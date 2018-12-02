李揚批"新公私合營論"：非常幼稚 不能好了傷疤忘了疼

新浪財經訊 “2018（第十七屆）中國企業領袖年會”於12月1日-2日在北京舉行。中國社會科學院學部委員，國際歐亞科學院院士李揚出席並演講。

李揚表示，公有制經濟和非公有制經濟協同發展是我國經濟未來的保障。中國改革初期就是改革國企，因為國企沒有效率、管理混亂，不能夠滿足十幾億人的生活需要。而國企改革無非是幾條路，發展民企、改革國企，國企、民企相互促進、相互競爭而發展。

“改革到今天突然有人有各種各樣關於國企和民企的奇談怪論，是很怪的，所以不能好了傷疤忘了疼。國企、民企同時存在、共同構成我們經濟基礎的這樣一個判斷，是基於中國還處於社會主義初級階段這個理論的”，李揚說，“哪能搞到幾十年就公私合營如何如何，這是非常幼稚、非常狂妄的”。

以下為演講實錄：

李揚：尊敬的各位嘉賓、女士們、先生們：

大家上午好！非常高興再次參加中國企業領袖年會，意義特別重大，我演講的主題是《企業和企業家是開啟未來的主力軍》。

我要講三個看法，第一個看法，企業是現代經濟的基本細胞。我覺得現在大家講企業、講企業家，有時候機會主義，因為經濟不好就來講企業。我們作為一個成熟的社會主義市場經濟制度，必須給企業、企業家應有的地位。關於這個問題，其實在改革開放初期，就有非常深入的探討。

中國社會科學院工業經濟研究所的前所長就做過這方面的研究，這位所長曾經是小說《紅巖》裏面《挺進報》的負責人，老革命家。經過這麼多年的研究，他在改革開放初期，也就是1979年的時候寫了一篇文章《企業本位論》，企業是本位，舍此沒有其他。這下把這個問題在改革開放初期就提的非常明確，在他看來企業有四個特點：

第一，企業是社會經濟的基本單元，大家想一想如果這個社會沒有企業是什麼樣的？那就回到了農耕社會，回到了自給自足的農耕社會，那當然很落後了。

第二，企業有自己的利益，它應當獨立經營。大家想一想1979年改革開放剛剛開始，他就很明確地說企業是有自己的利益，這個利益包括企業、企業內部的管理者與員工之間的關系。

第三，企業是獨立經營的，它的經營不應當受到幹擾，它應當有自己的追求，這個追求不應該受到外部的幹擾。

第四，國家和企業的關系應當是管理和被管理的、調控和被調控的關系，而不是誰領導誰的關系。

這個話今天聽起來好像是現代人說的，大家想一想40年前就已經把這個問題社會說清楚了。當然我們也非常遺憾的是40年前說清楚的道理，到今天也還沒有完全落實。我們還要不斷為企業呼籲，還要不斷地為企業家去呼籲，這種情況應當過去。

我在讀研究生的時候，我學的世界經濟，看了一本書《美國經濟史》，扉頁上有一句話叫美國人的事業就是辦企業。仔細想一想這個國家之所以到今天活力不散，就是因為他是以企業為本位。大家想一想特朗普的所有政策，包括他的減稅政策，都是要吸引優秀的企業回到美國，吸引別國優秀的企業到美國去創業。正是因為采取了這些措施，美國經濟在全世界恢覆得最好。

所以我想我們的第一條，要充分地認識而且牢牢地紮下根來，認識到企業是社會最基本的經濟單元，沒有企業就沒有經濟、就沒有增長、就沒有就業、就沒有收入，就沒有稅收。一定要有這樣牢固的觀念。

第二，企業家是現代生產要素的核心。一般我們說生產要素這個詞大家也都不會陌生，黨中央、國務院很多改革方案都說改革生產要素市場。生產要素一般說的是土地、勞動、資本，現代生產要素應該是有企業家的。而且土地、勞動、資本都是死的，這些死的要素要想活起來變成產品、變成財富，造福人類必須要有活的因素把他們組織起來，這個組織的力量就是企業家。

所以如果我們強調企業的重要性，那就沒有任何爭執了，我們同樣要強調企業家的重要性，這些企業家的活動使得這些死的要素組織起來形成了產品、服務造福人類。關於這一點，黨中央、國務院也早有論述，大家一定都記得2017年9月8日中共中央國務院在中國歷史上第一次發了一個關於企業家的文件，文件的名稱是《關於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的意見》。我註意到裏面我們現在討論的所有問題都說清楚了，問題就在於人們經常會忘掉其中說的一些原則，到現在還要來討論，其實大家應該很好地學習中共中央的文件。

這個文件有三個詞，一個是營造環境，另外一個是弘揚企業家精神，還有一個是發揮企業家作用，總之是圍繞企業家來展開的。我們如果說要強調企業家的作用，就應該把黨中央、國務院這樣一個文件拿出來好好地學習、更好地落實。

我體會企業家實際上有五個要點：

第一個要點就是創新，這和我們五大發展理念更好是契合的。我們知道創新的這個英文詞實際上是法文詞，法文詞的意思是冒風險的。所以它就揭示了創新的其實是一個有風險的事情，而企業家是敢冒這個風險的人。而且戰勝了風險、管理了風險，創造了豐碩的成果。所以企業家的這一精神我們要弘揚。

第二是競爭，企業家絕對不是在壟斷行業中產生的，競爭必須是在一個勢均力敵的情況下才能夠展開，只有在這種情況下才會有好的結果，才會有提高效率的結果。因此我們企業家要用自己的能力，用自己的技術，用自己的管理，去贏得競爭的優勢。

第三是擔當，既然敢於冒險，敢於競爭，當然企業家就是有擔當精神的。他能夠承受成功，也能夠承受失敗，這就是企業家精神。

第四他是誠信的，我們各種各樣的活動一定是在誠信的大的社會環境下展開的，沒有誠信就沒有現代企業。

最後一條是責任，企業家不僅其實對自己有責任，對自己的員工有責任，對自己的社區有責任，對自己的國家有責任，對歷史有責任。

這樣五個要點構成了企業家精神，我認為未來企業家要充分弘揚這五個精神。

第三句話我想說的是公有制經濟和非公有制經濟協同發展是我們未來的保障。這是一個老的、過去的話題，最近習主席親自把這個話題挑開了說，而且在那個重要的講話裏他也第一次公開地批評了一些錯誤的看法，這個應當說對我們是一個非常大的鼓舞。我想公平的說應當是民企、國企同等對待。這在我們的各項法規裏都說的很清楚。

我作為一個研究者，長期的研究者，改革開放一開始我就是研究者，到現在40年了。我們中國經濟一開始的改革就是改革國企，為什麼要改革國企？因為沒有效率，因為管理混亂，因為國企不能夠滿足十幾億人的生活需要，不能夠滿足這麼多嗷嗷待哺的人口。所以一開始就從國企改革開始，國企改革無非是幾條路，發展民企、改革國企，國企、民企相互促進、相互競爭而發展。所以改革到今天突然有人有各種各樣關於國企和民企的奇談怪論，是很怪的，所以不能好了傷疤忘了疼。國企、民企同時存在、共同構成我們經濟基礎的這樣一個判斷，是基於中國還處於社會主義初級階段這個理論的。



但因為它是初級階段，所以民企一定會存在，而且它一定構成社會經濟基礎的一個部分。現在大家在講這個問題，忘了這個基本理論。關於這個基本理論，關於社會主義初級階段要延續多久時間？所謂新的合作論、新的公私合營論，哪能搞到幾十年就公私合營如何如何，這是非常幼稚、非常狂妄的。

所以在今後，我覺得我們應當開啟的是一個民企、國企相互配合、相互促進、相互協作的環境。當然對於這個改革來說主體部分還在國企這塊，關於國企的問題中央的改革方略已經很清楚了，四個要點。第一個，我們逐漸過渡到管資本不管企業的體制上。第二個，要實行混合所有制的改革。第三個，國家的政策是競爭中進。第四個，要完善現代企業制度。有了這樣幾條之後，我相信我們就會形成一個國企、民企和諧發展的大環境。這樣一個大環境會開啟未來，會引導我們未來40年的高速發展。謝謝各位！

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責任編輯：謝長杉