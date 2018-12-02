袁雄：高鐵是中國制造轉型典範 但部分芯片未國產化

新浪財經訊 “2018（第十七屆）中國企業領袖年會”於12月1日-2日在北京舉行。湖北台基半導體股份有限公司總經理袁雄出席並演講。

袁雄表示，一切的智能制造都離不開芯片，不管用於轉換信號的集成電路，還是用於轉換功率、電流電壓的半導體，都需要相關的芯片。他也坦言，目前大部分智能制造企業所采用的芯片主要來自於進口。

“我們在智能制造領域裏，提供底層技術芯片進行國產替代的機會特別大，早年最核心板塊都是被外資所壟斷，我們通過自主創新慢慢研發自己的芯片來涉足這個行業，在應用領域取得很多突破”，他說。

此外，在袁雄看來，參與全球分工也是中國企業的一大機會。“國外雖然在很多技術領域領先於我們，但是他們在差異化以及產品升級換代之間也存在需要國產企業進行補充”。

袁雄表示，半導體行業幾乎是長盛不衰的，因為當基礎技術投入研發，包括積累的技術足夠強時，企業的壁壘會非常高。但很多企業因為追求短期利潤或市值等原因，並不願意進行長期投入。

他舉例稱，高鐵是中國制造成功轉型的典範，但高鐵使用的部分芯片是沒有國產化的，被日本公司壟斷。“未來我們可以生產自己的汽車，生產自己的高鐵，但是如果這些核心技術不掌握或者不突破的話，我們永遠都受制於人，永遠無法說我們是一個制造強國、制造大國”。

在談到企業轉型時，袁雄表示應該從三個方面進行風險控制，第一，借鑒國際上的參考系，找到國際對標，“不一定說我要超越它，可以沿著它的路徑走，至少可以規避方向性的錯誤”。第二，在勇敢的逆周期轉型。第三，即使轉型很痛苦，也要走出舒適區。

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責任編輯：梁斌 SF055