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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月03日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24079      5027   478.99  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15213      4973   305.91  
00733  富邦臺灣中小         19788      8466   233.73  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7416      4196   176.74  
00735  國泰臺韓科技          9321      6789   137.30  
0051   元大中型100          10723      9500   112.87  
00667  元大韓國              2097      1929   108.71  
00728  第一金工業30         12157     11423   106.43  
00681R 元大美債20反1         5962      6094    97.83  
00702  國泰標普低波高息     10246     11188    91.58  
0054   元大台商50            9911     11124    89.10  
0055   元大MSCI金融         29258     41654    70.24  
00707R 元大S&P日圓反1        3394      4855    69.91  
00729R 第一金工業30反1       2698      4098    65.84  
00714  群益道瓊美國地產      3533      5567    63.46  
0053   元大電子              4117      6488    63.46  
00634R 富邦上証反1          25032     45756    54.71  
0052   富邦科技              3520      6500    54.15  
00691R 兆豐藍籌30反1         3047      6106    49.90  
00752  中信中國50            6285     12716    49.43  
0061   元大寶滬深          184313    410116    44.94  
00632R 元大台灣50反1      1967665   4606649    42.71  
00648R 元大S&P500反1        50672    125188    40.48  
006207 FH滬深               51509    134392    38.33  
008201 BP上證50              1017      2749    37.00  
00713  元大台灣高息低波     34503    101012    34.16
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