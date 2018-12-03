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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     B富邦美債1-3          振維              新昕纖   生泰     大江       
易威              B元大美債7-10          友威科            謚源     杏昌     碩禾       
穆拉德            B元大美債1-3          信驊              東林     美時     台燿       
南璋              元大投資級公司債          大峽谷-KY          欣厚-KY  進階                
勝昱              元大中國債3-5          世紀              友銓     強生                
飛寶企業          群益15年IG電信債          凱鈺              達威     寶島科              
精確              群益15年IG科技債          中美晶            三圓     德麥                
宏易              群益10年IG金融債          合晶              雙喜     中華食              
唐鋒              國泰投資級公司債          松崗              力泰     世坤                
聯光通            國泰5Y+新興債          神盾              理銘     惠光                
榮群              國泰1-5Y高收債          環球晶            亞都     冠好                
天宇              富邦全球投等債          匯鑽科            東凌-KY  萬國通              
新零售            富邦全球高收債          大宇資            明揚     新昕纖              
力新              富邦中政債0-1          三貝德            綠河-KY  聚紡                
恩得利            富邦A級公司債          VHQ-KY            欣泰     力肯                
李洲              FH中國政策債                                     泰茂                
凱柏實業          凱基中國債3-10                                     精確                
元炬              凱基新興債10+                                     崇友                
及成              凱基科技債10+                                     方土霖              
和進              元大AAA至A公司債                                     宏易                
耀勝              群益AAA-AA公司債                                     至興                
倚強              群益15年IG公用債                                     長佳                
錦明              群益15年EM主權債                                     瑞穎                
鑫創              FH能源債                                     大恭                
廣寰科            FH製藥債                                     永純                
點晶              FH新興企業債                                     雙邦                
斐成              合世                                         致振                
泰谷              易威                                         威潤                
典範              穆拉德                                       創威                
長天              南璋                                         唐榮                
振維              勝昱                                         晉椿                
鴻翊              飛寶企業                                     世豐                
迎輝              精確                                         強新                
欣厚-KY           宏易                                         松和                
兆遠              唐鋒                                         寶碩                
太欣              聯光通                                       凌網                
系統電            榮群                                         恩得利              
世紀              天宇                                         川寶                
華容              新零售                                       謚源                
建榮              力新                                         李洲                
立衛              恩得利                                       元炬                
天揚              李洲                                         港建                
鈺創              凱柏實業                                     及成                
佳總              元炬                                         笙泉                
合正              及成                                         新洲                
寶聯通            和進                                         和進                
凱鈺              耀勝                                         耀勝                
德宏              倚強                                         倚強                
合邦              錦明                                         至寶電              
萬旭              鑫創                                         錦明                
久正              廣寰科                                       鑫創                
上揚              點晶                                         宇環                
全譜              斐成                                         廣寰科              
易通展            泰谷                                         點晶                
安鈦克            典範                                         幸康                
元隆              長天                                         泰谷                
沛亨              振維                                         長天                
九暘              鴻翊                                         由田                
凱碩              迎輝                                         森寶                
全達              欣厚-KY                                      矽瑪                
奧斯特            兆遠                                         亞帝歐              
保銳              太欣                                         迎輝                
越峰              系統電                                       先益                
英格爾            世紀                                         泓格                
士開              華容                                         東林                
昇益              建榮                                         精聯                
志嘉              立衛                                         營邦                
富裔              天揚                                         晶達                
燦星旅            鈺創                                         立衛                
富驛-KY           佳總                                         合正                
劍湖山            合正                                         金利                
德記              寶聯通                                       三聯                
泰偉              凱鈺                                         合邦                
華義              德宏                                         亞元                
昇華              華韡                                         業強                
得利影            合邦                                         萬旭                
鼎創達            萬旭                                         訊達                
花王              久正                                         撼訊                
邦泰              上揚                                         順發                
                  全譜                                         亞銳士              
                  易通展                                       信昌電              
                  安鈦克                                       合晶                
                  元隆                                         育富                
                  沛亨                                         晉泰                
                  九暘                                         全譜                
                  凱碩                                         沛波                
                  全達                                         元隆                
                  奧斯特                                       沛亨                
                  保銳                                         迅德                
                  越峰                                         大中                
                  英格爾                                       神盾                
                  士開                                         倉和                
                  昇益                                         勁豐                
                  志嘉                                         佑華                
                  富裔                                         光菱                
                  燦星旅                                       星雲                
                  富驛-KY                                      德勝                
                  劍湖山                                       奧斯特              
                  德記                                         博大                
                  泰偉                                         鑫龍騰              
                  華義                                         三圓                
                  昇華                                         三豐                
                  得利影                                       雙喜                
                  時報                                         力泰                
                  鼎創達                                       豐謙                
                  花王                                         富裔                
                  邦泰                                         惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               漢來美食            
                                                               易飛網              
                                                               亞都                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               大展證              
                                                               誠品生活            
                                                               得利影              
                                                               隆中                
                                                               時報                
                                                               琉園                
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                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               鉅邁                
                                                               綠電                
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               大汽電
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