探路者王靜：回歸主業 在戶外領域開展多品牌運營

新浪財經訊 由《中國企業家》雜志社主辦的2018（第十七屆）中國企業領袖年會12月1日-2日在北京舉行，主題為：改革關頭勇者勝，探路者集團董事長兼CEO、木蘭匯理事王靜出席並演講。

探路者是一家傳統服裝企業，也是中國目前最大的戶外服裝企業，在發展過程中，開始逐步實現智能化、數據化管理。這幾年探路者進行了SAP數據化升級，在明年年初會上線，到時候在辦公室裏就可以看得到所有銷售系統的數字分析，可以看到從哪個城市到哪個店，到哪個顏色到哪個碼，非常準確的實時的信息反饋到分析決策團隊。

此外，探路者也進行了消費者全面的升級，今年探路者做了VI的升級，做了店面的升級，更加年輕、時尚，更具有文化的傳播，同時讓雲平台得到充分的利用。

在過去，探路者經歷了多元化的探索，王靜說是“做了跟主業不太相關的投資”，今年決定回到日常管理，重新確定公司戰略，“一定要回歸到主業上來”，將在戶外領域開展多品牌運營，深度挖掘做極致的產品。

探路者成立20周年，王靜說，成功的過程非常漫長，會遇到非常多的困難。但她也表示，“但如果你的心是堅定的，你的心是純粹的，你有大的方向，你就一定會找到你想要的那個結果。”

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責任編輯：謝長杉