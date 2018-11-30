維他奶國際：背靠中國内地年賣豆奶65億，產能觸頂增速將放緩

在香港家喻戶曉的維他奶豆奶，不聲不響的進入中國内地KA賣場、大型商超，甚至在小區樓下便利店里，視線最好的位置也被維他奶豆奶佔得滿滿當當。

迄今為止，中國内地已是維他奶國際最大、最重要的市場，其年營收貢獻佔比超過60%。

去年以來，公司賣掉北美豆腐業務，除在菲律賓成立豆奶合營公司之外，聚焦的重心仍然放在中國内地，公司提出“更廣更深”的策略，將内地市場的擴張引向縱深。

不過，中國内地市場年收入增速30%以上，產能擴張或已滞後，公司稱渴望繼續增長，但增長速度將稍微放緩。

中國内地貢獻6成收入

11月21日，維他奶國際（00345.HK）披露2018/2019中期報告顯示，公司實現營業收入44.48億港元，其中，中國内地實現營收29.92億港元，佔比公司營收總額67.27%。

今年3月底，在維他奶國際披露2017/2018財年報告里，公司營業收入64.65億港元，來自中國内地的營業收入37億港元，佔比公司營收總額57.23%。

不僅來自中國内地的營收比重逐年增加，其營收及溢利增長同樣如此，2018/2019中期報告顯示，公司於中國内地營收增長33%，溢利增長42%；去年同期，其收入和溢利分别增長39%和41%。

10年前，中國内地還隻是公司的一個小市場，當時的北美地區、新西蘭及澳洲地區的銷售額佔比遠高於中國内地。從2009年開始，中國内地市場銷售佔比超越澳洲、新西蘭及北美地區。

這源於公司執行“更深更廣”經營策略，加之挖來百事可樂前華南區銷售總監袁傑，在中國内地市場聚焦併做大即飲豆奶產品。

2009年後，中國内地市場徹底從維他奶國際全球多個市場板塊中崛起，2009/2010中期報告顯示，來自中國内地市場貢獻的收入佔比為28%。

2010/2011財年數據顯示，公司在中國内地銷售8.54億港元，佔比公司營收總額的26%。

2014年，維他奶國際在中國内地實現營業收入19.16億港元，已與核心市場港澳地區收入20.49億港元相差無幾。

2015/2016財年，中國内地銷售額佔比增至43%，首次超過香港市場。

即便是在牛奶業遭受重創的三聚氰胺事件後，維他奶國際業績絲毫沒受到影響反而一直保持增長，併從華南地區向全國擴張。

一盒豆奶毛利率53%

中國内地市場不隻有維他奶國際（00345.HK）銷售即飲豆奶產品，在過去3年里，伊利股份（600887.SH）、蒙牛乳業（02319.HK）、達利食品（03799.HK），包括老牌豆奶企業維維股份(600300.SH)等都推出同類產品。

與内地食品巨頭企業動辄斥資數億、請明星代言以及全國性渠道鋪貨不同，維他奶國際相當低調，基本沒廣告投放，產品卻不聲不響的落地KA賣場、大商超，甚至小區便利店。

斑馬消費註意到，公司低調行事的風格是原因之一，另外一個原因則是產品設計。

維他奶國際旗下的豆奶產品口味分得細緻與明確，無論是豆奶、奶茶、豆漿和檸檬茶，特别註意個性需求，分為低糖、無糖、正常糖等口味，就連奶茶產品就有正常濃度和茶濃兩種，公司在終端用戶上的用心可見一斑。

另外，消費者對喝豆奶習慣的改變，一定程度推動維他奶產品大行於市。

“豆奶大王”維維股份做了25年豆奶粉產品，其豆奶粉市場佔有率一度超過70%，佔據市場主導地區，隨著瓶裝、包裝豆奶的出現，利潤空間較小的豆奶粉業務漸顯疲態。

2017年，維維股份豆奶粉（含豆漿粉及嚼益嚼）銷量8.66萬噸，較上年增加1.04%，實現營收15.10億元，較上年增加0.22%。

維維股份豆奶粉的市場份額從1997年的70%降至目前約30%，豆奶從熱衝到即飲，維他奶國際恰好迎合了這一飲用習慣，最終銷量迎來爆發。

毛利率方面，維他奶國際一直保持在53%左右，特别是2017年大豆、奶粉等原材料成本上漲壓力下，公司仍能保持和上一財年同樣的毛利率。

根據歐睿國際2016年數據，中國豆奶（豆漿）整體零售市場規模為84億元，維他奶在中國的品牌份額為42%。

產能觸頂，增速放緩？

在2017/2018財年，維他奶國際（00345.HK）出售了北美的豆腐業務，在菲律賓成立豆奶合營公司，公司對外宣稱，今後將“更加集中發展具有龐大潛力的亞洲地區及核心品類”。

這意味著特别是將在中國内地擴張的加速，對公司的產能提出了需求。

截至目前，維他奶國際在中國内地已有深圳、佛山、武漢和上海四家工廠，雖然公司沒有披露年產能狀況，但從中國内地年營收增速30%以上，以及從公司非流動資產數據的變化佐證，公司對擴張產能的需求。

2018/2019中期報告顯示，公司自用租賃土地和其他物業、廠房及設備大幅增加，非流動資產從上年同期的23.49億港元增至當期的25.12億港元，增加1.63億港元。

在2017/2018中期報告中，公司的資本性支出增至1.68億港元，公司稱主要用於購置新生產線以及提升香港及中國内地現有的生產機器。

業内人士分析，大幅增加機器、土地及設備等固定資產，意味著公司在收入增速的同時，產能擴張已經滞後。

2018年10月30日，維他奶國際投資10億元在東莞開工建設國内最大的生產中心，預計2021年投產，據報道東莞工廠投產後現有產能會翻一番，這也從側面顯示出維他奶國際依然面臨最近3年面臨產能緊張的狀況。

維他奶國際已預計到這種局面，正如它在2018/2019中報里所說，公司渴望繼續增長，但增長速度將稍微放緩。