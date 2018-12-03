【IPO追蹤】瀘州市商業銀行(01983-HK)：赴港上市可補充資本金及獲得更多發展機會

繼甘肅銀行（02139-HK）、江西銀行（01916-HK）以及九江銀行（06190-HK）三家內地城商行今年陸續登陸港股市場後，來自四川的瀘州市商業銀行（01983-HK）趕上今年赴港上市末班車，於今日公佈了於聯交所主板上市計劃。不過，從已經內地中小型銀行股的市場表現來看，其在港股市場的交投量顯得過於淡靜，甚至出現沒有成交量的情況。與此同時，部分城商行也陸續有了回A計劃，今日瀘州市商業銀行管理層並未回應會否有回A股上市計劃，只稱未來有任何動態會按照聯交所要求予以披露信息。執行董事兼董事長游江則指，公司此次赴港上市補充資本金僅為其中一個目的，公司認為香港市場具有開放成熟的特點，且擁有完善法制和較高透明度，公司可藉助港股平台得到更多發展機會。

據公司招股文件顯示，公司營業收入中利息淨收入佔了絕大多數比重。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度及截至2018年6月30日止六個月，公司的利息淨收入分別佔總營業收入94%、88.4%、93.7%以及89.9%。游江稱，這是全國城商行普遍具有的共同點，公司亦有通過提高客戶體驗、增加科技投入等來提升非利息收入比重。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度及截至2018年6月30日止六個月，公司淨利差分別為3.57%、3.19%、2.55%以及2.22%，呈現收窄趨勢。游江指，目前的確面臨市場競爭壓力，但亦是好的學習機會。

另外，公司此次上市引入三名基石投資者，分別為上海與德通訊、Wudaokou Capital以及瀘州白酒金三角酒業，合共認購2.7億股H股。

文：鄒舒惠