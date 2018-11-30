[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6182 合晶 3011 3995 3580 友威科 -1176 -1275 5483 中美晶 1954 1330 739711 VHQ元大83購01 -260 0 6147 頎邦 1031 265 8043 蜜望實 -210 -309 3227 原相 621 -377 4128 中天 -195 -663 6244 茂迪 375 2483 3455 由田 -186 212 6488 環球晶 282 140 6121 新普 -178 -56 1795 美時 277 1212 4953 緯軟 -173 104 6462 神盾 273 1023 3354 律勝 -131 -562 8086 宏捷科 268 -1442 4702 中美實 -126 -474 1815 富喬 260 1073 4173 久裕 -121 -267 6180 橘子 246 1938 3128 昇銳 -113 -489 00695B 富邦美債7-10 207 0 006201 元大富櫃50 -98 0 3374 精材 202 -279 3707 漢磊 -97 536 8415 大國鋼 196 1560 3360 尚立 -93 -346 3323 加百裕 171 78 3324 雙鴻 -84 1165 6290 良維 158 467 4123 晟德 -79 -710 3081 聯亞 141 -6 4157 太景*-KY -79 -400 739694 VHQ中信84購01 138 0 3552 同致 -72 -121 4909 新復興 135 822 8936 國統 -72 -406 3260 威剛 135 -88 6173 信昌電 -64 -1098 3141 晶宏 116 11 8358 金居 -64 -350 8299 群聯 102 719 6237 驊訊 -63 -33 6127 九豪 92 -114 3540 曜越 -62 -115 1597 直得 78 -34 4714 永捷 -61 -576 4107 邦特 70 -165 3541 西柏 -57 97 3563 牧德 70 325 5371 中光電 -56 -2489 6435 大中 70 206 3527 聚積 -54 -600 3152 璟德 69 -115 5009 榮剛 -53 -377 3105 穩懋 66 -1135 8064 東捷 -53 -33 1785 光洋科 65 -122 3221 台嘉碩 -51 -51 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股