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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6182   合晶                    3011      3995 3580   友威科                 -1176     -1275  
5483   中美晶                  1954      1330 739711 VHQ元大83購01           -260         0  
6147   頎邦                    1031       265 8043   蜜望實                  -210      -309  
3227   原相                     621      -377 4128   中天                    -195      -663  
6244   茂迪                     375      2483 3455   由田                    -186       212  
6488   環球晶                   282       140 6121   新普                    -178       -56  
1795   美時                     277      1212 4953   緯軟                    -173       104  
6462   神盾                     273      1023 3354   律勝                    -131      -562  
8086   宏捷科                   268     -1442 4702   中美實                  -126      -474  
1815   富喬                     260      1073 4173   久裕                    -121      -267  
6180   橘子                     246      1938 3128   昇銳                    -113      -489  
00695B 富邦美債7-10             207         0 006201 元大富櫃50               -98         0  
3374   精材                     202      -279 3707   漢磊                     -97       536  
8415   大國鋼                   196      1560 3360   尚立                     -93      -346  
3323   加百裕                   171        78 3324   雙鴻                     -84      1165  
6290   良維                     158       467 4123   晟德                     -79      -710  
3081   聯亞                     141        -6 4157   太景*-KY                 -79      -400  
739694 VHQ中信84購01            138         0 3552   同致                     -72      -121  
4909   新復興                   135       822 8936   國統                     -72      -406  
3260   威剛                     135       -88 6173   信昌電                   -64     -1098  
3141   晶宏                     116        11 8358   金居                     -64      -350  
8299   群聯                     102       719 6237   驊訊                     -63       -33  
6127   九豪                      92      -114 3540   曜越                     -62      -115  
1597   直得                      78       -34 4714   永捷                     -61      -576  
4107   邦特                      70      -165 3541   西柏                     -57        97  
3563   牧德                      70       325 5371   中光電                   -56     -2489  
6435   大中                      70       206 3527   聚積                     -54      -600  
3152   璟德                      69      -115 5009   榮剛                     -53      -377  
3105   穩懋                      66     -1135 8064   東捷                     -53       -33  
1785   光洋科                    65      -122 3221   台嘉碩                   -51       -51  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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