王毅：中美雙方同意停止相互加征新的關稅

當地時間12月1日晚，國務委員兼外交部長王毅在布宜諾斯艾利斯舉行中外記者會，介紹剛剛結束的中美元首會晤情況。

王毅說，12月1日晚，中國國家主席習近平應邀同美國總統特朗普在布宜諾斯艾利斯共進晚餐並舉行會晤。這次會晤是中美兩國元首自去年11月北京會晤以來的再次聚會。兩國元首在友好坦誠的氣氛中進行了兩個半小時的深入交流，遠遠超出了預定時間。這次會晤十分成功，達成了重要共識，為今後一個時期的中美關系指明了方向。

王毅說，習近平主席在會晤中指出，中美作為兩個大國，在促進世界和平與繁榮方面共同肩負的責任越來越重大，合作是雙方最好的選擇。兩國元首同意，中美關系一定要搞好，也一定會搞好。雙方同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系。兩國元首將通過訪問、會晤、通話、通信等方式保持密切交往，共同引領中美關系的發展方向。雙方將適時再次進行互訪。雙方願共同努力，推動兩國各領域交流合作取得更多的成果。

王毅說，雙方就經貿問題進行的討論十分積極，富有建設性。兩國元首達成共識，停止相互加征新的關稅。雙方就如何妥善解決存在的分歧和問題提出了一系列建設性方案。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買適銷對路的商品，逐步緩解貿易不平衡問題。雙方同意相互開放市場，在中國推進新一輪改革開放進程中使美方的合理關切得到逐步解決。雙方工作團隊將按照兩國元首達成的原則共識，朝著取消所有加征關稅的方向，加緊磋商，盡早達成互利雙贏的具體協議。

雙方都認為上述原則共識意義重大，不僅有效阻止了經貿摩擦的進一步擴大，而且為雙方合作共贏開辟了新的前景；不僅有利於中美兩國各自的發展和人民的福祉，而且有利於世界經濟的穩定增長，符合各國利益。事實證明，中美之間的共同利益大於分歧，合作的需要大於摩擦。只要雙方本著相互尊重精神，照顧彼此關切，以平等的態度認真對話，就可以找到合作共贏的解決問題辦法。

雙方還同意采取積極行動加強執法、禁毒合作，包括對芬太尼類物質的管控。中方迄今采取的措施得到了包括美國在內國際社會的充分肯定。中方決定對芬太尼類物質進行整類列管，並啟動有關法規的調整程序。

王毅表示，中方重申了在台灣問題上的原則立場，美方表示將繼續奉行一個中國政策。雙方就朝鮮半島問題交換了意見，中方支持美朝領導人再次會晤，希望美朝雙方相向而行，照顧彼此合理關切，並行推進半島完全無核化和建立半島和平機制。美方讚賞中方發揮的積極作用，希望同中方就此保持溝通與協調。

王毅最後指出，通過這次重要會晤，兩國元首為妥善解決中美間存在的問題、推動中美關系發展作出了規劃，指明了方向。我們雙方將按照兩國元首確定的原則和方向采取積極行動，相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，推動中美關系長期健康穩定發展，更多、更好地造福兩國和世界人民。

新華社 新華社記者李學仁攝