寶寶樹上市表現平穩 母嬰巨頭成長可期

剛上市的寶寶樹集團（1761）上市以來股價走勢平穩，保持些微升幅，期間最高達7.32港元。截至12月3日，收報6.80港元。相較於2018年以來在港交所上市的新經濟公司，寶寶樹股價堅挺，表現優於平均水平。

儘管市況波動，寶寶樹仍「頂著寒冬」上市，背後的底氣來自其對自身發展的信心以及投資者的長期看好。根據公告，寶寶樹公開發售部分獲超額認購18%，佔全球發售股份總數約10%。國際發售方面表現較佳，佔全球發售股份總數的約90%，不僅獲多家國際長線基金、知名對沖基金投資人下單支持，還有明星戰略股東復星國際、阿里巴巴和好未來教育等鼎力支持，體現公司在機構投資者心目中的長期看好價值。

佔比90%的國際配售部分，主要由長線投資者持有，加上綠鞋機制的護盤作用，即使後市股價受環境因素影響出現波動，綠鞋機制仍能穩定股價，這將有助於維持穩定的市場情緒。

面對保守定價，寶寶樹創辦人王懷南先生曾表示：「不在乎股價高低，上市是主動戰略，且市場低谷正是長期價值投資的好時機。」正如寶寶樹戰略股東復星國際董事長郭廣昌對於寶寶樹上市表示：「真金不怕火煉，市場永遠需要有價值的好公司。」而寶寶樹則是這樣一家在資本寒冬中走出的一家母嬰賽道上的優秀公司。

寶寶樹不同於其他初創的新經濟股公司，首先他是一家已經深耕母嬰行業11年的互聯網公司，擁有深厚的用戶基礎和行業經驗。根據沙利文報告，2017年寶寶樹擁有平均1.39 億MAU（月活跃用户数），在中國所有母嬰類線上年輕家庭平台中排名最高。旗艦手機app寶寶樹孕育是中國最大的育兒app，2017年的平均MAU達1,490 萬。深耕母嬰行業11年，寶寶樹擁有廣泛的用戶基礎和優質流量，是中國最大、最活躍的母嬰類社區平台，這為寶寶樹日後拓展各項業務、服務年輕家庭提供了堅實的用戶基礎和優勢。

其次，不同於大多虧損上市的新經濟股，寶寶樹已在現階段實現了穩定的盈利規模。寶寶樹已在其可擴展的平台上開發出有效且高效的變現模式，現以廣告、電商及知識付費為三大主要收入來源。截至2016年、2017年、2017年上半年及2018年上半年寶寶樹分別錄得經調整利潤4,440萬元、1.4億元、8,920 萬元及1.2億元。2017年公司成功推出C2M (從消費者到製造商)業務，成為傳統電商一個快速增長的補充，并將與阿里巴巴開展深入合作，相信將進一步釋放其生態系統潛力。現寶寶樹已經形成了寶寶樹孕育+小時光+美囤媽媽的產品矩陣，完成了社區、工具、電商生態的閉環搭建，正在從多方面滿足中國年輕家庭方方面面的需求，打造一艘母嬰航空母艦。

實力與紅利俱在的寶寶樹迎來上市，能否經得起市場考驗，不被低估，保持高成長性，如其創辦人王懷南先生所言：「寶寶樹過去發展中經常被低估，被對手低估、被投資人低估等等。但低估總比高估好。寶寶樹事實上每一次發展都超越了每個人的期待。持有寶寶樹股票的投資人，如果不是短期當天就賣出去了，而是跟我們共同走一段中長期的路，你會感覺到這家公司的成長，11年來我們就是這樣成長的。」我們拭目以待。