.19420 0.00530 0.24155 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54900 9.54280 0.00620 0.06497 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98020 7.97500 0.00520 0.06520 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31210 0.00010 0.03204 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60460 11.60350 0.00110 0.00948 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66590 1.66910 -0.00320 -0.19172 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94700 9.95950 -0.01250 -0.12551 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32770 0.32820 -0.00050 -0.15235 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.85250 3.82890 0.02360 0.61637 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.10000 17.02000 0.08000 0.47004 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54960 0.54730 0.00230 0.42024 國泰中港台基金人民幣級別 2.82770 2.81170 0.01600 0.56905 國泰中港台基金台幣級別 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 國泰中港台基金美元級別 0.40840 0.40690 0.00150 0.36864 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.85000 27.58000 0.27000 0.97897 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.25000 12.40000 -0.15000 -1.20968 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.37000 35.58000 0.79000 2.22035 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.21220 10.20790 0.00430 0.04212 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.97770 9.97360 0.00410 0.04111 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00100 9.99680 0.00420 0.04201 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33070 0.33070 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32290 0.32290 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32360 0.32360 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.42440 12.42400 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.44530 2.42800 0.01730 0.71252 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35220 0.35040 0.00180 0.51370 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48400 0.48110 0.00290 0.60279 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43380 0.43200 0.00180 0.41667 國泰全球資源基金台幣級別 5.18000 5.20000 -0.02000 -0.38462 國泰全球資源基金美元級別 0.16540 0.16600 -0.00060 -0.36145 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39780 0.39730 0.00050 0.12585 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35780 0.35730 0.00050 0.13994 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42290 0.42230 0.00060 0.14208 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49180 0.49070 0.00110 0.22417 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.95000 20.79000 0.16000 0.76960 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.47000 21.31000 0.16000 0.75082 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41940 2.41500 0.00440 0.18219 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.76340 10.76230 0.00110 0.01022 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.55900 9.55800 0.00100 0.01046 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34930 0.34940 -0.00010 -0.02862 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31030 0.31030 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47700 0.47670 0.00030 0.06293 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37410 0.37350 0.00060 0.16064 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.66000 17.62000 0.04000 0.22701 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57260 0.57140 0.00120 0.21001 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78300 0.78070 0.00230 0.29461 國泰科技生化基金 30.14000 29.07000 1.07000 3.68077 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.45000 27.26000 0.19000 0.69699 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.95630 37.88890 0.06740 0.17789 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.20460 20.26240 -0.05780 -0.28526 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.75540 17.66880 0.08660 0.49013 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.56790 37.60780 -0.03990 -0.10610 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.58280 39.56170 0.02110 0.05333 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.54930 42.58090 -0.03160 -0.07421 國泰紐幣2021保本基金 12.29340 12.28530 0.00810 0.06593 國泰紐幣八年期保本基金 12.58440 12.57690 0.00750 0.05963 國泰紐幣保本基金 12.53620 12.53720 -0.00100 -0.00798 國泰國泰基金台幣I級別 20.70000 19.91000 0.79000 3.96786 國泰國泰基金台幣級別 20.70000 19.91000 0.79000 3.96786 國泰富時中國A50基金 17.91000 17.37000 0.54000 3.10881 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.70240 39.75110 -0.04870 -0.12251 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33310 0.33280 0.00030 0.09014 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46450 0.46380 0.00070 0.15093 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.33800 10.34160 -0.00360 -0.03481 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.30690 7.30940 -0.00250 -0.03420 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35070 0.35090 -0.00020 -0.05700 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23690 0.23700 -0.00010 -0.04219 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.17270 2.16100 0.01170 0.54142 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.60860 9.57210 0.03650 0.38132 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31050 0.30950 0.00100 0.32310 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.93590 40.97800 -0.04210 -0.10274 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.96000 17.37000 0.59000 3.39666 國泰新興市場基金台幣級別 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 國泰新興市場基金美元級別 0.36690 0.36570 0.00120 0.32814 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26060 2.25580 0.00480 0.21278 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46380 1.46070 0.00310 0.21223 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33560 0.33550 0.00010 0.02981 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33240 0.33240 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21940 0.21940 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25340 10.25210 0.00130 0.01268 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.51480 6.51390 0.00090 0.01382 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.88000 -0.40000 -2.68817 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.64000 30.02000 1.62000 5.39640 國泰價值卓越基金 13.40000 12.97000 0.43000 3.31534 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.32270 -0.00300 -0.92966 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.56670 38.62970 -0.06300 -0.16309 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.47000 19.38000 0.09000 0.46440 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.65000 18.66000 -0.01000 -0.05359 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.90000 17.38000 0.52000 2.99194 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94740 11.94660 0.00080 0.00670 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39320 0.39320 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98800 9.99040 -0.00240 -0.02402 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94980 9.94640 0.00340 0.03418 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.91830 9.91170 0.00660 0.06659 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98770 9.99010 -0.00240 -0.02402 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94950 9.94610 0.00340 0.03418 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.91830 9.91170 0.00660 0.06659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27170 11.27080 0.00090 0.00799 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79680 9.80090 -0.00410 -0.04183 第一金大中華基金 23.98000 23.61000 0.37000 1.56713 第一金小型精選基金 30.88000 30.24000 0.64000 2.11640 第一金中國世紀基金-人民幣 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386 第一金中國世紀基金-美元 7.24260 7.19770 0.04490 0.62381 第一金中國世紀基金-美元-N 7.24310 7.19820 0.04490 0.62377 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55660 9.55410 0.00250 0.02617 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13840 8.14600 -0.00760 -0.09330 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74280 10.74000 0.00280 0.02607 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26790 9.27650 -0.00860 -0.09271 第一金中概平衡基金 24.14000 23.47000 0.67000 2.85471 第一金台灣貨幣市場基金 15.27120 15.27050 0.00070 0.00458 第一金全家福貨幣市場基金 178.06800 178.06200 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.73500 9.71130 0.02370 0.24405 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.73500 9.71130 0.02370 0.24405 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.15390 13.07620 0.07770 0.59421 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.15460 13.07700 0.07760 0.59341 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.51860 9.49930 0.01930 0.20317 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.52080 9.50140 0.01940 0.20418 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.17040 9.15040 0.02000 0.21857 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.19420 9.17410 0.02010 0.21910 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.08290 10.06230 0.02060 0.20472 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.72940 9.70820 0.02120 0.21837 第一金全球大趨勢基金 22.28000 22.21000 0.07000 0.31517 第一金全球不動產證券化基金A 8.00860 8.08970 -0.08110 -1.00251 第一金全球不動產證券化基金B 5.66560 5.72310 -0.05750 -1.00470 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.36110 9.39430 -0.03320 -0.35341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.36230 9.39550 -0.03320 -0.35336 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.84070 9.87560 -0.03490 -0.35340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.84210 9.87700 -0.03490 -0.35335 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.28230 8.27300 0.00930 0.11241 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88750 9.87640 0.01110 0.11239 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26230 9.26380 -0.00150 -0.01619 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26120 9.26270 -0.00150 -0.01619 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62040 7.62310 -0.00270 -0.03542 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.61900 7.62180 -0.00280 -0.03674 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43740 8.43980 -0.00240 -0.02844 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43800 8.44030 -0.00230 -0.02725 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.92200 10.92380 -0.00180 -0.01648 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.92290 10.92460 -0.00170 -0.01556 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.70690 9.71040 -0.00350 -0.03604 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.32760 14.33170 -0.00410 -0.02861 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.82730 12.78340 0.04390 0.34341 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.84340 12.79950 0.04390 0.34298 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 第一金亞洲科技基金 17.19000 17.21000 -0.02000 -0.11621 第一金亞洲新興市場基金 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771 第一金店頭市場基金 8.09000 7.89000 0.20000 2.53485 第一金創新趨勢基金 20.37000 19.80000 0.57000 2.87879 第一金電子基金 29.62000 29.00000 0.62000 2.13793 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.66000 18.03000 0.63000 3.49418 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.02000 20.58000 -0.56000 -2.72109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.96000 19.96000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.14000 7.06000 0.08000 1.13314 統一大中華中小基金(美元) 6.47000 6.39000 0.08000 1.25196 統一大中華中小基金(新台幣) 9.56000 9.44000 0.12000 1.27119 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 統一大東協高股息基金(美元) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 31.30000 29.95000 1.35000 4.50751 統一大滿貫基金-I類型 31.30000 29.95000 1.35000 4.50751 統一大龍印基金 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.22000 8.10000 0.12000 1.48148 統一大龍騰中國基金(美元) 7.45000 7.34000 0.11000 1.49864 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.46000 8.34000 0.12000 1.43885 統一中小基金 23.07000 22.32000 0.75000 3.36022 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65940 9.65010 0.00930 0.09637 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.91970 8.91370 0.00600 0.06731 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.64210 8.63570 0.00640 0.07411 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.64390 11.63270 0.01120 0.09628 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68900 10.68180 0.00720 0.06740 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34240 10.33470 0.00770 0.07451 統一台灣動力基金 15.94000 15.28000 0.66000 4.31937 統一全天候基金-A類型 104.26000 100.06000 4.20000 4.19748 統一全天候基金-I類型 104.45000 100.24000 4.21000 4.19992 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.23570 8.20840 0.02730 0.33259 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87810 7.85430 0.02380 0.30302 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.86130 7.83570 0.02560 0.32671 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.61560 8.58700 0.02860 0.33306 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.24860 8.22370 0.02490 0.30278 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.22430 8.19740 0.02690 0.32815 統一全球債券組合基金 11.73590 11.72530 0.01060 0.09040 統一全球新科技基金(人民幣) 14.70000 14.58000 0.12000 0.82305 統一全球新科技基金(美元) 13.70000 13.58000 0.12000 0.88365 統一全球新科技基金(新台幣) 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485 統一亞太基金 22.89000 22.83000 0.06000 0.26281 統一亞洲大金磚基金 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 統一奔騰基金 53.39000 51.61000 1.78000 3.44894 統一強棒貨幣市場基金 16.68000 16.67940 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087 統一強漢基金(美元) 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 統一強漢基金(新台幣) 21.26000 21.05000 0.21000 0.99762 統一統信基金 27.86000 26.63000 1.23000 4.61885 統一黑馬基金 54.06000 52.30000 1.76000 3.36520 統一新亞洲科技能源基金 15.42000 15.35000 0.07000 0.45603 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74000 7.74180 -0.00180 -0.02325 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.95840 9.96080 -0.00240 -0.02409 統一經建基金 43.48000 41.83000 1.65000 3.94454 統一龍馬基金 60.22000 57.42000 2.80000 4.87635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.57000 16.14000 0.43000 2.66419 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.49000 42.22000 1.27000 3.00805 野村中國機會基金 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890 野村巴西基金 6.10000 6.13000 -0.03000 -0.48940 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 野村台灣高股息基金 24.05000 23.48000 0.57000 2.42760 野村台灣運籌基金 32.95000 31.96000 0.99000 3.09762 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.42940 9.40260 0.02680 0.28503 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.31400 9.30710 0.00690 0.07414 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.37300 9.36730 0.00570 0.06085 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74620 9.71860 0.02760 0.28399 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.55530 9.54820 0.00710 0.07436 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.47280 9.46700 0.00580 0.06127 野村平衡基金 18.05000 17.62000 0.43000 2.44041 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 野村全球生技醫療基金 17.04000 16.89000 0.15000 0.88810 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99340 9.97730 0.01610 0.16137 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90270 9.90740 -0.00470 -0.04744 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87320 9.87900 -0.00580 -0.05871 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99340 9.97730 0.01610 0.16137 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90260 9.90720 -0.00460 -0.04643 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87320 9.87900 -0.00580 -0.05871 野村全球品牌基金 24.91000 24.94000 -0.03000 -0.12029 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.11000 19.00000 0.11000 0.57895 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.91890 9.89970 0.01920 0.19395 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30620 10.30730 -0.00110 -0.01067 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17940 10.18100 -0.00160 -0.01572 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.12790 9.08750 0.04040 0.44457 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.87840 8.85630 0.02210 0.24954 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.47880 8.45670 0.02210 0.26133 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98070 10.93210 0.04860 0.44456 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.43840 10.41250 0.02590 0.24874 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03770 10.01160 0.02610 0.26070 野村成長基金 27.39000 26.71000 0.68000 2.54586 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.30750 8.29410 0.01340 0.16156 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28760 8.29050 -0.00290 -0.03498 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.45710 8.45810 -0.00100 -0.01182 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.98730 8.97280 0.01450 0.16160 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.85160 8.85480 -0.00320 -0.03614 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.03020 9.03130 -0.00110 -0.01218 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.07560 9.05430 0.02130 0.23525 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.08330 9.07950 0.00380 0.04185 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.19230 9.18770 0.00460 0.05007 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.74980 9.72770 0.02210 0.22719 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.65490 9.65080 0.00410 0.04248 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77510 9.77020 0.00490 0.05015 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.24970 8.23970 0.01000 0.12136 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84570 8.81800 0.02770 0.31413 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.68670 8.67640 0.01030 0.11871 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.77770 12.76230 0.01540 0.12067 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.92050 11.88340 0.03710 0.31220 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.65090 9.63940 0.01150 0.11930 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99310 9.97510 0.01800 0.18045 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95150 9.95190 -0.00040 -0.00402 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96350 9.96420 -0.00070 -0.00703 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99130 9.97330 0.01800 0.18048 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95020 9.95060 -0.00040 -0.00402 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97900 9.97970 -0.00070 -0.00701 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.73770 9.71820 0.01950 0.20065 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69520 9.69480 0.00040 0.00413 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69800 9.69500 0.00300 0.03094 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.73910 9.73420 0.00490 0.05034 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88120 9.85750 0.02370 0.24043 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47750 9.47340 0.00410 0.04328 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02320 9.01880 0.00440 0.04879 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95510 10.94980 0.00530 0.04840 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.78630 9.77850 0.00780 0.07977 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.86560 10.83690 0.02870 0.26484 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.31900 10.31200 0.00700 0.06788 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.11440 10.10610 0.00830 0.08213 野村泰國基金 40.23000 40.09000 0.14000 0.34921 野村高科技基金 8.68000 8.45000 0.23000 2.72189 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.90720 9.88500 0.02220 0.22458 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.94310 9.90380 0.03930 0.39682 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.28490 10.21770 0.06720 0.65768 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.28500 9.26670 0.01830 0.19748 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.23350 9.21290 0.02060 0.22360 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.09660 9.05980 0.03680 0.40619 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.57020 11.52440 0.04580 0.39742 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.98080 12.88550 0.09530 0.73959 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.47070 10.45010 0.02060 0.19713 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41970 10.39650 0.02320 0.22315 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.52710 10.48450 0.04260 0.40631 野村貨幣市場基金 16.28770 16.28700 0.00070 0.00430 野村新馬基金 14.86000 14.89000 -0.03000 -0.20148 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.95280 9.93750 0.01530 0.15396 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.77490 9.76960 0.00530 0.05425 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81540 9.80690 0.00850 0.08667 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78130 9.76310 0.01820 0.18642 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.71560 9.71520 0.00040 0.00412 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.69720 9.69780 -0.00060 -0.00619 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.86010 9.84180 0.01830 0.18594 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77850 9.77710 0.00140 0.01432 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.87730 9.87780 -0.00050 -0.00506 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.54990 9.50070 0.04920 0.51786 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.46870 9.43760 0.03110 0.32953 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.42650 9.39650 0.03000 0.31927 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.61690 9.56730 0.04960 0.51843 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.52350 9.49220 0.03130 0.32974 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.48130 9.45110 0.03020 0.31954 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.83370 9.82840 0.00530 0.05393 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63780 7.63420 0.00360 0.04716 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45220 11.44680 0.00540 0.04717 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.40000 7.48000 -0.08000 -1.06952 野村精選貨幣市場基金 12.08900 12.08870 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 野村歐洲高股息基金季配型 7.48000 7.49000 -0.01000 -0.13351 野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 野村積極成長基金 11.56000 11.26000 0.30000 2.66430 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.42000 8.16000 0.26000 3.18627 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 30.66000 29.72000 0.94000 3.16285 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08180 10.08260 -0.00080 -0.00793 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.35760 8.34030 0.01730 0.20743 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.68010 7.67920 0.00090 0.01172 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58630 7.58700 -0.00070 -0.00923 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52570 11.50190 0.02380 0.20692 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.31830 10.31700 0.00130 0.01260 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22540 10.22640 -0.00100 -0.00978 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 野村環球基金-人民幣計價 15.67000 15.54000 0.13000 0.83655 野村環球基金-美元計價 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923 野村鴻利基金 20.88000 20.29000 0.59000 2.90784 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87100 16.87060 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 17.80000 17.28000 0.52000 3.00926 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.10000 13.02000 0.08000 0.61444 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94750 9.94270 0.00480 0.04828 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.04500 13.03880 0.00620 0.04755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91160 9.90390 0.00770 0.07775 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74940 9.76090 -0.01150 -0.11782 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.47290 9.46660 0.00630 0.06655 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.50210 9.49590 0.00620 0.06529 凱基台商天下基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 凱基台灣精五門基金 18.59000 18.05000 0.54000 2.99169 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.12450 38.08720 0.03730 0.09793 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.38660 38.30760 0.07900 0.20623 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.99700 40.75740 0.23960 0.58787 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39390 10.38170 0.01220 0.11751 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.49970 11.47830 0.02140 0.18644 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55810 11.55770 0.00040 0.00346 凱基開創基金 24.51000 23.88000 0.63000 2.63819 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.80000 20.60000 0.20000 0.97087 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.13190 19.94620 0.18570 0.93100 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.61580 15.56500 0.05080 0.32637 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.33740 11.34430 -0.00690 -0.06082 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.95140 11.86280 0.08860 0.74687 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 凱基護城河基金-台幣計價A 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 凱基護城河基金-美元計價B 12.34070 12.31690 0.02380 0.19323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.29000 14.37000 -0.08000 -0.55672 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.31000 30.00000 0.31000 1.03333 富邦NASDAQ-100基金 29.24000 29.00000 0.24000 0.82759 富邦上証180基金 27.08000 26.31000 0.77000 2.92664 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16950 0.16880 0.00070 0.41469 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.23000 5.21000 0.02000 0.38388 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.66000 7.95000 -0.29000 -3.64780 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.14000 31.93000 2.21000 6.92139 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.90110 10.84560 0.05550 0.51173 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.04200 10.00000 0.04200 0.42000 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.59560 9.56290 0.03270 0.34195 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.43910 9.39110 0.04800 0.51112 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.62300 8.58700 0.03600 0.41924 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.24630 8.21820 0.02810 0.34192 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.51380 20.40740 0.10640 0.52138 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44280 11.44170 0.00110 0.00961 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36050 10.37740 -0.01690 -0.16285 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77320 12.74210 0.03110 0.24407 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87150 1.87020 0.00130 0.06951 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.15050 9.12820 0.02230 0.24430 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38820 1.38710 0.00110 0.07930 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78860 11.77750 0.01110 0.09425 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70800 1.70840 -0.00040 -0.02341 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09400 10.08450 0.00950 0.09420 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48120 1.48150 -0.00030 -0.02025 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.95600 9.94790 0.00810 0.08142 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.93200 9.92150 0.01050 0.10583 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.65000 14.86000 -0.21000 -1.41319 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.20000 21.62000 0.58000 2.68270 富邦日本東証基金 21.70000 21.42000 0.28000 1.30719 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.48000 43.09000 0.39000 0.90508 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.98000 42.88000 1.10000 2.56530 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.60000 47.29000 1.31000 2.77014 富邦台灣心基金 19.92000 19.36000 0.56000 2.89256 富邦台灣釆吉50基金 43.44000 42.26000 1.18000 2.79224 富邦台灣科技指數基金 51.22000 49.35000 1.87000 3.78926 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.50990 39.45040 0.05950 0.15082 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.42700 41.33480 0.09220 0.22306 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29080 0.29230 -0.00150 -0.51317 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54760 2.54220 0.00540 0.21241 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33800 0.33800 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.47250 10.47590 -0.00340 -0.03246 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20090 2.19620 0.00470 0.21401 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32250 0.32250 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98860 8.99160 -0.00300 -0.03336 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.97000 22.90000 0.07000 0.30568 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.78000 28.81000 -0.03000 -0.10413 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65910 15.65850 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.90420 39.71640 0.18780 0.47285 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.55740 38.54070 0.01670 0.04333 富邦長紅基金 56.45000 54.82000 1.63000 2.97337 富邦科技基金 21.87000 21.13000 0.74000 3.50213 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.55580 40.55050 0.00530 0.01307 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.54650 38.43660 0.10990 0.28593 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.87990 38.79730 0.08260 0.21290 富邦恒生國企ETF基金 20.50000 20.06000 0.44000 2.19342 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.73000 14.16000 -0.43000 -3.03672 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.97000 26.49000 1.48000 5.58701 富邦高成長基金 21.56000 21.01000 0.55000 2.61780 富邦基金A類型 12.24000 11.88000 0.36000 3.03030 富邦基金I類型 12.24000 11.88000 0.36000 3.03030 富邦深証100基金 8.42000 8.11000 0.31000 3.82244 富邦富時歐洲ETF基金 19.10000 19.20000 -0.10000 -0.52083 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40330 0.40340 -0.00010 -0.02479 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.98930 11.99380 -0.00450 -0.03752 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.17320 9.17660 -0.00340 -0.03705 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29530 0.29530 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49400 8.49720 -0.00320 -0.03766 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.59140 9.54800 0.04340 0.45455 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.13190 10.08280 0.04910 0.48697 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31300 9.27090 0.04210 0.45411 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.83150 9.78380 0.04770 0.48754 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.86000 17.46000 0.40000 2.29095 富邦精準基金 41.40000 40.43000 0.97000 2.39921 富邦精銳中小基金 10.13000 9.80000 0.33000 3.36735 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.13000 15.81000 0.32000 2.02404 富邦臺灣公司治理100基金 20.03000 19.56000 0.47000 2.40286 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.84000 8.06000 -0.22000 -2.72953 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.72000 13.02000 0.70000 5.37634 富邦標普美國特別股ETF基金 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01140 9.98690 0.02450 0.24532 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.68820 9.70060 -0.01240 -0.12783 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.82480 9.83420 -0.00940 -0.09558 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.67830 9.65470 0.02360 0.24444 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.32400 9.33590 -0.01190 -0.12746 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.43950 9.44850 -0.00900 -0.09525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.92000 28.30000 0.62000 2.19081 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.74380 9.75170 -0.00790 -0.08101 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.65000 9.65760 -0.00760 -0.07869 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65580 9.66450 -0.00870 -0.09002 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74340 9.75140 -0.00800 -0.08204 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.65000 9.65750 -0.00750 -0.07766 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65530 9.66400 -0.00870 -0.09002 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26590 8.26660 -0.00070 -0.00847 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75210 8.75270 -0.00060 -0.00686 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48990 8.49160 -0.00170 -0.02002 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.39420 9.39500 -0.00080 -0.00852 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.36770 9.36830 -0.00060 -0.00640 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.09490 9.09660 -0.00170 -0.01869 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.17920 9.18080 -0.00160 -0.01743 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.14580 8.13640 0.00940 0.11553 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.14640 9.13570 0.01070 0.11712 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64310 8.63410 0.00900 0.10424 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30560 10.29370 0.01190 0.11560 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.04550 10.03370 0.01180 0.11760 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57310 9.56310 0.01000 0.10457 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.78360 8.77420 0.00940 0.10713 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42530 9.41530 0.01000 0.10621 富達卓越領航全球組合基金 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.36070 8.35300 0.00770 0.09218 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02170 9.01320 0.00850 0.09431 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71750 8.71030 0.00720 0.08266 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.65560 9.64680 0.00880 0.09122 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.59080 9.58170 0.00910 0.09497 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.30610 9.29850 0.00760 0.08173 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.80560 8.79820 0.00740 0.08411 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.39670 9.38890 0.00780 0.08308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.72000 6.65000 0.07000 1.05263 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.61000 7.55000 0.06000 0.79470 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63180 9.61640 0.01540 0.16014 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.07100 9.06230 0.00870 0.09600 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66200 8.65300 0.00900 0.10401 富蘭克林華美中華基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.94000 18.38000 0.56000 3.04679 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.67000 18.37000 0.30000 1.63310 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64550 7.65590 -0.01040 -0.13584 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71530 8.72850 -0.01320 -0.15123 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.47860 9.49310 -0.01450 -0.15274 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.01990 9.03220 -0.01230 -0.13618 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.92050 10.92130 -0.00080 -0.00733 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.50390 8.50450 -0.00060 -0.00706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84360 8.84420 -0.00060 -0.00678 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09460 13.08920 0.00540 0.04126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.01620 10.01210 0.00410 0.04095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.95550 9.95760 -0.00210 -0.02109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.44280 7.44440 -0.00160 -0.02149 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.83630 8.83820 -0.00190 -0.02150 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51750 10.51850 -0.00100 -0.00951 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.34330 7.34400 -0.00070 -0.00953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73560 8.73640 -0.00080 -0.00916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.24280 10.23640 0.00640 0.06252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.48640 7.48170 0.00470 0.06282 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.93530 7.93520 0.00010 0.00126 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.94240 8.94260 -0.00020 -0.00224 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76130 9.76150 -0.00020 -0.00205 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.32400 12.32390 0.00010 0.00081 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.33000 8.20000 0.13000 1.58537 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.10000 10.93000 0.17000 1.55535 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.46480 12.43910 0.02570 0.20661 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 35.25000 34.26000 0.99000 2.88967 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31730 10.31680 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.33000 14.20000 0.13000 0.91549 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.31000 15.19000 0.12000 0.78999 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79170 6.84150 -0.04980 -0.72791 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99900 9.99810 0.00090 0.00900 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.22030 9.20860 0.01170 0.12706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.72440 10.71080 0.01360 0.12697 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.55830 6.55000 0.00830 0.12672 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.65300 8.64260 0.01040 0.12033 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.83500 9.82310 0.01190 0.12114 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.19980 10.18690 0.01290 0.12663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.36000 58.21000 0.15000 0.25769 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 59.95000 59.98000 -0.03000 -0.05002 復華1至5年期高收益債券基金 20.07000 20.06000 0.01000 0.04985 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華人民幣貨幣市場基金 11.71620 11.71340 0.00280 0.02390 復華人生目標基金 36.54830 35.74290 0.80540 2.25331 復華大中華中小策略基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 64.56000 62.21000 2.35000 3.77753 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.99530 50.98870 0.00660 0.01294 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.18000 8.09000 0.09000 1.11248 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 復華六年到期新興市場債券基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華台灣智能基金 11.37000 11.27000 0.10000 0.88731 復華全方位基金 27.29000 26.32000 0.97000 3.68541 復華全球大趨勢基金-美元 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.99000 18.95000 0.04000 0.21108 復華全球平衡基金-美元 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華全球平衡基金-新臺幣 19.11000 19.06000 0.05000 0.26233 復華全球物聯網科技基金-美元 14.49000 14.36000 0.13000 0.90529 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.92000 13.79000 0.13000 0.94271 復華全球原物料基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 復華全球消費基金-新臺幣 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42700 11.42710 -0.00010 -0.00088 復華全球債券基金 13.23610 13.22090 0.01520 0.11497 復華全球債券組合基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 復華有利貨幣市場基金 13.45240 13.45190 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 復華亞太成長基金 12.61000 12.48000 0.13000 1.04167 復華亞太神龍科技基金-美元 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645 復華東協世紀基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 復華南非幣長期收益基金A 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221 復華南非幣短期收益基金A 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華美國新星基金-美元 11.71000 11.61000 0.10000 0.86133 復華美國新星基金-新臺幣 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179 復華恒生基金 20.45000 20.01000 0.44000 2.19890 復華恒生單日反向一倍基金 8.77000 9.03000 -0.26000 -2.87929 復華恒生單日正向二倍基金 29.42000 27.85000 1.57000 5.63734 復華神盾基金 23.66560 23.10170 0.56390 2.44095 復華高成長基金 62.66000 60.49000 2.17000 3.58737 復華高益策略組合基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 復華貨幣市場基金 14.41400 14.41350 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 18.52000 18.58000 -0.06000 -0.32293 復華富時台灣高股息低波動基金 49.77000 49.17000 0.60000 1.22026 復華復華基金 19.52000 18.86000 0.66000 3.49947 復華華人世紀基金 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934 復華傳家二號基金 28.85600 28.25110 0.60490 2.14116 復華傳家基金 20.41410 19.93000 0.48410 2.42900 復華奧林匹克全球組合基金 14.55000 14.52000 0.03000 0.20661 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 復華新興人民幣債券基金B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.55000 18.51000 0.04000 0.21610 復華新興市場企業債券ETF基金 59.47000 59.39000 0.08000 0.13470 復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 復華滬深300 A股基金 19.88000 19.27000 0.61000 3.16554 復華數位經濟基金 47.10000 45.65000 1.45000 3.17634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.61400 9.60930 0.00470 0.04891 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.40980 9.40540 0.00440 0.04678 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.76690 9.76220 0.00470 0.04814 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.52570 9.52120 0.00450 0.04726 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43910 9.43190 0.00720 0.07634 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93870 9.92790 0.01080 0.10878 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46220 9.45530 0.00690 0.07297 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96420 9.95370 0.01050 0.10549 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.46180 9.45480 0.00700 0.07404 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96590 9.95520 0.01070 0.10748 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.84570 9.82200 0.02370 0.24130 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.81510 9.80680 0.00830 0.08464 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.82930 9.81780 0.01150 0.11713 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.79900 9.78020 0.01880 0.19223 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.87460 10.69360 0.18100 1.69260 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.74520 9.73970 0.00550 0.05647 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.79890 9.78020 0.01870 0.19120 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.87460 10.69360 0.18100 1.69260 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.74570 9.74020 0.00550 0.05647 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.79390 9.78520 0.00870 0.08891 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06670 9.06040 0.00630 0.06953 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07160 8.08180 -0.01020 -0.12621 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.04730 8.05480 -0.00750 -0.09311 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43480 11.42680 0.00800 0.07001 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20110 10.21400 -0.01290 -0.12630 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28770 10.29730 -0.00960 -0.09323 景順主流基金 15.89000 15.29000 0.60000 3.92413 景順台灣科技基金 27.69000 26.56000 1.13000 4.25452 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 景順全球科技基金 20.84000 20.63000 0.21000 1.01794 景順全球康健基金 19.78000 19.59000 0.19000 0.96988 景順貨幣市場基金 15.95280 15.95230 0.00050 0.00313 景順潛力基金 29.08000 27.99000 1.09000 3.89425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.51000 13.36000 0.15000 1.12275 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.63000 12.48000 0.15000 1.20192 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.62000 0.11000 1.14345 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54730 8.54720 0.00010 0.00117 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77030 7.75980 0.01050 0.13531 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05750 11.05720 0.00030 0.00271 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03210 10.01850 0.01360 0.13575 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126 華南永昌中國A股基金(美元) 6.80000 6.75000 0.05000 0.74074 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.29600 9.29330 0.00270 0.02905 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48740 9.48160 0.00580 0.06117 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.65250 9.64970 0.00280 0.02902 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85410 9.84810 0.00600 0.06093 華南永昌永昌基金 18.04000 17.60000 0.44000 2.50000 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 華南永昌全球亨利組合基金 14.04220 14.04040 0.00180 0.01282 華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 華南永昌全球精品基金 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367 華南永昌物聯網精選基金 10.99000 10.63000 0.36000 3.38664 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22700 16.22630 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 22.89130 22.50670 0.38460 1.70882 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95210 11.95160 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.20100 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0.34140 0.33870 0.00270 0.79717 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.03560 10.99780 0.03780 0.34371 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.99430 9.95700 0.03730 0.37461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.73850 9.71920 0.01930 0.19858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.72790 8.71060 0.01730 0.19861 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.93520 9.91870 0.01650 0.16635 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.93370 8.91950 0.01420 0.15920 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.70000 9.58000 0.12000 1.25261 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.29000 8.20000 0.09000 1.09756 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48260 2.47870 0.00390 0.15734 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03000 2.02490 0.00510 0.25186 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.50930 11.51210 -0.00280 -0.02432 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22700 9.22930 -0.00230 -0.02492 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35660 0.35660 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29120 0.29130 -0.00010 -0.03433 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.12000 0.01000 0.32051 匯豐中國動力基金(台幣) 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.69000 22.17000 0.52000 2.34551 匯豐全球趨勢組合基金 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473 匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 24.57000 24.24000 0.33000 1.36139 匯豐成功基金 39.69000 39.11000 0.58000 1.48300 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57710 2.57210 0.00500 0.19439 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32020 2.31520 0.00500 0.21596 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.37590 11.37270 0.00320 0.02814 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.66830 7.66490 0.00340 0.04436 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37150 0.37140 0.00010 0.02693 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32620 0.32620 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.42000 13.30000 0.12000 0.90226 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98940 14.98910 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.62000 4.65000 -0.03000 -0.64516 匯豐新鑽動力基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32610 5.34140 -0.01530 -0.28644 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99130 9.00680 -0.01550 -0.17209 匯豐龍鳳基金-A類型 48.79000 47.71000 1.08000 2.26368 匯豐龍鳳基金-I類型 48.79000 47.71000 1.08000 2.26368 匯豐龍騰電子基金 33.43000 32.37000 1.06000 3.27464 匯豐雙高收益債券組合基金 11.93520 11.92520 0.01000 0.08386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.99000 17.26000 0.73000 4.22943 新光中國成長基金(人民幣) 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 新光中國成長基金(美元) 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 新光中國成長基金(新臺幣) 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44460 10.41920 0.02540 0.24378 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.47990 9.46850 0.01140 0.12040 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.76750 9.75330 0.01420 0.14559 新光台灣富貴基金 21.72000 21.13000 0.59000 2.79224 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 新光全球生技醫療基金(美元) 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 新光全球債券基金(A累積)美元 9.90700 9.90750 -0.00050 -0.00505 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.67120 9.66910 0.00210 0.02172 新光全球債券基金(B配息)美元 9.48950 9.48990 -0.00040 -0.00422 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.25130 9.24930 0.00200 0.02162 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 新光吉星貨幣市場基金 15.46150 15.46100 0.00050 0.00323 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 新光亞洲精選基金-美金 20.90000 20.92000 -0.02000 -0.09560 新光亞洲精選基金-新台幣 21.16000 21.16000 0.00000 0.00000 新光兩岸優勢基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 新光店頭基金 22.76000 21.98000 0.78000 3.54868 新光南非幣保本基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 新光特選內需收益ETF基金 19.89000 19.78000 0.11000 0.55612 新光創新科技基金 13.56000 13.28000 0.28000 2.10843 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74660 9.72000 0.02660 0.27366 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93820 9.92110 0.01710 0.17236 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.53750 9.53360 0.00390 0.04091 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12860 9.09950 0.02910 0.31980 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31380 9.29770 0.01610 0.17316 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.93370 8.93000 0.00370 0.04143 新光澳幣八年期保本基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98970 9.98890 0.00080 0.00801 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43640 9.43550 0.00090 0.00954 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.38380 9.37980 0.00400 0.04264 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.84170 9.83750 0.00420 0.04269 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81560 9.81260 0.00300 0.03057 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35530 9.35240 0.00290 0.03101 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32350 9.31980 0.00370 0.03970 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77840 9.77450 0.00390 0.03990 瑞銀全球創新趨勢基金 6.85000 6.82000 0.03000 0.43988 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.65960 9.64910 0.01050 0.10882 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.06430 9.05440 0.00990 0.10934 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.52870 9.51800 0.01070 0.11242 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.01750 9.00730 0.01020 0.11324 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.08800 9.07720 0.01080 0.11898 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.65720 9.64590 0.01130 0.11715 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.51320 13.49580 0.01740 0.12893 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.17270 8.16210 0.01060 0.12987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 35.80850 35.88920 -0.08070 -0.22486 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.55210 38.54290 0.00920 0.02387 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.62920 36.66700 -0.03780 -0.10309 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.37960 39.39680 -0.01720 -0.04366 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.60170 39.59780 0.00390 0.00985 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.04600 38.05990 -0.01390 -0.03652 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95080 9.94230 0.00850 0.08549 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28650 11.28560 0.00090 0.00797 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94940 9.95360 -0.00420 -0.04220 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.87810 10.79140 0.08670 0.80342 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.05580 7.99830 0.05750 0.71890 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464 群益大印度基金-人民幣 13.04670 12.96290 0.08380 0.64646 群益大印度基金-美元 12.15710 12.08900 0.06810 0.56332 群益大印度基金-新臺幣 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.53510 11.55050 -0.01540 -0.13333 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.02140 11.04530 -0.02390 -0.21638 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55600 10.57010 -0.01410 -0.13340 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.20360 9.22360 -0.02000 -0.21684 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.25680 9.26920 -0.01240 -0.13378 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.10320 8.12080 -0.01760 -0.21673 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.81580 8.82760 -0.01180 -0.13367 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.97560 7.99290 -0.01730 -0.21644 群益中小型股基金 38.88000 37.68000 1.20000 3.18471 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.48970 9.44910 0.04060 0.42967 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.72910 8.69890 0.03020 0.34717 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.18950 8.15850 0.03100 0.37997 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27690 8.24140 0.03550 0.43075 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.61280 7.58650 0.02630 0.34667 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.14300 7.11610 0.02690 0.37802 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.87230 9.85860 0.01370 0.13896 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85950 10.84450 0.01500 0.13832 群益中國高收益債券基金-美元 10.45620 10.44390 0.01230 0.11777 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.63950 9.62920 0.01030 0.10697 群益中國新機會基金N-人民幣 7.41840 7.34020 0.07820 1.06537 群益中國新機會基金N-美元 6.74900 6.68350 0.06550 0.98003 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.21000 7.14000 0.07000 0.98039 群益中國新機會基金-人民幣 6.57900 6.50970 0.06930 1.06457 群益中國新機會基金-美元 7.21630 7.14620 0.07010 0.98094 群益中國新機會基金-新臺幣 6.89000 6.82000 0.07000 1.02639 群益平衡王基金 18.77650 18.42900 0.34750 1.88562 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.08980 11.07820 0.01160 0.10471 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48780 10.48550 0.00230 0.02194 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.82150 9.81120 0.01030 0.10498 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.28760 9.28560 0.00200 0.02154 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.69460 9.73130 -0.03670 -0.37713 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.47180 9.50720 -0.03540 -0.37235 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.93090 8.96470 -0.03380 -0.37703 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.84600 8.87910 -0.03310 -0.37279 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.75070 9.78770 -0.03700 -0.37803 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.76880 9.80540 -0.03660 -0.37326 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.08810 9.12250 -0.03440 -0.37709 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.46470 9.50010 -0.03540 -0.37263 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98470 9.97460 0.01010 0.10126 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.13160 7.12440 0.00720 0.10106 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05500 10.05750 -0.00250 -0.02486 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91620 9.91810 -0.00190 -0.01916 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.04120 10.04150 -0.00030 -0.00299 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76490 9.76730 -0.00240 -0.02457 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67060 9.67250 -0.00190 -0.01964 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.79270 9.79290 -0.00020 -0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05500 10.05750 -0.00250 -0.02486 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.91620 9.91810 -0.00190 -0.01916 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.04140 10.04170 -0.00030 -0.00299 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.76490 9.76730 -0.00240 -0.02457 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67060 9.67240 -0.00180 -0.01861 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.79270 9.79300 -0.00030 -0.00306 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.72750 9.67130 0.05620 0.58110 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 群益全球關鍵生技基金-美元 15.91670 15.82480 0.09190 0.58073 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.61000 0.09000 0.57655 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 群益印度中小基金N-人民幣 10.80620 10.71450 0.09170 0.85585 群益印度中小基金N-美元 8.98780 8.91900 0.06880 0.77139 群益印度中小基金N-新臺幣 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 群益印度中小基金-人民幣 14.62920 14.50500 0.12420 0.85626 群益印度中小基金-美元 12.85510 12.75660 0.09850 0.77215 群益印度中小基金-新臺幣 14.87000 14.75000 0.12000 0.81356 群益多利策略組合基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 群益多重收益組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 群益多重資產組合基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 群益安家基金 23.89260 23.32950 0.56310 2.41368 群益安穩貨幣市場基金 16.10510 16.10450 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 22.23000 21.94000 0.29000 1.32179 群益亞太中小基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 群益亞太新趨勢平衡基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58260 9.57550 0.00710 0.07415 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28090 7.27540 0.00550 0.07560 群益店頭市場基金 85.91000 83.45000 2.46000 2.94787 群益東方盛世基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 群益東協成長基金-人民幣 12.71400 12.73360 -0.01960 -0.15392 群益東協成長基金-美元 11.05680 11.08310 -0.02630 -0.23730 群益東協成長基金-新臺幣 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.91340 10.87940 0.03400 0.31252 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.31120 10.27800 0.03320 0.32302 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.77560 9.74280 0.03280 0.33666 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.38630 9.35700 0.02930 0.31313 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.87130 8.84270 0.02860 0.32343 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40850 8.38030 0.02820 0.33650 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.18550 9.15690 0.02860 0.31233 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.02910 9.00010 0.02900 0.32222 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39350 9.36200 0.03150 0.33647 群益長安基金 26.05000 25.11000 0.94000 3.74353 群益美國新創亮點基金N-美元 9.72320 9.63730 0.08590 0.89133 群益美國新創亮點基金-美元 14.70860 14.57870 0.12990 0.89103 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.20000 14.07000 0.13000 0.92395 群益真善美基金 15.60160 15.49060 0.11100 0.71656 群益馬拉松基金 111.20000 109.30000 1.90000 1.73833 群益馬拉松基金I類型 111.45000 109.54000 1.91000 1.74366 群益深証中小板基金 10.78000 10.35000 0.43000 4.15459 群益創新科技基金 30.27000 29.28000 0.99000 3.38115 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.63660 8.56140 0.07520 0.87836 群益華夏盛世基金N-美元 7.87530 7.81320 0.06210 0.79481 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995 群益華夏盛世基金-人民幣 9.40520 9.32330 0.08190 0.87844 群益華夏盛世基金-美元 8.68360 8.61510 0.06850 0.79512 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.32000 14.20000 0.12000 0.84507 群益奧斯卡基金 25.94000 25.12000 0.82000 3.26433 群益新興金鑽基金-美元 10.97530 11.00800 -0.03270 -0.29706 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672 群益葛萊美基金 22.26000 21.54000 0.72000 3.34262 群益道瓊美國地產ETF基金 20.24000 20.08000 0.16000 0.79681 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.55000 8.79000 -0.24000 -2.73038 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.07000 11.46000 0.61000 5.32286 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65530 11.62450 0.03080 0.26496 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.95950 10.93290 0.02660 0.24330 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.91220 10.88450 0.02770 0.25449 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.30660 8.28460 0.02200 0.26555 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.71460 8.69340 0.02120 0.24386 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33670 8.31550 0.02120 0.25495 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.82970 9.80580 0.02390 0.24373 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.63990 9.61650 0.02340 0.24333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.38000 9.27000 0.11000 1.18662 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.44000 25.82000 0.62000 2.40124 德信中國精選成長基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 德信台灣主流中小基金 17.42000 17.00000 0.42000 2.47059 德信新興股票組合基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 德信萬保貨幣市場基金 11.94720 11.94680 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76670 10.76000 0.00670 0.06227 德信數位時代基金 26.41000 25.89000 0.52000 2.00850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.89260 9.88210 0.01050 0.10625 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.83530 9.82280 0.01250 0.12725 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67620 11.67570 0.00050 0.00428 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.47000 13.84000 0.63000 4.55202 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.37090 10.34440 0.02650 0.25618 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.05540 15.01500 0.04040 0.26906 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.00550 7.99800 0.00750 0.09377 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.79620 10.78960 0.00660 0.06117 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26580 11.25910 0.00670 0.05951 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02910 13.01690 0.01220 0.09372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.05000 16.14000 -0.09000 -0.55762 摩根中小基金 21.35000 20.05000 1.30000 6.48379 摩根中國A股基金 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588 摩根中國A股基金(美元) 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290 摩根中國亮點基金 11.81000 11.68000 0.13000 1.11301 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.32100 10.28120 0.03980 0.38711 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.51400 11.45480 0.05920 0.51681 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.76020 8.72800 0.03220 0.36893 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.70370 11.65860 0.04510 0.38684 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.56640 13.49670 0.06970 0.51642 摩根台灣金磚基金-累積型 18.42000 17.52000 0.90000 5.13699 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.42000 17.52000 0.90000 5.13699 摩根台灣增長基金 47.04000 45.54000 1.50000 3.29381 摩根平衡基金 26.89000 26.39000 0.50000 1.89466 摩根全球α基金 18.07000 18.02000 0.05000 0.27747 摩根全球平衡基金 14.68760 14.72090 -0.03330 -0.22621 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.37230 9.36480 0.00750 0.08009 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.40360 10.38960 0.01400 0.13475 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.79180 9.78360 0.00820 0.08381 摩根多元入息成長基金-累積型 11.13570 11.12670 0.00900 0.08089 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.82430 9.81620 0.00810 0.08252 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.22200 10.25520 -0.03320 -0.32374 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.20700 13.25000 -0.04300 -0.32453 摩根亞洲基金 54.17000 54.15000 0.02000 0.03693 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.22410 8.20900 0.01510 0.18394 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62280 9.60380 0.01900 0.19784 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.50480 8.48950 0.01530 0.18022 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08530 12.06300 0.02230 0.18486 摩根東方內需機會基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828 摩根東方科技基金 30.24000 30.22000 0.02000 0.06618 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 摩根金龍收成基金 19.27000 19.15000 0.12000 0.62663 摩根第一貨幣市場基金 15.09390 15.09340 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 摩根新金磚五國基金 11.19000 11.29000 -0.10000 -0.88574 摩根新絲路基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 摩根新興35基金 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 摩根新興日本基金 22.96000 22.91000 0.05000 0.21825 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.98020 6.93580 0.04440 0.64016 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.19710 9.13220 0.06490 0.71067 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94780 8.88930 0.05850 0.65809 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.24470 10.17690 0.06780 0.66621 摩根新興科技基金 49.92000 47.16000 2.76000 5.85242 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12500 8.12090 0.00410 0.05049 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38930 10.38400 0.00530 0.05104 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.28670 8.30640 -0.01970 -0.23717 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.00750 9.02840 -0.02090 -0.23149 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.46530 8.48760 -0.02230 -0.26274 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.60350 9.62620 -0.02270 -0.23581 摩根龍揚基金 28.77000 28.58000 0.19000 0.66480 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 摩根環球股票收益基金-累積型 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15480 9.15460 0.00020 0.00218 摩根總收益組合基金-累積型 11.12200 11.12190 0.00010 0.00090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.03000 22.15000 0.88000 3.97291 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60960 11.59810 0.01150 0.09915 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.82200 10.81140 0.01060 0.09804 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82680 9.81550 0.01130 0.11512 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.93710 9.92730 0.00980 0.09872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.31650 9.30740 0.00910 0.09777 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45410 8.44440 0.00970 0.11487 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.89800 9.89260 0.00540 0.05459 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.96010 9.95150 0.00860 0.08642 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.49610 9.45580 0.04030 0.42619 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.64590 9.60180 0.04410 0.45929 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.19270 9.15360 0.03910 0.42715 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.33680 9.29410 0.04270 0.45943 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.01130 10.98330 0.02800 0.25493 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.76950 10.74180 0.02770 0.25787 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.97360 9.94510 0.02850 0.28657 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.36660 10.34020 0.02640 0.25531 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.12320 10.09710 0.02610 0.25849 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.37790 9.35110 0.02680 0.28660 聯邦金鑽平衡基金 21.45620 20.85070 0.60550 2.90398 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.98990 8.95480 0.03510 0.39197 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.28660 9.24740 0.03920 0.42390 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.96880 8.93380 0.03500 0.39177 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.27090 9.23170 0.03920 0.42462 聯邦貨幣市場基金 13.17890 13.17840 0.00050 0.00379 聯邦精選科技基金 11.72000 11.30000 0.42000 3.71681 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88730 15.87960 0.00770 0.04849 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.78220 11.74350 0.03870 0.32954 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.31390 11.27550 0.03840 0.34056 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.83050 10.79380 0.03670 0.34001 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70990 11.70450 0.00540 0.04614 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93560 10.92850 0.00710 0.06497 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31940 10.31460 0.00480 0.04654 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.44000 8.43460 0.00540 0.06402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.18000 32.09000 1.09000 3.39670 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.60000 14.42000 0.18000 1.24827 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.56000 14.38000 0.18000 1.25174 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.90000 12.00000 -0.10000 -0.83333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.55000 12.69000 -0.14000 -1.10323 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.54000 7.59000 -0.05000 -0.65876 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.96000 14.10000 -0.14000 -0.99291 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.90000 14.04000 -0.14000 -0.99715 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.74000 14.79000 -0.05000 -0.33807 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.86000 19.83000 0.03000 0.15129 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.98000 17.95000 0.03000 0.16713 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.68000 14.74000 -0.06000 -0.40706 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.42000 15.51000 -0.09000 -0.58027 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.50000 14.54000 -0.04000 -0.27510 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.64000 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