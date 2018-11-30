[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 振維 新昕纖 生泰 大江 易威 元大美債7-10 友威科 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 富邦中國政策債 信驊 東林 美時 台燿 南璋 元大美債1-3 大峽谷-KY 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 世紀 友銓 寶島科 飛寶企業 元大中國債3-5 凱鈺 達威 中華食 精確 群益15年IG電信債 中美晶 三圓 世坤 宏易 群益15年IG科技債 合邦 雙喜 惠光 唐鋒 群益10年IG金融債 合晶 力泰 冠好 聯光通 國泰投資級公司債 神盾 理銘 萬國通 榮群 國泰5Y+新興債 環球晶 亞都 新昕纖 天宇 國泰1-5Y高收債 匯鑽科 東凌-KY 聚紡 新零售 富邦全球投等債 大宇資 明揚 力肯 力新 富邦全球高收債 三貝德 綠河-KY 泰茂 恩得利 富邦中政債0-1 VHQ-KY 欣泰 精確 李洲 富邦A級公司債 崇友 凱柏實業 FH中國政策債 方土霖 元炬 凱基中國債3-10 宏易 及成 凱基新興債10+ 至興 和進 凱基科技債10+ 長佳 耀勝 元大AAA至A公司債 瑞穎 倚強 群益AAA-AA公司債 大恭 錦明 群益15年IG公用債 永純 鑫創 群益15年EM主權債 雙邦 廣寰科 FH能源債 致振 點晶 FH製藥債 威潤 斐成 FH新興企業債 創威 泰谷 合世 唐榮 典範 易威 晉椿 長天 穆拉德 世豐 振維 南璋 強新 鴻翊 勝昱 松和 迎輝 飛寶企業 寶碩 欣厚-KY 精確 凌網 兆遠 宏易 恩得利 太欣 唐鋒 川寶 系統電 聯光通 謚源 世紀 榮群 李洲 華容 天宇 元炬 建榮 新零售 港建 立衛 力新 及成 天揚 恩得利 笙泉 鈺創 李洲 新洲 佳總 凱柏實業 和進 合正 元炬 倚強 寶聯通 及成 至寶電 凱鈺 和進 錦明 德宏 耀勝 鑫創 合邦 倚強 宇環 萬旭 錦明 廣寰科 久正 鑫創 點晶 上揚 廣寰科 幸康 全譜 點晶 泰谷 易通展 斐成 長天 安鈦克 泰谷 由田 元隆 典範 森寶 沛亨 長天 矽瑪 九暘 振維 亞帝歐 凱碩 鴻翊 迎輝 全達 迎輝 先益 奧斯特 欣厚-KY 泓格 保銳 兆遠 東林 越峰 太欣 精聯 英格爾 系統電 營邦 士開 世紀 晶達 昇益 華容 立衛 志嘉 建榮 合正 富裔 立衛 金利 燦星旅 天揚 三聯 富驛-KY 鈺創 合邦 劍湖山 佳總 亞元 德記 合正 業強 泰偉 寶聯通 萬旭 華義 凱鈺 訊達 昇華 德宏 驊宏資 得利影 華韡 撼訊 鼎創達 合邦 順發 花王 萬旭 亞銳士 邦泰 久正 信昌電 上揚 合晶 全譜 育富 易通展 晉泰 安鈦克 全譜 元隆 沛波 沛亨 元隆 九暘 沛亨 凱碩 迅德 全達 倉和 奧斯特 勁豐 保銳 佑華 越峰 光菱 英格爾 星雲 士開 德勝 昇益 鑫龍騰 志嘉 三圓 富裔 雙喜 燦星旅 力泰 富驛-KY 豐謙 劍湖山 富裔 德記 惠普 泰偉 中連貨 華義 安心 昇華 漢來美食 得利影 易飛網 時報 高野 鼎創達 亞都 花王 老爺知 邦泰 滿心 東凌-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 欣雄 欣泰 大汽電