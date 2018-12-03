在岸人民幣彈1.07% U+A0回升至2個月高位

12月3日，中美貿易達成協議，中國出口陰影暫時緩和下來，人民幣顯著反彈。在岸人民幣於黃昏18:00兌美元報6.8860元，較昨日急彈745點子或1.07%，升破6.9元關口，回升至2個月高位。

彭博資料顯示，早上10:00左右在岸人民幣曾見日內低位6.9605元，最少升235點子；隨後升勢加強，下午曾高見6.8793水平，最多升812點子。人民幣兌美元中間價較上日開市價卻續跌74點子，報6.9431。

離岸人民幣於18:00報6.8966元，也破了6.9元關口，較昨日勁升534點子或近0.8%；升至近2個月高位。期間上下波幅574點子，最低見6.9363元，最高見6.8789元。

路透引述交易員表示，中美首腦會晤為貿易戰踩下“刹車”，全球避險情緒得以緩解，美元走弱，人民幣大幅上行。午後市場結匯意願進一步上升，人民幣即期連破數道關口；部分交易員亦對人民幣能否取得較大升幅持謹慎態度，畢竟中美後續還有艱難的談判過程，要想實質性解決問題註定任重道遠。

他們並表示，可以預計在90天的談判期內，人民幣破七概率已經很小；從離、在岸美元/人民幣期權隱含波動率快速下行看，也部分反映市場對短期人民幣匯率波動不確定性擔憂在下降；還需要注意的是，市場預期較為一致的時候，市場波動很可能被放大。