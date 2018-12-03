【大行報告】建銀國際：經濟下行壓力持續 但料内需有所提振

建銀國際發表研報指，國内經濟的下行壓力持續，但内需預期有所提振，對衝貿易的放緩。過去幾年的行業整合促使製造業盈利回升，債務風險也有所下降。近期數據顯示製造業投資和民企投資反彈。該行預計2019年製造業投資受盈利復蘇、產業升級的需求上升等多方面影響繼續向好，成為經濟一個亮點。

此外，美國貿易關稅對包括中國在内的大經濟體的負面影響有限，但全球政策不確定性持續。預計中國政府仍傾向於供給端政策，註重穩定預期併提升長期增長，例如進一步擴大開放、減稅以推升民營投資等。需求端大規模的貨幣寬松和財政支出刺激的空間受到房地產價格高企及平台債務等限製。預計2019政策延續選擇性放松，基建有小幅提振，房地產銷售回升。

建銀國際預計全球經濟增長將在2019年有所放緩，但就業消費投資等數據仍維持相對堅挺。發達國家央行將利用此窗口繼續收緊貨幣政策。預計美聯儲明年將會加息三次，而歐央行將會在今年12月結束其量化寬松政策。明年全球經濟主要面臨兩大風險：一是貿易談判局勢惡化，對增長前景構成威脅;二是在增長放緩及利率走高的背景下，資產市場波動加大，美國信用債市場面臨調整。

全球利率及美元方面，隨著美國經濟增速見頂回落，美債長端利率的漲幅放緩，與其他國家利差收窄，美元震蕩下行。收益率曲線扁平化和美元見頂會減少新興市場資產的壓力。

國内利率及人民幣匯率方面，政策支持從貨幣放松轉向財政支持，國内銀行間市場利率進一步下行的空間不大。預計長期國債利率小幅回升。而除非國内政策大幅轉向寬松，美元走弱、適度的財政擴張等因素都將支撐明年人民幣匯率走強。

信用債方面，中國近年的供給側改革政策提升了產業投資的資本回報，債務和金融風險降低，特别是工業行業信用債背後的資產資質大多改善，經歷整合之後的工業部門和大型地產公司的信用債最能從這一產業趨勢中獲益。另外對於高槓桿行業而言，國内信用政策的放松也會降低地產和城投的短期融資壓力。在全球經濟增速回落，美債利率升幅趨緩的大環境下，中資境外信用債的風險回報較有吸引力。