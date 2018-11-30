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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/29  107/11/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.64620   10.64510   0.00110    0.01033
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.71330    9.70270   0.01060    0.10925
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.71600    9.70540   0.01060    0.10922
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.66610    9.65320   0.01290    0.13363
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.66620    9.65330   0.01290    0.13363
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.00000   21.57000   0.43000    1.99351
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.24000   22.63000   0.61000    2.69554
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.04280    9.03790   0.00490    0.05422
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.36440    9.35870   0.00570    0.06091
中國信託台灣活力基金                                               13.02000   12.94000   0.08000    0.61824
中國信託台灣優勢基金                                               14.88000   14.86000   0.02000    0.13459
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.21000    7.93000   0.28000    3.53090
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.80000    8.49000   0.31000    3.65135
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85620    9.83950   0.01670    0.16972
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10820    9.09280   0.01540    0.16936
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.20810   10.19360   0.01450    0.14225
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.39510    9.38180   0.01330    0.14176
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.30590   10.09830   0.20760    2.05579
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.90690    8.72750   0.17940    2.05557
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.64520   10.58680   0.05840    0.55163
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.49680    9.44470   0.05210    0.55163
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.07000    9.88000   0.19000    1.92308
中國信託智能運動基金-美元                                           9.76000    9.58000   0.18000    1.87891
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.88000    8.65000   0.23000    2.65896
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.73000    8.51000   0.22000    2.58519
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99970   10.99960   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.29580    9.27800   0.01780    0.19185
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.83920    8.82230   0.01690    0.19156
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.44990    9.43300   0.01690    0.17916
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.98050    8.96450   0.01600    0.17848
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.97000   10.80000   0.17000    1.57407
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.55000   10.39000   0.16000    1.53994
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.09000   10.92000   0.17000    1.55678
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.73000   10.57000   0.16000    1.51372
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元大2001基金                                                       53.45000   53.16000   0.29000    0.54552
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.56470   38.67130  -0.10660   -0.27566
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.70840   36.87720  -0.16880   -0.45774
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.10000   16.91000   0.19000    1.12360
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50540   11.50430   0.00110    0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.53790   10.51230   0.02560    0.24352
元大上證50基金                                                     26.98000   27.21000  -0.23000   -0.84528
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.02000    8.95000   0.07000    0.78212
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.03000   12.93000   0.10000    0.77340
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.09900   11.97900   0.12000    1.00175
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.37000   16.20200   0.16800    1.03691
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.60000    9.54100   0.05900    0.61838
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.17400    9.09600   0.07800    0.85752
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.85000    2.84000   0.01000    0.35211
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.80270   45.85780  -0.05510   -0.12015
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50740   10.51250  -0.00510   -0.04851
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67580    9.68050  -0.00470   -0.04855
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60390    9.58610   0.01780    0.18569
元大巴西指數基金                                                    6.42100    6.28000   0.14100    2.24522
元大巴菲特基金                                                     24.15000   24.12000   0.03000    0.12438
元大日經225基金                                                    28.01000   27.92000   0.09000    0.32235
元大台商收成基金                                                   20.00000   20.03000  -0.03000   -0.14978
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.76000   32.72000   0.04000    0.12225
元大台灣中型100基金                                                29.33000   29.26000   0.07000    0.23923
元大台灣加權股價指數基金                                           23.30300   23.28600   0.01700    0.07301
元大台灣卓越50基金                                                 76.91000   76.90000   0.01000    0.01300
元大台灣金融基金                                                   16.86000   16.96000  -0.10000   -0.58962
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.20000   28.18000   0.02000    0.07097
元大台灣高股息基金                                                 24.32000   24.36000  -0.04000   -0.16420
元大台灣電子科技基金                                               31.58000   31.44000   0.14000    0.44529
元大全球ETF成長組合基金                                            10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.31000   14.19000   0.12000    0.84567
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.72000   12.67000   0.05000    0.39463
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.87000    8.83000   0.04000    0.45300
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.57000   12.55000   0.02000    0.15936
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.70000   11.65600   0.04400    0.37749
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.54000    8.43000   0.11000    1.30486
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.48000    6.40000   0.08000    1.25000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.10000    8.03000   0.07000    0.87173
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.32000    6.27000   0.05000    0.79745
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.00700    8.90900   0.09800    1.10001
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.70000   12.58000   0.12000    0.95390
元大全球農業商機基金                                               16.70000   16.50000   0.20000    1.21212
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
元大印尼指數基金                                                    9.05100    9.08700  -0.03600   -0.39617
元大印度指數基金                                                    9.47400    9.37200   0.10200    1.08835
元大印度基金                                                       11.98000   11.87000   0.11000    0.92671
元大多多基金                                                       15.62000   15.52000   0.10000    0.64433
元大多福基金                                                       47.65000   47.71000  -0.06000   -0.12576
元大亞太成長基金                                                    8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.65650    8.62330   0.03320    0.38500
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06700    7.03990   0.02710    0.38495
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.00100    8.94900   0.05200    0.58107
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.46900    9.51800  -0.04900   -0.51481
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98580    9.98750  -0.00170   -0.01702
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99870    9.99860   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99870    9.99860   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.00790   10.00450   0.00340    0.03398
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.00790   10.00450   0.00340    0.03398
元大卓越基金                                                       40.71000   40.63000   0.08000    0.19690
元大店頭基金                                                        7.42000    7.37000   0.05000    0.67843
元大泛歐成長基金                                                    8.50000    8.45000   0.05000    0.59172
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32210   10.32150   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65400    9.67500  -0.02100   -0.21705
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.89420   31.89050   0.00370    0.01160
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.39020   36.45830  -0.06810   -0.18679
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.82450   19.79340   0.03110    0.15712
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.37270   17.43210  -0.05940   -0.34075
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.96720   38.93750   0.02970    0.07628
元大高科技基金                                                     17.06000   17.01000   0.05000    0.29394
元大得利貨幣市場基金                                               16.27400   16.27380   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99620   11.99610   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.29000   11.10000   0.19000    1.71171
元大華夏中小基金                                                    6.29000    6.21000   0.08000    1.28824
元大新中國基金-人民幣                                               8.32000    8.25000   0.07000    0.84848
元大新中國基金-美元                                                 7.72700    7.64900   0.07800    1.01974
元大新中國基金-新台幣                                               7.71000    7.63000   0.08000    1.04849
元大新主流基金                                                     21.48000   21.37000   0.11000    0.51474
元大新東協平衡基金-美元                                             9.00200    8.97200   0.03000    0.33437
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.79000    8.76000   0.03000    0.34247
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.36200   10.35870   0.00330    0.03186
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.50550    9.48340   0.02210    0.23304
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.38280   10.35530   0.02750    0.26556
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.89970    8.87610   0.02360    0.26588
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71730    9.71830  -0.00100   -0.01029
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23570    9.23670  -0.00100   -0.01083
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88900    9.88680   0.00220    0.02225
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40380    9.40170   0.00210    0.02234
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.41680    9.41880  -0.00200   -0.02123
元大新興亞洲基金                                                   10.69000   10.57000   0.12000    1.13529
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.03590    8.98770   0.04820    0.53629
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.69260    8.64620   0.04640    0.53665
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.30690    9.25420   0.05270    0.56947
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.95710    8.90640   0.05070    0.56925
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11960   15.11940   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.24000   33.28000  -0.04000   -0.12019
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
元大實質多重資產基金-美元                                           7.98400    7.91100   0.07300    0.92277
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.44000    8.36000   0.08000    0.95694
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.10000   16.08000   0.02000    0.12438
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.98000   12.06000  -0.08000   -0.66335
元大摩臺基金                                                       35.65000   35.63000   0.02000    0.05613
元大標普500基金                                                    25.56000   25.00000   0.56000    2.24000
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.42000   13.71000  -0.29000   -2.11524
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.72000   30.41000   1.31000    4.30779
元大標智滬深300基金                                                14.80000   14.83000  -0.03000   -0.20229
元大歐洲50基金                                                     22.77000   22.75000   0.02000    0.08791
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.64030    9.53790   0.10240    1.07361
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21840   10.21800   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.83000   44.60000   0.23000    0.51570
元大韓國KOSPI200基金                                               20.62000   20.53000   0.09000    0.43838
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
日盛上選基金                                                       29.03000   29.01000   0.02000    0.06894
日盛小而美基金                                                     15.94000   15.91000   0.03000    0.18856
日盛中國內需動力基金                                                8.65000    8.57000   0.08000    0.93349
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.57560   11.55180   0.02380    0.20603
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.56500    9.54530   0.01970    0.20638
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.53030   11.51800   0.01230    0.10679
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.52230    9.51210   0.01020    0.10723
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.43810   10.42630   0.01180    0.11318
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.60470    8.59500   0.00970    0.11286
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.12000    9.02000   0.10000    1.10865
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.59000    8.50000   0.09000    1.05882
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.89000    8.80000   0.09000    1.02273
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
日盛日盛基金                                                       12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
日盛全球抗暖化基金                                                 10.11000    9.92000   0.19000    1.91532
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.90530    9.87700   0.02830    0.28652
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.16500    9.13880   0.02620    0.28669
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.71700    9.68900   0.02800    0.28899
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99190    8.96600   0.02590    0.28887
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38140    2.37850   0.00290    0.12193
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62730    1.62530   0.00200    0.12305
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35810    0.35800   0.00010    0.02793
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24540    0.24540   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.87910   11.87450   0.00460    0.03874
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.01110    8.00810   0.00300    0.03746
日盛亞洲機會基金                                                    6.30000    6.23000   0.07000    1.12360
日盛首選基金                                                       15.05000   15.02000   0.03000    0.19973
日盛高科技基金                                                     15.95000   15.91000   0.04000    0.25141
日盛貨幣市場基金                                                   14.78770   14.78750   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.31000   35.25000   0.06000    0.17021
日盛精選五虎基金                                                   33.38000   33.39000  -0.01000   -0.02995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50180   13.50160   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.67000   26.47000   0.20000    0.75557
台新MSCI中國基金                                                   19.19000   18.87000   0.32000    1.69581
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.65000   18.62000   0.03000    0.16112
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17880   14.17870   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51650   10.53050  -0.01400   -0.13295
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49760   10.49050   0.00710    0.06768
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10190   10.09170   0.01020    0.10107
台新中國通基金                                                     37.31000   37.19000   0.12000    0.32267
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42580    0.42120   0.00460    1.09212
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.14100   12.99400   0.14700    1.13129
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28070    0.27800   0.00270    0.97122
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
台新主流基金                                                       20.48000   20.44000   0.04000    0.19569
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.34000   20.18000   0.16000    0.79286
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66210    0.65700   0.00510    0.77626
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.94000   14.82000   0.12000    0.80972
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48540    0.48160   0.00380    0.78904
台新台灣中小基金                                                   29.47000   29.37000   0.10000    0.34048
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.85640    9.76670   0.08970    0.91843
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.03850    8.95940   0.07910    0.88287
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.52000    8.45000   0.07000    0.82840
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.19210   10.10290   0.08920    0.88291
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.73590    9.69390   0.04200    0.43326
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.61420   10.56840   0.04580    0.43337
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
台新印度基金                                                       14.12000   13.99000   0.13000    0.92924
台新亞美短期債券基金                                               10.88330   10.87790   0.00540    0.04964
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.30870    8.29900   0.00970    0.11688
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27420    0.27400   0.00020    0.07299
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.72140   11.70780   0.01360    0.11616
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38160    0.38130   0.00030    0.07868
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10220   11.10210   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.24500   28.22270   0.02230    0.07901
台新智慧生活基金-美元                                               9.53520    9.29390   0.24130    2.59633
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.83000    9.57000   0.26000    2.71682
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.00590    7.99530   0.01060    0.13258
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.20250    8.18900   0.01350    0.16486
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.73610    8.72450   0.01160    0.13296
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.95950    8.94480   0.01470    0.16434
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.38400   10.32840   0.05560    0.53832
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33110    0.32950   0.00160    0.48558
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.63780    7.59680   0.04100    0.53970
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25650    0.25520   0.00130    0.50940
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.35000    5.30000   0.05000    0.94340
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.23000   20.18000   0.05000    0.24777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.58000   18.47000   0.11000    0.59556
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58090   12.58070   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.90000    9.81000   0.09000    0.91743
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18230   11.18130   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87140    9.88080  -0.00940   -0.09513
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.08890    9.08620   0.00270    0.02972
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.43880   10.43570   0.00310    0.02971
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.60760    7.61410  -0.00650   -0.08537
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.79820    8.80600  -0.00780   -0.08858
永豐中小基金                                                       48.32000   47.82000   0.50000    1.04559
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.69840    1.69220   0.00620    0.36639
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.28330    2.27490   0.00840    0.36925
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.65920    7.63920   0.02000    0.26181
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.99030    9.96420   0.02610    0.26194
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.19000    4.13000   0.06000    1.45278
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.65000   18.41000   0.24000    1.30364
永豐主流品牌基金                                                   15.96000   15.95000   0.01000    0.06270
永豐永豐基金                                                       32.13000   31.95000   0.18000    0.56338
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.19300    9.14930   0.04370    0.47763
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.37940    9.33480   0.04460    0.47778
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.09880    9.05500   0.04380    0.48371
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.28350    9.23880   0.04470    0.48383
永豐亞洲民生消費基金                                               10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
永豐南非幣2021保本基金                                             13.32780   13.34850  -0.02070   -0.15507
永豐高科技基金                                                     21.64000   21.48000   0.16000    0.74488
永豐貨幣市場基金                                                   13.89810   13.89790   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09650    2.09210   0.00440    0.21031
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51010    2.50480   0.00530    0.21159
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60730    7.59910   0.00820    0.10791
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34600   10.33490   0.01110    0.10740
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.79760    6.79630   0.00130    0.01913
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.59700   10.59490   0.00210    0.01982
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.90000    8.80000   0.10000    1.13636
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.95000    6.88000   0.07000    1.01744
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.02000   15.84000   0.18000    1.13636
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.16000   49.17000  -0.01000   -0.02034
永豐領航科技基金                                                   35.11000   34.98000   0.13000    0.37164
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   38.33000   38.16000   0.17000    0.44549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.67710   11.67590   0.00120    0.01028
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.40850    9.39930   0.00920    0.09788
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.75070    9.74120   0.00950    0.09752
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42360    9.41600   0.00760    0.08071
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65520    9.64740   0.00780    0.08085
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42780    9.41770   0.01010    0.10724
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.89290    9.88230   0.01060    0.10726
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.40070    9.39170   0.00900    0.09583
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71320    9.70390   0.00930    0.09584
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.18000   10.10000   0.08000    0.79208
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.86000    8.79000   0.07000    0.79636
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
兆豐國際中小基金                                                   13.53000   13.47000   0.06000    0.44543
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.74000   12.62000   0.12000    0.95087
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.68000   16.52000   0.16000    0.96852
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.56000   16.41000   0.15000    0.91408
兆豐國際生命科學基金                                               15.46000   15.07000   0.39000    2.58792
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.98940    9.91970   0.06970    0.70264
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.20280   10.13320   0.06960    0.68685
兆豐國際全球基金                                                   29.60000   28.98000   0.62000    2.13941
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32920   10.32860   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12210   10.14440  -0.02230   -0.21983
兆豐國際國民基金                                                   20.07000   20.07000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                   11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.74900    9.72690   0.02210    0.22720
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.65050    7.63310   0.01740    0.22795
兆豐國際萬全基金                                                   18.80000   18.79000   0.01000    0.05322
兆豐國際電子基金                                                   22.84000   22.75000   0.09000    0.39560
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.84000   19.87000  -0.03000   -0.15098
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.46000   17.47000  -0.01000   -0.05724
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.84000   30.80000   0.04000    0.12987
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51710   12.51690   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.74510    9.71940   0.02570    0.26442
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.67680    9.65300   0.02380    0.24656
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.72200    9.69680   0.02520    0.25988
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.74660    9.72090   0.02570    0.26438
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.68380    9.66000   0.02380    0.24638
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.72100    9.69580   0.02520    0.25991
合庫台灣基金                                                       10.12000   10.00000   0.12000    1.20000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.87210   10.83260   0.03950    0.36464
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.72020   11.67880   0.04140    0.35449
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.48560   10.44900   0.03660    0.35027
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.23110   11.19220   0.03890    0.34756
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.84180    7.81330   0.02850    0.36476
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.11690    9.08460   0.03230    0.35555
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.70710    8.67670   0.03040    0.35036
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.59000    8.56020   0.02980    0.34812
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.93850    8.90730   0.03120    0.35027
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.91000   10.82000   0.09000    0.83179
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
合庫全球新興市場基金                                                8.90000    8.79000   0.11000    1.25142
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
合庫貨幣市場基金                                                   10.14170   10.14160   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.21260    9.20980   0.00280    0.03040
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.44850    9.44530   0.00320    0.03388
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.74250    9.73840   0.00410    0.04210
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.14810   11.14260   0.00550    0.04936
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.46660   13.45810   0.00850    0.06316
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41410    8.41160   0.00250    0.02972
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.08080    9.07780   0.00300    0.03305
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.56510    7.56190   0.00320    0.04232
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.39010    8.38580   0.00430    0.05128
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.86430    9.85770   0.00660    0.06695
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
安本標準兩岸價值基金                                               10.19000   10.03000   0.16000    1.59521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.06480   11.06380   0.00100    0.00904
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86870    9.87820  -0.00950   -0.09617
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74630    9.75250  -0.00620   -0.06357
安聯中國東協基金                                                   14.82000   14.65000   0.17000    1.16041
安聯中國策略基金-美元                                               9.40000    9.26000   0.14000    1.51188
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.20000   12.02000   0.18000    1.49750
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.23000   12.04000   0.19000    1.57807
安聯中華新思路基金-美元                                            11.26000   11.09000   0.17000    1.53291
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.59000   10.43000   0.16000    1.53404
安聯台灣大壩基金                                                   25.27000   25.17000   0.10000    0.39730
安聯台灣科技基金                                                   41.29000   40.85000   0.44000    1.07711
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50650   12.50630   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.73000   27.57000   0.16000    0.58034
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97480    9.97350   0.00130    0.01303
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.78210   14.78090   0.00120    0.00812
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39550    9.39480   0.00070    0.00745
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.98000   10.81000   0.17000    1.57262
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.28000   11.10000   0.18000    1.62162
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.17120   12.17400  -0.00280   -0.02300
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.96340    9.96650  -0.00310   -0.03110
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.98280   11.98750  -0.00470   -0.03921
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.21870    9.22070  -0.00200   -0.02169
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.07500    9.07780  -0.00280   -0.03084
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.72620    8.72970  -0.00350   -0.04009
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90000   10.81000   0.09000    0.83256
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.84000   10.75000   0.09000    0.83721
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.62000   10.52000   0.10000    0.95057
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.78000   10.68000   0.10000    0.93633
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.83690   11.82700   0.00990    0.08371
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73130   10.72380   0.00750    0.06994
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.39230   10.38570   0.00660    0.06355
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60320    8.59660   0.00660    0.07677
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39580    8.39000   0.00580    0.06913
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10490    8.09980   0.00510    0.06296
安聯全球人口趨勢基金                                               11.20000   11.04000   0.16000    1.44928
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.30000    9.06000   0.24000    2.64901
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.07000   34.15000   0.92000    2.69400
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.84000    7.74000   0.10000    1.29199
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92000   11.91740   0.00260    0.02182
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27550   10.27320   0.00230    0.02239
安聯全球新興市場基金                                               16.36000   16.11000   0.25000    1.55183
安聯全球農金趨勢基金                                                9.20000    9.08000   0.12000    1.32159
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.31000    8.15000   0.16000    1.96319
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.03000    9.89000   0.14000    1.41557
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.78000    9.64000   0.14000    1.45228
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.65000    9.51000   0.14000    1.47213
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.40000   0.14000    1.48936
安聯亞洲動態策略基金                                               20.75000   20.51000   0.24000    1.17016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.12130   10.11680   0.00450    0.04448
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82370    9.81930   0.00440    0.04481
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.46660   81.39200   0.07460    0.09166
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.02300   12.01660   0.00640    0.05326
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.16590   63.11070   0.05520    0.08747
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.24790    9.24300   0.00490    0.05301
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58250    2.58180   0.00070    0.02711
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34700   10.34960  -0.00260   -0.02512
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19440    2.19270   0.00170    0.07753
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55650    8.55820  -0.00170   -0.01986
宏利台灣動力基金                                                   27.75000   27.65000   0.10000    0.36166
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.63220    9.58670   0.04550    0.47462
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.46680    9.41840   0.04840    0.51389
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.49770    7.46230   0.03540    0.47438
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.48340    7.44610   0.03730    0.50093
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
宏利全球債券組合基金                                               12.70880   12.72280  -0.01400   -0.11004
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78320    2.78410  -0.00090   -0.03233
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66020   11.66360  -0.00340   -0.02915
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58070    8.58320  -0.00250   -0.02913
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44470    2.44270   0.00200    0.08188
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.87060   10.86970   0.00090    0.00828
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.15740    3.13920   0.01820    0.57977
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50920    0.50610   0.00310    0.61253
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.71000   14.62000   0.09000    0.61560
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.60260   11.56770   0.03490    0.30170
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26100   10.23140   0.02960    0.28931
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.92390    9.89440   0.02950    0.29815
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.62730    8.60240   0.02490    0.28945
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.24230    8.21840   0.02390    0.29081
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.14460    8.12050   0.02410    0.29678
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.10040    8.07780   0.02260    0.27978
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.69340    2.68840   0.00500    0.18598
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.38990    0.38930   0.00060    0.15412
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.82590   11.80460   0.02130    0.18044
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.88630    0.88490   0.00140    0.15821
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.07490    7.06210   0.01280    0.18125
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.96360    1.96010   0.00350    0.17856
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28220    0.28170   0.00050    0.17749
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.65190    8.63630   0.01560    0.18063
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31320    0.31270   0.00050    0.15990
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65420   13.65400   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.39000    2.36000   0.03000    1.27119
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.88000   10.72000   0.16000    1.49254
宏利臺灣股息收益基金                                               23.40000   23.44000  -0.04000   -0.17065
宏利澳幣保本基金                                                   12.25690   12.25450   0.00240    0.01958
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.87530    9.87190   0.00340    0.03444
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.06760    9.04960   0.01800    0.19890
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.54860    8.52890   0.01970    0.23098
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.32700   10.30320   0.02380    0.23100
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
貝萊德新台幣基金                                                   12.94290   12.94280   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.49000   23.41000   0.08000    0.34173
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29770   11.29690   0.00080    0.00708
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85860    9.85890  -0.00030   -0.00304
保德信大中華基金-人民幣                                             8.90000    8.78000   0.12000    1.36674
保德信大中華基金-美元                                               8.68000    8.57000   0.11000    1.28355
保德信大中華基金-新台幣                                            25.89000   25.55000   0.34000    1.33072
保德信中小型股基金                                                 39.99000   39.53000   0.46000    1.16367
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.95000    7.87000   0.08000    1.01652
保德信中國中小基金-美元                                             7.58000    7.50000   0.08000    1.06667
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.33000    7.26000   0.07000    0.96419
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.78220    8.74260   0.03960    0.45295
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.86470    8.82370   0.04100    0.46466
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.91640    8.87600   0.04040    0.45516
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.69970    9.65580   0.04390    0.45465
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.01000    7.91000   0.10000    1.26422
保德信中國品牌基金-美元                                             8.03000    7.93000   0.10000    1.26103
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.68000    8.58000   0.10000    1.16550
保德信台商全方位基金                                               31.27000   31.14000   0.13000    0.41747
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.95000   26.56000   0.39000    1.46837
保德信全球消費商機基金                                             17.77000   17.52000   0.25000    1.42694
保德信全球基礎建設基金                                             12.03000   11.99000   0.04000    0.33361
保德信全球資源基金                                                  7.24000    7.18000   0.06000    0.83565
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.17000    9.92000   0.25000    2.52016
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.78000   32.96000   0.82000    2.48786
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.26340   10.23020   0.03320    0.32453
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.26340   10.23020   0.03320    0.32453
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.26010   10.22360   0.03650    0.35702
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.26010   10.22360   0.03650    0.35702
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.45260    9.40610   0.04650    0.49436
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.34360   10.29250   0.05110    0.49648
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.99520    8.94790   0.04730    0.52862
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.82750    9.77580   0.05170    0.52886
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.90570    7.90190   0.00380    0.04809
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.55760   10.55250   0.00510    0.04833
保德信亞太基金                                                     19.87000   19.67000   0.20000    1.01678
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.25930    8.26140  -0.00210   -0.02542
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.08120   11.08410  -0.00290   -0.02616
保德信店頭市場基金                                                 28.89000   28.52000   0.37000    1.29734
保德信拉丁美洲基金                                                  6.81000    6.69000   0.12000    1.79372
保德信金平衡基金                                                   28.10000   28.14000  -0.04000   -0.14215
保德信金滿意基金                                                   38.48000   38.43000   0.05000    0.13011
保德信科技島基金                                                   23.48000   23.36000   0.12000    0.51370
保德信高成長基金                                                   85.81000   85.62000   0.19000    0.22191
保德信第一基金                                                     22.90000   22.86000   0.04000    0.17498
保德信貨幣市場基金                                                 15.78760   15.78740   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.21810   10.10750   0.11060    1.09424
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.41190   10.29590   0.11600    1.12666
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.46600   10.37190   0.09410    0.90726
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.98550    9.89260   0.09290    0.93909
保德信新世紀基金                                                    9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75220    7.76020  -0.00800   -0.10309
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.64890   10.66000  -0.01110   -0.10413
保德信新興趨勢組合基金                                             10.64000   10.41000   0.23000    2.20941
保德信瑞騰基金                                                     15.55310   15.54990   0.00320    0.02058
保德信歐洲組合基金                                                  9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.64910    9.63380   0.01530    0.15882
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.95520    9.93940   0.01580    0.15896
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60050    9.58280   0.01770    0.18471
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75750    9.74130   0.01620    0.16630
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67780    9.66360   0.01420    0.14694
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83050    9.81590   0.01460    0.14874
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54310    9.53040   0.01270    0.13326
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66380    9.65090   0.01290    0.13367
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95610    9.94190   0.01420    0.14283
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94150    9.92270   0.01880    0.18946
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.94030    9.92140   0.01890    0.19050
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.84120    9.82310   0.01810    0.18426
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.84120    9.82310   0.01810    0.18426
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84140    9.82740   0.01400    0.14246
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03680   10.02130   0.01550    0.15467
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72760    9.71440   0.01320    0.13588
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.82230    9.80900   0.01330    0.13559
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.43750    9.41460   0.02290    0.24324
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.26040    9.23960   0.02080    0.22512
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86140    9.84050   0.02090    0.21239
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.85730    9.83650   0.02080    0.21146
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.95460    9.93550   0.01910    0.19224
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.03700   10.01930   0.01770    0.17666
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.84150    9.82130   0.02020    0.20568
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.84200    9.82180   0.02020    0.20566
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92800    1.92570   0.00230    0.11944
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66650    2.66330   0.00320    0.12015
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28750    0.28740   0.00010    0.03479
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43090    0.43070   0.00020    0.04644
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.22660    8.22080   0.00580    0.07055
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.58140   11.57260   0.00880    0.07604
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41250    9.40220   0.01030    0.10955
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.63140   11.61860   0.01280    0.11017
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.43640    8.43290   0.00350    0.04150
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47040   10.46600   0.00440    0.04204
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.03730   10.02320   0.01410    0.14067
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94650    9.93170   0.01480    0.14902
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04030   10.03480   0.00550    0.05481
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.67530   10.66950   0.00580    0.05436
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95540    9.94790   0.00750    0.07539
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67510    9.66630   0.00880    0.09104
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05690   10.04780   0.00910    0.09057
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.66970    9.65940   0.01030    0.10663
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.90600    9.89640   0.00960    0.09700
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.20040   10.16920   0.03120    0.30681
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.92700    5.91350   0.01350    0.22829
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.35390   10.33030   0.02360    0.22845
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65550   11.65540   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.86000   16.80000   0.06000    0.35714
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3862.36000 3847.46000  14.90000    0.38727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.82520    9.77220   0.05300    0.54235
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.78600   10.73000   0.05600    0.52190
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.03730    9.98540   0.05190    0.51976
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.66420    8.61750   0.04670    0.54192
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.02250    8.97560   0.04690    0.52253
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.85690    8.81110   0.04580    0.51980
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.93510    9.88150   0.05360    0.54243
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.41740   10.36330   0.05410    0.52203
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.36650   10.31300   0.05350    0.51876
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.32000    6.26000   0.06000    0.95847
柏瑞巨人基金                                                       11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66620   13.66610   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.08000   15.00000   0.08000    0.53333
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.17560   13.14960   0.02600    0.19772
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.60080   11.58020   0.02060    0.17789
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.16840   12.14620   0.02220    0.18277
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.48240    8.46570   0.01670    0.19727
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.53370    6.52080   0.01290    0.19783
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.42590    8.41090   0.01500    0.17834
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.19460    8.17400   0.02060    0.25202
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.35070   10.33170   0.01900    0.18390
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.05400    8.03920   0.01480    0.18410
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.77290   11.75200   0.02090    0.17784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.41440   11.39190   0.02250    0.19751
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.73690   11.70750   0.02940    0.25112
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.07710   11.05680   0.02030    0.18360
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.65910    8.64200   0.01710    0.19787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.41550    9.39870   0.01680    0.17875
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.36580    9.34230   0.02350    0.25154
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.20490    9.18810   0.01680    0.18285
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.08690    9.07020   0.01670    0.18412
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.92730    9.93400  -0.00670   -0.06745
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.82150    9.82920  -0.00770   -0.07834
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.67830    9.68600  -0.00770   -0.07950
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.75720    9.76530  -0.00810   -0.08295
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.54400    9.55040  -0.00640   -0.06701
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.33770    9.34510  -0.00740   -0.07919
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.29780    9.30520  -0.00740   -0.07953
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.37690    9.38470  -0.00780   -0.08311
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.90870    9.91540  -0.00670   -0.06757
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.82160    9.82930  -0.00770   -0.07834
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.67840    9.68610  -0.00770   -0.07950
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.75730    9.76540  -0.00810   -0.08295
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.54400    9.55040  -0.00640   -0.06701
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.33790    9.34530  -0.00740   -0.07918
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.29780    9.30520  -0.00740   -0.07953
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.37720    9.38500  -0.00780   -0.08311
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.57320   10.55160   0.02160    0.20471
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.80230   11.77790   0.02440    0.20717
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.16440   11.14270   0.02170    0.19475
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.81990    8.80190   0.01800    0.20450
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.51240    9.49280   0.01960    0.20647
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36840    9.35020   0.01820    0.19465
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.28850   10.26740   0.02110    0.20550
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.98940   10.96680   0.02260    0.20608
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.78590   10.76500   0.02090    0.19415
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.82020    8.80210   0.01810    0.20563
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.51280    9.49320   0.01960    0.20646
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.36890    9.35070   0.01820    0.19464
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.21000   12.13000   0.08000    0.65952
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.00000   12.91000   0.09000    0.69713
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.51000    8.46000   0.05000    0.59102
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.99000    7.94000   0.05000    0.62972
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.81000    8.75000   0.06000    0.68571
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.58000    9.35000   0.23000    2.45989
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26500   11.25420   0.01080    0.09596
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31500    7.30790   0.00710    0.09716
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.22680   11.21350   0.01330    0.11861
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.92130   10.91020   0.01110    0.10174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.02900   10.01830   0.01070    0.10680
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11870    8.10910   0.00960    0.11839
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.12070    9.11140   0.00930    0.10207
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.15400    9.14420   0.00980    0.10717
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.50580   10.49510   0.01070    0.10195
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.85900    9.84730   0.01170    0.11881
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.01210   10.00150   0.01060    0.10598
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.44900    9.43930   0.00970    0.10276
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.77220    8.76180   0.01040    0.11870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.70780    8.69750   0.01030    0.11842
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.17790    9.16810   0.00980    0.10689
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.62670   11.61240   0.01430    0.12314
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.11840   11.10660   0.01180    0.10624
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.53030   10.51890   0.01140    0.10838
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81850    6.81010   0.00840    0.12335
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.52140    8.51240   0.00900    0.10573
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.10690    9.09700   0.00990    0.10883
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.99470    9.98230   0.01240    0.12422
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.54710   10.53570   0.01140    0.10820
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.22420    9.21440   0.00980    0.10636
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69650    8.68570   0.01080    0.12434
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.30110    9.29100   0.01010    0.10871
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.09140   11.08200   0.00940    0.08482
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.72160   11.71230   0.00930    0.07940
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.69840   10.69060   0.00780    0.07296
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95000    8.94250   0.00750    0.08387
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.49780    9.49030   0.00750    0.07903
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.47390    9.46700   0.00690    0.07288
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04820   11.03950   0.00870    0.07881
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.89590    9.88760   0.00830    0.08394
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.19420   10.18680   0.00740    0.07264
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.36200    9.35410   0.00790    0.08445
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10240    9.09480   0.00760    0.08356
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.71730    9.70960   0.00770    0.07930
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.23730    9.23060   0.00670    0.07258
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.22000   17.12000   0.10000    0.58411
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.94000   15.76000   0.18000    1.14213
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.57360   12.58060  -0.00700   -0.05564
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.11740   10.02760   0.08980    0.89553
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.11270   11.01040   0.10230    0.92912
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.69170   11.58130   0.11040    0.95326
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.60030   10.50550   0.09480    0.90238
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.09320    9.01250   0.08070    0.89542
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.66720    9.57820   0.08900    0.92919
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52260    9.43270   0.08990    0.95307
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.55450    9.46910   0.08540    0.90188
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.22460    9.14280   0.08180    0.89469
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.47360    9.38640   0.08720    0.92900
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.21050   11.10460   0.10590    0.95366
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.49890    9.41400   0.08490    0.90185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.73000   14.70000   0.03000    0.20408
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.82000   22.93000  -0.11000   -0.47972
國泰大中華基金                                                     17.34000   17.25000   0.09000    0.52174
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.80000   13.74000   0.06000    0.43668
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.85000   37.60000   0.25000    0.66489
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.79140    3.74110   0.05030    1.34452
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.89000   16.62000   0.27000    1.62455
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63470    0.62500   0.00970    1.55200
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59680    0.58770   0.00910    1.54841
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19320    2.19550  -0.00230   -0.10476
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54790    9.53700   0.01090    0.11429
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97930    7.97020   0.00910    0.11418
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31170    0.31140   0.00030    0.09634
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60250   11.60140   0.00110    0.00948
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66780    1.66430   0.00350    0.21030
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.96200    9.95710   0.00490    0.04921
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32760    0.32750   0.00010    0.03053
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.88100    3.82690   0.05410    1.41368
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.28000   17.00000   0.28000    1.64706
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55440    0.54560   0.00880    1.61290
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.85560    2.80870   0.04690    1.66981
國泰中港台基金台幣級別                                             12.72000   12.48000   0.24000    1.92308
國泰中港台基金美元級別                                              0.41300    0.40540   0.00760    1.87469
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.47000   27.35000   0.12000    0.43876
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.21000   35.15000   0.06000    0.17070
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.22670   10.21880   0.00790    0.07731
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.99190    9.98420   0.00770    0.07712
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.01520   10.00750   0.00770    0.07694
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33050    0.33040   0.00010    0.03027
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32280    0.32260   0.00020    0.06200
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32350    0.32330   0.00020    0.06186
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42390   12.42370   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.43200    2.40640   0.02560    1.06383
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.85000   10.71000   0.14000    1.30719
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35070    0.34630   0.00440    1.27057
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48250    0.48180   0.00070    0.14529
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.57000   12.50000   0.07000    0.56000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43240    0.43010   0.00230    0.53476
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.17000    5.13000   0.04000    0.77973
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16470    0.16360   0.00110    0.67237
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39680    0.39370   0.00310    0.78740
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35700    0.35420   0.00280    0.79051
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42190    0.41860   0.00330    0.78834
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49110    0.49280  -0.00170   -0.34497
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.83000   20.66000   0.17000    0.82285
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.25000   21.37000  -0.12000   -0.56153
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40310    2.38750   0.01560    0.65340
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.72410   10.63010   0.09400    0.88428
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.52410    9.44060   0.08350    0.88448
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34750    0.34450   0.00300    0.87083
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30860    0.30600   0.00260    0.84967
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47480    0.47610  -0.00130   -0.27305
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.10000   10.98000   0.12000    1.09290
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37090    0.36710   0.00380    1.03514
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.60000   17.31000   0.29000    1.67533
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56920    0.56020   0.00900    1.60657
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.54000   17.26000   0.28000    1.62225
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77910    0.77550   0.00360    0.46422
國泰科技生化基金                                                   28.94000   28.74000   0.20000    0.69589
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.33000   26.67000   0.66000    2.47469
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.32000   13.66000  -0.34000   -2.48902
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.94010   37.99810  -0.05800   -0.15264
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.28570   20.25660   0.02910    0.14366
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.65760   17.71770  -0.06010   -0.33921
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.74520   37.81880  -0.07360   -0.19461
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.46570   39.34190   0.12380    0.31468
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.63720   42.51710   0.12010    0.28247
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28940   12.28350   0.00590    0.04803
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58120   12.57460   0.00660    0.05249
國泰紐幣保本基金                                                   12.53490   12.53210   0.00280    0.02234
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.77000   19.59000   0.18000    0.91884
國泰國泰基金台幣級別                                               19.77000   19.59000   0.18000    0.91884
國泰富時中國A50基金                                                17.22000   17.37000  -0.15000   -0.86356
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.88380   39.98190  -0.09810   -0.24536
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33280    0.33190   0.00090    0.27117
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46460    0.46860  -0.00400   -0.85361
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.34780   10.31450   0.03330    0.32285
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.31390    7.29030   0.02360    0.32372
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35030    0.34930   0.00100    0.28629
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23660    0.23590   0.00070    0.29674
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.17380    2.15650   0.01730    0.80223
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.64440    9.54530   0.09910    1.03821
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31110    0.30800   0.00310    1.00649
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.86470   40.86240   0.00230    0.00563
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.19000   17.43000  -0.24000   -1.37694
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.34000   11.21000   0.13000    1.15968
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36700    0.36280   0.00420    1.15766
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25030    2.25280  -0.00250   -0.11097
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45710    1.45870  -0.00160   -0.10969
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33450    0.33420   0.00030    0.08977
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33080    0.33060   0.00020    0.06050
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21870    0.21850   0.00020    0.09153
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.22410   10.21490   0.00920    0.09006
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.49610    6.49030   0.00580    0.08936
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.16000   30.11000   0.05000    0.16606
國泰價值卓越基金                                                   12.86000   12.80000   0.06000    0.46875
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32180    0.31980   0.00200    0.62539
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.62130   38.62540  -0.00410   -0.01061
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.36000   18.85000   0.51000    2.70557
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.62000   18.34000   0.28000    1.52672
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.59000   17.52000   0.07000    0.39954
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94990   11.95010  -0.00020   -0.00167
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39300    0.39300   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98350    9.98480  -0.00130   -0.01302
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94000    9.94240  -0.00240   -0.02414
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92770    9.92700   0.00070    0.00705
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98320    9.98440  -0.00120   -0.01202
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93960    9.94210  -0.00250   -0.02515
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92770    9.92700   0.00070    0.00705
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26990   11.26890   0.00100    0.00887
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80060    9.80550  -0.00490   -0.04997
第一金大中華基金                                                   23.53000   23.53000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 29.96000   29.89000   0.07000    0.23419
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.69000   11.56000   0.13000    1.12457
第一金中國世紀基金-美元                                             7.23090    7.13630   0.09460    1.32562
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.23140    7.13680   0.09460    1.32552
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54760    9.54840  -0.00080   -0.00838
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.15090    8.13800   0.01290    0.15852
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.73270   10.73360  -0.00090   -0.00838
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.28220    9.26740   0.01480    0.15970
第一金中概平衡基金                                                 23.38000   23.23000   0.15000    0.64572
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27030   15.27010   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.05900  178.05700   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.65210    9.32780   0.32430    3.47670
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.65220    9.32780   0.32440    3.47778
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.85000    9.52000   0.33000    3.46639
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.85000    9.51000   0.34000    3.57518
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.10220   12.74990   0.35230    2.76316
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.10290   12.75060   0.35230    2.76301
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.61000   12.27000   0.34000    2.77099
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.62000   12.27000   0.35000    2.85249
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.47860    9.43810   0.04050    0.42911
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.48090    9.44040   0.04050    0.42901
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.14270    9.10260   0.04010    0.44053
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.16640    9.12620   0.04020    0.44049
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.04050    9.99770   0.04280    0.42810
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.70010    9.65750   0.04260    0.44111
第一金全球大趨勢基金                                               22.23000   21.75000   0.48000    2.20690
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.09870    8.03070   0.06800    0.84675
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.72940    5.68130   0.04810    0.84664
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.38450    9.38390   0.00060    0.00639
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.38570    9.38510   0.00060    0.00639
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.86530    9.86470   0.00060    0.00608
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.86660    9.86610   0.00050    0.00507
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.28050    8.24740   0.03310    0.40134
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.88530    9.84590   0.03940    0.40017
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25460    9.24010   0.01450    0.15692
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25350    9.23900   0.01450    0.15694
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.61520    7.60220   0.01300    0.17100
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.61400    7.60090   0.01310    0.17235
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43910    8.42430   0.01480    0.17568
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43970    8.42490   0.01480    0.17567
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.91290   10.89580   0.01710    0.15694
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.91380   10.89670   0.01710    0.15693
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.70030    9.68370   0.01660    0.17142
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.33070   14.30540   0.02530    0.17686
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.76120   12.45710   0.30410    2.44118
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.77730   12.47280   0.30450    2.44131
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.07000   11.78000   0.29000    2.46180
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.09000   11.80000   0.29000    2.45763
第一金亞洲科技基金                                                 17.25000   16.93000   0.32000    1.89014
第一金亞洲新興市場基金                                             12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
第一金店頭市場基金                                                  7.82000    7.80000   0.02000    0.25641
第一金創新趨勢基金                                                 19.64000   19.53000   0.11000    0.56324
第一金電子基金                                                     28.88000   28.84000   0.04000    0.13870
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.96000   17.98000  -0.02000   -0.11123
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.54000   20.56000  -0.02000   -0.09728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.12000    7.00000   0.12000    1.71429
統一大中華中小基金(美元)                                            6.43000    6.33000   0.10000    1.57978
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.53000    9.38000   0.15000    1.59915
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.00000    9.91000   0.09000    0.90817
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
統一大滿貫基金-A類型                                               29.79000   29.59000   0.20000    0.67590
統一大滿貫基金-I類型                                               29.79000   29.59000   0.20000    0.67590
統一大龍印基金                                                     12.99000   12.83000   0.16000    1.24708
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.22000    8.05000   0.17000    2.11180
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.43000    7.29000   0.14000    1.92044
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.46000    8.30000   0.16000    1.92771
統一中小基金                                                       22.07000   21.95000   0.12000    0.54670
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.65080    9.62330   0.02750    0.28576
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.89650    8.88360   0.01290    0.14521
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.62620    8.61280   0.01340    0.15558
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.63350   11.60030   0.03320    0.28620
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.66110   10.64560   0.01550    0.14560
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.32330   10.30730   0.01600    0.15523
統一台灣動力基金                                                   15.15000   15.06000   0.09000    0.59761
統一全天候基金-A類型                                               99.12000   98.86000   0.26000    0.26300
統一全天候基金-I類型                                               99.29000   99.03000   0.26000    0.26255
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.22240    8.09400   0.12840    1.58636
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.85200    7.74020   0.11180    1.44441
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.84720    7.73350   0.11370    1.47023
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.60170    8.46730   0.13440    1.58728
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.22120    8.10420   0.11700    1.44370
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.20940    8.09050   0.11890    1.46962
統一全球債券組合基金                                               11.69700   11.70220  -0.00520   -0.04444
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.61000   14.19000   0.42000    2.95983
統一全球新科技基金(美元)                                           13.59000   13.21000   0.38000    2.87661
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.05000   12.69000   0.36000    2.83688
統一亞太基金                                                       22.80000   22.59000   0.21000    0.92961
統一亞洲大金磚基金                                                 11.24000   11.16000   0.08000    0.71685
統一奔騰基金                                                       51.30000   50.99000   0.31000    0.60796
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67910   16.67890   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.99000    8.84000   0.15000    1.69683
統一強漢基金(美元)                                                  8.00000    7.88000   0.12000    1.52284
統一強漢基金(新台幣)                                               21.08000   20.75000   0.33000    1.59036
統一統信基金                                                       26.41000   26.21000   0.20000    0.76307
統一黑馬基金                                                       51.99000   51.69000   0.30000    0.58038
統一新亞洲科技能源基金                                             15.36000   15.13000   0.23000    1.52016
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72870    7.72210   0.00660    0.08547
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.94400    9.93540   0.00860    0.08656
統一經建基金                                                       41.42000   41.31000   0.11000    0.26628
統一龍馬基金                                                       57.03000   56.58000   0.45000    0.79533
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.15000   16.04000   0.11000    0.68579
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.13000   41.80000   0.33000    0.78947
野村中國機會基金                                                   11.89000   11.72000   0.17000    1.45051
野村巴西基金                                                        6.11000    6.00000   0.11000    1.83333
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
野村台灣高股息基金                                                 23.42000   23.48000  -0.06000   -0.25554
野村台灣運籌基金                                                   31.80000   31.61000   0.19000    0.60108
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39850    9.38960   0.00890    0.09479
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.30070    9.29370   0.00700    0.07532
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36240    9.35540   0.00700    0.07482
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.71430    9.70510   0.00920    0.09480
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.54170    9.53450   0.00720    0.07552
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46210    9.45500   0.00710    0.07509
野村平衡基金                                                       17.58000   17.52000   0.06000    0.34247
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.60000    9.51000   0.09000    0.94637
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.05000   10.95000   0.10000    0.91324
野村全球生技醫療基金                                               16.88000   16.55000   0.33000    1.99396
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.96710    9.97030  -0.00320   -0.03210
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.89670    9.90000  -0.00330   -0.03333
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.86980    9.87450  -0.00470   -0.04760
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.96710    9.97030  -0.00320   -0.03210
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.89660    9.89990  -0.00330   -0.03333
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.86990    9.87450  -0.00460   -0.04658
野村全球品牌基金                                                   24.87000   24.46000   0.41000    1.67621
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.24000   10.13000   0.11000    1.08588
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.57000   12.44000   0.13000    1.04502
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.68000   10.56000   0.12000    1.13636
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.00000   18.80000   0.20000    1.06383
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.93000   11.80000   0.13000    1.10169
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.89050    9.89190  -0.00140   -0.01415
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.29520   10.29860  -0.00340   -0.03301
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17460   10.17750  -0.00290   -0.02849
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.09950    9.04500   0.05450    0.60254
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.86780    8.81390   0.05390    0.61153
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.47850    8.42540   0.05310    0.63024
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.94660   10.88110   0.06550    0.60196
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.42600   10.36260   0.06340    0.61182
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03710    9.97430   0.06280    0.62962
野村成長基金                                                       26.61000   26.49000   0.12000    0.45300
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28260    8.24230   0.04030    0.48894
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.27790    8.23850   0.03940    0.47824
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.46110    8.41860   0.04250    0.50483
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.96050    8.91690   0.04360    0.48896
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.84130    8.79920   0.04210    0.47845
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.03450    8.98920   0.04530    0.50394
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.98000    7.91000   0.07000    0.88496
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.54000   11.44000   0.10000    0.87413
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.02590    9.01870   0.00720    0.07983
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.05030    9.04380   0.00650    0.07187
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.16800    9.15990   0.00810    0.08843
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.69590    9.68920   0.00670    0.06915
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.61980    9.61280   0.00700    0.07282
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.74930    9.74070   0.00860    0.08829
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.22290    8.21520   0.00770    0.09373
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.79470    8.78670   0.00800    0.09105
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.65190    8.64490   0.00700    0.08097
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.73620   12.72430   0.01190    0.09352
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.85200   11.84120   0.01080    0.09121
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.61220    9.60440   0.00780    0.08121
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96350    9.95760   0.00590    0.05925
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93910    9.93460   0.00450    0.04530
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95590    9.95160   0.00430    0.04321
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96170    9.95580   0.00590    0.05926
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93780    9.93330   0.00450    0.04530
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97140    9.96670   0.00470    0.04716
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70400    9.69760   0.00640    0.06600
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68070    9.67480   0.00590    0.06098
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70200    9.69300   0.00900    0.09285
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.72780    9.69520   0.03260    0.33625
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.84580    9.81270   0.03310    0.33732
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.46160    9.43090   0.03070    0.32553
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01310    8.98310   0.03000    0.33396
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.94290   10.90640   0.03650    0.33467
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.78370    9.71690   0.06680    0.68746
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.82800   10.75540   0.07260    0.67501
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.30230   10.23410   0.06820    0.66640
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.11110   10.04230   0.06880    0.68510
野村泰國基金                                                       40.23000   40.08000   0.15000    0.37425
野村高科技基金                                                      8.45000    8.40000   0.05000    0.59524
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.89880    9.80800   0.09080    0.92577
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.89890    9.81090   0.08800    0.89696
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.24750   10.13830   0.10920    1.07710
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.26180    9.17960   0.08220    0.89546
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.22600    9.14170   0.08430    0.92215
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.07110    8.99050   0.08060    0.89650
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.51860   11.41610   0.10250    0.89785
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.93850   12.79340   0.14510    1.13418
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.44450   10.35190   0.09260    0.89452
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.41120   10.31600   0.09520    0.92284
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.49690   10.40360   0.09330    0.89680
野村貨幣市場基金                                                   16.28680   16.28660   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.80000   14.82000  -0.02000   -0.13495
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92490    9.91810   0.00680    0.06856
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.74440    9.74720  -0.00280   -0.02873
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80370    9.80340   0.00030    0.00306
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.74680    9.74640   0.00040    0.00410
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.69770    9.69850  -0.00080   -0.00825
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.68290    9.68410  -0.00120   -0.01239
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82540    9.82500   0.00040    0.00407
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.75950    9.76030  -0.00080   -0.00820
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.86310    9.86430  -0.00120   -0.01217
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.42570    9.37880   0.04690    0.50006
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.36110    9.31640   0.04470    0.47980
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.32250    9.27800   0.04450    0.47963
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.49180    9.44460   0.04720    0.49976
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.41530    9.37030   0.04500    0.48024
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.37670    9.33190   0.04480    0.48007
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.79810    9.81400  -0.01590   -0.16201
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.61080    7.62350  -0.01270   -0.16659
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.41170   11.43080  -0.01910   -0.16709
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.43000    7.31000   0.12000    1.64159
野村精選貨幣市場基金                                               12.08860   12.08850   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.01000   10.95000   0.06000    0.54795
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.47000    7.47000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.16000    8.10000   0.06000    0.74074
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.72000   29.48000   0.24000    0.81411
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.07870   10.06200   0.01670    0.16597
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.33420    8.32150   0.01270    0.15262
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.67260    7.66190   0.01070    0.13965
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58430    7.57350   0.01080    0.14260
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.49360   11.47640   0.01720    0.14987
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.30820   10.29390   0.01430    0.13892
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22280   10.20810   0.01470    0.14400
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.18000    9.94000   0.24000    2.41449
野村環球基金-人民幣計價                                            15.53000   15.15000   0.38000    2.50825
野村環球基金-美元計價                                              12.06000   11.77000   0.29000    2.46389
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.93000   16.52000   0.41000    2.48184
野村鴻利基金                                                       20.30000   20.14000   0.16000    0.79444
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87050   16.87030   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       17.19000   17.10000   0.09000    0.52632
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.81000   12.69000   0.12000    0.94563
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.88000   13.81000   0.07000    0.50688
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.92060    9.93590  -0.01530   -0.15399
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.00990   13.03020  -0.02030   -0.15579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.89270    9.88950   0.00320    0.03236
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74320    9.72050   0.02270    0.23353
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.45330    9.44530   0.00800    0.08470
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.47870    9.47010   0.00860    0.09081
凱基台商天下基金                                                   11.65000   11.52000   0.13000    1.12847
凱基台灣精五門基金                                                 17.94000   17.86000   0.08000    0.44793
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.08810   38.31370  -0.22560   -0.58882
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.11210   37.95330   0.15880    0.41841
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.77290   40.70100   0.07190    0.17665
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.36920   10.27700   0.09220    0.89715
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.89000   12.73000   0.16000    1.25687
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.53670   11.36710   0.16960    1.49203
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.40000   11.23000   0.17000    1.51380
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55750   11.55740   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.76000   23.69000   0.07000    0.29548
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.71000   19.96000   0.75000    3.75752
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.00230   19.28260   0.71970    3.73238
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.30000   16.17000   0.13000    0.80396
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.51900   15.39990   0.11910    0.77338
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.30000    7.18000   0.12000    1.67131
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.74000   11.57000   0.17000    1.46932
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.32420   11.13950   0.18470    1.65806
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.87000   10.69000   0.18000    1.68382
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.79160   11.48180   0.30980    2.69818
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.12000   11.80000   0.32000    2.71186
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.59000   12.35000   0.24000    1.94332
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.29770   12.06200   0.23570    1.95407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.35000   14.81000  -0.46000   -3.10601
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.04000   28.33000   1.71000    6.03600
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.17000   28.29000   0.88000    3.11064
富邦上証180基金                                                    26.03000   26.36000  -0.33000   -1.25190
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16950    0.16720   0.00230    1.37560
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.24000    5.17000   0.07000    1.35397
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.60000   31.79000  -0.19000   -0.59767
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.88610   10.82010   0.06600    0.60998
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.03570    9.96850   0.06720    0.67412
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.61430    9.53820   0.07610    0.79784
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.42610    9.36900   0.05710    0.60946
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.61760    8.56000   0.05760    0.67290
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.26230    8.19690   0.06540    0.79786
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.41840   20.40650   0.01190    0.05831
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44060   11.43960   0.00100    0.00874
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39290   10.37160   0.02130    0.20537
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.72990   12.71790   0.01200    0.09436
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86840    1.86600   0.00240    0.12862
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.11950    9.11090   0.00860    0.09439
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38580    1.38410   0.00170    0.12282
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77480   11.77110   0.00370    0.03143
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70760    1.70600   0.00160    0.09379
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08220   10.07900   0.00320    0.03175
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48080    1.47940   0.00140    0.09463
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.92550    9.91450   0.01100    0.11095
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.89930    9.89200   0.00730    0.07380
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.92000   14.96000  -0.04000   -0.26738
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.37000   21.35000   0.02000    0.09368
富邦日本東証基金                                                   21.28000   21.28000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.01000   43.27000  -0.26000   -0.60088
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.68000   42.80000  -0.12000   -0.28037
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.39000   47.37000   0.02000    0.04222
富邦台灣心基金                                                     19.25000   19.17000   0.08000    0.41732
富邦台灣釆吉50基金                                                 42.38000   44.38000  -2.00000   -4.50653
富邦台灣科技指數基金                                               49.74000   49.45000   0.29000    0.58645
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.67740   39.73820  -0.06080   -0.15300
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.42460   41.22940   0.19520    0.47345
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29140    0.28780   0.00360    1.25087
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.20000    9.09000   0.11000    1.21012
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54290    2.54470  -0.00180   -0.07074
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33790    0.33750   0.00040    0.11852
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46490   10.45390   0.01100    0.10522
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19680    2.19830  -0.00150   -0.06823
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32240    0.32200   0.00040    0.12422
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98210    8.97260   0.00950    0.10588
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.47000   22.35000   0.12000    0.53691
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.94000   27.90000   0.04000    0.14337
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65830   15.65810   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.74610   39.77030  -0.02420   -0.06085
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.67610   38.79030  -0.11420   -0.29440
富邦長紅基金                                                       54.52000   54.32000   0.20000    0.36819
富邦科技基金                                                       21.09000   20.89000   0.20000    0.95740
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.66780   40.66560   0.00220    0.00541
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.52270   38.59850  -0.07580   -0.19638
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.19220   39.23360  -0.04140   -0.10552
富邦恒生國企ETF基金                                                20.00000   20.12000  -0.12000   -0.59642
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.45000   26.49000  -0.04000   -0.15100
富邦高成長基金                                                     20.87000   20.81000   0.06000    0.28832
富邦基金A類型                                                      11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
富邦基金I類型                                                      11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
富邦深証100基金                                                     8.00000    8.15000  -0.15000   -1.84049
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.00000   19.05000  -0.05000   -0.26247
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40350    0.40220   0.00130    0.32322
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.98020   11.94500   0.03520    0.29468
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.16620    9.13920   0.02700    0.29543
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29540    0.29440   0.00100    0.33967
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.48750    8.46260   0.02490    0.29424
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.44020    9.41970   0.02050    0.21763
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.99160    9.96660   0.02500    0.25084
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.16620    9.14620   0.02000    0.21867
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.69530    9.67110   0.02420    0.25023
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.37000   17.48000  -0.11000   -0.62929
富邦精準基金                                                       40.18000   40.02000   0.16000    0.39980
富邦精銳中小基金                                                    9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.71000   15.68000   0.03000    0.19133
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.60000   20.38000  -0.78000   -3.82728
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.08000   13.06000   0.02000    0.15314
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.04000   19.03000   0.01000    0.05255
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.96890    9.95690   0.01200    0.12052
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.67030    9.63590   0.03440    0.35700
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.83070    9.79160   0.03910    0.39932
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.63730    9.62570   0.01160    0.12051
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.30680    9.27360   0.03320    0.35801
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44520    9.40760   0.03760    0.39968
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.21000   28.28000  -0.07000   -0.24752
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.69950    9.67300   0.02650    0.27396
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.60620    9.58020   0.02600    0.27139
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.61120    9.58660   0.02460    0.25661
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.69920    9.67240   0.02680    0.27708
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.60620    9.58010   0.02610    0.27244
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.61090    9.58620   0.02470    0.25766
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.25340    8.25120   0.00220    0.02666
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.73910    8.73700   0.00210    0.02404
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.47630    8.47560   0.00070    0.00826
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.38000    9.37780   0.00220    0.02346
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.35370    9.35150   0.00220    0.02353
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.08050    9.07960   0.00090    0.00991
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.16420    9.16320   0.00100    0.01091
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.12530    8.12280   0.00250    0.03078
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12360    9.12070   0.00290    0.03180
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.62040    8.61900   0.00140    0.01624
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.27960   10.27660   0.00300    0.02919
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.02050   10.01730   0.00320    0.03194
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.54830    9.54670   0.00160    0.01676
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.76070    8.75900   0.00170    0.01941
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.40050    9.39880   0.00170    0.01809
富達卓越領航全球組合基金                                           14.35000   14.26000   0.09000    0.63114
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.34140    8.33670   0.00470    0.05638
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.00100    8.99600   0.00500    0.05558
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.69660    8.69300   0.00360    0.04141
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63340    9.62790   0.00550    0.05713
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.56870    9.56340   0.00530    0.05542
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.28380    9.28000   0.00380    0.04095
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.78410    8.78030   0.00380    0.04328
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.37350    9.36960   0.00390    0.04162
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.67000    8.50000   0.17000    2.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.21000    9.02000   0.19000    2.10643
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.11000    7.94000   0.17000    2.14106
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.70000    6.64000   0.06000    0.90361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.60000    7.52000   0.08000    1.06383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.45000    7.36000   0.09000    1.22283
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60750    9.60660   0.00090    0.00937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.05240    9.04920   0.00320    0.03536
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.65130    8.64800   0.00330    0.03816
富蘭克林華美中華基金                                               10.74000   10.59000   0.15000    1.41643
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.32000   18.20000   0.12000    0.65934
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.34000   18.26000   0.08000    0.43812
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.36000   10.27000   0.09000    0.87634
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.09000    9.99000   0.10000    1.00100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65260    7.63260   0.02000    0.26203
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71290    8.69110   0.02180    0.25083
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.47600    9.45230   0.02370    0.25073
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02830    9.00470   0.02360    0.26209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.90700   10.87510   0.03190    0.29333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.49340    8.46850   0.02490    0.29403
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83260    8.80680   0.02580    0.29296
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.07320   13.04290   0.03030    0.23231
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.99980    9.97660   0.02320    0.23254
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.94420    9.91810   0.02610    0.26316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.43440    7.41490   0.01950    0.26298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.82630    8.80310   0.02320    0.26354
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.51610   10.48750   0.02860    0.27271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.34230    7.32230   0.02000    0.27314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73440    8.71060   0.02380    0.27323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.22200   10.19900   0.02300    0.22551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.47120    7.45440   0.01680    0.22537
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.92860    7.92000   0.00860    0.10859
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.92960    8.92020   0.00940    0.10538
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74730    9.73700   0.01030    0.10578
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31350   12.30030   0.01320    0.10731
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.29000    8.17000   0.12000    1.46879
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.54000    8.41000   0.13000    1.54578
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.27000   0.06000    0.72551
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.21000    9.12000   0.09000    0.98684
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.15000    9.06000   0.09000    0.99338
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.90000    8.82000   0.08000    0.90703
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.44190   12.30920   0.13270    1.07806
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.26000    9.17000   0.09000    0.98146
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.06000    8.95000   0.11000    1.22905
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
富蘭克林華美第一富基金                                             33.94000   33.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31670   10.31660   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.21000   14.01000   0.20000    1.42755
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.10000   12.89000   0.21000    1.62917
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.23000   14.98000   0.25000    1.66889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.77620    6.76550   0.01070    0.15816
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.97960    9.90830   0.07130    0.71960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.18430    9.17490   0.00940    0.10245
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.68250   10.67160   0.01090    0.10214
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53790    6.53280   0.00510    0.07807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.62000    8.61360   0.00640    0.07430
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.79740    9.79010   0.00730    0.07457
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.16800   10.16000   0.00800    0.07874
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.44000   58.66000  -0.22000   -0.37504
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.29000   60.43000  -0.14000   -0.23167
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.11000   20.06000   0.05000    0.24925
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71250   11.71160   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.66900   35.43020   0.23880    0.67400
復華大中華中小策略基金                                              8.03000    7.96000   0.07000    0.87940
復華中小精選基金                                                   61.66000   60.68000   0.98000    1.61503
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.92670   50.95490  -0.02820   -0.05534
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.17000    8.07000   0.10000    1.23916
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.23000    7.13000   0.10000    1.40252
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華台灣智能基金                                                   11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
復華全方位基金                                                     26.06000   25.88000   0.18000    0.69552
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.08000   11.82000   0.26000    2.19966
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.99000   18.58000   0.41000    2.20667
復華全球平衡基金-美元                                               8.91000    8.80000   0.11000    1.25000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.99000   18.75000   0.24000    1.28000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.31000   13.95000   0.36000    2.58065
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.78000   13.43000   0.35000    2.60611
復華全球原物料基金                                                  8.28000    8.19000   0.09000    1.09890
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.05000   11.88000   0.17000    1.43098
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.42430   11.41950   0.00480    0.04203
復華全球債券基金                                                   13.19160   13.17680   0.01480    0.11232
復華全球債券組合基金                                               14.44000   14.45000  -0.01000   -0.06920
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.85000   13.73000   0.12000    0.87400
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
復華有利貨幣市場基金                                               13.45170   13.45160   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
復華亞太成長基金                                                   12.46000   12.19000   0.27000    2.21493
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.19000    7.94000   0.25000    3.14861
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.69000    8.42000   0.27000    3.20665
復華東協世紀基金                                                   11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
復華南非幣長期收益基金A                                            13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
復華南非幣長期收益基金B                                             7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
復華美國新星基金-美元                                              11.58000   11.09000   0.49000    4.41839
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.73000   11.23000   0.50000    4.45236
復華恒生基金                                                       19.97000   20.18000  -0.21000   -1.04063
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.72000   28.06000  -0.34000   -1.21169
復華神盾基金                                                       23.04330   22.89460   0.14870    0.64950
復華高成長基金                                                     60.14000   59.80000   0.34000    0.56856
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41330   14.41320   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.54000   18.39000   0.15000    0.81566
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.01000   49.36000  -0.35000   -0.70908
復華復華基金                                                       18.75000   18.65000   0.10000    0.53619
復華華人世紀基金                                                   14.88000   14.69000   0.19000    1.29340
復華傳家二號基金                                                   28.08120   28.02740   0.05380    0.19196
復華傳家基金                                                       19.76810   19.70350   0.06460    0.32786
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.02000   10.92000   0.10000    0.91575
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.49000   13.37000   0.12000    0.89753
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.18000    9.10000   0.08000    0.87912
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
復華新興人民幣債券基金B                                             8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.45000   18.38000   0.07000    0.38085
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.35000   59.20000   0.15000    0.25338
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.25000    5.25000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
復華滬深300 A股基金                                                19.06000   19.31000  -0.25000   -1.29467
復華數位經濟基金                                                   45.14000   44.78000   0.36000    0.80393
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.59750    9.59050   0.00700    0.07299
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.39640    9.39150   0.00490    0.05217
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.75010    9.74310   0.00700    0.07185
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.51220    9.50720   0.00500    0.05259
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.41890    9.40680   0.01210    0.12863
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.93660    9.92060   0.01600    0.16128
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.44420    9.43260   0.01160    0.12298
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.96460    9.94910   0.01550    0.15579
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.44380    9.43220   0.01160    0.12298
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.96610    9.95070   0.01540    0.15476
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.79290    9.81640  -0.02350   -0.23940
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.79360    9.77950   0.01410    0.14418
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.82680    9.80950   0.01730    0.17636
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.75340    9.77970  -0.02630   -0.26892
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.58460   10.78720  -0.20260   -1.87815
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.72780    9.71670   0.01110    0.11424
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.75340    9.77960  -0.02620   -0.26790
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.58460   10.78710  -0.20250   -1.87724
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.72830    9.71720   0.01110    0.11423
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.79540    9.78100   0.01440    0.14722
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05450    9.06360  -0.00910   -0.10040
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07650    8.06220   0.01430    0.17737
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06790    8.05100   0.01690    0.20991
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.41940   11.43080  -0.01140   -0.09973
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.20740   10.18940   0.01800    0.17665
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.31400   10.29240   0.02160    0.20986
景順主流基金                                                       15.20000   15.12000   0.08000    0.52910
景順台灣科技基金                                                   26.43000   26.20000   0.23000    0.87786
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
景順全球科技基金                                                   20.80000   20.19000   0.61000    3.02130
景順全球康健基金                                                   19.55000   19.15000   0.40000    2.08877
景順貨幣市場基金                                                   15.95220   15.95200   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.88000   27.71000   0.17000    0.61350
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.49000   13.16000   0.33000    2.50760
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.63000   12.31000   0.32000    2.59951
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.49000   10.31000   0.18000    1.74588
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.67000   10.49000   0.18000    1.71592
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.76000   10.58000   0.18000    1.70132
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.97000   10.78000   0.19000    1.76252
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.62000    9.52000   0.10000    1.05042
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.80000    9.70000   0.10000    1.03093
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.13000   10.02000   0.11000    1.09780
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.53290    8.52540   0.00750    0.08797
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75700    7.76620  -0.00920   -0.11846
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03880   11.02920   0.00960    0.08704
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.01490   10.02680  -0.01190   -0.11868
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.20000    7.09000   0.11000    1.55148
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.80000    6.72000   0.08000    1.19048
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.01000    9.89000   0.12000    1.21335
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28590    9.28300   0.00290    0.03124
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49560    9.48950   0.00610    0.06428
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.64200    9.63900   0.00300    0.03112
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.86260    9.85630   0.00630    0.06392
華南永昌永昌基金                                                   17.44000   17.16000   0.28000    1.63170
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.01670   14.02670  -0.01000   -0.07129
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.78000    9.69000   0.09000    0.92879
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.95000    8.75000   0.20000    2.28571
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.25000    9.03000   0.22000    2.43632
華南永昌全球精品基金                                               14.82000   14.69000   0.13000    0.88496
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.08000    9.91000   0.17000    1.71544
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.08000    9.91000   0.17000    1.71544
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.26000   12.06000   0.20000    1.65837
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.19000   11.98000   0.21000    1.75292
華南永昌物聯網精選基金                                             10.54000   10.37000   0.17000    1.63934
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22600   16.22580   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.39960   22.21830   0.18130    0.81599
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95150   11.95130   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18660   10.18130   0.00530    0.05206
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.01750    9.98900   0.02850    0.28531
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.74110    9.73610   0.00500    0.05136
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.54900    9.52180   0.02720    0.28566
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.94290    9.93610   0.00680    0.06844
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.72410    9.69480   0.02930    0.30222
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.60220    9.59560   0.00660    0.06878
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.38090    9.35260   0.02830    0.30259
華頓中小型基金                                                     21.46000   21.31000   0.15000    0.70389
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.09110   10.89510   0.19600    1.79897
華頓台灣基金                                                       23.30000   22.98000   0.32000    1.39252
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53310   11.53290   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.45000   15.27000   0.18000    1.17878
華頓全球高收益債券基金A                                            13.15570   13.13020   0.02550    0.19421
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02000    8.00450   0.01550    0.19364
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.05000    4.97000   0.08000    1.60966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.37490    2.35050   0.02440    1.03808
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.58070   10.43990   0.14080    1.34867
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34230    0.33790   0.00440    1.30216
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.03070   10.98800   0.04270    0.38861
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.98190    9.94980   0.03210    0.32262
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.77020    9.70230   0.06790    0.69983
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.75640    8.69560   0.06080    0.69920
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.94820    9.88230   0.06590    0.66685
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.94170    8.88310   0.05860    0.65968
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.74000    9.59000   0.15000    1.56413
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.36000    8.20000   0.16000    1.95122
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.95000    8.78000   0.17000    1.93622
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47780    2.47960  -0.00180   -0.07259
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02130    2.02680  -0.00550   -0.27136
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.50450   11.46610   0.03840    0.33490
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22320    9.19240   0.03080    0.33506
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35650    0.35580   0.00070    0.19674
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29070    0.29020   0.00050    0.17229
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.13000    3.09000   0.04000    1.29450
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.94000   13.74000   0.20000    1.45560
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   22.11000   22.17000  -0.06000   -0.27064
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.02000   11.76000   0.26000    2.21088
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.77000    7.69000   0.08000    1.04031
匯豐安富基金                                                       24.22000   24.25000  -0.03000   -0.12371
匯豐成功基金                                                       38.94000   39.10000  -0.16000   -0.40921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.64000   10.53000   0.11000    1.04463
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56610    2.57130  -0.00520   -0.20223
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30900    2.31430  -0.00530   -0.22901
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.35320   11.34410   0.00910    0.08022
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.64520    7.63600   0.00920    0.12048
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37060    0.37030   0.00030    0.08102
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32530    0.32500   0.00030    0.09231
匯豐金磚動力基金                                                   13.33000   13.13000   0.20000    1.52323
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98900   14.98890   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.64000    4.56000   0.08000    1.75439
匯豐新鑽動力基金                                                   10.30000   10.15000   0.15000    1.47783
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32610    5.26640   0.05970    1.13360
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.99170    8.93210   0.05960    0.66726
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.54000   47.68000  -0.14000   -0.29362
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.54000   47.68000  -0.14000   -0.29362
匯豐龍騰電子基金                                                   32.24000   32.22000   0.02000    0.06207
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.89470   11.88220   0.01250    0.10520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.16000   16.92000   0.24000    1.41844
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.64000    8.50000   0.14000    1.64706
新光中國成長基金(美元)                                              8.57000    8.45000   0.12000    1.42012
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.55000    8.43000   0.12000    1.42349
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.44890   10.37210   0.07680    0.74045
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.45580    9.47950  -0.02370   -0.25001
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.77280    9.79920  -0.02640   -0.26941
新光台灣富貴基金                                                   21.09000   20.98000   0.11000    0.52431
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.14000   11.01000   0.13000    1.18074
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.88000   10.75000   0.13000    1.20930
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.90840    9.92140  -0.01300   -0.13103
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.70250    9.71700  -0.01450   -0.14922
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.49090    9.50330  -0.01240   -0.13048
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.28120    9.29510  -0.01390   -0.14954
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.77000    8.60000   0.17000    1.97674
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.98000    9.80000   0.18000    1.83673
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.30000    9.09000   0.21000    2.31023
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.28000    9.07000   0.21000    2.31533
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46080   15.46060   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.22000    9.08000   0.14000    1.54185
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.32000    8.20000   0.12000    1.46341
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.71000    8.55000   0.16000    1.87135
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.58000    8.42000   0.16000    1.90024
新光亞洲精選基金-美金                                              20.87000   20.71000   0.16000    0.77257
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.19000   21.03000   0.16000    0.76082
新光兩岸優勢基金                                                    9.91000    9.78000   0.13000    1.32924
新光店頭基金                                                       21.94000   21.74000   0.20000    0.91996
新光南非幣保本基金                                                 12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
新光特選內需收益ETF基金                                            19.73000   19.85000  -0.12000   -0.60453
新光創新科技基金                                                   13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75370    9.69400   0.05970    0.61584
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.93090    9.92550   0.00540    0.05441
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.54700    9.52310   0.02390    0.25097
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.13240    9.07720   0.05520    0.60812
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30690    9.30180   0.00510    0.05483
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94300    8.92050   0.02250    0.25223
新光澳幣八年期保本基金                                             10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
新光澳幣十年期保本基金                                             10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98020    9.96080   0.01940    0.19476
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42740    9.40910   0.01830    0.19449
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.38170    9.36590   0.01580    0.16870
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83950    9.82290   0.01660    0.16899
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.80350    9.78660   0.01690    0.17269
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.34380    9.32770   0.01610    0.17260
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.32010    9.30360   0.01650    0.17735
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77490    9.75770   0.01720    0.17627
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.81000    6.70000   0.11000    1.64179
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.98000    8.92000   0.06000    0.67265
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.64060    9.62270   0.01790    0.18602
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.04630    9.02950   0.01680    0.18606
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.50950    9.49380   0.01570    0.16537
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.99930    8.98450   0.01480    0.16473
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.07550    9.06080   0.01470    0.16224
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.64330    9.62770   0.01560    0.16203
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.50030   13.47700   0.02330    0.17289
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.16480    8.15080   0.01400    0.17176
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.06710   36.15620  -0.08910   -0.24643
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.69970   38.77600  -0.07630   -0.19677
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.75300   36.87510  -0.12210   -0.33112
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.49560   39.57080  -0.07520   -0.19004
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.24960   39.06380   0.18580    0.47563
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.15520   38.19640  -0.04120   -0.10786
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.90270    9.86830   0.03440    0.34859
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28460   11.28370   0.00090    0.00798
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95320    9.95820  -0.00500   -0.05021
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.92010   10.73710   0.18300    1.70437
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.07570    7.94770   0.12800    1.61053
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.38000    8.24000   0.14000    1.69903
群益大印度基金-人民幣                                              12.71180   12.65160   0.06020    0.47583
群益大印度基金-美元                                                11.82860   11.78350   0.04510    0.38274
群益大印度基金-新臺幣                                              11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.51180   11.34790   0.16390    1.44432
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.98400   10.83760   0.14640    1.35085
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.20000   0.14000    1.37255
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.53470   10.38470   0.15000    1.44443
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.17230    9.05010   0.12220    1.35026
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.66000    8.54000   0.12000    1.40515
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.23810    9.10660   0.13150    1.44401
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.07570    7.96800   0.10770    1.35166
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.55000    8.44000   0.11000    1.30332
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.79800    8.67280   0.12520    1.44359
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.94850    7.84260   0.10590    1.35032
群益中小型股基金                                                   37.61000   37.43000   0.18000    0.48090
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.48720    9.43330   0.05390    0.57138
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.71470    8.67310   0.04160    0.47964
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.19190    8.15020   0.04170    0.51164
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.27470    8.22770   0.04700    0.57124
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.60030    7.56400   0.03630    0.47990
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14520    7.10880   0.03640    0.51204
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.85110    9.82640   0.02470    0.25136
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.83620   10.80900   0.02720    0.25164
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.42870   10.40630   0.02240    0.21525
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.62370    9.60340   0.02030    0.21138
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.44140    7.33580   0.10560    1.43952
群益中國新機會基金N-美元                                            6.76060    6.67080   0.08980    1.34617
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.24000    7.14000   0.10000    1.40056
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.59940    6.50580   0.09360    1.43872
群益中國新機會基金-美元                                             7.22870    7.13270   0.09600    1.34591
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.91000    6.82000   0.09000    1.31965
群益平衡王基金                                                     18.38200   18.39430  -0.01230   -0.06687
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.20000    8.16000   0.04000    0.49020
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.90000    5.87000   0.03000    0.51107
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.08520   11.01020   0.07500    0.68119
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.46890   10.40760   0.06130    0.58899
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.81740    9.75090   0.06650    0.68199
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.27090    9.21670   0.05420    0.58806
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.81000    8.75000   0.06000    0.68571
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.76100    9.76300  -0.00200   -0.02049
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.53640    9.53930  -0.00290   -0.03040
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.99200    8.99390  -0.00190   -0.02113
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.90640    8.90920  -0.00280   -0.03143
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.81750    9.81950  -0.00200   -0.02037
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.83550    9.83850  -0.00300   -0.03049
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.15040    9.15230  -0.00190   -0.02076
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.52940    9.53230  -0.00290   -0.03042
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.95650    9.93810   0.01840    0.18515
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.11150    7.09840   0.01310    0.18455
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.05210   10.03300   0.01910    0.19037
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.91380    9.89560   0.01820    0.18392
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.05120   10.03110   0.02010    0.20038
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.76210    9.74360   0.01850    0.18987
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.66830    9.65050   0.01780    0.18445
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.80240    9.78270   0.01970    0.20138
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.05220   10.03310   0.01910    0.19037
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.91380    9.89560   0.01820    0.18392
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.05140   10.03120   0.02020    0.20137
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.76220    9.74360   0.01860    0.19089
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.66830    9.65050   0.01780    0.18445
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.80240    9.78270   0.01970    0.20138
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.60870    9.38460   0.22410    2.38795
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.20000   10.94000   0.26000    2.37660
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.72220   15.35560   0.36660    2.38740
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.54000   15.17000   0.37000    2.43902
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.03000   10.84000   0.19000    1.75277
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.48100   10.47300   0.00800    0.07639
群益印度中小基金N-美元                                              8.70530    8.70660  -0.00130   -0.01493
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.18890   14.17810   0.01080    0.07617
群益印度中小基金-美元                                              12.45100   12.45290  -0.00190   -0.01526
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                               11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
群益多重資產組合基金                                               14.69000   14.63000   0.06000    0.41012
群益安家基金                                                       23.08330   22.95460   0.12870    0.56067
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10430   16.10400   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.02000   21.43000   0.59000    2.75315
群益亞太中小基金                                                   10.40000   10.31000   0.09000    0.87294
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.07000   14.99000   0.08000    0.53369
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.56430    9.56410   0.00020    0.00209
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.26690    7.26680   0.00010    0.00138
群益店頭市場基金                                                   82.86000   82.42000   0.44000    0.53385
群益東方盛世基金                                                    8.21000    8.13000   0.08000    0.98401
群益東協成長基金-人民幣                                            12.59430   12.62010  -0.02580   -0.20444
群益東協成長基金-美元                                              10.93760   10.97010  -0.03250   -0.29626
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.87350   10.76590   0.10760    0.99945
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.27210   10.17170   0.10040    0.98705
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.75060    9.65390   0.09670    1.00167
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.35200    9.25950   0.09250    0.99897
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.83760    8.75130   0.08630    0.98614
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.38700    8.30380   0.08320    1.00195
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.15200    9.06140   0.09060    0.99985
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.99490    8.90700   0.08790    0.98686
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.36950    9.27660   0.09290    1.00144
群益長安基金                                                       25.06000   24.93000   0.13000    0.52146
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.64310    9.31560   0.32750    3.51561
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.58760   14.09210   0.49550    3.51615
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.11000   13.63000   0.48000    3.52164
群益真善美基金                                                     15.42990   15.46420  -0.03430   -0.22180
群益馬拉松基金                                                    108.39000  108.17000   0.22000    0.20338
群益馬拉松基金I類型                                               108.62000  108.40000   0.22000    0.20295
群益深証中小板基金                                                 10.20000   10.41000  -0.21000   -2.01729
群益創新科技基金                                                   29.07000   29.01000   0.06000    0.20683
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.60860    8.53170   0.07690    0.90134
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.83890    7.77600   0.06290    0.80890
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.18000    8.12000   0.06000    0.73892
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.37470    9.29090   0.08380    0.90196
群益華夏盛世基金-美元                                               8.64350    8.57410   0.06940    0.80941
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.28000   14.16000   0.12000    0.84746
群益奧斯卡基金                                                     24.88000   24.83000   0.05000    0.20137
群益新興金鑽基金-美元                                              10.93730   10.77880   0.15850    1.47048
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.37000    8.25000   0.12000    1.45455
群益葛萊美基金                                                     21.29000   21.28000   0.01000    0.04699
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.11000   19.92000   0.19000    0.95382
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.60020   11.51400   0.08620    0.74865
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.89320   10.81680   0.07640    0.70631
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.03000    9.95000   0.08000    0.80402
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.85180   10.77620   0.07560    0.70155
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.26730    8.20590   0.06140    0.74824
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.66190    8.60110   0.06080    0.70689
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.98000    7.92000   0.06000    0.75758
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.29060    8.23280   0.05780    0.70207
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.77020    9.70170   0.06850    0.70606
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.58160    9.51440   0.06720    0.70630
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
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德信大發基金                                                       25.73000   25.60000   0.13000    0.50781
德信中國精選成長基金                                               10.28000   10.19000   0.09000    0.88322
德信台灣主流中小基金                                               16.90000   16.69000   0.21000    1.25824
德信新興股票組合基金                                               10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94660   11.94650   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.76140   10.75830   0.00310    0.02881
德信數位時代基金                                                   25.81000   25.67000   0.14000    0.54538
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.85540    9.84420   0.01120    0.11377
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.79720    9.78740   0.00980    0.10013
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67560   11.67540   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.66000   13.64000   0.02000    0.14663
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.31000   17.10000   0.21000    1.22807
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.32610   10.33690  -0.01080   -0.10448
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.98640   15.00510  -0.01870   -0.12462
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.99670    7.98650   0.01020    0.12772
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.76330   10.75300   0.01030    0.09579
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.23100   11.22040   0.01060    0.09447
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.01470   12.99800   0.01670    0.12848
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摩根大歐洲基金                                                     15.98000   16.00000  -0.02000   -0.12500
摩根中小基金                                                       19.87000   19.72000   0.15000    0.76065
摩根中國A股基金                                                    11.79000   11.61000   0.18000    1.55039
摩根中國A股基金(美元)                                               9.24000    9.10000   0.14000    1.53846
摩根中國亮點基金                                                   11.81000   11.58000   0.23000    1.98618
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.32490   10.26410   0.06080    0.59236
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.50180   11.43420   0.06760    0.59121
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.75150    8.70180   0.04970    0.57115
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.70810   11.63920   0.06890    0.59197
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.55190   13.47230   0.07960    0.59084
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.44000   17.35000   0.09000    0.51873
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.44000   17.35000   0.09000    0.51873
摩根台灣增長基金                                                   45.43000   45.42000   0.01000    0.02202
摩根平衡基金                                                       26.38000   26.39000  -0.01000   -0.03789
摩根全球α基金                                                     18.04000   17.75000   0.29000    1.63380
摩根全球平衡基金                                                   14.64390   14.57390   0.07000    0.48031
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.33280    9.31450   0.01830    0.19647
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.35320   10.33210   0.02110    0.20422
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.74510    9.72630   0.01880    0.19329
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.08870   11.06700   0.02170    0.19608
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.77750    9.75860   0.01890    0.19368
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.23220   10.19640   0.03580    0.35110
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.22030   13.17400   0.04630    0.35145
摩根亞洲基金                                                       53.98000   53.34000   0.64000    1.19985
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.19910    8.19560   0.00350    0.04271
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58530    9.58160   0.00370    0.03862
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47180    8.46880   0.00300    0.03542
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.04850   12.04330   0.00520    0.04318
摩根東方內需機會基金                                               17.11000   16.91000   0.20000    1.18273
摩根東方科技基金                                                   30.09000   29.44000   0.65000    2.20788
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
摩根金龍收成基金                                                   19.34000   18.95000   0.39000    2.05805
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09320   15.09310   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.11000   12.88000   0.23000    1.78571
摩根新金磚五國基金                                                 11.20000   11.03000   0.17000    1.54125
摩根新絲路基金                                                      9.07000    8.95000   0.12000    1.34078
摩根新興35基金                                                     12.48000   12.32000   0.16000    1.29870
摩根新興日本基金                                                   22.66000   22.52000   0.14000    0.62167
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.90920    6.93340  -0.02420   -0.34904
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.09760    9.12820  -0.03060   -0.33522
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85140    8.88220  -0.03080   -0.34676
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.13780   10.17330  -0.03550   -0.34895
摩根新興科技基金                                                   46.85000   46.57000   0.28000    0.60125
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.11130    8.11380  -0.00250   -0.03081
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.37180   10.37490  -0.00310   -0.02988
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.27150    8.23620   0.03530    0.42860
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.97620    8.93980   0.03640    0.40717
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.43600    8.40230   0.03370    0.40108
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.58580    9.54490   0.04090    0.42850
摩根龍揚基金                                                       28.87000   28.29000   0.58000    2.05019
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.67000   10.60000   0.07000    0.66038
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.17000   11.10000   0.07000    0.63063
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.13850    9.13930  -0.00080   -0.00875
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10230   11.10330  -0.00100   -0.00901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.91000   21.78000   0.13000    0.59688
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.58510   11.57610   0.00900    0.07775
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.79850   10.79100   0.00750    0.06950
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.81760    9.80920   0.00840    0.08563
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.91610    9.90850   0.00760    0.07670
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.29630    9.28980   0.00650    0.06997
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.44620    8.43900   0.00720    0.08532
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.90310    9.81720   0.08590    0.87499
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98460    9.89470   0.08990    0.90857
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.42960    9.39680   0.03280    0.34905
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.59690    9.56050   0.03640    0.38073
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.12820    9.09660   0.03160    0.34738
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.28940    9.25410   0.03530    0.38145
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.96450   10.91420   0.05030    0.46087
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.72420   10.67500   0.04920    0.46089
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.94930    9.90090   0.04840    0.48884
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.32250   10.27520   0.04730    0.46033
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.08060   10.03440   0.04620    0.46042
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.35500    9.30950   0.04550    0.48875
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.66220   20.63330   0.02890    0.14006
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.98210    8.84510   0.13700    1.54888
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.29660    9.15190   0.14470    1.58109
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.96110    8.82440   0.13670    1.54911
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.28090    9.13640   0.14450    1.58159
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17820   13.17810   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88360   15.87800   0.00560    0.03527
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74080   11.62590   0.11490    0.98831
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.29110   11.18050   0.11060    0.98922
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.80870   10.70280   0.10590    0.98946
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.69170   11.69700  -0.00530   -0.04531
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.93300   10.93630  -0.00330   -0.03017
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.30330   10.30800  -0.00470   -0.04560
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.43810    8.44050  -0.00240   -0.02843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.01000   32.03000  -0.02000   -0.06244
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.56000   14.42000   0.14000    0.97087
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.50000   14.37000   0.13000    0.90466
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.20000   15.15000   0.05000    0.33003
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.97000   11.93000   0.04000    0.33529
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.66000   12.61000   0.05000    0.39651
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.56000   0.02000    0.26455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.30000   14.20000   0.10000    0.70423
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.54000    8.48000   0.06000    0.70755
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.61000   13.57000   0.04000    0.29477
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.08000   14.03000   0.05000    0.35638
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.01000   13.97000   0.04000    0.28633
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.77000   14.72000   0.05000    0.33967
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.82000   19.61000   0.21000    1.07088
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.94000   17.76000   0.18000    1.01351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.39000   12.26000   0.13000    1.06036
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.74000   14.58000   0.16000    1.09739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.51000   15.34000   0.17000    1.10821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.54000   14.38000   0.16000    1.11266
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.55000   0.10000    1.04712
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.53000   0.15000    1.03235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.05000   12.91000   0.14000    1.08443
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.05000   12.92000   0.13000    1.00619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.79000   0.09000    1.02389
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.67000   13.53000   0.14000    1.03474
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.17000   18.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                16.99000   16.99000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.85000    7.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.97000   13.92000   0.05000    0.35920
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
聯博貨幣市場基金                                                   15.00750   15.00740   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.21890   10.20490   0.01400    0.13719
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.26460   13.24630   0.01830    0.13815
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.26640    7.25640   0.01000    0.13781
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                   19.47000   19.27000   0.20000    1.03788
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.38000   10.27000   0.11000    1.07108
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.77000   10.68000   0.09000    0.84270
瀚亞巴西基金                                                        5.32000    5.23000   0.09000    1.72084
瀚亞外銷基金                                                       37.77000   37.62000   0.15000    0.39872
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.40000    9.35000   0.05000    0.53476
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.04000    8.99000   0.05000    0.55617
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.60000    9.52000   0.08000    0.84034
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.46440   10.40260   0.06180    0.59408
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.09970   10.05560   0.04410    0.43856
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.94410   11.89280   0.05130    0.43135
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.93410    9.89460   0.03950    0.39921
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21040    7.16720   0.04320    0.60275
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.71900    7.68530   0.03370    0.43850
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.83190    7.79830   0.03360    0.43086
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.86730    6.84000   0.02730    0.39912
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.51870    8.48210   0.03660    0.43150
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87000    8.81700   0.05300    0.60111
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.02590    8.98650   0.03940    0.43844
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.87940    8.84120   0.03820    0.43207
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.55000   11.45000   0.10000    0.87336
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.30000   10.23000   0.07000    0.68426
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.01360    9.99940   0.01420    0.14201
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.97800    9.94210   0.03590    0.36109
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.76790    9.75650   0.01140    0.11685
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.83990    9.82590   0.01400    0.14248
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.74000   13.71000   0.03000    0.21882
瀚亞印度基金-美元                                                  12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.47000   28.47000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.34000   11.24000   0.10000    0.88968
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.20000   14.11000   0.09000    0.63785
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.91000    8.83000   0.08000    0.90600
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.56000    8.50000   0.06000    0.70588
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.60000    8.54000   0.06000    0.70258
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.63770   11.56830   0.06940    0.59992
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.08420   13.00400   0.08020    0.61673
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.54180   10.50120   0.04060    0.38662
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.34980   10.30820   0.04160    0.40356
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.51690   11.47680   0.04010    0.34940
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.84720    8.79500   0.05220    0.59352
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.44750    9.39790   0.04960    0.52778
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.67680    8.64330   0.03350    0.38758
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.50700    8.47280   0.03420    0.40364
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.86160    8.83090   0.03070    0.34764
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.11190   14.02300   0.08890    0.63396
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.59040   10.50220   0.08820    0.83982
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.28970   10.22810   0.06160    0.60226
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.19830   12.12140   0.07690    0.63442
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.37000   10.26000   0.11000    1.07212
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.94000   18.87000   0.07000    0.37096
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57900   13.57890   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 25.25000   24.38000   0.87000    3.56850
瀚亞高科技基金                                                     52.73000   52.49000   0.24000    0.45723
瀚亞理財通基金                                                     25.31000   25.29000   0.02000    0.07908
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
瀚亞菁華基金                                                       20.43000   20.34000   0.09000    0.44248
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.09660   13.10180  -0.00520   -0.03969
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.07200    9.07560  -0.00360   -0.03967
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.20110   10.12520   0.07590    0.74961
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.37770   10.25020   0.12750    1.24388
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.92750    9.87700   0.05050    0.51129
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.40230    9.35140   0.05090    0.54430
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.64220    9.59670   0.04550    0.47412
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98840    7.92890   0.05950    0.75042
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.67900    7.58460   0.09440    1.24463
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.40920    8.36640   0.04280    0.51157
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.85660    7.81400   0.04260    0.54518
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.49760    7.46230   0.03530    0.47304
瀚亞電通網基金                                                     13.51000   13.39000   0.12000    0.89619
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.29920   13.32200  -0.02280   -0.17115
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.25110   10.24390   0.00720    0.07029
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.46630    9.48210  -0.01580   -0.16663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.09100   11.11000  -0.01900   -0.17102
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
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