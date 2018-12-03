【大行報告】廣發：邊際調整有限 破剛兌進行中

廣發發表研報指，2018年12月2日，中國銀保監會發佈了《商業銀行理財子公司管理辦法》正式稿。之前，中國銀保監會於2018年10月19日發佈了《商業銀行理財子公司管理辦法(徵求意見稿)》。

研報指出，整體來看，相對於《意見稿》，《正式稿》邊際調整有限。邊際變化體現在允許理財子公司自有資金投資本行發行的理財產品，但在比率上設置了一定限製;增加了持股1%到5%的股東的變更的報備要求;及就子公司内部從業人員管理、風控、内控隔離和交易管控等方面增加了部分規範描述。

此外，在本次文件發佈的答記者問中，監管表述“商業銀行和銀行理財子公司發行的理財產品依據信託法律關係設立”，這是監管首次明確銀行理財產品的上位法，雖然這一表述未進入辦法正文，但至少在後續法規參考上提出了指引，有利於銀行理財產品破剛兌的推進。

相對於銀行本行内部開展業務，監管在股票投資、銷售起點、臨櫃風險評估、產品代銷、委外投顧合作、分級產品等方面給予子公司寬松優惠，鼓勵銀行通過子公司運作理財業務。此外，在徵求意見期限，四大行公告準備成立理財子公司，符合廣發預期。通過公開信息整理，目前有19家中大型銀行宣佈成立銀行理財子公司。考慮到目前子公司都還處於準備階段，後續需要經歷申請、籌備、開業等多個審核環節，子公司實質開展業務尚有時日，預計需要兩年左右，短期内理財資金入市規模有限。

長期來看，隨著監管統一資管產品股市進入門檻，剛性兌付預期打破，加上監管對直接融資的鼓勵，銀行理財股票投資佔比將趨勢提升。在破剛兌、淨值化初期，子公司銀行理財會非常關註產品收益的波動性和資產流動性，鑒於當前銀行資管自身係統和投研能力，其選擇有長期數據驗證的管理人參與二級股票市場的可行度更大，預計委外或投顧模式仍是主流。根據銀登中心理財年報，其權益類投資絕大部分是參與的定向增發、結構配資、股票質押等類固收投資，直接二級市場委外投資佔比較低，目前佔整體規模約2%，預計未來有望提升至5%左右。