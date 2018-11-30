[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 31007 0 2886 兆豐金 -5659 -9641 00672L 元大S&P原油正2 13635 0 2887 台新金 -5089 -35295 00637L 元大滬深300正2 8695 0 00677U 富邦VIX -3932 0 2888 新光金 6488 14574 2337 旺宏 -3586 -13070 00655L 國泰中國A50正2 4904 0 2881 富邦金 -3247 -923 2610 華航 4658 14799 2891 中信金 -3019 -17808 3481 群創 4025 21541 1312 國喬 -2291 -13376 2330 台積電 3234 -11277 2303 聯電 -2196 7000 00642U 元大S&P石油 2885 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -2070 0 2349 錸德 2442 846 2882 國泰金 -2039 -7812 2308 台達電 1715 2102 00673R 元大S&P原油反1 -1906 0 0055 元大MSCI金融 1528 4382 00708L 元大S&P黃金正2 -1256 0 2515 中工 1474 -1087 2324 仁寶 -1095 -6462 3037 欣興 1311 20241 2883 開發金 -1018 -11636 2409 友達 1224 44322 00631L 元大台灣50正2 -974 0 2408 南亞科 1152 4029 2376 技嘉 -966 -5043 2481 強茂 1113 -1122 2354 鴻準 -923 -2436 2002 中鋼 1110 -13171 2823 中壽 -917 -2683 00692 富邦公司治理 1103 7232 1605 華新 -908 -2404 00636 國泰中國A50 1070 18324 1216 統一 -889 -3688 00633L 富邦上証正2 1052 0 1402 遠東新 -883 -10257 0050 元大台灣50 1009 21196 2801 彰銀 -868 -192 2344 華邦電 863 6792 2890 永豐金 -859 4438 2885 元大金 863 5371 1102 亞泥 -839 -4150 4958 臻鼎-KY 845 6022 3034 聯詠 -791 -1968 3231 緯創 844 1809 2884 玉山金 -759 -7303 2323 中環 816 10185 00634R 富邦上証反1 -744 0 2379 瑞昱 799 -921 00693U 華頓S&P黃豆 -702 0 8150 南茂 795 3768 9904 寶成 -701 1297 6116 彩晶 753 4751 1714 和桐 -659 -3420 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股