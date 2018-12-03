【大行報告】京東數字科技：中國如何把握改革機遇

京東數字科技首席經濟學家沈建光發表題為【習特會守住中美經貿壓艙石 中國如何把握改革機遇期】報告。

據白宮發文，中美領導人在G20期間進行了“非常成功的會晤”。美國將避免在2019年1月1日將2000億商品關稅從10%上升至25%，中國承諾加大自美國進口農業、能源、工業品等更多產品。兩國同意就強制技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅貿易壁壘、網路安全、服務業和農業等方面結構性改革展開談判。

兩國領導人同意暫時休戰，推動貿易談判，十分不易，避免了兩國直接對抗升級，即防範兩國關係從貿易領域迅速惡化、延伸至其他領域，甚至出現全面對抗的最差局面。中美對於暫緩貿易戰均有訴求，中美經貿關係是兩國關係的壓艙石，一旦經貿關係不穩，地緣政治、意識形態等方面的矛盾會更容易急轉直下，應該堅守中美經貿夥伴關係不動搖，把握G20會議扭轉惡化的局勢，重提市場信心。 接下來，高層定調之後，中美談判團隊會圍繞兩國在結構性改革、智慧財產權保護等領域有更進一步的談判。預計中國將加快新一輪的對內對外開放市場、特別是開放金融市場與服務業領域、進一步降低關稅、以及非貿易壁壘關稅、強調智慧財產權保護與競爭中性等。這既是回應外部訴求的表現，也符合中國自身發展需求。

短期來看，鑒於外部中美貿易戰風險緩釋，國內政策拐點已經出現，明年中國經濟情況可能會比預期的要好一些。而貿易戰風險降低，明年美國稅改利好基數效應消失，美國經濟有可能會有所回檔，當前美聯儲也釋放出鴿派信號，這使得明年美元保持弱勢是大概率事件，隨之人民幣貶值壓力也將減輕，甚至會出現升值。

此外，明年困擾中國經濟的風險來自內部而非外部，如何避免中國陷入“流動性陷阱”是關鍵。2020年特朗普大選之前，中美貿易趨於緩釋，已經是十分不易的局面，為中國改革開放贏得了難得的時間。未來關鍵在於能否尊重經濟規律，強化規則意識，避免宏觀調控政策的泛化，通過市場化的手段走出困境。十八屆三中全會關於市場化改革的決議十分清晰，未來如能切實推進國有企業改革、財稅體制改革、土地改革等關鍵改革，則有助於避免中國陷入日本式的“流動性陷阱”。