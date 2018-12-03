【大行報告】廣發證券：維持澳門博彩行業買入評級

廣發證券發表研報指，年初至今6家澳門博彩公司的總市值下跌了23.3%，而同期內恒指下跌12.0%，博彩板塊跑輸恒指11.3%。在今年1-5月，澳門博彩板塊連續5個月跑贏恒指，但6月份開始，澳門博彩受到國內的不利宏觀因素以及多個短期負面因素的影響，板塊開始走弱，在6-10月份，持續跑輸恒指。此外，澳門博彩毛收入同比增速趨於平穩。

研報指出，歷史上6家澳門博彩公司的估值變動趨勢與EBITDA增速的變動趨勢較為溫和，如金沙中國、銀河娛樂、永利澳門、美高梅中國、澳博控股及新濠博亞。雖然當前博彩板塊及個股估值接近上一輪景氣週期低點時的水平，但是目前6家澳門博彩公司的EBITDA一致預期同比增速遠高於行業低谷時，市場過於悲觀。

市場對於19年行業EBITDA增速預期僅為8.9%。此外，澳門的中場人均博彩支出已經處於歷史較低水平，且單個酒店客房帶來的收益亦處於歷史較低水平。而過夜遊客人次持續增長，酒店入住率不斷創同期新高。

廣發認為，澳門博彩行業目前的情況類似於2015年度，回顧上一輪週期，15年12月GGR下滑開始趨緩時，板塊開始估值修復，底部股價最低點出現在2016年1月。目前澳門博彩板塊EV/EBITDA為10.5x，估值水平已經位於15/16行業低谷時的估值最低點。同時，相較於中場業務，貴賓業務長線先下滑後復甦的特點。港珠澳大橋的開通將帶動廣東省外內地遊客人次持續快速增長，在遊客人次加速增長的背景下，廣發認為目前中場業務GGR同比增速已經到底，而從歷史上看，貴賓GGR同比增速復甦將滯後於中場業務。廣發預測澳門的遊客人次在19及20年分別同比增長8.4%及7.6%。

從供給端看，2019年澳門的競爭格局將會好於今年。廣發預計2019年貴賓行業毛收入將與2018年基本持平，且預計2019年中場業務毛收入有雙位數增長。維持澳門博彩行業買入評級。