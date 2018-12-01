上交所副總經理：正在研究起草科創板註冊制相關方案

上證報訊 在第14屆中國（深圳）國際期貨大會上，提及科創板註冊制相關問題時，上海證券交易所副總經理劉紹統表示，目前上交所正在證監會的指導下，依據相應的法律法規，研究起草科創板註冊制相關方案、業務規則、和配套的制度，開發相應的技術細則，抓緊推進各項工作，爭取能夠積極穩妥落實落地。

上交所副總談科創板註冊制：兼顧流動性 與現板塊協同

“它也是資本市場的一個整體的上的一個制度創新，對參加強資本市場科技創新的結合，提升資本市場服務實體經濟的能力，應該也說有重大的意義。設立科創板和試點註冊制，應該結合科創企業的特點和需求，建立增強發行上市之後的包容性。資本市場應該支持擁有核心技術、市場政策比較高、屬於高新技術產業或者戰略新興產業，並且達到一定條件的科創企業的上市。

劉紹統還表示，註冊制在我們國內已經研究了很長時間，這次試點註冊制應該學習借鑒國際資本市場註冊制的經驗，結合我國的實際來嘗試探索，形成比較明確的上市標準和時間預期，讓市場在資源配置中發揮決定性的作用。同時根據科創企業運營的規律和投資者的風險識別和承受能力，兼顧市場的流動性，也應當完善科創板相關投資者的適當性制度，完善相關的交易機制選擇，選擇適合科創板的相關的交易機制。

與此同時，從上市到退市，應該說加強監管非常重要，所以在這個過程中應該強化對發行人申報發行、信息披露的監管，強化中介機構的責任，強化對投資者權利的保護。只有市場增強了市場約束，應該說科創板和試點註冊制的這項工作才能夠做得更好，爭取努力能夠建設好一二級市場平衡的健康發展的市場。

劉紹統說，目前上交所正在證監會的指導下，依據相關的法律法規，研究起草相關的方案業務規則和配套的制度，開發相應的技術系統，積極抓緊推進各項工作，爭取能夠積極穩妥落實。

”應該說科創板和註冊制是我國國際資本市場的組成部分，這個板塊將與資本市場的現有板塊協同，這個市場與現有資本市場的各個市場協同，服務於實體經濟，更好地服務於科技創新。“劉紹統說。

責任編輯：陳悠然 SF104