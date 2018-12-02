新華國際時評：只要有誠意 中美之間沒有解決不了的問題！

這是全球矚目的焦點時刻——當地時間１日晚，中美兩國元首在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行會晤，就有關經貿問題達成共識，決定停止升級關稅等貿易限制措施。這無疑讓全世界關心中美問題的人暫時松了一口氣，也讓人們堅信：只要雙方抱有解決問題的誠意，就沒有解決不了的問題！

中美關系正處在重要關頭，此次會晤是自今年３月雙邊經貿摩擦不斷升級以來，兩國元首繼兩次通話後首次面對面溝通。雙方決定停止升級關稅等貿易限制措施，意味著雙方將不再提高現有的加征關稅稅率，也不再針對其他產品采取加征關稅措施。這一積極信號為下一階段中美經貿關系發展指明方向、註入動力。

解決中美經貿問題，心態最重要。從今年春天到冬天，本輪中美經貿摩擦已持續８個多月，其間達成共識又遭美方撕毀，尤其近期美方發出的不同聲音，引發外界對中美經貿合作前景的擔憂。此次中美雙方選擇在布宜諾斯艾利斯進行會晤，積極的心態讓外界看到了盡早解決問題的曙光。

解決中美經貿問題，關鍵看行動。從太平洋到大西洋，歷經前期三次磋商，中美雙方在過招中對彼此更熟悉，也積累了更多經驗。中方在應對分歧中以守為攻、以靜制動，在堅持捍衛國家核心利益和人民群眾根本利益底線的基礎上適時出台反制措施，同時繼續深化改革擴大開放，這種從容淡定的應對智慧贏得國際社會認可。

一個時代有一個時代的問題。問題本身並不可怕，關鍵是采取正確的方法來解決問題。此次會晤踩下了中美經貿摩擦進一步升級的“剎車”，但考慮到中美經濟的體量和關系的覆雜性，要想實質性解決問題註定任重道遠。中美雙方要珍視這來之不易的重要一步，以更從容淡定理性的心態積極應對。當前兩國經貿團隊要落實好兩國元首指示，立即著手解決彼此關切問題，加緊磋商，達成協議，取消今年以來加征的關稅，推動雙邊經貿關系盡快回到正常軌道，實現雙贏。

對中國而言，無論外部風雲如何變幻，關鍵還要按照既定節奏辦好自己的事情，以不變應萬變。中方不斷釋放從包括美國在內的世界各國擴大進口信號，回應了美方部分貿易關切，更多則為了滿足中國人民日益增長的美好生活需要和促進高質量經濟發展，並與世界各國共享中國紅利。

登高望遠天地闊，縱橫捭闔自從容。“中美作為兩個大國，都有重要影響，在促進世界和平和繁榮方面共同肩負著重要責任，合作是雙方最好的選擇。”透過習近平主席在會晤開場白的話，我們相信，站在中美建交即將４０周年的歷史關口，只要雙方共同努力，排除幹擾，積累互信，相向而行，就有足夠的智慧和時間妥處分歧，推動新時期的中美經貿合作破浪前行。

新華社 記者韓潔王沛