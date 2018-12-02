我國最大凝析氣田天然氣日處理能力達2000萬立方米

新華社烏魯木齊12月2日電（蘇華、黨輝）2日淩晨，隨著迪那2油氣處理廠擴建工程的投產，我國最大凝析氣田——迪那2氣田，天然氣將在原有日處理能力1600萬立方米的基礎上，又新增一套400萬立方米的裝置，總處理量達到2000萬立方米/日。

位於新疆庫車縣境內的迪那2氣田，是迄今為止國內最大的凝析氣田，屬於深層異常高壓凝析氣藏，到目前開發了迪那1、迪那2、吐孜、迪北四個區塊，年設計處理天然氣50億立方米。

迪那2氣田自2009年6月28日一次投產以來，裝置連續多年高位運行，已累計外輸天然氣480億立方米。近年來，隨著西氣東輸下遊用氣量增加，迪那2氣田天然氣年處理量逐年攀升，油氣處理裝置逼近處理能力極限。

作為塔裏木油田公司3000萬噸大油氣田建設和今冬明春天然氣保供的重點項目，迪那2油氣處理廠擴建工程建成投產後，天然氣日處理能力新增400萬立方米，有效破解了氣源地“憋氣”現象，有力提升了向西氣東輸供氣的保障能力。

塔裏木油田是西氣東輸的源頭、主氣源地之一，目前擔負著向以上海為中心的華東地區、以北京為中心的華北地區共15個省份、120個大中型城市供氣的任務。目前,塔裏木油田已經建成克拉2、迪那2、克深、英買力、牙哈等多個大型氣田，在2017年底天然氣產量占據全國生產總量的六分之一，成為我國陸上第三大油氣田。到2020年，塔裏木油田天然氣產量將突破300億立方米，將建成3000萬噸大油氣田。