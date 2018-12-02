中信銀行推出支持民企十四項舉措 將建立支持民營企業發展創新基金和紓困基金

上證報訊（記者 張瓊斯）中信銀行11月29日在杭州召開支持民營企業發展座談會。會議邀請20多家民營企業，面對面了解民營企業金融服務需求，並推出支持民營企業發展的十四項舉措，從加強政策保障，提升服務能力、提高服務效率、提升服務質量等方面，助力民營企業發展。

截至三季度末，中信銀行民營企業貸款余額7315億元，在對公貸款中占比38%。普惠貸款余額1232億元，同比增加384億元，實現普惠金融“兩增”考核達標，普惠型小微企業貸款不良余額和不良率較年初實現“雙降雙低”。

出台專項政策制度 加大服務力度

據悉，中信銀行將精準支持民營經濟活躍的長三角、珠三角、長江經濟帶，積極支持互聯網、新能源、新材料、高端裝備等戰略新興產業；對於“有市場、有技術、有前景、有核心競爭力”的民營企業，將加大戰略性資源配置並發揮並購、債券承銷、跨境融資等業務優勢，助力其產業整合、做大做強。

中信銀行表示，對於暫時經營困難、仍有發展前景的優質民營企業，將不抽貸、不壓貸、不斷貸，並通過參與銀行間合作、並購等方式，對其給予紓困支持；對股票質押等流動性問題，不搞“一刀切”強平；落實服務收費“兩禁兩限”政策，對於普惠型小微法人企業主動改“限”為“禁”，執行“四禁”政策，不收取承諾費、資金管理費、財務顧問費、咨詢費；按規定承擔融資過程中的房屋抵押登記費，以及普惠型小微法人企業融資過程中房地產類押品評估費。

同時，中信銀行將發展普惠金融作為轉變發展方式、優化業務結構的戰略安排。該行已成立由黨委書記、董事長擔任組長的普惠金融領導小組，設立23個聯合工作組，出台近40項制度，加快政策落地。在總行設立普惠金融一級部，在重點分行開展業務試點，並加快普惠金融支行和專營支行建設。中信銀行還將搭建專業化管理體系，配置專項信貸規模，實施專門授權審批流程，開發獨立IT系統，設計專屬產品，精準滴灌小微企業。

創新產品強化協同 提升服務質效

據悉，中信銀行將加強供應鏈金融等產品創新。基於核心企業自建供應鏈金融平台、垂直類電商平台等業務場景，通過銀企直聯、開放銀行等多種方式嵌入銀行服務，探索“1+N+N”型融資模式。研發“電商電票”、電子應付憑證融資、電商供應鏈融資產品，“以大帶小”做深做透中小微企業客群，將金融活水引流向小微企業。

中信銀行還將加大債券服務力度，豐富股權融資服務，為民營企業量身打造國際金融服務，積極開展貸投聯動、科創基金等普惠類創新服務。

另一方面，中信銀行將充分借助中信集團“金融+實業”的協同優勢，搭建“融融結合、產融結合”的聯合艦隊，為客戶提供全周期、全方位的綜合金融服務，建立支持民營企業發展的創新基金和紓困基金；為民營企業提供差異化金融市場咨詢服務，助力其避險增值。

中信銀行將梳理並優化各項業務流程，簡化審批手續，以線上、線下相結合的高效服務，解決企業對資金服務“多、頻、急”的需求。如將依托核心企業，給予上下遊產業鏈客戶群一攬子網絡授信額度支持；加快實現供應鏈金融一站式線上化、自動化審批。

此外，中信銀行將加強與民營企業的“總對總”服務，通過“整體談判、總分聯動、平行作業”等一站式服務，提升服務層級，提高服務質效。未來將繼續在總分行定期召開民營企業座談會，主動加強與民營企業的溝通與聯系，建立新型銀企關系。