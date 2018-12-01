安保工程控股(01627-HK)收購門、門框、傢俬等業務

安保工程控股(01627-HK)公布，11月30日，買方與賣方Golden Stone Asia Inc.訂立股權轉讓協議及股東協議，據此，買方同意購買合營公司50%股份及貸款，代價為6000萬元。賣方於完成後將持有合營公司50%股權及50%股東貸款。

安保工程控股入股合營公司的唯一業務為持有建興(香港)及建興工程的全部已發行股本。建興工程為一間於2018年於香港註冊成立之有限公司，其為合營公司的一間附屬公司。於股權轉讓協議日期，建興工程主要於香港從事門、門框、傢俬及其他相關產品的安裝及買賣。建興(香港)於2018年於香港註冊成立，其唯一業務為持有東莞建盈之全部權益。

東莞建盈為一間於2009年於中國成立的有限公司，其註冊及全部已繳足股本為800萬元。東莞建盈主要在中國的一家廠房從事製造門、門框、傢俬及其他相關產品，該廠房座落一幅位於中國東莞市大岭山鎮太公村的租賃土地，土地面積約為28,700平方米，其經營租賃將於2022年3月31日屆滿，惟有權可延期3年。

買方為Grand Superb Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其為安保控股的直接全資擁有附屬公司Vital Tool的直接全資擁有附屬公司、安保控股間接全資擁有的附屬公司及盈信(00015-HK)間接非全資擁有的附屬公司。

