國家主席習近平11月30日出席在布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團領導人第十三次峰會第一階段會議，並發表題為《登高望遠，牢牢把握世界經濟正確方向》的重要講話。在當前世界經濟面臨多種風險挑戰的關口，習近平主席的重要講話審時度勢，綜合施策，為世界經濟穩健前行作出正確而有力的指引。

洞察歷史大勢，才能掌握未來。世界經濟時有波折起伏，但各國走向開放、走向融合的大趨勢沒有改變。只有登高望遠，才能不畏浮雲遮望眼，以負責任態度把握世界經濟大方向。習近平主席明確指出，攜手合作、互利共贏是唯一正確選擇。

為推動世界經濟沿著正確軌道向前發展，習近平主席提出“四個堅持”：堅持開放合作，維護多邊貿易體制；堅持夥伴精神，加強宏觀政策協調；堅持創新引領，挖掘經濟增長動力；堅持普惠共贏，促進全球包容發展。

這“四個堅持”，針對當前保護主義和單邊主義擡頭、經濟全球化遭遇逆風等風險，針對經濟增長新舊動能轉換尚未完成、貧富差距和社會矛盾壓力不斷增加等挑戰，有力回答了時代之問。這“四個堅持”，既立足當下又著眼長遠，發出了堅定捍衛多邊體系和自由貿易、完善全球經濟治理的強烈信號，為促進世界經濟開放、包容和健康發展指出了明確方向。

這“四個堅持”，與近幾年二十國集團領導人峰會上的中國倡議一脈相承。從俄羅斯聖彼得堡到澳大利亞布裏斯班，再到土耳其安塔利亞，從中國杭州到德國漢堡，中國領導人提出了一系列“中國策”，為推進全球經濟治理積極貢獻中國智慧，贏得廣泛讚譽。從“建設開放型世界經濟”到“實現聯動增長”，從“推進改革創新”到“積極協調宏觀經濟政策”，中國方案和中國理念日益深入人心。

中國倡議順應發展大勢，回應了世界各國謀求和平繁榮、合作共贏的呼聲。聯合國秘書長古特雷斯讚賞中國是“多邊主義最為重要的支撐”。巴西—中國研究中心主任埃萬德羅·卡瓦略表示，中國在應對和解決全球問題上一貫保持積極主動作為，“中國已成為全球經濟發展的關鍵要素”。

行動是最有力的語言。中國的快速發展，為世界經濟持續註入強勁動力。今年是改革開放40周年。40年來，中國人民取得了舉世矚目的發展成就：人均可支配收入增長22.8倍，貧困人口減少了7.4億，連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%……近14億人口的東方大國始終保持穩健發展的勢頭，是全球發展繁榮的強大支撐與穩定動力。

自立立人，自達達人。中國的發展得益於世界，也始終不忘回饋世界。中國承諾堅定不移走深化改革、擴大開放的道路，謀求與各國實現共同發展。今年以來，中國實施了一系列擴大開放的有力舉措，從發布新版外商投資負面清單到大幅放開眾多領域外商投資市場準入，從加強知識產權保護到加大減稅降費力度，不一而足。中國已成功舉辦首屆國際進口博覽會，之後將每年舉辦一次，以行動展現支持貿易自由化、主動向世界開放市場的決心。中國提出的“一帶一路”倡議，正在不斷書寫造福沿線各國的動人故事。

新華國際時評：世界經濟前行的“中國策”

在世界經濟面臨歷史性選擇的關口，中國方案展現了一個負責任大國的胸懷與擔當，中國行動為國際社會帶來巨大動力和信心。期待各國攜起手來，同舟共濟，共同推動世界經濟大船乘風破浪，平穩前行。

新華社記者鄭漢根