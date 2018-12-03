【大行報告】中泰證券：韓國將啟動全球首批5G服務 更多運營主體或參與

中泰證券發表研報指，韓國三大運營商SK電訊(SK Telecom)、韓國電信(KT)和LG U+(LG Uplus)於12月1日共同宣佈啓動全球首批5G服務，計劃首先使用移動路由器而非智能手機作為終端，針對智能手機的5G服務預計於明年3月上市。而中電信(00728-HK)在2018年9月4日率先打通SA First Call，預計將於2019年3月啓動多廠家規模組網IOT驗證。在示範性運營帶動，和產業鏈緊密推動下，明年5G服務在全球都將出現實質性進展。

此外，國内5G商用會從6GHz以下頻段開始，聯通(00762-HK)、電信將在3.5GHz頻段各獲得100MHz的頻譜資源;移動有望在2.6GHz頻段獲得100-150MHz頻譜資源，還有可能獲得4.9GHz頻段的100MHz頻帶。中泰認為，除了原有的三大電信運營商以外，其他運營主體可能參與到5G運營建設中，享有新的移動移動通信運營牌照。

同時，2018年4月24日，中國鐵塔(00788-HK)與國家電網簽署“共享鐵塔”的戰略協議，由於5G佈站密集化需要翻倍基站完成全覆蓋，投資壓力空前。中泰認為，5G生態構建將是運營商主導下，由更多主體參與建設並主動探尋新應用的長期過程。

中泰建議重點關注頻譜確定和運營商規劃預期帶動下的5G主題，核心標的包括自主可控龍頭光迅科技、主設備龍頭烽火通信與中興通訊;技術變革推動介質波導與介質濾波器龍頭東山精密、北鬥星通、射頻天線變革帶動下的飛榮達、信維通信和麥傑科技;中際旭創、新易盛將受益於5G高密度組網。能耗額度限製下，核心地區IDC價值長期堅挺，相關標的為網宿科技、寶信軟件、光環新網;雲平台引發設備變革，重點關注浪潮信息、星網銳捷和紫光股份。此外超融合產品化能力強大的深信服和融合通信與視頻會議領域全球龍頭億聯網絡值得長期重點關注。維持通信行業增持評級。