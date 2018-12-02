瑞銀證券成首家外資控股券商

路透上海12月1日 - 瑞銀證券將成為中國境內第一家實現外資控股的證券公司。證監會周五晚間發布公告稱，於近日依法核準瑞銀集團(UBS AG) (UBSG.S)(UBS.N)增持瑞銀證券有限責任公司的股比至51%，核準瑞銀證券有限責任公司變更實際控制人。

這是《外商投資證券公司管理辦法》發布實施後，證監會核準的首家外資控股證券公司。

5月2日，瑞銀向證監會申請將瑞銀證券的股權比例從24.99%增至51%，成為首家在中國內地申請控股證券公司的外資機構；證監會受理瑞銀證券的《證券公司變更5%以上股權的實際控制人審批》；

7月17日，證監會第一次反饋意見，至11月30日核準股權變更，共歷時212天。

公開信息顯示，瑞銀將收購中國國電資本控股有限公司以及中糧集團有限公司分別持有的12.01%及14%瑞銀證券股權。此次股權收購交易完成後，瑞銀證券的股東方及持股比例將相應變更為：瑞銀集團（51%）、北京國祥資產管理有限公司（33%）、廣東省交通集團有限公司（14.01%），以及中國國電資本控股有限公司（1.99%）。

此外，野村控股株式會社、J.P. Morgan Broking （Hong Kong） Limited等多家海外機構先後向中國證監會提交了設立外商投資證券公司的申請材料，擬持股比例均為51%。目前，上述兩家的申請材料均已獲得證監會第一次反饋意見。

證監會表示，下一步，將繼續堅定落實對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，紮紮實實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。