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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          31007         0    2886   兆豐金                 -5659     -9641  
00672L 元大S&P原油正2         13635         0    2887   台新金                 -5089    -35295  
00637L 元大滬深300正2          8695         0    00677U 富邦VIX                -3932         0  
2888   新光金                  6488     14574    2337   旺宏                   -3586    -13070  
00655L 國泰中國A50正2          4904         0    2881   富邦金                 -3247      -923  
2610   華航                    4658     14799    2891   中信金                 -3019    -17808  
3481   群創                    4025     21541    1312   國喬                   -2291    -13376  
2330   台積電                  3234    -11277    2303   聯電                   -2196      7000  
00642U 元大S&P石油             2885         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -2070         0  
2349   錸德                    2442       846    2882   國泰金                 -2039     -7812  
2308   台達電                  1715      2102    00673R 元大S&P原油反1         -1906         0  
0055   元大MSCI金融            1528      4382    00708L 元大S&P黃金正2         -1256         0  
2515   中工                    1474     -1087    2324   仁寶                   -1095     -6462  
3037   欣興                    1311     20241    2883   開發金                 -1018    -11636  
2409   友達                    1224     44322    00631L 元大台灣50正2           -974         0  
2408   南亞科                  1152      4029    2376   技嘉                    -966     -5043  
2481   強茂                    1113     -1122    2354   鴻準                    -923     -2436  
2002   中鋼                    1110    -13171    2823   中壽                    -917     -2683  
00692  富邦公司治理            1103      7232    1605   華新                    -908     -2404  
00636  國泰中國A50             1070     18324    1216   統一                    -889     -3688  
00633L 富邦上証正2             1052         0    1402   遠東新                  -883    -10257  
0050   元大台灣50              1009     21196    2801   彰銀                    -868      -192  
2344   華邦電                   863      6792    2890   永豐金                  -859      4438  
2885   元大金                   863      5371    1102   亞泥                    -839     -4150  
4958   臻鼎-KY                  845      6022    3034   聯詠                    -791     -1968  
3231   緯創                     844      1809    2884   玉山金                  -759     -7303  
2323   中環                     816     10185    00634R 富邦上証反1             -744         0  
2379   瑞昱                     799      -921    00693U 華頓S&P黃豆             -702         0  
8150   南茂                     795      3768    9904   寶成                    -701      1297  
6116   彩晶                     753      4751    1714   和桐                    -659     -3420  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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