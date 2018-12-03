【大行報告】瑞銀財富管理：中美“休戰”而非“終戰”

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告: 中美元首在20國集團（G20）峰會期間宣佈“休戰”，雙方將在90天內展開貿易談判，此利於該行加碼全球股票、溫和增加風險的立場。不過，中美之間的競爭不容易解決，尤其在知識產權及市場准入方面。

美國停止升級關稅對市場無疑是正面消息，環球股市可借此免於再深跌，但基於兩國是“休戰”而非“終戰”，未來多輪談判對金融市場及環球經濟依然有一定風險。

基於會面成果優於預期，美國迅速開徵第三輪關稅的風險有所降低，即對另外2,670億美元的中國輸美貨品加征關稅，由於這針對高增值電子產品，環球供應鏈可能受較大程度的破壞，但此擔憂暫時得以緩解。

美國11月中期選舉過後，該行認為當時股市調整，已反映市場對環球經濟增長放緩及貿易摩擦升級的擔憂，因此該行加碼環球股票，峰會結果更支持此溫和增加風險的看法。

除了環球股票，該行看好新興市場主權債券（美元）、亞洲高息債券及亞洲(日本以外)股票，但該行相信貨幣政策及經濟消息持續導致市場波動，因此該行加入了美國10年期國債，以及日圓(相對台幣)的逆週期倉位，以平衡組合風險。

此外，美國跟其他貿易夥伴的關係也相當緊張，該行密切關注其揚言對進口汽車徵收額外關稅的進展，措施一旦落實，將嚴重威脅德國及日本汽車製造業。