【IPO追蹤】騰訊音樂下周美國上市估值料高達近2000億

騰訊控股(00700-hk)公布，騰訊音樂已就其美國預託股份(ADS)向美國證交會存檔註冊聲明，當中列明價格範圍介乎13至15美元，是次計劃籌最多12億美元(約93.6億港元)。

發售預期包括首次公開發售的4103萬股新ADS，及由股東出售的4097萬股ADS，包銷商亦將有配發權購入最多額外1230萬股ADS以補足超額配發。

根據目前的價格範圍，在發售完成後，騰訊音樂攤薄後股權估值將介乎約220億至254億美元(即約1722億至約1988億港元)。

董事會建議以實物分派的方式，向合資格股東提供一定數目分派ADS的保證配額，預期將於下周四(13日)通過決議，以實物分派的方式宣派有條件之特別股息。

騰訊音樂的付費用戶目前正處於穩定增長階段，2016年三季度有1510萬人，而今年二季度錄得3280萬人。當中，在線音樂服務付費用戶數亦由1220萬人增加至2330萬人，付費率從2.1%上升至3.6%；而社交娛樂服務付費用戶數目，亦由290萬人增加至950萬人，付費率從2.0%上升至4.2%。今年上半騰訊音樂營收達86億元(人民幣.下同)，較去年同期45億元增長逾90%，利潤達到3.95億元，較去年同期增加約兩倍多。

根據招股書顯示，騰訊為騰訊音樂的最大股東，持股58.1%，其次是擁有9.1%股權的Spotify。騰訊音樂在今年第二季擁有逾每月8億活躍用戶，是內地最大的線上音樂娛樂平台，旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌包攬了中國移動音樂應用的前四名。