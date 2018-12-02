新華社評論員：攜手合作、互利共贏是唯一正確選擇

“無論前途是晴是雨，攜手合作、互利共贏是唯一正確選擇。”當地時間11月30日，二十國集團領導人第十三次峰會在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行，習近平主席出席第一階段會議並發表重要講話。習主席順應歷史大勢，突出問題導向，提出“四個堅持”的合作倡議，為全球經濟治理指明方向，展現了不懼挑戰、登高望遠的智慧擔當。

今年是國際金融危機發生10周年，也是二十國集團領導人峰會10周年。10年來，二十國集團同舟共濟、勠力同心，推動世界經濟走出衰退深淵，走上覆蘇增長的軌道，特別是2016年的杭州峰會，引領二十國集團從危機應對向長效治理機制轉型，被譽為二十國集團發展史上的一座裏程碑。以史為鑒，我們看到團結戰勝分歧、共贏取代獨大迸發的強大力量，更加堅定了攜手同行、共克時艱的合作決心。

放眼未來，人類發展進步大潮滾滾向前，世界經濟時有波折起伏，但各國走向開放、走向融合的大趨勢沒有改變，邁向利益共同體、責任共同體、命運共同體的大方向沒有改變。“智者順時而謀”，二十國集團經濟規模超過世界經濟總量的80%，理應登高望遠，以負責任態度引領世界經濟沿著正確軌道向前發展。

風雨無阻再出發，夥伴精神始終是二十國集團攻堅克難的寶貴財富。當前，經濟全球化遭遇逆風，單邊主義和保護主義上升，二十國集團成員間月均新增貿易限制措施比半年前翻了一番，2018年全球貨物貿易量增速可能下滑0.3%。越是面臨困難，就越要發揚夥伴精神，越要展現開放合作的寬廣胸懷。只有各國相互尊重、平等協商，加強政策協調，旗幟鮮明地維護自由貿易和基於規則的多邊貿易體制，才能推動世界經濟強勁、平衡、可持續、包容增長。

風雨無阻再出發，創新引領、普惠共贏始終是二十國集團與時偕行的不竭動力。創新是打開增長之鎖的關鍵鑰匙，普惠是推動共同發展的人間正道。杭州峰會期間，中國推動制定《二十國集團創新增長藍圖》，目的就是提升世界經濟的增長潛力。面對世界經濟數字化轉型的大勢所趨，既促進數字經濟和實體經濟深度融合，也關註新技術應用帶來的風險挑戰，既立足自身求發展，也敞開大門謀合作，才能更好引領和適應技術創新，造福更多國家和人民。

當今世界面臨的很多問題，歸根結底都是發展問題。阿根廷總統馬克裏日前倡導二十國集團本著“以人民為中心”的指導思想開展合作，不僅與中國的一貫主張不謀而合，也道出了各國的普遍心聲。把人民的獲得感、幸福感、安全感作為出發點和落腳點，將發展問題置於全球宏觀政策協調的突出位置，維護發展中國家發展利益和空間，就能填補“發展赤字”，讓經濟全球化造福所有國家和人民。

凡是過往，皆為序章。從歐洲到拉美，從雙邊到多邊，透過習近平主席的外交足跡，人們聆聽著“中國開放的大門不會關閉，只會越開越大”的堅定決心，感知著“中國經濟是一片大海”的開闊胸襟，體會著“我們同在一條船上”的天下情懷，也見證了中國推動建設開放型世界經濟、支持經濟全球化的務實舉措。一個個難忘的瞬間，向世界展現了新時代中國攜手世界、共謀發展的魄力與擔當，刻印著構建人類命運共同體的堅實步伐。

新華社評論員