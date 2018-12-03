中國恒天立信國際(00641-HK)附屬向外提供4000萬元貸款

中國恒天立信國際(00641-HK)公佈，於2018年12月3日，間接全資附屬立信染整深圳與借款方及貸款銀行訂立第三份委託貸款協議，據此，立信染整深圳(作為委託方及貸款方)同意透過貸款銀行(作為受託方及貸款代理)向借款方(作為借款方)提供第三筆委託貸款，本金金額為人民幣4000萬元，期限約為七個月。

利率為年息11厘，應計利息須分别於2018年12月21日、2019年3月21日及2019年6月25日支付。

公司之主要業務活動為投資控股。集團主要從事製造及銷售染整機械、不銹鋼材貿易、製造及銷售不銹鋼鑄造產品與提供環保服務。立信染整深圳為公司之間接全資附屬公司，從事設計、製造及銷售染整機械及其零部件。

借款方為一間於中國成立之有限公司，主要從事房地產開發，在中國若幹主要城市擁有多個房地產開發項目。

第三筆委託貸款之利率較集團在中國之商業銀行存放現金存款可收取之利率為高。集團擬透過訂立第三份委託貸款協議，提高其現金及現金等值物之收益率，從而提升集團之利息收入及溢利。

此外，第三份委託貸款協議之條款乃由訂約各方經計及(其中包括)當前利率及市場慣例、借款方就特定項目一般營運資金之融資需求以及集團對借款方還款資金來源與業務狀況及信譽所作之評估，按公平原則磋商後協定。經考慮借款方良好及準時的還款紀錄，連同由借款方兩間附屬公司提供之擔保，董事(包括獨立非執行董事)認為，第三筆委託貸款將可令集團在可接受的風險水平下更好地利用臨時盈餘現金，而第三份委託貸款協議乃按一般商業條款訂立，且其條款屬公平合理併符合公司及其股東之整體利益。