物美張文中：不擁抱互聯網的企業沒前途

新浪財經訊 由《中國企業家》雜志社主辦的2018（第十七屆）中國企業領袖年會12月1日-2日在北京舉行，主題為：改革關頭勇者勝，物美集團創始人、董事長張文中出席並演講。

張文中認為，2018年最大的困難在“新”上，新技術、新模式、新業態、新市場等，新的東西層出不窮。物美是中國主要的超市零售企業之一，在過去的一年，面臨著生鮮和快消品領域的劇烈變化。

越來越多的新資本進入，越來越多新的創業者進入，越來越多老的傳統企業也在擁抱互聯網、擁抱新技術，希望徹底改變自己傳統的做法。同時，消費升級不斷加速，消費者的需求正在發生根本性的變化，另外，行業也面臨整個經濟下行的壓力。2018年挑戰是很多的，但也不是就沒有機遇，張文中認為，“機遇就在我們手中”。

他認為，只有面對形勢的挑戰，不斷用新的方式來克服存在的困難和問題，才有機會以一種樂觀的心態、積極的方法不斷地向前突破。

物美現在面臨著像盒馬鮮生、7fresh新物種的挑戰，張文中稱，物美要做的就是用新技術、新方法，對於傳統的業態、傳統的經營方式進行徹底的接地氣的改造。把原有的資源、包括店鋪資源、供應鏈資源盤活。“物美將以多點為平台，為用戶實現線上線下的一體化。”

今天在物美生態系統裏，軟件工程師超過一千人，張文中說，“今天這個時代如果不擁抱互聯網，不真正把自己變成一個數字化的企業就沒有前途”，“好企業必須是數字化的，而數字化的背後必須是高科技支撐的，坦率地說這又是一個很高成本的，有巨大挑戰的事情。我們需要共同努力，用平台化的方式解決。”

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責任編輯：謝長杉