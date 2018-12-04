[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大台灣50正2 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 大統益 祥碩 嘉裕 正道 富邦發達 國巨 本盟 天仁 啟碁 東華 富邦金融 智寶 銘旺科 宏亞 立益 元大MSCI台灣 美律 健和興 南染 佳和 永豐臺灣加權 奇力新 旭隼 新紡 昶和 富邦日本 華新科 元晶 立益 三洋紡 國泰日經225 嘉晶 遠雄來 聚隆 本盟 元大歐洲50 星通 統領 昶和 瑞利 元大日經225 貿聯-KY 威宏-KY 大統新創 樂士 元大韓國 康控-KY 泰昇-KY 中宇 正峰新 元大美債20反1 立積 正峰新 億泰 國泰20年美債反1 嘉聯益 錩泰 毛寶 兆豐藍籌30反1 杜康-DR 程泰 懷特 元大S&P日圓反1 陽光能源-DR 吉茂 燁興 富邦歐洲 康友-KY 氣立 威致 FH彭博高收益債 華電 華豐 FH彭博新興債 榮星 首利 群益道瓊美國地產 台硝 麗正 華頓S&P布蘭特反1 元禎 東訊 富邦臺灣優質高息 永記 華泰 FH富時高息低波 日勝化 錸德 國泰新興市場 展宇 倫飛 宏洲 亞諾法 虹光 嘉裕 華廣 威盛 東華 三福化 國碩 立益 士紙 銘旺科 佳和 高興昌 統懋 昶和 東明-KY 翔耀 三洋紡 鑫永銓 太空梭 本盟 六暉-KY 麗臺 瑞利 申豐 華映 樂士 銘旺科 吉祥全 正峰新 翔耀 憶聲 億泰 資通 科風 毛寶 連宇 力特 懷特 吉祥全 喬鼎 燁興 華新科 正達 威致 建碁 晟鈦 華豐 立萬利 聯德 首利 聯德 同泰 麗正 玉晶光 新世紀 東訊 新至陞 誠研 華泰 時碩工業 綠能 錸德 傳奇 誠創 倫飛 迎廣 嘉威 虹光 金橋 聯合再生 威盛 互億 力銘 國碩 亞弘電 亞太電 銘旺科 全國電 達能 統懋 悅城 太極 翔耀 裕豐 傳奇 太空梭 寶徠 清惠 麗臺 愛山林 慧友 華映 皇昌 百一 吉祥全 遠雄來 捷泰 憶聲 夏都 天瀚 科風 雲品 迅杰 力特 新天地 華上 喬鼎 欣欣 光麗-KY 正達 統領 元晶 晟鈦 客思達-KY 華冠 聯德 阿瘦 裕豐 同泰 康師傅-DR 寶徠 新世紀 同方友友-DR 陽明 誠研 晨訊科-DR 六福 綠能 友佳-DR 康師傅-DR 誠創 精熙-DR 聖馬丁-DR 嘉威 匯僑 神州-DR 聯合再生 一零四 耀傑-DR 力銘 欣天然 同方友友-DR 亞太電 新海 晨訊科-DR 達能 秋雨 友佳-DR 太極 欣高 陽光能源-DR 傳奇 全國 精熙-DR 清惠 jpp-KY 中福 慧友 南六 雷虎 百一 基勝-KY 中視 捷泰 美吉吉-KY 秋雨 天瀚 波力-KY 新利虹 迅杰 泰昇-KY 國光生 華上 政伸 光麗-KY 吉源-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 長榮航 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生