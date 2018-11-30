[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/29 107/11/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.64620 10.64510 0.00110 0.01033 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.71330 9.70270 0.01060 0.10925 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.71600 9.70540 0.01060 0.10922 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.66610 9.65320 0.01290 0.13363 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.66620 9.65330 0.01290 0.13363 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.00000 21.57000 0.43000 1.99351 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.24000 22.63000 0.61000 2.69554 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.04280 9.03790 0.00490 0.05422 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.36440 9.35870 0.00570 0.06091 中國信託台灣活力基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824 中國信託台灣優勢基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.21000 7.93000 0.28000 3.53090 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.80000 8.49000 0.31000 3.65135 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85620 9.83950 0.01670 0.16972 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10820 9.09280 0.01540 0.16936 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20810 10.19360 0.01450 0.14225 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39510 9.38180 0.01330 0.14176 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30590 10.09830 0.20760 2.05579 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.90690 8.72750 0.17940 2.05557 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.64520 10.58680 0.05840 0.55163 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.49680 9.44470 0.05210 0.55163 中國信託智能運動基金-台幣 10.07000 9.88000 0.19000 1.92308 中國信託智能運動基金-美元 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.88000 8.65000 0.23000 2.65896 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.73000 8.51000 0.22000 2.58519 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99970 10.99960 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.29580 9.27800 0.01780 0.19185 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.83920 8.82230 0.01690 0.19156 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.44990 9.43300 0.01690 0.17916 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.98050 8.96450 0.01600 0.17848 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.97000 10.80000 0.17000 1.57407 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.09000 10.92000 0.17000 1.55678 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.73000 10.57000 0.16000 1.51372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.45000 53.16000 0.29000 0.54552 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.56470 38.67130 -0.10660 -0.27566 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.70840 36.87720 -0.16880 -0.45774 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.10000 16.91000 0.19000 1.12360 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50540 11.50430 0.00110 0.00956 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53790 10.51230 0.02560 0.24352 元大上證50基金 26.98000 27.21000 -0.23000 -0.84528 元大大中華TMT基金-人民幣 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 元大大中華TMT基金-新台幣 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340 元大大中華價值指數基金-美元 12.09900 11.97900 0.12000 1.00175 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.37000 16.20200 0.16800 1.03691 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.60000 9.54100 0.05900 0.61838 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.17400 9.09600 0.07800 0.85752 元大中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.84000 0.01000 0.35211 元大中國平衡基金-新台幣 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.80270 45.85780 -0.05510 -0.12015 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50740 10.51250 -0.00510 -0.04851 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67580 9.68050 -0.00470 -0.04855 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60390 9.58610 0.01780 0.18569 元大巴西指數基金 6.42100 6.28000 0.14100 2.24522 元大巴菲特基金 24.15000 24.12000 0.03000 0.12438 元大日經225基金 28.01000 27.92000 0.09000 0.32235 元大台商收成基金 20.00000 20.03000 -0.03000 -0.14978 元大台灣50單日反向1倍基金 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 元大台灣50單日正向2倍基金 32.76000 32.72000 0.04000 0.12225 元大台灣中型100基金 29.33000 29.26000 0.07000 0.23923 元大台灣加權股價指數基金 23.30300 23.28600 0.01700 0.07301 元大台灣卓越50基金 76.91000 76.90000 0.01000 0.01300 元大台灣金融基金 16.86000 16.96000 -0.10000 -0.58962 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.20000 28.18000 0.02000 0.07097 元大台灣高股息基金 24.32000 24.36000 -0.04000 -0.16420 元大台灣電子科技基金 31.58000 31.44000 0.14000 0.44529 元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 元大全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.19000 0.12000 0.84567 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936 元大全球不動產證券化基金-美元 11.70000 11.65600 0.04400 0.37749 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.54000 8.43000 0.11000 1.30486 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.40000 0.08000 1.25000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745 元大全球股票入息基金-美元配息 9.00700 8.90900 0.09800 1.10001 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 元大全球新興市場精選組合基金 12.70000 12.58000 0.12000 0.95390 元大全球農業商機基金 16.70000 16.50000 0.20000 1.21212 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 元大印尼指數基金 9.05100 9.08700 -0.03600 -0.39617 元大印度指數基金 9.47400 9.37200 0.10200 1.08835 元大印度基金 11.98000 11.87000 0.11000 0.92671 元大多多基金 15.62000 15.52000 0.10000 0.64433 元大多福基金 47.65000 47.71000 -0.06000 -0.12576 元大亞太成長基金 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65650 8.62330 0.03320 0.38500 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06700 7.03990 0.02710 0.38495 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.00100 8.94900 0.05200 0.58107 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.46900 9.51800 -0.04900 -0.51481 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98580 9.98750 -0.00170 -0.01702 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99870 9.99860 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99870 9.99860 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.00790 10.00450 0.00340 0.03398 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.00790 10.00450 0.00340 0.03398 元大卓越基金 40.71000 40.63000 0.08000 0.19690 元大店頭基金 7.42000 7.37000 0.05000 0.67843 元大泛歐成長基金 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32210 10.32150 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65400 9.67500 -0.02100 -0.21705 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.89420 31.89050 0.00370 0.01160 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.39020 36.45830 -0.06810 -0.18679 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.82450 19.79340 0.03110 0.15712 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.37270 17.43210 -0.05940 -0.34075 元大美國政府7至10年期債券基金 38.96720 38.93750 0.02970 0.07628 元大高科技基金 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394 元大得利貨幣市場基金 16.27400 16.27380 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99620 11.99610 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.29000 11.10000 0.19000 1.71171 元大華夏中小基金 6.29000 6.21000 0.08000 1.28824 元大新中國基金-人民幣 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848 元大新中國基金-美元 7.72700 7.64900 0.07800 1.01974 元大新中國基金-新台幣 7.71000 7.63000 0.08000 1.04849 元大新主流基金 21.48000 21.37000 0.11000 0.51474 元大新東協平衡基金-美元 9.00200 8.97200 0.03000 0.33437 元大新東協平衡基金-新台幣 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.36200 10.35870 0.00330 0.03186 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.50550 9.48340 0.02210 0.23304 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.38280 10.35530 0.02750 0.26556 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.89970 8.87610 0.02360 0.26588 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71730 9.71830 -0.00100 -0.01029 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23570 9.23670 -0.00100 -0.01083 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88900 9.88680 0.00220 0.02225 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40380 9.40170 0.00210 0.02234 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.41680 9.41880 -0.00200 -0.02123 元大新興亞洲基金 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.03590 8.98770 0.04820 0.53629 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.69260 8.64620 0.04640 0.53665 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30690 9.25420 0.05270 0.56947 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.95710 8.90640 0.05070 0.56925 元大萬泰貨幣市場基金 15.11960 15.11940 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.24000 33.28000 -0.04000 -0.12019 元大實質多重資產基金-人民幣 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 元大實質多重資產基金-美元 7.98400 7.91100 0.07300 0.92277 元大實質多重資產基金-新台幣 8.44000 8.36000 0.08000 0.95694 元大滬深300單日反向1倍基金 16.10000 16.08000 0.02000 0.12438 元大滬深300單日正向2倍基金 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335 元大摩臺基金 35.65000 35.63000 0.02000 0.05613 元大標普500基金 25.56000 25.00000 0.56000 2.24000 元大標普500單日反向1倍基金 13.42000 13.71000 -0.29000 -2.11524 元大標普500單日正向2倍基金 31.72000 30.41000 1.31000 4.30779 元大標智滬深300基金 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229 元大歐洲50基金 22.77000 22.75000 0.02000 0.08791 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64030 9.53790 0.10240 1.07361 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21840 10.21800 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.83000 44.60000 0.23000 0.51570 元大韓國KOSPI200基金 20.62000 20.53000 0.09000 0.43838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 日盛上選基金 29.03000 29.01000 0.02000 0.06894 日盛小而美基金 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856 日盛中國內需動力基金 8.65000 8.57000 0.08000 0.93349 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.57560 11.55180 0.02380 0.20603 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.56500 9.54530 0.01970 0.20638 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.53030 11.51800 0.01230 0.10679 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.52230 9.51210 0.01020 0.10723 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43810 10.42630 0.01180 0.11318 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.60470 8.59500 0.00970 0.11286 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.59000 8.50000 0.09000 1.05882 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 日盛日盛基金 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 日盛目標收益組合基金(美元) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 日盛全球抗暖化基金 10.11000 9.92000 0.19000 1.91532 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.90530 9.87700 0.02830 0.28652 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.16500 9.13880 0.02620 0.28669 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.71700 9.68900 0.02800 0.28899 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99190 8.96600 0.02590 0.28887 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38140 2.37850 0.00290 0.12193 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62730 1.62530 0.00200 0.12305 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35810 0.35800 0.00010 0.02793 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24540 0.24540 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87910 11.87450 0.00460 0.03874 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.01110 8.00810 0.00300 0.03746 日盛亞洲機會基金 6.30000 6.23000 0.07000 1.12360 日盛首選基金 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973 日盛高科技基金 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141 日盛貨幣市場基金 14.78770 14.78750 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.31000 35.25000 0.06000 0.17021 日盛精選五虎基金 33.38000 33.39000 -0.01000 -0.02995 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50180 13.50160 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.67000 26.47000 0.20000 0.75557 台新MSCI中國基金 19.19000 18.87000 0.32000 1.69581 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.65000 18.62000 0.03000 0.16112 台新大眾貨幣市場基金 14.17880 14.17870 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51650 10.53050 -0.01400 -0.13295 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49760 10.49050 0.00710 0.06768 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10190 10.09170 0.01020 0.10107 台新中國通基金 37.31000 37.19000 0.12000 0.32267 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42580 0.42120 0.00460 1.09212 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.14100 12.99400 0.14700 1.13129 台新中國精選中小基金-美元 0.28070 0.27800 0.00270 0.97122 台新中國精選中小基金-新台幣 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 台新主流基金 20.48000 20.44000 0.04000 0.19569 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.34000 20.18000 0.16000 0.79286 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66210 0.65700 0.00510 0.77626 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.94000 14.82000 0.12000 0.80972 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48540 0.48160 0.00380 0.78904 台新台灣中小基金 29.47000 29.37000 0.10000 0.34048 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.85640 9.76670 0.08970 0.91843 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.03850 8.95940 0.07910 0.88287 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19210 10.10290 0.08920 0.88291 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73590 9.69390 0.04200 0.43326 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.61420 10.56840 0.04580 0.43337 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 台新印度基金 14.12000 13.99000 0.13000 0.92924 台新亞美短期債券基金 10.88330 10.87790 0.00540 0.04964 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.30870 8.29900 0.00970 0.11688 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27420 0.27400 0.00020 0.07299 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.72140 11.70780 0.01360 0.11616 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38160 0.38130 0.00030 0.07868 台新真吉利貨幣市場基金 11.10220 11.10210 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.24500 28.22270 0.02230 0.07901 台新智慧生活基金-美元 9.53520 9.29390 0.24130 2.59633 台新智慧生活基金-新台幣 9.83000 9.57000 0.26000 2.71682 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.00590 7.99530 0.01060 0.13258 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20250 8.18900 0.01350 0.16486 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.73610 8.72450 0.01160 0.13296 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.95950 8.94480 0.01470 0.16434 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38400 10.32840 0.05560 0.53832 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33110 0.32950 0.00160 0.48558 台新新興市場債券基金(B類型) 7.63780 7.59680 0.04100 0.53970 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25650 0.25520 0.00130 0.50940 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.30000 0.05000 0.94340 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.18000 0.05000 0.24777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.58000 18.47000 0.11000 0.59556 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58090 12.58070 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18230 11.18130 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87140 9.88080 -0.00940 -0.09513 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.08890 9.08620 0.00270 0.02972 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.43880 10.43570 0.00310 0.02971 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.60760 7.61410 -0.00650 -0.08537 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.79820 8.80600 -0.00780 -0.08858 永豐中小基金 48.32000 47.82000 0.50000 1.04559 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.69840 1.69220 0.00620 0.36639 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28330 2.27490 0.00840 0.36925 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.65920 7.63920 0.02000 0.26181 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.99030 9.96420 0.02610 0.26194 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.19000 4.13000 0.06000 1.45278 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.65000 18.41000 0.24000 1.30364 永豐主流品牌基金 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270 永豐永豐基金 32.13000 31.95000 0.18000 0.56338 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.19300 9.14930 0.04370 0.47763 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.37940 9.33480 0.04460 0.47778 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.09880 9.05500 0.04380 0.48371 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.28350 9.23880 0.04470 0.48383 永豐亞洲民生消費基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 永豐南非幣2021保本基金 13.32780 13.34850 -0.02070 -0.15507 永豐高科技基金 21.64000 21.48000 0.16000 0.74488 永豐貨幣市場基金 13.89810 13.89790 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09650 2.09210 0.00440 0.21031 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51010 2.50480 0.00530 0.21159 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60730 7.59910 0.00820 0.10791 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34600 10.33490 0.01110 0.10740 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.79760 6.79630 0.00130 0.01913 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59700 10.59490 0.00210 0.01982 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.95000 6.88000 0.07000 1.01744 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.02000 15.84000 0.18000 1.13636 永豐臺灣加權ETF基金 49.16000 49.17000 -0.01000 -0.02034 永豐領航科技基金 35.11000 34.98000 0.13000 0.37164 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 38.33000 38.16000 0.17000 0.44549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.67710 11.67590 0.00120 0.01028 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40850 9.39930 0.00920 0.09788 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75070 9.74120 0.00950 0.09752 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42360 9.41600 0.00760 0.08071 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65520 9.64740 0.00780 0.08085 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42780 9.41770 0.01010 0.10724 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89290 9.88230 0.01060 0.10726 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.40070 9.39170 0.00900 0.09583 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71320 9.70390 0.00930 0.09584 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 兆豐國際中小基金 13.53000 13.47000 0.06000 0.44543 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.74000 12.62000 0.12000 0.95087 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.68000 16.52000 0.16000 0.96852 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.56000 16.41000 0.15000 0.91408 兆豐國際生命科學基金 15.46000 15.07000 0.39000 2.58792 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98940 9.91970 0.06970 0.70264 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.20280 10.13320 0.06960 0.68685 兆豐國際全球基金 29.60000 28.98000 0.62000 2.13941 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32920 10.32860 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12210 10.14440 -0.02230 -0.21983 兆豐國際國民基金 20.07000 20.07000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74900 9.72690 0.02210 0.22720 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.65050 7.63310 0.01740 0.22795 兆豐國際萬全基金 18.80000 18.79000 0.01000 0.05322 兆豐國際電子基金 22.84000 22.75000 0.09000 0.39560 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.84000 19.87000 -0.03000 -0.15098 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.46000 17.47000 -0.01000 -0.05724 兆豐國際豐台灣基金 30.84000 30.80000 0.04000 0.12987 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51710 12.51690 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.74510 9.71940 0.02570 0.26442 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.67680 9.65300 0.02380 0.24656 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.72200 9.69680 0.02520 0.25988 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.74660 9.72090 0.02570 0.26438 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.68380 9.66000 0.02380 0.24638 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.72100 9.69580 0.02520 0.25991 合庫台灣基金 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000 合庫全球高收益債券基金A類型 10.87210 10.83260 0.03950 0.36464 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.72020 11.67880 0.04140 0.35449 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.48560 10.44900 0.03660 0.35027 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.23110 11.19220 0.03890 0.34756 合庫全球高收益債券基金B類型 7.84180 7.81330 0.02850 0.36476 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.11690 9.08460 0.03230 0.35555 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.70710 8.67670 0.03040 0.35036 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.59000 8.56020 0.02980 0.34812 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.93850 8.90730 0.03120 0.35027 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 合庫全球新興市場基金 8.90000 8.79000 0.11000 1.25142 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 合庫貨幣市場基金 10.14170 10.14160 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.21260 9.20980 0.00280 0.03040 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.44850 9.44530 0.00320 0.03388 合庫新興多重收益基金A類型 9.74250 9.73840 0.00410 0.04210 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.14810 11.14260 0.00550 0.04936 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46660 13.45810 0.00850 0.06316 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41410 8.41160 0.00250 0.02972 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.08080 9.07780 0.00300 0.03305 合庫新興多重收益基金B類型 7.56510 7.56190 0.00320 0.04232 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.39010 8.38580 0.00430 0.05128 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86430 9.85770 0.00660 0.06695 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安本標準兩岸價值基金 10.19000 10.03000 0.16000 1.59521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06480 11.06380 0.00100 0.00904 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86870 9.87820 -0.00950 -0.09617 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74630 9.75250 -0.00620 -0.06357 安聯中國東協基金 14.82000 14.65000 0.17000 1.16041 安聯中國策略基金-美元 9.40000 9.26000 0.14000 1.51188 安聯中國策略基金-新臺幣 12.20000 12.02000 0.18000 1.49750 安聯中華新思路基金-人民幣 12.23000 12.04000 0.19000 1.57807 安聯中華新思路基金-美元 11.26000 11.09000 0.17000 1.53291 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404 安聯台灣大壩基金 25.27000 25.17000 0.10000 0.39730 安聯台灣科技基金 41.29000 40.85000 0.44000 1.07711 安聯台灣貨幣市場基金 12.50650 12.50630 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.73000 27.57000 0.16000 0.58034 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97480 9.97350 0.00130 0.01303 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.78210 14.78090 0.00120 0.00812 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39550 9.39480 0.00070 0.00745 安聯四季成長組合基金-美元 10.98000 10.81000 0.17000 1.57262 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.28000 11.10000 0.18000 1.62162 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.17120 12.17400 -0.00280 -0.02300 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.96340 9.96650 -0.00310 -0.03110 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.98280 11.98750 -0.00470 -0.03921 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.21870 9.22070 -0.00200 -0.02169 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.07500 9.07780 -0.00280 -0.03084 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.72620 8.72970 -0.00350 -0.04009 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83690 11.82700 0.00990 0.08371 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73130 10.72380 0.00750 0.06994 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39230 10.38570 0.00660 0.06355 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60320 8.59660 0.00660 0.07677 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39580 8.39000 0.00580 0.06913 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10490 8.09980 0.00510 0.06296 安聯全球人口趨勢基金 11.20000 11.04000 0.16000 1.44928 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.30000 9.06000 0.24000 2.64901 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.07000 34.15000 0.92000 2.69400 安聯全球油礦金趨勢基金 7.84000 7.74000 0.10000 1.29199 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92000 11.91740 0.00260 0.02182 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27550 10.27320 0.00230 0.02239 安聯全球新興市場基金 16.36000 16.11000 0.25000 1.55183 安聯全球農金趨勢基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159 安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.15000 0.16000 1.96319 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65000 9.51000 0.14000 1.47213 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.40000 0.14000 1.48936 安聯亞洲動態策略基金 20.75000 20.51000 0.24000 1.17016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.12130 10.11680 0.00450 0.04448 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82370 9.81930 0.00440 0.04481 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.46660 81.39200 0.07460 0.09166 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.02300 12.01660 0.00640 0.05326 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.16590 63.11070 0.05520 0.08747 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.24790 9.24300 0.00490 0.05301 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58250 2.58180 0.00070 0.02711 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34700 10.34960 -0.00260 -0.02512 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19440 2.19270 0.00170 0.07753 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55650 8.55820 -0.00170 -0.01986 宏利台灣動力基金 27.75000 27.65000 0.10000 0.36166 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.63220 9.58670 0.04550 0.47462 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46680 9.41840 0.04840 0.51389 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.49770 7.46230 0.03540 0.47438 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.48340 7.44610 0.03730 0.50093 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 宏利全球債券組合基金 12.70880 12.72280 -0.01400 -0.11004 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78320 2.78410 -0.00090 -0.03233 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66020 11.66360 -0.00340 -0.02915 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58070 8.58320 -0.00250 -0.02913 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44470 2.44270 0.00200 0.08188 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87060 10.86970 0.00090 0.00828 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15740 3.13920 0.01820 0.57977 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50920 0.50610 0.00310 0.61253 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.71000 14.62000 0.09000 0.61560 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60260 11.56770 0.03490 0.30170 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26100 10.23140 0.02960 0.28931 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92390 9.89440 0.02950 0.29815 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.62730 8.60240 0.02490 0.28945 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24230 8.21840 0.02390 0.29081 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14460 8.12050 0.02410 0.29678 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.10040 8.07780 0.02260 0.27978 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69340 2.68840 0.00500 0.18598 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38990 0.38930 0.00060 0.15412 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.82590 11.80460 0.02130 0.18044 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88630 0.88490 0.00140 0.15821 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.07490 7.06210 0.01280 0.18125 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96360 1.96010 0.00350 0.17856 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28220 0.28170 0.00050 0.17749 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.65190 8.63630 0.01560 0.18063 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31320 0.31270 0.00050 0.15990 宏利萬利貨幣市場基金 13.65420 13.65400 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.39000 2.36000 0.03000 1.27119 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.88000 10.72000 0.16000 1.49254 宏利臺灣股息收益基金 23.40000 23.44000 -0.04000 -0.17065 宏利澳幣保本基金 12.25690 12.25450 0.00240 0.01958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87530 9.87190 0.00340 0.03444 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.06760 9.04960 0.01800 0.19890 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.54860 8.52890 0.01970 0.23098 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32700 10.30320 0.02380 0.23100 貝萊德亞美利加收益基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 貝萊德新台幣基金 12.94290 12.94280 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.49000 23.41000 0.08000 0.34173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29770 11.29690 0.00080 0.00708 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85860 9.85890 -0.00030 -0.00304 保德信大中華基金-人民幣 8.90000 8.78000 0.12000 1.36674 保德信大中華基金-美元 8.68000 8.57000 0.11000 1.28355 保德信大中華基金-新台幣 25.89000 25.55000 0.34000 1.33072 保德信中小型股基金 39.99000 39.53000 0.46000 1.16367 保德信中國中小基金-人民幣 7.95000 7.87000 0.08000 1.01652 保德信中國中小基金-美元 7.58000 7.50000 0.08000 1.06667 保德信中國中小基金-新臺幣 7.33000 7.26000 0.07000 0.96419 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.78220 8.74260 0.03960 0.45295 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.86470 8.82370 0.04100 0.46466 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.91640 8.87600 0.04040 0.45516 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.69970 9.65580 0.04390 0.45465 保德信中國品牌基金-人民幣 8.01000 7.91000 0.10000 1.26422 保德信中國品牌基金-美元 8.03000 7.93000 0.10000 1.26103 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550 保德信台商全方位基金 31.27000 31.14000 0.13000 0.41747 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.95000 26.56000 0.39000 1.46837 保德信全球消費商機基金 17.77000 17.52000 0.25000 1.42694 保德信全球基礎建設基金 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361 保德信全球資源基金 7.24000 7.18000 0.06000 0.83565 保德信全球醫療生化基金-美元 10.17000 9.92000 0.25000 2.52016 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.78000 32.96000 0.82000 2.48786 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.26340 10.23020 0.03320 0.32453 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.26340 10.23020 0.03320 0.32453 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.26010 10.22360 0.03650 0.35702 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.26010 10.22360 0.03650 0.35702 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.45260 9.40610 0.04650 0.49436 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34360 10.29250 0.05110 0.49648 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.99520 8.94790 0.04730 0.52862 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82750 9.77580 0.05170 0.52886 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.90570 7.90190 0.00380 0.04809 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.55760 10.55250 0.00510 0.04833 保德信亞太基金 19.87000 19.67000 0.20000 1.01678 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.25930 8.26140 -0.00210 -0.02542 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08120 11.08410 -0.00290 -0.02616 保德信店頭市場基金 28.89000 28.52000 0.37000 1.29734 保德信拉丁美洲基金 6.81000 6.69000 0.12000 1.79372 保德信金平衡基金 28.10000 28.14000 -0.04000 -0.14215 保德信金滿意基金 38.48000 38.43000 0.05000 0.13011 保德信科技島基金 23.48000 23.36000 0.12000 0.51370 保德信高成長基金 85.81000 85.62000 0.19000 0.22191 保德信第一基金 22.90000 22.86000 0.04000 0.17498 保德信貨幣市場基金 15.78760 15.78740 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.21810 10.10750 0.11060 1.09424 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.41190 10.29590 0.11600 1.12666 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.46600 10.37190 0.09410 0.90726 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.98550 9.89260 0.09290 0.93909 保德信新世紀基金 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75220 7.76020 -0.00800 -0.10309 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.64890 10.66000 -0.01110 -0.10413 保德信新興趨勢組合基金 10.64000 10.41000 0.23000 2.20941 保德信瑞騰基金 15.55310 15.54990 0.00320 0.02058 保德信歐洲組合基金 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64910 9.63380 0.01530 0.15882 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95520 9.93940 0.01580 0.15896 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60050 9.58280 0.01770 0.18471 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75750 9.74130 0.01620 0.16630 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67780 9.66360 0.01420 0.14694 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83050 9.81590 0.01460 0.14874 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54310 9.53040 0.01270 0.13326 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66380 9.65090 0.01290 0.13367 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95610 9.94190 0.01420 0.14283 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94150 9.92270 0.01880 0.18946 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94030 9.92140 0.01890 0.19050 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.84120 9.82310 0.01810 0.18426 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.84120 9.82310 0.01810 0.18426 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84140 9.82740 0.01400 0.14246 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03680 10.02130 0.01550 0.15467 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72760 9.71440 0.01320 0.13588 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.82230 9.80900 0.01330 0.13559 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.43750 9.41460 0.02290 0.24324 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.26040 9.23960 0.02080 0.22512 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86140 9.84050 0.02090 0.21239 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85730 9.83650 0.02080 0.21146 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.95460 9.93550 0.01910 0.19224 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.03700 10.01930 0.01770 0.17666 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.84150 9.82130 0.02020 0.20568 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.84200 9.82180 0.02020 0.20566 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92800 1.92570 0.00230 0.11944 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66650 2.66330 0.00320 0.12015 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28750 0.28740 0.00010 0.03479 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43090 0.43070 0.00020 0.04644 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.22660 8.22080 0.00580 0.07055 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58140 11.57260 0.00880 0.07604 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41250 9.40220 0.01030 0.10955 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63140 11.61860 0.01280 0.11017 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.43640 8.43290 0.00350 0.04150 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47040 10.46600 0.00440 0.04204 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03730 10.02320 0.01410 0.14067 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94650 9.93170 0.01480 0.14902 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04030 10.03480 0.00550 0.05481 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67530 10.66950 0.00580 0.05436 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95540 9.94790 0.00750 0.07539 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67510 9.66630 0.00880 0.09104 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05690 10.04780 0.00910 0.09057 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.66970 9.65940 0.01030 0.10663 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90600 9.89640 0.00960 0.09700 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20040 10.16920 0.03120 0.30681 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.92700 5.91350 0.01350 0.22829 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.35390 10.33030 0.02360 0.22845 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65550 11.65540 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.86000 16.80000 0.06000 0.35714 施羅德樂活中小基金-I類型 3862.36000 3847.46000 14.90000 0.38727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.82520 9.77220 0.05300 0.54235 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.78600 10.73000 0.05600 0.52190 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03730 9.98540 0.05190 0.51976 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.66420 8.61750 0.04670 0.54192 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.02250 8.97560 0.04690 0.52253 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85690 8.81110 0.04580 0.51980 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.93510 9.88150 0.05360 0.54243 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.41740 10.36330 0.05410 0.52203 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.36650 10.31300 0.05350 0.51876 柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.26000 0.06000 0.95847 柏瑞巨人基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66620 13.66610 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.17560 13.14960 0.02600 0.19772 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60080 11.58020 0.02060 0.17789 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.16840 12.14620 0.02220 0.18277 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.48240 8.46570 0.01670 0.19727 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.53370 6.52080 0.01290 0.19783 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.42590 8.41090 0.01500 0.17834 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.19460 8.17400 0.02060 0.25202 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.35070 10.33170 0.01900 0.18390 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.05400 8.03920 0.01480 0.18410 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.77290 11.75200 0.02090 0.17784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.41440 11.39190 0.02250 0.19751 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.73690 11.70750 0.02940 0.25112 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.07710 11.05680 0.02030 0.18360 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.65910 8.64200 0.01710 0.19787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41550 9.39870 0.01680 0.17875 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.36580 9.34230 0.02350 0.25154 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.20490 9.18810 0.01680 0.18285 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.08690 9.07020 0.01670 0.18412 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.92730 9.93400 -0.00670 -0.06745 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.82150 9.82920 -0.00770 -0.07834 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.67830 9.68600 -0.00770 -0.07950 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.75720 9.76530 -0.00810 -0.08295 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.54400 9.55040 -0.00640 -0.06701 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.33770 9.34510 -0.00740 -0.07919 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.29780 9.30520 -0.00740 -0.07953 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.37690 9.38470 -0.00780 -0.08311 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.90870 9.91540 -0.00670 -0.06757 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.82160 9.82930 -0.00770 -0.07834 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.67840 9.68610 -0.00770 -0.07950 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.75730 9.76540 -0.00810 -0.08295 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.54400 9.55040 -0.00640 -0.06701 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.33790 9.34530 -0.00740 -0.07918 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.29780 9.30520 -0.00740 -0.07953 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.37720 9.38500 -0.00780 -0.08311 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57320 10.55160 0.02160 0.20471 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80230 11.77790 0.02440 0.20717 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.16440 11.14270 0.02170 0.19475 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.81990 8.80190 0.01800 0.20450 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51240 9.49280 0.01960 0.20647 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.36840 9.35020 0.01820 0.19465 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28850 10.26740 0.02110 0.20550 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98940 10.96680 0.02260 0.20608 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.78590 10.76500 0.02090 0.19415 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.82020 8.80210 0.01810 0.20563 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51280 9.49320 0.01960 0.20646 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.36890 9.35070 0.01820 0.19464 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.00000 12.91000 0.09000 0.69713 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 柏瑞拉丁美洲基金 9.58000 9.35000 0.23000 2.45989 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26500 11.25420 0.01080 0.09596 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.31500 7.30790 0.00710 0.09716 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.22680 11.21350 0.01330 0.11861 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.92130 10.91020 0.01110 0.10174 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.02900 10.01830 0.01070 0.10680 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.11870 8.10910 0.00960 0.11839 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.12070 9.11140 0.00930 0.10207 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.15400 9.14420 0.00980 0.10717 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.50580 10.49510 0.01070 0.10195 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.85900 9.84730 0.01170 0.11881 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.01210 10.00150 0.01060 0.10598 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.44900 9.43930 0.00970 0.10276 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.77220 8.76180 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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.47390 9.46700 0.00690 0.07288 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04820 11.03950 0.00870 0.07881 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89590 9.88760 0.00830 0.08394 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19420 10.18680 0.00740 0.07264 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.36200 9.35410 0.00790 0.08445 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10240 9.09480 0.00760 0.08356 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.71730 9.70960 0.00770 0.07930 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23730 9.23060 0.00670 0.07258 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.22000 17.12000 0.10000 0.58411 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.94000 15.76000 0.18000 1.14213 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.57360 12.58060 -0.00700 -0.05564 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.11740 10.02760 0.08980 0.89553 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.11270 11.01040 0.10230 0.92912 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.69170 11.58130 0.11040 0.95326 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.60030 10.50550 0.09480 0.90238 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.09320 9.01250 0.08070 0.89542 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.66720 9.57820 0.08900 0.92919 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52260 9.43270 0.08990 0.95307 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.55450 9.46910 0.08540 0.90188 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.22460 9.14280 0.08180 0.89469 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.47360 9.38640 0.08720 0.92900 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.21050 11.10460 0.10590 0.95366 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.49890 9.41400 0.08490 0.90185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.73000 14.70000 0.03000 0.20408 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.82000 22.93000 -0.11000 -0.47972 國泰大中華基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174 國泰小龍基金-台幣級別 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 國泰中小成長基金-台幣級別 37.85000 37.60000 0.25000 0.66489 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.79140 3.74110 0.05030 1.34452 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.89000 16.62000 0.27000 1.62455 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63470 0.62500 0.00970 1.55200 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59680 0.58770 0.00910 1.54841 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19320 2.19550 -0.00230 -0.10476 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54790 9.53700 0.01090 0.11429 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97930 7.97020 0.00910 0.11418 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31170 0.31140 0.00030 0.09634 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60250 11.60140 0.00110 0.00948 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66780 1.66430 0.00350 0.21030 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.96200 9.95710 0.00490 0.04921 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32760 0.32750 0.00010 0.03053 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.88100 3.82690 0.05410 1.41368 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.28000 17.00000 0.28000 1.64706 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55440 0.54560 0.00880 1.61290 國泰中港台基金人民幣級別 2.85560 2.80870 0.04690 1.66981 國泰中港台基金台幣級別 12.72000 12.48000 0.24000 1.92308 國泰中港台基金美元級別 0.41300 0.40540 0.00760 1.87469 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.47000 27.35000 0.12000 0.43876 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.21000 35.15000 0.06000 0.17070 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.22670 10.21880 0.00790 0.07731 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99190 9.98420 0.00770 0.07712 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01520 10.00750 0.00770 0.07694 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33050 0.33040 0.00010 0.03027 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32280 0.32260 0.00020 0.06200 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32350 0.32330 0.00020 0.06186 國泰台灣貨幣市場基金 12.42390 12.42370 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43200 2.40640 0.02560 1.06383 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.85000 10.71000 0.14000 1.30719 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35070 0.34630 0.00440 1.27057 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48250 0.48180 0.00070 0.14529 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.57000 12.50000 0.07000 0.56000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43240 0.43010 0.00230 0.53476 國泰全球資源基金台幣級別 5.17000 5.13000 0.04000 0.77973 國泰全球資源基金美元級別 0.16470 0.16360 0.00110 0.67237 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39680 0.39370 0.00310 0.78740 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35700 0.35420 0.00280 0.79051 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42190 0.41860 0.00330 0.78834 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49110 0.49280 -0.00170 -0.34497 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.83000 20.66000 0.17000 0.82285 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.25000 21.37000 -0.12000 -0.56153 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40310 2.38750 0.01560 0.65340 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.72410 10.63010 0.09400 0.88428 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.52410 9.44060 0.08350 0.88448 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34750 0.34450 0.00300 0.87083 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30860 0.30600 0.00260 0.84967 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47480 0.47610 -0.00130 -0.27305 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.10000 10.98000 0.12000 1.09290 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37090 0.36710 0.00380 1.03514 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.60000 17.31000 0.29000 1.67533 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56920 0.56020 0.00900 1.60657 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.54000 17.26000 0.28000 1.62225 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77910 0.77550 0.00360 0.46422 國泰科技生化基金 28.94000 28.74000 0.20000 0.69589 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.33000 26.67000 0.66000 2.47469 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.32000 13.66000 -0.34000 -2.48902 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.94010 37.99810 -0.05800 -0.15264 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.28570 20.25660 0.02910 0.14366 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.65760 17.71770 -0.06010 -0.33921 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.74520 37.81880 -0.07360 -0.19461 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.46570 39.34190 0.12380 0.31468 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.63720 42.51710 0.12010 0.28247 國泰紐幣2021保本基金 12.28940 12.28350 0.00590 0.04803 國泰紐幣八年期保本基金 12.58120 12.57460 0.00660 0.05249 國泰紐幣保本基金 12.53490 12.53210 0.00280 0.02234 國泰國泰基金台幣I級別 19.77000 19.59000 0.18000 0.91884 國泰國泰基金台幣級別 19.77000 19.59000 0.18000 0.91884 國泰富時中國A50基金 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.88380 39.98190 -0.09810 -0.24536 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33280 0.33190 0.00090 0.27117 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46460 0.46860 -0.00400 -0.85361 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.34780 10.31450 0.03330 0.32285 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.31390 7.29030 0.02360 0.32372 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35030 0.34930 0.00100 0.28629 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23660 0.23590 0.00070 0.29674 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.17380 2.15650 0.01730 0.80223 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.64440 9.54530 0.09910 1.03821 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31110 0.30800 0.00310 1.00649 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.86470 40.86240 0.00230 0.00563 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.19000 17.43000 -0.24000 -1.37694 國泰新興市場基金台幣級別 11.34000 11.21000 0.13000 1.15968 國泰新興市場基金美元級別 0.36700 0.36280 0.00420 1.15766 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25030 2.25280 -0.00250 -0.11097 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45710 1.45870 -0.00160 -0.10969 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33450 0.33420 0.00030 0.08977 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33080 0.33060 0.00020 0.06050 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21870 0.21850 0.00020 0.09153 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.22410 10.21490 0.00920 0.09006 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.49610 6.49030 0.00580 0.08936 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.16000 30.11000 0.05000 0.16606 國泰價值卓越基金 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32180 0.31980 0.00200 0.62539 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.62130 38.62540 -0.00410 -0.01061 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.36000 18.85000 0.51000 2.70557 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.62000 18.34000 0.28000 1.52672 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.59000 17.52000 0.07000 0.39954 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94990 11.95010 -0.00020 -0.00167 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39300 0.39300 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98350 9.98480 -0.00130 -0.01302 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94000 9.94240 -0.00240 -0.02414 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92770 9.92700 0.00070 0.00705 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98320 9.98440 -0.00120 -0.01202 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93960 9.94210 -0.00250 -0.02515 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92770 9.92700 0.00070 0.00705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26990 11.26890 0.00100 0.00887 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80060 9.80550 -0.00490 -0.04997 第一金大中華基金 23.53000 23.53000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 29.96000 29.89000 0.07000 0.23419 第一金中國世紀基金-人民幣 11.69000 11.56000 0.13000 1.12457 第一金中國世紀基金-美元 7.23090 7.13630 0.09460 1.32562 第一金中國世紀基金-美元-N 7.23140 7.13680 0.09460 1.32552 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54760 9.54840 -0.00080 -0.00838 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.15090 8.13800 0.01290 0.15852 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73270 10.73360 -0.00090 -0.00838 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.28220 9.26740 0.01480 0.15970 第一金中概平衡基金 23.38000 23.23000 0.15000 0.64572 第一金台灣貨幣市場基金 15.27030 15.27010 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.05900 178.05700 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.65210 9.32780 0.32430 3.47670 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.65220 9.32780 0.32440 3.47778 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.85000 9.52000 0.33000 3.46639 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.85000 9.51000 0.34000 3.57518 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.10220 12.74990 0.35230 2.76316 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.10290 12.75060 0.35230 2.76301 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.61000 12.27000 0.34000 2.77099 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.62000 12.27000 0.35000 2.85249 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.47860 9.43810 0.04050 0.42911 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.48090 9.44040 0.04050 0.42901 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.14270 9.10260 0.04010 0.44053 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.16640 9.12620 0.04020 0.44049 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04050 9.99770 0.04280 0.42810 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.70010 9.65750 0.04260 0.44111 第一金全球大趨勢基金 22.23000 21.75000 0.48000 2.20690 第一金全球不動產證券化基金A 8.09870 8.03070 0.06800 0.84675 第一金全球不動產證券化基金B 5.72940 5.68130 0.04810 0.84664 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.38450 9.38390 0.00060 0.00639 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.38570 9.38510 0.00060 0.00639 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86530 9.86470 0.00060 0.00608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86660 9.86610 0.00050 0.00507 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.28050 8.24740 0.03310 0.40134 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88530 9.84590 0.03940 0.40017 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25460 9.24010 0.01450 0.15692 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25350 9.23900 0.01450 0.15694 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.61520 7.60220 0.01300 0.17100 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.61400 7.60090 0.01310 0.17235 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43910 8.42430 0.01480 0.17568 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43970 8.42490 0.01480 0.17567 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.91290 10.89580 0.01710 0.15694 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.91380 10.89670 0.01710 0.15693 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.70030 9.68370 0.01660 0.17142 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.33070 14.30540 0.02530 0.17686 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.76120 12.45710 0.30410 2.44118 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.77730 12.47280 0.30450 2.44131 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.07000 11.78000 0.29000 2.46180 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.09000 11.80000 0.29000 2.45763 第一金亞洲科技基金 17.25000 16.93000 0.32000 1.89014 第一金亞洲新興市場基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 第一金店頭市場基金 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641 第一金創新趨勢基金 19.64000 19.53000 0.11000 0.56324 第一金電子基金 28.88000 28.84000 0.04000 0.13870 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.96000 17.98000 -0.02000 -0.11123 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.54000 20.56000 -0.02000 -0.09728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.12000 7.00000 0.12000 1.71429 統一大中華中小基金(美元) 6.43000 6.33000 0.10000 1.57978 統一大中華中小基金(新台幣) 9.53000 9.38000 0.15000 1.59915 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817 統一大東協高股息基金(美元) 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 統一大滿貫基金-A類型 29.79000 29.59000 0.20000 0.67590 統一大滿貫基金-I類型 29.79000 29.59000 0.20000 0.67590 統一大龍印基金 12.99000 12.83000 0.16000 1.24708 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.22000 8.05000 0.17000 2.11180 統一大龍騰中國基金(美元) 7.43000 7.29000 0.14000 1.92044 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.46000 8.30000 0.16000 1.92771 統一中小基金 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65080 9.62330 0.02750 0.28576 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.89650 8.88360 0.01290 0.14521 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.62620 8.61280 0.01340 0.15558 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.63350 11.60030 0.03320 0.28620 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.66110 10.64560 0.01550 0.14560 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.32330 10.30730 0.01600 0.15523 統一台灣動力基金 15.15000 15.06000 0.09000 0.59761 統一全天候基金-A類型 99.12000 98.86000 0.26000 0.26300 統一全天候基金-I類型 99.29000 99.03000 0.26000 0.26255 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.22240 8.09400 0.12840 1.58636 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.85200 7.74020 0.11180 1.44441 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.84720 7.73350 0.11370 1.47023 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.60170 8.46730 0.13440 1.58728 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.22120 8.10420 0.11700 1.44370 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.20940 8.09050 0.11890 1.46962 統一全球債券組合基金 11.69700 11.70220 -0.00520 -0.04444 統一全球新科技基金(人民幣) 14.61000 14.19000 0.42000 2.95983 統一全球新科技基金(美元) 13.59000 13.21000 0.38000 2.87661 統一全球新科技基金(新台幣) 13.05000 12.69000 0.36000 2.83688 統一亞太基金 22.80000 22.59000 0.21000 0.92961 統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685 統一奔騰基金 51.30000 50.99000 0.31000 0.60796 統一強棒貨幣市場基金 16.67910 16.67890 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.99000 8.84000 0.15000 1.69683 統一強漢基金(美元) 8.00000 7.88000 0.12000 1.52284 統一強漢基金(新台幣) 21.08000 20.75000 0.33000 1.59036 統一統信基金 26.41000 26.21000 0.20000 0.76307 統一黑馬基金 51.99000 51.69000 0.30000 0.58038 統一新亞洲科技能源基金 15.36000 15.13000 0.23000 1.52016 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72870 7.72210 0.00660 0.08547 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.94400 9.93540 0.00860 0.08656 統一經建基金 41.42000 41.31000 0.11000 0.26628 統一龍馬基金 57.03000 56.58000 0.45000 0.79533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.15000 16.04000 0.11000 0.68579 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.13000 41.80000 0.33000 0.78947 野村中國機會基金 11.89000 11.72000 0.17000 1.45051 野村巴西基金 6.11000 6.00000 0.11000 1.83333 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 野村台灣高股息基金 23.42000 23.48000 -0.06000 -0.25554 野村台灣運籌基金 31.80000 31.61000 0.19000 0.60108 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39850 9.38960 0.00890 0.09479 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.30070 9.29370 0.00700 0.07532 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36240 9.35540 0.00700 0.07482 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71430 9.70510 0.00920 0.09480 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.54170 9.53450 0.00720 0.07552 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46210 9.45500 0.00710 0.07509 野村平衡基金 17.58000 17.52000 0.06000 0.34247 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324 野村全球生技醫療基金 16.88000 16.55000 0.33000 1.99396 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.96710 9.97030 -0.00320 -0.03210 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.89670 9.90000 -0.00330 -0.03333 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.86980 9.87450 -0.00470 -0.04760 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.96710 9.97030 -0.00320 -0.03210 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.89660 9.89990 -0.00330 -0.03333 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.86990 9.87450 -0.00460 -0.04658 野村全球品牌基金 24.87000 24.46000 0.41000 1.67621 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57000 12.44000 0.13000 1.04502 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.68000 10.56000 0.12000 1.13636 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.00000 18.80000 0.20000 1.06383 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.89050 9.89190 -0.00140 -0.01415 野村全球短期收益基金-美元計價 10.29520 10.29860 -0.00340 -0.03301 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17460 10.17750 -0.00290 -0.02849 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.09950 9.04500 0.05450 0.60254 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.86780 8.81390 0.05390 0.61153 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.47850 8.42540 0.05310 0.63024 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.94660 10.88110 0.06550 0.60196 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42600 10.36260 0.06340 0.61182 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03710 9.97430 0.06280 0.62962 野村成長基金 26.61000 26.49000 0.12000 0.45300 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28260 8.24230 0.04030 0.48894 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27790 8.23850 0.03940 0.47824 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.46110 8.41860 0.04250 0.50483 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.96050 8.91690 0.04360 0.48896 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.84130 8.79920 0.04210 0.47845 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.03450 8.98920 0.04530 0.50394 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.98000 7.91000 0.07000 0.88496 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.54000 11.44000 0.10000 0.87413 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.02590 9.01870 0.00720 0.07983 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.05030 9.04380 0.00650 0.07187 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.16800 9.15990 0.00810 0.08843 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.69590 9.68920 0.00670 0.06915 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.61980 9.61280 0.00700 0.07282 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74930 9.74070 0.00860 0.08829 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.22290 8.21520 0.00770 0.09373 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79470 8.78670 0.00800 0.09105 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.65190 8.64490 0.00700 0.08097 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.73620 12.72430 0.01190 0.09352 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.85200 11.84120 0.01080 0.09121 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.61220 9.60440 0.00780 0.08121 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96350 9.95760 0.00590 0.05925 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93910 9.93460 0.00450 0.04530 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95590 9.95160 0.00430 0.04321 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96170 9.95580 0.00590 0.05926 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93780 9.93330 0.00450 0.04530 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97140 9.96670 0.00470 0.04716 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70400 9.69760 0.00640 0.06600 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68070 9.67480 0.00590 0.06098 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70200 9.69300 0.00900 0.09285 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.72780 9.69520 0.03260 0.33625 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.84580 9.81270 0.03310 0.33732 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46160 9.43090 0.03070 0.32553 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01310 8.98310 0.03000 0.33396 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94290 10.90640 0.03650 0.33467 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.78370 9.71690 0.06680 0.68746 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.82800 10.75540 0.07260 0.67501 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.30230 10.23410 0.06820 0.66640 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.11110 10.04230 0.06880 0.68510 野村泰國基金 40.23000 40.08000 0.15000 0.37425 野村高科技基金 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.89880 9.80800 0.09080 0.92577 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.89890 9.81090 0.08800 0.89696 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.24750 10.13830 0.10920 1.07710 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.26180 9.17960 0.08220 0.89546 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.22600 9.14170 0.08430 0.92215 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.07110 8.99050 0.08060 0.89650 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.51860 11.41610 0.10250 0.89785 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.93850 12.79340 0.14510 1.13418 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.44450 10.35190 0.09260 0.89452 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41120 10.31600 0.09520 0.92284 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.49690 10.40360 0.09330 0.89680 野村貨幣市場基金 16.28680 16.28660 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92490 9.91810 0.00680 0.06856 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.74440 9.74720 -0.00280 -0.02873 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80370 9.80340 0.00030 0.00306 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74680 9.74640 0.00040 0.00410 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.69770 9.69850 -0.00080 -0.00825 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.68290 9.68410 -0.00120 -0.01239 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82540 9.82500 0.00040 0.00407 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.75950 9.76030 -0.00080 -0.00820 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.86310 9.86430 -0.00120 -0.01217 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.42570 9.37880 0.04690 0.50006 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.36110 9.31640 0.04470 0.47980 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.32250 9.27800 0.04450 0.47963 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.49180 9.44460 0.04720 0.49976 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.41530 9.37030 0.04500 0.48024 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.37670 9.33190 0.04480 0.48007 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.79810 9.81400 -0.01590 -0.16201 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.61080 7.62350 -0.01270 -0.16659 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.41170 11.43080 -0.01910 -0.16709 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.43000 7.31000 0.12000 1.64159 野村精選貨幣市場基金 12.08860 12.08850 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 野村歐洲高股息基金季配型 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.72000 29.48000 0.24000 0.81411 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07870 10.06200 0.01670 0.16597 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.33420 8.32150 0.01270 0.15262 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.67260 7.66190 0.01070 0.13965 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58430 7.57350 0.01080 0.14260 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49360 11.47640 0.01720 0.14987 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.30820 10.29390 0.01430 0.13892 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22280 10.20810 0.01470 0.14400 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.18000 9.94000 0.24000 2.41449 野村環球基金-人民幣計價 15.53000 15.15000 0.38000 2.50825 野村環球基金-美元計價 12.06000 11.77000 0.29000 2.46389 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.93000 16.52000 0.41000 2.48184 野村鴻利基金 20.30000 20.14000 0.16000 0.79444 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87050 16.87030 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.19000 17.10000 0.09000 0.52632 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.92060 9.93590 -0.01530 -0.15399 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.00990 13.03020 -0.02030 -0.15579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.89270 9.88950 0.00320 0.03236 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74320 9.72050 0.02270 0.23353 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.45330 9.44530 0.00800 0.08470 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.47870 9.47010 0.00860 0.09081 凱基台商天下基金 11.65000 11.52000 0.13000 1.12847 凱基台灣精五門基金 17.94000 17.86000 0.08000 0.44793 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.08810 38.31370 -0.22560 -0.58882 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.11210 37.95330 0.15880 0.41841 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.77290 40.70100 0.07190 0.17665 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.36920 10.27700 0.09220 0.89715 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.89000 12.73000 0.16000 1.25687 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.53670 11.36710 0.16960 1.49203 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.40000 11.23000 0.17000 1.51380 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55750 11.55740 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.76000 23.69000 0.07000 0.29548 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.71000 19.96000 0.75000 3.75752 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.00230 19.28260 0.71970 3.73238 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.30000 16.17000 0.13000 0.80396 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.51900 15.39990 0.11910 0.77338 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.30000 7.18000 0.12000 1.67131 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.74000 11.57000 0.17000 1.46932 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.32420 11.13950 0.18470 1.65806 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.87000 10.69000 0.18000 1.68382 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.79160 11.48180 0.30980 2.69818 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.12000 11.80000 0.32000 2.71186 凱基護城河基金-台幣計價A 12.59000 12.35000 0.24000 1.94332 凱基護城河基金-美元計價B 12.29770 12.06200 0.23570 1.95407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.35000 14.81000 -0.46000 -3.10601 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.04000 28.33000 1.71000 6.03600 富邦NASDAQ-100基金 29.17000 28.29000 0.88000 3.11064 富邦上証180基金 26.03000 26.36000 -0.33000 -1.25190 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16950 0.16720 0.00230 1.37560 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.24000 5.17000 0.07000 1.35397 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.60000 31.79000 -0.19000 -0.59767 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.88610 10.82010 0.06600 0.60998 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.03570 9.96850 0.06720 0.67412 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.61430 9.53820 0.07610 0.79784 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.42610 9.36900 0.05710 0.60946 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.61760 8.56000 0.05760 0.67290 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.26230 8.19690 0.06540 0.79786 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.41840 20.40650 0.01190 0.05831 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44060 11.43960 0.00100 0.00874 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39290 10.37160 0.02130 0.20537 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.72990 12.71790 0.01200 0.09436 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86840 1.86600 0.00240 0.12862 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.11950 9.11090 0.00860 0.09439 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38580 1.38410 0.00170 0.12282 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77480 11.77110 0.00370 0.03143 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70760 1.70600 0.00160 0.09379 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08220 10.07900 0.00320 0.03175 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48080 1.47940 0.00140 0.09463 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.92550 9.91450 0.01100 0.11095 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.89930 9.89200 0.00730 0.07380 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.37000 21.35000 0.02000 0.09368 富邦日本東証基金 21.28000 21.28000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.01000 43.27000 -0.26000 -0.60088 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.68000 42.80000 -0.12000 -0.28037 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.39000 47.37000 0.02000 0.04222 富邦台灣心基金 19.25000 19.17000 0.08000 0.41732 富邦台灣釆吉50基金 42.38000 44.38000 -2.00000 -4.50653 富邦台灣科技指數基金 49.74000 49.45000 0.29000 0.58645 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.67740 39.73820 -0.06080 -0.15300 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.42460 41.22940 0.19520 0.47345 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29140 0.28780 0.00360 1.25087 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54290 2.54470 -0.00180 -0.07074 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33790 0.33750 0.00040 0.11852 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46490 10.45390 0.01100 0.10522 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19680 2.19830 -0.00150 -0.06823 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32240 0.32200 0.00040 0.12422 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98210 8.97260 0.00950 0.10588 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.47000 22.35000 0.12000 0.53691 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.94000 27.90000 0.04000 0.14337 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65830 15.65810 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.74610 39.77030 -0.02420 -0.06085 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.67610 38.79030 -0.11420 -0.29440 富邦長紅基金 54.52000 54.32000 0.20000 0.36819 富邦科技基金 21.09000 20.89000 0.20000 0.95740 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.66780 40.66560 0.00220 0.00541 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.52270 38.59850 -0.07580 -0.19638 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.19220 39.23360 -0.04140 -0.10552 富邦恒生國企ETF基金 20.00000 20.12000 -0.12000 -0.59642 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.45000 26.49000 -0.04000 -0.15100 富邦高成長基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832 富邦基金A類型 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 富邦基金I類型 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 富邦深証100基金 8.00000 8.15000 -0.15000 -1.84049 富邦富時歐洲ETF基金 19.00000 19.05000 -0.05000 -0.26247 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40350 0.40220 0.00130 0.32322 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.98020 11.94500 0.03520 0.29468 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.16620 9.13920 0.02700 0.29543 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29440 0.00100 0.33967 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48750 8.46260 0.02490 0.29424 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.44020 9.41970 0.02050 0.21763 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99160 9.96660 0.02500 0.25084 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.16620 9.14620 0.02000 0.21867 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.69530 9.67110 0.02420 0.25023 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.37000 17.48000 -0.11000 -0.62929 富邦精準基金 40.18000 40.02000 0.16000 0.39980 富邦精銳中小基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133 富邦臺灣公司治理100基金 19.60000 20.38000 -0.78000 -3.82728 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 富邦標普美國特別股ETF基金 19.04000 19.03000 0.01000 0.05255 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.96890 9.95690 0.01200 0.12052 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.67030 9.63590 0.03440 0.35700 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83070 9.79160 0.03910 0.39932 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63730 9.62570 0.01160 0.12051 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.30680 9.27360 0.03320 0.35801 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44520 9.40760 0.03760 0.39968 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.21000 28.28000 -0.07000 -0.24752 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.69950 9.67300 0.02650 0.27396 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.60620 9.58020 0.02600 0.27139 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61120 9.58660 0.02460 0.25661 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.69920 9.67240 0.02680 0.27708 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.60620 9.58010 0.02610 0.27244 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61090 9.58620 0.02470 0.25766 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.25340 8.25120 0.00220 0.02666 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.73910 8.73700 0.00210 0.02404 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.47630 8.47560 0.00070 0.00826 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.38000 9.37780 0.00220 0.02346 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.35370 9.35150 0.00220 0.02353 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.08050 9.07960 0.00090 0.00991 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.16420 9.16320 0.00100 0.01091 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.12530 8.12280 0.00250 0.03078 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12360 9.12070 0.00290 0.03180 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62040 8.61900 0.00140 0.01624 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27960 10.27660 0.00300 0.02919 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.02050 10.01730 0.00320 0.03194 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54830 9.54670 0.00160 0.01676 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.76070 8.75900 0.00170 0.01941 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.40050 9.39880 0.00170 0.01809 富達卓越領航全球組合基金 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.34140 8.33670 0.00470 0.05638 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00100 8.99600 0.00500 0.05558 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69660 8.69300 0.00360 0.04141 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63340 9.62790 0.00550 0.05713 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.56870 9.56340 0.00530 0.05542 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.28380 9.28000 0.00380 0.04095 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.78410 8.78030 0.00380 0.04328 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.37350 9.36960 0.00390 0.04162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.67000 8.50000 0.17000 2.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.21000 9.02000 0.19000 2.10643 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.11000 7.94000 0.17000 2.14106 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.70000 6.64000 0.06000 0.90361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.60000 7.52000 0.08000 1.06383 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.45000 7.36000 0.09000 1.22283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60750 9.60660 0.00090 0.00937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.05240 9.04920 0.00320 0.03536 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65130 8.64800 0.00330 0.03816 富蘭克林華美中華基金 10.74000 10.59000 0.15000 1.41643 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.32000 18.20000 0.12000 0.65934 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.34000 18.26000 0.08000 0.43812 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65260 7.63260 0.02000 0.26203 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71290 8.69110 0.02180 0.25083 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.47600 9.45230 0.02370 0.25073 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02830 9.00470 0.02360 0.26209 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.90700 10.87510 0.03190 0.29333 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.49340 8.46850 0.02490 0.29403 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83260 8.80680 0.02580 0.29296 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.07320 13.04290 0.03030 0.23231 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.99980 9.97660 0.02320 0.23254 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.94420 9.91810 0.02610 0.26316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.43440 7.41490 0.01950 0.26298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.82630 8.80310 0.02320 0.26354 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51610 10.48750 0.02860 0.27271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.34230 7.32230 0.02000 0.27314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73440 8.71060 0.02380 0.27323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.22200 10.19900 0.02300 0.22551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.47120 7.45440 0.01680 0.22537 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.92860 7.92000 0.00860 0.10859 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.92960 8.92020 0.00940 0.10538 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74730 9.73700 0.01030 0.10578 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31350 12.30030 0.01320 0.10731 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.29000 8.17000 0.12000 1.46879 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.54000 8.41000 0.13000 1.54578 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.27000 0.06000 0.72551 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.21000 9.12000 0.09000 0.98684 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.44190 12.30920 0.13270 1.07806 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.06000 8.95000 0.11000 1.22905 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 富蘭克林華美第一富基金 33.94000 33.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31670 10.31660 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.21000 14.01000 0.20000 1.42755 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.10000 12.89000 0.21000 1.62917 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.23000 14.98000 0.25000 1.66889 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.77620 6.76550 0.01070 0.15816 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97960 9.90830 0.07130 0.71960 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.18430 9.17490 0.00940 0.10245 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.68250 10.67160 0.01090 0.10214 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53790 6.53280 0.00510 0.07807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.62000 8.61360 0.00640 0.07430 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.79740 9.79010 0.00730 0.07457 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.16800 10.16000 0.00800 0.07874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.44000 58.66000 -0.22000 -0.37504 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.29000 60.43000 -0.14000 -0.23167 復華1至5年期高收益債券基金 20.11000 20.06000 0.05000 0.24925 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 復華人民幣貨幣市場基金 11.71250 11.71160 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.66900 35.43020 0.23880 0.67400 復華大中華中小策略基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940 復華中小精選基金 61.66000 60.68000 0.98000 1.61503 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.92670 50.95490 -0.02820 -0.05534 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.17000 8.07000 0.10000 1.23916 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.23000 7.13000 0.10000 1.40252 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 復華六年到期新興市場債券基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華台灣智能基金 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 復華全方位基金 26.06000 25.88000 0.18000 0.69552 復華全球大趨勢基金-美元 12.08000 11.82000 0.26000 2.19966 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.99000 18.58000 0.41000 2.20667 復華全球平衡基金-美元 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000 復華全球平衡基金-新臺幣 18.99000 18.75000 0.24000 1.28000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.31000 13.95000 0.36000 2.58065 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.78000 13.43000 0.35000 2.60611 復華全球原物料基金 8.28000 8.19000 0.09000 1.09890 復華全球消費基金-新臺幣 12.05000 11.88000 0.17000 1.43098 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42430 11.41950 0.00480 0.04203 復華全球債券基金 13.19160 13.17680 0.01480 0.11232 復華全球債券組合基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.85000 13.73000 0.12000 0.87400 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 復華全球戰略配置強基金-美元 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 復華有利貨幣市場基金 13.45170 13.45160 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 復華亞太成長基金 12.46000 12.19000 0.27000 2.21493 復華亞太神龍科技基金-美元 8.19000 7.94000 0.25000 3.14861 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.69000 8.42000 0.27000 3.20665 復華東協世紀基金 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 復華南非幣長期收益基金A 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華美國新星基金-美元 11.58000 11.09000 0.49000 4.41839 復華美國新星基金-新臺幣 11.73000 11.23000 0.50000 4.45236 復華恒生基金 19.97000 20.18000 -0.21000 -1.04063 復華恒生單日反向一倍基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 復華恒生單日正向二倍基金 27.72000 28.06000 -0.34000 -1.21169 復華神盾基金 23.04330 22.89460 0.14870 0.64950 復華高成長基金 60.14000 59.80000 0.34000 0.56856 復華高益策略組合基金 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.41330 14.41320 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.54000 18.39000 0.15000 0.81566 復華富時台灣高股息低波動基金 49.01000 49.36000 -0.35000 -0.70908 復華復華基金 18.75000 18.65000 0.10000 0.53619 復華華人世紀基金 14.88000 14.69000 0.19000 1.29340 復華傳家二號基金 28.08120 28.02740 0.05380 0.19196 復華傳家基金 19.76810 19.70350 0.06460 0.32786 復華奧林匹克全球組合基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.02000 10.92000 0.10000 0.91575 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.49000 13.37000 0.12000 0.89753 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 復華新興人民幣債券基金B 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 復華新興市場10年期以上債券基金 18.45000 18.38000 0.07000 0.38085 復華新興市場企業債券ETF基金 59.35000 59.20000 0.15000 0.25338 復華新興市場高收益債券基金A 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 復華滬深300 A股基金 19.06000 19.31000 -0.25000 -1.29467 復華數位經濟基金 45.14000 44.78000 0.36000 0.80393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.59750 9.59050 0.00700 0.07299 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.39640 9.39150 0.00490 0.05217 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.75010 9.74310 0.00700 0.07185 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.51220 9.50720 0.00500 0.05259 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.41890 9.40680 0.01210 0.12863 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93660 9.92060 0.01600 0.16128 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.44420 9.43260 0.01160 0.12298 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96460 9.94910 0.01550 0.15579 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.44380 9.43220 0.01160 0.12298 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96610 9.95070 0.01540 0.15476 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.79290 9.81640 -0.02350 -0.23940 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.79360 9.77950 0.01410 0.14418 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.82680 9.80950 0.01730 0.17636 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.75340 9.77970 -0.02630 -0.26892 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.58460 10.78720 -0.20260 -1.87815 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.72780 9.71670 0.01110 0.11424 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.75340 9.77960 -0.02620 -0.26790 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.58460 10.78710 -0.20250 -1.87724 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.72830 9.71720 0.01110 0.11423 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.79540 9.78100 0.01440 0.14722 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05450 9.06360 -0.00910 -0.10040 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07650 8.06220 0.01430 0.17737 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06790 8.05100 0.01690 0.20991 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41940 11.43080 -0.01140 -0.09973 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20740 10.18940 0.01800 0.17665 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31400 10.29240 0.02160 0.20986 景順主流基金 15.20000 15.12000 0.08000 0.52910 景順台灣科技基金 26.43000 26.20000 0.23000 0.87786 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 景順全球科技基金 20.80000 20.19000 0.61000 3.02130 景順全球康健基金 19.55000 19.15000 0.40000 2.08877 景順貨幣市場基金 15.95220 15.95200 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.88000 27.71000 0.17000 0.61350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.49000 13.16000 0.33000 2.50760 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.63000 12.31000 0.32000 2.59951 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.49000 10.31000 0.18000 1.74588 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.67000 10.49000 0.18000 1.71592 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.76000 10.58000 0.18000 1.70132 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.97000 10.78000 0.19000 1.76252 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.62000 9.52000 0.10000 1.05042 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.80000 9.70000 0.10000 1.03093 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.53290 8.52540 0.00750 0.08797 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75700 7.76620 -0.00920 -0.11846 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03880 11.02920 0.00960 0.08704 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01490 10.02680 -0.01190 -0.11868 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.20000 7.09000 0.11000 1.55148 華南永昌中國A股基金(美元) 6.80000 6.72000 0.08000 1.19048 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.01000 9.89000 0.12000 1.21335 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28590 9.28300 0.00290 0.03124 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49560 9.48950 0.00610 0.06428 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.64200 9.63900 0.00300 0.03112 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.86260 9.85630 0.00630 0.06392 華南永昌永昌基金 17.44000 17.16000 0.28000 1.63170 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球亨利組合基金 14.01670 14.02670 -0.01000 -0.07129 華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.95000 8.75000 0.20000 2.28571 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.25000 9.03000 0.22000 2.43632 華南永昌全球精品基金 14.82000 14.69000 0.13000 0.88496 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.08000 9.91000 0.17000 1.71544 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.08000 9.91000 0.17000 1.71544 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.26000 12.06000 0.20000 1.65837 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.19000 11.98000 0.21000 1.75292 華南永昌物聯網精選基金 10.54000 10.37000 0.17000 1.63934 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22600 16.22580 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.39960 22.21830 0.18130 0.81599 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95150 11.95130 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18660 10.18130 0.00530 0.05206 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01750 9.98900 0.02850 0.28531 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.74110 9.73610 0.00500 0.05136 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.54900 9.52180 0.02720 0.28566 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.94290 9.93610 0.00680 0.06844 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72410 9.69480 0.02930 0.30222 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60220 9.59560 0.00660 0.06878 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.38090 9.35260 0.02830 0.30259 華頓中小型基金 21.46000 21.31000 0.15000 0.70389 華頓中國多重機會平衡基金 11.09110 10.89510 0.19600 1.79897 華頓台灣基金 23.30000 22.98000 0.32000 1.39252 華頓平安貨幣市場基金 11.53310 11.53290 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.45000 15.27000 0.18000 1.17878 華頓全球高收益債券基金A 13.15570 13.13020 0.02550 0.19421 華頓全球高收益債券基金B 8.02000 8.00450 0.01550 0.19364 華頓全球黑鑽油源基金 5.05000 4.97000 0.08000 1.60966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37490 2.35050 0.02440 1.03808 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.58070 10.43990 0.14080 1.34867 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34230 0.33790 0.00440 1.30216 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.03070 10.98800 0.04270 0.38861 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98190 9.94980 0.03210 0.32262 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.77020 9.70230 0.06790 0.69983 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.75640 8.69560 0.06080 0.69920 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.94820 9.88230 0.06590 0.66685 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.94170 8.88310 0.05860 0.65968 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.36000 8.20000 0.16000 1.95122 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.95000 8.78000 0.17000 1.93622 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47780 2.47960 -0.00180 -0.07259 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02130 2.02680 -0.00550 -0.27136 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.50450 11.46610 0.03840 0.33490 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22320 9.19240 0.03080 0.33506 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35650 0.35580 0.00070 0.19674 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29070 0.29020 0.00050 0.17229 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.09000 0.04000 1.29450 匯豐中國動力基金(台幣) 13.94000 13.74000 0.20000 1.45560 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 匯豐台灣精典基金 22.11000 22.17000 -0.06000 -0.27064 匯豐全球趨勢組合基金 12.02000 11.76000 0.26000 2.21088 匯豐全球關鍵資源基金 7.77000 7.69000 0.08000 1.04031 匯豐安富基金 24.22000 24.25000 -0.03000 -0.12371 匯豐成功基金 38.94000 39.10000 -0.16000 -0.40921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.64000 10.53000 0.11000 1.04463 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56610 2.57130 -0.00520 -0.20223 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30900 2.31430 -0.00530 -0.22901 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35320 11.34410 0.00910 0.08022 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.64520 7.63600 0.00920 0.12048 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37060 0.37030 0.00030 0.08102 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32530 0.32500 0.00030 0.09231 匯豐金磚動力基金 13.33000 13.13000 0.20000 1.52323 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98900 14.98890 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.56000 0.08000 1.75439 匯豐新鑽動力基金 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32610 5.26640 0.05970 1.13360 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99170 8.93210 0.05960 0.66726 匯豐龍鳳基金-A類型 47.54000 47.68000 -0.14000 -0.29362 匯豐龍鳳基金-I類型 47.54000 47.68000 -0.14000 -0.29362 匯豐龍騰電子基金 32.24000 32.22000 0.02000 0.06207 匯豐雙高收益債券組合基金 11.89470 11.88220 0.01250 0.10520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.16000 16.92000 0.24000 1.41844 新光中國成長基金(人民幣) 8.64000 8.50000 0.14000 1.64706 新光中國成長基金(美元) 8.57000 8.45000 0.12000 1.42012 新光中國成長基金(新臺幣) 8.55000 8.43000 0.12000 1.42349 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44890 10.37210 0.07680 0.74045 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.45580 9.47950 -0.02370 -0.25001 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.77280 9.79920 -0.02640 -0.26941 新光台灣富貴基金 21.09000 20.98000 0.11000 0.52431 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 新光全球生技醫療基金(美元) 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.75000 0.13000 1.20930 新光全球債券基金(A累積)美元 9.90840 9.92140 -0.01300 -0.13103 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70250 9.71700 -0.01450 -0.14922 新光全球債券基金(B配息)美元 9.49090 9.50330 -0.01240 -0.13048 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.28120 9.29510 -0.01390 -0.14954 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.77000 8.60000 0.17000 1.97674 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.98000 9.80000 0.18000 1.83673 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.30000 9.09000 0.21000 2.31023 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.28000 9.07000 0.21000 2.31533 新光吉星貨幣市場基金 15.46080 15.46060 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.22000 9.08000 0.14000 1.54185 新光多重資產基金(A累積)美元 8.32000 8.20000 0.12000 1.46341 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.71000 8.55000 0.16000 1.87135 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.58000 8.42000 0.16000 1.90024 新光亞洲精選基金-美金 20.87000 20.71000 0.16000 0.77257 新光亞洲精選基金-新台幣 21.19000 21.03000 0.16000 0.76082 新光兩岸優勢基金 9.91000 9.78000 0.13000 1.32924 新光店頭基金 21.94000 21.74000 0.20000 0.91996 新光南非幣保本基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 新光特選內需收益ETF基金 19.73000 19.85000 -0.12000 -0.60453 新光創新科技基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75370 9.69400 0.05970 0.61584 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93090 9.92550 0.00540 0.05441 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.54700 9.52310 0.02390 0.25097 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.13240 9.07720 0.05520 0.60812 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30690 9.30180 0.00510 0.05483 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94300 8.92050 0.02250 0.25223 新光澳幣八年期保本基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98020 9.96080 0.01940 0.19476 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42740 9.40910 0.01830 0.19449 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.38170 9.36590 0.01580 0.16870 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83950 9.82290 0.01660 0.16899 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80350 9.78660 0.01690 0.17269 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34380 9.32770 0.01610 0.17260 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32010 9.30360 0.01650 0.17735 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77490 9.75770 0.01720 0.17627 瑞銀全球創新趨勢基金 6.81000 6.70000 0.11000 1.64179 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.64060 9.62270 0.01790 0.18602 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.04630 9.02950 0.01680 0.18606 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.50950 9.49380 0.01570 0.16537 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.99930 8.98450 0.01480 0.16473 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.07550 9.06080 0.01470 0.16224 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64330 9.62770 0.01560 0.16203 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.50030 13.47700 0.02330 0.17289 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.16480 8.15080 0.01400 0.17176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.06710 36.15620 -0.08910 -0.24643 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.69970 38.77600 -0.07630 -0.19677 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.75300 36.87510 -0.12210 -0.33112 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.49560 39.57080 -0.07520 -0.19004 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.24960 39.06380 0.18580 0.47563 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.15520 38.19640 -0.04120 -0.10786 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.90270 9.86830 0.03440 0.34859 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28460 11.28370 0.00090 0.00798 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95320 9.95820 -0.00500 -0.05021 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.92010 10.73710 0.18300 1.70437 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.07570 7.94770 0.12800 1.61053 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.38000 8.24000 0.14000 1.69903 群益大印度基金-人民幣 12.71180 12.65160 0.06020 0.47583 群益大印度基金-美元 11.82860 11.78350 0.04510 0.38274 群益大印度基金-新臺幣 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.51180 11.34790 0.16390 1.44432 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.98400 10.83760 0.14640 1.35085 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.20000 0.14000 1.37255 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.53470 10.38470 0.15000 1.44443 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.17230 9.05010 0.12220 1.35026 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.66000 8.54000 0.12000 1.40515 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.23810 9.10660 0.13150 1.44401 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.07570 7.96800 0.10770 1.35166 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.79800 8.67280 0.12520 1.44359 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.94850 7.84260 0.10590 1.35032 群益中小型股基金 37.61000 37.43000 0.18000 0.48090 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.48720 9.43330 0.05390 0.57138 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.71470 8.67310 0.04160 0.47964 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.19190 8.15020 0.04170 0.51164 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27470 8.22770 0.04700 0.57124 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.60030 7.56400 0.03630 0.47990 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.14520 7.10880 0.03640 0.51204 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.85110 9.82640 0.02470 0.25136 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.83620 10.80900 0.02720 0.25164 群益中國高收益債券基金-美元 10.42870 10.40630 0.02240 0.21525 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.62370 9.60340 0.02030 0.21138 群益中國新機會基金N-人民幣 7.44140 7.33580 0.10560 1.43952 群益中國新機會基金N-美元 6.76060 6.67080 0.08980 1.34617 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.24000 7.14000 0.10000 1.40056 群益中國新機會基金-人民幣 6.59940 6.50580 0.09360 1.43872 群益中國新機會基金-美元 7.22870 7.13270 0.09600 1.34591 群益中國新機會基金-新臺幣 6.91000 6.82000 0.09000 1.31965 群益平衡王基金 18.38200 18.39430 -0.01230 -0.06687 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.87000 0.03000 0.51107 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.08520 11.01020 0.07500 0.68119 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.46890 10.40760 0.06130 0.58899 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81740 9.75090 0.06650 0.68199 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27090 9.21670 0.05420 0.58806 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.76100 9.76300 -0.00200 -0.02049 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.53640 9.53930 -0.00290 -0.03040 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.99200 8.99390 -0.00190 -0.02113 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.90640 8.90920 -0.00280 -0.03143 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.81750 9.81950 -0.00200 -0.02037 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.83550 9.83850 -0.00300 -0.03049 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.15040 9.15230 -0.00190 -0.02076 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.52940 9.53230 -0.00290 -0.03042 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.95650 9.93810 0.01840 0.18515 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.11150 7.09840 0.01310 0.18455 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05210 10.03300 0.01910 0.19037 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91380 9.89560 0.01820 0.18392 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.05120 10.03110 0.02010 0.20038 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76210 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14.43000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 群益多重收益組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 群益多重資產組合基金 14.69000 14.63000 0.06000 0.41012 群益安家基金 23.08330 22.95460 0.12870 0.56067 群益安穩貨幣市場基金 16.10430 16.10400 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.02000 21.43000 0.59000 2.75315 群益亞太中小基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 群益亞太新趨勢平衡基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56430 9.56410 0.00020 0.00209 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.26690 7.26680 0.00010 0.00138 群益店頭市場基金 82.86000 82.42000 0.44000 0.53385 群益東方盛世基金 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401 群益東協成長基金-人民幣 12.59430 12.62010 -0.02580 -0.20444 群益東協成長基金-美元 10.93760 10.97010 -0.03250 -0.29626 群益東協成長基金-新臺幣 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.87350 10.76590 0.10760 0.99945 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.27210 10.17170 0.10040 0.98705 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.75060 9.65390 0.09670 1.00167 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.35200 9.25950 0.09250 0.99897 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.83760 8.75130 0.08630 0.98614 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.38700 8.30380 0.08320 1.00195 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.15200 9.06140 0.09060 0.99985 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.99490 8.90700 0.08790 0.98686 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.36950 9.27660 0.09290 1.00144 群益長安基金 25.06000 24.93000 0.13000 0.52146 群益美國新創亮點基金N-美元 9.64310 9.31560 0.32750 3.51561 群益美國新創亮點基金-美元 14.58760 14.09210 0.49550 3.51615 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.11000 13.63000 0.48000 3.52164 群益真善美基金 15.42990 15.46420 -0.03430 -0.22180 群益馬拉松基金 108.39000 108.17000 0.22000 0.20338 群益馬拉松基金I類型 108.62000 108.40000 0.22000 0.20295 群益深証中小板基金 10.20000 10.41000 -0.21000 -2.01729 群益創新科技基金 29.07000 29.01000 0.06000 0.20683 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.60860 8.53170 0.07690 0.90134 群益華夏盛世基金N-美元 7.83890 7.77600 0.06290 0.80890 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892 群益華夏盛世基金-人民幣 9.37470 9.29090 0.08380 0.90196 群益華夏盛世基金-美元 8.64350 8.57410 0.06940 0.80941 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.28000 14.16000 0.12000 0.84746 群益奧斯卡基金 24.88000 24.83000 0.05000 0.20137 群益新興金鑽基金-美元 10.93730 10.77880 0.15850 1.47048 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.37000 8.25000 0.12000 1.45455 群益葛萊美基金 21.29000 21.28000 0.01000 0.04699 群益道瓊美國地產ETF基金 20.11000 19.92000 0.19000 0.95382 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.60020 11.51400 0.08620 0.74865 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.89320 10.81680 0.07640 0.70631 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.85180 10.77620 0.07560 0.70155 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.26730 8.20590 0.06140 0.74824 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.66190 8.60110 0.06080 0.70689 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.98000 7.92000 0.06000 0.75758 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.29060 8.23280 0.05780 0.70207 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.77020 9.70170 0.06850 0.70606 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.58160 9.51440 0.06720 0.70630 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.70000 9.68000 0.02000 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0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.73000 25.60000 0.13000 0.50781 德信中國精選成長基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322 德信台灣主流中小基金 16.90000 16.69000 0.21000 1.25824 德信新興股票組合基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 德信萬保貨幣市場基金 11.94660 11.94650 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76140 10.75830 0.00310 0.02881 德信數位時代基金 25.81000 25.67000 0.14000 0.54538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.85540 9.84420 0.01120 0.11377 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.79720 9.78740 0.00980 0.10013 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67560 11.67540 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.31000 17.10000 0.21000 1.22807 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32610 10.33690 -0.01080 -0.10448 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98640 15.00510 -0.01870 -0.12462 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99670 7.98650 0.01020 0.12772 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.76330 10.75300 0.01030 0.09579 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.23100 11.22040 0.01060 0.09447 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01470 12.99800 0.01670 0.12848 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.98000 16.00000 -0.02000 -0.12500 摩根中小基金 19.87000 19.72000 0.15000 0.76065 摩根中國A股基金 11.79000 11.61000 0.18000 1.55039 摩根中國A股基金(美元) 9.24000 9.10000 0.14000 1.53846 摩根中國亮點基金 11.81000 11.58000 0.23000 1.98618 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.32490 10.26410 0.06080 0.59236 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.50180 11.43420 0.06760 0.59121 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.75150 8.70180 0.04970 0.57115 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.70810 11.63920 0.06890 0.59197 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.55190 13.47230 0.07960 0.59084 摩根台灣金磚基金-累積型 17.44000 17.35000 0.09000 0.51873 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.44000 17.35000 0.09000 0.51873 摩根台灣增長基金 45.43000 45.42000 0.01000 0.02202 摩根平衡基金 26.38000 26.39000 -0.01000 -0.03789 摩根全球α基金 18.04000 17.75000 0.29000 1.63380 摩根全球平衡基金 14.64390 14.57390 0.07000 0.48031 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.33280 9.31450 0.01830 0.19647 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.35320 10.33210 0.02110 0.20422 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.74510 9.72630 0.01880 0.19329 摩根多元入息成長基金-累積型 11.08870 11.06700 0.02170 0.19608 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.77750 9.75860 0.01890 0.19368 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.23220 10.19640 0.03580 0.35110 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.22030 13.17400 0.04630 0.35145 摩根亞洲基金 53.98000 53.34000 0.64000 1.19985 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.19910 8.19560 0.00350 0.04271 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58530 9.58160 0.00370 0.03862 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47180 8.46880 0.00300 0.03542 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04850 12.04330 0.00520 0.04318 摩根東方內需機會基金 17.11000 16.91000 0.20000 1.18273 摩根東方科技基金 30.09000 29.44000 0.65000 2.20788 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 摩根金龍收成基金 19.34000 18.95000 0.39000 2.05805 摩根第一貨幣市場基金 15.09320 15.09310 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.11000 12.88000 0.23000 1.78571 摩根新金磚五國基金 11.20000 11.03000 0.17000 1.54125 摩根新絲路基金 9.07000 8.95000 0.12000 1.34078 摩根新興35基金 12.48000 12.32000 0.16000 1.29870 摩根新興日本基金 22.66000 22.52000 0.14000 0.62167 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.90920 6.93340 -0.02420 -0.34904 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.09760 9.12820 -0.03060 -0.33522 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85140 8.88220 -0.03080 -0.34676 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.13780 10.17330 -0.03550 -0.34895 摩根新興科技基金 46.85000 46.57000 0.28000 0.60125 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.11130 8.11380 -0.00250 -0.03081 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.37180 10.37490 -0.00310 -0.02988 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.27150 8.23620 0.03530 0.42860 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.97620 8.93980 0.03640 0.40717 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.43600 8.40230 0.03370 0.40108 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.58580 9.54490 0.04090 0.42850 摩根龍揚基金 28.87000 28.29000 0.58000 2.05019 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 摩根環球股票收益基金-累積型 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 摩根總收益組合基金-月配息型 9.13850 9.13930 -0.00080 -0.00875 摩根總收益組合基金-累積型 11.10230 11.10330 -0.00100 -0.00901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.91000 21.78000 0.13000 0.59688 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58510 11.57610 0.00900 0.07775 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.79850 10.79100 0.00750 0.06950 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81760 9.80920 0.00840 0.08563 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.91610 9.90850 0.00760 0.07670 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.29630 9.28980 0.00650 0.06997 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44620 8.43900 0.00720 0.08532 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.90310 9.81720 0.08590 0.87499 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98460 9.89470 0.08990 0.90857 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.42960 9.39680 0.03280 0.34905 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59690 9.56050 0.03640 0.38073 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.12820 9.09660 0.03160 0.34738 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.28940 9.25410 0.03530 0.38145 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.96450 10.91420 0.05030 0.46087 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.72420 10.67500 0.04920 0.46089 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94930 9.90090 0.04840 0.48884 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.32250 10.27520 0.04730 0.46033 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.08060 10.03440 0.04620 0.46042 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.35500 9.30950 0.04550 0.48875 聯邦金鑽平衡基金 20.66220 20.63330 0.02890 0.14006 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.98210 8.84510 0.13700 1.54888 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.29660 9.15190 0.14470 1.58109 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.96110 8.82440 0.13670 1.54911 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.28090 9.13640 0.14450 1.58159 聯邦貨幣市場基金 13.17820 13.17810 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88360 15.87800 0.00560 0.03527 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74080 11.62590 0.11490 0.98831 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29110 11.18050 0.11060 0.98922 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.80870 10.70280 0.10590 0.98946 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69170 11.69700 -0.00530 -0.04531 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93300 10.93630 -0.00330 -0.03017 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30330 10.30800 -0.00470 -0.04560 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.43810 8.44050 -0.00240 -0.02843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.01000 32.03000 -0.02000 -0.06244 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.56000 14.42000 0.14000 0.97087 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.50000 14.37000 0.13000 0.90466 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.56000 0.02000 0.26455 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.77000 14.72000 0.05000 0.33967 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.82000 19.61000 0.21000 1.07088 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.94000 17.76000 0.18000 1.01351 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.39000 12.26000 0.13000 1.06036 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.74000 14.58000 0.16000 1.09739 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.51000 15.34000 0.17000 1.10821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.54000 14.38000 0.16000 1.11266 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.53000 0.15000 1.03235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.05000 12.91000 0.14000 1.08443 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.05000 12.92000 0.13000 1.00619 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.67000 13.53000 0.14000 1.03474 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.17000 18.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 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