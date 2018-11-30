Airbnb要自己造房了 IPO有望明年啟動

短租巨頭 Airbnb 正在從房屋租賃業務拓展至房屋建設。

據《華盛頓郵報》11 月 29 日消息，Airbnb 正式推出了名為「後院」（Backyard）的新產品，為用戶提供不同風格的預製房屋原型。

Airbnb 在新聞發布會上稱，名為 Backyard 的新項目是「一項旨在設計，建造和共享住宅的新方法的原型的倡議」。類似增加備用房間方式，可以修建在後院，也可以為獨立房屋。

此前 Airbnb 短租業務在多個國家城市遭遇限制。而這項計劃使得 Airbnb 在房屋租賃基礎上，增加了房地產開發的投資組合。

Airbnb 聯合創始人喬伊 · 戈比亞（Joe Gebbia）表示，目前公司正在招募由建築師、設計師和工程師等來執行這個項目。他預計到 2019 年秋季，Airbnb 將會推出一些原型產品，但目前尚不清楚 Airbnb 如何從這項業務中賺錢。

紐約大學斯特恩商學院教授 Arun Sundararajan 對此表示，今天的 Airbnb 是使用自住而建造的房屋，只是偶爾用於商業用途，但下一步需要考慮的是，讓房屋從一開始就可以使用混合用途。」 如果生活空間從一開始就按照這種方式設計，那麼 Airbnb 的房屋上市潛力可能會增長。

同時，Joe Gebbia 引用了聯合國的預測，稱未來 40 年全球建築將以前所未有的速度增長，相當於每周都會建造一座新巴黎，「建築物的生產方式已經過時，產生了大量的廢物。」他說，「後院」的推出，目標是減少建築過程中的浪費，並最大程度地考慮環保。

在不斷變化的內外環境前，為保持競爭力，Airbnb 正在重新思考調整業務。

作為共享經濟的早期開拓者，Airbnb 在全球近 200 個國家擁有 500 萬個租賃房源。旗下業務也已經從短租拓展至旅行預訂、餐廳預訂，以及大樓的整租等。

Airbnb 此次將業務拓展至房屋建設，尋找新的增長點，被外界視為在為 2019 年啟動的 IPO 做準備。

在一年多前，Airbnb 就對外宣稱啟動上市計劃。2017 年 3 月，Airbnb 完成了新一輪 10 億美元的融資，是此前 F 輪融資的一部分。彼時，Airbnb CEO 布萊恩切斯基表示，Airbnb 上市流程的周期約為 2 年，當時已經完成了一半。這也就意味著原計劃為 2018 年上市。

根據彭博社 Olivia Zalesk 的內部預測，Airbnb 在 2017 年共計收入 26 億美元，利潤高達 9300 萬美元，IPO 似乎近在眼前。

但今年 2 月份，Airbnb 首席財務官勞倫斯托西宣布離職，業內普遍認為 Airbnb 的 IPO 的進度也因此受影響。據了解，曾在上市公司任職高管的勞倫斯托西，擁有豐富的 IPO 經驗。業內曾猜測 Airbnb 自 2015 年聘任他為首席財務官就是在為 IPO 做準備。

新京報報導稱，Airbnb 相關負責人表示，目前 Airbnb 正在採取一系列措施做好在 2019 年上市的準備。雖然還沒有確定 2019 年是否上市，但 Airbnb 的目標是爭取在 2019 年 7 月 1 日前做好上市準備。

11 月 27 日，Airbnb 新任命戴夫 · 斯蒂芬森 (Dave Stephenson) 為公司 CFO，填補了這一空缺近 10 個月之久的職位。此前，斯蒂芬森在亞馬遜任全球消費者集團的副總裁兼首席財務官。

外界認為，Airbnb 將是明年規模最大的 IPO 之一，而斯蒂芬森會帶來他在上市公司的經驗。