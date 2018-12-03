11月財新中國製造業PMI為50.2 微升0.1個百分點

據財新網12月3日消息，中國11月財新製造業PMI 50.2，預期50.1，前值50.1，顯示經濟微幅擴張。

中國製造業產量連續兩月保持平穩。受訪廠商反映，市場需求低迷，環保政策收緊，導緻生產活動連續兩月處於持平狀態。

11月新訂單指數連續第二個月小幅回升，但整體仍屬於小幅水平。新訂單增加主要由内需拉動，新出口訂單已連續八個月處於收縮區間，11月錄得兩年半以來的次低。

市場需求低迷，導緻廠商進一步壓縮用工。11月製造業用工繼續處於收縮區間，不過收縮幅度較為溫和，與10月相近。用工收縮、新訂單增加導緻積壓工作量進一步上升，但整體仍屬溫和。

11月投入成本雖然繼續上漲，但漲幅為七個月以來最低。受訪廠商表示，成本上升主要與原料供應短缺、漲價有關。不過，廠商為了刺激需求，出廠價格重現下降趨勢，雖然降幅較小，但這在一年半以來尚屬首次。

由於新訂單回暖，廠商採購活動連續兩個月出現回升，但由於需求低迷趨勢併無明顯改善，採購庫存僅小幅增加。客戶需求低於預期，導緻產成品庫存出現個月以來的首次上升。

11月製造業界對未來12個月的經營前景信心度略有回升，但相比歷史數據仍然偏弱。部分廠商預測新產品問世及需求好轉，將會提振生產;也有許多廠商擔心環保政策收緊和市況低迷會帶來不利影響。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，11月製造業内需略有回升、外需仍受壓製，生產仍處於放緩過程中，但企業信心尚可，資金週轉略有改善，工業品價格上行壓力有所減輕，“中國經濟表現疲弱，但併未大幅惡化”。