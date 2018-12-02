時代集團總裁王小蘭：轉型之路才剛開始 沒那麽幸福

新浪財經訊 由《中國企業家》雜志社主辦的2018（第十七屆）中國企業領袖年會12月1日-2日在北京舉行，主題為：改革關頭勇者勝，時代集團公司總裁王小蘭出席並演講。

王小蘭稱，2018年對裝備制造業的企業來講非常難受，企業受到了宏觀經濟特別是金融環境趨緊的影響，上市公司股權質押遭到平倉風險，中型企業感受到了銀行的抽貸的風險，小企業由於P2P的整頓，融資無門。上市公司資本市場的融資能力2018年顯然和以往比有很大差距。“資金的壓力對我們每一個企業來講，大中小、上市、非上市的企業都覺得很困難。”

此外，企業還面臨著轉型的壓力。裝備制造業進入到互聯網下半場，開始用數字化、自動化、綠色化等等方面在開始進行產業的轉型。“這個轉型的路才剛剛開始，沒有那麽幸福。”

展望未來，王小蘭表示消費升級是未來發展趨勢之一，但還有兩個方面值得關註。一個就是新的經濟全球化，今後全球化發展的歷史會被改寫。她認為在新全球化背景下，企業家將會得到新的機會。

另外，裝備制造業在互聯網下半場也將得到新的機會，人工智能、大數據、雲計算處於技術革命階段，已經有相當多的互聯網領域的一些精英都進入，她認為，一旦進入到產業革命的落地階段，工業互聯網對行業的顛覆是我們今天所不能想象的。

所以，我們很關註一個是新經濟的全球化。一個是產業互聯網的到來。

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責任編輯：謝長杉