國內鋼價繼續下跌 鐵礦石市場弱勢下行

國內現貨鋼價繼續下跌，跌幅略有收窄，市場心態相對悲觀。鐵礦石市場弱勢下行，礦石需求出現減量的趨勢。

據國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場報告，最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於140.05點，較上周下跌4.86%。相關期貨市場低位反彈後再度趨弱，現貨鋼價延續跌勢，不過跌幅較上一周有所收窄。商家積極降價出貨，但鋼市成交量雖一度短暫有所好轉，大部分時間的表現卻依舊疲弱。

據分析，在建築鋼市場上，價格大幅下跌。全國主要市場主流規格螺紋鋼品種的均價為每噸4006元，一周下跌215元。從最新公布的庫存數據來看，社會庫存繼續下降，但鋼廠庫存持續累積，這說明，因為終端需求減弱，商家拿貨放緩，鋼廠的壓力開始增加。

在板材市場上，價格總體下跌。熱軋板卷價格大幅下跌，全國主要市場主流規格熱軋產品的市場均價為每噸3652元，一周下跌167元。中厚板價格大幅下跌，全國主要市場主流規格普中板的平均價格為每噸3777元，一周下跌174元。如今，鋼廠利潤已大幅收縮，各類檢修信息正在逐漸增多。但不論是被動限產還是主動減產，暫時還難以看到供應端的產量壓力出現大幅有效的緩解。

鐵礦石市場繼續處於弱勢下行的行情中。據“西本新幹線”的最新報告，在國產礦市場上，11月份國內鐵精粉行情弱勢下跌，鋼企的采購積極性下降。11月份進口鐵礦石價格明顯下跌，全國主要港口進口鐵礦石的庫存也有所下降。多數鋼企按需采購，對礦石的需求將進一步減量。

相關機構分析認為，國內鋼價在11月初達到年內最高，其後在各類因素的綜合作用下，終端需求回落，市場心態明顯趨於悲觀，帶動鋼價持續下跌。短期內，鋼市在供需均弱的局面下，將以震蕩趨弱的走勢為主。

新華社記者李榮