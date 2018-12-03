【IPO追蹤】澳門機電工程服務承建商濠江機電擬申請赴港上市

澳門機電工程服務承建商濠江機電向聯交所遞交主板上市申請文件，公司自2011年起開始承接機電工程項目，最初由公營界別項目起步，目前已擴張至私營界別。公司主要業務包括承接低壓系統工程、暖通空調系統工程、以及弱電系統工程的供應及安裝、相關測試及調試以及機電工程服務的管理、質量監控及交付。

根據濠江機電遞交上市申請文件，2015年、2016年、2017年年度及截至2018年8月31日止八個月內，公司錄得收益分別為8499.5萬元（澳門元，下同）、7500.1萬元、1.61億元以及1.73億元；錄得年/期內溢利分別為2258.1萬元、1975.4萬元、2989萬元以及3157.5萬元。公司稱公司收益由2015年至2016年有所下跌主要為來自弱電系統工程的收益減少所致。另外，於往績記錄期內，公司毛利率有所波動，毛利率由截至2015年12月31日止年度的32%升至2016年底的33.7%，隨後下跌至2017年底的26.9%，以及2018年截至8月31日止八個月路的毛利率27.3%。

此次上市所得款項用途，公司預計將用於撥付若干手頭項目（包括授權項目）及可能獲得的招標項目的部分特定材料成本及前期開支（不包括履約保證）；通過增聘熟練的專業人員、勞工及輔助人員擴充員工隊伍；用於承接新項目時為發出履約保證撥資；用於購置額外建築機械設備、輔助車輛以及測試及調試設備；用於透過租賃額外倉庫車間及進行相關裝修及訂製工程，以加強業務經營；以及用作一般企業用途就營運資金。