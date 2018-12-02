中國建材董事長宋志平談“國進民退”

新浪財經訊 2018（第十七屆）中國企業領袖年會於2018年12月1日-2日在中國北京召開，中國建材集團董事長宋志平在談到“國進民退”問題時提到，國民共進的社會，國企、民企 、混合所有制企業三足鼎立，國企和民企之間就像一對孿生兄弟，國企、民企都是重要力量，在共同的產業鏈上彼此依存，創造國企、民企合作的良好環境，國企應該樹立為民企服務的思想，“國家既要有國企也要有民企，兩個必須共同發展，共同促進，全面合作。”

今年62歲的宋志平說，做國企整整做了40年，從技術員、銷售員做起，做央企領導也有17年。他表示，做企業沒有幾十年的功夫挺難的，搞清楚一件事需要10年，做好需要20年，做到極致需要30年，“別人問我怎麽算出來的，我說我不是算出來的，我是做出來的。”

談到企業家責任，宋志平說，企業家除了經濟上的責任，還有社會責任，國家責任。他建議企業家需要有三個品質，創新、堅守、責任，“這裏面的企業家不僅是國營企業家，還有民營企業家。”未來的時代是企業家的時代。宋志平提到，國企和民企之間就像兄弟，彼此依存，他坦言，國企應該樹立為民企服務的思想。

他指出，全球化國際化是主流，單邊貿易主義會帶來一些困難，要用更加開放的中國市場就能融合掉很多東西。宋志平說，作為企業要積極參與國際分工，互利共贏，要站在道德高地上做企業。其次，聯合開發第三方（市場），同時要保護知識產權。他建議，中國的企業應該加大自主創新力度，加快企業轉型，實現產品的中高端化，環境綠色化。（8號樓工作室 邱慧 劉洋）

以下為演講摘編：

宋志平：尊敬的何社長，各位企業家朋友：

大家好！剛才主持人介紹了，我是來自於央企，不過我每年都來參加這個盛會，和企業家一起來溝通和交流，今天的主題是要我們一起來溝通和交流關於未來。關於未來，其實大家都有一些期盼，剛才何社長跟我說，關於未來，改革開放這個大方向是大家看得很清的，關於未來的經濟，大家怎麽看？想讓我給大家鼓鼓勁。我想講三個觀點。

一、關於國際化的問題。

因為現在大家也都很擔心，但是我是那麽看，我覺得全球化、國際化，這還是主流，貿易保護主義，單邊主義會給我們帶來一些困難，但是總的來講，我覺得還是我們以前有一句話叫“青山遮不住，畢竟東流去”，我覺得大的環境是無法改變的。

我們前不久剛開了進博會，在會上總書記作了一個激動人心的講話，我們的開放會越來越大，中國像個大海。我聽了以後也是心潮澎湃，我們回想一下，其實我們在改革開放初期的時候，其實西方社會並不理解我們，後來通過我們的開放贏得了共同支持中國經濟發展、改革的國際社會（環境）。

1992年小平“南巡講話”之前我們也一度遇到過困難。但是小平同志“南巡講話”之後，我們改革開放的社會高潮，又化解了很多矛盾。我今天又遇到了問題，遇到了整個國際對於中國快速崛起的適應性問題。遇到了貿易保護主義問題，怎麽解決它？我覺得還是這個方法，用更加開放的中國市場融合掉很多東西。

這次進博會來了3000多家國際上的大企業，攤位一加再加，場面極其輝煌。這反映了什麽？反映了一個將近14億人口正在崛起的經濟大國，對世界經濟的吸引力，對世界這些大型企業的吸引力。所以我為什麽用青山遮不住、畢竟東流去，這不是哪一個人能阻擋的。

我知道第二屆進博會已經在招商，而且第一屆的時候，有很多國外廠商已經把第二屆、第三屆的攤位都定了下來。所以我跟大家講這一點，我是想說，國際社會對一個開放的中國是非常之需要的。所以我們用繼續開放能夠贏得這個世界，我覺得我們在這個問題上，只要按這條路子走，我們不用過於擔心。

對於我們做企業來講，在未來的一段時間裏面，我們在國際化的過程中應該註意一些什麽，我也想跟大家提幾點建議。

第一點，我們要積極參與國際分工。也就是說在國際上，我們做生意也好，做企業也好，我們有得做，也讓別人有得做，我們不是說每一個都不讓你做了，而是說大家都揚長避短，大家都互利共贏，這樣一種思想，站在道德高地來做企業，創造一個良好的國際環境。我們要走出去，我們要引進來，我們在國外也收購，我們也同意外國公司來中國參與、合資。所以我覺得這些都是應該是開放的，應該是這樣去想問題。

最早改革開放初期的時候，我們主要是引進，這幾年我們主要是走出去。那麽下一段我覺得既要走出去，也要引進來，應該是這樣一個場面。我想這是第一點。

第二點，要聯合開發第三方。前不久在北京召開了中日兩國聯合開發第三方的合作論壇。這個論壇我也參加了，這個概念非常好。最近我剛剛到了西班牙，參加習主席的一些活動，那麽習主席的講話裏面一個非常重要的觀點，就是要聯合開發第三方。比如我們跟西班牙聯合開發拉丁美洲市場，中東市場等等這些。我覺得作為中國企業來講，我們在整個國際化過程中，不是去吃獨食，我們要和現在的這些跨國公司，一些發達國家，和它們共同聯合開發。像中國建材，我們在非洲做，就是和美國的施耐德聯合開發，在中亞做就是和日本的三菱聯合開發。不是大家說你來我走，而是大家一塊兒做。

第三點，一個很重要的是什麽？就是要保護知識產權。這次我在進博會上，我也到幾個跨國公司的大的攤位上，給它們的一些人講了講。我說其實中國這個社會，現在我們對於知識產權的保護也是越來越嚴格，所以你們的一些高技術，新的東西都可以放心大膽進來。我們現在的想法也是和以前不一樣了，你們一些東西，我們買進來，你們做的好，我們就用你們的，而不是說自己一定要把它造一造。有的適合我們造的我們就造，你造的好你就來。讓大家都把心放下。這也是特別重要。

當然，我們還是要繼續做好一帶一路的產能合作。一帶一路上我們已經很縱深了，但是在一帶一路上我們也要掌握一些基本原則。比如說我們為當地的經濟做貢獻，比如與當地的企業合作，比如說為當地人民做好事，能夠真真正正的走出去、走進去。我覺得這也是很重要的。我認為，國際環境會對我們越來越有利，今天出現的這些問題，也是我們發展過程中必然會出現的，想想改革開放這麽多年，其實我們一路上出現過不少問題，但是你看，我覺得一路上有一些海外媒體又唱衰我們，一會兒是中國要崩潰了，我覺得這個說過好多次，但是我們每次也沒有崩潰，只是說做的更好了。所以我覺得這一點大家還是要充滿信心。

我想跟大家說關於下一步的經濟，主要是加大自主創新的力度。這對我們來講非常重要，改革開放最初是從模仿創新說起的，我們技術的來源基本是靠模仿創新，經歷了40年之後，我們的基礎已經很好了。這個時候，我們要從模仿創新轉到自主創新來，這個自主創新我們剛才講了，就是要有大型的實驗室，有大量的科技人員，我們來進行創新。

我前不久剛剛去了日本，日本這個國家，其實過去也是模仿創新的一個工業企業，但是20年前，它們進行了艱難的轉型，大規模的進行自主創新。現在在十幾個領域裏面，他們基本都能占到前三名，所以這些變化也是我們的一面鏡子。我們這個社會也要積極的推動自主創新和集成創新，這一點是我想跟大家說的。

那麽第二點是關於轉型升級。我們在高質量發展這個過程裏邊，我們的企業都要轉型升級，我這次到日本去。日本的白色家電，過去大家知道支撐日本經濟的是什麽？家電和汽車。你看現在日本白色家電的企業還有幾家？基本上都撤出了。大家想想，日本在撤出白色家電的時候打擊多麽大，但是它艱難轉型。我們現在也遇到很多困難，我們的困難也有產能過剩的問題，也有中低端的制造問題，等等這些問題。那這些問題都要通過轉型。

轉型其實有三個問題，一個問題是產品要從中低端邁向中高端，這個大家都知道。第二個是大數據智能化，第三個是綠色化，也就是追求環境。這些是我們企業轉型的一個方向。所以，我們做企業一定要把這個東西想清楚，不要老固守在原來的東西。因為你看今天日本的家電，凡是快速轉型的，像日立、松下、東芝都比較成功，慢了一步的，像夏普都遇到很大的問題，所以社會發展到一定程度就得轉型，轉型對企業來講就得適應，我們得盡快跟上轉型的步伐，這是我給大家的一些建議。接下來是高質量發展社會對我們企業的一些要求。

第三段話我想講未來的時代是我們企業家的時代。第一是關於國企和民企。有時候媒體爭論一會兒民進國退，一會兒國進民退，實際上我們國家是一個共進的社會，像厲以寧教授講的，我們是以國有企業，混合所有制，民營企業三足鼎立共同發展的社會，國企和民企都是支持我們發展的重要力量，像一對孿生兄弟在共同的價值鏈上，產業鏈上彼此依存，所以我覺得我們應該積極創造國企和民企良好合作的環境。或者國企應該為民企服務，應該樹立為民企服務的思想。前不久剛剛召開了央企和民企共同合作的座談會，談得非常好。所以我希望媒體在這方面也能夠多做一些宣傳。因為我們這個國家既要有國企，也要有民企，這兩個都要存在。而且這兩個必須讓它們能夠共同發展，能夠共同促進，能夠全面更好的合作，我覺得這是我想今天跟大家講的。

今天我知道在座的很多都是民營企業家，我覺得大家也都跟國有企業，我相信也都跟國有企業有合作，那國有企業跟大家也在一起合作，其實國有企業離不開民營企業的支持。一個國有企業有許多民營企業為它做外包服務，如果沒有民營企業，今天的國有企業也是做不下去的，所以我希望我們大家共同的合作，通力合作，能夠把未來做成一個和諧的經濟社會。

二、在企業家的時代，我們還是要保護和弘揚企業家精神。

這句話講了很多，但是做起來其實並不那麽容易，所以，我就希望我們的各界在保護和弘揚企業家精神這方面，我覺得大家應該紮紮實實的做一些事情，真真正正按習主席，黨中央講的這樣，因為企業家是我們的經濟活力所在，所以我們的社會應該是一個企業家輩出的社會，應該是企業家創新型的社會。這一點也是非常重要的，企業家裏面，我覺得既有我們廣大的民營企業，也有那些有創新和奮鬥精神的這些國有企業家，大家在一起，共同的奮鬥。

我來講企業家精神，其實有三點。第一點是創新，第二點是堅守，第三點是責任。創新大家都覺得沒問題，企業家就要創新。那堅守呢？能不能長期堅守起來做？我今年62歲了，我做國企整整做了40年，應該說一路做過來，做過技術員、銷售員、廠長，做央企的領導人也做了17年，所以我覺得做企業沒有幾十年的功夫，做好企業也是挺難的。有時候我老講，你要把一件事情搞清楚需要十年時間，你要做的好一些可能20年，你說做到極致需要30年。別人說宋總你怎麽算出來，我說不是算出來是做出來的，就是需要時間。



三、是責任。作為我們企業家，我們不光要負經濟責任，還有社會責任，國家責任，這些責任也都在我們身上。古語講：窮則獨善其身、達者兼濟天下。我們都是達者，無論國有企業也好，無論民營企業也好，我們都應該形成共享的機制。就像任正非為什麽能發展這麽快，其實就是有一個分享的機制，把所有者和勞動者共享財富的機制，因為我們創造財富不光是為自己創造，也要為社會創造，也要為員工創造，把這個關系平衡好。這樣不但企業發展了，員工和企業共同成長了，同時也能夠為社會多做貢獻。所以，我對未來的看法，無論從國際上來看，無論從經濟發展的未來來看，無論從我們企業家社會來看，我還是覺得我們看主流。小的波折，小的曲折都會有的，這麽多年，其實我有時候常想，我們過幾年就有大點的困難，每一年都有小點的困難，那麽多的困難我們一路都走過來了。所以對未來，我覺得我們還是應該充滿信心。

我最後用我開頭的話結為：青山遮不住、畢竟東流去。謝謝大家。

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